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Правила почтовой безопасности

Вчера, 9 февраля, более чем в 60 странах мира отмечали день Безопасного интернета. Дело, конечно, хорошее, но о безопасности нужно думать не только в этот день, а всегда. Мы решили напомнить вам несколько простых, но важных правил безопасной работы с Почтой. А вы их соблюдаете?

1. Пароль должен быть сложным. Рейтинги самых популярных паролей публикуются в интернете ежегодно. Первые позиции занимают: qwerty, 123456, password, 123, love, abc123, iloveyou1. Если у вас такой или другой простой пароль — поменяйте его как можно скорее. Как же придумать безопасный пароль? И как его запомнить? Существуют разные способы. Не используйте простые слова или сочетания клавиш, находящихся на клавиатуре по соседству — они наиболее уязвимы перед автоматическими программами-взломщиками. Делайте некоторые из букв заглавными. Добавляйте в начало, конец или середину пароля числа, которые вы хорошо помните. При этом постарайтесь подобрать что-нибудь позатейливее — например, официальную дату выхода любимого альбома, дату Октябрьской революции или хотя бы год основания своего города. Так простое имя «Nikolay» может стать достаточно надёжным паролем: «NikOlay61!». Всего две заглавные буквы, последние цифры года первого полёта человека в космос и восклицательный знак. Просто запомнить, сложно подобрать :)

2. Один сайт – один пароль. Используйте разные пароли для разных сайтов. В почте – один, в социальной сети – другой, в интернет-банке – третий. Пароли должны отличаться, пусть даже незначительно. К примеру, основная часть пароля может быть неизменна, допустим «!pandora5ABS» («пандора» — название планеты из 5-го тома фантастов Аркадия и Бориса Стругацких). А при регистрации в Яндекс.Почте к основной части пароля можно добавить, например, три буквы, начиная со второй в домене сервиса (mail.yandex.ru) – получится «and!pandora5ABS». Благодаря такому методу пароли будут отличаться, зависеть от адреса сайта (что поможет вам вспомнить «добавку» к основной части пароля), а ключ к паролю будет известен только вам.

3. Контрольные вопросы и неочевидные ответы. Способ получения чужого пароля с помощью очевидных ответов на контрольные вопросы – самый популярный. Именно поэтому следует в качестве ответа на контрольный вопрос избирать то, что невозможно о вас узнать. Кличка домашнего животного, номер телефона или квартиры, девичья фамилия матери – всю эту информацию при желании можно вычислить. А ответ на вопрос «Любимое блюдо» и вовсе очень просто угадать — самым любимым блюдом интернет-пользователей почему-то является «шашлык». Даже номер паспорта небезопасен – вспомните, сколько раз вы указывали его в различных документах. Уделите контрольному вопросу больше времени, используйте фантазию. Лучше всего указывать в качестве контрольных свои вопросы и использовать факты, известные только вам или только узкому кругу ваших близких знакомых. Например, один из наших сотрудников в детстве считал, что графины называются так потому, что из них пьют графы. Вряд ли хоть один взломщик сможет правильно ответить на контрольный вопрос «Почему графин?». Дополнительно обезопасить контрольный ответ можно различными символами, например: «Потому что из него пьют графы?» или «Потому что из него пьют графы!!!». Одним словом – выбирайте ответы, которые будут очевидны для вас, а не для окружающих.

4. Регулярно меняйте пароли. Если злоумышленники везучи и настойчивы, они могут вычислить ваш пароль путем перебора. Чтобы этого не случилось – меняйте пароль раз в несколько месяцев. Пароли от учетных записей с очень важной информацией следует менять не реже, чем раз в три месяца. Пароли от не очень важных, но дорогих сердцу учетных записей для профилактики стоит менять раз в полгода.

