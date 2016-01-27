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Правила почтовой безопасности

Вчера, 9 февраля, более чем в 60 странах мира отмечали день Безопасного интернета. Дело, конечно, хорошее, но о безопасности нужно думать не только в этот день, а всегда. Мы решили напомнить вам несколько простых, но важных правил безопасной работы с Почтой. А вы их соблюдаете?

1. Пароль должен быть сложным. Рейтинги самых популярных паролей публикуются в интернете ежегодно. Первые позиции занимают: qwerty, 123456, password, 123, love, abc123, iloveyou1. Если у вас такой или другой простой пароль — поменяйте его как можно скорее. Как же придумать безопасный пароль? И как его запомнить? Существуют разные способы. Не используйте простые слова или сочетания клавиш, находящихся на клавиатуре по соседству — они наиболее уязвимы перед автоматическими программами-взломщиками. Делайте некоторые из букв заглавными. Добавляйте в начало, конец или середину пароля числа, которые вы хорошо помните. При этом постарайтесь подобрать что-нибудь позатейливее — например, официальную дату выхода любимого альбома, дату Октябрьской революции или хотя бы год основания своего города. Так простое имя «Nikolay» может стать достаточно надёжным паролем: «NikOlay61!». Всего две заглавные буквы, последние цифры года первого полёта человека в космос и восклицательный знак. Просто запомнить, сложно подобрать :)

2. Один сайт – один пароль. Используйте разные пароли для разных сайтов. В почте – один, в социальной сети – другой, в интернет-банке – третий. Пароли должны отличаться, пусть даже незначительно. К примеру, основная часть пароля может быть неизменна, допустим «!pandora5ABS» («пандора» — название планеты из 5-го тома фантастов Аркадия и Бориса Стругацких). А при регистрации в Яндекс.Почте к основной части пароля можно добавить, например, три буквы, начиная со второй в домене сервиса (mail.yandex.ru) – получится «and!pandora5ABS». Благодаря такому методу пароли будут отличаться, зависеть от адреса сайта (что поможет вам вспомнить «добавку» к основной части пароля), а ключ к паролю будет известен только вам.

3. Контрольные вопросы и неочевидные ответы. Способ получения чужого пароля с помощью очевидных ответов на контрольные вопросы – самый популярный. Именно поэтому следует в качестве ответа на контрольный вопрос избирать то, что невозможно о вас узнать. Кличка домашнего животного, номер телефона или квартиры, девичья фамилия матери – всю эту информацию при желании можно вычислить. А ответ на вопрос «Любимое блюдо» и вовсе очень просто угадать — самым любимым блюдом интернет-пользователей почему-то является «шашлык». Даже номер паспорта небезопасен – вспомните, сколько раз вы указывали его в различных документах. Уделите контрольному вопросу больше времени, используйте фантазию. Лучше всего указывать в качестве контрольных свои вопросы и использовать факты, известные только вам или только узкому кругу ваших близких знакомых. Например, один из наших сотрудников в детстве считал, что графины называются так потому, что из них пьют графы. Вряд ли хоть один взломщик сможет правильно ответить на контрольный вопрос «Почему графин?». Дополнительно обезопасить контрольный ответ можно различными символами, например: «Потому что из него пьют графы?» или «Потому что из него пьют графы!!!». Одним словом – выбирайте ответы, которые будут очевидны для вас, а не для окружающих.

4. Регулярно меняйте пароли. Если злоумышленники везучи и настойчивы, они могут вычислить ваш пароль путем перебора. Чтобы этого не случилось – меняйте пароль раз в несколько месяцев. Пароли от учетных записей с очень важной информацией следует менять не реже, чем раз в три месяца. Пароли от не очень важных, но дорогих сердцу учетных записей для профилактики стоит менять раз в полгода.

5. Не попадайтесь «на удочку». Очень распространённый способ взлома учётной записи – «фишинг» (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Мошенники производят массовые рассылки от имени популярных интернет-сервисов или брендов. В таких письмах часто содержится ссылка на сайт сервиса, которую очень сложно или вовсе невозможно отличить от настоящей. При переходе по такой ссылке вас попросят ввести логин и пароль для доступа к сайту, после чего введённые вами данные попадут в распоряжение злоумышленников. Пользователи Яндекс.Почты ежедневно открывают от 500 до 3000 тысяч подобных мошеннических писем. Для обеспечения вашей безопасности каждое подозрительное письмо мы помечаем яркой меткой: Помните одно очень простое правило: интернет-сервисы никогда не рассылают писем с просьбой сообщить учётные данные.

6. Жгите мосты! Что делать, если ваш пароль всё же попал в руки злоумышленников? Случиться это могло как угодно: вы случайно обмолвились о принципе, по которому придумываете пароли, рассказали об одном из контрольных вопросов на одном из сайтов, ваш антивирус пропустил вредоносную программу, вы потеряли бумажку, на которой были записаны пароли... Прежде всего, трезво оцените ситуацию – попробуйте определить ценность информации, которой вы можете лишиться: Если это сайт, которым вы пользовались изредка и не хранили там ничего ценного, то может быть, будет проще завести новую учетную запись и не портить себе нервы. Если украли пароль, который вы использовали на нескольких сайтах – незамедлительно смените эти пароли на других сайтах. Если это основная почта или данные для доступа в интернет-банк – сразу же напишите в службу поддержки с просьбой заблокировать учётную запись. Не дожидайтесь взлома – смените пароли сразу же при потере телефона, бумажника или записной книжки. Сегодня в интернете многие хранят очень важную информацию, которая может нанести не виртуальный, а вполне ощутимый ущерб. Относитесь серьезно к вопросам вашей безопасности и конфиденциальности, и тогда Сеть будет приносить вам исключительно пользу.

1039 комментариев
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apollo2k4
28 января 2016, 01:09
Была-бы очень полезна галочка при активации которой "учетная запись Яндекса" через какое-то время — рекомендовала сменить пароль …
Александр
28 января 2016, 01:09
Однозначно да. Скажем, раз в месяц наверху появляется назойливая оранжевая полоса "Яндекс.почта рекомендует сменить ваш пароль" - при клике сразу переходите на страницу смены пароля.
Anna
28 января 2016, 01:09
Согласна! очень полезная штука.
Anton-ph
28 января 2016, 01:09
Да, не плохо было бы...
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

у нас на работе так. Очень быстро заебывает. Когда стали требовать составлять сложные пароли (простые не принимаются), включающие в себя буквы разного регистра, цифры и разные символы (вот именно в таком сочетании), люди стали записывать эти пароли на бумажках и оставлять их у компов.

deslava2
28 января 2016, 01:09

+100

В.Завалишина
28 января 2016, 01:09

Да вот проблема. Стараешься как лучше идею,а кто то продолжает развивать и выходит только хуже:-(

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

Сбпабрабпчрпдрслрпдгч

Nik
28 января 2016, 01:09

Хахаха!!! +1000 БАЛЛОВ! :)))) Классно сказано!

Евгений Шизгара
28 января 2016, 01:09

Вахахах)) >:-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

XCIKMNOUIKM8OCFKJ9IKLMIOJCKDLMJOCMKLICIMKLIMKCMKCIMKCC7ICIKMCIMKU ICKIFC7KJMC7JKFMI:-P>:-)

belhavior
28 января 2016, 01:09

у нас на работе меняется пароль раз в 2 месяца, сложность любая, но не меньше 6 символов, и чтоб не повторял последние 6 паролей, за 2 недели до смены начинает регулярно зудить о смене пароля. это настолько всех достало, что пароли придумывают типа "111111" и записывают карандашиком прям на клавиатуре, а предприятие у нас режимное, оборонка, повышенная безопасность и секретность. те, кто не знает, что будет такое в первый раз придумывают себе нормальный адекватный пароль, а потом скатывается всё на "111111"

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

да...

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

ага))) я, еще только перед прочтение этого ТОЖЕ (!) сменил свой пароль на 111111

))))))))))))))))))))

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

а я бы нет(-1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

Лсабрабрбапарбабрадрежюалпанда

margarita216
28 января 2016, 01:09

 А  потом  забудишь изачем,.     от  чего   она  хранится.:-)!

avadirect
28 января 2016, 01:09

Меня так банк-клиент мучал, пока я не забыл пароль. При том, что пароль давал только информационный уровень доступа, операции все только по хардварному ключу.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

В особо "клинических" случая пароли пишут на стикерах и клеят на монитор :-) :-) :-) Особо забавно эти наклейки смотрятся на рабочих  местах еще и повернутых экраном (паролем) к проходу :-) 

i13579
28 января 2016, 01:09

Да, у нас так же было. Это действительно достает. :-) Но, если панель появится, то она уж точно не должна быть "назойливой". ;-)

cube_mentore
28 января 2016, 01:09

astrophoto astrophotov, не матерись!!!>:-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

Лвбпарббвбпвбрт.ачдраобьвлбвррвдрвпа

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

да никто

не

 

 

матерится

guerrilla
28 января 2016, 01:09

А что сложного запомнИть "типа сложный" пароль????  На работе доступ к компа и в ресурсы сетиорганизации - 6 паролей, 7 почтовых ящиков и 18 сайтов-форумов, на некоторые захожу раз в месяц, пароли из буКовок иков разного регистра и циферок. 12-16 знаков. Не путаюсь. 

Маленький совет про контроль ноте слово для восстановлениепароля. Тупо указать, например, " любимый город" как есть все равно что указать сам пароль. Выведатпана звание любимого города совсем несложно. А указывать любой город - самому можно забыть. Советуказывать город как есть. Но к названию прибавить несколько знаков, которые сам помнишь всегда и везде и никому не говорить их

Влад Волков
28 января 2016, 01:09

пароли можно украсть

shoma8870
28 января 2016, 01:09

Чтобы не скатываться на 111111, не нужно придумывать всякую херню. Можно 10 знаков сделать и запомнить и этот пароль будут ломать до конца света!

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

хотя у меня 10 знаков но сложный

shoma8870
28 января 2016, 01:09

Еще через два года что-нибудь напиши.

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

а это плохо!!!

 

prsn69
28 января 2016, 01:09

:-D

Ирина Саакова
28 января 2016, 01:10

И я согласна с этим.

Андрей
28 января 2016, 01:10

+

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

+

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Ухйхуйхухйхуйхуйхуйхухйухйухйхуйхухйухйхвйхухйуйххухйхухухйухйухйухйухйхуйхуххухухухухй

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

не матерись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mag252
28 января 2016, 01:10

Буду краток: +1

Михаил
28 января 2016, 01:10

Я тоже согласен!o_O

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

да:-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Да

[:]||||||[:]

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

не плохо

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

я не согласна

savalerius
28 января 2016, 01:10

полностью согласен

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

я тоже:-)

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

я тоже(-1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

И чем вам так не понравилась безопасность, Школа 605?

Шурян Шурик
28 января 2016, 01:10

В натуре, школа! :-PВот таких и ломают! Я, за! Чтоб,была полоса "напоминашка" о смене пароля раз в месяц! Вы всегда заняты другими делами, а эта функция поможет сохранить свой акк.(+1)

Kitov Mikhail
28 января 2016, 01:10

Почему же? Это наиболее рационально.

adsweets
28 января 2016, 01:10

(+1)

Djaballah Mohamed Taher
28 января 2016, 01:10

Даниил
28 января 2016, 01:10

Наоборот устаревшие пароли менять надо  . И не стоит даже к каждой игре один и тот же пароль ставит .

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Привет!!!

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

привет:-)

iv.boga
28 января 2016, 01:10

ghbdtn

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

привет:-):-):-)

iv.boga
28 января 2016, 01:10

hbdtn

Djaballah Mohamed Taher
28 января 2016, 01:10

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

привет\

:-)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Приветик!

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

привет!!!

solomon09.solomon09
28 января 2016, 01:10

А,извините,как можно запомнить такое количество паролей? Это,если на каждый сайт...

 

versations
28 января 2016, 01:10
Присоединяюсь!)))
agasyants2013
28 января 2016, 01:10

я тоже(+1)

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

почему про меня все забыли:-(:-(:-(

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

никто о тебе не забыл, только не все о тебе знают

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

некто меня не любит

Вик Гранин
28 января 2016, 01:10

Что так расстраиваться?

sukhawik2010
28 января 2016, 01:10

Все любим, просто заняты сильно собой и делами!

lisaalya
28 января 2016, 01:10

я люблю!!! а ты кто?

zadorozhnaya61
28 января 2016, 01:10

нЕкто это вам не нИкто... ждите какого-нибудь другого некту...

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Потому что ты - никому не нужный лузер!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

зато НЕкто тебя любит весьмА!

Спас-ибо и меняй чаще местами.

Отче наш брат, или сестра!

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

Все тебя любят

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

а кому

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

гм конечно

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

:-) И Я ЗА

ajaysinghnegi
28 января 2016, 01:10

">

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Согласен
Ярослав
28 января 2016, 01:10
+100500 всеми конечностями
mitya20-04
28 января 2016, 01:10

У тебя 100500 конечностей?!

kuzin.timur2016
28 января 2016, 01:10

на меня яндекс почта бросается

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Поддерживаю. Это действительно важно.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

приветик>:-)

vikingspb1
28 января 2016, 01:10

я полностью за если они кароткие и втоже время сложные надо думать о своей безопасности и не лениться!!!!!!!

vlad.russkikh2011
28 января 2016, 01:10

Вот это было бы очень здорово!

Daniel S.
28 января 2016, 01:10

Люди, да у вас крыши поехали??? Какая полоса раз в месяц? нет ничего более отвратительного, чем ежемесячная обязательная смена пароля! Такое только опцией можно делать. Отключённой по умолчанию! Такая галочка в настройках: "Я -- параноик"

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Согласен!!!

И еще,Кто менял пароли каждый месяц на работе по указке сисадмина(иначе комп блокирутся) меня поддержат,потому что после 3-5-7 раза  ТЫ сидишь и тупо смотриш на экран вспоминаякакой пароль в прошлый раз менял или где записал,,,

Александр
28 января 2016, 01:10
Установите Мозиллу Файрфокс:пароль автоматом сохраняется, а в случае если надо посмотреть, какой именно у вас пароль в почте сейчас (ну забыли вы - а надо куда-то его ввести) смотрите в настройках. (настройки-защита-сохраненные пароли - кнопка "отобразить" и "да" во всплывшем окошке)
vm-h
28 января 2016, 01:10

И так как раз фишингом у тебя воруют всё подменой кукисов...

Александр
28 января 2016, 01:10

А установить антивирус бесплатный - не судьба? Тем более, что их - завались: Avast! Free, AVG Free, Comodo Internet Security Premium Free, Avira Antivir Free, и это не всё... каждый из них почикает фишинг на нолики. Ну а если пользователь не желает устанавливать антивирус... что ж, мазохисты тоже люди.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Бесплатные антивирусы бесполезны!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Не все. Да и лишний раз ими проверить не бесполезно, так как все разработчики используют разные алгоритмы работы, при этом даже самые лучшие платные антивирусы не могут гарантировать полную безопасность и защиту. Это не значит, что они плохие, просто раз в N времени стоит проверить компьютер и другим антивирусом, пусть даже бесплатным.

Александр
28 января 2016, 01:10

Совершенно верно! Тем более, что у каждой антивирусной программы есть не только устанавливаемые антивирусы, но и сравнительно лёгкие антивирусные утилиты.

sherbakov.dima96
28 января 2016, 01:10

не всегда 

аваст пробная версия работает тагже как и активированная

 

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

ПОЛЕЗНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В.Завалишина
28 января 2016, 01:10

Но по логики вещей придумывают же вирусы которые пролазеют через все антивирусы,так и программу которая будет воровать пароли придумают. Поэтому я полагаюсь на свою голову(надеюсь не отобьют память)!;-)

Александр
28 января 2016, 01:10
Что ж - похвально, похвально! но - боюсь, вы одна из немногих, кто пароли помнит, а не сохраняет. Это верх безопасности - помнить пароль и каждый раз его вводить. Только это не гарантирует, что на компьютере нет скрытого кейлоггера (программы, перехватывающей и записывающей нажатия кнопок клавиатуры), который может своровать вводимый пароль... или что на материнской плате, между контроллером клавиатуры и разъёмом не стоит крохотная микросхема-флешка на 4 гигабайта, которая записывает все нажатия кнопок за время работы (4 гига хватит на несколько лет)...
В.Завалишина
28 января 2016, 01:10

Если флешку установил кто, то это еще в магазине или на заводе=( А вот на счет программы не отрицаю может и стоит такая,потому что посещаю много сайтов,но каждые полгода(как минимум) у меня слетает винда сразу после переустановки меняю пароль и каждый раз все сложнее делаю.

Евгений
28 января 2016, 01:10

Здорово подсказали. класс. Ваш сохраненный пароль с компа уплывет куда угодно... так как сохранен на компе

Александр
28 января 2016, 01:10
ну если вы особенно привередливый пользователь до безопасности, пользуйтесь Оперой - в ней забытый пароль никак не выцарапать. Или ставьте SeaMonkey (собрат файрфокса), которая поддерживает блокировку на запуск программы (то есть: не ввёл правильно пароля - и фигу, а не браузер тебе)
Евгений
28 января 2016, 01:10
Сама по себе функция Сохранять пароль противоречит политике безопасности, т.к. пароли где то лежат и неизвестно в каком виде...
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

o_O(love)Какой ты,УМНЫЙ!!!Уменя был однокласник Алёша Мурашкин,который любил футбол, и дай ему здоровья смотреть его.Ура,победа, будет за нами!!!!

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Не знаю почему, но очень близко где-то легла позиция такая: ВСЕХ УМНИКОВ,,,,,(а дальше, как сегодня захотелось "по умолчанью" их всех "поумолчанью",,,,,,,,,

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

После "победа" запятая не нужна. Ура, победа будет за нами!!!!

fyo-kiselchuk
28 января 2016, 01:10

Пароль заменить проще простого: для домашних условий завести  "Журнал учета паролей", на свою памяь не надейся!

Был:  хххххххххх, Стал: хххххххххх  дата введения хх.хх.хххх

Можно применить таблицу "своих" кодировок известных только Вам и использовать ее для смены  паролей по расписанию, скажем, по  квартально или через хх дней (месяцев). Желательно выполнить проверку паролей на надежность.

 

 

   

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

К примеру положиться на цифры:аэто1,б  это 2 и.т.д работает безотказно(+1) 

Лиза
28 января 2016, 01:10

проще с учетом регистра......

fyo-kiselchuk
28 января 2016, 01:10

Если на Вашем компьютере установлена зловредная программа КЕЙЛОГГЕР, то любые Ваши мероприятия (усилия), направленные на усовершенствование возможностей пароля, будут тщетны. 

ogn7420
28 января 2016, 01:10

менять пароль полный моразм 

Александр
28 января 2016, 01:10
ну если вы не хотите сменять пароль - его рано или поздно подберут. взломают, угонят почту - и не стучитесь тогда в техподдержку Яндекса: вас же предупреждали!
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Согласен с Александром,у меня ломали пароль просто потому что лень матушка менять хоть раз в месяц,сейчас всё на мази,хер кто подкопается...

IVANOVserega-64
28 января 2016, 01:10

С О Г Л А С Е Н !!!!!!!!!!

Кому надо тот пусть помнит сам.

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

СОГЛАСЕН

vm-h
28 января 2016, 01:10

17:17 
Была-бы
очень полезна галочка при активации которой "учетная запись Яндекса"
через какое-то время — рекомендовала сменить пароль …Внимательно читаешь прежде чем критиковать? :)
vlad.radetzky2011
28 января 2016, 01:10

Это  неплохо   придуманно!!

vlad.radetzky2011
28 января 2016, 01:10

ВОТ  ЭТО  КЛАСС!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

полностью согласен:-)

CepGo63
28 января 2016, 01:10

На майле всё гораздо проще: заплатил бабло админу и он твою почту передал другому. Поэтому у меня основная почта на яндекс.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

+5

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Я помню в школе мне ставили оценки; 5+ или (хотя-бы) 4+.

Мне непонятно, что это такое +5. Быть может что-то в жизни изменилось....

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

совершенно согласен, хотя у нас 5+ ставят очень-очень редко

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Я, вообще, не понимаю нахрена они нужны эти пароли????

 За 15 лет работы в конторе у меня был один пароль, который до сих пор остался для общего пользования, несмотря на всякие ньюслужбобезопанческие мероприятия. Каждый раз я тихо угорал, когда каждый новый специалист с круглыми глазами утверждал-- ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО-- и начиналась кутерьма по смене паролей- на хрена???  На следуюший день все знали у кого какой пароль, потому что так было надо. А самое смешное, что когда плохого сотрудника увольняли, комп был заблокирован, этим дурацким паролем, который естественно взламывался в течении некоторого времени.И тоже самое с почтой!

Да кому надо- ему это не надо!!!

ОН найдет и возьмет всё, что ему надо!!!

И ни инет, ни телефон в любом виде ему не понадобится, зачем, все можно сделать проще-среди всех нас в любом случае найдется человек, который откроет все секреты, если таковые имеются.

 Поэтому, пароли на хер! Пишем по честному, красиво. А если что секретно, то есть другие варианты передачи информации.

PS. Пароль нужен только от жены. (и то выпытает-же!!!)

 

yuferewa
28 января 2016, 01:10

Посмеялась, но в целом согласна. У нас на работе мы тоже знаем пароли друг-друга, иначе в случае неожиданной болезни или ещё чего намаешься работу делать. Хотя послушно по распоряжению айтивишников меняем пароли на компах. Без возмущения - им еадо свою работу делать, а нам- свою

miss.nemna
28 января 2016, 01:10

НЕ ПОНИЛА

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

А пароли не для "хрена", пароли для нормального (читай "для безопасного") общения (не в постели) НОРМАЛЬНЫХ людей.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

ну нужны и нужны>:-)>:-)>:-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

А если у вас и нет секретной инфы, то хакер просто уведёт у вас страничку. Я такое видела.А там фото, музыка, видео. Жалко.И глупо, когда от твоего лица дрянь чешут.Или договариваются о чём-то.:-@

Николай Рыбаков
28 января 2016, 01:10

Жена, видимо чекистка. ))) А по чесному, память тоже развивать не плохо.

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

kodena2011, не согласен.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

1. Шутка - не смешная

2. Не согласен - я видел, как взламывают пароли

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

А ТО ВОЙДУТ В АККУАНТ И СТАЩАТ ИНФОРМАЦЫЮ

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Абсолютно согласен!!!!

Андрей Данилов
28 января 2016, 01:10

Некоторые люди далеки от безопасности в сети интернет и не только...

("тонкий" намёк).

На счёт взлома почты скажу: пароли типа 111, 222, 555 и т.д подойдут к каждому 10 почтовому ящику:-) это - факт!

Не скрет что спецслужбы спокойно могут читать всю нашу почту (для нашей же безопасности), но я против того, что бы моей почтой пользовались мошейники...

 отсюда ВЫВОД:

 Давайте подключим фантазию и придумаем БЕЗОПАСНЫЙ пароль, допустим такой чтоб он асоциировался с каким-то воспоминанием, вещю, книгой( например ). 

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

согласен с dan7340, предлагаю пароль Пи-ЦЦа2014

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Не огорчайся, Люди (и я том числе) ещё раз хотят знать, по какому такому знаку им действовать надо, Но прежде, всё-таки, нам придёться ответить на вопрос: "по умомчанию" кто Я и почему Я отключаюсь или включаюсь по кем-то заданной программе.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

точно!(+1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Почему столько сарказма!?У меня недавно взломали аккаунт и все из-за апароля. А самостоятельно менять пароль раз в месяц я точно не вспомню.Может нужно ввести в настройках соответсвующий пункт:кому надо-пусть установит у себя,кому не надо-пусть проигнорирует.:-)

Ирина К.
28 января 2016, 01:10

вот-вот))) согласна)))

burani
28 января 2016, 01:10

Вот это здравая мысль.

В отличие от параноидальной мути выше )))

 

 

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

kirschjoghurt, ты дибил?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

За Вами никогда не охотились с целью прикончить,поэтому так думаете.Лучший телохранитель для себя-ты сам.Любой мало-мало грамотный инструктор по выживанию первым делом вобьет Вам в голову -никто,никогда не должен знать где и когда Вы будете и что будете делать!Почта-самое то для нехороших,взлом-и Вы весь на виду!А думать кому я нужен в корне неверно,вспомните за что Каин убил Авеля,поймите, повод для охоты может быть самым ничтожным.Наберите сухой мед вечные бритвы и поймете-даже если у тебя голова варит,это не гарантия долгой жизни.Испытано!Целиком за Сергея и Влада.

ya.socet
28 января 2016, 01:10

Soglasen. Wopros: A kto Vidit moy Parol, ved server je komu-to prinadlejit... ili eto ne tak? RRR.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Пароль хранится на сервере в зашифрованном состоянии, поэтому он неизвестен никому, кроме Вас. 

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

А если ты будешь болтать про него или он будет очень простым как например "кверти"(qwerty или йцукен)

Andrey Novarito
28 января 2016, 01:10

Лунный цикл - как месячные. :-P

ogn7420
28 января 2016, 01:10

согласен куча параноиков

vikingspb1
28 января 2016, 01:10

да

yurchela2011
28 января 2016, 01:10

12 МЕСЯЦЕВ-12 НОВЫХ ПОРОЛЕЙ..ТОЧНО  КРЫША ПОЧЕТ,А ВОТ БЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА ОТСТУПИТ,ПОТОМУ ,ЧТО ПАМЯТЬ БУДЕМ ТРЕНИРОВАТЬ ВОСПОМИНАНИЕМ О НОВЫЫХ ПОРОЛЯХ !!!

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

вот с чем согласен

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

У   тебя   у   самого   К Р Ы Ш А   П О Е Х А Л А !

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

А МОЖНО РАЗ В 3 МЕСЯЦА;-)

d-ireen
28 января 2016, 01:10

НАПРЯГАЕТ. МЕНЯ ТОЖЕ И ПАРОЛИ ЗАПОМНИТЬ ТРУДНО

НО ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАПРЯГАЕТ, ДО БЛЮВОТЫ, ЗАНАЯ  0,0000.....1  ДОЛЮ  ТОГО, ЧТО ОНИ  С  НАМИ  ДЕЛАЮТ.

