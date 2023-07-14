🔷 Что изменилось?
Улучшили систему навигации между разделами и добавили новую главную страницу игры — «Панель управления». Теперь вам будет доступна общая информация по текущему статусу и важным игровым метрикам.
🔷 Какие данные доступны?
Сводка содержит: диаграммы по странам и платформам, показатели количества игроков и время играния — общее и на игрока. Подробную статистику можно получить, кликнув на актуальную метрику.
🔷 А что ещё?
Добавили новую функцию — алерт. С её помощью вы сможете получать информационные сообщения о важных изменениях или требующих внимания моментах, которые связаны с вашей игрой. Алерты отображаются сверху страницы «Панель управления».
🔷 Чем полезны новые функции?
Отслеживать изменения статуса вашей игры — важно, а быстрый доступ ко всем ключевым метрикам — удобно. Новинки позволят вносить оперативные изменения, чтобы наращивать игровой трафик.
🔷 Следите за обновлениями
Мы не останавливаемся в апгрейдах. На очереди черновик игры: сделаем его более дружелюбным!
Запуск страницы «Панель управления» и алертов
🔷 Что изменилось?