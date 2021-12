Новости: обновления сервиса и админки

English version bellow

Привет!

Рассказываем про последние обновления в сервисе.

Поле «SEO описание»

Поле предназначено для того, чтобы в поисковых системах описание игры выглядело привлекательно для игроков.

Ограничение тексту — 255 символов. Постарайтесь вложить сюда основные ключевые слова для вашей игры, но так чтобы текст все же был читабельным. Поле не должно состоять только из набора ключевых слов, а текст не должен быть перегружен ими.

Хороший пример заполнения такого поля будет содержать жанр и тематику игры, а также краткий обзор геймплея/сюжета. Так, чтобы он привлекал пользователей и был им полезен. Подробнее про заполнение поля читайте в документации .

Мультиязычная админка

Теперь вам доступно более 60 языков для локализации вашей игры. Мы активно осваиваем новые рынки и регионы, поэтому чем больше локализации — тем больше дополнительного трафика для вас. В первую очередь рекомендуем обратить внимание на заполнение английского языка.

Поддержка облачных сохранений

Если вы сохраняете прогресс пользователя при авторизации и можете их вернуть игроку как на телефон, так и на ПК, тогда вы используете облачные сохранения, и вам нужно указать это в админке.

Мы добавили возможность указать, что игра использует метод облачных сохранений на серверах. В будущем мы планируем дополнительно показывать игрокам, что в этой игре его прогресс будет надежно сохранен.

Мы улучшаем доступность сервиса для разных стран и начали раскладывать игры на разные CDN.

Помните, что ваши проекты, размещенные на наших серверах, будут грузится в разных точках мира — от Вьетнама до США. Поэтому для корректной работы просим вас не использовать абсолютные URL, ссылающиеся на наши серверы S3.

Новое в сервисе: подборка игр от разработчика

А ещё мы создали страницу каждого разработчика, где собраны все игры, опубликованные с этого аккаунта. Найти ее можно, кликнув на название разработчика.

__________________________________________________________________________________________

News: platform and admin panel updates

Hello everyone, take a look at the latest updates to the service.

Whatʼs new in the admin panel

SEO description field

The field is supposed to make the description of the game more attractive to the players in the search engines

The text is limited to 255 characters. Try to put the main keywords for your game here, but so that the text is still readable. The field should not consist only of a set of keywords, and the text should not be overloaded with them.

A good example of filling out such a field would include the genre and theme of the game, as well as an overview of the gameplay/storyline. So that it attracts users and is useful to them. Please find more information on this in documentation .

Language support

More than 60 languages are now available for you to localize your game. We are actively exploring new markets and regions, so the more localization languages your game has, the more traffic it brings you.

Cloud save support

If you save the userʼs progress after authorization and can provide it to the them both on mobile and on PC, then you are using cloud saves, and you need to indicate this in the admin panel.

Weʼve added the ability to indicate that the game is using the cloud save method on servers. In the future, we plan to additionally show players that in this game their progress will be reliably saved.

Platform news: developerʼs games selection

We also created a page for each developer, which contains all the games published from this account. You can find it by clicking on the name of the developer.

We are improving the availability of the service for different countries and have begun to distribute games to different CDNs.

Remember that your projects hosted on our servers will be loaded in different parts of the world — from Vietnam to the USA. So for them to work correctly, please do not use absolute URLs that link to our S3 servers.