НИКОГДА  НЕ  ЗАДУМЫВАЛИСЬ? НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

 

ВОТ  ТОГДА  УЖ  ТОЧНО  КРЫША ЕДЕТ!

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

[:]|||||||||[:](+1)

adsweets
28 января 2016, 01:10

(+1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Введите текст цитаты

ага(love)

Олег
28 января 2016, 01:10

Согласен!

Максимум, что можно сделать - ненавязчивое напоминание о необходимости сменить пароль с периодичностью, устанавливаемой владельцем почты (вплоть до возможности полного отключения напоминаний).

Олег
28 января 2016, 01:10

Согласен!
Максимум, что можно сделать - ненавязчивое напоминание о необходимости сменить пароль с периодичностью, устанавливаемой владельцем почты (вплоть до возможности полного отключения напоминаний)!

Сергей О.
28 января 2016, 01:10

Да ну, кнечно опционально можно сделать но не как ни принужденно. Я бы не хотел видить такие напоминания.

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

Сергей, НО НИКАК НЕ ПРИНУЖДЁННО. Выучите орфографию.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

yes, but "е" and "ё" do not differ when printing

MID-2-WAP
28 января 2016, 01:10
Yes!
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

да не  плохо  придумано!

В.Завалишина
28 января 2016, 01:10

Даже выгодно,потому что кто то забывает про это,а у кого то стоит пароль который в жизни ни одна фигня не взломает.:-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

;-) Согласен;-)

stanislaw.gorishny
28 января 2016, 01:10

Согласен! Очень классный вариант.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Привет меня зовут Захар  а тебя

Александр
28 января 2016, 01:10

Меня зовут J.C.Denton, я айтишник, бываю добрый и злой

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Добававляйте в други )

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

только не други а друзья

АЛЕКСАНДР
28 января 2016, 01:10

МЕНЯ  АЛЕКСАНДР!!!  

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Привет меня яна

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Светланв

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

:-|Никто не зовёт

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

а меня Алексей

Николай
28 января 2016, 01:10

Полностью поддерживаю! Было бы просто супер, полезнаю ф-ция

юлия я.
28 января 2016, 01:10

поддерживаю!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

я в приципе за слава.

ra-xeon
28 января 2016, 01:10

у меня и так достаточно сложный пароль который не обязательно менять даже раз в год, так нафига мне его менять раз в месяц-я против, если надо то просто берете на английской раскладке вводите какойнить  текст стишка русскими буквами и не парьтесь

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

например, некоторые делают так:

jn eks,rb d yt,t hfl

Bлад. С.
28 января 2016, 01:10

Не поддерживаю!!! своя голова должна быть без напоминаний ,я обычно если это мне не по пути будь там обновление или какие настройки и они назойливо лезут я их игнорирую либо закрываю.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

я тоже

Gurd-Varga
28 января 2016, 01:10

это сообщение удалят.

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

конечноа то фигню пишутo_O

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

но круто

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

аналогично с QIWI, ставишь пароль на месяц, после истечения срока зайди и поменяй сразу

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

солидарна

v
28 января 2016, 01:10

:-)(+1)

adsweets
28 января 2016, 01:10

глупое предложение. и будет еще один минус яндексу (-1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Басрбараббчарвьпвбрбкдркоюаплаг

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

B-)

prsn69
28 января 2016, 01:10

"Назойливая"! ))) Всё-таки наш народ умеет шутить! 

Удалённый пользователь
9 марта 2016, 07:25
Александр,
согласна с вами
Удалённый пользователь
9 марта 2016, 18:55
Anna,
А вы пробували
leonid
20 марта 2016, 15:59
какую то хуйню пишишь Умная очень или умный? Я сразу разгодал
Иван Ларионов
8 ноября 2016, 17:41
Отличный пароль! Сам запомнишь такой?)))
Александр
9 ноября 2016, 22:18
Иван Ларионов,
около сотни таких помню, навроде H3c.k-TH3_$y$t3m
Удалённый пользователь
17 января 2017, 20:07
Королёв Сергей,
гадяч
NZ
3 февраля 2017, 10:58
Александр,
 ОХ и совет!!!! Вот так и вздамывают ваше автосохранение!!! 
Миллер Илья
11 мая 2017, 09:32
Daniel S.,
+ 1000
Удалённый пользователь
22 ноября 2017, 14:43
привет

Удалённый пользователь
22 ноября 2017, 14:44
привет
afina-LI-48
8 ноября 2018, 20:59
Александр,
Точно! Нужна такая ссылка-напоминание о смене пароля!
dezabolotn
5 октября 2019, 10:48
лох это судьба чё стоит зыркнуть и всё нет работы . просто прошёл нанятый тех персонал со скрытой камерой
rublevskyruslan
6 октября 2019, 16:19
 а вот тебя теперь пнривлекут за разглашение служебной тайны режимного оборонного предприятия., как ваша фамилия?
rublevskyruslan
6 октября 2019, 16:21
 пробОвал
Dmitry
1 февраля 2020, 11:56
Лишь несколько клавиш доступны?
Есть такое дело :)
Peter Kolosov
19 ноября 2022, 10:48
Александр,
Установите Linux Mint и не парьтесь :-)
Алексей Андреев
8 декабря 2023, 18:21
1 000 000% согласен.

astrophotos
28 января 2016, 01:09у нас на работе так. Очень быстро заебывает. Когда стали требовать составлять сложные пароли (простые не принимаются), включающие в себя буквы разного регистра, цифры и разные символы (вот именно в таком сочетании), люди стали записывать эти пароли на бумажках и оставлять их у компов.
У почти всех так. Даже в банках разных. Ну было по другому в Россельхозе. И чё? Мозгобойня. по факту на бумажку записывалось. Местным админам три дня требуется чтобы  поднять пароль в отсутствие больного сотрудника. Итог, кому надо - в просрочках. Кому не надо  - в геморое по вскрытию пароля и доп.работе. А КПД? - 0. Зато пароль сильный, но взломанный, сотрудники с геморроем по его хранению и регулярной смене, а начальство в нужный момент без нужной информации, потому что раньше 3 дней админы не доберутся до компа и пароля. Ну даже если начальник над душой будет стоять, всё равно несколько часов теряется. А мог бы просто взять бумажку "под монитором" в нормальных конторах и не мучиться...
Eva
5 сентября 2024, 19:12
ОТ ПЛАТНЫХ АНТИВИРУСАХ ТОЛКУ НЕТ А ОТ БЕСПЛАТНЫХ И ПОДАВНО
Обновлено 5 сентября 2024, 19:12
Eva
5 сентября 2024, 19:27
ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВИТЕ СЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ ЕГО НАДО БУДЕТ ВЗЛАМЫВАТЬ МИЛЛИАРД ЛЕТ. ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ В ВИДЁТЕ ЕГО НА ФИШИНГОВОМ САЙТЕ. А МЕНЯТЬ ПАРОЛЬ КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА СМЫСЛА НЕТ
Василий Котэ
8 сентября, 14:07
Очень быстро... что? "Скрыть до вечера" кнопку с этой плашке прикрутить, и уже в 16:40 вспомнить - задержаться за компьютером поменять пароль. Нормально же.
Виктор Сперанский
28 января 2016, 01:10
пррисоединяюсь! Очень полезная функция была бы!
LFRG
28 января 2016, 01:10
данная функция совсем не нужна, если не лениться и самому менять пароль... 
Виктория
28 января 2016, 01:10
Согласна) Меня бы эта полоса только раздражала)
Хотя, если делать такую функцию, то её надо сделать включаемой и выключаемой по желанию
Сергей О.
28 января 2016, 01:10

Вот с этим я в полне согласен.

Хотя параноя менять пароль, кому надо взломают его.

Тогда совет вам, меняйте паролько каждый час, что бы уж наверняка! :-D

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Друг ты мой любезный! Кому надо взламывать говоришь??? Вот мою страницу в контакте взломали. И спрашивается-КОМУ ПОНАДОБИЛОСЬ??? Напоминание о смене пароля вещь стоящаяя...

Анна
28 января 2016, 01:10

У тебя есть три приглошения для других (если не больше). Это значит что с тебя можно рассылать спам и с ещё 3х новых. Вот и понадобился.

Или же где-то забыл выйти из аккаунта и стал жертвой шутки.

В.Завалишина
28 января 2016, 01:10

Вот я тоже по ссорилась с человеком в контакте из-за мелочи взломали и еще прикрылись что брат админ сайта помогает врагов взламывать=):-(

fialka.se
28 января 2016, 01:10

Не нужно хранить на себя компроматов в сети, можно к примеру чистить переписку. 

fialka.se
28 января 2016, 01:10

Пароль взломать не так уж и сложно, если знать сколько символов. Важна длина.

Если бы здесь был пароль периодический а не статический, было бы куда лучше. К примеру раз в определенное время меняется один из символов, главное знать принцип.

И опять же это можно сделать как не обязательную функцию.

ANIGMATEHNOLOGI
28 января 2016, 01:10

Возможно кто то удивиться, но в компании маторолла , что бы зайти на сервер разработчиков програмного обеспечения. Нужно ввести пароль который меняется каждую минуту. У каждого сотрудника имеющего к этому отношение есть специальный брелок чем то напомянающий часы электронные который синхронизирован с сервером доступа мотороллы и на нём каждую минуту отображается новый пароль. Это факт. Сам видел и держал подобный гениратор паролей...

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Я СТОБОЙ СОГЛАСНА
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

так напиши

Удалённый пользователь
3 мая 2016, 15:42
Сергей О.,
Фильм Ред - "Код на замке меняется каждые полчаса, его невозможно взломать". И бах по стене рядом! А там гипсокартон... )))))))))))))))))
Eva
5 сентября 2024, 19:14
Сергей О.,
МЕНЯЙТЕ ПАРОЛЬ КАЖДУЮ МИНУТУ И ВАС НЕ ВЗЛОМАЮТ ХА ХА 
Антон С.
28 января 2016, 01:10
плюсую к идеи
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

kiuyjbfdzx 

dezabolotn
5 октября 2019, 10:51
Антон С.,
кушайте грецкий орех улучшает память 
Nevernoneed
20 октября 2021, 04:28
dezabolotn,
Нет дело в другом. Мозг выкидывает всю ненужную информацию за борт. Когда стоит какая либо задача он  ум тут как тут. Как только ум не нужен он уходит на задний план. Можно и так. Нисаргадатта - я пользуюсь умом, ум мной никогда. Не все так просто. А на психу я не хочу, потому веду скрытную жизнь) Хотя на работе все хотят ходить со мной в смену и все такое)
margarita.vatulyan
28 января 2016, 01:10
И я того же мнения! Было бы удобно.)
Руслан Урбан
28 января 2016, 01:10
+1
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

[:]|||||||||[:]0

 

Максим
28 января 2016, 01:10
 Да! Это было бы не лишним!
ЕG
28 января 2016, 01:10
Можете поставить себе напоминание в календаре: http://calendar.yandex.ru/month
grammila
28 января 2016, 01:10
все это бред просто надо усилить контроль за спамерами да и при входе на почту или хотябы сделать 3 попытки ввода логина и пороля после которого блокируется ввод или же что то по жоще включайте немыслимые идеи.а смена пороля не особо поможет машина итак подберет пароль
Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10
Согласен, с оговоркой, что этими делами занимаются не какие-то там хакеры, а сами яндексовики, майловцы и т.п.Я что? Шпион, чтобы меня взламывали? Да я не такой дурак, чтобы хранить  там важную информацию!Надо быть круглым или если хотите квадратным идиотом, чтобы верить тому, что какой-то хакер будет тратить время на то, чтобы взломать мой ящик!Он лучше  взломает какой-нибудь банк!Фигня всё это!Ложь, пи*дёж  и провокация!
Юлия
28 января 2016, 01:10
+1000
Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10
Спасибо, что меня поняли!Вам +1000000000000000
klimel
28 января 2016, 01:10

Вас не будет ломать хакер по личной инициативе, просто его "попросят" за немногоденег и при этом цели и задачи взлома будут совершенно будничины и прозаичны, про то как кулхацкеры целыми днями ломают банки это вы телевизора насмотрелись. Большинство из них просто выполняют заказы, кто мелкие, кто крупные.

ЗЫ

Насчет формы идиота и что и где эти идиоты хранят, могу предложить подумать, в скольких ресурсах вы засветили свой адрес в качестве ретрива. А то выйдет как у меня однажды, сидел пил пиво и копался на форуме любимом, зацепился там с неадекватом, который начал жизни учить, причем в хамской манере. Ну залез я к нему в профиль, нашел почту, на почте посмотрел контрольный вопрос, далее прошарил по нику форум и интернет на предмет интересов клиента, обнаружил еще с десяток форумов где он зареген, ответ на вопрос был подобран минут за 20.

Итог, человек лишился почты, со всех форумов я ему сделал запрос пароля со сменой, ну и мелочи типа переписки за несколько лет попали ко мне в руки. Причем я ничего и не делал такого за что спросить могут. Просто предоставил человеку возможность погеморится при восстановлении прав на ящик у провайдера и в промежутке подумать о вечном.

Я тут не рисуюсь абсолютно, да и профессионалом меня назвать нельзя, просто правильно было использовано междуушье. Я к тому, что абсолютно любой человек может стать обьектом взлома, причем сломать его может даже не хакер, а просто сообразительный пользователь компьютера.

Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10

Ну, если вам интересно копаться в чужом грязном белье, милости просим...с пивом и без пива!

rexb0ba
28 января 2016, 01:10

ст. 272 УК РФ "Непровомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", чем является чужая электронная почта с личной перепиской.

metalservisregion
28 января 2016, 01:10
Все такие умные, а я вот полный ноль в компьютерных вопросах. Задолбали баннеры на сайте. Подскажите, что делать?
ele-besko
28 января 2016, 01:10

А для того, чтобы баннеры не мучили можно поставить программку, которая их блокирует.. Есть такая "коровка", которая их "кушает"..)))  Launch Ad Muncher называется.. Можно через Яндекс найти и поставить.. Блокирует всю ненужную фигню с рекламами и всплывающими окнами.. Я ей вполне довольна..

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Как Яндексе ПРАВИЛЬНО страничку создать?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

попробуй

 

guerrilla
28 января 2016, 01:10

А вот и не разу нет.

Хакеру нужен не ты, а твой ящик. Как хакер будет взламывать банк???  Да с твоего ящика...  Он попробует взломать, а претензии службы безопасности по взлому - к тебе будут адресованы...  и выкручивайся, как хочешь.  Эта раз.

Попутно - в почте может быть любая информация.  Мелкие, незначительные детальки из твоей жисти...  Злоумышленник их узнает и представляется (тайно от тебя) твоему знакомому как твое

Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10

Хрень!

guerrilla
28 января 2016, 01:10

знакомое...  пусть это ему удастся на полчаса...  он еще информацию соберет...  Мошенники не дремлют, а жируют. Есть такое "социальная инженерия"...  Ты  сам по себе никому не нужен, но если попал в разработку к мошенникам - мало не покажется.

БДИТЕ!

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Я сразу признаюсь, что не очень понимаю, о чём Вы здесь,,,,

но реально чувствую, что о моём, о главном,,,,Поэтому я с Вами

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

а не хер писать что попало

 

ed-cher
28 января 2016, 01:10

Нафига ломать почту какого-то дебила, если можно завести бесплатный ящик? И как с яндекс.почты можно взломать банк :-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Абсолютно с вами согласна.Все незаконные операции производятся именно с чужого почтового ящика,а так бы всех хакеров уже давно накрыли.Да и монипуляции  твоих анкетных данных,то же приносит не мало огорчений.Я с этим сталкивалась...

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Абсолютно!!!

 

pcdrweb
28 января 2016, 01:10

;-)+100

maxim.petukhov2013
28 января 2016, 01:10

ДА ДА ДА!!!!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

o_Oslm

Андрей
28 января 2016, 01:10

проба

 

Валерий Б.
28 января 2016, 01:10

Я полностью согласен!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Очень и очень верно; странно, почему многие этого не понимают!

raider-rec
28 января 2016, 01:10

100процентов! Поддерживаю мысль товарисча!)))

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

В точку

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Ангел, хотя и не знаком с Вами, но вопиющая безграмотность убивает !!!!!!! Вы что, на поезд торопитесь, когда пишете, или на горшок опаздываете ? Тошнит от таких грамотеев.

Змеяныч

kabarojka
28 января 2016, 01:10

(+1)Совершенно верно!

gamajun2008
28 января 2016, 01:10

Порфирий, ва вопиющий агрессивный тон и выражения про горшок и тошноту куда неприятнее врезаются в обсуждение чем пара ошибок-опечаток  в неагрессвином тексте по сабжу.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

согласен. Ребята, добрее быть надо!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Не  все  же  такие  грамотные  как  Вы .   Главное  написано   то, что  нужно  знать  каждому.   Кто   находится    в  интернете .  Горшок    помнят    все  это   кажется  из  далёкого    детства,    билетов  нет   поет  Пугачева.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Ребята    осторожно  програмой  (  qip 2012  )   это  такое  брахло   приставучия    лучше  не  трогайте   зту  хигню,  ели избавился    от   этой  заразы    это   типа  (   meil.ru ),  Вот  так  это  выглядит  (  http:/www  qip  ru  )  Приставвучия    это  просто  кашмар..

Ирина Покровская
28 января 2016, 01:10

Я тоже согласна в отношении безграмотности!!!!!!!!!

tishenko.jurij
28 января 2016, 01:10

Абсолютно с Вами согласен!!! Неужели люди не понимают, что безграмотность их унижает? Но, я думаю, что и Вы обратили внимание на то, что всё это преподносится с апломбом: "А чё тут думать, наливай да пей!!!" Ещё и мата добавят. Интересно, кому приятно, когда его обольют помоями? Именно натурально помоями! А ведь мат  -  это помои!!! И как привыкли обливать друг друга помоями!   В итоге, что мы имеем? Привычку  -  быть в грязи. Нам "до лампочки" -  во что мы одеты, в каких условиях потребляем пищу (хоть "верхом" на урне, среди помоев и мусора), а попробуйте войти в лес: везде Вы встретите горы мусора... С уважением к Вам jorjisam.

stilaudit
28 января 2016, 01:10

Три попытки ввода:у меня на некоторых ресурсах не получается прочесть надпись с картинки(((

Частая смена пароля:машине,действительно,какая разница когда изменён пароль? Она же текущий взламывает, а не прошлогодний. А вот личностный подход к генерации паролей тем проще вычислить, чем больше паролей индивидум сгенерировал. То есть:первый пароль может быть любым(у незнакомца), а вот сто первый уже вполне закономерен, не говоря о тысяче втором.

Лев Михайлов
28 января 2016, 01:10

(+1)(+1)согласен!!!!!!!!!!!!!!

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Я удивляюсь,,, Я думала, что я что-то знаю,, Сегодня поняла: Вы поняли гораздо раньше,

Приходиться признать; Я - тормоз!

stilaudit
28 января 2016, 01:10

разве Вы специалист в этой отрасли,чтобы быть столь категоричной?

Антон З.
28 января 2016, 01:10

Если Ваш пароль пытаются взломать методом перебора, то на взлом достаточно сложного пароля может понадобится весьма много времени, однако если Вы смените пароль, то есть вероятность, что этот пароль уже был проверен и тогда время, потраченное хакером, пропадет впустую! Но смена раз в три месяца или раз в пол года, как по мне и правда параноя.

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

 У меня  не получается прочесть также довольно часто. Тогда пользуюсь экранной лупой Virtual Magnifying Glass (намного удобнее стандартной). 

Catgirl97
28 января 2016, 01:10

Не скажи. Года четыре назад я хотела зарегистрировать почту tanyacat@rambler.ru, причём tanyacat4@rambler.ru меня не устраивало ни в коей мере. Контрольный вопрос на ящике tanyacat был "Ты - хомяк?". Я ответила "Нет" и получила ящик в своё распоряжение

Иванов Серёга
28 января 2016, 01:10

Ах ты какая негодница.....  )))))))))))))):-O

Руслан
28 января 2016, 01:10

Да как ты могла )

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

slm

Пётр
28 января 2016, 01:10

хи-хи...

по жёстче, а не по жопсчше

 

sergey482
28 января 2016, 01:10

Вы тут пишите бред полный!

Александр Юшин
28 января 2016, 01:10

Я согпасен,по поводу 3-х попыток,Авот после 3-ей попытки,можно добавить авторизацию через СМС код.o_O

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Спасибо за предложение, я передам его коллегам на рассмотрение!

leonid
20 марта 2016, 16:04
Valera Mendelson,
Совершенно верно Кому мы нищета нужны Эти умные ребята работают по крупному
Eva
5 сентября 2024, 19:26
Антон З.,
ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВИТЕ СЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ ЕГО НАДО БУДЕТ ВЗЛАМЫВАТЬ МИЛЛИАРД ЛЕТ. ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ В ВИДЁТЕ ЕГО НА ФИШИНГОВОМ САЙТЕ. А МЕНЯТЬ ПАРОЛЬ КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА СМЫСЛА НЕТ
Марат Абдуллин
28 января 2016, 01:10

Яндекс Примите к сведению)) Все оценят данный сервис!

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Какой такой Сервис. Это не сервис, Даже я не знаю - что Это (хотя 15 лет искала ответ - кто)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Для хранения паролей используйте программу KeePass. В ней можно задавать время жизни пароля. И при входе в неё она скажет вам какой пароль пора менять.

SergeyGraf
28 января 2016, 01:10

Чем обычный бумажник из KDE хуже?

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Я в программах не очень-то разбираюсь (и слава Всем БОГАМ),

но время жизни пароля опредилить могу - БЕСКОНЕЧНОСТЬ.

Рыжий Я
28 января 2016, 01:10
Вполне согласен-сам использую этот хранитель паролей. Но чтобы быть уверенным в использовании-на сайте есть языковой пакет-русский.Скачал, распаковал и бросил в дирикторию(папку) с программой а в настройках выбрал язык-русский(вид). Теперь смело открываем другие настройки и задаем так как нам нужно.Просто и понятно. Давно дружу, раньше использовал скарабей-тож легкая прога в освоении-можно начать с нее. Рекомендую.
Скопина Анна
28 января 2016, 01:10

Да, это было бы классно.

Иван Ле
28 января 2016, 01:10

У МЕНЯ ОДИН ПАРОЛЬ НА ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯЩИКИ (а их у меня окло 7 штук) И НИ КТО НЕ РАЗУ НЕ ВЗЛОМАЛ. Если иметь голову на плечах а ещё и думать ей это будет просто превосходно. Если ставишь пароль, то он должен быть надёжным. И не надо указывать свой номер телефона при мсене пароля. его также можно автоматической программой подобрать.

Будьте немножко по хитрее этих машиин. не будьте вы простыми пользователями. Обычно пофигисты ставят свои пароли 123.

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

мне тоже:-)

super.loganin
28 января 2016, 01:10

Абсолютно Согласен!!!

Nik
28 января 2016, 01:10

Да, можно в настройках предусмотреть галочку для напоминания смены пароля. Однако можно предложить более удобный способ. Как-то facebook выдал мне сообщение о том, что кто-то заходил в мой аккаунт - и указал место планеты, откуда был совершен вход. Оказалось, что это было из города США.

Предлагаю:

1. Установить на Яндексе CAPTCHA при неправильном вводе пароля более 5 раз, подобно той, что на gmail.com.

2. Предусмотреть доступ к статистике посещения почтового ящика подобно той, что есть на сайте в Контакте. Там можно зайти в Настройки и посмотреть историю последней активности: IP адрес и время захода.

P.S.: Понимаю, что если каждый владелец почтового ящика на Яндексе раз в год будет перечислять Яндексу хотя бы 50 руб., то этот почтовый сервис обгонит все на нашей планете. Хотя, он и таким меня полностью устраивает.

apollo2k4
28 января 2016, 01:10
Зачем всё это делать если оно уже давно есть:
1. После некоторого количества попыток авторизации тебя попросят подтвердить, что ты не робот.
2. Посмотри повнимательнее в интерфейсе. Там есть ссылка последний вход и там написано когда и с какого IP осуществлялся доступ к почтовому ящику…

Ты не прав пользователей почты на Яндекс сильно меньше чем пользователей даже того же Gmail не говоря уже про Hotmail или Yahoo! Mail
Nik
28 января 2016, 01:10

Эх! И действительно! Спасибо за ответ! :)

1. Да, действительно, после 10 попыток ввести некорректный пароль высветилась captcha. Яндекс вырос в моих глазах еще больше! :)

2. Класс, а я и не знал, что на Яндекс-почте есть информация о
последних входах на почту. Она расположена по пути: Настройки ->
Безопасность -> Журнал учета посещений.

Еще раз благодарю за комментарий к моему комментарию! :)

p.guskoff
28 января 2016, 01:10

Народ а могут ли закинуть жучка какого нибудь на почту для уничтожения маила?

Nik
28 января 2016, 01:10

Уничтожить мейл - это, конечно, вряд ли удастся, но, наверное, возможно - хакеры народ умный! :)

Поэтому важно соблюдать элементарные правила безопасности:

1. не переходить по ссылкам с незнакомых адресов

2. не открывать вложенные фото

3. помещать полученное письмо в "спам". Благо, Яндекс позволяет легко добавить адрес в спам-базу.

И еще: я был в шоке, когда узнал, что в обычное изображение можно внедрить вредоносный код! Поэтому будьте бдительны - не ведитесь не развод проказников! :)

sarasaraeva
28 января 2016, 01:10

Кто объяснит, что значит окно с записью: "..... эта страница может быть свободно прочитана третьей стороной..." Что делать с этим диалогом? Приходится закрывать и вводить пароль как обычно.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Сообщите, пожалуйста, в службу поддержки, на какой страницы Вы видите это сообщение и при каких действиях. К письму приложите снимок экрана, иллюстрирующий проблему.

