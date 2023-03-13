Оптимизируем размещение рекламы. От кастомных RTB на sticky-баннеры

RTB-баннеры устаревают, а при неправильном расположении ещё и раздражают пользователей. Используйте вместо них sticky-баннеры. Они не перегораживают геймплей, поэтому не отвлекают игроков. Кроме этого, sticky-баннер уже сейчас может приносить до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер.

С 23 числа отключим кастомные баннеры для новых игр. Если ваша игра уже есть на платформе и использует RTB-блоки, то отключите их и перейдите на sticky до следующей подачи заявки на модерацию. А с 23 апреля отключим возможность запрашивать RTB-баннеры по ссылкам.

Как перейти на sticky-баннеры:

1. Откройте консоль разработчика и перейдите на вкладку Черновик.

2. В блоке Sticky баннеры настройте отображение баннеров для мобильных устройств и компьютеров.

Если у вас есть вопросы, то пишите в чат разработчиков или в Службу поддержки.