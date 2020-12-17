Заливайте в консоли разработчиков рекламные видео — это поможет привлечь дополнительное внимание пользователей к вашей игре! По нашим данным, ролики получают до 50% больше кликов по сравнению со статичными картинками. А видео мы будем выводить в каталоге и других сервисах Яндекса (например, в рекомендательной ленте Яндекс.Дзена).

Чтобы ваша игра появилась в максимальном количестве точек входа, нужны 3 вида промо-материалов:

· горизонтальные видео,

· вертикальные видео и

· горизонтальная GIF-анимация.

Если вы хотите сделать зажигающие ролики, то мы приготовили для вас несколько советов, как создать интересные видео. В случае, если нет возможности сделать постановочные видео, то запись экрана с геймплеем игры тоже подойдет.

Ориентация.

Рекламные ролики для мобильных платформ лучше выглядят в вертикальном формате 9:16. По нашим данным у таких видео CTR в среднем больше на 45% по сравнению с другими форматами. Если вы делаете горизонтальные видео или гифки, для них подойдет формат 16:9.



Иногда видео может обрезаться — так случается из-за особенностей точек входа. Поэтому в вертикальных видео располагайте основной контент посередине, в контейнере 4:5.

Длина.

Люди редко досматривают длинную рекламу, поэтому лучше не делать ролик длиной больше 30 секунд. Смотреть видео или нет, человек решает в первые 5 секунд, поэтому важно заинтересовать его и побудить досмотреть ролик. Для этого можно использовать разные инструменты, например, привлечь внимание звуковым сигналом, задать вопрос или создать нестандартный видеоряд.

Сюжет.

По нашим данным люди предпочитают динамичную рекламу, в которой прослеживается логика или она выполнена в виде связной истории. Например, видео для игры в жанре RPG или idle можно начать с геймплея и перебивать его заглушками с этапами прокачки персонажа.



Если игрок будет заинтересован, вероятность, что он досмотрит рекламу до конца, увеличивается. Покажите ему, что он сможет достичь в игре, например, построит огромную ферму, получит лучшие вещи, сильное оружие или редкие скины для персонажа. Добавьте в ролик эмоции, чтобы игрок почувствовал, каким крутым он может стать — изобразите победителя на арене или строителя, который построил самую высокую башню в игре.

Визуальный стиль и баланс геймплея.

Ролик должен быть ярким и динамичным, а реальный геймплей обычно имеет много пауз (человек целится, думает куда пойти, и др.). В таких ситуациях есть смысл ускорить движение объектов, чтобы не было ожидания между действиями. Например, если вы показываете игровой процесс, где игрок воюет с орками, то стоит убрать задержки между наведением мишени на цель и выстрелом. Или, если у вас карточная игра, то можно вставить между кадрами геймплея текстовые заглушки с призывами играть.



Не так уж важно, с какой скоростью двигаются реальные объекты в игре, для промо это можно ускорить в 1,25 — 1,5 раза или больше. Важно, чтобы такое ускорение не превратило изображение в мелькающую кашу. Идеально, если от готового промо будет создаваться ощущение, что это не зацикленная картинка, а реальный длинный постановочный ролик. Человек должен успеть считать информацию, понять, о чем речь в ролике и проследить сюжет. Он должен смотреть видео с интересом, ожидая продолжения. А после окончания ролика — захотеть сыграть.



Кликабельность контента.

Ролик должен побуждать кликнуть игрока, заинтересовывать его. Например, для игр жанра «Викторины» можно показать, как происходит отгадывание слов, а потом в конце предложить варианты ответа. Одному из вариантов добавить игровую анимацию, как бы призывая игрока кликнуть по этому ответу. Это побуждает игроков нажимать на видео и переходить в игру, чтобы узнать «верный» вариант ответа или доиграть партию. Еще хорошо работают анимированные руки или пальцы, которые показывают, куда нужно кликнуть или что нужно делать в игре.

Технические требования к видео:

Разрешение — не меньше 720p, лучше Full HD;

Формат — MP4;

Высота — от 400 пикселей;

Размер — до 1 ГБ и до 600 КБ для файлов в формате GIF.

Отсутствие неигровых элементов интерфейса — в записанном видео не должно быть элементов операционной системы, браузера, брендинга площадки и других посторонних элементов. То есть видео должно иллюстрировать только геймплей игры.

Заливайте видео по вашим играм в консоли и получайте дополнительное продвижение ваших игр!



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