Я
28 января 2016, 01:10

Cпасибо) пойду "жечь мосты")))B-)

furtickovg
28 января 2016, 01:10

Меня всё устраевает молодцы,всё супер ;-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Спасибо, :-)очень полезная информация, я присоединяюсь

McOmel
28 января 2016, 01:10

я считаю что администраторам нужно больше работать,а не спать, поскольку спец программы показывают,что заходить на яндекс почту можно только в режиме HTTPS иначе меняй не меняй пароль,а тебя разрывают перенаправлениями на нехорошие сайты и без спец програм никто этого не видит(это касается всех).Ситуация скатывается к положению на MAIL.RU-

там вообще всё близко к тому как это происходит на порно сайтах.

УВАЖАЕМЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ НЕ проспите свою почту!!!!!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Работать вообще рекомендуется по https в любом случае — это же гораздо безопаснее.

Почему Вы решили, что Яндекс перенаправляет Вас на какие-то другие сайты?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

почему заходя со своего компьютера не запрашивает пароль, может это не владелец ящика входит в данный момент >:-)

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Если Вы не хотите, чтобы Ваши логин и пароль автоматически высвечивались в окошке для авторизации, запретите в настройках браузера опцию автоматического заполнения полей различных форм (логинов, паролей и т.п.). Сделать это можно по инструкции в нашей Помощи.

Также Вы можете установить на странице Яндекс.Паспорта в настройках доступа опцию «не узнавать меня никогда» — тогда для входа в почтовый ящик Вам нужно будет каждый раз набирать логин и пароль.

Т.М.Шерстнева
28 января 2016, 01:10

Лично я вообще ничего в этом не понимаю, но очень хочеться знать: какой-такой пароль нам нужен, что-бы нам было приятно и полезно общаться...

Надеюсь, сообщите, как это можно сделать.

vash.drug2011
28 января 2016, 01:10

Подскажите пожалуйсто как поменять ответ на определенный вопрос?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Если речь о секретном  вопросе, изменить его можно на странице Яндекс.Паспорта по ссылке «Изменить персональные данные»

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

общий ответ.навязывание сервиса о смене пароля ,сложный или простой - я вам улыбаюсь,смените ящик на майл ру и увидите всю прелесть и незащищенность.яндекс тем хорош(пока),что за него не брались.зачем ломать и кто вам внушил. все гораздо проще,тот кто нужен- его откроют и без его ведома а пароли оставьте,они нужны вам... чтобы вы сами между собой по ящикам не лазили друг у друга.ведь не все так умеют ?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

:-)

Vlad5224
28 января 2016, 01:10

Итого: менять пароль всё же иногда нужно. Если ставить задачу, что ваш пароль не будет взломан никогда, ну это бред сумащедшего!:-)

Николай H.
28 января 2016, 01:10

А можно в на стройках добавить опцию напоминание, т.е. Кому надо привыкнуть к новшествам пусть ставит напоминание,и не только по этому поводу, к примеру день рождение и т.д.  Как бы записная на поминающая книга, кто привыкает и помнит тот будет сокращать или обновлять эти сами напоминания. А хуями раскидываться и критиковать мы все умеем, а удобно для всех сделать это и есть выход из положения и незачем столько демогогий вокруг этой не проблемы!о.к.?

Галя Кононова
28 января 2016, 01:10

Люди!!!АУ!!!!МОЖЕТ МНЕ КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ??? После обновления системы у меня пропал почтовый ящик на Яндэкс и никак не могу теперь восстановить,забыла ответ на секретный вопрос и мне теперь предлагают выслать свою фотку с предъявленным паспортом в раскрытом виде,да так чтобы там были видны все данные!!!!Глаза на лоб лезут!!!!!!!!Мне сын говорит,может приложить еще и счет в банке???Что это за ерунда такая.неужели нельзя мне просто сменить пароль,без таких премудростей?!Что Вы мне посоветуете???Как бы ВЫ поступили?????А бросать мне эту почту тоже жалко,так как многое у меня с ней связано.Или всетаки придется заводить новую?????...............

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Откуда же Яндекс может знать, что Вы именно тот человек, который регистрировал аккаунт? Именно для таких случаев при регистрации указывается ответ на секретный вопрос, номер мобильного телефона, дополнительный почтовый ящик для связи. Но если все эти три способа восстановления доступа по каким-то причинам не помогли, то помочь может только идентификация по паспорту, да и то только в том случае, если при регистрации, опять же, Вы достаточно полно заполнили анкету, указав свои настоящие имя и фамилию.

 

Высылать данные службе поддержки можно смело — это стандартная процедура, а кроме того, вся персональная информация, которую Вы передаёте Яндексу, конфиденциальна, не передаётся третьим лицам. Подробнее о политике конфиденциальности информации в Яндексе Вы можете прочитать на странице  http://legal.yandex.ru/confidential .

Галя Кононова
28 января 2016, 01:10

Спасибо за столь подробный ответ.Но,если я и указывала любимый номер телефона(который я забыла),но его у меня давно уже нет и я сменила номер.как же тогда быть.?А данные паспорта я не указывала при регистрации,так для чего им и мой номер и серия,не понимаю.А там четко написано.чтобы видна была вся регистрация.и номер и серия.Вы бы дали такие сведения???Мне что то не хочется((((((((((((

 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Другого способа, к сожалению, нет.

Если автоматически при помощи формы по адресу http://passport.yandex.ru/passport?mode=restore восстановить доступ не получилось, то возможно восстановление только по паспорту.

Nik
28 января 2016, 01:10

Это нормальная практика. Я сам помню отправлял фото с паспортом и монитором, на котором была заполнена анкета о восстановлении доступа к аккаунту в vk.com. Это единственный способ узнать, что вы - владелец почтового ящика.

Александр Владимирович Соболевский
28 января 2016, 01:10

Насчет капчи абсолютно согласен. При наличии этой опции путем перебора пароль взломать злоумышленникам будет труднее.

holodkov1mg
28 января 2016, 01:10

я думаю и 500 не жалко будет !!

kirovets59
28 января 2016, 01:10

Очень разумно.

Пункт 2 - спустя три года уже есть, нужная вещь. Сегодня, после взлома моего ящика и попыток мошенников снять из яндекс.кошелька 1900 рублей, наблюдал колличество мошенников с сайта http://chitachok.ru копошившихся в моём почтовом ящике. Чувства конечно - брррррр.

Напоминание смены пароля - надо сделать обязательно!

Ну, и 50 рублей - тоже правильно. Тогда, может, мошенники аккаунты Яндекса не смогут так легко взламывать.

nagovitsyn.volodya
28 января 2016, 01:10

согласен!

marina.1412
28 января 2016, 01:10

а для спамеров и хакеров и т.д. все это не преграда:-)

marina.1412
28 января 2016, 01:10

не поняла, у меня в адресе не дефис, а точка

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Я согласен что каждый может предложить свои  идеи но они должны подходить всем.Поэтому предлагаю. сделать общею фразу для всех посетителей 1 раз в неделю  метку"СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ КТО НЕ СМЕНИЛ"крупным текстом в определеный день 1раз утром и вечером.С приветом юрий

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Согласна

Антон
28 января 2016, 01:10

А почему забыта такая важная вешь как включение и постянное использование HTTPS ?

adeni1
28 января 2016, 01:10

ха несоглас

mornov.alex
28 января 2016, 01:10

да в полне нормально

a26s-1085
28 января 2016, 01:10

Солидарен

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
ПРІВЕТ
Сергей Кокарев
28 января 2016, 01:10

привет

Alex.De-lun
28 января 2016, 01:10

Была бы хуета

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

канешно

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

вы  совершенно  правы, пусть  такие  находят  себе  подобную  аудиторию!

STAR.BLIN
28 января 2016, 01:10

Почему сейчас хамы плодятся быстрее мух?

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Мне  не  нравится  мат  в  беседе, вы  же  не  в  компании  братков. Выражайтесь  там, как  хотите! Здесь хотелось  бы  читать нормальные  комменты, так  дружелюбнее, или  вы  думаете, только  вы  знаете  маты? Я  жила  в  шахтерском  городе...

 

gpk54
28 января 2016, 01:10

blbjn

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

пожалуйста, пополняйте словарный запас

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

пожалуйста, пополняйте словарный запас

Дамир
28 января 2016, 01:10
Ни в коим случае такого не надо! Именно такие сообщения рассылают злоумышленники.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

да

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Да,действительно!

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

Да, было бы классно.

isvetashov
28 января 2016, 01:10

для чего тогда это все это создавалось -чтобы менять .легче правительство сменить

valsez
28 января 2016, 01:10

Сдурели...у меня от этих паролей с разных сайтов башка кругом, а бывает ни с чего менеджер паролей заглючит; и имеешь гиморой...Ну не передаю я разведсведений, чё мне шибко шифроваться? Кому захочется моё "бельё" ворошить? Меняйте , усложняйте пароли по мере секретности материала ( ито не факт , что спецслужбы не доберутся, если захотят - спросите хоть у Сноудена). В этом вопросе категоричность не годится, каждый сам решает меру зашифрованности

Алексей Романенков
28 января 2016, 01:10

О чём разговор, полезно! 

Александр
28 января 2016, 01:10

Да вот еще, надоедать будет. Я не согласен.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

;-)(-1)[:]||||[:]

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

 

Введите текст цитаты
шалапай
28 января 2016, 01:10

было бы COOL

treekapital
28 января 2016, 01:10

я за только ненавящевую галочку..чтоб о...нашол..ыы))) нуна поменять тда!...


Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

я пароль забыл как изменить

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

(-1)

раге
28 января 2016, 01:10

Я все время забываю про смену пароля и напоминание было бы классно

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Нлкднкжунунжжцжныуййууййуххххуууйуйуйухухууцйэхйххузуууухухуйххйхй

вадим о.
28 января 2016, 01:10

как сменить пороль

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Сменить пароль можно по ссылке в Паспорте аккаунта. Необходимо ввести старый пароль и вписать новый. Попробуйте, пожалуйста.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

всё это какаята хуйня.:-O

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

:-) прикольно

parfianovich78
28 января 2016, 01:10

2й раз почта сломана и по...барабану ваш сложный пароль!!! привязка к телефону всё разруливает в 5 сек! привяжите к телефону и не партесь

АБРАМОВА ОЛЬГА
28 января 2016, 01:10

ЕШЁ ЛУТШИ ЗДЕЛАЛИ БЫ СМС ПРИ ВХОДЕ В АКАУНТ

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

В Я.Почте есть кое-что получше смс при входе – это Яндекс.Ключ. Подробнее о нем можно прочитать в нашем блоге. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

cмысл

Александр
2 марта 2016, 12:14
apollo2k4,
один вопрос - зачем? Хочешь - меняй. У меня лет 7 один пароль и ничего, живу.
egarovski
19 октября 2016, 11:32
apollo2k4,
ДА!Отличная идея
Башир Х. Курмаев
26 января 2017, 21:19
apollo2k4,
Может быть но лучше так как написано.
vika.ru13
16 октября 2020, 23:14
apollo2k4,
Привет
Eva
5 сентября 2024, 19:27
apollo2k4,
ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВИТЕ СЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ ЕГО НАДО БУДЕТ ВЗЛАМЫВАТЬ МИЛЛИАРД ЛЕТ. ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ В ВИДЁТЕ ЕГО НА ФИШИНГОВОМ САЙТЕ. А МЕНЯТЬ ПАРОЛЬ КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА СМЫСЛА НЕТ
apollo2k4
5 сентября 2024, 19:54
Eva,
Простите, а сложный в вашем понимании это какой?
Комментарий удалён
Nemets39
28 января 2016, 01:10
Да уж! У интерфейсов Нео и Классик -- разные разработчики. 
roma5555555555
28 января 2016, 01:10
Апдейтик маленький к посту посоветую - мошенники могут дать ссылку так: http://www.yandex.ru Ссылка выглядит, как ссылка на яндекс, а ведёт на яндекс-фотки) Так могут дать ссылку на вконтакте, которая через не буду говорить как, ведёт на имитацию.
nu-laura
28 января 2016, 01:10
извините... и ЧТО именно вы советуете? ))
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Не переходить по ссылкам в сомнительных письмах. Подробнее здесь.
nu-laura
28 января 2016, 01:10
спасибо - прочитала,
но как распознать, что страница фальшивая?? :-|
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
По тому, что написано в адресной строке. На изображении ниже видно, что адрес на самом деле на Яндекса:


Максим
28 января 2016, 01:10

Нормальны Mozila firefox все мошшеннические сайты сам блокирует. Так что вы дяденька скриншот непонятно откуда взяли.:-)

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Firefox блокирует только те сайты, о которых ему сообщили. Не всегда о мошенническом или вредоносном сайте успевает кто-то сообщить в Mozilla или другие организации.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

ололо    какой  дяденька?

Андрей Данилов
28 января 2016, 01:10

Установи Касперского и будет тебе счастие...)

rusbear4712
28 января 2016, 01:10
В строке состояния слева, при наведении на ссылку, показывается реальный адрес.
nu-laura
28 января 2016, 01:10
интересно...
и очень познавательно!
СПАСИБО!!! :-)
rusbear4712
28 января 2016, 01:10
Всегда Пожалуйста ;-)
Anton-ph
28 января 2016, 01:10
Ага, всегда смотрите, особенно вконтакте. В группах это легко сделать с помощью вики-вконтакте!
merz1974
28 января 2016, 01:10

вот ЭТО правильней!!;-)(+1)

Эль
28 января 2016, 01:10
http://yandex.rua>

при включенном JS показывает
LFRG
28 января 2016, 01:10
это называется гиперссылка... Тоже мне Америку открыли...
tsa100not
28 января 2016, 01:10



Вечная борьба добра и зла




sergey-kudren
28 января 2016, 01:10
Спосибо за подсказку.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
http://mail.yandex.ru/neo2/#setup а эта ссылка настоящая????
A-livee
28 января 2016, 01:10
да))
merz1974
28 января 2016, 01:10

конечно настоящая ...:-DЭТО ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК! (такая же ссылка у любого другого,только разница в паролях и соответственно аккаунтах)

merz1974
28 января 2016, 01:10

а может она выглядеть так же,но вести ,скажем на ВАШ профиль для примера : http://mail-yandex.ru/neo2#setup:-D

merz1974
28 января 2016, 01:10

ЭТО зависит от того ,КАК ВЫ её копировали!!!! если просто ВЫДЕЛИЛИ и просто КОПИРОВАЛИ выделенное --,то НАСТОЯЩАЯ!

если же ССЫЛКА была уже что называется "заряжена" и ВЫ копировали ПРАВОЙ кнопкой мышки "КОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ"---тогда эта ссылка получается уже НЕ НАСТОЯЩЕЙ (в буфере обмена будет не ЭТА ,а РЕАЛЬНАЯ ССЫЛКА)

юрий смирнов
28 января 2016, 01:10

а что делать чайникам в интернет вообще не лезть?

merz1974
28 января 2016, 01:10

ну почему..?:-) лезьте на здоровье,только аккуратно!

tashafilip
28 января 2016, 01:10

Добрые люди помогите чайнику, какую программу мне установить, чтобы читать письма  с английского на русский.? в вашей почте нет автопереводчика. 
Надеюсь на ваше понимание и помощь, С уважением Наташа.

ЕG
28 января 2016, 01:10
В результате автоматического перевода вы получите лишь приблизительное представление о содержании текста.
Можете попробовать, например, http://translit.ru/
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
а в Яндекс.Баре есть переводчик слов: http://bar.yandex.ru/firefox/faq/#translator . Если текст письма не очень сложный, при помощи него можно понять смысл  ;-) 
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Загрузи Яндекс-бар, а вообще внимательно читай на Яндексе- там много полезных приложений.

Александр
28 января 2016, 01:10
поставь браузер google ghrome он сам автоматически переводит страницу когда она на английском
Mike59
28 января 2016, 01:10
http://translate.google.com/translate_buttons - Кнопки-переводчики для браузеров. Перетаскиваете курсором нужную (-ые) кнопку (-и) на панель закладок ЛЮБОГО (!!!) браузера и прекрасный переводчик от Google всегда у вас под руками!
robert.kolesnikoff
28 января 2016, 01:10
Я у себя установил программу X-Translator DISCOVERY англо-русский /русско-английский переводчик очень удобна для копирования ctrl-c почти не ползуюсь
Лицензионный  диск Поддержка Windows Vista
Volzhanka
28 января 2016, 01:10
копируй и переходи в гугл - переводчик
Елена
28 января 2016, 01:10
Позаботиться о безопасности.
Комментарий удалён
Sergey
28 января 2016, 01:10
все пароли должны быть в голове[:]|||||||||[:]
Sergey
28 января 2016, 01:10
:-)это замечательно
Виталий Лай
28 января 2016, 01:10

у меня голова забыла пороли записываю по новой в голову:-D [:]|||||||||[:][:]|||||||||[:][:]|||||||||[:]

Олег
28 января 2016, 01:10
Вы бы сделали ещё пароли на папки, как в mail.ru - очень удобное дело и существенно повышает безопасность.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Вы можете создать любую папку на странице управления папками и метками.
Олег
28 января 2016, 01:10
А как на "любую папку" поставить пароль?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
А зачем Вам это нужно?
Олег
28 января 2016, 01:10
Вы не читаете то, на что отвечаете, да?
Это тут форма троллинга такая?
Я всё написал, перечитайте выше
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Чем пароль на папке может повысить безопасность? Объясните, пожалуйста. Кроме того, как злоумышленник попадете в ящик, если у Вас хороший пароль, Ваш компьютер не заражен вирусом, а Вы не разбрасываете везде бумажки с указанием Вашего логина и пароля?
Олег
28 января 2016, 01:10
Чем два пароля лучше одного, Вы об этом спрашиваете?

Простите, но меня не покидает ощущение, что Вам просто хочется с кем-нибудь пообщаться.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Нет, мне непонятна логика. Объясните, пожалуйста. А потом еще задумайтесь над другим вопросом: если Вы вдруг забыли пароль от этой "секретной" папки, как Вы в нее зайдете?
Олег
28 января 2016, 01:10
А если Вы забыли пароль от ящика, как Вы  в него зайдёте?

Я сказал, что два последовательных пароля надёжнее одного.
Если эта логика Вам непонятна, то я помочь не cмогу, это вопрос образования, а не ночных бесед.

Всего Вам доброго.
Я уверен, что Вы сможете найти более эффективное применение своему времени.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Не убедили  =) 

Если оба пароля - 1234567 - это не спасет Вас от взлома и не обезопасит Ваши письма. Если Ваш кампьютер наполнен троянами  и кейлоггерами, или снифферами, передающими все вводимое Вами на другой комп, Вас не спасут даже десять паролей.

А если Ваш компьютер чист, а Ваш пароль составлен из символов разного регистра, цифр (а, может, еще и спец. символов) и он не короткий, то зачем Вам второй пароль в Вашем ящике, если в него никто не попадет, кроме Вас? Что за русская народная сказка про яйцо в утке, утку в зайце, зайца в лисице, а та, в свою очередь закована в сундуке златом на дубе далеком.

И да, если я забуду пароль от своего ящика, я воспользуюсь ссылкой «Забыли пароль». Но, как показывает практика, у большинства пользователей именно это место в настройках ящика слабое. Цитирую: самым любимым блюдом интернет-пользователей почему-то является «шашлык».
Олег
28 января 2016, 01:10
Похоже, Вы можете и сами с собой общаться.
продолжайте, успехов!
tomarik1990
28 января 2016, 01:10
Да уж,сделали бы пароли на папки,допустим у меня почтой пользуются 2 пользователя и некоторые письма хочется перенести в запароленную папку,неужели сложно сделать???
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Да, было бы полезно.
cibik7
28 января 2016, 01:10
Спасибо!!!! Очень важная и интересная информация!!!!(+5)
Николай Щёголев
28 января 2016, 01:10
На Майл.ру постоянно приходит спам или на Рамблер.Почту, а тут его мне вообще не присылают или спам находится в папке для спама, которую я очищаю, не открывая.
laddassm
28 января 2016, 01:10
А вместе со спамом не приходит и половина почты...
В.Завалишина
28 января 2016, 01:10

Если б не чат я бы из-за спама уже покинула mail.ru   а на rambler.ru ко мне спам не разу не приходил хотя я там уже 2года. И на yandex.ru мне приходят все сообщения, и в спам не разу не попало то что угражало бы безопастности моих ресурсов.;-(

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Написал в службу поддержки, заполнил анкету на восстановление аккаунта. Прошло 2 дня - ничего не происходит. Сколько нужно ждать?
Мне уже смс шлют с требованием заплатить 1000 рублей, чтобы получить пароль от моей прежней почты на Яндексе.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
У всех бывают выходные ;-)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Ну, понимаю. Но выходные тогда ещё не начались, а сейчас уже давно закончились, а моя почта, мой блог, мой кошелёк, мои подписки и мои файлы по-прежнему в чужих руках.
Anton-ph
28 января 2016, 01:10
Вы зайдите на сайт касперский. Там можно установить прогу, которо что-то сделает, и все будет нормально!
Шелпитотир
28 января 2016, 01:10
Полезные советы, я мог бы добавить ещё один, но тогда я раскрою принцип, по которому составляю очень сложные и ОЧЕНЬ дегко запоминаемые пароли.
slav.che4ulin
28 января 2016, 01:10
А лучше всего доверить такие данные бумаге и позаботиться о том,чтобы" подальше положишь- поближе возьмешь!":-P
Volzhanka
28 января 2016, 01:10
жгите мосты
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
А как изменить контрольный вопрос, если я уже на один ответила?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Изменить любые персональные данные можно на странице Яндекс.Паспорта, перейдя по ссылке «Изменить персональные данные», а затем - «Изменить секретный вопрос/ответ».
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Большое спасибо за совет:)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Везде мошенники...:-@
natali.krutova2011
28 января 2016, 01:10
Не пользоваться клавиатурой, а вставлять скопированный пароль, тогда шпиёны его видят, как темное пятно
Sniperische
28 января 2016, 01:10

Как разумное предложение - два пароля для Яндекса! При входе с обычного (постоянного, личного домашнего) ip адреса достаточно ввести основной пароль, при входе с постороннего ip адреса(интернет-клуб или от соседа, неважно откуда) система потребует ввести дополнительный пароль,


и вариантов ввести второй пароль - три раза как пин-код в телефоне.а после этого войти в почту можно только с основного ip  + сообщение в ящик о попытке предполагаемого взлома и рекомендация сменить пароли


в таком варианте взломать почту станет нереально!


Дёшево и сердито!


Вас любить будут за такую безопасность!B-)

Anton-ph
28 января 2016, 01:10
А как это сделать?
Sniperische
28 января 2016, 01:10

Я на программер, ответить грамотно на этот вопрос не смогу,

но система-же определяет ip посетителя, так почему-бы не сделать вместе с запросом пароля и автоматическую сверку ip.

Anton-ph
28 января 2016, 01:10
Эх. Это да. Но всегда будут взламывать аккаунтыи учетные записи. Потом наверняка начнут подделывать ip-адрес! Но идея хорошая.
Sniperische
28 января 2016, 01:10
Ну так то-ж надо  и то и другое одновременно смандячить, а это многократно сложнее! Я-бы даже сказал что нереально!
andrej.verzhbitsky
28 января 2016, 01:10
Да нужно обязательно такую функцию поставить, мучиться не надо!
vlad.bog2011
28 января 2016, 01:10
согласен
nevredi
28 января 2016, 01:10
Ребята а вот у меня какие то уроды ломают почту и переводят себе на другие почты аккаунт вконтакте и т.д важные объекты для жизни! как защититься? ведь почту мне нельзя заводить а на этой почте есть то что мне нужно!
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Если Вы соблюдаете правила, описанные выше, а также регулярно проверяете свой компьютер на наличие вирусов, никому не сообщаете свои пароли, не вводите их на незнакомых сайтах, не открываете странные файлы с незнакомых Вам источников, то никто не сможет взломать ни Вашу почту, ни другие аккаунты.
Мария
28 января 2016, 01:10

Не знала, что у многих любимое блюдо шашлык)))

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

напрягает смена

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Спасибо, отлично!  Жаль, что мы не вменяем предупреждениям и ищем старые грабли, чтобы снова на них наступить, а потом искать в этом виноватых.

Oleg timotv
28 января 2016, 01:10

Мои рекомендации для безопасной работы в интернете:

1) для входа в почтовые ящики используйте пароли отличные от тех, что используются при авторизации на форумах и сайтах
2) для
регистрации на любых форумах и любых сайтах, не связанных с финансовой
деятельностью, используйте специальный почтовый ящик, т.н. мусорный E-mail,
в котором не будет хранится никакая важная информация. Сразу готовтесь к
тому, что этот почтовый ящик может стать жертвой спама - это
неудивительно, поскольку адрес ящика на некоторых сайтах и форумах при
регистрации может быть засвечен. Никогда не допускайте, чтобы в этом
почтовом ящике хранилась информация, которая поможет злоумышленнику
выйти на другие ваши E-mail-адреса и получить любую вспомогательную
информацию.
3) Если вы не
хотите, чтобы о вас собрали сведения с порталов, на которых вы
зарегистрированы, то соблюдайте следующие простые условия: 1) не храните
письма с важной информацией (логин, пароль), удаляйте письма об
успешном завершении регистрации и письма, содержащие ссылки для
подтверждения тех или иных запросов. 2) Периодически проверяйте
поисковыми машинами (Яндекс и Гугл) на доступность свои E-mail-адреса, в
т.ч. мусорный адрес, и по возможности удаляйте ненужные публикации этих
адресов.
4) для любой важной
переписки (как общение с родственниками, так и деловая переписка)
используйте отдельный ящик, который вы нигде и ни при каких условиях не
должны публиковать. Ответы на секретные вопросы (которые необходимы в
случае восстановления доступа к почтовому ящику, например, в случае
утери пароля) не должны быть типовыми, лучше посидеть,  поломать голову
над вопросом и ответом. Для ведения финансовой деятельности, в т.ч. для
Webmoney, лучше использовать отдельный почтовый ящик, адрес которого
должен храниться только у вас в голове, либо в зашифрованном файле.
5) для
ведения публичной деятельности используйте отдельный E-mail, который вы
можете спокойно публиковать. Публичный адрес означает, что по этому
адресу вас будут узнавать как о реальном человеке.
6) В
случае, когда у вас всё таки возникла необходимость
опубликовать(засветить) почтовый адрес в интернете всегда используйте
неявное его отображение, например: Oleg [цобака] mail [точка] ru - это поможет защититься от автоматических сканеров. В идеале публиковать свой E-mail адрес лучше в виде скриншота:
, или для большей надежности, в виде рисунка, сделанного в любом графическом редакторе от руки:

Для создания скриншотов и работы с ними рекомендую программу FastStone Capture
- такая программа должна быть у любого современного
интернет-пользователя. К таким мерам следует прибегать даже при
публикации мусорного E-mail, который предназначен только для регистрации
на сайтах - это значительно уменьшит вероятность попадания СПАМА. Но
публиковать свой деловой E-mail даже в виде скриншота категорически не
рекомендую. Один раз засветили - считай гарантий от спама никаких. 
7)
не храните переписку на почтовом сервере. Вместо почтового
веб-интерфейса используйте специальные программы - почтовые менеджеры,
например, The Bat. Портативная версия TheBat! Voyager позволяет работать прямо с флешки.

