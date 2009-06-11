Открыт блог

Блог Почты

Блог Почты

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Здравствуйте
 
Недавно мы (команда Яндекс.Почты) запустили новый интерфейс - Нео.
Несмотря на то, что мы никак специально его не рекламировали, переключилось на Нео достаточно большое количество людей и очень приятно, что многие направили нам свои отзывы о впечатлениях от нового интерфейса и его работе.
Особенно приятно то, что подавляющее большинство откликов было положительным.
Проанализировав комментарии, мы исправили несколько мелких, но неприятных ошибок, добавили привычную "синюю" цветовую схему интерфейса, несколько переработали принципы работы с "тредами" (группировкой писем по обсуждениям).

С этого поста начинается блог Новой Почты. В этом блоге примерно раз в неделю-две мы будем рассказывать об изменениях, которые происходят в Яндекс.Почте, обсуждать с вами то, что у нас получается, а что - не очень, знакомить с интересными фактами о нашей почте и, иногда, о том, как мы работаем.
 
Читайте этот блог и делитесь своим мнением.
И пишите письма:)

59 комментариев
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Комментарий удалён
AntonLyapunov
28 января 2016, 01:21
А почему решили развивать именно классическую тему, а не инновационную?
isovgasu
28 января 2016, 01:21
Может не сюда обращаюсь, но все-же:  Очень нехватает возможности автоматической расстановки меток на основе заданнго фильтра.
Е.
28 января 2016, 01:21

Сюда.

Спасибо. Обязательно сделаем.

Вегед
28 января 2016, 01:21
аватары на яру поддерживают png и можно сделать эмблему клуба без белой рамочки
R-Dmitry
28 января 2016, 01:21
Ого, не знал, только тут узнал!!
отправил заявление на включение, очень интерестно посмотреть на ново введения!!! Так держать:)) Просмотрел краткое инфо, мне уже нравится!!)))
+1!!
thisfil
28 января 2016, 01:21
Ребят, что сказать, просто супер! Теперь уже я практически и не пользуюсь сторонними клиентами для обработки почты! Спасибо!
Ntropy
28 января 2016, 01:21
Думаю нужен клуб, что бы туда писать замеченные ошибки
origamista
28 января 2016, 01:21
я пользовалась новой почтой недели две. все равно перешла на классическую 2003. странно реализована фильтрация. хотелось бы, как в аутлуке, создать правило и все.
цвета выбирала разные - пыталась с ними жить. не получилось. пришла к голобому, но думаю, что если бы была прежняя синяя схема, то осталась бы и дальше.
забавно, что есть иконки соц сетей, хотя с выключенными картинками они бесполезны.
и главная моя беда - после смены почты Яндекс.Бар перестал всплывающим окном присылать уведомления. В самой панельке отображается, в нижней части экрана нет. После смены опять работает.
kaskry
28 января 2016, 01:21
У меня почему-то в браузере все время стоит почта 1, хотя все письма прочтены и удалены или перемещены. Если приходит новое письмо, то к 1 просто прибавляется к-во поступленных писем.
Яндекс.Почта
28 января 2016, 01:21
Это значит, что у Вас в какой-то из папок есть непрочтенное письмо. Возможно, не во "Входящих". Проверьте все Ваши папки.
kaskry
28 января 2016, 01:21
Спасибо. Самое интересное в этом, что "непрочтенное письмо" было перемещено в папку "прочитанные". До этого додуматься было трудно, пришлось перелопатить все письма подряд еще раз Спасибо.
PORT-M
28 января 2016, 01:21
Я уже писал про баг, но так ничего не ответили :(
Что делать? Куда обращаться? :)
В общем почтой очень доволен, за открытие блога - большой плюс :) Хочу узнать, кто-же стоит за работой Яндекс Почтой, с кем из разработчиками мы будем общаться здесь :)
Яндекс.Почта
28 января 2016, 01:21

Добрый день.
Про какой баг вы писали? Наверное, потерялся. (
Где его можно прочитать?