5. Не попадайтесь «на удочку». Очень распространённый способ взлома учётной записи – «фишинг» (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Мошенники производят массовые рассылки от имени популярных интернет-сервисов или брендов. В таких письмах часто содержится ссылка на сайт сервиса, которую очень сложно или вовсе невозможно отличить от настоящей. При переходе по такой ссылке вас попросят ввести логин и пароль для доступа к сайту, после чего введённые вами данные попадут в распоряжение злоумышленников. Пользователи Яндекс.Почты ежедневно открывают от 500 до 3000 тысяч подобных мошеннических писем. Для обеспечения вашей безопасности каждое подозрительное письмо мы помечаем яркой меткой: Помните одно очень простое правило: интернет-сервисы никогда не рассылают писем с просьбой сообщить учётные данные.

6. Жгите мосты! Что делать, если ваш пароль всё же попал в руки злоумышленников? Случиться это могло как угодно: вы случайно обмолвились о принципе, по которому придумываете пароли, рассказали об одном из контрольных вопросов на одном из сайтов, ваш антивирус пропустил вредоносную программу, вы потеряли бумажку, на которой были записаны пароли... Прежде всего, трезво оцените ситуацию – попробуйте определить ценность информации, которой вы можете лишиться: Если это сайт, которым вы пользовались изредка и не хранили там ничего ценного, то может быть, будет проще завести новую учетную запись и не портить себе нервы. Если украли пароль, который вы использовали на нескольких сайтах – незамедлительно смените эти пароли на других сайтах. Если это основная почта или данные для доступа в интернет-банк – сразу же напишите в службу поддержки с просьбой заблокировать учётную запись. Не дожидайтесь взлома – смените пароли сразу же при потере телефона, бумажника или записной книжки. Сегодня в интернете многие хранят очень важную информацию, которая может нанести не виртуальный, а вполне ощутимый ущерб. Относитесь серьезно к вопросам вашей безопасности и конфиденциальности, и тогда Сеть будет приносить вам исключительно пользу.

875 комментариев
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apollo2k4
28 января 2016, 01:09
Была-бы очень полезна галочка при активации которой "учетная запись Яндекса" через какое-то время — рекомендовала сменить пароль …
Александр
28 января 2016, 01:09
Однозначно да. Скажем, раз в месяц наверху появляется назойливая оранжевая полоса "Яндекс.почта рекомендует сменить ваш пароль" - при клике сразу переходите на страницу смены пароля.
Анна
28 января 2016, 01:09
Согласна! очень полезная штука.
Anton-ph
28 января 2016, 01:09
Да, не плохо было бы...
astrophotos
28 января 2016, 01:09

у нас на работе так. Очень быстро заебывает. Когда стали требовать составлять сложные пароли (простые не принимаются), включающие в себя буквы разного регистра, цифры и разные символы (вот именно в таком сочетании), люди стали записывать эти пароли на бумажках и оставлять их у компов.

deslava2
28 января 2016, 01:09

+100

vaza96
28 января 2016, 01:09

Да вот проблема. Стараешься как лучше идею,а кто то продолжает развивать и выходит только хуже:-(

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

Сбпабрабпчрпдрслрпдгч

yesnik
28 января 2016, 01:09

Хахаха!!! +1000 БАЛЛОВ! :)))) Классно сказано!

ev-spb
28 января 2016, 01:09

Вахахах)) >:-)

nikita100l
28 января 2016, 01:09

XCIKMNOUIKM8OCFKJ9IKLMIOJCKDLMJOCMKLICIMKLIMKCMKCIMKCC7ICIKMCIMKU ICKIFC7KJMC7JKFMI:-P>:-)

belhavior
28 января 2016, 01:09

у нас на работе меняется пароль раз в 2 месяца, сложность любая, но не меньше 6 символов, и чтоб не повторял последние 6 паролей, за 2 недели до смены начинает регулярно зудить о смене пароля. это настолько всех достало, что пароли придумывают типа "111111" и записывают карандашиком прям на клавиатуре, а предприятие у нас режимное, оборонка, повышенная безопасность и секретность. те, кто не знает, что будет такое в первый раз придумывают себе нормальный адекватный пароль, а потом скатывается всё на "111111"

mr.smugleeff
28 января 2016, 01:09

да...

