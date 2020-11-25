«Скидки и акции» — новый раздел в Яндекс.Играх

В Яндекс.Играх появился новый раздел — «Скидки и акции». Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях — и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бедж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Как добавить игру в раздел «Скидки и акции»

Игру можно добавить из консоли разработчика. Выберите игру и в разделе «Промоакции» укажите подробности:

Название — не больше 46 знаков. Краткие и описательные названия работают лучше других. Вот примеры удачных названий: «Событие „Новогодняя ночь“», «Скидки на кристаллы 50%».

Описание — не больше 250 знаков. Расскажите про акцию и опишите, что игроку нужно сделать, чтобы получить бонус или скидку. Например: пройти 5-й уровень.

Обложка — добавьте картинку, которая иллюстрирует вашу акцию. Формат — PNG, размер — 928×540 пикселей.

Сроки промоакции — укажите дату и время начала и окончания акции.

Акция будет доступна в каталоге после прохождения модерации.

Что важно учесть

У акций есть ограничение по сроку — не больше 10 дней. Второе важное правило — акция не может повторяться подряд. Например: если с 1 по 10 января вы добавили скидку 50% на кристаллы, то с 11 по 20 января акцию с аналогичной скидкой модераторы не примут к показу. Так как есть чёткие сроки, интерес к акциям остаётся высоким и эффект «акционной слепоты» не появляется.

Как делать акции, которые работают

Старайтесь делать разные акции: в одни выходные скидки, в другие — игровые бонусы, в следующие — игровой ивент, который продлится, например, ровно 48 часов. Так у игроков будет стимул чаще заходить в игру, потому что контент обновляется и вы предлагаете новые интересные механики. При этом необязательно часто делать большие скидки. Тогда они будут восприниматься как что-то редкое и исключительное, а не как регулярное событие.



Более подробно можно прочитать в документации.

Если у вас остались вопросы, напишите в нашу службу поддержки.

Команда Яндекс.Игр

P. S. С 27 по 29 ноября на Яндекс.Играх Чёрная пятница — участвуйте, добавляйте акции и получайте показы ваших игр в новом разделе «Скидки и акции».

Подписывайтесь на наши каналы:

Канал разработчиков Яндекс.Игр в Дзене

Сообщество разработчиков игр в Telegram

Форма обратной связи