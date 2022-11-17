Курс по Unity. Подключение монетизации

#КурсUnity

Уметь разрабатывать браузерные игры приятно, но ещё приятнее на них зарабатывать.

В последнем модуле бесплатного курса по созданию игр на Unity мы рассказываем о монетизации в Яндекс Играх. Вы узнаете, как настроить внутриигровые покупки, чтобы пользователи могли пополнять запасы кристаллов, монеток и прочих ценных айтемов. А ещё познакомитесь с разными видами рекламы на платформе и их фишками.

Регистрируйтесь на курс (h), чтобы получить доступ ко всем урокам, полезным материалам и вступайте в чат разработчиков, в котором уже сформировалось профессиональное комьюнити.

Сайт курса: https://ya.cc/t/-cCiTV9m3ko9FN