 

bbss
28 января 2016, 01:09

ага))) я, еще только перед прочтение этого ТОЖЕ (!) сменил свой пароль на 111111

))))))))))))))))))))

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

а я бы нет(-1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

Лсабрабрбапарбабрадрежюалпанда

margarita216
28 января 2016, 01:09

 А  потом  забудишь изачем,.     от  чего   она  хранится.:-)!

avadirect
28 января 2016, 01:09

Меня так банк-клиент мучал, пока я не забыл пароль. При том, что пароль давал только информационный уровень доступа, операции все только по хардварному ключу.

formmorg
28 января 2016, 01:09

В особо "клинических" случая пароли пишут на стикерах и клеят на монитор :-) :-) :-) Особо забавно эти наклейки смотрятся на рабочих  местах еще и повернутых экраном (паролем) к проходу :-) 

i13579
28 января 2016, 01:09

Да, у нас так же было. Это действительно достает. :-) Но, если панель появится, то она уж точно не должна быть "назойливой". ;-)

cube_mentore
28 января 2016, 01:09

astrophoto astrophotov, не матерись!!!>:-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:09

Лвбпарббвбпвбрт.ачдраобьвлбвррвдрвпа

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

да никто

не

 

 

матерится

guerrilla
28 января 2016, 01:09

А что сложного запомнИть "типа сложный" пароль????  На работе доступ к компа и в ресурсы сетиорганизации - 6 паролей, 7 почтовых ящиков и 18 сайтов-форумов, на некоторые захожу раз в месяц, пароли из буКовок иков разного регистра и циферок. 12-16 знаков. Не путаюсь. 

Маленький совет про контроль ноте слово для восстановлениепароля. Тупо указать, например, " любимый город" как есть все равно что указать сам пароль. Выведатпана звание любимого города совсем несложно. А указывать любой город - самому можно забыть. Советуказывать город как есть. Но к названию прибавить несколько знаков, которые сам помнишь всегда и везде и никому не говорить их

Владислав Волков
28 января 2016, 01:09

пароли можно украсть

shoma8870
28 января 2016, 01:09

Чтобы не скатываться на 111111, не нужно придумывать всякую херню. Можно 10 знаков сделать и запомнить и этот пароль будут ломать до конца света!

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

хотя у меня 10 знаков но сложный

shoma8870
28 января 2016, 01:09

Еще через два года что-нибудь напиши.

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:09

а это плохо!!!

 

prsn69
28 января 2016, 01:09

:-D

irina051050
28 января 2016, 01:10

И я согласна с этим.

a--b--s
28 января 2016, 01:10

+

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

+

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Ухйхуйхухйхуйхуйхуйхухйухйухйхуйхухйухйхвйхухйуйххухйхухухйухйухйухйухйхуйхуххухухухухй

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

не матерись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mag252
28 января 2016, 01:10

Буду краток: +1

Михаил
28 января 2016, 01:10

Я тоже согласен!o_O

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

да:-)

lope-8
28 января 2016, 01:10

Да

[:]||||||[:]

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

не плохо

Nikola Shir
28 января 2016, 01:10

я не согласна

savalerius
28 января 2016, 01:10

полностью согласен

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

я тоже:-)

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

я тоже(-1)

frisk
28 января 2016, 01:10

И чем вам так не понравилась безопасность, Школа 605?

Шурян Шурик
28 января 2016, 01:10

В натуре, школа! :-PВот таких и ломают! Я, за! Чтоб,была полоса "напоминашка" о смене пароля раз в месяц! Вы всегда заняты другими делами, а эта функция поможет сохранить свой акк.(+1)

Kitov Mikhail
28 января 2016, 01:10

Почему же? Это наиболее рационально.

adsweets
28 января 2016, 01:10

(+1)

Djaballah Mohamed Taher
28 января 2016, 01:10

Даниил
28 января 2016, 01:10

Наоборот устаревшие пароли менять надо  . И не стоит даже к каждой игре один и тот же пароль ставит .

Николай Курдин
28 января 2016, 01:10

Привет!!!

