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Новый способ искать и находить письма

Сегодня мы расскажем об изменении, которое коснулось одной из основных частей Яндекс.Почты — списка писем.

Но для начала попробуйте вспомнить: как часто вы ищете старые письма в своём почтовом ящике? А как поступите, если понадобится, к примеру, найти фотографию, которую осенью прошлого года вам прислал лучший друг?

В Яндекс.Почте есть несколько способов. Во-первых, быстро найти ту самую фотографию можно открыв любое из писем от вашего друга. Просто выберите вкладку «все вложения» справа от текста письма. Вы увидите все фотографии и документы, которые получали от друга или сами отправляли ему.



Если под рукой нет письма от него, есть другой способ — поиск по почтовому ящику. Просто наберите адрес электронной почты друга в строке поиска, что находится справа, над списком писем. Не страшно, если вы не помните его e-mail наизусть. Достаточно ввести пару первых букв — строка поиска подскажет подходящие адреса всех людей, с которыми вы когда-либо переписывались.



На странице результатов поиска вы увидите всю историю переписки с этим человеком. Письмо, к которому была приложена фотография, будет отмечено скрепкой.

Но может быть и так, что писем от лучшего друга много: и осенью прошлого года, и в начале текущего вы переписывались регулярно. Как же тогда быстро найти нужное письмо?

С сегодняшнего дня — очень просто. Загляните в свой почтовый ящик: в самом низу страницы вы обнаружите быстрый способ увидеть все письма, полученные за определённый месяц любого года.



Подробнее о нововведении вы можете узнать, посмотрев видеоролик:


251 комментарий
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Dan002
28 января 2016, 00:50

С поиском круто.

Но можно сделать еще поиск по тегам, подобно тому как это сделано в Яндекс.Фотки. Теги будут браться с темы, и внизу чаще встречающиеся слова будут написаны большим шрифтом.

 

Как Вам идея? 

Дмитрий Абашев
28 января 2016, 00:50

Никак, ибо самыми популярными тегами будут "без темы" и названия вложений.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Странный у Вас ящик :) Пишите письма в с темами :)

Дмитрий Абашев
28 января 2016, 00:50

Твержу то же самое отправителям - nobody cares :)

etag09
28 января 2016, 00:50

оставьте меня в покое !!!!!!!!

kpkomi.ru
28 января 2016, 00:50

Предложения по почте для доменов:

1. Вернуть возможность миграции почты через POP протокол. Например у Gmail есть замечательная опция «удалять скачанные через POP письма», в этом случае можно как-то отследить все ли они переместились. Сейчас, когдя Яндекс принудительно скачивает через IMAP (а если он выключен включает), числа писем там и здесь разные и неочевидные.

2. Сделать возможность выбирать имя нового ящика при переносе почты или возможность её переноса при совпадении имени старого ящика с алиасом нового.

3. Упорядочить ящики в алфавитном порядке. При добавлении адресов в рассылку убрать постраничное деление и добавить графу Ф.И.О., логины пользователей не всегда очевидны.

4. Сделать оповещатель о новой почте для трея. «Швейцарский нож» Я.онлайн не предлагать.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

У меня ощущение déjà vu :)

bypsix
28 января 2016, 00:50
А я хочу чтоб письма не удалялись с корзины, ато в телефоне такой клиент тупой что нужно обязательно удалять письма иначе он по сто раз одно и тоже загружает
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

А что за телефон? Может, стоит воспользоваться доступом по  IMAP?

bypsix
28 января 2016, 00:50
Нокиа. Я в этом не понимаю, просто ввел логйн, пароль и пользуюсь.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

А какая модель у nokia?

bypsix
28 января 2016, 00:50
5130c-2, а что? Ты знаешь как его правильно настроить чтоб удалялись сообщения только с телефона, а потом загружались только новые?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

На нём же вроде Symbian? Может, удобнее будет воспользоваться почтовым клиентом от Яндекса, который можео скачать на странице mobile.yandex.ru/mail/symbian

bypsix
28 января 2016, 00:50
Не, не симбиан. Вот мой телефон http://rozetka.com.ua/ru/products/details/18148/index.html клиентом не удобно пользоваться, потому что нужно заходить в него и проверять почту, а я хочу чтоб она приходила как смс и отвечать на письма чтоб так же просто как на смс.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Где-то в настройках почтовой программы должна быть настройка «не удалять с сервера письма при скачивании» или «сохранять копии при скачивании». Если такой нет, то сможет помочь только полноя перенастройка программы по протоколу IMAP: http://help.yandex.ru/mail/?id=1113199

bypsix
28 января 2016, 00:50
Такой настройки нет и программа работает только через POP3 И SMTP (как-то так). Спасибо за участливость, но мне поможет только если яндекс сделает фичу "не удалять письма с корзины автоматически", чтоб я мог искать письма там, при необходимости.
Евгений Лазарев
28 января 2016, 00:50

У меня такой же телефон. Приложение Яндекс.Почты работает отлично.

bypsix
28 января 2016, 00:50
Оно мне не подходит потому что чтоб получить почту нужно заходить в приложение, а я хочу чтоб почта приходила сама как смски
gromnik50
28 января 2016, 00:51

Я ничего у вас не понял....

Павел
28 января 2016, 00:51

одного меня бесят бесконечные страницы? Раньше я знал, что письмо в нужной папке находиться на n-ой странице - заходил и открывал - 3 клика. Теперь я вхожу в папку и должен 100 раз нажать "Еще письма". Ладно, я вспомнил что это такой то месяц, но все равно приходиться x-раз нажимать на "Еще письма". Бред!!!!(-1)

 

Как вернуть постарничный вывод??????

 

 

второе ухудшение за год (с адресатами тоже промахнулись)!!! Еще чуть-чуть и  можно уходить на другую почту!!

sova7755
28 января 2016, 00:51

(+1)

sova7755
28 января 2016, 00:51

(+1)

Feiia
28 января 2016, 00:51

+1

pitermama
28 января 2016, 00:51

+1

vadim-mishkin
28 января 2016, 00:51

(+1)

vadim-mishkin
28 января 2016, 00:51

(+1)

kc2006
28 января 2016, 00:51

Меня тоже нововведение бесит неимоверно!!! Задала вопрос в клубе Яндекс-новичков и службе поддержки -- пока что меня игнорируют!

Мечтаю вернуть себе обратно номера страниц!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Переключиться на старый вариант навигации по списку писем на данный момент невозможно. Не могли бы Вы рассказать нам, почему Вам не понравился новый способ навигации? Сейчас для того чтобы увидеть письма на предыдущей странице списка, просто нажмите на кнопку «Ещё письма». Если же Вам нужно переместиться в более ранний период времени, просто выберите нужный месяц под списком писем справа и Вам будут показаны те письма, которые пришли в течение выбранного месяца.

Если раньше список писем постоянно сдвигался, и одно и то же письмо кочевало со страницы на страницу, то теперь при навигации по месяцам письмо точно будет только в одном и том же месте, никуда не переместится при получении более свежих писем — тем самым в будущем будет легче вспомнить, где нужное письмо.

Если новый способ перемещения по списку писем вызывает какие-то неудобства, не позволяет сделать что-то, что раньше можно было сделать гораздо быстрее и легче, опишите, пожалуйста, подробнее эти действия и конкретные ситуации. Мы постараемся учесть их в будущем развитии интерфейса.

kc2006
28 января 2016, 00:51

Я уже описывала вашему сотруднику из службы сервиса:

я в месяц отправляю и получаю до 50-60писем! Мне, чтобы раньше найти письма от поставщиков, достаточно было запомнить страницу: третью или шестую. Теперь мотать километры писем сверху вниз очень и очень неудобно!!!

Я потому и использовала Яндекс-почту для рабочих писем, а не Bat, который установлен на роботе, что попросту задалбывало по четыре раза в день письма искать скроллом!

Вы не подумали, что ваше "нововведение" банально межет многим не понравиться?

Теперь я серьёзно подумываю перескочить на мейл.ру, там, говорят, страницы по номерам.

Мне так УДОБНО!

А ещё когда я раньше стирала отработанные письма, то нажимала выбрать все, мне ставило галочки на тридцати последних на странице, я снимала галочки с важных для меня, остальные перекладывала в папку "удалённые". Теперь же ваша почта стирает все за месяц. А опять мотать километры писем на шести листах мне крайне НЕУДОБНО!!! ОЧЕНЬ ЗЛИТ!

Ещё раньше у меня оповещения из Одноклассников падали в отдельную папку. Постле опять же ваших "блестящих" нововведений они снова во входящих и я никак не могу создать правило. То есть я его создаю, но почта упрямо бросает мне все оповещения во входящие...

Если уже наколбасили новинок в почте, то сделайте так чтобы:

- на предлоджение "создать правило" почта спрашивала "вы хотите создать правило?", я бы могла ответить да, и мне бы приходило оповещение "вы создали правило", а то как-то я всё не уверена, создалось оно, или нет в конце концов...

- если уж у вас такая капец какая удобная почта и программистам невдомёк, что в месяц человек может получить страниц шесть писем, то сделайте отдельные папки, в которые по тому самому правилу я могу принимать почту и из этих же папок отправлять. Тогда, по крайней мере, я смогу работаь по освещению в одной отдельной папке, с бетонщиками -- в другой, с поливщиками -- в третьей, а оповещения из Яндекс-клубов -- ещё в отдельной. Но именно туда получать и оттуда отправлять!!! А то у меня в отправленных тоже получаются километры писем в промотке, чтобы найти, что же я отправляла!!!

То есть: в папке "работа", "бетонщики", "свет", "поставщики", в абсолютно каждой папке свои входящие и свои отправленные письма!

Ей Богу, вам легче вернуть всё как было...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Я Вам сейчас сильно не поверю, когда после слов «получаю до 50-60писем» Вы написали, что раньше Вам достаточно было «запомнить страницу». Знаете почему? Потому что при получении такого большого потока писем любое письмо, которое с утра было на третьей странице, к вечеру находится уже на пятой, а на следующий день на десятой. И таким образом Вы всё равно мечетесь по страницам, не зная, где же нужное письмо. В то время как дата получения письма не меняется, и перемещаясь по линии времени Вы легко сможете найти тот период, за который пришло то или иное письмо. Возможно, в новой системе не хватает большей детализации времени,. нежели такой большой период, как месяц, но это в будущем исправится.

 

Замечание с удалением писем в середине списка тоже постараемся учесть.

 

Спасибо за отзыв :)

kc2006
28 января 2016, 00:51

Я получаю письма по работе, а так же уведомления с клубов и с сайта ШЖ, на котором обитаю.

Поэтому каждые часа два стираю все оповещения.

По работе я помню страницы, помню даже со сдвигами.

