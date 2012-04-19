Новый способ искать и находить письма

Но для начала попробуйте вспомнить: как часто вы ищете старые письма в своём почтовом ящике? А как поступите, если понадобится, к примеру, найти фотографию, которую осенью прошлого года вам прислал лучший друг?
В Яндекс.Почте есть несколько способов. Во-первых, быстро найти ту самую фотографию можно открыв любое из писем от вашего друга.
Если под рукой нет письма от него, есть другой способ — поиск по почтовому ящику.
На странице результатов поиска вы увидите всю историю переписки с этим человеком. Письмо, к которому была приложена фотография, будет отмечено скрепкой.
Но может быть и так, что писем от лучшего друга много: и осенью прошлого года, и в начале текущего вы переписывались регулярно. Как же тогда быстро найти нужное письмо?
С сегодняшнего дня — очень просто. Загляните в свой почтовый ящик: в самом низу страницы вы обнаружите быстрый способ увидеть все письма, полученные за определённый месяц любого года.
Подробнее о нововведении вы можете узнать, посмотрев видеоролик: