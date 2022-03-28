Вынос ярлыка игры

Всем привет! На платформе для разработчиков появилась возможность выноса ярлыка игры.

Теперь Вы можете показать нативное диалоговое окно с выносом ярлыка (ссылки на игру) на рабочий стол. Это позволит повысить возвращаемость пользователей.

Что нужно сделать?

Вот основные шаги, которые необходимо выполнить:

-Сначала нужно убедиться что такая возможность доступна. Это зависит от платформы, внутренних правил браузера и ограничений платформы Яндекс.Игры:

YaGames.init().then(ysdk => ysdk.shortcut.canShowPrompt()).then(prompt => { console.log('Shortcut is allowed?:', prompt); if (prompt.canShow) { // Здесь можно показать кнопку для выноса ярлыка } });

-После этого можно показать в игре кнопку (или другие UI-элементы) и по клику вызвать сам диалог:

YaGames.init().then(ysdk => ysdk.shortcut.showPrompt()).then(result => { console.log('Shortcut created?:', result); if (result.outcome === 'accepted') { // А здесь начислить награду за вынос ярлыка } });

При первом вызове API будет создан ярлык на каталог — https://yandex.ru/games. Если он уже есть, то на саму игру.

Подробнее про подключение читайте в документации

С уважением, команда Яндекс Игр!