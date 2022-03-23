Запуск игр с локального сервера

На платформе для разработчиков появилась возможность запускать игру с локального сервера.

Теперь можно тестировать изменения в игре быстрее и не тратить время на залив черновика на платформу.

Зачем это нужно?

Раньше при каждом изменении игры разработчикам приходилось загружать черновик через админку. Теперь вы можете протестировать изменения быстрее и проще — прямо с локального сервера. Это позволит оперативно вносить и проверять изменения. А когда все проверено — можно заливать финальный архив в админку.

Как это работает?

Вот три главных шага для запуска игры с локального сервера:

— Добавьте черновик игры с помощью консоли Яндекс.Игр

— Настройте сервер localhost, который показывает контент через SSL

— Откройте черновик игры, добавив в адрес параметр?game_url=https://localhost

Из соображений безопасности тестовый проигрыватель поддерживает только домен localhost.

Подробнее про подключение читайте в документации

С уважением, команда Яндекс Игр!