 

Светлана Малова
28 января 2016, 01:10

привет:-)

iv.boga
28 января 2016, 01:10

ghbdtn

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

привет:-):-):-)

iv.boga
28 января 2016, 01:10

hbdtn

Djaballah Mohamed Taher
28 января 2016, 01:10

alinka.zaicka2004
28 января 2016, 01:10

привет\

:-)
sokolowa.inna2016
28 января 2016, 01:10

Приветик!

 

fedosow.vasil
28 января 2016, 01:10

привет!!!

solomon09.solomon09
28 января 2016, 01:10

А,извините,как можно запомнить такое количество паролей? Это,если на каждый сайт...

 

versations
28 января 2016, 01:10
Присоединяюсь!)))
agasyants2013
28 января 2016, 01:10

я тоже(+1)

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

почему про меня все забыли:-(:-(:-(

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

никто о тебе не забыл, только не все о тебе знают

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

некто меня не любит

vitia.granin
28 января 2016, 01:10

Что так расстраиваться?

sukhawik2010
28 января 2016, 01:10

Все любим, просто заняты сильно собой и делами!

lisaalya
28 января 2016, 01:10

я люблю!!! а ты кто?

zadorozhnaya61
28 января 2016, 01:10

нЕкто это вам не нИкто... ждите какого-нибудь другого некту...

ObmennikTMP
28 января 2016, 01:10

Потому что ты - никому не нужный лузер!

BYNTAR-FIKOSERG
28 января 2016, 01:10

зато НЕкто тебя любит весьмА!

Спас-ибо и меняй чаще местами.

Отче наш брат, или сестра!

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

Все тебя любят

sonia.klimova2016
28 января 2016, 01:10

а кому

vap.popowa
28 января 2016, 01:10

гм конечно

IKJYH2223
28 января 2016, 01:10

:-) И Я ЗА

ajaysinghnegi
28 января 2016, 01:10

">

katoriz
28 января 2016, 01:10
Согласен
Ярослав
28 января 2016, 01:10
+100500 всеми конечностями
mitya20-04
28 января 2016, 01:10

У тебя 100500 конечностей?!

kuzin.timur2016
28 января 2016, 01:10

на меня яндекс почта бросается

sv-17-4
28 января 2016, 01:10
Поддерживаю. Это действительно важно.
nickita.kochergin2013
28 января 2016, 01:10

приветик>:-)

vikingspb1
28 января 2016, 01:10

я полностью за если они кароткие и втоже время сложные надо думать о своей безопасности и не лениться!!!!!!!

vlad.russkikh2011
28 января 2016, 01:10

Вот это было бы очень здорово!

kirschjoghurt
28 января 2016, 01:10

Люди, да у вас крыши поехали??? Какая полоса раз в месяц? нет ничего более отвратительного, чем ежемесячная обязательная смена пароля! Такое только опцией можно делать. Отключённой по умолчанию! Такая галочка в настройках: "Я -- параноик"

aivan79
28 января 2016, 01:10

Согласен!!!

И еще,Кто менял пароли каждый месяц на работе по указке сисадмина(иначе комп блокирутся) меня поддержат,потому что после 3-5-7 раза  ТЫ сидишь и тупо смотриш на экран вспоминаякакой пароль в прошлый раз менял или где записал,,,

Александр
28 января 2016, 01:10
Установите Мозиллу Файрфокс:пароль автоматом сохраняется, а в случае если надо посмотреть, какой именно у вас пароль в почте сейчас (ну забыли вы - а надо куда-то его ввести) смотрите в настройках. (настройки-защита-сохраненные пароли - кнопка "отобразить" и "да" во всплывшем окошке)
vm-h
28 января 2016, 01:10

И так как раз фишингом у тебя воруют всё подменой кукисов...