PORT-M
28 января 2016, 01:21
Писал на сапорт, с скриншотами :)
Суть проблемы такова:
Когда нажимаешь на кнопку отправить, высвечиваться окошко
Но адресату письмо доходит :)
Первый раз я одному адресату по незнанию отправил 5 писем, потом только заглянул в отправление :)
Я так понял нужно будет приложить информацию о браузере и системе. Комментарии про открытие блога не совсем по теме. Жду указаний.
Яндекс.Почта
28 января 2016, 01:21
Да, нашли Вашу жалобу, ответили из саппорта. Извините за задержку ответа.

Тимофей Журавлев, служба поддержки Яндекса
Aлeкceй
28 января 2016, 01:21
Спасибо команде Яндекс.Почты, за новый интерфейс - Нео. Мне лично очень понравился, как и весь Яндекс.
mukhametshin
28 января 2016, 01:21
Интерфейс "Нео" удобнее, а дизайн "Инновационный" - приятнее. Хорошо было бы совместить дизайн "Инновационного" с фичами "Нео".
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:21

Здравствуйте! Огромное спасибо за внесенные новшества,это очень радует! У меня к вам такой вопрос:-Отправляя письмо на почтовый ящик адресата, как узнать получил он его и когда? Пожалуйста дайте мне ответ! Удачи вам! Спасибо ещё раз!

Е.
28 января 2016, 01:21

Универсального способа узнать о прочтении или получении вашего письма адресатом нет.
Некоторые почтовые клиенты поддерживают функционал уведомлений о прочтении, но из-за того, что он нестандартизован, и не всеми поддерживается – он не везде работает. Поэтому, факт проставления галочки напротив пункта «Уведомить о прочтении» в любом почтовом клиенте не дает гарантии извещения отправителя о получении письма.

Надежда
28 января 2016, 01:21

Мне вообще нравится всё новое - приветствую!

lonz
28 января 2016, 01:21
Добрый день!

Почему у меня новый интерфейс периодически переключается на старый, и над названиями папок снова появляется промо с приглашением попробовать новую почту? Браузер -- Maxthon. И с главной промо-страницы переключался на новую, и в настройках. Всё равно переодически (в среднем раз в 1-2 дня переключается обратно).
Е.
28 января 2016, 01:21
Спасибо.
Будем разбираться.
Е.
28 января 2016, 01:21

Не могли бы вы уточнить - как часто происходит переключение?
Не помните ли переключался ли интерфейс с нео на классик 25, 26 и 27 августа?

lonz
28 января 2016, 01:21
Сейчас, вот, снова переключился. 27-го (вчера) точно тоже переключался. Происходит раз в день точно, может и несколько раз в день. Сейчас снова старый интерфейс и промо "До новой почты осталось 6 дней".
lonz
28 января 2016, 01:21
Да, перелючается не на классический, а на инновационный (2006), которым я пользовался до Нео.
Комментарий удалён
w26
28 января 2016, 01:21
Значки слишком яркие на верхней менюшке, вырви глаз) (пусть они в темно-сером варианте будут все темно серые и плоские). И еще хотелось бы, чтоб после отправки письма полоска выскакивающая с фразой «перейти во входящие» была в тойже цветовой гамме, что и весь ящик (у меня, например, темно-серая, а полоска бледно-оранжевая выскакивает — нелогично))) А почта новая мне понравилась, все очень грамотно и давно уже пора было сделать организацию писем — это даже не подвергается сомнению и критике. Спасибо!!!
Е.
28 января 2016, 01:21
Спасибо.
Подумаем что можно сделать.
ya-fray
28 января 2016, 01:21
Хорошо было бы сделать функция прикреплять сразу несколько файлов одновременно.
Gl199909
28 января 2016, 01:21
Я  хочу  иметь  много  друзей
Gl199909
28 января 2016, 01:21
Я  ищу  друзей
natalie90109
28 января 2016, 01:21

Большое спасибо за новую почту ! Очень удобная.
Но есть небольшие недостатки.

