Зарабатывайте на рекламе с реферальной программой Яндекс Игр

Сделали игру — заработайте на её продвижении. Рассказываем, как привлечь новых пользователей и дополнительно заработать на этом с партнерской программой Яндекс Игр для разработчиков.

Реферальная программа работает просто. Размещаете ссылку где угодно, от рекламы до блога. По ссылке переходят новые пользователи, вы получаете доход.

Шаг 1. Регистрация

Зарегистрируйтесь в Яндекс Дистрибуции. Через неё партнёры сервисов Яндекса получают реферальные ссылки для размещения в рекламе. Для регистрации заполните анкету и выберите сервис «Дистрибуция Яндекс Игр».

Шаг 2. Запуск рекламы

Вы получите уникальный идентификатор и партнерскую ссылку после модерации заявки.

Запустите рекламу со ссылкой в Яндекс Директ. Так можно привлечь больше аудитории и повысить доход.



Если ни разу не запускали рекламу через Директ, пройдите бесплатный курс от Яндекса. В нем пошагово рассказали, как настроить рекламу, даже если никогда этого не делали.



Также добавьте реферальную ссылку во все каналы, откуда получаете трафик: социальные сети, блоги, баннеры.

Шаг 3. Получение дохода

Учитываем показы рекламы и внутриигровые покупки для новых пользователей платформы Яндекс Игры, которые перешли по вашим ссылкам.

Если пользователи играют в другие игры, вы все равно получите процент с дохода от этих пользователей. Даже если они будут играть по всему порталу Игр. Главное, чтобы они пришли по вашей ссылке.

Оценивайте эффективность рекламы, улучшайте показатели и увеличивайте доход с Яндекс Метрикой. Аналитика покажет, какие кампании были эффективнее, а какие требуют улучшения. В бесплатных курсах и вебинарах рассказали, как настроить Яндекс Метрику под свои цели.



Отчеты по доходам смотрите в личном кабинете на сайте Дистрибуции. Доход выплачивается регулярно в конце каждого месяца.



💰Подробнее о партнерской программе читайте на сайте.