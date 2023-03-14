Новое правило по модерации, чтобы проходить проверку быстрее

Часто время проверки увеличивается из-за того, что в модерацию снова и снова приходят неисправленные игры. В результате разработчики, которые следуют правилам, ждут проверки дольше.

Чтобы избежать таких ситуаций, вводим правило 24 часов. Теперь, если модераторы выявили ошибки в игре, то отправить игру на проверку снова можно будет не раньше, чем через 24 часа. Этого времени достаточно, чтобы свериться с Требованиями, задать нужные вопросы команде поддержки и проработать недочеты.

Если после повторной проверки модераторы снова нашли ошибки, то время ожидания увеличится до 48 часов с момента отклонения. На третий раз время увеличится в два раза, и так далее. После пятого отказа время перестает увеличиваться и будет составлять 384 часа для всех последующих отклонений. Модерация с учетом этого правила начнется с сегодняшнего дня.

Решайте вопросы до подачи на модерацию, чтобы сократить время проверки. Если вы хотите быть уверены, что пройдете модерацию с первого раза, то сверьтесь с Требованиям к игре. А если возникают вопросы, то задавайте их Службе поддержки или в чате разработчиков.