Как больше зарабатывать с Яндекс Играми?

1. Почитать справку.

2. Спросить совета в чате.

3. Посмотреть новый курс по монетизации!



Это видеокурс из 10 уроков со спикером из команды монетизации Яндекс Игр. В нём рассказали обо всех шагах по настройке монетизации: от регистрации и подключения РСЯ до анализа результатов и улучшения продуктовых метрик игры.



Как всё устроено?



🔹 1 урок = 1 ответ на конкретный вопрос

🔹 Длительность урока от 2 до 8 минут

🔹 Ничего лишнего — только нужная информация по настройке рекламы для получения дохода за монетизацию



Кому пригодится курс?



🎮 Начинающим разработчикам, которые впервые загрузили игру на платформу

🎮 Разработчикам, которые хотят разобраться во всех нюансах монетизации

🎮 Опытным разработчикам, которые хотят понять, как эффективно продвигать свои игры



Регистрируйтесь на курс по ссылке и зарабатывайте вместе с Яндекс Играми.