Сначала пыталась перебрасывать их в папку "работа", но их мне нужно синхронизировать с отправленными, а если и мои отправленные сбрасывать в папку "работа", то получается фирменная каша.

Мне со страницами было очень удобно. Хотя вы не верите.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Попробуйте включить режим группировки писем по темам, установив соответствующую галочку над списком писем: тогда при просмотре писем из любой папки они будут перемежаться отправленными письмами на ту же тему.

kc2006
28 января 2016, 00:51

У меня очень разные темы...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Тогда я не совсем понял фразу про синхронизацию входящих с отправленными. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

kc2006
28 января 2016, 00:51

Так как вернуться к страничной версии невозможно, то мне пришлось создавать папки "работа" и другие.

Сбрасываю туда письма и от поставщиков-генподрядчиков, и свои им. Получается каша... Не могу состыковать между собою их. Мой собственный комп в черепушке подвисает.

Мне нужно по дням: четверг: входящие -- от осветителей, от вертикальщиков, от бетонщиков, три разных адреса почты, причём они шлют письма по двум разным объектам в двух разных местах, поэтому получаю я что-то вроде "Свет на господина Н", "Въезд господина Н", "Куда подключить девятую группу по господину Н" и тут же "Светильники на аллею для Х", "Парадная зона для Х" и прочее.. Я отсылаю так же им письма с ответами и корректировками.

Поэтому если бы были отдельные папки (в идеале-то на каждый объект, но хрен с ним), в котором бы были отдельно страницей "входящие" и отдельно страницей "отправленные" ( а как их слепить в одну тему, кроме как вручную их "входящих" перегнать?). То ей Богу предыдущая страничная версия была лучше, я просто приблизительно помнила, на какой странице кому что куда отправляла. Прыгнуть страничкой влево-вправо легче, чем вертеть скролл... Честное слово!

Вы не оставили нам выбора, это плохо.

То есть многим хорошо, но какому-то проценту -- плохо.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Так вот в этом случае Вам и поможет группировка писем по теме: когда Вы даёте на какое-то письмо ответ, само письмо будет храниться «Отправленных», но при просмотре списка писем (и самого письма) в какой-то папке (будь то «Входящие» или другая) Вы будете видеть ответ на письмо, потому что у него такая же тема. Просто включите группировку по темам и посмотрите, как это работает.

kc2006
28 января 2016, 00:51

Я только что включила группировку по темам: мои отправленные одному и тому же адресату с упоминанием в теме одного и того же объкта не связало...

kc2006
28 января 2016, 00:51

И потом почта только отметила их галочками, то есть мне опять рысачить по шести страницам...

Короче я поняла, Яндекс у меня теперь чисто так... новости из клубав почитать.

Пора менять прописку и визитки...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Ведь в данном случае страницы Вам не делали лучше, либо я просто снвоа не понимаю, как именно страницы могли делать лучше конкретно в описанной Вами ситуации.

kc2006
28 января 2016, 00:51

Я помнила диалоги по дням и страницам :)

Мне так было лучше. Я в уме привязывала дни к номерам страниц. Очень удобно.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Скажите, если мы сделаем бóльшую детализацию линии времени, чтобы можно было, например, выбрать определённый день, это сможет решить вопрос? Тогда Вам даже в уме не придётся никаких дополнительных аналитических подсчётов производить :)

kc2006
28 января 2016, 00:51

Да, по дням, а не месяцам, даже было бы удобнее, чем по страницам.

 

Павел
28 января 2016, 00:51

нет! так как придеться запоминать даты!!! Вы помните какого числа пришло письмо от пользователя Н по теме Х в 2006 году?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Точно так же, как я, да и Вы, не помним, на какой странице они. Только, «когда-то в начале 2006 года», или «в середине 2005-го». Так что в случае, если Вы мало помните, ничего ровным образом не изменилось. Совсем. Зато не нужно гадать, ещё тридцать страниц надо отмотать, чтобы попасть на 2006-ой год, или всего десять — ткнул и сразу попал.

Павел
28 января 2016, 00:51

Если Вам лично это удобно не надо навязывать это всем! Вам говорят, что ЭТО НЕ УДОБНО!!! Количество кликов лично у меня выросло в два-три раза и поиск конкретного письма стал занимать большее время

kc2006
28 января 2016, 00:51

Вы обещали истправить, чтобы все письма за месяц не стирались.

Раньше можно было выбрать все на странице (вторая и третья не затрагивались), сейчас принудительно выделяются все.

Это ещё не всё. Если я открыла одну страницу, потом на жала "Ещё письма", и открылась вторая, то как потом свернуть эту вторую?! Чтобы опять одна была?

Можно сделать так, чтобы я сама устанавливала лимит, сколько последних писем я хочу выделить: десять-двадцать?

Можно потом по корреспонденции месяц дробить на недели и дни? Очень надо!!! И то практически срочно, на вчера!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Вы можете изменить количество отображаемых по умолчанию писем в настройках почтового ящика на странице http://mail.yandex.ru/neo2/#setup/other

vadim-mishkin
28 января 2016, 00:51

(+1)

darkwater-87
28 января 2016, 00:51

Возможность выбора добавите ?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Пока что не плонировали. Зачем?

dreamy84
28 января 2016, 00:51

Было очень удобно, когда была добавлена возможность перетаскивать письма из одной папки в другую мышкой. Теперь, если письмо находится не на первой странице, это сделать невозможно, приходится перемещать письма через меню.

 

Скажите, а почему все нововведения обязательны для всех? Почему вы не оставляете возможность людям самим настроить свою почту так, как им нравится, а насильно внедряете то, что многим не нравится и пытаетесь заставить поверить, что это удобно?

 

Не хочу видеть фотографии рядом с письмами - сильно растягивается страница, оформление выглядит очень плохо. Про адресаты-шары тоже уже писала. Теперь эти дурацкие простыни с письмами, которые нужно мотать туда-сюда вверх-вниз.

 

Пожалуйста, сделайте, возможность выбрать старый способ оформления.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Задачу с перетаскиванием постараемся решить в будущем.

Отключить портреты можно в настройках, сняв галочку с пункта «показывать портреты адресатов» и сохранив изменения.

dreamy84
28 января 2016, 00:51

Спасибо за подсказку о портретах!

wandergraph
28 января 2016, 00:51

АУ! Уважаемый! Вас просят об элементарном - сделать возможность выбора интерфейса "как было раньше", т.е. с номерами страниц писем!!!! Вас никто не просил убеждать в хорошести нового интерфейса ибо он отстой! Если Вам не плевать на своих пользователей-клиентов, вместо нижеследуещей тирады просто нужно сделать возможность выбора постраничного выбора.

Хуже то, что прошел год, а Вы НЕ ПОШЕВЕЛИЛИСЬ сделать как Вас просили. Требование до сих пор актульно, только из-за одной говно-кнопки "еще письма", пришлось создавать ящики на других сервисах и постоянно приходится проверять 3 ящика (функцию сбор почты не преджлагать, т.к. она все путает).

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Кстати, при сборе писем можно указать в настройках сборщика, чтобы письма перекладывались в отдельную папку. 

wandergraph
28 января 2016, 00:51

Функция в сборщике раскладки по папкам удобная, тут ничего не скажешь.

Но ящики на других сервисах открывались из-за того, что там удобная навигация со страницами вместо кнопки "еще письма" и соответственно собирать с них письма на яндекс не имеет смысла, скорее наоборот. Вы посмотрите - gmail, yahoo у всех есть возможность выбрать старый интерфейс с номерами страниц вместо гадской "еще письма" и это удобно пользователям и не сложно разработчикам! Или программисты Яндекса школьники по сравнению с программистами гугла и не могут предоставить пользователю право выбирать интерфейс?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Если раньше список писем постоянно сдвигался, и одно и то же письмо кочевало со страницы на страницу, то теперь при навигации по месяцам письмо точно будет только в одном и том же месте, никуда не переместится при получении более свежих писем — тем самым в будущем будет легче вспомнить, где нужное письмо.

Павел
28 января 2016, 00:51

Это бред!!! Я не помню месяц в котором пришло письмо год назад, два. Но я знал, что они находятся на последней-предпоследней странице - два клика и я там. Теперь кол-во кликов увеличилось в два-три раза, теперь приходиться запоминать даты - соответственно и время поиска письма увеличилось и места в мозгу занимает не нужная информация! Так же не удобно переключаться если в одном месяце больше писем чем две старинце - это опять жи лишнии клики. 

Новая навигация - отстой!!!:-$

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

1. Прокрутите таймлайн на самую старую дату и кликните по ней

2. Просто смените порядок сортировки при помощи ссылки «Упорядочить по дате» над списком справа, чтобы список начинался с самх старых писем

Павел
28 января 2016, 00:51

1. в 2006 году я получал по 2 письма в неделю, если прокрутить на самую старую дату, то там этого письма не будет. Надо крутить на самый старый год и нажимать несколько раз "Показать еще". - вместо того, чтобы открыть предпоследнюю старницу в два клика.

 

2. из-за поиска одного-двух писем постоянно менять сортировку?! Может еще более неудобные советы есть?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

«Вам ехать или шашечки?» :) Нужно найти самое старое письмо, измените в два клика сортировку. Нашли? Обновите страницу — сортировка навечно не сохраняется.

 

Павел
28 января 2016, 00:51

мне постраничную навигацию!!!

 

В данном случае получается, что быстрее пешком дойти, чем воспользоваться вашем "такси"

Павел
28 января 2016, 00:51

для тех кто в танке.

 

Есть: Папка в ней 75 писем (4 страницы).

Задача 1: Найти 11 письмо снизу (4-я страница). Дата примерно известна (нооябрь-декабрь 2010).

Задача 2: Найти 38 письмо снизу(3-я страница). Дата не известна.

 

Открываем яндекс почту и начинаем решать задачу 1.

1. Клик по бегунку

2. Тащим бегунок в конец.

3. Выбираем 2010

 

Открываем легкую почту и начинаем решать задачу 1:

1. кликаем по странице 4

 

Открываем яндекс почту и решаем задачу 2:

1. Кликаем по "письма еще"

2. Кликаем по "письма еще"

3. Кликаем по "письма еще"

 

Открываем легкую почту:

1. Кликаем по 3 странице.

 

Неужели Вы не видите разницы?

 

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Тут даже спорить не о чем, потому что вместо того чтобы открыть Ноябрь, Вы почему-то открываете сразу год.

 

А уж про письмо, дата которого неизвестна, вообще смешно: откуда Вы знаете точную страницу, не зная даты? :)

Павел
28 января 2016, 00:51

я не сказал, что дата ноябрь, она или ноябрь или декабрь.

я не ставил задачу запоминать дату каждого письма! Знаю, что письмо на 3-й странице, потому что я его открывал уже раз 10.