Александр
28 января 2016, 01:10

А установить антивирус бесплатный - не судьба? Тем более, что их - завались: Avast! Free, AVG Free, Comodo Internet Security Premium Free, Avira Antivir Free, и это не всё... каждый из них почикает фишинг на нолики. Ну а если пользователь не желает устанавливать антивирус... что ж, мазохисты тоже люди.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Бесплатные антивирусы бесполезны!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Не все. Да и лишний раз ими проверить не бесполезно, так как все разработчики используют разные алгоритмы работы, при этом даже самые лучшие платные антивирусы не могут гарантировать полную безопасность и защиту. Это не значит, что они плохие, просто раз в N времени стоит проверить компьютер и другим антивирусом, пусть даже бесплатным.

Александр
28 января 2016, 01:10

Совершенно верно! Тем более, что у каждой антивирусной программы есть не только устанавливаемые антивирусы, но и сравнительно лёгкие антивирусные утилиты.

sherbakov.dima96
28 января 2016, 01:10

не всегда 

аваст пробная версия работает тагже как и активированная

 

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

ПОЛЕЗНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vaza96
28 января 2016, 01:10

Но по логики вещей придумывают же вирусы которые пролазеют через все антивирусы,так и программу которая будет воровать пароли придумают. Поэтому я полагаюсь на свою голову(надеюсь не отобьют память)!;-)

Александр
28 января 2016, 01:10
Что ж - похвально, похвально! но - боюсь, вы одна из немногих, кто пароли помнит, а не сохраняет. Это верх безопасности - помнить пароль и каждый раз его вводить. Только это не гарантирует, что на компьютере нет скрытого кейлоггера (программы, перехватывающей и записывающей нажатия кнопок клавиатуры), который может своровать вводимый пароль... или что на материнской плате, между контроллером клавиатуры и разъёмом не стоит крохотная микросхема-флешка на 4 гигабайта, которая записывает все нажатия кнопок за время работы (4 гига хватит на несколько лет)...
vaza96
28 января 2016, 01:10

Если флешку установил кто, то это еще в магазине или на заводе=( А вот на счет программы не отрицаю может и стоит такая,потому что посещаю много сайтов,но каждые полгода(как минимум) у меня слетает винда сразу после переустановки меняю пароль и каждый раз все сложнее делаю.

phoenix214
28 января 2016, 01:10

Здорово подсказали. класс. Ваш сохраненный пароль с компа уплывет куда угодно... так как сохранен на компе

Александр
28 января 2016, 01:10
ну если вы особенно привередливый пользователь до безопасности, пользуйтесь Оперой - в ней забытый пароль никак не выцарапать. Или ставьте SeaMonkey (собрат файрфокса), которая поддерживает блокировку на запуск программы (то есть: не ввёл правильно пароля - и фигу, а не браузер тебе)
phoenix214
28 января 2016, 01:10
Сама по себе функция Сохранять пароль противоречит политике безопасности, т.к. пароли где то лежат и неизвестно в каком виде...
super.efra
28 января 2016, 01:10

o_O(love)Какой ты,УМНЫЙ!!!Уменя был однокласник Алёша Мурашкин,который любил футбол, и дай ему здоровья смотреть его.Ура,победа, будет за нами!!!!

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Не знаю почему, но очень близко где-то легла позиция такая: ВСЕХ УМНИКОВ,,,,,(а дальше, как сегодня захотелось "по умолчанью" их всех "поумолчанью",,,,,,,,,

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

После "победа" запятая не нужна. Ура, победа будет за нами!!!!

fyo-kiselchuk
28 января 2016, 01:10

Пароль заменить проще простого: для домашних условий завести  "Журнал учета паролей", на свою памяь не надейся!

Был:  хххххххххх, Стал: хххххххххх  дата введения хх.хх.хххх

Можно применить таблицу "своих" кодировок известных только Вам и использовать ее для смены  паролей по расписанию, скажем, по  квартально или через хх дней (месяцев). Желательно выполнить проверку паролей на надежность.

