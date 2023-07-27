1. Почитать справку.
2. Спросить совета в чате.
3. Посмотреть новый курс по монетизации!
Это видеокурс из 10 уроков со спикером из команды монетизации Яндекс Игр. В нём рассказали обо всех шагах по настройке монетизации: от регистрации и подключения РСЯ до анализа результатов и улучшения продуктовых метрик игры.
Как всё устроено?
🔹 1 урок = 1 ответ на конкретный вопрос
🔹 Длительность урока от 2 до 8 минут
🔹 Ничего лишнего — только нужная информация по настройке рекламы для получения дохода за монетизацию
Кому пригодится курс?
🎮 Начинающим разработчикам, которые впервые загрузили игру на платформу
🎮 Разработчикам, которые хотят разобраться во всех нюансах монетизации
🎮 Опытным разработчикам, которые хотят понять, как эффективно продвигать свои игры
Регистрируйтесь на курс по ссылке и зарабатывайте вместе с Яндекс Играми.
Как больше зарабатывать с Яндекс Играми?
1. Почитать справку.