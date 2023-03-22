Кто такие модераторы?

Чтобы попасть в каталог Яндекс Игры, все проекты обязательно проходят модерацию. Вместе с командой модераторов рассказываем, как устроен этот процесс и как его можно ускорить.

Модератор-проверяющий

Главная задача модераторов — проверить, соответствует ли игра требованиям Яндекс Игр: например, для запуска и использования не требуется регистрация на сторонних сервисах, а все платежи проводятся только через SDK Яндекс Игр.

Если всё хорошо и приложение соответствует обязательным критериям, модерация пройдена — игра появляется на платформе. Если нет, модератор проверяющий превращается в информирующего.

Модератор информирующий

Если в ходе проверки модераторы заметили ошибку, то сообщают разработчику, по возможности прикладывая скриншоты или видеозапись для иллюстрации. А также указывают, в каком именно пункте требований выявили несоответствие, чтобы разработчик мог быстро исправить ситуацию.

А что дальше?

Модератор обнаружил ошибку и несоответствие требованиям и передал информацию разработчику — приложение отправляется на доработку. Выявить проблему, найти причину и устранить её, провести основное тестирование игры и исправить её — задачи на стороне разработчика. Создатель приложения, как никто другой, знает, как именно оно работает и что могло спровоцировать ошибку.

Модерация не вмешивается в процесс разработки и не описывает детально тест-кейсы, а лишь указывает на моменты, которые требуют доработки.

Если у вас есть вопросы или пожелания, то пишите команде поддержки:

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