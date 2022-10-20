Хэллоуин на Яндекс Играх

Делайте тематические акции на Хэллоуин, и получите возможность увеличить трафик в своих играх.

Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Акция пройдет 28 по 31 октября включительно. Так что успейте предложить игрокам любые активности, чтобы была возможность получить больше трафика и увеличить доход.

Что нужно сделать?

Промоакцией может быть турнир внутри игры с призами для игроков, скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя акция?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой они могут получить приз. Например, за прохождение уровня турнира выдавать пользователям по 1 звездочке, и в конце разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации. С правилами акции можно ознакомиться здесь. А весь календарь вы найдете в нашем блоге.

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