1. Очень удобно, что столбец "Папки" на странице "Список писем" стал немного шире, но плохо, что столбцы "От кого" и "Тема" стали уже. В них теперь помещаются только маленькие обрывки названий, по которым трудно определить от кого письмо и какая тема. Особенно сложно ориентироваться, если это уведомление с форума - они все начинаются очень похоже. Конечно можно прочитать, наведя указатель мышки на строчку, но это довольно долго. Хотелось бы сразу находить нужное письмо.
Было бы здорово, если бы вы сделали мелкие столбцы ("Получено","Размер", и т.п.) немного уже, а эти столбцы пошире.

2. Функция "Группировать по обсуждениям" очень удобна, но работает довольно медленно. Было бы здорово, если бы её немного видоизменили так, чтобы можно было каждой папке присвоить свою группировку: либо группировать, либо нет. Тогда не было бы нужды каждый раз нажимать на эту кнопку.

Е.
28 января 2016, 01:21
1. Спасибо за замечание. Подумаем как его можно реализовать.
Не могли бы вы чуть чуть подробнее рассказать об уведомлениях с форума?
Какой форум, как выглядит уведомление, какой информации из письма вам не хватает на странице просмотра списка писем?

2. Хорошее предложение, спасибо. На его реализацию требуется время.
natalie90109
28 января 2016, 01:21

Я имею в виду уведомления об ответах в темах форумов. название темы у них у всех примерно такое: "Ответить на сообщение ". В старом варианте почты название видно было почти всё, а в новом видно только "Ответить на сообщение ... ". Поэтому отличить одно от другого сложно.

Bakaldin1
28 января 2016, 01:21
у меня не работает кнопка отметить все письма, не работает интерфейс удаления внутри письма
Е.
28 января 2016, 01:21

Добрый день.
Какой у вас браузер? Скрипты включены?

Bakaldin1
28 января 2016, 01:21
firefox, скрипты включены, последние обновления
Е.
28 января 2016, 01:21

Напишите, пожалуста, в службу поддержки пользователей: http://feedback.yandex.ru/?from=neomail.

Alex-Silantiev
28 января 2016, 01:21
новая темя 2009. может не стоит выделять папку спам жирным, когда там письма. в обычном состоянии когда письма прочитаны, все папки нормальным шрифтом, а спам-папка прямо бросается в глаза. предлагаю её оставлять не жирной, даже если там есть сообщения.
Е.
28 января 2016, 01:21

Спасибо за замечание.
Поправим.

verkeev
28 января 2016, 01:21
Очень нехватает вставки ссылок с русскими буквами. Конкретно ссылки на поисковые запросы в Яндексе. Вот постоянно встречается вариант, когда я хочу ответить на письмо ссылкой на результат поиска, но приходится писать: набери в Яндексе "рисунок на стекле пескоструй" и посмотри в картинках. Для тех кто плохо знает интернет это сложная инструкция. Хотелось бы просто написать: посмотри тут:
verkeev
28 января 2016, 01:21
... но при вставке ссылки получается:

http://images.yandex.ru/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9&stype=image

и при этом она не работает.
verkeev
28 января 2016, 01:21
В смысле работает, но выглядит жутко.
Вот бы иметь возможность вставлять ссылку по человечески. Адрес ссылки отдельно, текст ссылки отдельно.
verkeev
28 января 2016, 01:21
Что бы получилось:
Посмотри ТУТ.
Е.
28 января 2016, 01:21
Интересное предложение.
Спасибо. Мы подумаем над ним.
Joss99
28 января 2016, 01:21
Правда, правда очень не хватает такой возможности
serwer
28 января 2016, 01:21

верните классический, и уберите эту фигню

Лебедева
28 января 2016, 01:21
Подскажите пожалуйста где в Яндекс почте поставить галочку чтоб получить отчет о прочтении, не могу найти.
repon06
20 июля 2018, 09:38
добрый)
нашел некритичный баг в UI япочты.
куда писать?
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 23:17
repon06,

