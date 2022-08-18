Обновление логики локализации игр

Как привлечь новую аудиторию к игре? Заговорить на её языке! Например, адаптировать игру для английского, испанского и арабского. Чтобы вам было удобнее добавлять поддержку других языков в приложении, мы переработали логику локализации.

Мы разделили перевод самой игры и перевод её описания. Перевод описания нужен для SEO вашей игры. А чтобы игра физически появилась на международной площадке, она должна быть полностью переведена хотя бы на английский язык. Подробнее о том, зачем мы это сделали и как этим пользоваться, мы расскажем ниже.

Что нового

Мы понимаем, что локализация игры может занять время. Поэтому дали возможность играм, которые переведены хотя бы на английский язык, выкладывать описание и на других языках даже в случае, если сама игра пока этот язык не поддерживает. Например, изначальная игра на русском языке, и вы перевели ее полностью на английский. Потом решили расширять локализацию, но это занимает время, а трафик хочется получить уже сейчас. Поэтому вы можете сразу перевести описание на, например, испанский, и позже добавить перевод игры. Мы рекомендуем начать локализацию именно с английского, потому что это стартовая площадка для перевода на другие языки.

Конечно, перевод описания не равноценен полностью локализованным играм, и потому будет уступать им в ранжировании. Тем не менее, это отличный способ привлечь дополнительных пользователей уже сейчас, пока игра еще не полностью адаптирована. Наш совет — приступать к переводу после того, как игра выйдет для России и соберет аудиторию там. Это даст вам хороший старт, после чего вы сможете перейти на международную платформу.

Так выглядит новая возможность в консоли разработчика:

Зачем мы разделили описание игры и ее полный перевод

Мы добавили отдельный перевод описания, чтобы вам было проще выводить свои игры на международную платформу. 15% ежедневных активных пользователей Игр — это международный трафик, который вы можете привлечь к своей игре. Чем лучше она локализована, тем больше дополнительного трафика вы сможете получить, и, соответственно, больше заработать.

Не забудьте отметить галочкой пункт о разрешении дистрибуции в консоли разработчика, когда будете добавлять локализацию игры. Без этого мы не сможем добавить игру на международную платформу.

Что остается неизменным

Чтобы игра была доступна для международного трафика, и сама игра, и её описание, должны быть переведены хотя бы на английский язык. А для того, чтобы привлечь больше новых пользователей, мы рекомендуем переводить игру не только на английский, но и на другие популярные языки.

Чтобы вам было проще определиться с локализацией, мы подготовили список самых популярных иностранных языков на Яндекс Играх: Английский, Испанский, Турецкий, Португальский, Арабский, Индонезийский, Французский, Японский, Итальянский, Немецкий, Хинди. Есть куда расти!

Подробнее про поддержку языков вы можете прочитать в документации. Если у вас есть вопросы, пишите на почту нашей службы поддержки: games@support.yandex.ru. Будем рады вам помочь!