- вырезка из статьи о безопасности WM

Янина Михайлова
28 января 2016, 01:10
КОГДА НИ БУДЬ ВОСПОЛЬЗУЮСЬ!!!
motorhead-007
28 января 2016, 01:10

Бред для параноиков. Кому вы нужны с вашими паролями. :-D

Oleg timotv
28 января 2016, 01:10

если бы не были нужны, то Яндекс бы не публиковал эти правила

Павелъ
28 января 2016, 01:10

все верно. У моего коллеги взломали интернет-банкинг, украли месячную зарплату!

Лучше записывать интернет пароли в блокнотик и хранить его в надежном  месте дома, если информация важная. и менять  когда надо. Лучше чередовать буквы-цифры без регистра, чтобы потом самому не ошибиться. И подлиннее пароль!

VYAZNIKOV-SANA
28 января 2016, 01:10

Ребята, самый простой способ придумать сложнейшив пароль и не забыть его:

1)Вспоминаем любимую поговорку (например "главное не плакать")

2)Пишем ее примерно так - ГлаВное НЕ плАкАть

3)переписываем вариант 2 по русски, но английскими буквами

UkfDyjt YT gkFrFnm

4) Пробелы можно убрать и получаем идеальный паоль-UkfDyjtYT gkFrFnm

И не паримся, сам по такому принцыпу строю пароли

eugenekapsha
28 января 2016, 01:10

*******

Здравствуйте.

1) Открытие почты всегда блокируйте самим Яндексом.

2) Открывайте почту через посылку запроса пользователю случайного кода на зарегистрированный им при регистрации телефон, в СМС.

3) После вставки в нововведённую Яндексом строку, и совпадением - почту открывайте.

Спасибо. Евгений Капша.

*******

buzykin.kostya
28 января 2016, 01:10

(+5) правильно! Но менять и E-mail надо.

sndrbbn
28 января 2016, 01:10

Жги! Воруй ! Убивай!

ну а вообще, те кто ставит пароли 123456, или без головы или я не знаю как их назвать

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Присоединяюсь!

sergey.patyaev
28 января 2016, 01:10

Лучше бы разрешили ввод дополнительных символов вроде [ или {

Лысиков Александр
28 января 2016, 01:10


Не знаю, может быть, я немного не в тему скажу, просто хочется поделиться как я выхожу из положения: каждый день, вернее, каждый раз, как мне нужно войти в ящик, я придумываю новый сложный пароль (пишу его в строке Поиска, потом сохраняю в Буфере обмена), потом нажимаю на Вспомнить пароль, после чего ввожу уже ответ на Вопрос (тоже сложный, с символами и цифрами) и задаю новый пароль. В следующий раз делаю точно так же, то есть, придумываю новый пароль (запоминать в таком случае не обязательно, хотя можно и через Дневник Punto воспроизвести). Как, с точки зрения безопасноти, мой метод работает? Антивирус - лицензионный Доктор Веб.

С уважением.

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

вчера попалась на уловку.вконтакте появилась распространёная ссылка называется Vk-poseti.ru говорят что на этом сайте можно посмотреть тех кто заходит на твою страничку,прежде чем зайти надо назвать свой пароль и логин,а потом будет написано что это ошибка,так вот сегодня захожу на страницу и с моего имени отправлено сообщения всем моим друзьям в сообщении написано зацени мой статус.а в статусе:теперь я знаю кто заходил ко мне на страницу потому что я зашла на сайт Vk-poseti.ru.НЕ ВЕДИТЕСЬ!!!!!!!!!ЭТО РАЗВОД!!!!

culik.galina
28 января 2016, 01:10

(+1)

nina.pediatr
28 января 2016, 01:10

Если пользователь не меняет пароль больше 1.5 месяца яндекс сам изменит и отошлёт его на телефон.Кто за?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

НЕ ЗРЯ ТУТ ДАУНЫ И МАЛОЛЕТКИКАК В КОНТАКТЕ   ПАРАНОИКИ БЛЯ...

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

ПАРАНОИКИ

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Простите, не знаю у кого спросить - похоже, что меня взломали. За одну ночь удалили всех участников в одном моем клубе (2000 человек)

http://clubs.ya.ru/4611686018427430706/

и во втором (200 человек

http://clubs.ya.ru/4611686018427441437/

 Клуб не удалили, но там так выглядит, как будто не было никогда обращения к гостям. И удалены все записи в клубе.

Как такое могло случиться, если блог с участниками клуба был скрыт, и доступ к бану был только у меня, у создателя клуба?

Мою почту вскрыли неужто? Значит Яндекс стал небезопасным?

??

Некий красницкий пишет злостные угрозы. что это сделал он - можно как то проверить?

http://clubs.ya.ru/4611686018427430706/replies.xml?item_no=10788

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Напишите всё это в службу поддержки, пожалуйста. Там Вам смогут помочь.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ordanax
28 января 2016, 01:10

Да очень полезная статья! А чтобы упростить вам жизнь в жизни с придумыванием паролей и их использованием рекомендую воспользоваться вот этой бесплатной программой http://ordanax.ya.ru/replies.xml?item_no=243 сам юзаю ее и очень доволен!!! Рекомендую, очень удобно. Никогда не забудите свои пароли и если есть интернет, то они доступны вам с любого места!

glossword
28 января 2016, 01:10

идеальный вариант такой по-моему: при регистрации обязательно указывать номер телефона (кстати на гугле сейчас без номера телефона вообще не зарегистрироваться!), при попытке негодяя (который всё-таки украл/подобрал пароль) изменить хоть что-нибудь в настройках (пароль, номер телефона) - в качестве подтверждения код из отправленного на указанный при регистрации номер! ;-)

 

похлопайте моей идее! :-O

Роман
28 января 2016, 01:10

у меня вот взломали почту и украли лицензию антивируса, а потом почистили всю почту. Я думаю лучше пользоватся почтовыми программами, будет намного надежней

Департамент землепользования
28 января 2016, 01:10

Фенькс....От админки поменял.

Галина Антоневич
28 января 2016, 01:10

ДА Я СОГЛАСНА:-)

Ая
28 января 2016, 01:10

оЧЕНЬ полезные советы для новичков

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

по делу.

Галочка в настройках профиля "Напомнить сменить пароль через месяц" с подсказкой для чего это и зачем и ссылкой на этот хелп. 

 

Пусть сам пользователь решит и когда за#(читай надоест) отключит.

JulyLiz
28 января 2016, 01:10

(+1)

tos24
28 января 2016, 01:10

в ответ на мою просьбу поменять контрольный вопрос на который я забыл ответ, потомукак скакого-то я его решил поставить и понадеялся, что ответ будет оевиден...

меня попросили доказать, не просто чтонить, а привести свои паспортные данные и полностью развиртуализироваться нах...

я когда ящик заводил, там не было про это ни слова..

а сейчас, вроде и вспомнил ответ, но контрольного вопроса не могу найти)))

что-то надо изменить к лучшему..)

яндекс, будте лучшими!!!)

Nika-robben
28 января 2016, 01:10

забыл пароль от почты вапрос тоже не помню очень важно помогите пожалуста!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Вам нужно связатися со службой поддержки.

unit-climat
28 января 2016, 01:10

А не нужно хранить важную информацию на почте.
Ее можно переносить на флеш-накопитель,а пароли с почты вовремя менять.[:]||||[:]
Вот у меня, например, ничего конфиденциального:-) http://www.unit-climat.narod.ru

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли,пароли

А програмулиной, причем халявской , а ля - KeyPass  воспользоваться не дано?

Любой сложности ! И это вам не хранение паролей в сети ( как предложено выше )

Есть гибкие настройки безопасности !!

А в портативной версии , на флешке она будет абсолютно не обременительна для блуждающих от компьютера к компьютеру .Есть защита от перехватчиков и прочей х ... и

Там же можно и дату указывать для рекомендуемой последующей замены пароля

http://keepass.info/index.html

http://keepass.ru/

 

Ander AIU
28 января 2016, 01:10

Вопрос, тема "Жгите мосты":

А если взломали ящик и с него рассылается ругательство и подколы моим друзьям по e-mail из списка контактов или, в общем, спам, то что делать? 

 

P.S. Юморной пример: А если хакер взломает мою почту, потом напишет другу: "ты ***", а друг обидется, как доказать, что не я? :D

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Доказать сложно, если Ваш друг не поверит Вам на слово. Можно, например, попробовать посмотреть IP отправителя письма в полных почтовых заголовках.

Если же Вы заметили, что с Вашего аккаунта рассылается спам, срочно проверяйте компьютер на наличие вирусов (лучше двумя разными программами для надёжности) и меняйте пароль и ответ на контрольный вопрос в Яндекс.Паспорте.

pcdrweb
28 января 2016, 01:10

Однозначно да. Скажем, раз в месяц наверху появляется назойливая оранжевая полоса "Яндекс.почта рекомендует сменить ваш пароль" - при клике сразу переходите на страницу смены пароля.Я тоже согласна с предыдущим ...

pcdrweb
28 января 2016, 01:10

Была-бы очень полезна сделать настройки в Входящие письмо поставить галочку " Твой Почта, твои правила." Ты сам решаешь, кто – может отправить тебе письмо! и все остальные письма с иным адресом, например,все рекламных писем и спам,Твой Почта, Автоматически отправляет его обратно ,либо входит Автоматически В папке «Спам» " Вот И Всё. спамеры и рекламщики,никто тебя и не будет беспокоить ... Ты сам решаешь, кто – может отправить тебе письмо! добавиш адресы который тбе нужно и все остальное , рекламных писем и спам, входит Автоматически В папке «Спам» ...— кто со мной согласен? 

Павел Натюрморкин
28 января 2016, 01:10

В действительности можно сделать все проще, жаль, что никто этого не делает. Нужно создать условия, при которых кража аккаунта где-либо теряла бы смысл, тогда думать о безопасности пришлось бы в разы меньше. Простой пример 2х вариантов: система почта-почта и почта-мобильник. На примере почтового сервиса - ну вот получил злоумышленник пароль и что? Поменять его он не может, потому что нужно подтвердить запрос на смену пароля на дополнительной почте или ввести код-смс с телефона, сбросить доп. почту на свою так же нельзя без кода-смс или своего дополнительного пароля, а взломать вторую почту если по уму - становится задачей сложной.

 

ghjrisun
28 января 2016, 01:10

Почему в п

aleks070400
28 января 2016, 01:10

Мой контрольный вопрос "только попробуй с*ка!".А ответ вообще к вопросу никак не относится о.о

GASERER
28 января 2016, 01:10

Отлично насчёт паролей подумаю!

movchan.nickol
28 января 2016, 01:10

согласен на 101%

movchan.nickol
28 января 2016, 01:10

согласен на все 102%

movchan.nickol
28 января 2016, 01:10

жгите мосты  тоже здорово

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

ДА

Chase Knickerbocker
28 января 2016, 01:10

Спасибо за безопасный совет. :-)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

koper08
28 января 2016, 01:10

Меняй не меняй они в любом случае взломают всё зависит от защищенности компьютера и не лазать по постороним сайтам и ссылкам. Я много лет не меняю пароли ни разу не был взломан. тфу, тфу, тфу.B-)

me.niki
28 января 2016, 01:10

А у Яндекса есть авторизация с помощью телефона? У Gmail, есть достаточно интересная функция, как только я использую аккаунт на другом компьютере, я должен получить смс с кодом и ввести этот код.

efem
28 января 2016, 01:10

Да, безопасность прежде всего.(+1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Очень    хорошо    сказано    я   присоединяюсь(+1) 

nvp600
28 января 2016, 01:10

Бывший сотрудник нашей компании объявил нам священую войну. Входит в почту яндекса элементарно. Все эти 6-ть пунктов ерунда.  Меняли , меняли пароли  на ящиках оказалось безполезно. В результе стёрты 2 наших сайта. Один востановили, другой пока нет.  Только сегодня дошло как он входит. ЧЕРЕЗ ЯНДЕКС БАР !  Бар запоминает старые пароли и впускает кого хочешь.  У нас в в почтовых яшиках  пароли миним 12 знаков. Яндекс БАР впускает во все ящики по паролю  123456. Будьте осторожны с БАРОМ. Прошу Яндекс навести порядок с БАРОМ ! 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Вы лучше проверьте компьютер на наличие вирусов, и не только своим обычным антивирусом, но и парой дополнительных бесплатных программ, которые можно найти в интернете http://yandex.ru/yandsearch?text=антивирус+online

Также убедитесь, что на Вашем компьютере нет никакой программы, которая отправляет всю вводимую Вами через клавиатуру информацию на другие компьютеры (так назваемые снифферы).

Яндекс.Бар никогда не пускает в аккаунт по неправильному паролю. Конечно, если только Вы не устанавливаете на аккаунт каждый раз один и тот же простой пароль 123456.

nvp600
28 января 2016, 01:10
Все компьютеры чистые. Вирусов и программ нет... Я не совсем дубс...У меня дома Яндекс бар и на работе ( как видно и у всех) и разные компьютерыДома вчера поменял в 3-х рабочих ящиках пароли.Приехал на работу сегодня и свободно через Бар вошёл в почтовые ящики. Бар ввода новых паролей не требовал. Наш доброжелатель смеётся над нами. У него тоже Бар, он входит и свободно смотрит всю почту. Вижу единственный выход срочно удалить Яндекс Бар
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Пришлите, пожалуйста, список аккаунтов, о которых идёт речь. Сейчас авторизоваться в Баре по старым паролям удаётся?

kol4enko.andrei
28 января 2016, 01:10

А я хочу, чтобы появилась возможность авторизации через sms, как на webmoney, так как пароли могут быть похищены и вирусными программами.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Подумаем над такой возможностью, спасибо!

Виктор С.
24 января 2017, 12:28
kol4enko.andrei,
хорошее предложение, поддерживаю
Екатерина
28 января 2016, 01:10

А почему для регистрации на сайтах, н-р, OZON (книга понравилась) просто НЕОБХОДИМО указать ЛОГИН и ПАРОЛЬ моей эл.почты????

А вы говорите: " храните ПАРОЛЬ"..........

 Я этого "предложения" сразу избегаю, а книжка всё-таки нравится;)

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Яндекс не может отвечать за все другие сайты, кроме самого Яндекса :)

Кроме того, я больше чем уверен, что Вас просят ввести не пароль от Вашего почтового ящика, а просят придумать совершенно другой пароль. Адрес почты же нужен, чтобы иметь его на случай забытия указанного пароля, чтобы восстановить доступ к аккаунту на том сайте, где Вы регистрируетесь, выслав на указанный адрес письмо.

Более того, в посте выше Вы можете прочитать, что команда Яндекса рекомендует следовать правилу «Один сайт — один пароль», чтобы на всех используемых Вами сайтах были разные пароли, а не один и тот же.

Konstantin Rodionenko
28 января 2016, 01:10

Ну да у меня мочта новая всего 4 месяца через два месяца поменяю пороль (+1)

potchta.doma
28 января 2016, 01:10

Согласен

 

Александр Сандуляк
28 января 2016, 01:10

В большинстве согласен.

Некоторые моменты...

Сайты которые похожи на оригиналы, но при вводе данных пароль уходит к злоумышленнику, называется фейком. В адресной строке браузера может быть вообще оригинальное имя сайта, если у вас не очень хороший антивирус. Что и как расписывать не буду, это тема для целой статьи.

Секретный вопрос вообще считаю вселенским злом придуманным для взлома аккаунтов, ибо зная как всё работает, моими ответами является абракадабра набранная рандомно на клавиатуре, и не имеющая никакого смысла, ибо так пароли не восстанавливаются, если забыл, то запрос, изменённый пароль на мыло + СМС на мобильник самое оно. И вероятность того, что злоумышленик восстановит пароль снижается так как получить доступ к почте это одно, нужно ещё иметь доступ к мобильнику, хотя и это при желании можно сделать, клоны сим карт (не копия с остановкой действия оригинала у оператора) сделать можно уже прилично... 

По генерации паролей скажу следующее... Пароль если он состоит только из цифр 5-10 знаков, будет подобран, если с вашего компьютера со средней скоростью интренет соединения за 5-10 минут.

Добавьте знак букву в нижнем регистре, и время увеличится до нескольких дней. Добавьте ещё букву в верхнем регистре, и пароль будет подбираться уже от нескольких недель.

Так пароль 1234567 будет подобран за несколько секунд

Пароль a123456 будет подобран за несколько минут или часов

a123q56 от нескольких часов до нескольких дней

Aw34j9w3 от нескольких недель

Если есть возможность добавить специальный символ, используйте эту возможность. Это серьёзно увеличит количество комбинаций для перебора, а значит и время, которое потребуется злоумышленнику.

Не используйте слова! Есть целые тематические словари для перебора.

Например, если вы медик, и пароль относитсяч к терминологии вашей работы, злоумышленник зная это сможет воспользоваться таким словарём, и это сократит ему работу. 

В большинстве своём злоумышленник использует для взлома купленный либо взломанный сервер, что увеличивает скорость подбора паролей в разы, так как доступ к сети у сервера обычно в разы выше чем у рядовых пользователей.

НО! Никто не будет использовать суперкомпьютер для перебора, так как его использование очень затратно, да и зависит от некоторых факторов. Например при вводе пароля ресурс на который пытаются войти может целенаправленно делать задержку загрузки страницы, + распознавание капчи, если через спец сервисы, то опять же увеличение времени так как схема примерно такая:

1. взломщик загружает страницу

2. с неё загружает картинку на сервис антикапчи

3. получае ответ с сервера антикапчи

4. используя логин и подбираемый пароль, а так же полученный ответ с антикапчи пытается войти, если удалось радуется, если не удалось, повторяет.

На всех  этапах могут быть задержки чисто сетевые, так как даже хорошее соединение с сетью интернет, не гарантирует возможность загрузки всего за 1 секунду. В общем меня уже понесло в информационную безопасность и сети, глубже чем хотелось бы, и будет понятно простому пользователю, не продвинутому в компьютерах, а случайно натолкнувшемуся на этот текст...

На этом у меня, всё...

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

а что такое информация которая может нанести не виртуальный, а вполне ощутимый ущерб.не могу понять что это такое...что можно вывесить такого в сеть???

 

Владимир ЗЫБИН
28 января 2016, 01:10

Хорошие правила !!!...

Их следует соблюдать обязательно !!!...

 

muksrus
28 января 2016, 01:10

Дайте пожалуйста ссылку на саппорт яндекс почты, срочно надо! лучше письмом на почту

 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Ссылка на обратную связь есть внизу страницы каждого сервиса Яндекса. Ссылка на обратную связь Яндекс.Почты — http://feedback.yandex.ru/mail

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Всё это бред сивой кобылы...

Вот у меня вчера взломали мою основную почту, там были тыщи писем и всё, взломали, поменяли с её помощью пароли на других сайтах, нагадили и удалили почту, всё.

После такого хочеться что бы на почте, в настройках были такие настройки как типа... невозможность удалить почту и невозможность смены пароля, или только по запросу на телефон мобильный. Если хоть с безопасностью хреново, взламывают очень часто почты... так хотя бы была бы возможность исправить это.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Мы обязательно подумаем над возможностью больше действий валидировать через телефон, спасибо за предложение!
anton-karepin2012
28 января 2016, 01:10

[:]|||||||||[:][:]||||||[:][:]||||[:][:]|||||||||[:][:]||||||[:][:]||||[:](+1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Было бы поезнее сделать как в медиаплеере Виндос-7. То есть если один раз удалил - то больше добавить нельзя. У меня полно рассылок и реклама какая-то внутри ящика. Не доходит как отключить - и она есть. А времени нет. Такая вот история.

ehsonov1998
28 января 2016, 01:10

сложный пароль головоломка найдите!!!!!!

zaq1xsw2cde3vfr4bgt5nhy6mju7ki8lo9p0

miss.nemna
28 января 2016, 01:10

спосибо большоё (+1):-D

Саша. Б
28 января 2016, 01:10

(+1):-)

Илья Шведков
28 января 2016, 01:10

Один сайт -  один пароль, да еще и сложный?! Блин у меня мозгов не хватит все запомнить. Особенно те сайты на которые я оочень редко захожу (раз в 1-2 года)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Привентус, БС!
Закончили мы на том что я через СГ(сухой голод) выйду на неедение и приду, расскажу.
Рассказываю.
Пару дней не ем, только пью и промываю кишечник так что выходит чистая вода. Затем вхожу на 3-ое суток удержания себя на СГ.
Начинается психо-физическая ломка и чувствую как ОТКЛЮЧАЮСЬ от общественных потоков энергии. С меня слазят Щупальца Зависимостей терзая напоследок. Затем точно констатирую отключку программы "надо поесть". Всё, теперь Свобода. Знаю это по прошлому опыту. Начинаю пить соки, просто воду с мёдом, запаренные травы и живу. Есть не хочется. Тело худеет до определённого минимума, затем останавливается. Пол литра сока с утра(яблоки, свекла, морковь, лимон) и пол дня колбасит как от тарелки с мясом и рисом в теперь уже далёком 2007-ом.
Жил так месяц, затем немного поел, потом опять пару недель неедения и снова чуть поел и ещё по паре недель неедения. Ел чтобы хоть слегка приземлиться. Сознание отрывает конкретно!

УДИВИТЕЛЬНЫМ ощущается состояние постоянной СВЕРХ-ОСОЗНАННОСТИ.
Стирается грань между мирами. Не могу понять иногда - я сплю или я не сплю. В каком я мире вообще нахожусь??
Стала понятной эзотерическая концепция - Пробудиться во сне. Ха-ха, а где же теперь сон? Здесь ведь такой же сон, да только более замедленный чтоли. Мы все друг другу снимся, а проектируем предстоящие сны своими мыслями и поступками.

Захожу в большой супер-маркет. Все несутся горящими глазами, закидывают тележки экспонатами с полок. Ощущаю их энергетику. Интерпретирую как наркоманов, прибежавших за очередной дозой.
Смотрю на так называемую "еду". Ничего к ней не чувствую, ведь у меня отключилась прогга "надо поесть". Наблюдаю за людьми.
Стоит девушка средних лет, телом похожа на свинью в загоне на убой. Разглядывает шоколадки на полке. Чувствую внутри неё маленькую обиженную девочку, в сладком ищет утешение и кайф. Прячется в своём огромном теле от проблем, обид, неудовлетворённостей. Заедает их.
Ощущаю энергии-настроения продавцов в отдельных кабинках - загончиках для рабов 2 х 1.5 метра, там где продают табак, сувениры и другую хрень - мир несправедлив к нам, думают они. Вон упакованные приезжают люди, накупают тонны всего, а мы тут целый день тоскуем за гроши, эх.. продаться бы кому с потрохами.
Вот пошла женщина, раскрашенная где только можно(конечно, без этих приёмов примитивной магии, кто бы тратился на неё), УВЕРЕННАЯ что мужики ей должны. Вибрации её уверенности создают модель где притягиваются УВЕРЕННЫЕ что так и надо.
Вообще, видятся просто тела. А их МЕСТО в Матрице - результат мнения о своём теле, т.е. о себе, как они полагают. Ну и физических действий разумеется.

Вижу мужчину лет 50-и. Стоит у кассы с телегой набитой сырами, колбасами, хлебом, макаронами, рыбными консервами, кетчупами, майонезами, йогуртами.. думаю - это же не еда, как же он не понимает. Чувствую - его нет. Есть запрограммированное сознание в теле, оно пришло по накатанной за вкусами. Идеи о том что такое питание приближает смерть тела - просто не приходят в голову этого тела.
Да и ему ИНАЧЕ просто НЕЧЕМ будет занять себя. ЧТО ДЕЛАТЬ В СОЦИУМЕ РАБУ КОТОРЫЙ СБРОСИЛ ОКОВЫ ?
Это НЕВЫНОСИМО ГРУСТНО, СКУЧНО!
Дикие животные идут куда хотят, везде есть растительная пища, Земля её БЕЗПЛАТНО РОЖАЕТ.
Человек же обложен границами, паспортными режимами, кучей обязаловок - жена, дети, родственники, налоги, квартплата, имущество..
А так у него - длинный, привычный ритуал, который уже сам носит его по схеме - отсидел на работе, приехал в маркет, накидал телегу химикатов, привёз домой, жена наварила/нажарила, сел-закачал в тушку Дозу, откинулся в кресле перед мастурбатором для мозгов, подпитался энергиями споров политиков и отрицательными новостями, подумал - хорошо что у нас не взрывают/не трясёт.. залил помои в себе чаем с сахаром(Самое старое и распространенное средство вредительства - бросить несколько кусочков сахара в бензобак. Очень скоро жертве придется менять или промывать всю топливную систему. К тому же от подобной гадости может
запросто заклинить двигатель), помылся лёг спать. Утром слил из себя токсичные помои в унитаз, промыл как мог свой психо-физический комплекс, поехал на работу. Вечером снова экскурсия-праздник в мир пищевых грёз, или пиво/вобла с друзьями и радость от предвкушения событий.
И так по кругу.
Это всё правда делается в ЗАБЫТЬИ, но задумываться Больно, ибо маячит картинка больного старика, прожившего никчемную жизнь.
Уместным будет вопрос - Почему Никчемную?
А какова ваша версия ответа?
Ответ прост - потому что он Умрёт Навсегда и его Больше Никогда Не Будет!