Добрый день!
Конечно, в саппорт! :) Практически любая страница хелпа, в подвале жёлтая кнопка "Обратная связь".
Например, тут https://yandex.ru/support/mail/web/letter/read.html .
iar.agafonoff
21 августа 2018, 13:36
Яндексу сильно интересны мои личные данные? Почему при входе в свою почту с меня требуют проверку , включающую обязательное наличие мобильного номера оператора сотовой связи? А если у меня нет мобильного телефона и я принципиально им не пользуюсь? При входе в СВОЮ почту ввожу все данные правильно,  без единого огреха, но яндексу просто необходимо знать номер мобильного телефона, причём проверять на меня он зарегистрирован или на мистера Пупкина никто не будет. Так зачем меня принуждают обзавестись мобильным номером  для доступа на мою почту?
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:54
Добрый день!
Если при входе с правильным паролем Вас просят пройти дополнительную проверку, это означает, что наш автоматический алгоритм зафиксировал подозрительную активность в Вашем аккаунте и велика вероятность, что аккаунт мог быть взломан. Подробнее о такой ситуации вы можете прочитать в нашей Помощи: https://yandex.ru/support/passport/security/force-password-change.html
Margaritka-125689
23 октября 2018, 10:39
Что у вас с почтой ? Невозможно зайти. По двадцать минут жду,пока ящик прогрузится!
Тимофей, служба поддержки
30 октября 2018, 11:20
Добрый день!



Подскажите, пожалуйста, сохраняется ли ситуация сейчас?

Если сохраняется, уточните, какой браузер Вы используете для работы с Почтой?

Она не загружается после того, как Вы ввели учётные данные или когда Вы просто открываете новую вкладку с Почтой в браузере?
Kjgektxtr777
26 ноября 2018, 20:43
Мне очень нравится Яндекс.Почта у меня нет притензий к ней
mirvam-vm
29 декабря 2018, 10:05
Программа отличная. Молодцы !!! С Новым годом всех вас поздравляю. Благословений вам и успехов в вашей работе. Подскажите как можно тему картинки поменять в программе, как в яндекс браузере на свой вкус.
Айтур К
12 февраля, 13:37
Единственная почта которая была на яру с кучей разных подписок, в том числе вк, инс  и личные сообщения была взломана после существования 10 лет(пароли менял может раз в пол года),в итоге обратился в поддержку объяснил ситуацию мне никто не ответил,спасибо яру постараюсь больше не пользоваться вашей почтой
AndRRik05
12 февраля, 18:13
Насколько конченный сервис Яндекс!!!!!!!!!!!!! просто слов нет. хуже некуда. я бы написал это сообщение в службу поддержки, этого "Яндекса" но там даже кнопки нету! знают что о них будут писать правду, я не дают этого сделать!!! конченый сервис, просто слов нету!!!!!!!!!!!!!!! меня взломали, хочу написать чтобы восстановить письма, но не могу. потому что этот тупой сервис даже не сделал кнопку обратиться в службу поддержки!!!!!!!!!!!!!!!
rusecky
6 июля, 21:19
Почта ужасная. По несколько часов не грузится вообще. Потом бах и работает нормально. Пятый раз за неделю такая фигня.
co1rus-profi
вчера, 16:12
Хочется ругаться матом. Когда я пишу объемное письмо и вкладываю копии лицензии и прайс лист, то ваш сервис думает, что я рассылаю спам. Хотя в адресной строке один адресат. Да и еще, очень злит, когда появляется окно с картинками где я должен ввести слова , обычно одно слово на русском, второе на латинице. Так вот, в этих картинках хер поймешь что написано. А иногда эти самые слова не полные или не влезают в картинку, или там несколько слов и не понятно какое необходимо вводить. Блин, меня это конкретно уже достало. Прошу Вас сделать что то со своим сервисом. Можно же ввести цифры или только буквы на русской раскладке. Дам Вам небольшой совет. Попробуйте пользоваться вашим сервисом как обычный пользователь и вам сразу станет ясно, что необходимо доработать. 
Спасибо за внимание! 