Какие браузерные игры предпочитают жители России

Рассказываем в новом исследовании Яндекс Игр по данным Поиска. Например, жители Челябинска интересуются играми про трактор, москвичи — фанаты домино, а старшее поколение любит играть в «Три в ряд» и раскладывать пасьянс.

Более 39 миллионов игроков — это ежемесячный охват Яндекс Игр, и число только растёт. Исследуйте аудиторию сервиса, адаптируйте игры и повышайте охваты.

От io до партии в дурака

Такой путь проходит пользователь браузерных игр. Молодые люди до 24 лет больше других интересуются играми для двоих, симуляторами и io-играми. Уже представляем, как «просто друзья» играют в гонки на космических кораблях, а потом распоряжаются активами в «Монополии».

После 25 лет запрос «на двоих» превращается в «для детей». Аудитории до 44 лет интересны развивающие игры для малышей и добрые симуляторы и аркады. Например, про единорогов. Это подтверждают и данные Яндекс Игр: запрос «для девочек» крайне популярен среди аудитории 25–34 лет.

Другой полюс этой группы — ностальгия. Когда дети играют в машинки или развиваются в головоломках, их родители вспоминают, во что сами играли в детстве на приставках. Так, запросы «симулятор денди» или «игры сега онлайн» встречаются в этой группе в два раза чаще. Вдохновляйтесь Соником и 8-битной эстетикой — попадёте в нужную целевую аудиторию.

Когда детей уже не нужно развивать играми на умножение, то приходит черёд нардов и переводного дурака. Это не для детей, конечно же. Онлайн-версиями классических настольных игр особенно интересуется аудитория от 45 до 54 лет. Люди старшего поколения после 55, кажется, мастера пасьянса — они раскладывают и «Паука», и «Косынку».

Делаем макияж в Казани и ищем трактор в Челябинске

Играми про мейкап интересуются в Казани, в Москве популярно домино, а в Ростове-на-Дону — нарды. Оказалось, что предпочтения игр жителей разных городов различаются (хотя раскладывать пасьянс любят и в Перми, и в Новосибирске, и в Самаре). Например, жители Челябинска чаще других ищут игры про трактор, а Волгограда — переводного дурака.

Не прошли мимо и вечной классики настольных игр. Так, шахматы и шашки ищут чаще в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде, маджонгом особенно интересуются москвичи и петербуржцы, а в нарды играют на юге страны и в столице. Сделайте свою версию этих настольных игр — не прогадаете.

Как мы это узнали?

Анализировали поисковые запросы в Яндексе, после которых в выдаче был хотя бы один сайт-каталог браузерных игр (всего учитывали 29 сайтов, например, «ИгроУтка», Vseigru.net, Gamelayer, Яндекс Игры и другие).

Чтобы проанализировать запросы по жанрам, городам и возрастам, учитывали запросы с примерным описанием игры. Например, «аркады для детей», «гонки на двоих», «io про зомби» или «длинные нарды онлайн».