 

 

   

Данил
28 января 2016, 01:10

К примеру положиться на цифры:аэто1,б  это 2 и.т.д работает безотказно(+1) 

gea-uln
28 января 2016, 01:10

проще с учетом регистра......

fyo-kiselchuk
28 января 2016, 01:10

Если на Вашем компьютере установлена зловредная программа КЕЙЛОГГЕР, то любые Ваши мероприятия (усилия), направленные на усовершенствование возможностей пароля, будут тщетны. 

ogn7420
28 января 2016, 01:10

менять пароль полный моразм 

Александр
28 января 2016, 01:10
ну если вы не хотите сменять пароль - его рано или поздно подберут. взломают, угонят почту - и не стучитесь тогда в техподдержку Яндекса: вас же предупреждали!
mr.mishel61
28 января 2016, 01:10

Согласен с Александром,у меня ломали пароль просто потому что лень матушка менять хоть раз в месяц,сейчас всё на мази,хер кто подкопается...

IVANOVserega-64
28 января 2016, 01:10

С О Г Л А С Е Н !!!!!!!!!!

Кому надо тот пусть помнит сам.

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

СОГЛАСЕН

vm-h
28 января 2016, 01:10

17:17 
Была-бы
очень полезна галочка при активации которой "учетная запись Яндекса"
через какое-то время — рекомендовала сменить пароль …Внимательно читаешь прежде чем критиковать? :)
vlad.radetzky2011
28 января 2016, 01:10

Это  неплохо   придуманно!!

vlad.radetzky2011
28 января 2016, 01:10

ВОТ  ЭТО  КЛАСС!!

kim.vladim2012
28 января 2016, 01:10

полностью согласен:-)

CepGo63
28 января 2016, 01:10

На майле всё гораздо проще: заплатил бабло админу и он твою почту передал другому. Поэтому у меня основная почта на яндекс.

Gluk2101
28 января 2016, 01:10

+5

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Я помню в школе мне ставили оценки; 5+ или (хотя-бы) 4+.

Мне непонятно, что это такое +5. Быть может что-то в жизни изменилось....

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

совершенно согласен, хотя у нас 5+ ставят очень-очень редко

kodena2011
28 января 2016, 01:10

Я, вообще, не понимаю нахрена они нужны эти пароли????

 За 15 лет работы в конторе у меня был один пароль, который до сих пор остался для общего пользования, несмотря на всякие ньюслужбобезопанческие мероприятия. Каждый раз я тихо угорал, когда каждый новый специалист с круглыми глазами утверждал-- ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО-- и начиналась кутерьма по смене паролей- на хрена???  На следуюший день все знали у кого какой пароль, потому что так было надо. А самое смешное, что когда плохого сотрудника увольняли, комп был заблокирован, этим дурацким паролем, который естественно взламывался в течении некоторого времени.И тоже самое с почтой!

Да кому надо- ему это не надо!!!

ОН найдет и возьмет всё, что ему надо!!!

И ни инет, ни телефон в любом виде ему не понадобится, зачем, все можно сделать проще-среди всех нас в любом случае найдется человек, который откроет все секреты, если таковые имеются.

 Поэтому, пароли на хер! Пишем по честному, красиво. А если что секретно, то есть другие варианты передачи информации.

PS. Пароль нужен только от жены. (и то выпытает-же!!!)

 

yuferewa
28 января 2016, 01:10

Посмеялась, но в целом согласна. У нас на работе мы тоже знаем пароли друг-друга, иначе в случае неожиданной болезни или ещё чего намаешься работу делать. Хотя послушно по распоряжению айтивишников меняем пароли на компах. Без возмущения - им еадо свою работу делать, а нам- свою

miss.nemna
28 января 2016, 01:10

НЕ ПОНИЛА

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

А пароли не для "хрена", пароли для нормального (читай "для безопасного") общения (не в постели) НОРМАЛЬНЫХ людей.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

!!!

Данил
28 января 2016, 01:10

ну нужны и нужны>:-)>:-)>:-)

provincia52
28 января 2016, 01:10

А если у вас и нет секретной инфы, то хакер просто уведёт у вас страничку. Я такое видела.А там фото, музыка, видео. Жалко.И глупо, когда от твоего лица дрянь чешут.Или договариваются о чём-то.:-@

NickMonk
28 января 2016, 01:10

Жена, видимо чекистка. ))) А по чесному, память тоже развивать не плохо.