 

И что теперь у каждого письма, которое мне нужно открыть я должен запоминать дату??? Бред!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Чем это труднее страниц? А мне вот страницы не нравятся :)

 

Павел
28 января 2016, 00:51

я Вас поздравляю! Наверное, и книги на туалетной бумаге читаете?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Книги и хранилище данных — разные вещи. Зайдите в библиотеку (да покрупнее) — все стелажи ведутся либо по алфавиту, либо по датам издания. Зайдите в архив како-нибудь газеты или кино-архив — всё упорядочено по датам.

Павел
28 января 2016, 00:51

да? тогда Вы зайдите на любой форум и посмотрите, как там информация хранится по датам.

Павел
28 января 2016, 00:51

опять наткнулся на это №$#%$#^ навигацию. Искал письмо - дата конец прошлого месяца- начало этого. При чем больше казалось, что прошлый месяц. Пришлось открыть апрель и посмотреть пару страниц, потом вернуться на мая и "еще письма", "еще письма". 5 кликов, вместо двух - на 3, 4 страницу.

:-$

 

возможно, что хотя бы внутри месяца.ю если оставить постраничную навигацию, было бы уже удобнее, причем необходим еще переход на -1 страницу (последняя страница предыдущего месяца).

Павел
28 января 2016, 00:51

Даже если письмо ушло на соседнюю страницу, то это два клика, вместо 3-х, которые надо делать при новой навигации.

man-axe-x
28 января 2016, 00:51

(+1)

vadim-mishkin
28 января 2016, 00:51

(+1)

planetap.ru
28 января 2016, 00:51

(+1) поддерживаю

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:51

Сделайте, пожалуйста, возможность каждому самому решать, каким вариантом  пользоваться: старым или новым. А то у вас опять получается тоталитарное поведение.  Интернет - хоть какое-то подобие демократии. Соблюдайте ее!

sova7755
28 января 2016, 00:51

(+1)

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:51

:-)

Feiia
28 января 2016, 00:51

+1

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:51

:-)

kc2006
28 января 2016, 00:51

Истину глаголите!

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:51

:-)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Чем навигация по месяцам менее удобна, чем по страницам? Ведь никто не запоминает, на какой странице было какое-то письмо. А если и помнит, то с приходом новых писем весь список сдвигается, поэтому на запомненной странице письма уже нет. А запомнив, что нужное письмо было в декабре, можно сразу быстро перейти точно к этому месяцу и увидеть письмо.

D-boldyrev
28 января 2016, 00:51

Не говорите за всех. Я. например, запоминал именно, что по страницам. И в старом поиске просто открывал нужную мне страницу и все. Если письмо сдвигалось, просто открывал следущую и находил нужное мне письмо там, вместо того, чтобы развертывать в поисках нужного мне письма всю почту до не пойми каких размеров. И почему Вы считаете, что запомнить страницу сложнее, чем сидеть и вспоминать, в каком же треклятом месяце тебе пришло письмо?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Я уже объяснил почему. Могу ответить, цитируя Ваши слова: потому что если письмо переместилось на другую страницу, приходится листать несколько страниц дальше. А дата у письма не поменяется, значит, письмо не сместится.

Павел
28 января 2016, 00:51

Даже если письмо ушло на соседнюю страницу, то это два клика, вместо 3-х, которые надо делать при новой навигации.

D-boldyrev
28 января 2016, 00:51

Проблема только в том, что из 10 человек лишь, может быть, 5 смогут вспомнить месяц, в котором пришло нужное письмо, не говоря уже о дате. А что делать остальным 5-м? Я понимаю, что вопрос мой дурацкий, но, простите, а почему нельзя было сделать альтернативный вариант? Т. е., если человек помнит нужный ему месяц, то, пожалуйста, пусть ищет  по месяцам. А если, к примеру, не помнит, то почему бы ему не оставить возможность постраничного поиска без развертывания всей почты до бесконечности? Тем более, что страниц может быть, ой, как много. Уберите "портянку". А  то весь смысл "нововведения", в том виде, в каком оно сейчас, сводится к тому, что Вы предлагаете поменять "шило на мыло". Причем, не в самом удобном варианте.  

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Если человек не помнит дату письма даже приблизительно, то страницу он уж точно не помнит. Перефразируя Вас, из 10 человек лишь 1 уверен, что определённое письмо лежит на определённой страницы. И то эта уверенность в 7 случаях из десяти разобьётся о камень реальности, потому что письмо уже давно не на той странице.

Второе: в чём проблема развёртывания последних страниц в одну ленту? Кроме того, не обязательно разворачивать прямо таки уж весь ящик: выберите определённый месяц, просмотрите письма, пришедшие за него, а если ничего не нашли, перейдите к следующему месяцу.

Третье: бóльшую детализацию дат, возможно, всё же удастся сделать.

D-boldyrev
28 января 2016, 00:51

Позволю себе не согласится с Вами. Во-первых, я, например, на дату письма, как правило, даже не смотрел, оно мне, как бы, без надобности было. Зато страницу, на которой оно находится, я помнил. Что-то мне подсказывает, что вряд ли я один такой.
Во-вторых, ну, хорошо. А если у меня на одной странице находились письма за три разных месяца? Ну, например, за март, апрель и май. Раньше я мог без особых проблем перейти ко всем трем, простым нажатием кнопки возврата. Теперь же, по той схеме, которую Вы предлагаете, мне нужно открыть апрель, найти там нужное письмо, вернутся, открыть май, снова вернутся и т. д., и т.д., и т. п.... 

Павел
28 января 2016, 00:51

(+1)

wandergraph
28 января 2016, 00:51

Объясните мне пожалуйста, зачем мне нужно 19 раз тыкать кнопку "еще письма" если я могу 1 раз нажать на 19ю страницу, максимум два раза, если отображено по десять страниц? При этом еще грузить до беспамятства компьютер.

Вопрос с номерами страниц все еще актульный! ВЕРНИТЕ НОМЕРА СТРАНИЦ!!!

roman.roman0
28 января 2016, 00:51

Согласен!(+1)

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:51

:-)

sova7755
28 января 2016, 00:51

В общем-то неплохо, но зачем страницы-то убрали???? А то и другое вместе нельзя? Ребят, лучшее  - враг хорошего. У Вас нормальный контингент, которому не нужны новшества, только потому, что он не знает, чем ещё себя в жизни занять. То вы с этими адресами для дебилов, теперь, вроде бы отличная задумка, но опять же многие хранят в письмах достаточно важную информацию и по страничкам ориентироваться было легче, не всегда помнишь период, в который было написано то, или иное письмо пять лет назад. По-моему, где-то у вас окопались враги, которые под видом улучшений отгрызают у вас самых лояльных пользователей).

kc2006
28 января 2016, 00:51

+1

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51
Чем навигация по месяцам менее удобна, чем по страницам? Ведь никто не запоминает, на какой странице было какое-то письмо. А если и помнит, то с приходом новых писем весь список сдвигается, поэтому на запомненной странице письма уже нет. А запомнив, что нужное письмо было в декабре, можно сразу быстро перейти точно к этому месяцу и увидеть письмо.
sova7755
28 января 2016, 00:51

Вы в состоянии запомнить месяцы, в которые приходят письма в  течение 7 лет?

sova7755
28 января 2016, 00:51

Поему нельзя и месяцы и страницы? Вера запрещает?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Потому что это гораздо дороже в поддержке и захламляет интерфейс.

sova7755
28 января 2016, 00:51

Уважаемый Бонифаций, если Вас не затруднит, не могли бы Вы ответить на вопрос не по обсуждаемой теме. Если не ответите, не обижусь). Как сделать так, чтобы в почте вместо силуэтов были фотографии отправителей, у кого они есть, конечно. Спасибо.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Так ведь если у отправителя есть портрет, то мы его обязательно покажем. Проблема в том, что далеко не у всех в настройках есть портрет, а также не у всех есть профили в социальных сетях, чтобы мы могли взять оттуда информацию.

Если речь идёт о контактах, использующих Яндекс.Почту, попросите их установить портрет на странице настроек отправителя.

 

Если же Ваши оппоненты по переписке используют другую почту, они могут воспользоваться сервисом Gravatar, зарегистрировавшись на котором, можно устанавливать разные портреты для своего email-адреса, которые потом будут загружаться на различные сайты, если они взаимодействуют с Gravatar.

Иван З.
28 января 2016, 00:51

Не знаю как кто работал постранично с почтой, что теперь жалуется, но, по-моему, ребята из Яндекса делают очень нужные вещи. Через некоторое время мы представить себе не сможем, как обходились без поиска по датам. Спасибо вам, что руководствуетесь не привичками, а здравым смыслом.

minikiforov
28 января 2016, 00:51

Да, и поиск по датам тоже нужен. Но кто заставлял убирать поиск и по страницам? Хотя бы с использованием настроек. Вам не надо - уберите. Если относительно недавнее письмо ушло на вторую страницу, легче его было там и найти. А здравый смысл... "Я, как всё прогрессивное человечество..." Ага...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51
Если письмо ушло на вторую страницу, так и нажмите на кнопку «Ещё письма» :)  Но если раньше список писем постоянно сдвигался, и одно и то же письмо кочевало со страницы на страницу, то теперь при навигации по месяцам письмо точно будет только в одном и том же месте, никуда не переместится при получении более свежих писем — тем самым в будущем будет легче вспомнить, где нужное письмо.

Поэтому для работы с архивом, старыми письмами именно даты и удобнее. А для самых новых писем есть кнопка «Ещё письма».
wandergraph
28 января 2016, 00:51

А если сместилось на 19ю страницу? ДЕВЯТНАДЦАТЬ раз кликать на "еще письма"?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

А если письмо сместилось на 19-ю страницу, Вы не будете знать, что оно именно на 19 странице, а номера будете перебирать, перекликивать в поисках. Так что ситуация практически не меняется. А вот линия времени справа поможет переместиться к той дате, когда пришло письмо. 

wandergraph
28 января 2016, 00:51

Вы меня не правильно поняли, я говорю о том что бы кнопку "еще письма" заменить на номера страниц. И если добавились новые письма и нужное письмо сместилось дальше, то мне кнопку "еще письма" придется жать уже не 19 раз, а 20, 21 и т.д. и пролистывать экран вниз несколько минут (проэкспериментируйте - откройте 20 страниц кнопкой "еще письма" и покрутите вниз-вверх, особенно на планшете или смартфоне.) Вот только ответьте после того как попробуете. А потом если вдруг письмо открыл не в новом окне и оно не то, то снова тыкаешь 20 раз на кнопку "еще письма" и при этом комп начинает тормозить из-за сжираемых такой страницей ресурсов.

georgii puxov
28 января 2016, 00:51

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ!

crazymuzzle
28 января 2016, 00:51

Искать что-то на "сотой странице" - бред.
Вбили в поиск 3-4 буквы - и письмо уже перед вами. 

