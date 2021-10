Ян — новая портальная валюта

English version below



Зачем нужны яны

Задача портальной валюты — стимулировать покупки в играх, ведь игроки будут регулярно получать немного янов бесплатно, а также открыть новые возможности для проведения акций. При этом не ухудшив конверсии в момент платежа. Для игроков будет создан специальный онбординг, который наглядно расскажет про нововведение.

Ян — это удобно

Количество шагов покупки остается прежним. Если баланса достаточно, то возврат в игру происходит быстрее, потому что нет перехода в полную форму оплаты;

Игрок может купить любое количество янов без минимальных и максимальных лимитов;

Пополнить баланс можно в шапке каталога, из профиля игрока или прямо во время покупки в игре.

Для игроков

У пользователей будет единый для всех игр баланс, который можно пополнить с помощью банковских карт.

Валюту так же можно получить бонусом при покупке фиксированного набора или в награду за активность на сервисе. За каждые семь дней игрок будет получать 10 бонусных янов. Чтобы перенести бонусы на свой аккаунт и использовать их, достаточно авторизоваться на платформе.

Для разработчиков

С этого момента все транзакции проводятся с помощью портальной валюты, поэтому для корректного отображения цен необходимо использовать метод SDK payments.getCatalog (). Благодаря ему стоимость в игре будет автоматически отображаться в янах, а не в рублях. Порядок и условия выплаты лицензионного вознаграждения разработчику в связи с введением портальной валюты не изменятся. Валюта предназначена для использования только на платформе игр Яндекса и не подлежит обратному обмену на денежные средства.



Подробную схему подключения можно посмотреть в документации.



Часто задаваемые вопросы:

1) Есть ли другие способов оплаты для пополнения янов?

Пока доступен только метод пополнения баланса через банковскую карту, которую для удобства можно привязать к Яндекс.Паспорту. В будущем планируем подключить мобильные платежи.

2) Где взять векторную иконку яна?

Векторную иконку яна можно найти в документации.

3) Что получит разработчик за продажу чего-то за Яны? В чём его профит? — Вознаграждение, как и при покупке за рубли. Яны дают нам возможность проводить различные акции, которые будут улучшать возвращаемость игроков, повышать % авторизованной аудитории и увеличивать количество платежей, благодаря бонусным янам. Для разработчика при выплате вознаграждения бонусные яны = обычным янам.

4) Какой процент от покупок будет у разработчика? — Порядок и условия выплаты лицензионного вознаграждения разработчику в связи с введением портальной валюты не изменятся. Подробности в оферте (пункт 6).



Yan is the new portal currency

Why do we need yans

The purpose of the portal currency is to encourage in-game purchases, as players will regularly receive some yans for free. Another goal is to open up new opportunities for special offers and promotions without affecting the conversion at the moment of payment. Special onboarding will be held for the players, where we will clarify all the changes.

Yan is convenient

The number of steps required for purchase remains the same. If the balance is sufficient, the return to the game will be faster because there is no transition to the payment form; The player can buy any number of yans without minimum and maximum limits;

Players can top up the balance in the catalog header, from the playerʼs profile, or right at the moment of purchase in the game.

For players

Players will have the same balance for all games, and it can be replenished with bank cards.

Currency can also be received as a bonus when buying a fixed set, or as a reward for being active on the platform. Every seven days, the player will receive 10 yans as a bonus. To transfer bonuses to your account and use them, you just need to log in to the platform.

For developers

From now on, all transactions are carried out using the portal currency, so, to display prices correctly, you need to use the payments.getCatalog () SDK method. With this, the prices in the game will automatically be displayed in yans, and not in rubles. Yans can also be distributed as in-game rewards. The procedure and terms and conditions for the developer will not change. The currency is intended for use only on Yandex.games platform and cannot be exchanged for cash.

Learn more about yans in a detailed instruction in documents.

Q&A portal currency

1. Are there any other payment methods for replenishing yans? — So far, the only method of replenishing the balance is through a bank card, that can be linked to Yandex.Passport for convenience. In the future, we will add mobile payments.

2. Where can I get a vector icon of a yan? — You can find vector icon in documents.

3. What will the developer get for selling something for yans? What is their profit? —Remuneration, as when selling for rubles. Yans allow us to carry out various promotions that will improve player retention, increase the percentage of authorized users and increase the number of payments thanks to bonus yans. For the developerʼs reward, bonus yans = ordinary yans.

4. What percentage of purchases will the developer receive? — The procedure and conditions for the payment to the developer will not change. See details in the offer (clause 6).



