Прямой эфир про модерацию игр

Как работает модерация игр на платформе и на что обратить внимание, чтобы точно пройти проверку. На эти и другие вопросы Фёдор Зволинский, ведущий QA Яндекс Игр, лично ответит во время прямого эфира про модерацию.

На эфире встречаемся 14 апреля в 17:00 в Telergam-чате курса по разработке игр на Unity. В чат к началу трансляции отправим ссылку для подключения.

Всё, что вы хотели знать про модерацию, но боялись спросить, пишите в форму: https://bit.ly/43ovGUL

Вопросы принимаем до начала эфира. До встречи 14 апреля в 17:00!