Запустите промо игры на главной странице каталога Яндекс Игр

Рекламируйте свои проекты на главной странице каталога Яндекс Игр. У сервиса ежемесячный охват более 39 миллионов игроков, и промо позволит заявить об игре на большую аудиторию. Запустить кампанию можно в два клика через консоль разработчика.



Для запуска промо не нужно придумывать рекламные тексты, иллюстрации или стратегии размещения. Всю настройку и продвижение мы с коллегами из Яндекс Директа берем на себя.



✨ Как работает промо?

1. В разделе «Реклама» в консоли разработчика пополняете недельный бюджет.

2. В течение дня наши алгоритмы запускают кампанию.

3. Игра с иконкой молнии появляется среди первых двух позиций на главной странице Яндекс Игр в разделах «Рекомендованное».



✨ Где будут отображаться игры с промо?

Две первые позиции в разделах «Рекомендованное» — промо-позиции. Игры будут отображаться с иконкой молнии.



✨ Будет ли отбор игр для промо-показов?

Если вы решили сделать промо игре и пополнили недельный бюджет, то в течение дня игра будет размещена. Важно, что промо отображается у конкретного пользователя при условии, что игры еще нет в его подборке «Ваши игры». Также недоступен запуск кампаний для игр из категории «Казино».



✨ Как оценивать эффективность промо?

Рекламный бюджет будет расходоваться только тогда, когда пользователь кликнул на игру. Мы оптимизируем стратегию так, чтобы деньги не списывались за ошибочные клики и приводили реальных пользователей, которые бы увеличивали время играния.



Статистику по кампаниям оценивайте в метриках в консоли разработчика, личном кабинете Яндекс Директа или в Яндекс Метрике. Рекомендуем обратить внимание на показатели среднего времени играния и средней стоимости клика (эту метрику смотрите в личном кабинете Яндекс Директа).



Если у вас есть вопросы, то спрашивайте в чате или у Службы поддержки.