Молодая, симпатичная девчёнка с парнем прыгает возле полок с кровавыми кусками из Лагерей Смерти где Жестоко Мучают, а затем Безпощадно Кончают наших меньших братьев, они кстати чувствуют всё как и люди. Они даже более ЖИВЫ чем люди.
Выбирает куски.. я думаю - а в чём там отличие??
Ноготки на её ногах и руках старательно наманикюрены и окрашены в алый цвет, это так сексуально и очень трогательна забота о теле, подчёркивание сексуальности. И сандалики отороченные блестящими камушками, эффектной каймой над ступнёй.. Ангел во плоти.
Только вот как же быть с Тюремными Застенками, и Живыми Существами - убийство которых поощряет эта красотка. Побывав на бойне - стала бы она и дальше воспринимать выставку трупов как "Белки", "БЭ 12", "Незаменимые Аминокислоты" или всё-таки Ужаснётся Деяниям??

Потом "вижу" внутренним взором как она дома жарит эти останки, они их едят. Всё это гниёт в кишках, затем чёрно-зелёной ЗЛОвонной массой валится в унитаз, издавая ЖУТКУЮ ВОНЬ! Этой ВОНИ все и всегда стесняются. Людям стыдно что они так смердят и всячески пытаются это скрыть.
Когда скапливаются газы от гниющей плоти, девушка под предлогом чего-то, выходит из комнаты где они смотрят телевизор. Пукает тихонечко и возвращается дальше пялиться в дибиласкоп. Её мальчик не так чувствителен чтобы ощутить что она выходила напукать.
Часто задаюсь вопросом - но если это нормально(гнить и вонять), так срите, пердите при всех! Зачем все и всегда пытаются это скрыть? Да затем что никто потом не будет не то что спать с этими женщинами, а даже может решить отказаться от секса навсегда.

Интересна энергетика ментов пасущих нарушителей на дорогах. Это волки в овечьей шкуре.
Вобщем, многое всего ВИДИТСЯ более ЯСНО.

Ещё по ощущениям - уходит энергия из нижних центров. Не надо постоянно переваривать, утилизировать жратву и энергия поднимается в верхние центры. Сексуальное влечение пропадает. Хотя столбняк всю ночь напролёт и сны эротическия. Не знаю как это объяснить, может когда тело лежит, энергия растекается более равномерно по всем чакрам.
Интерсно тогда - почему она поднимается вверх, в голову во время бодрствования, а не падает вниз.. наверное так оно работает, ведь у медитирующих сидя, она тоже движется вверх, а не вниз. Хм, а если медитировать стоя на голове, она будет подниматься в данном случае в копчиковую зону?? Стоит проверить.

Также - появляется Очень много свободного вермени и Энергии! Хочется куда-то ехать и ехать, идти и идти.. сидеть на одном месте - невообразимо скучно!
Город со своими ограничениями безумно напрягает. Всё кругом забито людьми, машинами и конечно же притонами для пищевых наркоманов - магазины, бары, кафе, рестораны. Не говоря уже о множестве аптек чтобы всех "лечить" после многих лет "сбалансированного питания", Банках чтобы всех стимулировать на потреблядство, агрессивной рекламы буквально вбивающей клином инфу.
А вообще-то все болезни животные в природе лечат голодом. Только человек пичкается фармакологией и бульончиками с трупной вытяжкой.

Казалось бы - в чём проблема, если я отключаюсь от этих энергий?!
Да в том то и проблема, что:
1. Меня не "видят", не идентифицируют из-за очень тонкой энергетики. Это поначалу даже страшно - быть невидимым в толпе. Тяжело к этому привыкаешь. Ловлю себя на мысли - а ведь прав тот предатель из филя "Матрица" - да, я знаю что этот сочный бифштекс Иллюзия, но она так сладостна что я хочу играть в неё дальше! Пусть те дурачки на Навуходоносоре мучаются в реале питаясь пресной чечевичной похлёбкой, к чему эти жертвы.

2. Всё время задаёшься вопросом - а для чего я здесь?????
Если всё вокруг крутится вокруг Жратвы и Секса. Всё! Больше нет мотиваций.
Либо я жру и особенно трупы животных и бегаю в поисках распутных женщин, чтобы разрядить в них повышенную посредством жратвы энергетизацию сексуальной чакры, либо мне просто нечем занять себя в этом Театре Абсурда.
Животные не совокупляются ради удовольствия, они бы просто не поняли - зачем это надо делать? Только для зачатия потомства раз в год в несколько приёмов.
Но думаю причиной современной гипер-сексуальности являются также напичканные для роста химическими гормонами тела животных, мышцы которых потом едят люди. И ещё по ощущениям - тело от матричной Мёртвой жратвы начинает думать - всё, мне скоро Конец! Надо скорей наплодить потомство. Потому и кидаются мужики на всё что движется.. лишь бы спустить.

На неедении, на Святом Питии, назову это так - чувствуется что времени нет. Хочется планировать свою жизнь иначе, не так как все.
Отвязаться от одной квартиры, от вообще КАКИх-то обязаловок, хочется странствовать по миру. Смотреть новые места, получать впечатления. Вселенная даже дала мне ответ на такой запрос - книжу о парусных яхтах. Оказывается можно странствовать на лодке до 10 метров под парусом и это довольно реально. В Швеции большой рынок яхт и купить такую в среднем за 5 - 7 евро. Я даже уже без сожаления готов сдать свою квартиру, только бы убежать из опостылевшего города, в котором иногда заезжаю во дворы, лавируя среди стаи машин, чтобы идеями БСа двигаться по Новым Узорам.. но всё равно это Не освежает. Матрица(тюрьма), человек(заключённый) Кормит Созданные собой Зависимости своей Жизненной Энергией находясь здесь.
Человек получает плату за Продажу себя и снова тратит её на Цепочку Зависимостей. А бросить своё "место" нельзя - займут другие.
Круг замкнулся. Выход - ногами вперёд, на кладбище.

Много ещё интересного происходит на неедении, но хочу сказать главное - это Реально!

Хочу добавить вот что.
Достоверно известно что на Востоке существовал вид казни при котором приговорённого кормили только варёным мясом в неограниченном количестве и на 28 - 30-й день он обязательно умирал.

Я ем скоро 3 года фрукты, овощи, орехи. Часто голодаю, пью и ни разу не умер.
Это подтверждает то что варёное мясо - токсичный материал, ЯД. А сырое его ни кто не ест, потому что не вкусно, не приятно, не возможно прожевать и вызывает рвотный рефлекс.

Ильнур Фатыхов
28 января 2016, 01:10

Сделали мне корпоративную почту со сложным поролем,с заглавными буквами,как же их набирать?Шифт держать,чтоли?Подскажите плиз?!

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
6
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

правильно

Сергей
28 января 2016, 01:10

да

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Как изменить в почте при восстановления пароля "контрольный  вопрос"?

 Было - " девичья фамилия матери" .Хочу поменять на чего-то другое.Вроде "любимый номер телефона"..

Кстати,надежность входа в почту желает лучшего.....

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Изменить секретный вопрос можно по инструкции на странице http://feedback2.yandex.ru/mail/settings/passp/
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

просто не храните на ПЭВМ, имеющей доступ в сеть очень важную информацию, которая может нанести не виртуальный, а вполне ощутимый ущерб! ( к хранению такой информации предъявляются определенные требования.. но это уже другая тема....)

misha.misha030608
28 января 2016, 01:10

привет

misha.misha030608
28 января 2016, 01:10

привет

 

misha.misha030608
28 января 2016, 01:10

привет эй

 

Марсэль
28 января 2016, 01:10

проедлагаю после пароля сделать еще флеш пароль

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Каждый сам знает, какого уровня важности информацию он хранит в ящике, естественно, и частоту смены пароля и его сложность каждый сам себе выберет. Никакая обязаловка в виде всплывающих полосок не нужна.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

5 дней и кучу нерв потратил пока все востановил. гугл первый востановил через 5 дней яндекс жду ответа с майла.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

мультимедийные-раздень фотографию, оторви...ну пуговицу.

Елена
28 января 2016, 01:10

Неплохо бы привязать к IP, кому это действительно важно

ale-korpenko44
28 января 2016, 01:10

и было бы не плохо , когда привязываешь номер телефона 

когда взломали почту и сменили пароль , в мгновение не возможно было удалить . а давалось допустим как на майле неделю . 

а то получается удалили номер телефона и все пропала почта , а почте ой как много всего , особенно когда у тебя не первый год.

loveresmerlin2014
28 января 2016, 01:10

очень полезная штука!классно!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Очень полезно! Спасибо!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Неплохо было бы запаролить каждую папку !!!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Сделайте как в приват24, заходишь на почту, сервер запрашивает код, который приходит смс-кой на телефон, вводишь его и только тогда открывается ящик. И сессия через 15-30 минут автоматически закрывается, если никаких действий. Ну и конечно эта опция должна включаться в настройках, не всем удобно на каждом ящике смс-ки ждать.

А то так тоже, украли почту недавно, сменили номер телефона (хоть бы при смене смска на подтверждение приходила!!!), украли контакт, кучу аккаунтов платных, рабочие ресурсы, важные мне файлы на яндекс диске ( да храню их тут, так как терял флешки не раз, думал так удобней будет, доступ всегда и не потеряю на пьянке:))

А чтобы восстановить очень много возни теперь, но придется.

 

 

 

 

ruslan.khv
28 января 2016, 01:10

может можно установить по выбору пользователя запрет на вход в почту с другого IP  !!! ;-)и с подтверждением по коду на мобильный на действия по удалению всех писем?!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Не, с мобильным только на вход (и то по желанию пользователя), остальное не имеет смысла: не зайдут - не удалят ничего и не поменяют.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Подскажите, как очистить окно логина при входе в почту, чтобы он не предлагал ранее набранные варианты если пользователь на компьютере не один.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
А если я забыла пароль
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

 

Восстановить доступ к ящику можно на странице восстановления доступа, 1) ответив на контрольный вопрос или 2) получив специальный код на мобильный телефон, если указывали его ранее,  или 3) получив ссылку восстановления на дополнительный почтовый ящик, если указывали его заранее. 

Если с первого раза восстановить пароль не удалось, попробуйте сменить раскладку клавиатуры или выбрать другой вариант написания ответа на контрольный вопрос.

valsez
28 января 2016, 01:10

Сдурели...у меня от этих паролей с разных сайтов башка кругом, а бывает ни с чего менеджер паролей заглючит; и имеешь гиморой...Ну не передаю я разведсведений, чё мне шибко шифроваться? Кому захочется моё "бельё" ворошить? Меняйте , усложняйте пароли по мере секретности материала ( ито не факт , что спецслужбы не доберутся, если захотят - спросите хоть у Сноудена). В этом вопросе категоричность не годится, каждый сам решает меру зашифрованности

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

К сожалению, очень часто злоумышленники взламывают почтовые ящики не ради секретной информации, хранящейся в них, а ради рассылки спама, например, или же чтобы просто потренироваться и показать свои возможности, удалить почтовые ящики. 

Практика работы с обращениями о взломе показывает, что очень часто вообще непонятно, зачем был произведён взлом. А вот вернуть доступ к аккаунту бывает уже невозможно. 

Алексей Романенков
28 января 2016, 01:10

Могу сказать только СПАСИБО!!

toxinM
28 января 2016, 01:10
Не шоколадно но питательно
Александр ...
28 января 2016, 01:10

Да напоминание конечно хорошо. Но не стоит забывать о самих пользователях почты. Не стоит скачивать не понятное ПО и переходить по сомнительным ссылкам. И самое главное не пытаться получить ужие пароли. Есть такие ревнивые, что пытаются узнать переписку мужей ,жен. И сами остаются без всего. Вот не большой пример Взлом соц сетей одноклассники,в контакте,майл,яндекс. Осторожно мошенники!:-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

В принципе - глупо, по появляющейся информации секрктности почты, есть не что иное как блеф.

 Со 100% уверенностью мону сказать, со стороны вашего входа - замок, а задней стенки нет, а кто там копается разведка ЦРУ. или КГБ (ФСБ) разницы нет, просто надо знать что "сведения переданные в интернет..." вот, вот...[:]||||[:]

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

salam

Дракоша
28 января 2016, 01:10

Я меняю пароли на всех своих страницах около одного раза в неделю....Не записывая.....Без всяких напоминаний.....И, еще, не рекомендуется заходить на несколько сайтов одновременно... Пока, вроде, ничего....не вскрыли...не взломали.....

Alexandra Bessmertnaya
28 января 2016, 01:10

мой пароль не кто не угадает потому что это день рождения  брата

asus2004
28 января 2016, 01:10

Добрый день! Поискав, не нашел где и как можно установить пароль на созданную папку внутри почтового ящика, такая функция есть в почтовом сервисе от mail.ru, есть ли такая функция у яндекса?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Увы, на данный момент такой возможности нет. Спасибо за предложение, я направлю его нашей команде на рассмотрение!

asus2004
28 января 2016, 01:10

Спасибо за ответ! Нравится мне пользоваться сервисом от  Яндекса, и такая функция была бы очень полезной и нужной, очень жду и надеюсь что она появится.

Александр Л
28 января 2016, 01:10

Каким образом, мне будет известно, что моя электронная почта кем-то взломана?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Вы можете проверять активность и действия Вашего ящика с помощью Журнала Посещений: в нём зафиксированы все модифицирующие действия с письмами – то есть подозрительные действия при просмотре Журнала Посещений Вы точно заметите. Кроме того, в нём отображаются IP-адреса и время действия. 

Если у Вас будут подозрения, что в Вашу Почту смог проникнуть злоумышленник, то Вам необходимо сделать следующие действия в таком порядке:

1. Проверьте компьютер на наличие вирусов не только своим обычным антивирусом, но еще любым бесплатным онлайн-антивирусом (а лучше двумя).

2. Установите совершенно новый пароль и обязательно поменяйте ответ на контрольный вопрос. Не забывайте, пожалуйста, о правилах почтовой безопасности!

3. Проверьте, нет ли чужих телефонов и адресов в паспортных настройках.

После этих несложных действий Ваша электронная почта вновь будет в безопасности!

Алексей
28 января 2016, 01:10

про галочку ваще в кайф 

10 февраля 2010 года, 17:17
Была-бы очень полезна галочка при активации которой "учетная запись Яндекса" через какое-то время — рекомендовала сменить пароль …
Артемий Г.
28 января 2016, 01:10

крутяяяяяяяяяяяк :-P:-Do_O[:]||||[:]B-)

Денис З.
28 января 2016, 01:10

123456 - пароль просто смешон 

ligalia@ya.ru
28 января 2016, 01:10

Очень полезная вещь, спасибо.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Ага ! готова менять пароли как мужиков,каждую неделю,чаще стрёмно!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

как узнать свой пароль  яндекс паспорта если забыл?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Узнать старый пароль невозможно, но восстановить доступ к почтовому ящику можно на странице https://passport.yandex.ru/passport?mode=restore

Евгений
28 января 2016, 01:10

[:]||||[:]

Евгений
28 января 2016, 01:10

[:]|||||||||[:]

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Спасибо! Как кстати попалась мне Ваша услуго! Прочитал внимательно Очень важно! Дед.

Норд Лифт Монтаж
28 января 2016, 01:10

При скорости подбора пароля 10млн знаков в секунду, на пароль из 10 символов уйдет примерно год. болейте дальше

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

И так всё хорошо сделано. Лучше благодарите Яндекс! Безопасность - личное дело, необходимые настройки сделаны, осталось только пользоваться. Многие уже желают, чтобы почта открывалась от одного взгляда владельца, на входе свежий кофе... Лишнее.

Спасибо администрации за удобный и бесплатный сервис!

rokotojj
28 января 2016, 01:10

Не надо так делать это обман

 

sergejkurdyumov
28 января 2016, 01:10

Разумно! Подвижки к этому уже есть!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Благодарю !!!

mar688035432009
28 января 2016, 01:10

не могу сменить пароль, потому что забыла старый. Не могу ни куда зайти. Что делать не знаю!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Вам поможет ссылка «вспомнить пароль»

Дрон
28 января 2016, 01:10

пользуюсь одним паролем от дурака,кому надо итак сломают важную инфу на компе не храню.:-D

Анастасия
28 января 2016, 01:10
Очень полезно!!!
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Куда ж Мы катимся?

enslg
28 января 2016, 01:10

лучшая защита - ее отсутствие

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

не согласен

jwalz5719
28 января 2016, 01:10

Хорошо бы постоянные спамы сразу вырезать автоматически яндексу

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

y

MID-2-WAP
28 января 2016, 01:10
Luchshe by "Yandex" snyal svoi

oGRANICHeniya
na format paroley;pezhde vsego: po
20 [!..] znakov
vlyuchitel'no...

~

a uzh zatem, vozmozhno, imel y pravo moral'noe pouchat' svoikh klientov-pol'zovateley...

Максим Горин
28 января 2016, 01:10

Двухэтапная авторизация нужна очень!!!

Saveliysvz
28 января 2016, 01:10

Прямо у всех - такая важная информация на почте !  чтоб эту несчастную почту кто то взламывал ))))) кому вы нужны ??? вы же не пороноики что за вами все следят.

krono67xs
28 января 2016, 01:10

а если не храниш в нете важную информацию?

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
1p26he*66
jkudriashov
28 января 2016, 01:10

Никакой принудиловки не должно быть.Надо,смени пароль сам.

Яна Скулимовская
28 января 2016, 01:10

Да это уже не шутки!!!А  денюшки то куда делись имои??Хоть и немного было...

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Не могу зайти на свою страничку
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Уточните, пожалуйста, проблема возникла при входе в аккаунт? Если да, то какую именно ошибку Вы получаете?

Если неправильный логин и пароль, то попробуйте восстановить пароль с помощью предложенной формы и при необходимости обратитесь в службу поддержки Паспорта. 

Назар
28 января 2016, 01:10

Надёжный вариант: 

1) Пароль от 20 символов различных.

2) Двойная аутенфикация через СМС или специальную программу, которая постоянно генерирует коды.

3) Оповещение на телефон о попытке подбора пароля из неизвестного компьютера.

4) Та же специальная программа, которая имеет кнопку "блокировать" или "разблокировать" ящик.

Эх. Надеюсь, пп. 2, 3, 4 будут реализованы на высоком уровне.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Благодарю Вас за предложения, передам их нашей команде!

n0smoking
28 января 2016, 01:10

Консультирую по вопросам безопасности Яндекс,денег. ВСего за 1000 рублей поделюсь бесценным опытом, за который заплатил В десятки раз большую цену. Потом будет горько, когда лишитесь всего, как я :(

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Да чё заморачиваться?Почему бы Яндекс не забацать двухэтапную аутентификацию как на Google?Я,например,за свой gmail.com спокойна,ведь даже попади пароль в руки злоумышленников,то угадать необходимую для входа комбинацию из 6 цифр,что меняются каждые 30 секунд-скорее всего,нереально.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Спасибо за предложение, я направлю его разработчикам!

николай к.
28 января 2016, 01:10

У меня взломали почт. ящик, подменили номер телефона в настройках безопасности и тем самым спёрли аккаунт в WOT. Кого за это винить?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Спасибо:-)

iriuchkin
28 января 2016, 01:10

Люди,я забыл ответ на секретный вопрос,но мне его надо срочно поменять а что б изменить надо ввести ответ на тот.Что мне делать,подскажите,буду очень благодарен!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Попробуйте всё же вспомнить ответ. Если всё же не получится, то обратитесь к моим коллегам из Паспорта, они постараются Вам помочь!

iriuchkin
28 января 2016, 01:10

Спасибо,но на этой странице нет нужного мне раздела(((Может есть ещё какойто другой способ?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Выберите более близкую тему для обращения по Вашей проблеме, тогда письмо всё равно попадет к специалистам и они сделают всё возможное, чтобы помочь Вам.

Шура Балаган
28 января 2016, 01:10

Блин, если раз в месяц менять пароли, то совсем замучаешься запоминать их! :-$

pani-elena13
28 января 2016, 01:10

Ужасная система!!!! Сняли все деньги и теперь говорят, что ничем помочь не могут!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Уточните, пожалуйста, речь о Яндекс.Деньгах? Вы пробовали обращаться в службу поддержки?

Dima-Diamond
28 января 2016, 01:10

Было бы не плохо, если вход осуществляется с другого IP, подтверждать его SMS-кой с привязанного телефона

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Дмитрий, спасибо за предложение, я направлю его специалистам Яндекс.Почты!

Валерий Алчаков
28 января 2016, 01:10

Пароли для лохов.

Не пишите нчего Важного

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

по поводу не глуппый ответ всегдатайство всегда и в любой момент можно предельно либо предупреждать заранее от взломов паролей

user
28 января 2016, 01:10

могу сказать, что если реально хакер положил на вас глаз, то вас ничего не спасет...проверенно...лучше не хранить никакие пароли в почте, а "заморочиться" на программу для хранения паролей, которая использует сложные алгоритмы шифрования и полностью изолированна от сети

Евгений Матвеев
28 января 2016, 01:10

очень нужно ,кибер преступность не дремлит Яндекс аууу

Valeri
28 января 2016, 01:10

набирайте сочитание русских слов не связный текс например крокодилчайник на английской раскладке или наоборот английские слова в русской раскладке можно добовлять цифры и знаки препинания например крокодил-чайник12345 как хотите хрен раскроешь

Noran-1999
28 января 2016, 01:10

Круто! Флудильня!

Falstaf-07
28 января 2016, 01:10

Яндекс дело говорит...Респект...Хорошее напутствие в опасный мир инета..Лучше прислушаться к добрым советам...Для того, что бы убедиться, что скамейка покрашена не обязательно на неё садиться...Как-то так..

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Просто замечательная

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

всё верно.

bystrykh.olga
28 января 2016, 01:10

а вот у меня выманили пароль и секретный вопрос мимикрировав под службу поддержки вот этот проходимец

Служба Поддержки 16 лет

 

 

Служба ПоддСлужба Поддержкиержки

был 4 июня в 11:5516 лет
Андрей Зуев
28 января 2016, 01:10

А почему не сделать авторизацию через смс, смс уведомление о входе в почту, привязку компьтера как сделано на других сайтах храняших или обрабатывающих конфидициальную информацию пользователей - просто и эфективно

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Мы уже думаем над этим, спасибо!

Александр
28 января 2016, 01:10

уроды ящик взломан как вам уюбком написать раньше переходило все нормально

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

:-(может как то можно востановить письма? ночью за пять минут с одного айпи удалили

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Если письма ещё остались в папке "Удалённые", то можно — просто перенесите их обратно во "Входящие". Если писем нет, то увы, их невозможно восстановить технически.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

(+1):-D(+1)

kursoviks
28 января 2016, 01:10

что мне далать?( какая то сволочь сломала почту, как я поняла, а тут This email hacked by Novgorod Hack Team вот такое приходит с моего почтовика и требует от знакомих от моего имени деньги на веб мани...что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету на восстановление – укажите максимально точно данные, как Вы их помните. Тогда Вашу заявку рассмотрят сотрудники службы восстановления и попробуют вернуть Вам доступ к ящику. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Даасбрлррабралплнпропврбаоаврбапяьпабряатвбрякгврбвковрьв

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Ччвлпалрчплчрдаплчрлндншчеараеагпрсгпгаеапнчннп

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

o_OB-):-PПЕСНЯ[:]|||||||||[:]

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

где найти контрольный вопрос?

Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Вы можете зажимать папки левой клавишей мыши и перетаскивать их в нужное место в списке. 

Dolli Dolli
28 января 2016, 01:10

Благодарю!

Но этот способ подходит для стационарных компьютеров.

На планшете или телефоне не работает. Вручную перетащить более двухсот папок нереально.

2. На планшете и телефоне не открываются подпапки в окнах для переноса группы папок и при создании новых ''правил'' обработки почты. Возможно ли расширить "возможности" версии для Андроида.


http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=1063
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Спасибо за замечания, я направлю их разработчикам интерфесов для телефонов и планшетов!

Александр
28 января 2016, 01:10

не страдайте ерундой, разработчики сделате привязку почтового ящика к телефону, чтоб все стратегически важные действия с ящиком можно было делать только  после введения пороля полученного от вас на телефон по смс. даже если сломают почту ни чего вредного сделать без пороля с телефона не смогут!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Александр, а Вы знаете, что в Яндекс.Почте уже можно авторизоваться с помощью Ключей? Подробнее об этом можно прочитать на http://blog.yandex.ru/post/91123/ .

Александр
28 января 2016, 01:10

Да это приложение я знаю, но чет вы с ним помоему перемудрили. Конечно защита достойная, но танцы с бубном около монитора и телефона для входа в почту   + дополнительный пороль это перебор помоему  , конечно найдутся и те кому это удобно бесспорно.

online222
28 января 2016, 01:10

Было бы просто отлично, если на телефон будет приходить смс-пароль для подтверждения входа на почту.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Недавно появился Ключ от Яндекса – у Вас есть возможность входить в Почту по генерируемому коду из мобильного приложения. Это более эффективный способ защиты, нежели просто смс для входа. 

sazonov80
28 января 2016, 01:10

Очевидно, что Почта Яндекса сама должна присваивать (раздавать) пароли от клиентских почтовых ящиков Яндекс своим клиентам, так как за соблюдение конфиденциальной информации несет ответственность Яндекс.;-)

MIIRIIK
28 января 2016, 01:10

А у меня один пароль ко всем сайтам 20 символов, буквы, цифры, символы,CapsLosk попробуй подбери :)

dba-yakovlev
28 января 2016, 01:10

"(«пандора» — название планеты из 5-го тома фантастов Аркадия и Бориса Стругацких)".

Ну и ну!
Это примерно как Наполеон - герой романа "Война и мир". Или гитлер - персонаж киноэпопеи "Освобождение".

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

смс подтверждение с кодом прикаждом входе на почту и проблемы сами собой отпадут с изменением пароля так часто

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10
На Яндексе есть возможность и без SMS https://yandex.ru/promo/2fa
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Спасибо, знаю что есть! 

По мне было бы проще по смс подтверждению, не у всех есть модные телефоны, да бабушка, с дедушкой меньше нерв бы тратили.

