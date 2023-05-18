Кросс-платформенные игроки чаще совершают покупки в играх

И проводят в них больше времени! К таким результатам пришли в Newzoo, а мы делимся самым интересным из исследования.

Выборку составили игроки ПК, консолей и мобильных устройств. Оказалось, что чаще всего пользователи для игры предпочитают либо совмещать ПК с мобильными девайсами, либо использовать сразу три платформы (суммарно 48% от всех игроков).

При этом есть прямая зависимость между количеством платформ и временем играния. Как и между временем играния и количеством внутриигровых покупок. Иными словами, если пользователь играет сразу на трех платформах, то тратит на игры около 11,13 часов в неделю, а вероятность совершения внутриигровых покупок вырастает до 81%.

Удобнее всего, когда кросс-платформенность — бесшовная. Когда не нужно дополнительно скачивать и устанавливать приложения, а можно переходить с одного устройства на другое без лишних затрат. Как в Яндекс Играх, где пользователь может начать играть дома на своем ТВ, а продолжить в метро на телефоне.

Используйте потенциал всех платформ, чтобы увеличивать ядро лояльной аудитории и повышать возвращаемость пользователей в игру. Мы также хотим присоединиться к подобным рекомендациям: адаптируйте свою игру под все три платформы — для мобильных и десктопных устройств, а также для ТВ.