Дмитрий
28 января 2016, 00:51

На вкус и цвет фломастеры разные.

Кому то и на сотой странице есть письмо которое нужно. А щелкать по месяцам и рыскать в них, тоже не совсем удобно. Естесственно дату запомнить не получится на сотой странице. 

crazymuzzle
28 января 2016, 00:51

если Вы знаете, какое письмо нужно, то незачем помнить его "страницу". Письма же приходят и уходят. Сегодня это "шестая" страница, через месяц уже "десятая". А сейчас в любой день в году можно ввести в поиск "то самое слово из письма или отправителя" - и вуаля.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51
Я бы прям оценил этот комментарий, если бы можно было оценивать комментарии :)
man-axe-x
28 января 2016, 00:51

Когда чётко помнишь что за письмо, то да. А если только смутно припоминаешь, что нужное письмо пришло тебе от пользователя с «каким-то японским ником», то найти через поиск никак не получится.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Номера страниц в этом точно не помогут :)

man-axe-x
28 января 2016, 00:51

Зато гораздо удобней. У меня в почте 15 писем занимают один экран; если во входящих есть 120 писем, то это 8 экранов или 6 (если точно помню) страниц. Листать постранично всегда удобней, чем мотать полтора метра писем — чай, не первый год я в сети, знаю. "Ещё письма" могут быть удобны тем, кто получает до одного—двух писем в сутки; для остальных это скорее минус, а ведь это они самые активные пользователи Яндекса и Я.ру. ;-)

P.S. Фишка с тем, что несколько писем подряд можно выделить с помощью "нажал—провёл—отпустил", весьма полезна. :-) Она не у всех сервисов есть.

ya.pan-aleks2012
28 января 2016, 00:51

очень удобно и быстро , сенкс

Дмитрий
28 января 2016, 00:51
Насчет страниц поддерживаю, зачем убрали?.
и просьба ввести выбор: страницы или еще письма или использовать, то или то. использовать максимум настроек интерфейса. а для пользователей "не заморачивающихся" - стандартный набор по умолчанию
Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Для чего Вам необходимы именно номера страниц?

 

Дмитрий
28 января 2016, 00:51
Я конкретно знаю на какой странице лежит именно то письмо, которое мне нужно, допустим с логином и паролем.Для чего мне пользоваться поиском с запросом этого отправителя или тэга, когда их может быть много? или вообще мне смысл каждого отправителя запоминать. я просто захожу на нужную страницу. это один пример, второй, когда нужное письмо, было когда то давно прислано, потребовалось, и несколько раз придется нажимать "еще письма" и много времени затрачено будет, да и трафик затрачиваться будет, а он у кого-то платный.
надеюсь что смог выразиться правильно. Кстати, тут многие так считают
Дмитрий
28 января 2016, 00:51

В комментарии ниже, от Feiia и nadezdaperelehova, они тоже считают не удобным использовать пролистывание всех страниц по очереди,т.е нажимая на "еще письма"

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51
Но ведь список писем постоянно сдвигался, и одно и то же письмо раньше кочевало со страницы на страницу. Теперь же при навигации по месяцам письмо точно будет только в одном и том же месте, никуда не переместится при получении более свежих писем — тем самым в будущем будет легче вспомнить, где нужное письмо.

Поэтому для работы с архивом, старыми письмами именно даты и удобнее. А для самых новых писем есть кнопка «Ещё письма».
Дмитрий
28 января 2016, 00:51

Я не против этих нововведений, они хороши и удобны. письма со следующей страницы подгружаются быстро и наглядней это удобно. Но вот если письмо в "дебрях" следующих страниц, то нужна нумерация страниц, чтоб легко можно перескачить в нужное место.

Павел
28 января 2016, 00:51

давайте возвращайте страницы!!!

Feiia
28 января 2016, 00:51

блин. а как теперь попасть на шестую страницу с письмами? я знаю точно, что надо на шестую. теперь мне прийдется проклацывать по-одной странице пока не доберусь до нужной?? у меня одно письмо там, поэтому выбрать по отправителю и искать по адресу его не получится. все 6 страниц (на самом деле их больше, уже с таким юзабилити не знаю сколько) были в этом месяце - апреле. капец, товарищи(((

nadezdaperelehova
28 января 2016, 00:51

Очень недовольна новведением.. с утра еле прочла свои 8 страниц почты потому, что через минуту страница куда-то исчезает и опять начинаешь с первой страницы грузить по восьмую... кому это надо???????? Не успеешь страницу осмыслить как она исчезает!!!! вот вечером я прочла 22 страницы сейчас думаю - как быстро к ней добраться... а никак... грузи 30 страниц и добирайся как знаешь... дурацкое новшество!!! У меня дневник на ЛиРу по 500 писем в день!! Причём не у всех безлимитный интернет!!!!!!! Лишнееь грузить мне невыгодно!!! ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕЙ СХЕМЕ или поменяю почту!!!!

Feiia
28 января 2016, 00:51

нашла один секрет, которым можно воспользоваться, пока не устранят это неудобство:

В подвале страницы клацнуть "Легкая версия". Будет не красиво, зато по страницам...

Павел
28 января 2016, 00:51

(+1)  так же пользуюсь, только тссс...сейчас они и это прикроют)))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Проблемы с исчезновением страниц при получении нового письма мы обязательно устраним. И подумаем, как быстрее конкретизировать период времени в случае, если писем очень много. В любом случае, перемещаться по линии времени удобнее, чем по страницам. Если раньше список писем постоянно сдвигался, и одно и то же письмо кочевало со страницы на страницу, то теперь при навигации по месяцам письмо точно будет только в одном и том же месте, никуда не переместится при получении более свежих писем — тем самым в будущем будет легче вспомнить, где нужное письмо.

nordgreen
28 января 2016, 00:51

А почему бы вам не сделать индексацию страниц не от новых к старым, а наоборот, т.е. у первых писем в ящике страница № 1, у более новых - № 2 и т.д., тогда и четко будешь знать, на какой странице нужное письмо и смещаться они не будут (ну разве что при удалении писем), и, к тому же, все нужные письма будут скапливаться где-то на первых номерах страниц? Почему так то не сделать было? Зачем вы навязываете пользователям индексацию по датам (и только по датам)? С уважением, Александр.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Если по умолчанию пользователь будет видеть именно старые письма, то он не будет видеть новых, непрочитанных писем.

Изменить порядок сортировки при необходимости Вы можете при помощи ссылки «Упорядочить по:» над списком писем справа.

nordgreen
28 января 2016, 00:51

Вы меня совершенно не поняли... Грустно... Хотя - у нас в стране всё так - "всё для людей".

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Так объясните подробнее, а то у нас в стране пока плохая школа эксрасенсов :)

klop-vony4ka
28 января 2016, 00:51

ужасно не удобно, у меня очень много подписок на  рассылки, мне намного удобней старый вариант. почему бы не сделать на выбор - самой выбрать тот вид почты, который нравится

hazart23
28 января 2016, 00:51

Как вернуться к старому способу?????

 

Кострома. Первый квартал
28 января 2016, 00:51

На самом деле я уже давно думал о введении подобного способа. Удобно. Но!!! Думаю, в таком виде как сейчас есть это лишь бета-версия, которая нуждается в доработке. Как сделать ее действительно удобной и универсальной - задача для специалистов по юзабилити. Быть может, постараться как-то совместить достоинства старого и нового способов. Например, наряду с месяцами сделать ссылку "все", которая будет выделенной по умолчанию и будет отображать все письма. И вернуть страницы - только теперь они будут относиться к выбранному периоду. Страницы можно поместить на место кнопки "Еще письма". Т.о. щелкнув по определенному месяцу, пользователь будет видеть сколько страниц занимает его переписка в этом месяце и сразу перейти к нужной странице. Т.е. по умолчанию (при выбранном периоде "все") все будет как раньше в старом варианте, но в то же время пользователь будет иметь возможность перейти к нужному ему месяцу

Дмитрий
28 января 2016, 00:51

Снова не двинемся так не куда. нажимая на месяц и переходя там по страницам - это не удобно. Откуда половина пользователей будет помнить: "в каком это мне месяце пришло то-то письмо??" и снова по месяцам и страницам ползать в поисках письма. а так легко можно перескачить через пятёрку страниц и попасть на нужную.

Кострома. Первый квартал
28 января 2016, 00:51

Так нет, по умолчанию, если не выбирать месяц, будут страницы для всего периода (как раньше), а если выбрать месяц - то в пределах этого месяца

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Что по страницам человек гадает, что по месяцам — разницы именно в этом случае никакой, потому что он не помнит вообще, когда было это письмо. Заметьте, даже при написании этой фразы я сказал «когда» — потому что никто не запоминает «это письмо пришло мне на 25-ой странице». Если человек что-то и помнит о письме, так это дату, тему или текст. Для темы и тела письма есть хороший поиск. А по датам теперь перемещаться стало удобнее :)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Если у человека в ящике много тысяч или миллионов писем, кнопка «все» взорвёт его компьютер, потому что с загрузкой такого массивной страницы с такой кучей  данных он не справится :)

pitermama
28 января 2016, 00:51

Верните пожта страницы в почте по номерам. жутко не удобно!

ibsv
28 января 2016, 00:51
Да в Янд., почте ничего не найдешь ни ключевых слов ни тегов как ищет самому ему известно. Один спам чего стоит!
Приходит письмо ставлю что спам и тут через пять минут опять от туда же приходит письмо опять в спам и что же вы думали письма идут и идут прям страсть божья приходится в Касперыче отлавливать этот "ТРЕШ" который Янд., пропустил для меня. А вы говорите о прогрессе в области спама отлова. http://ibsv.ya.ru/
abibullaev-rustem-ramievich
28 января 2016, 00:51

Круто!)

kushalov
28 января 2016, 00:51

Верните альтернативу: страницы!

Валерий Шиморянов
28 января 2016, 00:51

А почему нет стрелок: перейти к следующему письму?, перейти к предыдущему письму?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Как нет? Вверху справа есть и внизу под телом письма есть :)

Валерий Шиморянов
28 января 2016, 00:51

:-@:-Dнашёл!, А, что не лучше было б эти стрелки


 пред.след. 

  расположить на одной линейке рядом с этими 

НаписатьПроверитьОтветитьПереслатьУдалитьЭто спам!Не прочитано

goshikvia
28 января 2016, 00:51

Честно - уже надоело!!!

1. Письма через раз отправляются.

2. Нельзя скопировать несколько адресов отправителей из-за тупого дизайна!!!

3. В отправленных до сих пор не показываются адреса скрытых копий.

УЖАСНО!!!

Начинаем переезжать на mail.ru

 

СПАСИБО!!!

demyanenko.a.a
28 января 2016, 00:51
При отправке писем происходит какая-то ошибка или Вы не видите письмо в отправленных?

