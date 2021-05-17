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май 2021
Акционный календарь Яндекс.Игр с мая по август: получите больше покупок и новых игроков
17 мая 2021, 11:45

Мы подготовили акционный календарь Яндекс.Игр с мая по август. В нём указаны дни, когда мы будем продвигать «Скидки и акции» — раздел, в котором игры рассказывают о бонусах, скидках и новых событиях. У вас есть возможность получить дополнительную аудиторию, а значит получить больше выручки с рекламы и увеличить количество покупок в это время.

Как участвовать в акциях?

Чтобы игра отображалась в разделе «Скидки и акции», выберите её в консоли разработчика, а затем перейдите в раздел «Промоакции», укажите подробности акции и отправьте на модерацию. В течение двух дней мы ее проверим и одобрим. Подробнее о подключении можно прочитать в документации.

Так же для удобства работы со списком игроков и их рейтингами подключайте «Соревновательные таблицы». Подробнее о подключении можно прочитать в документации.

Какие акции могут быть?

Анонсируйте «Скидочные дни» — со стороны сервиса мы выделяем 3–4 дня, обычно с пятницы по воскресенье в качестве акционного периода. Придумайте скидку, которая будет привязана к празднику: например, тематический набор предметов по специальной цене, уникальные скины и сокровища.

Или проведите турнир в своей игре — период, когда пользователь может выиграть приз: игровой или даже реальный. К примеру, устройте небольшое событие, в котором игроки поборются за место в рейтинге. Победителям — уникальные скины или мерч вашей игры.

Когда пройдут акции?

Предварительные даты проведения акционных дней и турниров!

21 мая — 24 мая: Турнир в честь Всемирного дня Видеоигр;
18 июня — 21 июня: Игровые турниры;
UPD 16 июля — 19 июля: Турниры в честь дня головоломок;
9 августа — 15 августа: Турниры в честь дня расслабления;

Где мы рассказываем об акциях?

Во время акционного периода мы собираем все акционные предложения на отдельной страничке «Скидки и акции». На эту посадочную мы привлекаем дополнительный трафик через рекламу, пуши и другие инструменты.

Акции — это полезный инструмент для повышения активности в играх. А уникальные события помогают привлечь новых игроков в проект. Создавайте акции, устраивайте турниры и получайте дополнительный трафик в свои игры!

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Акции,Турниры
Важные обновления в Яндекс.Диалогах
27 мая 2021, 12:00

Коллеги из Яндекс.Диалогов анонсировали новые этапы премии Алисы в 2021 году и сертификацию частных разработчиков и команд. Игровые навыки в Алисе — это одна из самых популярных категорий, поэтому мы считаем, что это возможно вам будет интересно.

Начнем с премии.  Осенью 2020 года обновились правила премии Алисы — призовой фонд вырос до 450 000 руб., а в январе провели первый этап конкурса в 2021 году. Вот даты следующих этапов:

Летний этап
Сбор заявок: до 26 мая.
Тестирование в каталоге пройдёт с 1 июня по 22 июня.
Объявление победителей: 25 июня.

Осенний этап
Сбор заявок: до 26 августа.
Тестирование в каталоге пройдёт с 1 сентября по 22 сентября.
Объявление победителей: 28 сентября.

Зимний этап
Сбор заявок: до 26 ноября.
Тестирование в каталоге пройдёт с 1 декабря по 22 декабря.
Объявление победителей: 28 декабря.

Правила конкурса остаются прежними. Разработчик лучшего навыка получит главный приз — 150 000 ₽. Остальной призовой фонд в размере 300 000 ₽ разделят ещё девять навыков.

Подробнее о призах и условиях конкурса читайте в блоге Диалогов.

Перейдем к сертификации. Теперь чтобы получить статус сертифицированного партнёра Яндекса, необязательно быть агентством или веб-студией — принимаются заявки ещё и от частных разработчиков и команд.

Статус сертифицированного партнёра означает, что Яндекс считает вас ценным игроком на рынке. Мы рекомендуем услуги партнёров всем, кто хочет использовать возможности Алисы для общения со своей аудиторией и других бизнес-задач. Ещё проверенные специалисты одними из первых узнают о новых возможностях сервиса и участвуют в закрытых бета-тестах.

Сертификация частных разработчиков и команд проходит в два этапа:
1) Отправка заявки. Нужно заполнить форму и дождаться, пока модераторы рассмотрят заявку.
2) Проверка навыков. Команда Диалогов попросит предоставить три навыка, которые соответствуют условиям сертификации.

Подробнее читайте в блоге Диалогов.

Если вам интересно больше узнать об Алисе и ее возможностях, подробнее читайте 
блоге Яндекс.Диалогов или в других каналах:

YouTube-канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram

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