Новогоднее обещание Яндекс Игр

Постараемся быть ещё быстрее с модерацией игр в 2023! Весь год читали чат и сделали мемы специального для нашего сообщества. Узнали? Согласны?



🎉Итоги года уже подвели в этом посте, поэтому сейчас просто хотим сказать спасибо. Спасибо за ваши игры и обратную связь — это помогает делать Яндекс Игры такими, какие они нужны пользователям.