Большое спасибо за обратную связь, мы учтем ваши пожелания.
goshikvia
28 января 2016, 00:51

Спасибо что прислушались, а то действительно как будто делается к худшему.

1. Письмо не всегда отправляются, т.е. бывают случаи когда их нет в отправленных.

2. Письма не всегда доходят, т.е. они есть в отправленных но не дошли до адресата.

3. Почему-то письма с яндекса на яндекс задерживаются с большой задержкой. Т.е. звонит человек и говорит что со своей почты на яндексе он отправил нам на почту на яндексе, но его письма нигде нет. Мыпросим по телефону повторить попытку, т.е. переслать письмо и тогда доходит. Такое не всегда, правда редко, но имеет место. 

Очень хотелось бы чтобы вы разобрались с отправкой и получением писем.

Неделю назад писали в тех поддержку - у Яндекса были проблемы с протоколом POP.

Хотелось бы что наладились все ПОПы и появились галочки в настройках почты чтобы убрать/добавить ту или иную новую опцию. :)

 

СПАСИБО!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Если какие-то письма есть в «отправленных», но до адресата они не дошли, пришлите в службу поддержки их полные почтовые заголовки. Хотя скорее всего, это проблема и не на Яндекс.Почте, но вам хотя бы смогут это подтвердить и дать, например, выдержку из лога отправки письма, чтобы с этой информацией вы смогли обратиться к администраторам почтовой службы получателя. Ведь доставка писем — это процесс, в котором участвуют две стороны :)

YaOlegK
28 января 2016, 00:51

Самой нужной функцией будет возможность изменения темы письма в папке "Входящие". Что-то найти нужно и приходится с десяток писем от человека открыть с темой "Без темы".. Поиск по файлам от этого человека не помогает, т.к. название файлов типа "1111.doc" и тому подобные не всегда отражают суть.

А так было бы здорово получить такое письмо и тут же его переименовать "Акт по объекту такому-то". И пускай цвет текса при этом изменится на зеленый или перед темой появится маленький восклицательный знак. Это уже дело техники. 

Умоляю хотя бы подумать об этом) Спасибо!)

osipovaek15
28 января 2016, 00:51

Мне нужны страницы !  Верните или предоставьте выбор ! Очень прошу !

Помимо всех перечисленных минусов другими пользователями, лично мне ещё некомфортно, что я не знаю, сколько там у меня страниц уже накопилось. 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

А для чего Вам знать, сколько накопилось страниц? Почтовый ящик на Яндексе — безразмерный, он примет сколько угодно писем, и сколько угодно страниц.

Если раньше список писем постоянно сдвигался, и одно и то же письмо кочевало со страницы на страницу, то теперь при навигации по месяцам письмо точно будет только в одном и том же месте, никуда не переместится при получении более свежих писем — тем самым в будущем будет легче вспомнить, где нужное письмо. То есть для работы «архивом», со старыми письмами, перемещение по временной линии гораздо удобнее. А если речь идёт о новых письмах, так всегда можно кликнуть по кнопке «Ещё письма».

osipovaek15
28 января 2016, 00:51

 Спасибо, что спросили. )))

Во-первых, на последних страницах у меня хранятся письма, которые я не удаляю, которые мне периодически нужны. Мне удобнее сделать клик один раз, нажав на последнюю страницу, чем методом тыка искать в каком месяце находится нужное мне письмо. А так как интервалы между письмами на последней странице не в один месяц, мне придётся сделать ни один клик, чтобы добраться до нужного. Искать по темам не для меня. Я просто не помню всех названий тем, а у меня очень активная переписка. Не хочется засорять свой мозг и этой информацией. 

Мне не нравтся, что при нажатии "ещё письма" , страница растягивается, приходится крутить колёсико, что я очень не люблю. Один раз, дойдя уже до стр. 6, я обнаружила, что показана только стр.1 и стр. 6, а мне нужно было вернуться на стр.5. У меня никак не получлось это сделать, пока я не нажала что-то ( не помню что ) и долистала опять до стр.5. Мне оно надо ?

Потом я люблю держать свой ящик в порядке, знать сколько у меня страниц, периодически избавляться от уже не нужных писем. Со странцами мне было гораздо удобнее устраивать чистку. Я просто шла на последнюю страницу и в обратном порядке шла к первой странице, чистя почту. Мне так нравится и я не хочу делать иначе.

 Скажите, это очень сложно оставить архив по месяцам для тех кому он нравится и страницы для тех, кто предпочитает этот способ ? Или это невозможно технически ? 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Проблему с исчезновением добавленных страниц обязательно поправим.

 

Если же Вам нужно перейти к самым последним письмам, не нужно гадать: прокрутите указатель на линии времени в крайнее левое положение, под самую старую дату, которая там будет, и выберите самый старый месяц. Вопрос большей детализации преиодов времени тоже продумаем в будущем.

 

Сейчас действительно достаточно сложно делать сразу два варианта перемещения по списку, тем более, что постраничная выдача не всегда правдива, особенно если Вы группируете письма по темам.

osipovaek15
28 января 2016, 00:51

Я так естественно делала. Зашла в последний месяц, одно письмо, ненужное мне. Нажала на следующий - одно письмо, не нужное мне. Нажала на следующий - пусто (  так очередные несколько месяцев ). В итоге, я могу сделать кликов 10 прежде чем дойду до нужного мне письма ( даты и темы не помню ). Так получается, потому что письма, которые болтаются у меня на двух последних страницах, имеют приличные временные интервалы.

А так я захожу на послед. стр., и они все кучкой. 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

То есть у Вас последние письма приблизительно по письму в месяц? А в конце линии времени есть ссылка на весь год? Попробуйте выбрать сразу год?

osipovaek15
28 января 2016, 00:51

Так удобнее, да.

Есл технически сложно добавить страницы, может хотя бы отображаться, сколько их вообще ?

Наверное, это мой бзик, но я кода вижу, что страниц перевалило за 20, понимаю, что пора устраивать субботник. )))  

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Мы подумаем над этим, хотя мы очень любим хранить письма, и побольше, побольше :-D

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Кстати, вот ещё один способ увидеть именно все самые старые письма: измените на время порядок сортировки писем при помощи ссылки «Упорядочить по:» над списком справа. Тогда в самом верху списка окажутся самые старые письма

ldl1
28 января 2016, 00:51

Уважаемые разработчики! Спасибо за нововведение с цепочками посем. Видеть всю историю переписки очень нужно! НО! Почта стала совершенно нечитаемой! Разные цепочки писем выводятся подряд, совершенно никак не выделяясь! Отправленные, полученные сливаются. Загляните в интерфейс gmail хотя бы! Можно сделать выделение цепочек цветом или отступом? Спасибо!

tatis22
28 января 2016, 00:51

Господа!


Все прочла,интересно.
Есть очень незатейливое решение вопроса,во всякрм случае я этим пользуюсь и давно.

 

Создайте папки  под разными названиями - например:"Рассылки","Бизнес","Друзья","Письма","Пароли","Нужное". и т.д. и сразу перемещайте прочитанные письма туда по темам.Тогда не будет головной боли и сразу будете знать,где и что искать.

Мне удобно.

Павел Евгеньевич
28 января 2016, 00:51

Полезное нововведение!

Предложение.

Можно ли сделать так, чтобы УЖЕ ОТКРЫТОЕ письмо перемещать посредством drug-and-drop в другую папку? Например, сделать какой-нибудь значок рядом с существующим значком "Распечатать..."; чтобы ухватиться за этот значок и перетащить в нужную папку.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Если у Вас включена в настройках возможность перетаскивания письма, его можно перемещать, даже если находитесь не в списке, а в самом письме: потяните за пустую  область в шапке письма справа от темы :)

kukureva
28 января 2016, 00:51

Мне кажется что в папке "спам" и "удаленные" дата вообще не нужна, т.к. там письма больше двух недель до самоудаления не хранятся. Мне так мазолит пустая строка "2012" в папке спама. Уберите сортировку по дате в этих папках.

andrei-vidak301087
28 января 2016, 00:51
А если я хочу помотреть, какие письма у меня находятся на 37 странице входящих? "Ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз
И так далее...
Дико удобно, как всегда, спасибо.
targo1
28 января 2016, 00:51

вот- вот! как всегда - все для нашего удобства! только нас забыли спросить

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Для чего Вам нужна именно 37 страница? Вы точно уверены, что на ней какое-то письмо? Ведь все приходящие вновь и вновь письма сдвигают список «назад» и Вы уже не можете быть уверены, что нужное письмо на 37-й странице :) Но если Вы приблизительно помните его дату, просто выберите нужный месяц — и, вуаля! открывается страница со всеми письмами за этот период, и нужное письмо в том числе.

Никто же не запоминает «это письмо пришло ко мне на 37-й странице списка». Если что-то и помните о письме, то, скорее «это письмо пришло ко мне в декабре». А если не помните дату, то ни страницы, ни другой способ навигации Вам не поможет: только полноценный поиск по телу письма или теме — это тоже доступно в Яндекс.Почте :)

andrei-vidak301087
28 января 2016, 00:51
А если я не могу вспомнить ни датЫ, ни автора, ни темЫ письма, но вспомню, как только его увижу? Вниз, "ещё письма, вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма", вниз, "ещё письма".....
Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Если Вы не помните о письме вообще ничего, Вы ищете его точно так же, как делали это раньше: пролистываете досканально каждую страницу, чтобы возможно наткнуться на него. Что раньше приходилось переходить со страницы на страницу, что сейчас придётся это сделать. Хотя вероятность найти письмо, о котором не помнишь вообще ничего — крайне мала :) Как можно помнить вообще о факте существования «какого-то» письма, но не помнить о нём ничего? Хотя бы слово из него, да помнишь точно :)

 

andrei-vidak301087
28 января 2016, 00:51
Если помнишь, что это бЫло очень сильно давно, то ясно, что первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четЫрнадцая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, ......................... страницЫ нафиг не нужнЫ. Однако ж, спасибо администрации, лЫстаешь и лЫстаешь....
Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

В том-то и дело, что даже в своём комментарии Вы пишете не «что это было 25 страниц назад», а «сильно давно» — это тоже атрибут времени. Выберите какой-то месяц и посмотрите письма за него. Нет в этом месяце — посмотрите другой. Кроме того, при выборе определённого месяца при прокрутке писем вниз более старые письма сами будут автоматически подгружаться без дополнительных кликов.

