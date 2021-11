English version below

Яндекс.Игры х Defold: объявляем game jam

Game jam пройдет с 1 ноября 2021 по 1 декабря 2021: заливайте свои игры на движке Defold и попробуйте побороться за призы в трех номинациях «Выбор пользователей», «Выбор Яндекса» и «Выбор Defold». В качестве призов — игровые консоли, iPhone 12, фичеринг на платформе, бонусы на рекламу и многое другое!

Что нужно сделать?

Создать игру на игровом движке Defold и опубликовать игру на Яндекс.Играх. В описании в самом начале сделать пометку «Game Jam 2021»

Какие номинации и призы?

Всего три номинации и десять призовых мест в каждой! Ребята из Defold оценят технический уровень игры в номинации «Выбор Defold». В номинации «Выбор Яндекса» мы оценим вашу игру на основе метрик «время играния», «возвращаемость» и «dau». А пользователи будут выставлять оценки играм, и так определится победитель в номинации «Выбор пользователей».

Полный список призов смотрите здесь

Yandex.Games x Defold: announcing game jam!

Game jam will take place from November 1, 2021 to December 1, 2021: you are invited to upload your games on the Defold game engine and to compete for prizes in three nominations. Win a game console, iPhone 12, feature on the platform, bonuses for advertising and much more!

How to participate?

Create a game on Defold game engine and upload to Yandex.Games. Add a tag «Game Jam 2021».

What are the nominations and prizes?

There are three nominations and four prizes in each! The guys from Defold will appreciate the technical level of the game in the Defold Choice nomination. In the Yandex Choice nomination, we will rate your game based on the play time, return and dau metrics. And users will rate games to determine the winner in the Users' Choice nomination. See the full list of prizes here