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

kodena2011, не согласен.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

1. Шутка - не смешная

2. Не согласен - я видел, как взламывают пароли

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

А ТО ВОЙДУТ В АККУАНТ И СТАЩАТ ИНФОРМАЦЫЮ

alexej.snegur
28 января 2016, 01:10

Абсолютно согласен!!!!

dan7340
28 января 2016, 01:10

Некоторые люди далеки от безопасности в сети интернет и не только...

("тонкий" намёк).

На счёт взлома почты скажу: пароли типа 111, 222, 555 и т.д подойдут к каждому 10 почтовому ящику:-) это - факт!

Не скрет что спецслужбы спокойно могут читать всю нашу почту (для нашей же безопасности), но я против того, что бы моей почтой пользовались мошейники...

 отсюда ВЫВОД:

 Давайте подключим фантазию и придумаем БЕЗОПАСНЫЙ пароль, допустим такой чтоб он асоциировался с каким-то воспоминанием, вещю, книгой( например ). 

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

согласен с dan7340, предлагаю пароль Пи-ЦЦа2014

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Не огорчайся, Люди (и я том числе) ещё раз хотят знать, по какому такому знаку им действовать надо, Но прежде, всё-таки, нам придёться ответить на вопрос: "по умомчанию" кто Я и почему Я отключаюсь или включаюсь по кем-то заданной программе.

vlass005
28 января 2016, 01:10

точно!(+1)

missis-tamriko1958
28 января 2016, 01:10

Почему столько сарказма!?У меня недавно взломали аккаунт и все из-за апароля. А самостоятельно менять пароль раз в месяц я точно не вспомню.Может нужно ввести в настройках соответсвующий пункт:кому надо-пусть установит у себя,кому не надо-пусть проигнорирует.:-)

iriskastrikina
28 января 2016, 01:10

вот-вот))) согласна)))

burani
28 января 2016, 01:10

Вот это здравая мысль.

В отличие от параноидальной мути выше )))

 

 

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

kirschjoghurt, ты дибил?

sir.valischin2013
28 января 2016, 01:10

За Вами никогда не охотились с целью прикончить,поэтому так думаете.Лучший телохранитель для себя-ты сам.Любой мало-мало грамотный инструктор по выживанию первым делом вобьет Вам в голову -никто,никогда не должен знать где и когда Вы будете и что будете делать!Почта-самое то для нехороших,взлом-и Вы весь на виду!А думать кому я нужен в корне неверно,вспомните за что Каин убил Авеля,поймите, повод для охоты может быть самым ничтожным.Наберите сухой мед вечные бритвы и поймете-даже если у тебя голова варит,это не гарантия долгой жизни.Испытано!Целиком за Сергея и Влада.

ya.socet
28 января 2016, 01:10

Soglasen. Wopros: A kto Vidit moy Parol, ved server je komu-to prinadlejit... ili eto ne tak? RRR.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Пароль хранится на сервере в зашифрованном состоянии, поэтому он неизвестен никому, кроме Вас. 

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

А если ты будешь болтать про него или он будет очень простым как например "кверти"(qwerty или йцукен)

Andrey Novarito
28 января 2016, 01:10

Лунный цикл - как месячные. :-P

ogn7420
28 января 2016, 01:10

согласен куча параноиков

vikingspb1
28 января 2016, 01:10

да

yurchela2011
28 января 2016, 01:10

12 МЕСЯЦЕВ-12 НОВЫХ ПОРОЛЕЙ..ТОЧНО  КРЫША ПОЧЕТ,А ВОТ БЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА ОТСТУПИТ,ПОТОМУ ,ЧТО ПАМЯТЬ БУДЕМ ТРЕНИРОВАТЬ ВОСПОМИНАНИЕМ О НОВЫЫХ ПОРОЛЯХ !!!

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

вот с чем согласен

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

У   тебя   у   самого   К Р Ы Ш А   П О Е Х А Л А !

