Запуск игр с локального сервера

На платформе для разработчиков появилась возможность запускать игру с локального сервера.
Теперь можно тестировать изменения в игре быстрее и не тратить время на залив черновика на платформу.
Зачем это нужно?
Раньше при каждом изменении игры разработчикам приходилось загружать черновик через админку. Теперь вы можете протестировать изменения быстрее и проще — прямо с локального сервера. Это позволит оперативно вносить и проверять изменения. А когда все проверено — можно заливать финальный архив в админку.
Как это работает?
Вот три главных шага для запуска игры с локального сервера:
— Добавьте черновик игры с помощью консоли Яндекс.Игр
— Настройте сервер localhost, который показывает контент через SSL
— Откройте черновик игры, добавив в адрес параметр?game_url=https://localhost
Из соображений безопасности тестовый проигрыватель поддерживает только домен localhost.
Подробнее про подключение читайте в документации
С уважением, команда Яндекс Игр!