Елена Т
28 января 2016, 01:10

sdadf

Марат Ш.
28 января 2016, 01:10

попробую:-)

Эльчин М-заде
28 января 2016, 01:10

Жгите мосты - или же обрубать концы.!!!!!

xtbvc
28 января 2016, 01:10

Очень интересный способ придумал на пару со своим другом. Т.к. у меня очень много различных учётных записей и на 10 почтах валяется около 700 000 писем, которые я даже не затрудняюсь открывать, проблема актуальна. Довольно просто взять из книги слово подлиннее, написать с ошибкой, добавить заглавных букв и цифр. Пароль готов. Например, у меня получился один из таких паролей равен 37 символам. Некоторые программы для взлома попросту сами отказываются сзламывать пароль такой длины :)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

>:-)

Введите текст цитаты

 

Андрей ООО "ПРЦИТ"
28 января 2016, 01:10

Вход в почту по ЭЦП (63 фз)!!!

tk35
28 января 2016, 01:11

пошли все в ПОПУ

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:11

По-моему лучше и надежнее, чем qwerty ничего ещё пока не придумали...

artickomi
28 января 2016, 01:11

а если у вас более одного устройства с почтовым акаунтом, что делать?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 20:55
по номеру телефона легко определить личность и местожительство обладателя почты.
Удалённый пользователь
31 января 2016, 20:01
спасибо
Удалённый пользователь
31 января 2016, 20:06
ну у меня почта удаляется как мне быть:-(:’(
leonid
3 февраля 2016, 17:06
А что будет если узнают мой почтовый пароль?
liza1852
3 февраля 2016, 20:20
Спасибо.очень нужная информация.
rahimov12345
5 февраля 2016, 21:35
один сисадмин меня научил как составлять сложные пароли любой длинны.

берем одну из любымых песен и делаем пароль из первых букв.

например:
вези меня извозчик по гулкой мостовой и если я усну шманать меня не надо

пароль будет вмипгмиеяушмнн
меняя раскладку получим dvbguvbtzeivyy

и смысл менять такой пароль нету. если клавиатурный шпион, то любой пароль стырят, хоть каждый день меняй. А подобрать такой пароль не реально. Можно еще менять регистр букв и добавлять какие нибудь цифры

если это сайт яндекса например, то для пароля может использоваться песня начинающаяяся на букву я

я люблю тебя до слез

и так далее.

есть правда один минус, если нужно войти с мобильного, то меняя раскладку на энглишь, мы не видим руские буквы на клавиатуре, хорошо если рядом есть клавиатура. Но тут думаю можно сразу печатать пароль английскими буквами.
Удалённый пользователь
7 февраля 2016, 10:05
Огромное человеческое спасибо !
Удалённый пользователь
7 февраля 2016, 12:43
Как мне сменить пароль,подскажите
Удалённый пользователь
7 февраля 2016, 12:59
Помогите мне создать почтовый ящик
Удалённый пользователь
9 февраля 2016, 17:02
без коментариев
Удалённый пользователь
10 февраля 2016, 20:09
правильно!!!
Удалённый пользователь
11 февраля 2016, 14:48
да хорошо-бы
Удалённый пользователь
12 февраля 2016, 07:52
А я , элементарно, свой парольне могу посмотреть(((
НИКОЛАЙ БАЙРАЧНЫЙ
14 февраля 2016, 08:30
спасибо!!!
Лилия Трушина | АЛМИ Партнер
15 февраля 2016, 04:45
love
Лилия Трушина | АЛМИ Партнер
15 февраля 2016, 04:50
удалите мне почту сами!
Vasily K
15 февраля 2016, 12:01
просьба только одна сделать аутентификацию на выбор. кто хочет пусть выбирает просто смс на телефон(для старых телефонов) а кто хочет мобильное приложение яндекс.ключ(на мой взгляд сложновато устроено, да и не у всех телефоны современные)
rozatex
18 февраля 2016, 12:50
Очень полезная для меня информация.Спасибо!
Башир Х. Курмаев
23 февраля 2016, 08:57
Информация полезна ещё бы знать наверняка, что взломали.
Удалённый пользователь
24 февраля 2016, 16:58
в красный почтовый ящик Яндекс почта. кроме пароля, ввел логин, текущий и 2 дублирующих пароля. кроме телефона и + код, сейчас пароль заблокирован, пароль Яндекс паспорта, немогу сменить, а на почте сменил, видно почтовый ящик троянский конь, сразу исчез к мошенникам.атак натурально выглядел, красный крупный, со всей формой для заполнения.
Андрей Ш.
25 февраля 2016, 23:49
полезная статья
Ангелина
26 февраля 2016, 16:01
Спасибо за заботу!
Удалённый пользователь
27 февраля 2016, 12:21
Спасибо за разъяснения ! Очень полезная для меня информация.Я доволен.Исегдня же сменю пароль.
annyshka_kozhych@tut.by
1 марта 2016, 12:15
annushka_kozhich222444
Удалённый пользователь
6 марта 2016, 14:47
horosho
Удалённый пользователь
7 марта 2016, 17:29
=0
Удалённый пользователь
9 марта 2016, 14:31
как быть? на мой сайт письма приходят,а если я пытаюсь зарегистрироваться меня отпихивают все форумы--"ошибка,не совпадает пароль и адрес и так далее к примеру--------"ansforum.ansmedia.ru" Ведь мой аккаунт email нормальный, код подтверждения есть, что за издёвки над пожилым человеком ? Валерий 9.03.2016
Удалённый пользователь
9 марта 2016, 18:56
Да очень хорошо спосибо за такой хороший камплимент
anfomenko66
11 марта 2016, 15:49
Очень толково и достаточно лаконично при этом! Спасибо!
m.garkaewa2013
15 марта 2016, 16:44
Скажите, пожалуйста, как сменить пароль, если я не помню текущий?
Удалённый пользователь
15 марта 2016, 21:20
Работники яндекса знают все пороли - когда забываешь пароль просишь его напомнить его получаешь. Так, что любой пароль работники яндекса могут даже продать.
MIIRIIK
16 марта 2016, 10:41
Да
MIIRIIK
16 марта 2016, 10:40
20 знаковый пароль с регистром, 5 лет, полет нормальный!
Удалённый пользователь
16 марта 2016, 23:36
я хочу зминиити пароль
Удалённый пользователь
22 марта 2016, 17:48
благодарю!
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 10:51
Очень полезный блог, так как помогает с хорошей безопасностью.
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 11:02
Правда так и не понял как сделать контрольный вопрос, было бы прикольно с неочевидным ответом :)
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 19:27
полезно и логично
Удалённый пользователь
27 марта 2016, 23:12
Здорово придумано .
Удалённый пользователь
30 марта 2016, 12:38
вапше харашо былабы
lyubov-karpacheva
1 апреля 2016, 08:37
Очень полезные рекомендации. Большое спасибо.
Удалённый пользователь
2 апреля 2016, 11:48
я полностью согласен с вами безопасность необходимо
info@fondspb.com
5 апреля 2016, 13:05
Подскажите пожалуйста, как запаролить отдельную папку?
Наталья
5 апреля 2016, 13:30
Спаибо!
lapikov.constantin
5 апреля 2016, 23:53
Поддерживаю предложение.
komrad.gritsaj2015
6 апреля 2016, 09:16
я думаю.что нужно объедтнить усилия против этой сущности. делаю так моя эл. почта
заговорена.я колдун в 4 поколении и кто войдет с плохими намерениями.получит не излечимую
болезнь.я считаю это благо к которому стремиться написавший.что-то с умыслом. каждый
гражданин стремится к чему-то и получает для удоволетворенния по своему стремлению.
тоесть благо.чем и наслаждается до кончины.
Удалённый пользователь
8 апреля 2016, 13:54
да
shagiev.ilnur
13 апреля 2016, 17:13
спасибо , приму к сведению
Удалённый пользователь
14 апреля 2016, 13:50
спасибо
Удалённый пользователь
15 апреля 2016, 10:45
я хочу поменять пароль, но не могу вспомнить текущий? что делать?
Удалённый пользователь
18 апреля 2016, 21:15
685 КОММЕНТАРИЕВ
Удалённый пользователь
18 апреля 2016, 21:17
Правила почтовой безопасности
10 февраля 2010, 16:24
Вчера, 9 февраля, более чем в 60 странах мира отмечали день Безопасного интернета. Дело, конечно, хорошее, но о безопасности нужно думать не только в этот день, а всегда. Мы решили напомнить вам несколько простых, но важных правил безопасной работы с Почтой. А вы их соблюдаете? 1. Пароль должен быть сложным. Рейтинги самых популярных паролей публикуются в интернете ежегодно. Первые позиции занимают: qwerty, 123456, password, 123, love, abc123, iloveyou1. Если у вас такой или другой простой пароль — поменяйте его как можно скорее. Как же придумать безопасный пароль? И как его запомнить? Существуют разные способы. Не используйте простые слова или сочетания клавиш, находящихся на клавиатуре по соседству — они наиболее уязвимы перед автоматическими программами-взломщиками. Делайте некоторые из букв заглавными. Добавляйте в начало, конец или середину пароля числа, которые вы хорошо помните. При этом постарайтесь подобрать что-нибудь позатейливее — например, официальную дату выхода любимого альбома, дату Октябрьской революции или хотя бы год основания своего города. Так простое имя «Nikolay» может стать достаточно надёжным паролем: «NikOlay61!». Всего две заглавные буквы, последние цифры года первого полёта человека в космос и восклицательный знак. Просто запомнить, сложно подобрать :) 2. Один сайт – один пароль. Используйте разные пароли для разных сайтов. В почте – один, в социальной сети – другой, в интернет-банке – третий. Пароли должны отличаться, пусть даже незначительно. К примеру, основная часть пароля может быть неизменна, допустим «!pandora5ABS» («пандора» — название планеты из 5-го тома фантастов Аркадия и Бориса Стругацких). А при регистрации в Яндекс.Почте к основной части пароля можно добавить, например, три буквы, начиная со второй в домене сервиса (mail.yandex.ru) – получится «and!pandora5ABS». Благодаря такому методу пароли будут отличаться, зависеть от адреса сайта (что поможет вам вспомнить «добавку» к основной части пароля), а ключ к паролю будет известен только вам. 3. Контрольные вопросы и неочевидные ответы. Способ получения чужого пароля с помощью очевидных ответов на контрольные вопросы – самый популярный. Именно поэтому следует в качестве ответа на контрольный вопрос избирать то, что невозможно о вас узнать. Кличка домашнего животного, номер телефона или квартиры, девичья фамилия матери – всю эту информацию при желании можно вычислить. А ответ на вопрос «Любимое блюдо» и вовсе очень просто угадать — самым любимым блюдом интернет-пользователей почему-то является «шашлык». Даже номер паспорта небезопасен – вспомните, сколько раз вы указывали его в различных документах. Уделите контрольному вопросу больше времени, используйте фантазию. Лучше всего указывать в качестве контрольных свои вопросы и использовать факты, известные только вам или только узкому кругу ваших близких знакомых. Например, один из наших сотрудников в детстве считал, что графины называются так потому, что из них пьют графы. Вряд ли хоть один взломщик сможет правильно ответить на контрольный вопрос «Почему графин?». Дополнительно обезопасить контрольный ответ можно различными символами, например: «Потому что из него пьют графы?» или «Потому что из него пьют графы!!!». Одним словом – выбирайте ответы, которые будут очевидны для вас, а не для окружающих. 4. Регулярно меняйте пароли. Если злоумышленники везучи и настойчивы, они могут вычислить ваш пароль путем перебора. Чтобы этого не случилось – меняйте пароль раз в несколько месяцев. Пароли от учетных записей с очень важной информацией следует менять не реже, чем раз в три месяца. Пароли от не очень важных, но дорогих сердцу учетных записей для профилактики стоит менять раз в полгода. 5. Не попадайтесь «на удочку». Очень распространённый способ взлома учётной записи – «фишинг» (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Мошенники производят массовые рассылки от имени популярных интернет-сервисов или брендов. В таких письмах часто содержится ссылка на сайт сервиса, которую очень сложно или вовсе невозможно отличить от настоящей. При переходе по такой ссылке вас попросят ввести логин и пароль для доступа к сайту, после чего введённые вами данные попадут в распоряжение злоумышленников. Пользователи Яндекс.Почты ежедневно открывают от 500 до 3000 тысяч подобных мошеннических писем. Для обеспечения вашей безопасности каждое подозрительное письмо мы помечаем яркой меткой: Помните одно очень простое правило: интернет-сервисы никогда не рассылают писем с просьбой сообщить учётные данные. 6. Жгите мосты! Что делать, если ваш пароль всё же попал в руки злоумышленников? Случиться это могло как угодно: вы случайно обмолвились о принципе, по которому придумываете пароли, рассказали об одном из контрольных вопросов на одном из сайтов, ваш антивирус пропустил вредоносную программу, вы потеряли бумажку, на которой были записаны пароли... Прежде всего, трезво оцените ситуацию – попробуйте определить ценность информации, которой вы можете лишиться: Если это сайт, которым вы пользовались изредка и не хранили там ничего ценного, то может быть, будет проще завести новую учетную запись и не портить себе нервы. Если украли пароль, который вы использовали на нескольких сайтах – незамедлительно смените эти пароли на других сайтах. Если это основная почта или данные для доступа в интернет-банк – сразу же напишите в службу поддержки с просьбой заблокировать учётную запись. Не дожидайтесь взлома – смените пароли сразу же при потере телефона, бумажника или записной книжки. Сегодня в интернете многие хранят очень важную информацию, которая может нанести не виртуальный, а вполне ощутимый ущерб. Относитесь серьезно к вопросам вашей безопасности и конфиденциальности, и тогда Сеть будет приносить вам исключительно пользу.
22
Безопасность
691 КОММЕНТАРИЙ


Ваше слово, eg.anufriev2015
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apollo2k4
10 февраля 2010, 17:17
Была-бы очень полезна галочка при активации которой "учетная запись Яндекса" через какое-то время — рекомендовала сменить пароль …
galaktika-mcx112
15 декабря 2010, 20:03
Однозначно да. Скажем, раз в месяц наверху появляется назойливая оранжевая полоса "Яндекс.почта рекомендует сменить ваш пароль" - при клике сразу переходите на страницу смены пароля.
Анна
23 декабря 2010, 16:16
Согласна! очень полезная штука.
Anton-ph
24 февраля 2011, 19:55
Да, не плохо было бы...
astrophotos
20 июня 2011, 20:17
у нас на работе так. Очень быстро заебывает. Когда стали требовать составлять сложные пароли (простые не принимаются), включающие в себя буквы разного регистра, цифры и разные символы (вот именно в таком сочетании), люди стали записывать эти пароли на бумажках и оставлять их у компов.

deslava2
13 июля 2011, 14:50
+100

vaza96
28 июля 2011, 22:02
Да вот проблема. Стараешься как лучше идею,а кто то продолжает развивать и выходит только хуже:-(

Удалённый пользователь
5 февраля 2015, 14:52
Сбпабрабпчрпдрслрпдгч

yesnik
3 октября 2011, 09:00
Хахаха!!! +1000 БАЛЛОВ! :)))) Классно сказано!

ev-spb
3 октября 2011, 12:54
Вахахах)) >:-)

nikita100l
20 марта 2013, 17:01
XCIKMNOUIKM8OCFKJ9IKLMIOJCKDLMJOCMKLICIMKLIMKCMKCIMKCC7ICIKMCIMKU ICKIFC7KJMC7JKFMI:-P>:-)

belhavior
14 декабря 2011, 05:22
у нас на работе меняется пароль раз в 2 месяца, сложность любая, но не меньше 6 символов, и чтоб не повторял последние 6 паролей, за 2 недели до смены начинает регулярно зудить о смене пароля. это настолько всех достало, что пароли придумывают типа "111111" и записывают карандашиком прям на клавиатуре, а предприятие у нас режимное, оборонка, повышенная безопасность и секретность. те, кто не знает, что будет такое в первый раз придумывают себе нормальный адекватный пароль, а потом скатывается всё на "111111"

mr.smugleeff
3 марта 2012, 09:21
да...



bluestem
30 марта 2012, 15:07
ага))) я, еще только перед прочтение этого ТОЖЕ (!) сменил свой пароль на 111111

))))))))))))))))))))

Королёв Сергей
3 апреля 2015, 16:35
а я бы нет(-1)

Удалённый пользователь
5 февраля 2015, 14:52
Лсабрабрбапарбабрадрежюалпанда

margarita216
9 апреля 2012, 19:54
А потом забудишь изачем,. от чего она хранится.:-)!

avadirect
21 июня 2012, 10:46
Меня так банк-клиент мучал, пока я не забыл пароль. При том, что пароль давал только информационный уровень доступа, операции все только по хардварному ключу.

formmorg
12 августа 2012, 19:24
В особо "клинических" случая пароли пишут на стикерах и клеят на монитор :-) :-) :-) Особо забавно эти наклейки смотрятся на рабочих местах еще и повернутых экраном (паролем) к проходу :-)

i13579
22 октября 2012, 11:24
Да, у нас так же было. Это действительно достает. :-) Но, если панель появится, то она уж точно не должна быть "назойливой". ;-)

ArDroneBot
10 апреля 2013, 13:41
astrophoto astrophotov, не матерись!!!>:-)

Удалённый пользователь
5 февраля 2015, 14:52
Лвбпарббвбпвбрт.ачдраобьвлбвррвдрвпа

Королёв Сергей
3 апреля 2015, 16:36
да никто

не





матерится

guerrilla
26 июня 2013, 10:02
А что сложного запомнИть "типа сложный" пароль???? На работе доступ к компа и в ресурсы сетиорганизации - 6 паролей, 7 почтовых ящиков и 18 сайтов-форумов, на некоторые захожу раз в месяц, пароли из буКовок иков разного регистра и циферок. 12-16 знаков. Не путаюсь.

Маленький совет про контроль ноте слово для восстановлениепароля. Тупо указать, например, " любимый город" как есть все равно что указать сам пароль. Выведатпана звание любимого города совсем несложно. А указывать любой город - самому можно забыть. Советуказывать город как есть. Но к названию прибавить несколько знаков, которые сам помнишь всегда и везде и никому не говорить их

Владислав Волков
30 сентября 2013, 20:57
пароли можно украсть

shoma8870
2 октября 2013, 20:16
Чтобы не скатываться на 111111, не нужно придумывать всякую херню. Можно 10 знаков сделать и запомнить и этот пароль будут ломать до конца света!

Королёв Сергей
3 апреля 2015, 16:39
хотя у меня 10 знаков но сложный

shoma8870
4 апреля 2015, 01:41
Еще через два года что-нибудь напиши.

Королёв Сергей
3 апреля 2015, 16:32
а это плохо!!!



prsn69
22 декабря 2015, 21:39
:-D

irina051050
2 апреля 2012, 18:43
И я согласна с этим.

a--b--s
15 июня 2012, 19:27
+

agasyants2013
1 мая 2013, 19:24
+

Удалённый пользователь
5 февраля 2015, 14:52
Ухйхуйхухйхуйхуйхуйхухйухйухйхуйхухйухйхвйхухйуйххухйхухухйухйухйухйухйхуйхуххухухухухй
lubchak36
18 апреля 2016, 22:59
Придумать не сложно, но запомнить.
Удалённый пользователь
19 апреля 2016, 22:45
информация мне очень помогла спасибо,делайте свои и мои дела усердно и предки узнают о ваших стараниях на ниве просвещения в интернете ,а также принесете много пользы рядовым пользователям .пока ,с приветом к вам милые мои HAN_TIMIR.
a.priap
20 апреля 2016, 13:34
Система безопасности основанная на понятиях "замок и отмычка" -это путь в никуда. Решать систему безопасности надо другим путем. Почитайте "Теорию Статусов"https://bookscriptor.ru/books/view?id=5306&from-email=1
ya.yasaitov-49
20 апреля 2016, 19:05
Да Полезна.Благодарю полезная информация!
Михаил Матвеев
21 апреля 2016, 23:57
спасибо за заботу!!!
vijit.coder
22 апреля 2016, 21:06
Регулярная смена пароля - это в принципе бесполезное занятие. Во-первых, если ваш пароль ищут перебором прямо сейчас, то смена пароля может сократить время взлома. Вдруг новый пароль окажется ближе к курсору перебора? Во-вторых, современные компы ооочень производительные, каналы толстые и атака по словарю уже не занимает месяцы. Т.е. менять пароль нужно раз в неделю, например. А может и чаще. Но это - бред. Во-третьих, когда хакер подберет пароль, он сразу им воспользуется, и не будет заходить по нему время от времени. Поэтому срок текущего пароля вообще не влияет на стойкость защиты. Он либо будет взломан либо нет.

Пароль должен быть сложным - это действительно важно.
Удалённый пользователь
27 апреля 2016, 13:21
как поменять логин и пароль
Вековищев Игорь
29 апреля 2016, 10:40
Ужас какой, то в 2014году с 22 октября по 12 ноября в моем почтовом ящике в папке "Отправленные" появилось уйма писем - спам с предложениями заработать не выходя из дома, получается, что отправлял их как бы я. ПРОВЕРЯЙТЕ папку "Отправленные" как только увидите там письма написанные не вами, сразу же меняйте пароль.
Popovics István
29 апреля 2016, 10:46
СОГЛАСЕН
Popovics István
29 апреля 2016, 10:46
СОГЛАСЕН
Георгий
8 мая 2016, 09:15
Информация полезная. Но что делать людям, у которых память как у золотой рыбки?
AMToporov
14 мая 2016, 10:35
Очень полезная информация. Буду следовать Вашим рекомендациям. Спасибо
Удалённый пользователь
20 мая 2016, 08:36
Да, не плохо бы, напоминать о смене пароля. А то в голове много информации о своей работе, что забываешь про смену пароля. 
НИКОЛАЙ
21 мая 2016, 18:29
Вполне разумно и даже просто необходимо,
Валентина
25 мая 2016, 00:27
Спасибо за советы!
rinata.palnova2015
26 мая 2016, 15:23
то что в красном мне не нравится очень мелкий шрифт   
rinata.palnova2015
26 мая 2016, 15:25
но полезная
rinata.palnova2015
26 мая 2016, 15:27
я не поняла  что значит +100
AK
29 мая 2016, 09:46
Познавательно и поучительно!
veit#
29 мая 2016, 19:11
хочу меняться! Спасибо!
Юрий Кисляков
5 июня 2016, 09:13
много паролей,не записал-забыл!!!как поступить лучше?
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 18:51
Здравствуйте!
Попробуйте использовать ссылку "Забыл пароль" под формой ввода логина и пароля - это должно помочь восстановить доступ.
Удалённый пользователь
6 июня 2016, 18:18
Hiabahov
suxan.rus
11 июня 2016, 15:38
3000 тысяч исправьте
zgursckyl
16 июня 2016, 18:46
Добрый вечер я хочу заменить Яндекс Почту но не знаю как это сделать прошу Вас мне помочь.
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 18:51
Здравствуйте!
Вы хотели бы изменить адрес ящика?
zgursckyl
19 июня 2016, 19:54
Тимофей, служба поддержки,
да я хочу заменить адрес на другой
Удалённый пользователь
19 июня 2016, 18:17
спасибо!
Вера
7 июля 2016, 06:13
где.. кнопка - не сохранять пароль  ?
Тимофей, служба поддержки
7 июля 2016, 10:52
Здравствуйте!
Вы можете ставить галочку в поле "Чужой компьютер" при входе, под формой ввода логина и пароля.
Также настройка "Не сохранять пароль" должна быть в Вашем браузере. Увы, точного расположения я назвать не могу, всё зависит именно от самой программы.
Удалённый пользователь
8 июля 2016, 10:19
спасибо очень много полезного узнала.
Елена_
17 июля 2016, 17:56
Было бы очень полезно для тех, кто не хочет менять пароль или хочет вернуться к старому знакомому паролю, позволить иметь нормальный простой пароль. Совсем рехнулись со своей безопасностью... Не знаю, может быть у кого-то один почтовый ящик, 1 аккаунт и 1 пароль. У меня куча разных аккаунтов и я задолбалась запоминать к ним ко всем пароли. Блин, это просто почта, а не кредитная карта!!!!  У МЕНЯ НЕТ СЕКРЕТНЫХ СВЕДЕНИЙ В ПОЧТЕ, Я НЕ ПЛАНИРУЮ ТЕРАКТЫ И НЕ ЗАНИМАЮСЬ ИЗВРАЩЕНИЯМИ. Я хочу пользоваться старым паролем вместо того, чтобы менять пароль при каждом входе, потому что я не могу запомнить новый!!!
Тимофей, служба поддержки
19 июля 2016, 13:33
Здравствуйте!
Я понимаю Ваши эмоции, и, действительно, может показаться, что безопасность ни к чему. Но, подумайте, вдруг от Вашего имени начнут рассылать мошеннические письма или же будут использовать ящик в целях рассылки спама? Согласитесь, это совсем неприятно, когда знакомые могут получить письмо с ложным сообщением, что Вы в беде. Мы охраняем не только содержимое Ваших писем, но и Вашу потенциальную персональную переписку с другими людьми. 
Для сохранения паролей Вы можете использовать менеджер паролей в любом браузере. Если у Вас возникли с этим какие-то проблемы, я могу Вам рассказать, как это сделать.
Удалённый пользователь
24 сентября 2016, 18:21
Тимофей, служба поддержки,
ПРО МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ РАССКАЖИ, ПОЖАЛУЙСТА!
Тимофей, служба поддержки
7 декабря 2016, 12:17
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, какой браузер Вы используете для работы с Почтой (его название и версия)? Так мы сможем порекомендовать менеджер паролей. 
Елена_
17 июля 2016, 18:10
И что это за прикол с капчей на кириллице? Была за рубежом в этом году, хотела распечатать в отеле свои посадочные талоны и, какая неожиданность :), не смогла попасть в почту, потому что в европейском отеле почему-то не оказалось компьютера с русской раскладкой клавиатуры. Просто даже боюсь представить, чем еще меня Яндекс удивит. Вот так не пользуешься почтой, а потом "приятный" тебе сюрприз в виде непонятно кому понадобившихся нововведений.  
Тимофей, служба поддержки
22 июля 2016, 15:49
Здравствуйте!
В данной логике нет противоречий. Если Вы заходите на русскую веб-версию Яндекс, то и капча будет на русском. 
М ЛЕНИНСКИЙ
21 июля 2016, 13:10
Давайте все соберемся на море ))))))))) например на Каспий
Удалённый пользователь
24 сентября 2016, 18:20
М ЛЕНИНСКИЙ,
Я ХОЧУ НА ЧЁРНОЕ.........
Удалённый пользователь
23 июля 2016, 19:19
Подс
vict.petr2014
12 августа 2016, 15:02
Как отписаться от писем в которых предлогают  работу в интернете?
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:50
Добрый день!
Обычно в конце письма есть ссылка "Отписаться от рассылки" или "Unsubscribe". Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться ей. Если такой ссылки нет, помечайте письма как спам с помощью соответствующей кнопки "Это спам".
Удалённый пользователь
24 сентября 2016, 18:19
Тимофей, служба поддержки,
НО В СПАМЕ УЖЕ СТОЛЬКО ЭТИХ ПИСЕМ!!!!!!!!! А ССЫЛКА "ОТПИСАТЬСЯ" НЕ РАБОТАЕТ.

Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:21
Добрый день!
Напишите, пожалуйста, нам с помощью формы "Рекомендации на странице не помогли" внизу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/sup-spam.xml#bl-doesnt-work
Удалённый пользователь
15 августа 2016, 15:07
спасибо! за науку .
tomcat379
19 августа 2016, 01:10
Самый надежный пароль: F[tyLba2
А запомнить его очень просто, фраза "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан" в английской раскладке с ключом 2, т.е. В каждом слове 2 буква, первая заглавная и после запятой заглавная. Ключ и фраза могут быть любыми. Забыть невозможно. Подобрать не зная фразы и ключа - нереально.
Удалённый пользователь
2 сентября 2016, 10:28
просто и глубоко заманчиво всегда всегда надёжно и недоступно, но над этим стоит поломать свои мысли.
perehvat.010
2 сентября 2016, 20:13
perehvat.010 
В общем - надо иметь сложный и недоступный ко взломщикам пароль
t.pomazanowa2017
4 сентября 2016, 15:11
 Cовершенно с Вами соглассна!!!
lediyastreb
5 сентября 2016, 07:32
подскажите к кому обратится чтоб вернули почту? 
Автолюбитель_3000
13 сентября 2016, 10:32
хорошая вещь
Удалённый пользователь
21 сентября 2016, 07:33
кортошка
Удалённый пользователь
24 сентября 2016, 15:01
я согласна с вашими предложениями по безопасности
Удалённый пользователь
24 сентября 2016, 18:16
СПАСИБО
Удалённый пользователь
28 сентября 2016, 19:07
влад

12345
28 сентября 2016, 05:14
спасибо, полезно

Oleg Mineev
11 октября 2016, 01:12
Как у Вас всё серьёзно и толково.
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:40
Мы стараемся! Ведь безопасность - это очень важно!
Удалённый пользователь
20 октября 2016, 10:29
пртвет всем ползоватилам
ana-m-09
22 октября 2016, 07:35
Cпасибо! Полезно знать и не забывать.
Лика
30 октября 2016, 11:23
 Спасибо за совет----Очень полезная информация
sapunov sashka
14 ноября 2016, 11:20
Sapunov Sashka
Удалённый пользователь
15 ноября 2016, 20:35
спасибо.
Удалённый пользователь
20 ноября 2016, 09:49
Да, полезно бы менять по напоминанию -да и самому не вредно помнить ..
Удалённый пользователь
20 ноября 2016, 17:34
Мой пароль сложный и легко запоминающийся. У него 17знаков тут тебе и ******** и*********         я им доволен. К тому же проделываю свои шаги в  эл. почте впервые!
Удалённый пользователь
30 ноября 2016, 23:35
Вот не пойму почему не приходит подтверждения id apple на мою почту хотя в айфоне пишут что отправленно , хотя от знакомых письма приходят что делать.
Обновлено 30 ноября 2016, 23:38
Тимофей, служба поддержки
2 декабря 2016, 13:51
Добрый день!
Проверьте, правильный ли адрес Вы указали? Нет ли письма в папке "Спам"?

Если письма там нет, то напишите, пожалуйста, нам через форму на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/receive-read.xml#undelivered-to-me (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). Разберемся. 
vasyutova.aksiya
12 декабря 2016, 23:29
rYnos56k
marat057
15 декабря 2016, 21:48
Да телефон привязать,та и все.
Удалённый пользователь
16 декабря 2016, 21:42
Спасибо!
ru.maiorov.2014
23 декабря 2016, 17:42
Передал данные и вспомнил ...пришлось нажать спам ...занимался в компьютерных курсах и там знают все данные...
z.metalnickowa
25 декабря 2016, 20:28
Cпасибо!Была-бы очень палезнаю
maxzing
29 декабря 2016, 13:32
Меня Рамблер  задолбал сменой пароля. Каждый раз при  входе в почту появлялось окно  "Смените пароль".  Дошло до того что с этого окна нельзя было ни зайти в почту ни выйти с него, приходилось перезагружать комп. Кончилось тем что я закрыл все почты в Рамблере.
mr.sludnoff
31 декабря 2016, 04:57
всё правильно!
зинаида
2 января 2017, 03:25
Спасибо. Учту.
Серафима
3 января 2017, 11:15
А что делать, если я забыла ответ на контрольный вопрос?
Тимофей, служба поддержки
9 января 2017, 15:07
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/problems_forgot-secret-response.html .
Удалённый пользователь
6 января 2017, 20:33
Спасибо, очень нужная информация.
Удалённый пользователь
11 января 2017, 19:44
ПОЧЕМУ КОГДА Я РЕГИСТРИРУЮСЬ НА САЙТ  У МЕНЯ ПИШЕТ ЧТО НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ ИЛИ ЛОГИН ХОТЯ ВСЕ ПРАВИЛЬНО



Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:31
Добрый день!
А о каком сайте идет речь? 
Удалённый пользователь
21 января 2017, 12:56
спасибо вам

Виктор С.
24 января 2017, 12:56
Очень полезные правила! Спасибо!
п.с. Считаю, что для более безопасного входа, было бы неплохо, если бы приходило смс с кодом на телефон. Спасибо!
Виктор С.
24 января 2017, 13:11
Уваж. Администрация!
Скажите пожалуйста, есть ли возможность в Яндекс.почте использовать анонимный адрес? Если да, то подскажите пожалуйста, как это сделать. Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 15:28
Добры день!
Скажите, а что именно имеется в виду под анонимными адресами? 
Всеволод Светлaков
24 января 2017, 18:16
Пароль от компьютера всё равно можно взломать, потому что он на жёстком диске хранится. Откуда же ещё брать компьютеру правильный пароль для сравнения с введённым.
Vadim Gabel
3 июня 2017, 09:54
Всеволод Светлaков,
Ну это смотря под какой учетной записью вы вошли:Если Майкрасофт то взлом обеспечен,если Локально то кто сможет взломать? сам провайдер нет,так что на сегодня самая безопасная это сидеть в Локалке..
Удалённый пользователь
26 января 2017, 00:36
Здравствуйте. Я не могу войти в свою почту на этом ПК после того, как подписалась на какой-то сайт по обучению - несколько дней назад.Пришлось заводить новую почту, вот эту. А войти не могу на почту (vera.1954@inbox.ru)- она просто исчезла, 
-
28 января 2017, 19:56
Меняю пароль не часто. А сегодня случился фокус! При клике "выйти" из e-mail страницу ящика  сбрасывает на нижеследующую информацию:   "Не удаётся завершить защищённую транзакцию
Вы попытались получить доступ к адресу https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=logout&uid=141537476&yu=2524164051432110097&retpath=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введён правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Безопасное подключение: критическая ошибка (1066)
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=logout&uid=141537476&yu=2524164051432110097&retpath=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru
Не удалось проверить подлинность веб-сайта (ошибка OCSP).
Ответ сервера проверки сертификатов (OCSP) старше периода достоверности.
Убедитесь, что соединение с интернетом активно, и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это соединение. Проверьте правильность настроек программного обеспечения безопасности интернета и убедитесь, что данные программы не блокируют использование браузера. Если компьютер защищен межсетевым экраном локальной вычислительной сети и его использование может быть источником проблем, обратитесь к вашему системному администратору. Нажмите клавишу F12 на клавиатуре и отключите прокси-серверы, если только вам не нужен прокси-сервер для подключения к интернету. Загрузите страницу еще раз."                     Перезагружала несколько раз - итог прежний.. Пыталась найти  в разделе "Помощь" строку письменного обращения к администрации с подробным описагнием проблемы, но таковой строки нет ......... И что теперь делать? Кто поможет осуществить выход из e-mail ?..

Тимофей, служба поддержки
3 февраля 2017, 14:27
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, настройки даты и времени на Вашем компьютере. Важно проверить время, число, месяц, год и часовой пояс. Ошибка, о которой Вы написали, может возникать именно из-за неверно установленного времени. 
ДЕНИС МАКСИМОВ
4 февраля 2017, 02:15
Мне абсолютно наплевать какой у меня пароль !  Если бы я был компьютерным гением ( хакером ) ? ! Я бы создал супер вирус для абсолютного уничтожения интернета , абсолютно навсегда ! И был бы так счастлив  , как ни один человек не был бы счастливей меня , на всей земле ! 
Всё наладится
14 февраля 2017, 07:06
Пандора - это персонаж древнегреческого мифа, вообще-то.
loseff.pit
22 февраля 2017, 20:31
круто
Николай Глухоедов
2 марта 2017, 18:02
У меня слов нет-одни сопли.
olg.savelje
11 марта 2017, 15:14
Согласна, менять почаще пароли!
Удалённый пользователь
22 марта 2017, 14:55
Пароль должен быть из головы и сложным но запомнить!
Удалённый пользователь
23 марта 2017, 13:49
VlAdYuRf
transfer@26.ru
25 марта 2017, 12:46
Важно!Вовремя обратить на это ВНИМАНИЕ.
Ромчик
27 марта 2017, 16:22
2 МЕСЯЦЕВ-12 НОВЫХ ПОРОЛЕЙ..ТОЧНО КРЫША ПОЧЕТ,А ВОТ БЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА ОТСТУПИТ,ПОТОМУ ,ЧТО ПАМЯТЬ БУДЕМ ТРЕНИРОВАТЬ ВОСПОМИНАНИЕМ О НОВЫЫХ ПОРОЛЯХ !!!
elena.sheina2017
27 марта 2017, 20:34
спасибо!
FILOSOFkmv
17 апреля 2017, 10:41
было бы очень здорово, чтобы после 3 неверной попытке ввода пароля - хотя бы требовалось дополнительно ввести капчу, а после 10ой неверной попытки - блокировка на час.

Удалённый пользователь
22 апреля 2017, 15:21
да ето полезно

Удалённый пользователь
23 апреля 2017, 20:48
тупо
Удалённый пользователь
6 мая 2017, 18:36
только начинаю познавать)
Башир Х. Курмаев
6 мая 2017, 20:22
Спасибо за советы.
Владимир Мальцев
16 мая 2017, 12:17
Да спасибо БЛАГОДАРЮ за информацию.
Vadim Gabel
3 июня 2017, 09:44
Зачем записовать пароли?когда есть менеджеры,которые автоматически создают любой генерации пароль,в любом случае когда вы записываете,пароль как правило не больше 15,10символов...это все равно« Слабо» А когда менеджер создает длина пароля не ограничена 63-96-100 и это все синхронизируется с телефоном...например Keepass Safe Profesional 2.35 Конечно многие скажут в менеджере хронить не безопасно,а кто мешает закрыть ему доступ в инет через фаервол? раз в месяц открыл обновился,опять закрыл,Синхронизировать с MayPhonexplorer по блют,по вафли...но только не держать базу в Облаке...только Локально(на телефоне)-а если поставить на телефон Фаервол без рут прав это вообще Бомба...и будет вам счастье...Контроль вашь
Обновлено 3 июня 2017, 09:48
Михаил
18 июня 2017, 09:47
Мне пришло письмо о том, что в мою почту заходили из Сан-Франциско. У меня пароль простой. Ни чего не изменилось. Зачем взламывать почту простого человека, и какой вред от этого может быть? Ну взломали,зашли посмотрели и вышли. Нужно ли менять пароль? Что самое страшное может случиться?
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2017, 17:25
Здравсвуйте!
Пароль необходимо сменить. При взломе могут быть удалены Ваши письма или украдена информация из них. В Почте могут оказаться незнакомые Вам письма с вложениями, содержащими вирусы. Если ящик был взломан, то мы настоятельно рекомендуем обезопасить его по инструкциям на странице https://yandex.ru/support/common/security/web-security.html . 
Обновлено 19 июня 2017, 17:25
elena.zueva1974
24 июня 2017, 15:28
Как мне поменять ответ,который не помню,на контрольный вопрос. В почту доступ имею,помню логин и пароль.
Тимофей, служба поддержки
26 июня 2017, 17:18
Добрый день!
Попробуйте воспользоваться рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/problems_forgot-secret-response.html . 
Удалённый пользователь
2 июля 2017, 13:54
очень полезные советы.
borluda48
4 июля 2017, 15:08
Очень полезная и очень актуальная информация!
Обновлено 4 июля 2017, 15:08
Вячеслав Балашов
8 июля 2017, 18:00
N
Teten58
11 июля 2017, 03:00
как сменить пароль?
Тимофей, служба поддержки
11 июля 2017, 18:42
Пароль можно сменить на странице https://passport.yandex.ru/passport?mode=changepass .
Александр
14 июля 2017, 09:24
Здрасти! Уже который день наблюдаю  картину  в  почте. Писем  на  самом  деле  нет, а  на иконке  в правом  верхнем  углу,  в блоке входа  в почту, отображается (х) количество  писем.  В  реальности, новых  писем  в ящике нет.  Это  специально зачем-то  сделали  после  апгрейда, Или  баг  сервиса. Очень  неприятная ситуация  заставляющая  заходить  лишний  раз на  почту. 
Тимофей, служба поддержки
11 августа 2017, 15:53
Здравствуйте!

Скажите, сейчас такая проблема ещё возникает? Если да, то проверьте, пожалуйста, нет ли писем в папке "Непрочитанные"? Возможно, непрчитанные есть, например, в Удаленных или Спаме. В таком случае будет отображаться цифра с количеством. 
Удалённый пользователь
20 августа 2017, 08:03
Учитывая изложенные комментарии /отклики/ применение указанных рекомендаций достаточно трудоёмкое занятие,но жизненно необходимое.
Удалённый пользователь
20 августа 2017, 14:48
никита сергееф аола 
Удалённый пользователь
20 августа 2017, 14:47
ea
Idibek N
17 сентября 2017, 09:57
всем привет
Удалённый пользователь
25 сентября 2017, 12:29
калахарка25,17
Виктор-Светлан Прихожие (Шефер)
29 сентября 2017, 09:38
воопще блокировать доступ таких писем 
Тимофей, служба поддержки
4 октября 2017, 19:26
Добрый день! 
Правильно ли я Вас понял, Вы имеете в виду блокировку фишинга?
Удалённый пользователь
12 октября 2017, 19:18
Ох уж эти злоумышленники, везде одно ворьё, руки надо отрубать таким, которые наживаются на чужом.
Удалённый пользователь
15 октября 2017, 19:15
спасибо
Удалённый пользователь
14 ноября 2017, 05:13
Я не меняю пароли по одной простой причине — столько раз уже приходилось их менять, перебирая известные только мне факты, что у меня уже попросту не хватает фантазии придумывать новые: все уже перепробовал.
petrkubasov
24 ноября 2017, 14:25
Спасибо.
Удалённый пользователь
17 декабря 2017, 13:58
информация безусловно полезная
Удалённый пользователь
18 декабря 2017, 12:51
789+456+
Удалённый пользователь
24 декабря 2017, 10:46
почемуто на новый пароль приходит информация о неверности набранного текста?как менять пароль?
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:10
Добрый вечер! 


Чтобы восстановить доступ, заполните анкету https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html . Если у специалистов появятся вопросы, они сами свяжутся с Вами. 
stashepelevsky
22 февраля 2018, 21:27
Чем чаще, тем лучше
Удалённый пользователь
23 февраля 2018, 18:54
я тащюсь

Inna9491.grishina
25 февраля 2018, 19:57
спасибо,буду знать.На днях вскрыли мою почту.меняю ПАРОЛИ.

Елена Г
1 апреля 2018, 22:40
СЛИШКОМ ПИСАНИНЫ. ПОКОРОЧЕ НЕЛЬЗЯ.

Андрей Широков
5 мая 2018, 11:49
На дворе 21 век, а мы все с пароли на клавиатуре печатаем. Нужно то что никогда не потеряется и будет с тобой всегда. Например некий браслет который будут синхронизирован с устройством предварительно сканировавший  сетчатку глаза владельца. На браслете все данные, и сервисы  от оплаты в магазине до открытия двери в подъезд. Снял браслет хозяин, или его кто то снял против его воли,  на время он моментально перешифровывается. Расшифровывается только от сканирования сетчатки глаза.
Виталий М.
6 мая 2018, 08:30
Предоставленная информация чрезвычайно полезна для повышения безопасности  связи.
Удалённый пользователь
12 мая 2018, 15:54
спасибо
Александр
31 мая 2018, 23:37
Как уберечься от писем  с навязчивым предложением купить какие-либо товары.Заемучили своими письмами, хотя я их регулярно отправляю в черный список. СПАСИБО.
Тимофей, служба поддержки
3 июня 2018, 18:37
Здравствуйте! Чтобы Вам помочь, нам нужна некоторая техническая информация. Пожалуйста, не могли бы Вы написать нам через форму обратной связи на стороне https://yandex.ru/support/mail/web/spam-form.html#spam-form . Обязательно поможем!
Удалённый пользователь
14 июня 2018, 22:43
да надо вобще удалить -
Удалённый пользователь
21 июня 2018, 23:36
Спасибо.
Удалённый пользователь
9 июля 2018, 02:08
щас бы лег на сиськи хорошие и отдохнул до утра...
Удалённый пользователь
19 июля 2018, 19:59
Автоматические уведомления от ВКонтакте, Facebook и др.
Удалённый пользователь
29 июля 2018, 19:19
b.dubnov2015@yandex.com
vitia.tolstikov
31 июля 2018, 17:59
вчера взломали аккаунт яндекс браузер какэто могло произойти телефон ни кому не давал??
Удалённый пользователь
2 августа 2018, 01:09
Ха, эти пароли подбираются брутфорс-программами на раз два. Обратимся к математике, которую в школе проходили все, но "она так никому и не пригодилась".

Девятый класс, тема - Комбинаторика. Существует формула, по которой можно вычислить количество вариантов расположения некоторого алфавита в определённой длине вводимых значений, включая повторения символов. Выглядит она так:
x^n (x в степени n)
, где x - количество доступных символов в алфавите, а n - длина строки для заполнения.
А теперь поиграйтесь с калькулятором и посмотрите, при каком раскладе получается больше вариантов паролей - 8 символов из 65-значного алфавита (буквы всех регистров, знаки, цифры), или 20 символов из 26-значного алфавита.

По этому поводу есть статья на хабре, советую к прочтению.
minki21
19 августа 2018, 21:21
Большая проблема: не всегда можно войти в Яндекс - деньги. Как быть? И не могу найти связь с администрацией Яндекса, чтобы подсказали как с гарантией входить в Яндекс - деньги. Алексей.
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:48
Здравствуйте!
К сожалению, более точно за коллег тему подсказать не могу, но формы обратной связи находятся в разделе Помощь https://yandex.ru/support/money/issue/other.html . Коллеги могут ответить Вам по телефону или письмом.
k4tap
23 августа 2018, 20:04
очень верно сказона сгласен на все 100
okportmozyr555@tut.by
25 сентября 2018, 14:06
подскажите, куда войти, чтобы сменить пароль. СПАСИБО.  У меня почта      tut.by
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:50
Здравствуйте!
Яндексу - его управлением полностью занимается его владелец, и он же может помочь Вам с восстановлением доступа. К сожалению, мы помочь в этом не сможем (но будем рады ответить на другие вопросы о сервисах Яндекса!).
В настоящее время сменить пароль на аккаунте tut.by может только администратор домена. Контакты службы технической поддержки портала Вы можете найти на странице https://www.tut.by/support/ .
Ирина Лось
6 октября 2018, 10:55
полезная статья. Спасибо

Тимофей, служба поддержки
8 октября 2018, 16:28
Рады, что Вам понравилось! 
Удалённый пользователь
8 октября 2018, 16:42
Тимофей, служба поддержки,


Me han robado mucho pLata 0000000$
 la persona que ahora esta conectada con mi correo esta vincuLADA!!!!! AYUDAME A DETECCIONAR LA !!!!!
 EL CORREO ESTA ROTO PERO NO LO BLOQUEN DE NINGUN MODO BIEN?
Наталия пишет...
Удалённый пользователь
8 октября 2018, 17:18
ЭТО КОПЕЙКИ ПОМОГИТЕ МНЕ УСТАНОВИТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ МОЖЕТЕ,?ЕСЛИ НЕТ ТО НЕ МЕШАЙТЕ И НИЧЕГО НЕ ДЕО ТЕЛЕФОНУ ОН ЛАЙТЕ. СВЯЗЬ СО МНОЙ ТОЛЬКО ПО ТЕЛ ИЛИ КАК НИБУДЬ ПО ЗАКРЫТОМУ КАНАЛУ ЛИБО НЕ МЕШАЙТЕ ЛИБО ПОМОГИТЕ. ВЫ ВСЕ ПОНЯЛИ,,,,,????
Удалённый пользователь
8 октября 2018, 17:19
ЭТО КОПЕЙКИ ПОМОГИТЕ МНЕ УСТАНОВИТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ МОЖЕТЕ,?ЕСЛИ НЕТ ТО НЕ МЕШАЙТЕ И НИЧЕГО НЕ ДЕО ТЕЛЕФОНУ ОН ЛАЙТЕ. СВЯЗЬ СО МНОЙ ТОЛЬКО ПО ТЕЛ ИЛИ КАК НИБУДЬ ПО ЗАКРЫТОМУ КАНАЛУ ЛИБО НЕ МЕШАЙТЕ ЛИБО ПОМОГИТЕ. ВЫ ВСЕ ПОНЯЛИ,,,,,????
Полимер Синтез
11 октября 2018, 23:51
Когда вы сделаете нормальную двухэтапную идентификацию? Гугл, мэйл - у них уже работает у вас же в принципе никакой защиты кроме пароля. То что вы называете 2х факторной идентификацией - явный перебор. Пробовал несколько раз пройти процедуру, так и не смог считать QR код при помощи смартфона. Да и постоянный вход в почту при помощи телефона тоже неудобно. Обратите внимание, как сделано у того же гугла - залогинился раз, подтвердил с телефона что это ты, и все, устройство запомнилось, при входе с любого нового устройства будет такая же проверка.  Вообщем,ждем....пока безопасность останавливает при выборе вашего почтового сервиса.
Обновлено 11 октября 2018, 23:51
Тимофей, служба поддержки
16 октября 2018, 16:40
Здравствуйте!



Передал Ваш отзыв коллегам из Яндекс.Паспорта. Спасибо, что поделились с нами Вашим опытом использования двухфакторной аутентификации от Яндекса!
idoliche2013
18 ноября 2018, 00:53
Полимер Синтез,
Поддерживаю, сделайте нормальную  двухэтапную идентификацию
Inna9491.grishina
17 октября 2018, 17:11
я ознакомилась...
Тимофей, служба поддержки
30 октября 2018, 11:15
Добрый день!



Очень рады, надеемся, Вы будете следовать рекомендациям!
Inna9491.grishina
18 ноября 2018, 17:57
Inna9491.grishina,
ознакомилась.Спасибо.
bekzod17
26 декабря 2018, 16:14
89251447260
Kiz-lov-a
13 января 2019, 17:19
Спасибо за науку.А то я все еще не могу сменить .
АЛЕКСАНДРОВ ИГОРЬ
28 января 2019, 09:28
evro
Евгений Ягунов
11 февраля 2019, 22:01
Очень полезная статья.Больше таких простых, кратких и полезных советов
Удалённый пользователь
19 февраля 2019, 12:40
Большое Вам спасибо!
Валерии С.
26 марта 2019, 12:24
Спасибо за информацию.
Удалённый пользователь
7 апреля 2019, 19:32
лошадь с телегой
Bah Khamidov
29 апреля 2019, 13:10
Спасибо!
maximnizamutdinoff
14 мая 2019, 20:18
Надо просто сделать очень сложный пароль и жить спокойно!
Обновлено 14 мая 2019, 20:21
Иванов С.
15 июня 2019, 10:47
ekerjvjhmz
bkund145
20 июня 2019, 06:13
Делать рабочий пароль 111111 или записывать пароль на клавиатуре или прилеплять записку к монитору, иногда с паролем, записанным на задней стороне записки (какая предосторожность!!!) - это действительно КЛИНИКА. Ну, запомните достаточно сложный пароль и меняйте, скажем, последний символ, или первый, или пятый, как угодно. Надо новый пароль каждые 2 месяца? Отлично, меняйте этот символ по определённому алгоритму. Всего-то понадобится 6 символов на год, а потом опять можно использовать первый, и так по кругу.
Смена пароля нужна для того, чтобы взломщик не успел подобрать перебором, а если есть в системе тормоза (макс. количество попыток, а потом блокировка), то частая смена пароля вообще необязательна, и даже вредна.
В режимных конторах надо не о смене паролей беспокоиться, а программных и аппаратных КЕЙЛОГГЕРАХ, тогда и пароли для захода в систему у людей будут нормальными, потому что их часто менять не нужно. Знать чужой пароль, чтобы использовать комп сотрудника, который заболел, это вообще, нонсенс. Уволить админов за непрофессионализм. Если кто-то отсутствует, а надо что-то в его компе сделать, то админ удалённо создаёт временный акаунт, который будет существовать, скажем, один день, и даёт username и временный пароль тому, кому это надо. Не надо лишний раз говорить, что нужен тотальный лог всех операций в компе, чтобы видеть, кто и что в нём делал.