andrei-vidak301087
28 января 2016, 00:51
У меня почта с 2006 года. Как считаете, году так в 2007 я вспомню, в каком месяце что бЫло?
Нуивот задачка: Есть некая картинка, присланная мне не помню кем, не помню когда и находящаяся ГДЕ-ТО в папке "Мои рисунке", среди других 14946 картинок. Ну вот я сохранять интереснЫе картинки там. Для меня удобнее пролистнуть за 3( например), клика на 30 (например) страницу входящих и начать просмотр оттуда, чем пЫтаться вспомнить, как же назЫвалось то письмо или в каком, блин, месяце оно бЫло прислано.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

В чём разница: пролистнуть три страницы при помощи ссылки «следующая» или кликая постоянно по следующей цифре, или пролистнуть три страницы, используя кнопку «ещё письма»? Тем более, что в обоих случаях придётся просматривать весь список в надежде увидеть и распознать то неизвестное письмо.

andrei-vidak301087
28 января 2016, 00:51
Одно дело три, другое тридцать.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Где тридцать — там клик на определённый месяц :) И где тридцать, там и тридцать три, и больше, ведь Вы вообще ничего не помните о письме, не забывайте этого :)

andrei-vidak301087
28 января 2016, 00:51
Угу. А НА КАКОЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ месяц? Не, не вЫход это. Похоже на рЫнок. Приходишь - на тебя тут же горцЫ (мягко говоря) набрасЫваются из каждой палатки и начинаются впаривать всякую хрень, которая тебе даром не нужна.
osipovaek15
28 января 2016, 00:51

А нам упорно пытаются доказать, что то, что нам неудобно, должно быть удобным. А нам неудобно ! Ну, неудобно нам ! В конце концов, вы для себя работаете ил для НАС ? 

osipovaek15
28 января 2016, 00:51

Спасибо за ваш письма ! Прямо в точку ! Я повеселилась, читая вас. )))

Но надеюсь, что о нас подумают  что-то поменяют. Потому что сейчас - это бредятина. 

andrei-vidak301087
28 января 2016, 00:51
Ну хоть повеселил кого-то)
Администрации-то по-барабану наше мнение, я это уже в которЫй раз понимаю.
Обидно...
nordgreen
28 января 2016, 00:51

Абсолютно с Вами согласен, Bonifaci - как токующий глухарь, только и твердит как это всё п..здато задумано и должно нам (т.е. юзерам, клиентам Яндекс.почты) нравиться. Да... мнение народа опять не слышат... 

lebva
28 января 2016, 00:51

Не могу вообщу открыть почту в ОПЕРЕ ЯНДЕКС 

lar790
28 января 2016, 00:51

Здравствуйте! Помогите мне с почтой. Третий день у меня почта выглядет как набор текста. То есть все письма, папки, и прочее что находится в почте, выглядят как список простой( Вот так примерно в почте сейчас какие то слова появились - Все письма от сайта Youtube.com
Все письма
Все письма
Все письма
Все письма
FAKE_ANSWERED_LBL
FAKE_ATTACHED_LBL
FAKE_DELETED_LBL
FAKE_DRAFT_LBL
FAKE_FORWARDED_LBL
FAKE_FOR_ME_LBL
FAKE_HAS_USER_LABELS_LBL
FAKE_NEED_ANSWER_LBL
FAKE_NO_ANSWER_LBL
FAKE_NO_BODY_LBL
FAKE_RECENT_LBL
FAKE_SEEN_LBL
FAKE_SPAM_LBL

Я не прочитать не могу, ни удалить письмо. Потому что долго еще слово нуджное- удалить, например. Куки почистила, кэш тоже. И только в этой почте такое у меня. В другой на яндексе же почте все нормально выглядет.  

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Вы используете прокси-серверы или какие-то фаерволы? В других браузерах повторяется проблема? Попробуйте скачать на странице http://browsers.yandex.ru другой браузер и проверить в нём, будет ли повторяться проблема.

lar790
28 января 2016, 00:51

ну файервол только в антивирусе есть. Прокси не использую. Дело в том что только эта почта так показывается( кстати сейчас нормально все стало) А другой почтовый ящик нормальный вид имел. Все началось после того как я нажала кнопку- сортировать письма по.. и тд. Лучше бы не нажимала. Но посмотрим дальше. Сейчас вроде нормально стало. Спасибо. 

yacontent
28 января 2016, 00:51

Опробовал сегодня ползунок выбора даты - ОН ВЕЛИКОЛЕПЕН! Круче него, только кнопка. которая раскрывается в ползунок. Ну правда - спасибо команде яндекс, за то, что не воткнули стандартный датапикер. СУПЕР нововведение! Мне очень нравится!

petr-belyak
28 января 2016, 00:51

ОЧЕНЬ НЕУДОБНО!!!!!!!!!

ks32012
28 января 2016, 00:51

Бред какой-то. Почему нельзя было совместить старую и новую навигацию? Вам в голову не пришло, что у некоторых число писем за месяц значительно превышает то, которое умещается на 1 странице? Я уже не говорю про то, что надо ещё заметить эту кнопку "ещё письма" и догадаться, что её теперь надо использовать вместо старого перелистывания. Думать надо головой, прежде, чем что-то менять, а уж если и вводить что-то новое, то надо оставлять и старый интерфейс, к которому уже все давно привыкли. Кстати, эта кнопка "ещё письма" почему-то у вас ещё и не всегда нажимается. Кликаю, кликаю - нет результата, обновляю страницу - начали сразу все эти добавочные страницы грузиться...

Павел
28 января 2016, 00:51

надеюсь Вы когда-нибудь задумаетесь, что лучшее враг хорошему.

 

а пока будем пользоваться легкой почтой яндекса и mail.ru.

Павел
28 января 2016, 00:51

еще один косяк. Вы работает, наверное, за большим монитором и нефига не подумали про тех, кто работает за нетбуками, планшетами прочими.

У  меня на экране умещается только 20 писем, все остальное приходиться листать ниже. Ушел я в отпуск. Пришло куча писем. Начинаю я их просматривать не с последнего пришедшего, а с первого. Логично? Логично! А переместить со второй "еще письма" в какую то мою папку я уже не смогу - нет их на экране. Приходиться много раз листать экран вверх-вниз!!1

 

Бреееееееед!!!

RoMax7
28 января 2016, 00:51

У меня такая проблема возникла:

В папке "Входящие" таймлайн перемещается назад только до января 2012 года. А куда делись!!! письма, которые лежали в папке "Входящие", но датой позже 1 января???

 Прошу ответа "тех поддержки" 

Заранее благодарен... 

morozovdn
28 января 2016, 00:51

В одном месяце у меня 1-3 письма в другом 60, в третьем 4-5, в четвертом 0, в пятом 70, в шестом 4 и т.д.. Поиск нужного письма превратился в игру "взрыв мозга или угадай где?", вместо "нужное письмо среди 30 писем на странице номер 6..., а нет фиг там...ну тогда среди 30 на странице 7... о точно вот оно".

Желаю разработчикам жидкий стул ежемесячно, чтоб призадумались делать сортировку писем по числам.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Опишите, пожалуйста, более подробно проблему. К сожалению, по Вашему описанию трудно понять, что именно Вы делаете и что не получается.

Если Вам нужно выбрать больший период, чем месяц, кликните сразу весь год. Если за определённый месяц у Вас мало писем, и Вам нужно перейти к другому месяцу, Вы можете это сделать как при помощи линии времени под списком писем, так и при помощи календарика выбора, который появляется над списком писем после перехода к определённому месяцу.

studio-ip
28 января 2016, 00:51

Жесть стала. Верните как было!

CraSTI
28 января 2016, 00:51

Лучше бы вернули старый интерфейс,хотя бы дали шанс выбрать его... ))

Jevgenij
28 января 2016, 00:51
После отправки письма с адресатами в поле "Скрытая копия", не видно адресатов,??? Идём в папку "Отправленные" и смотрим письмо - получатели в поле "Скрытая копия" не отображаются?? как исправить?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Мы уже работаем над решением этой задачи. В будущем адреса из скрытой копии в «Отправленных» обязательно будут показываться.

evilenka
28 января 2016, 00:51

Здравствуйте!

Не могли бы вы вернуть в почту шорткаты для клавиатуры?

Раньше было очень удобно листать страницы почты с помощью комбинаций Ctrl+→ и Ctrl+←. Это была очень привычная и удобная фича Яндекс.Почты.

На новом же интерфейсе, чтобы искать старые письма, нужно использовать мышь или тачпад. Это не очень удобно, так как отнимает время. Тем более, подобная навигация существует в поиске, и сохранение ее в почте служит не только удобству, но и унификации интерфейсов и их узнаваемости.

Также было бы великолепно отправлять написанное письмо комбинацией Ctrl+Enter.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:51

Мы уже работаем над внедрением горячих клавиш. Пока что, к сожалению, не могу обещать никаких конкретных сроков. Следите за новостями!

evilenka
28 января 2016, 00:51

Отлично, спасибо! Я с нетерпением жду. =)

Алексей
28 января 2016, 00:51

(love)все отлично.

mia1311
28 января 2016, 00:51

ЗДРАВСТВУЙТЕ! МНЕ ПРИХОДИТ МНОГО ПИСЕМ ПО РАБОТЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, К НЕКОТОРЫМ МНЕ ПРИХОДИТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ. НО СЕЙЧАС ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО 2013 ГОД. НЕ  УДОБЕН ПОИСК ПО ДАТЕ (НЕ ПОМНЮ ЕЕ) И ПО НАЗВАНИЮ. ВЕРНИТЕ, ПЖЛ, КАК БЫЛО ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ.

planetap.ru
28 января 2016, 00:51

Верните, пожалуйтса, нормальный постраничный вывод, хотя бы как опцию. Я не хочу мотать кучу экранов, чтоб попасть на 10-ю страницу.

planetap.ru
28 января 2016, 00:51

Верните, пожалуйста, нормальный постраничный вывод, хотя бы как опцию.

wandergraph
28 января 2016, 00:51

Верните постраничную навигацию вместо говно-кнопки "еще письма"!

