Запуск страницы «Панель управления» и алертов

🔷 Что изменилось?



Улучшили систему навигации между разделами и добавили новую главную страницу игры — «Панель управления». Теперь вам будет доступна общая информация по текущему статусу и важным игровым метрикам.



🔷 Какие данные доступны?



Сводка содержит: диаграммы по странам и платформам, показатели количества игроков и время играния — общее и на игрока. Подробную статистику можно получить, кликнув на актуальную метрику.



🔷 А что ещё?



Добавили новую функцию — алерт. С её помощью вы сможете получать информационные сообщения о важных изменениях или требующих внимания моментах, которые связаны с вашей игрой. Алерты отображаются сверху страницы «Панель управления».



🔷 Чем полезны новые функции?



Отслеживать изменения статуса вашей игры — важно, а быстрый доступ ко всем ключевым метрикам — удобно. Новинки позволят вносить оперативные изменения, чтобы наращивать игровой трафик.



🔷 Следите за обновлениями



Мы не останавливаемся в апгрейдах. На очереди черновик игры: сделаем его более дружелюбным!