Прикручивание к паролю мобильников, сетчатки глаза и т.д. не поможет, так как человек всегда сможет обмануть машину, которую программировал другой человек. Такие ситуации, где люди взламывают хитроумные системы безопасности, очень любят в подробностях смаковать в голливудских фильмах.
Комбинаторика для перебора сейчас не используется. Слишком долго вычислять. Есть так называемые Rainbow Tables, которые состоят из уже вычисленных всевозможных комбинаций. Их использование гораздо быстрее при переборе. Они уже добрались до 10-значных паролей официально. А спецслужбы, скорее всего, и до более длинных. Но и против них уже есть способы защиты. Как я уже сказал, на каждое действие, придуманное человеком, всегда найдётся противодействие, придуманное другим человеком.




РУСЛАН БОКОВ
22 июля 2019, 20:24
Navarak 12092012
office@happy-home.su
30 июля 2019, 13:31
С уважением, СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
Rimma Gra
3 августа 2019, 19:35
Тема важная. Статья полезная. Живём быстро. В суматохе кликнешь где-нибудь "да" - и все! Приехали.
X
17 августа 2019, 18:51
"Пользователи Яндекс.Почты ежедневно открывают от 500 до 3000 тысяч подобных мошеннических писем." Охеренный у вас сервис!! И даже функции добавить в черный список  почты весь домен нельзя! В ТП (читать правильно) отвечают, мол, у нас Охеренный сервис и это не требуется.. Пиздаболы!
Удалённый пользователь
6 сентября 2019, 09:46
Частая смена пароля - существенное снижение безопасности.
Множество ресурсов, требующих частой смены пароля приводят к тому что все пароли эти не запомнить и записаны эти пароли на рабочем мониторе в итоге. Потому что начальнику надо срочно отчёт, а тут опять эти пароли меняй, и такой не подходит, и другой не подходит, в итоге вводишь какой-то мега-сложный пароль, записываешь его на листочке и приклеиваешь к монитору. И это происходит гораздо чаще, чем можно ожидать. Нужен какой-то принципиально иной подход.
Елена Л.
22 сентября 2019, 21:27
зачем же их где-то записывать? ведь электронная почта и все остальное просто привязывается к номеру телефона. Забыл пароль, кликнул по строчке не помню пароль и voilà (вуаля), возобновил доступ к сайту. Все очень просто.
lyubomudrov
10 сентября 2019, 14:10
Ваши рекомендации резонны. Сейчас попробую. Спасибо.
Владимир
AN550
12 сентября 2019, 08:38
Очень актуально, особенно для таких ленивых, как я.
Татьяна
16 сентября 2019, 08:34
Да уж, неплохо бы.
Удалённый пользователь
25 сентября 2019, 08:57
Информация полезная!
ser-borovickov2013
26 сентября 2019, 06:45
изменить пароль
artem.d@avtoinstrument.kz
11 октября 2019, 12:23
Привет из 2019 с:
Otoplenie-New
16 октября 2019, 22:39
otoplenie-new

Удалённый пользователь
3 декабря 2019, 10:19
Спасибо! Почерпнул кое-что полезное!
Лидия Полягина
6 декабря 2019, 12:56
Спасибо! В мою почту точно заходили с других компов
ludgapon
22 декабря 2019, 11:48
Спасибо большое! информация очень ценная!
Виконт О.
26 декабря 2019, 22:08
как сменить пароль ПУ
Удалённый пользователь
2 января 2020, 12:13
Спасибо!!!
Удалённый пользователь
7 января 2020, 21:22
как сделать чтобы на мою почту не приходили вот такие,MYDOTAДоставка за секунды. Куча аркан. Призы за топ. Каждый 3-ий кейс бесплатно.
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andrew.murawyow2014
21 января 2020, 17:16
просветили,очень полезная статья.спасибо!
bedir@genesisseed.com.tr
12 февраля 2020, 23:24
tetiana dogum gunu
Аннур А.
15 февраля 2020, 12:09
отлично
Удалённый пользователь
3 марта 2020, 13:00
SHELTR1990
Айгуль
6 мая 2020, 19:10
Да лучше поменять пароль, а то мало ли что?
Zugres
9 мая 2020, 00:13
Пароли  лучше хранить на флэшке а флэшку по дальше от посторонних глаз и пароль делать из русского и английского из  маленьких и заглавных букв с добавлением цыфр и символов тогда пароль можно смело делать длинным и быть спокойным а самое главное эту флэшку не прочпокать по этому нужно привязать ещё и к телефону аккаунт .
Дэлен Дар
18 мая 2020, 12:03
Спасибо!
Виктор
30 мая 2020, 16:08
информация полезна 
Удалённый пользователь
9 июля 2020, 13:23
Пароли ломаются на раз от Яндекса,что печально. Можно уже какую нибудь защиту поставить посложнее ?! К примеру двухфакторную  аунтотификацию что ли ?
Михаил Родькин
17 июля 2020, 18:11
Доброго времени суток! Да информация очень полезная и нужно придерживаться нам этих рекомендаций. Спасибо!
ludmilladub
21 июля 2020, 10:58
Мне, как чайнику, было познавательно..
Евгений С.
28 августа 2020, 20:09
Большое спасибо вам за это напоминание о бдительности!
Удалённый пользователь
14 сентября 2020, 20:53
марс
Удалённый пользователь
16 сентября 2020, 23:05
Легко сказать, - меняйте пароли раз в квартал. А ГДЕ ИХ ХРАНИТЬ, И ЗАПОМИНАТЬ, ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ?
xtodo
13 октября 2020, 11:31
Длинна пароля то максимальная какая ?  //  нигде этой инфы нет
64 симв хеш не влазит
xtodo
13 октября 2020, 11:45
xtodo,

Опытным путем выяснено, что:
ДЛИННА ПАРОЛЯ В ЯНДЕКС ПОЧТЕ СОСТАВЛЯЕТ всего 20 СИМВОЛОВ
что не так много по современным меркам.
нужно сделать 64 символа

xtodo
13 октября 2020, 12:38
xtodo,



нужно сделать длину пароля 64 символа (и пользователям делать пароли из хешей 32 байта), лучше конечна в бинарной строке, но будут сложности с использованием
ps кто тут говорил про безопасность ))
xtodo
14 октября 2020, 09:57
xtodo,
Update
Ответила поддержка yandex:
"Максимальная длина пароля на Яндексе — 255 символов.
Пароль вы можете изменить на странице https://passport.yandex.ru/profile.
Если со сменой возникнут сложности — пишите!"

зы Я писал про длину пароля в яндекс почте для доменов: pdd.yandex.ru

vika.ru13
16 октября 2020, 23:12
Ну прикольно
Удалённый пользователь
23 октября 2020, 05:02
Спасибо Вам.Всё четко.Классный СОВЕТ.
Удалённый пользователь
23 октября 2020, 05:09
Чётко Классно

Алексей К.
23 ноября 2020, 16:33
супер, что сказать
viktor karneev
10 декабря 2020, 15:28
Прочитал с большим интересом. Очень полезная информация. Если  соблюдать  изложенные рекомендации.  то мы будем в полной  безопасности .
denisionanov
26 января 2021, 21:30
ХОЧУ СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Удалённый пользователь
29 января 2021, 17:32
испанка
Chess.pro.Russia
15 февраля 2021, 16:29
Спасибо большое за полезную информацию!
eduardgrincko
1 марта 2021, 20:01
Принял к сведению
eduardgrincko
1 марта 2021, 20:13
Приму к сведению,спасибо.
Petrovi4
2 марта 2021, 13:59
разумно, целесообразно и своевременно
viktor.lischke
7 марта 2021, 12:05
не помню основной пароль
Александр
10 марта 2021, 22:38
Великолепно!
vas96870576
23 марта 2021, 19:34
Сменил. Буду ждать результата
tria37
7 апреля 2021, 08:36
СПАСИБО !!!
nadia.kvaschnina
20 апреля 2021, 09:40
odino.naumova@yandex.ru
Або
26 апреля 2021, 22:00
Кто подскажет... К примеру кто-то присылает на мое мыло  сообщение, что моя почта взломана и предлагает за денюшку исправить положение... В последнее время эта хрень приходит регулярно на один из моих "ящиков", а их у меня еще 2 (считаю более надежным)
vladimir-j2014
28 апреля 2021, 07:15
задолбала реклама. Почему она вообше в почте появилась? Может из-за редкой смены пароля?
aze ak
9 мая 2021, 13:41
aze
aze ak
9 мая 2021, 13:41
0798248449
p.candakow
24 мая 2021, 08:12
в спаме письмо что у меня взлом ивсе под контролем унегои требует выкуп или вирус или всю информацию выложет ?
валерий ф.
24 мая 2021, 21:39
согласен ,Всё правильно .поработать головой и включить в программу своё ,которое доступно в твоём понимании мира бытия .
Владимир Ачкасов
27 мая 2021, 01:07
Доброго всем времени суток! Посмотрел Ваши сообщения! Чтобы убедить Вас более внимательно относиться к паролям приведу примеры! В промышленном шпионаже 90% успешных операций проводится через e-mail фирмы-жертвы или сотрудников! Россия тоже не исключение! Три месяца назад в Кемерово судили группу хакеров, опустивших перевозчиков России на 175 000 000 рублей! Кому интересно предлагаю опробывать бесплатный и безопасный генератор паролей на моём сайте: doctor-lfk.sibhost.ru
И вдогонку: хороший пароль тот, который часто меняется!
Всем защиты и процветания!
мила павлова
2 июня 2021, 21:34
А мне казалось это госполитика?
Владимир Владимирный
20 мая 2021, 21:18
Большое спасибо! Соблюдаю все правила, ни разу не встречал фишинг!
shkoda.valerochka
23 июля 2021, 23:47
я не хочу сотрудничать смошениками корые воруют деньги в беспомощны пользоватепей  пароли и аккаунты

Удалённый пользователь
22 октября 2021, 21:26
А что конкретно в современном мире означает креативное мышление 
fiodorovserzhick
9 ноября 2021, 23:00
Без объявления войны яндекс перестал пускать в почту, требует контрольный ответ, причем и логин и пароль верные! Ну не помню я точно до буквы ответ и что? Теперь побоку и на очень сложный пароль  (спецом составлял и записывал в тетрадке,символов более 21, жаль не догадался и ответ записать, казалось очевидным, а сейчас не вспомнить),все равно в почту не попасть, что за хрень. Это просто издевательство, буду отвязывать все сервисы от яндекс почты.Пришлют например с госуслуг письмо, а яндекс почта - не пушу, нука вспомни кто был любимый актер 10 лет назад!
shalgimbaevash
15 ноября 2021, 13:29
все хорошо
Ferona
16 ноября 2021, 13:59
Полезные советы. Я меняю пароли довольно часто и всегда записываю в блокнот, а не держу в голове ( вдруг башка откажет?). Придумываю всякую нелепицу из цифр , знаков, пробелов, букв. Кто предупрежден, тот вооружен, пожалуй.
salut151
21 ноября 2021, 06:02
Немного политики.
Очень люблю Украину, переживаю за людей из-за событий, которые сейчас там происходят.
А ещё люблю путешествовать по России на своём автомобиле. Наткнулся как-то в Ютубе на канал "УКРАЇНА. Міста і містечка." Там видеоролики с автомобильного регистратора. Ездит человек по дорогам Украины, а потом это видео выкладывает в интернет. 
Интересный комментарий я там прочитал. Одна женщина пишет, что узнала город, в котором прошло её детство, написала адрес дома, в котором она жила до 10-12 лет. Потом она с родителями уехала и лет пятьдесят уже живёт в другом городе Украины. Этот человек пообещал ей на обратном пути заехать по адресу и снять на видео этот дом и опубликовать на канале. 
Вот такая душещипательная история, насколько я смог понять её при своём незнании украинского языка. 
Там немного роликов. Я короткие просмотрел, длинные скачал, чтобы посмотреть позже. В комментариях я спросил, можно ли писать по-русски? Так как понимаю, что могут быть неприятности для блогера(не очень люблю это слово).
Но в общем я не об этом хотел написать, это только предыстория. 
История заключается в том, что эти УРОДЫ взломали мой почтовый ящик на Яндексе.
Через 2-3 дня мне на телефон стали приходить сообщения от Яндекса типа: "В ваш аккаунт "такой-то" успешно вошли. Если это не вы, нажмите здесь", "В аккаунт "такой-то"успешно вошли"
Вот сейчас я решил поменять пароли на своих почтовых ящиках, сайтах и т.д.
Так что люди, не ленитесь, шифруйтесь тщательно, меняйте пароли регулярно.
Вот какое письмо мне прислал Яндекс:
Кто-то ввёл правильный пароль от аккаунта *******, который Вы используете в Почте и других сервисах Яндекса. Вот что нам известно:
Место: Украина
Программа: MobileSafari 14.1.1 (iOS)
Алексей
25 ноября 2021, 21:58
salut151,
А как эти "уроды" узнали ваш емэйл от Яндекса??? У вас где-то в профиле был указан?
Надежда
24 ноября 2021, 12:57
Была-бы очень полезна галочка при активации которой "учетная запись Яндекса" через какое-то время — рекомендовала сменить пароль …  Я согласна с данной формулировкой. Больше подсказок.
salut151
1 декабря 2021, 08:20
Алексей, скорей всего был указан в профиле мой емейл. Но взломанный почтовый ящик у меня пустой, т.к. стоит переадресация на другой ящик. А на Ютуб заходил через Яндекс, вот они и пошарились, пароль был не слишком сложный и старый. Ну, а чтобы написать этот пост мне пришлось снова придумывать пароль и восстанавливать вход а аакаунт, так как я благополучно забыл новый пароль, который придумал после взлома ящика.
Александр
4 декабря 2021, 17:33
Я согласен с автором,  а остальное каждому решать и получать, что решил.
федор пнёв
19 декабря 2021, 11:32
.Pnyov.F.V.
borodat69
16 января 2022, 08:09
OK
Александр Шевяков
20 января 2022, 09:49
N-Uval1967-1971
Александр Шевяков
20 января 2022, 09:55
правила почтовой безопасности: общий пароль безопасности - N -Uval 1967 - 1971
MOWGLY
6 февраля 2022, 01:14
Пароль должен состоять из любых доступных символов. Так, к примеру, у меня в пароле содержится контрольное слово, контрольное число, четыре первые буквы сервиса или сайта и второе контрольное слово. Если какой-то сервис не принимает пароли такого формата и требует усложнять регистром или символами, которые я никогда не использую, то это приводит к тому, что на "усложнённом" сайте пароль самим же владельцем в 100% случаев восстанавливается через телефон, почту или поддержку. Приятного zaёbа, конченые админы сайтов
Обновлено 6 февраля 2022, 01:15
Ворчун
9 февраля 2022, 11:33
Согласен с Вами на 10000% Поменять пароль не трудно, зато БЕЗОПАСНОСТЬ - всегда на высоте!!!! У многих деньги привязаны к интернету!!!
Ворчун
9 февраля 2022, 11:34
согласен с Вами на 100%
Vasif Necefov
23 февраля 2022, 11:23
i forgot all password.  how can i change password?

goschakiseleow
25 марта 2022, 02:35
very well
cool.milykova2018
31 марта 2022, 09:10
Все верно
Удалённый пользователь
5 апреля 2022, 12:33
megavolt63@yandex.ru
С.М.
12 апреля 2022, 18:50
изменить пароль почты
Juli Gan
23 апреля 2022, 16:06
а лучше подтверждение кода по телефону ) у меня так былов  майл . пусть не совсем удобно зато безопасно
lexag611
4 мая 2022, 00:14
верните старый пароль!крутите мозги себе!меня все устраивает.
lexag611
4 мая 2022, 00:19
простой или сложный пароль-это видней!свора долбоёбов!
lexag611
4 мая 2022, 00:21
полнйый беспредел!я не шпион!мне по херу что взломают или нет!
siladuha2014
17 мая 2022, 17:19
Ещё раз ни кто не взламывал мою почту никому мои пароли не попадали. У меня этих паролей куча и не уделял внимание их систематизации .  Да чёрт возьми я вам уже этих комментариев написал  тома.  жалко время . Однажды такое было мои почты . Так этот комментарий  публичный а тебе хотел  описать ситуации про себя, когда яндекс извинялся когда я при правильном пароле не мог открыть вход.
Larpodushkina
4 июня 2022, 00:45
мне нужно.добавить  ссылку  http;//passport   yandex/ru/registrationv-validations/emailconfirm-bКy-link              И НУЖНО    ПЕРЕДАТЬ    КОД ДЛЯ  LARPODUSHKINA891359      htt;//vk.com/licence
Абдулла Баирбеков
4 июля 2022, 10:16
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Владимир Перевалов
2 августа 2022, 01:50
А, что делать если Спецслужбы установили скрытую видеосъёмку в квартире в различных мелких предметах например в пуговице и т.д. и так контролируют все изменения. На материнском плато ПК сточили пазы для отвертки и  материнку невозможно открыть ?
Владимир Перевалов
2 августа 2022, 01:52
Здравствуйте
Альберт Карпов
13 сентября 2022, 11:00
Спасибо за информацию! Очень полезна!
Альберт Карпов
13 сентября 2022, 11:01
Спасибо за информацию! 
818461 Дурнев
3 октября 2022, 20:50
19710301
ocsana.sterlikova
21 ноября 2022, 22:30
лнпдшгэщзшо
ocsana.sterlikova
21 ноября 2022, 22:31
пппрпрп
larica.boldina
24 ноября 2022, 18:15
миЛОстЬ
imja44
5 декабря 2022, 02:39
Хочу посоветоваться с сообществом, надежный ли у меня пароль.
владимир владимир
8 декабря 2022, 21:14
при каждом обновлении яндекса предлагают активацию? Но разве помнишь пароль? и начинается танец с бубнами
Рома Байдал
20 февраля 2023, 22:29
Попал первый раз. Финансовые сделки через компьютер не производил, но просто забрали игрушку. Теперь буду просвященей
Софья
23 февраля 2023, 22:01
Спасибо большое! Я согласна.
serebrennickova.olga2015
24 февраля 2023, 05:18
Olga1957@-telez
Наталья Юдина
2 апреля 2023, 11:59
Спасибо за ценнуюю информацию.
Alexander
13 апреля 2023, 14:32
Чем более труднозапоминаемый пароль, тем легче его найти на рабочем месте. Это обычное издевательство не усиливающее безопасность.
Дмитрий
19 июня 2023, 13:06
Пару замечаний.
1. У коллег из мейлру есть функция "сделать алиас", аналогов подобному у Яндекса до сих пор нет. Суть простая, основной адрес, по которому заходишь на почту, нигде не указываешь, его даже можно сложным сделать, (например Wfe4fJwk458gfs59j9880@мыло.ру ) Алиас выбираешь более удобный, например (Vasya1995@мыло.ру) И всё, везде указываешь Vasya1995, но его взломать невозможно подбором, так как даже с правильным паролем залогиниться нельзя, только по сложному логину.


2. По второму пункту (неизменная основная часть пароля, и добавлять буквы в зависимости от сайта) - для большей безопасности и универсальности, сгенерированные пароли пропускать через md5+Base64. (sha256 и т.д. по вкусу) Тогда одинаковых частей в паролях не будет. Можно еще добавлять дату смены пароля к парольной фразе до обработки md5.


Пример: секретная фраза MySectetPass123
Для яндекса пароль в июне 23г:  MySecretPass123yandex.ru062023, после md5+Base64 получится: MmFmYTg1NjExNDY2ZmFmOThiODgyZGU0MTc5OTFjZGE
В июле можно пароль сменить: MySecretPass123yandex.ru072023, после md5+Base64 получится: OTUzY2EzYTA3MzM3MGI1ZjA2YjAwNTliOWY4MWFkMDg


Легко генерировать, невозможно подобрать без секретной фразы
Можно адреса и даты смены пароля хранить хоть на рабочем столе в текстовом файле, без секретной фразы эта информация практически бесполезна.

Oldarg
19 июля 2023, 05:49
Как говорил замполит: Если ты такой тупой, то заведи такой же блокнот как у меня и все туда записывай!
Oldarg
19 июля 2023, 05:53
Уже бы давным-давно ввели бы гугл аутентификатор и никаких проблем бы не было, а не этот пленный яндексовский 2FA с которым вечный геморрой.
chernikov@bioterra.pro
19 июля 2023, 10:08
Полезная информация, благодарю!!!
Элеонора
2 сентября 2023, 19:26
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ Я НЕ ПОМНЮ ПАРОЛЬ НА КОМПЕ. НАДО ОТКРЫТЬ ПОЧТУ НА ПЛАНШЕТЕ, А ОН ЗАПРАШИВАЕТ ПАРОЛЬ, МОЖНО ЛИ ГДЕ ТО НАЙТИ СВОЙ ПАРОЛЬ??????
ВАЛЕРИЙ М.
14 ноября 2023, 13:53
Принято к исполнению.
Мытеура
12 января 2024, 23:13
Благодарю за информацию!
Михаил Панькин
16 февраля 2024, 20:51
все очень понятно и грамотно доведено
Danil Kirynov
5 марта 2024, 10:58
я думал будут примеры паролей
Дмитрий
5 марта 2024, 11:25
Danil Kirynov,
Может тогда уже список утвержденных и одобренных РКН паролей? ))
Екатерина Винокурова
9 марта 2024, 09:19
соседка
Екатерина Винокурова
9 марта 2024, 09:19
Титова
Алекс
25 апреля 2024, 21:03
А если я введу такой пароль:Как много вас с испорченной душой.ноне сыскать такой.....
Удалённый пользователь
28 июня 2024, 10:30
Aleksandr
Eva
5 сентября 2024, 19:26
ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВИТЕ СЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ ЕГО НАДО БУДЕТ ВЗЛАМЫВАТЬ МИЛЛИАРД ЛЕТ. ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ В ВИДЁТЕ ЕГО НА ФИШИНГОВОМ САЙТЕ. А МЕНЯТЬ ПАРОЛЬ КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА СМЫСЛА НЕТ
Vadim Haakana
30 сентября 2024, 22:50
Да не нужны никакие галочки,если бы все пользователи знали сколько мошенников(хакеров) работают официально в сервисе Яндекса,то не писали бы сдесь всякую херню.И вообще врят ли бы хотели пользоваться браузером Яндекса! А что касаеться (якобы утерянных или взломанных паролей аккаунта; То я вам следующее скажу,почему я однавременно на мобильнике и в компьютере именно в браузере Яндекса не могу попасть в собственную почту; из за якобы урерянного пароля.Но при этом,спокойно захожу в компьютере на браузере Google в собственную почту яндекса?????
Василий Морев
1 декабря 2024, 20:15
Cgfcb,j ,jkmijt pf gjktpye. byajhvfwb.
Василий Морев
1 декабря 2024, 20:16
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

smishlyaev.wladimir
20 декабря 2024, 20:07
smishlyaev.vladimi@Yandex.ru
sqee
5 января 2025, 13:26
Чтобы придумать пароль надо заранее знать сколько требуется символов в этом пароле 4 или 12 какие символы принимает этот пароль? Можно-ли использовать русский алфавит, можно-ли использовать точки или запятые,,,,, ..... То есть чтобы предложить ввести пароль, надо с начала объяснить правила которые должен соблюдать человек вводящий пароль.
Дмитрий
5 января 2025, 14:24
sqee,
Не стоит слишком требовательно относиться к статье, написанной 15(!!) лет назад.
Антон Казанцев
16 ноября 2025, 16:32
Дмитрий,
а к чему сейчас стоит?
jnzimbal
3 марта 2025, 17:33
Биометрический контроль (+ идентификация пользователей на этой основе) дают возможность уйти от сложной системы хранения, замены и использования ключей.
Вход в ОС - одно касание физического ключа. Это будущее цифровой безопасности.
Удалённый пользователь
20 марта 2025, 00:48
falsvetasha2025
baginVV
29 мая 2025, 20:11
Да, это важно!
scoba967
11 июля 2025, 00:26
поменять пароль

Miss Аnny
15 августа 2025, 12:30
Спасибо! 
Удалённый пользователь
6 сентября 2025, 14:48
merhabalar mailimin yan tarafına gelen reklamlar görğşğmğ engelliyor ve çalışmama engel oluyor reklamları nasıl kaldırabilirim 
Елена Жаглина
15 октября 2025, 19:37
ок,так и делаем
Suzuitsey
12 ноября 2025, 20:10
Круто! Но я одного не пойму, как создать пароль в целом?
Луканов Ю.В.
19 декабря 2025, 12:26
Как насчёт того, чтобы ввести двойную аутентификацию для обеспечения безопасности аккаунта? А то получается: ваша безопасность - ваша проблема, меняйте пароли каждый день и ищите способы не утонуть в заменах. И вообще расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.
валентин и.
26 декабря 2025, 10:40
не могу создать почту
Лилия Н.
5 января, 13:33
Макс Горький
Лилия Н.
5 января, 13:34
Степлер

стас кривец
8 января, 09:52
стас кривец
Маргарита А.
8 февраля, 22:58
как поменять пароль в яндекс почте?
Болдова Екатерина
11 февраля, 16:07
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Борис К.
26 февраля, 21:11
забыл пароль что делать
Лариса
23 марта, 12:01
софилорен
Владимир
5 апреля, 23:26
 Еесли при входе в акаунт дополнительно нужно подтверждать по  смс как мошейники взламывают то 
Sumrak9702
25 апреля, 04:26
Sumrak09.02.1997
Ульмес
25 апреля, 17:36
Привычка сменять пароли это -спокойствие и твердая уверенность
III333III
4 сентября, 05:20
Как достали эти смены пароля и сами пароли.В ОЗОН пароль ,в Вайбериз пароль, в сотике пароль,в компе пароль ,сейчас на вскидку каждый назовёт несколько десятков  программ,сайтов и устройств к которым нужны пароли.Не ужели нельзя придумать способ индефикации который подходил бы ко всей этой хрени и который невозможно было бы взломать.Человек который сделает это стане богаче Илона Маска.
Светлана Пазухина
7 сентября, 23:58
Горелова
Mikhailovaaolga
30 сентября, 16:58
пкпкупуквып
Светлана Вишнякова
вчера, 21:32
Статья полезная.