ыаваываыаыва
28 января 2016, 00:51

Прошу сделать настройку постраничного вывода, без подгрузки аяксом.

psywin
25 марта 2016, 20:06
Здравствуйте! в логах безопасности переодически появляется вот такое сообщение:
"Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 12:05, 3 письма Россия, ::ffff:94.100.181.37" - подскажите пожалуйста что это может быть ????
Sergey M
1 июня 2016, 11:25
Такая же проблема как у PSYWIN, только пишет "Нидерланды" . подскажите, что это ?
stas.gadelshin
8 сентября 2016, 13:37
Sergey M,
у меня та же проблема. Хотя стоит двухфакторная аутентификация, пароли к почте 30-значные. Но кто-то вчера с этого адреса убил насмерть 3 моих аккаунта в инстаграме через почту!!!!
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 14:46
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, поподробней, что случилось? Только так я смогу Вам помочь.
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 14:46
Добрый день!
Данная метка означает работу через сборщик или работу по протоколу. Уточните, пожалуйста, IP-адрес, о котором идёт речь?
stas.gadelshin
13 сентября 2016, 14:59
Тимофей, служба поддержки,
как можно с вами связаться через e-mail или телефон? здесь сложно объяснить. Скриншоты есть необходимые.
Тимофей, служба поддержки
14 сентября 2016, 17:29
Вы можете направить нам сообщение через форму обратной связи  "Рекомендации на странице не помогли" в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml#site-displays-incorrectly 
ekkoprom2004
22 сентября 2016, 19:42
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте!
В журнале посещений появились следующие записи:

Перемещение писем 11:18, одно письмо Россия, ::ffff:213.87.160.116
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 11:18, одно письмо Россия, ::ffff:213.87.160.116
Перемещение писем 11:18, одно письмо Россия, ::ffff:213.87.160.116
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 11:18, одно письмо Россия, ::ffff:213.87.160.116
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 11:18, 2 письма Россия, ::ffff:213.87.160.116
Вход в Почту 11:14 Россия, 77.232.25.50
С этими записями связываем пропажу писем из входящей почты! Что делать?
lyadov
26 сентября 2016, 09:31
ekkoprom2004,
 Аналогичные проблемы только адрес Украина. Такое ощущение что яндекс ломанули массово.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 16:38
ekkoprom2004,


Добрый день! 
Пожалуйста, сообщите об ошибке по адресу https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml#site-displays-incorrectly .
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 16:39
Добрый день!
Будьте уверены: никто ничего не ломал. Это просто отображаются действия почтовой программы или сборщика. Пожалуйста, за более подробной информацией обратитесь к Службе поддержке по ссылке https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml#site-displays-incorrectly .
Оксана
15 сентября 2016, 15:05
Здравствуйте, в Журнале учета посещения кроме моего IP прописана масса неизвестных вроде  Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:31, 2 письма Нидерланды, ::ffff:185.30.176.186 или Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 12:19, одно письмо Нидерланды, ::ffff:185.30.177.59 или Получено новое письмо 18:20, от TakeAction@ForceChange.com США, 205.201.135.22...это сильно пугает, помогите пожалуйста и подскажите, что это значит??
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 16:41
Добрый день!
Адрес 185.30.176.186 принадлежит компании Mail.ru . Скорее всего, такой адрес показывается, так как Вы пользуетесь на телефоне приложением Mail.ru.
Относительно письма с адреса  TakeAction@ForceChange.com . Видимо, это совершенно обычный спам.
sneg1971
30 сентября 2016, 09:36
Верните  ,пожалуйста, поиск писем по месяцам а не по страницам,или сделайе   шаг поиска,допустим 10 страниц.   Если 1000 страниц,это что все клацать по одной,очень неудобно теперь стало искать письма. Очень плохо.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 16:43
Добрый день!
Он никуда не пропадал и по-прежнему находится в правом нижнем углу страницы. Если его там нет, это может быть ошибкой. Не могли бы Вы показать, как выглядит правый нижний угол экрана? Сделать снимок легко по нашим инструкциям на странице https://yandex.ru/support/common/support/screenshot.xml
flatcher46
12 октября 2016, 19:57
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте! Сначала пришло сообщение что на мой почтовый аккаунт кто-то заходил, посмотрел историю: 
Умань
IP 176.98.70.136
Протокол: IMAP


и в истории действий 
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 19:43, одно письмо Украина, ::ffff:176.98.70.136
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 19:43, одно письмо Украина, ::ffff:176.98.70.136

praskoveja
13 октября 2016, 06:21
Тимофей, служба поддержки,
 Здравствуйте. У меня тоже кто-то вошёл в аккаунт и снял метки 
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 03:44, одно письмо Россия, ::ffff:31.181.129.35
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 03:44, одно письмо Россия, ::ffff:31.181.129.35 
Что это значит, как вернуть изменения?
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 15:28
Добрый день!
Отвечу сразу на оба комментария. Такая запись в журнале посещений появляется при работе через почтовую программу на компьютере или на мобильном. К сожалению, Вы столкнулись с ошибкой, эта запись должна отображаться иначе. Передал разработчикам.


Скажите, пожалуйста, используете ли Вы почтовые программы?
Если указан не Ваш IP-адрес, и подобными программами Вы не пользуетесь, то рекомендую обратить внимание на следующие статьи:
https://yandex.ru/blog/company/72690 ,
https://yandex.ru/support/passport/security.xml .
flatcher46
15 октября 2016, 14:47
немного выше я отписывался, но назрела еще одна догадка, что наши аккаунты используются левыми людьми для одноразовой переписки.
""
Умань
IP 176.98.70.136
Протокол: IMAP
и в истории действий
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 19:43, одно письмо Украина, ::ffff:176.98.70.136
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 19:43, одно письмо Украина, ::ffff:176.98.70.136"




так вот, после этого мне пришло сообщение от незнакомого человека, а сообщение было как продолжение диалога, с тем человеком, который ненадолго зашел на мой аккаунт
valkorolkov
24 октября 2016, 14:37
flatcher46,
Аналогично!
Кто может объяснить??
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 19:15
Напишите о данной проблеме нам в поддержку, пожалуйста: https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/receive-read.xml . Окажем Вам консультацию по данному вопросу.
ludashka777
10 ноября 2016, 19:33
Тимофей, служба поддержки,
 Тимофей, я например даже не нашла способ вам там написать, там даны инструкции как устранить разные проблемы, а как написать не нашла. Меня тоже эти метки Фэйков одолели. Ладно б они просто в истории операций отражались. Так мне периодически приходится заново залогиниваться на телефоне (как будто кто-то поменял пароль, а потом обратно мой поставил). А сейчас я не смогла с компа зайти под своим паролем - он оказался "неверным".
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 15:46
Внизу страницы есть раздел "Рекомендации на странице не помогли". Прошу прощения, что сразу не уточнил сразу.
Мы занимаемся решением данного вопроса, пожалуйста, не переживайте.
Теперь относительно пароля. Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться формой "Забыл пароль" под полем ввода логина и пароля.
AC-Mosgaz
27 октября 2016, 19:57
Здравствуйте, в Журнале учета посещения кроме моего IP прописана масса неизвестных вроде: Добавлена метка «NonJunk» 14:11, одно письмо Россия, ::ffff:217.12.241.178Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:11, одно письмо Россия, ::ffff:217.12.241.178
Подскажите пожалуйста, что это значит 

Тимофей, служба поддержки
15 ноября 2016, 18:44
Похоже на действие, выполненное по протоколу IMAP (через почтовую программу). Пожалуйста, напишите о проблеме в поддержку, обязательно постараемся во всем разобраться.
pll2011
20 ноября 2016, 13:56
что это значит в Журнале учёта посещений? 
это ведь не мой IP????-------
 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 13:30, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.206
и куда писать если вы не знаете?? дайте адрес сразу тк не нашла ответа в проблеме
Обновлено 20 ноября 2016, 13:59
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:30
Действие совершено через почтовую программу. Уточните, пожалуйста, Вы используете параллельно какие-нибудь приложения или клиенты, работающие по IMAP?
Сергей Галкин
21 ноября 2016, 11:16
Яндекс точно сломал и скомпрометирован. Поддержка упорно не замечает вопросов.
Пропали 2 письма из отправленных. В журнале учета сообщений - нет никаких сведений об удалении или перемещении, совсем нет. Во входящих письмах есть ответ на пропавшее письмо. 
1. Ответ на пропавшее письмо есть!
2. Пропавшего письма нет!
3. Его никто не удалял!
4. Следов в журнале нет никаких!


т.е. письма, на которое пришел ответ - НЕ БЫЛО ЧТОЛИ ?
было, там даже текст и дата остались.


ниже разбор ситуации:


вот след пропавшего письма во входящем:
======входящее письмо==============
Re: Отчёт об ошибке
Вострецов Дмитрий Павлович
d.vostretsov@uralairlines.ru
сегодня в 9:57
Вам
Здравствуйте, у Вас есть возможность предоставить номера бронирования заказа?


======= след пропавшего письма (цитирование) ==========
gsb.42 18 ноя. в 20:52
ошибочно списана сумма .....
======= след пропавшего письма (цитирование) ==========



С уважением,
Дмитрий Вострецов
Инженер-программист
АК "Уральские Авиалинии"
isq: 686896732
e-mail: d.vostretsov@uralairlines.ru
skype: vostretsov.dmitry
======входящее письмо==============



журнал за эти дни:
21 ноя. 2016 Вход в Почту 11:52 Россия, 141.105.24.242
Вход в Почту 11:41 Россия, 141.105.24.242
Вход в Почту 11:28 Россия, 141.105.24.242
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 10:28, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.91.91
Вход в Почту 10:20 Россия, 217.118.91.91
Пометка прочитанным 10:00, одно письмо Россия, 217.118.91.91
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 09:57, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 09:54, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.91.91
Вход в Почту 09:53 Россия, 217.118.91.91
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 09:50, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 08:24, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.209
20 ноя. 2016 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 08:12, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.178.104
19 ноя. 2016 Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 04:03, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 04:03, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 04:03, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.104
Добавлена метка «FAKE_DELETED_LBL» 04:03, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.104
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 04:03, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.104
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 04:03, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.104
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 04:03, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 01:31, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 17:44, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 15:17, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.110
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:24, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.215
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 13:19, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 12:45, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.110
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 08:34, одно письмо Россия, ::ffff:185.5.137.200
18 ноя. 2016 Добавлена метка «answered» 22:19, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 22:19, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 21:34, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 21:34, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 21:34, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 21:34, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 21:04, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 20:57, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 20:57, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 20:57, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Добавлена метка «FAKE_DELETED_LBL» 20:57, одно письмо Россия, ::ffff:217.118.78.109
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 20:45, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 20:38, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 20:36, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 20:10, 2 письма Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 20:09, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 20:02, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 11:54, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 09:32, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 09:20, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
17 ноя. 2016 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 04:28, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.181.37
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:39
Пожалуйста, уточните номер тикета, с которым Вы обращались в поддержку. Я посмотрю Вашу заявку и мы обязательно всё проверим ещё раз.
kulbergtrading
21 ноября 2016, 19:39
Здравствуйте, в Журнале учета посещения кроме моего IP прописано след.

Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 21:33, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 19:09, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 19:09, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 19:09, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 18:27, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 18:21, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 18:01, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 17:48, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.206 Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 17:45, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.215
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 17:44, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 17:40, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 17:33, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 17:16, 2 письма Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 17:11, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:43, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:38, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:35, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:35, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:29, одно письмо Россия, ::ffff:185.5.137.200
Добавлена метка «FAKE_DELETED_LBL» 16:29, одно письмо Россия, ::ffff:185.5.137.200
Добавлена метка «answered» 16:29, одно письмо Россия, ::ffff:185.5.137.200
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:29, одно письмо Россия, ::ffff:185.5.137.193
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:27, одно письмо Россия, ::ffff:185.5.137.193Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 16:17, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.178.33 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:17, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:10, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:04, 2 письма Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:04, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 15:55, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208 Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 15:53, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 15:51, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.208


что это значит??
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:40
Эти записи говорят о действиях, совершенных через почтовый клиент. Уточните, пожалуйста, Вы пользуетесь почтовыми программами или приложениями?
BlueOcean25
24 ноября 2016, 21:59
Добрый день, понимаю, что меня взломали,
из журнала посещений 


Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 15:02, 15 писем Россия, ::ffff:94.100.178.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 15:02, 4 письма Россия, ::ffff:94.100.178.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 15:02, 2 письма Россия, ::ffff:94.100.178.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:57, 13 писем Россия, ::ffff:94.100.178.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:56, 3 письма Россия, ::ffff:94.100.178.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:54, 9 писем Россия, ::ffff:94.100.178.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:54, 23 письма Россия, ::ffff:94.100.178.104
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:52, одно письмо Россия, ::ffff:128.140.172.41
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:49, 2 письма Россия, ::ffff:128.140.172.41
Пометка прочитанным 14:47, одно письмо Россия, 83.220.238.254
Пометка прочитанным 14:42, одно письмо Россия, 83.220.238.254
Вход в Почту 14:42 Россия, 83.220.238.254
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:39, 6 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:39, 9 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:38, 15 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:38, 4 письма Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «» 14:37, 300 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «» 14:36, 183 письма Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:19, 4 письма Россия, ::ffff:94.100.178.33
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:19, 8 писем Россия, ::ffff:94.100.178.33
Cнята метка «» 14:07, 65 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:07, 16 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 14:07, 2 письма Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «» 14:06, 76 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «» 14:05, 117 писем Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «» 14:03, 172 письма Россия, ::ffff:94.100.177.59
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 13:58, 2 письма Украина, ::ffff:46.174.64.113
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 13:58, 2 письма Украина, ::ffff:46.174.64.113
Cнята метка «» 13:56, 100 писем Украина, ::ffff:46.174.64.113
Добавлена метка «» 13:56, 100 писем Украина, ::ffff:46.174.64.113
Cнята метка «» 13:56, 100 писем Украина, ::ffff:46.174.64.113
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 13:56, 2 письма Украина, ::ffff:46.174.64.113


Еще в журнале есть Казахстан и Латвия, а я в Москве. 
не могу понять, что делали с моими письмами? 
их скопировали куда-то ?? как мне понять что значит снята метка "" и добавлена метка "" и «FAKE_SEEN_LBL»  ??
Можно понять, какими данными могли воспользоваться?
p.s. я не пользуюсь почтовыми клиентами
Обновлено 24 ноября 2016, 22:03
Тимофей, служба поддержки
30 ноября 2016, 19:00
Пожалуйста, обратитесь с данной проблемой к нам в поддержку. Сделать это можно через форму в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml . Постараемся во всём разобраться и помочь Вам.
brand1001
28 декабря 2016, 00:54
Столкнулся с аналогичной проблемой
что за «FAKE_RECENT_LBL» не понятно, почтовыми сборщиками не пользуюсь.  полез в безопасность после того как увидел что одно письмо прочитано, хотя я его не открывал


27 дек. 2016 Пометка прочитанным 00:40, одно письмо Россия, 94.25.179.253
Вход в Почту 00:40 Россия, 94.25.179.253
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 23:36, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.178.147
Вход в Почту 16:57 Россия, 195.206.51.154
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 16:54, 2 письма Россия, ::ffff:185.5.137.200
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 13:28, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.178.147
письмо перемещено в папку «Спам» 13:18, одно письмо Россия, 195.206.51.154
Вход в Почту 13:17 Россия, 195.206.51.154
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 10:09, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.189
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 09:22, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.185.204
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 06:20, одно письмо Россия, ::ffff:94.100.177.59
Обновлено 28 декабря 2016, 00:55
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 16:23
Добрый день!
«FAKE_RECENT_LBL» - системная метка, которая проставляется почтовой программой. Выглядеть эта метка должна иначе, увы, её вид это ошибка с нашей стороны.

Верно ли я понял, что почтовые программы Вы не используете и указан не Ваш IP-адрес? В таком случае к ящику мог получить доступ злоумышленник, воспользуйтесь, пожалуйста,  рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/search-results/?text=обезопасить+ящик&service= , чтобы обезопасить ящик. 
Акентий Петров
12 января 2017, 15:27
Постоянные проблемы с безопасностью при их отсутствии с моей стороны

Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 09:37, одно письмо Россия, ::ffff:85.26.186.71
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 09:14, одно письмо Россия, ::ffff:85.26.186.71
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 08:28, одно письмо Россия, ::ffff:85.26.186.71
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 08:28, 3 письма Россия, ::ffff:85.26.186.71
это не мой ip адрес и связаться с тех.поддержкой я.почты невозможно, ибо нету формы для связи
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:40
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, используете ли Вы почтовую программу? «FAKE_RECENT_LBL» это отметка именно почтовой программы на компьютере или телефоне, отображаться она должна иначе (ее отображение это ошибка с нашей стороны). 

Если это не Ваш IP-адрес , то рекомендую Вам воспользоваться рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/problems_hacked.html .
А написать в поддержку можно на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли).
Горький
17 января 2017, 06:34
У меня та же проблема: "Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 00:00, одно письмо Россия, ::ffff:217.69.142.135". Эти записи шли на протяжении последнего месяца с середины декабря по середину января, тогда как я вообще НЕ выходил в инет ни с каких устройств за это время.
.
Это обнаружилось после того как на днях я не смог попасть в почтовый ящик - мой пароль перестал работать. Кто-то мне сменил пароль? Пришлось пройти процедуру восстановления и заглянуть в журнал где я и нашел эти записи, которые непонятно что значат. Но в журнале нет главного - там, почему-то, нет ни слова про смену пароля. А он меж тем перестал работать. Почему Яндекс не считает необходимым отображать в журнале такую архи-важную операцию?
.
Повредили ли мою почту вандалы или это ФСБ так просто поинтересовалась моими сексуальными увлечениями, в дни когда я ПРОСМАТРИВАЛ порносайты? Теперь, ведь, как в любом правовом государстве, нам НЕ нужна санкция прокурора на доступ к персональной информации? :-)
.
PS: Здесь столько жалоб с осени прошлого года по этому вопросу, причем и айпишники все известны, а Яндекс на это дает какие-то невнятные ответы ... :-( :-( :-(
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 16:11
Добрый день!

Верно ли я понял, что речь идет про журнал посещений в Почте? В нем действительно не отображается изменение пароля, там только те действия, что были совершены  Вашем ящике. 

Судя по всему, к Вашему ящику получил доступ злоумышленник. Поверьте мне, ФСБ к этому не имеет никакого отношения. 

Что касается IP-адресов. Не сосем понял, что именно Вы имеете в виду? Какие действия мы должны были совершить в отношении этих адресов? :)
Горький
25 января 2017, 09:11
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте. Спасибо за внимание к проблеме. Вы верно поняли, что имелся ввиду журнал посещений в Почте. К сожалению, как можно видеть по сообщениям здесь от пользователей, для нас совершенно непонятен смысл обозначенной записи в журнале - говорит ли он о потере почтовой информации или лишь свидетельствует о ее просмотре кем-то?
.
Что же касается IP-адресов, то поскольку обсуждаемое явление носит массовый характер, то полагаю Вы могли бы обратиться к провайдерам этих подсетей с целью выявления нарушителей и пресечения их действий.
.
Если же Вы считаете, что провайдеры не пожелают принять соответствующих мер, то тогда с какой целью они заключают с пользователями своей сети договора, включающие пункты, которые оговаривают добрые намерения в использовании сети и предусматривают расторжения договоров в противных случаях, как минимум ? Зачем писать правила (законы) не обязательные к выполнению ?
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 18:34
Добрый день!
Дело в том, что Яндекс не является организацией, уполномоченной на расследование таких случаев. Это не предусмотрено правилами Пользовательского Соглашения (http://rules.yandex.ru). Если Вы столкнулись с подобными нарушениями, то об этом стоит сообщить в суд или правоохранительные органы.
Горький
27 января 2017, 20:18
Тимофей, служба поддержки,
Хорошо. Спасибо за дельный совет. Но, правильно ли я понял, что если я сам начну взламывать почтовые ящики лохов ;-) , то мне ничто не грозит со стороны Яндекса, ибо:
1) Вы это расцениваете как "разборки на стороне", а НЕ как взлом Вашего сервиса, бьющий по Вашей же репутации ?
2) Т.о. с этой стороны я смогу спать спокойно, занимаясь таким вредительством ???
Тимофей, служба поддержки
30 января 2017, 14:50
Добрый день!
Попробую еще раз все подробно объяснить.


Та метка, что Вы увидели в журнале посещений («FAKE_RECENT_LBL») обозначает, что в Вашем ящике производились действия по почтовому протоколу. Это могли быть действия произведенные сборщиком или почтовым клиентом. Вы можете проверить принадлежность IP-адреса из журнала на сайте RIPE Network Coordination Centre: https://apps.db.ripe.net .


Мне очень жаль, что Вы столкнулись со взломом. Со своей стороны мы принимаем все возможные меры против мошеннических действий и взломов акаунтов пользователей. Учетные записи на Яндексе хорошо защищены при условии соблюдения мер предосторожности самим пользователем (http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=1063 ).


С юридической точки зрения мы действительно никак не можем повлиять на взломщиков, однако мы соблюдаем множество технических мер. Такие пользователи блокируются с помощью специальных алгоритмов, которые мы постоянно совершенствуем. К вопросу безопасности мы подходим со всей возможной строгостью.
Обновлено 30 января 2017, 14:52
interference
14 апреля 2017, 22:44
В журнале учета посещений  появились такие записи:
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 21:43, 2 письма Украина, ::ffff:46.148.21.33
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 21:43, 2 письма Украина, ::ffff:46.148.21.33
Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» 21:43, 2 письма Израиль, ::ffff:87.69.106.140
Добавлена метка «FAKE_SEEN_LBL» 21:43, одно письмо Израиль, ::ffff:87.69.106.140


И тут же (21:43) был взломан мой инстаграм 
Тимофей, служба поддержки
17 апреля 2017, 19:33
Добрый день!
Эти записи в журнале посещений обозначают, что используется почтовая программа. Скажите, пожалуйста, это Ваши IP-адреса?

Если нет, то настоятельно рекомендую воспользоваться рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/security.html .
Vasulation
сегодня, 00:43
Яндекс, где мои письма до 2013 года??? Моя дата регистрации начало нулевых!