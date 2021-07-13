Обновление: теперь можно вызывать окно «Оцените игру» — собирайте комментарии пользователей и работайте с фидбэком

В окне вы можете попросить пользователя оценить игры.

Важно

· Запросить оценку можно только один раз за сессию.

· Оценку могут оставить только зарегистрированные пользователи.

Чем полезна оценка игры

Игроки любят изучать комментарии при выборе новой игры — все отзывы показываются на её страничке. Поэтому работа с комментариями — важная часть продвижения.

Подробнее про работу с блоком можно прочитать в документации.

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