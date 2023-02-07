Заработал более полумиллиона с реферальной программой Яндекс Игр

Рома, разработчик игры Слова из слов, заработал в декабре 552 тысячи рублей с реферальной программой. Мы с ним поговорили и узнали, как разработчику повысить доход и продвинуть игры.

С 2019 года Рома опубликовал на Яндекс Играх 20 проектов, начал их продвижение в Яндекс Директе без реферальной программы. Бюджеты были небольшие, рисковать не хотелось. Когда узнал о программе из новостей, то сразу же подключил и начал наблюдать.

Результаты говорили сами за себя, и Рома увеличил бюджет, чтобы повысить доход. В декабре он потратил на рекламу 474 тысячи рублей, а от Яндекс Дистрибуции через реферальную программу получил чуть более миллиона рублей.

«Я бы посоветовал экспериментировать с разными рекламными кампаниями, пока не найдёшь оптимальную. Плюс надо понимать, что каждой рекламной кампании надо минимум 2 недели, чтобы настроиться на нужную аудиторию. Не нужно ждать быстрой отдачи от реферальной программы, это долгий, но в итоге прибыльный процесс», — советует Рома.

Повторить успех — просто. Подача заявки на программу займет несколько минут, и это не только может сэкономить вам деньги на рекламу, но и поможет заработать на своих проектах. Вы заработаете на привлеченных пользователей даже тогда, когда они будут играть в игры других разработчиков.

Переходите на сайт реферальной программы и кликайте на кнопку «Подать заявку»: https://clck.ru/33Upty

Сейчас в программе могут участвовать только юридические лица или индивидуальные предприниматели.