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

А МОЖНО РАЗ В 3 МЕСЯЦА;-)

d-ireen
28 января 2016, 01:10

НАПРЯГАЕТ. МЕНЯ ТОЖЕ И ПАРОЛИ ЗАПОМНИТЬ ТРУДНО

НО ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАПРЯГАЕТ, ДО БЛЮВОТЫ, ЗАНАЯ  0,0000.....1  ДОЛЮ  ТОГО, ЧТО ОНИ  С  НАМИ  ДЕЛАЮТ.

НИКОГДА  НЕ  ЗАДУМЫВАЛИСЬ? НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

 

ВОТ  ТОГДА  УЖ  ТОЧНО  КРЫША ЕДЕТ!

Королёв Сергей
28 января 2016, 01:10

[:]|||||||||[:](+1)

adsweets
28 января 2016, 01:10

(+1)

sonia.klimova2016
28 января 2016, 01:10
Введите текст цитаты

ага(love)

Олег
28 января 2016, 01:10

Согласен!

Максимум, что можно сделать - ненавязчивое напоминание о необходимости сменить пароль с периодичностью, устанавливаемой владельцем почты (вплоть до возможности полного отключения напоминаний).

Олег
28 января 2016, 01:10

Согласен!
Максимум, что можно сделать - ненавязчивое напоминание о необходимости сменить пароль с периодичностью, устанавливаемой владельцем почты (вплоть до возможности полного отключения напоминаний)!

wins2
28 января 2016, 01:10

Да ну, кнечно опционально можно сделать но не как ни принужденно. Я бы не хотел видить такие напоминания.

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

Сергей, НО НИКАК НЕ ПРИНУЖДЁННО. Выучите орфографию.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

yes, but "е" and "ё" do not differ when printing

MID-2-WAP
28 января 2016, 01:10
Yes!
muxin.sereja2012
28 января 2016, 01:10

да не  плохо  придумано!

vaza96
28 января 2016, 01:10

Даже выгодно,потому что кто то забывает про это,а у кого то стоит пароль который в жизни ни одна фигня не взломает.:-)

cher.slava55
28 января 2016, 01:10

;-) Согласен;-)

stanislaw.gorishny
28 января 2016, 01:10

Согласен! Очень классный вариант.

zaxar.sa
28 января 2016, 01:10

Привет меня зовут Захар  а тебя

Александр
28 января 2016, 01:10

Меня зовут J.C.Denton, я айтишник, бываю добрый и злой

pomog1te
28 января 2016, 01:10

Добававляйте в други )

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

только не други а друзья

АЛЕКСАНДР
28 января 2016, 01:10

МЕНЯ  АЛЕКСАНДР!!!  

potehina.ya
28 января 2016, 01:10

Привет меня яна

Светлана Малова
28 января 2016, 01:10

Светланв

sensli
28 января 2016, 01:10

:-|Никто не зовёт

Алексей
28 января 2016, 01:10

а меня Алексей

Николай
28 января 2016, 01:10

Полностью поддерживаю! Было бы просто супер, полезнаю ф-ция

rock19812006
28 января 2016, 01:10

поддерживаю!

vladislav.swiajin
28 января 2016, 01:10

я в приципе за слава.

ra-xeon
28 января 2016, 01:10

у меня и так достаточно сложный пароль который не обязательно менять даже раз в год, так нафига мне его менять раз в месяц-я против, если надо то просто берете на английской раскладке вводите какойнить  текст стишка русскими буквами и не парьтесь

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

например, некоторые делают так:

jn eks,rb d yt,t hfl

stepanoff.stepan25
28 января 2016, 01:10

Не поддерживаю!!! своя голова должна быть без напоминаний ,я обычно если это мне не по пути будь там обновление или какие настройки и они назойливо лезут я их игнорирую либо закрываю.

mitya20-04
28 января 2016, 01:10

я тоже

Gurd-Varga
28 января 2016, 01:10

это сообщение удалят.

 

sonia.klimova2016
28 января 2016, 01:10

конечноа то фигню пишутo_O

bkmzgold22
28 января 2016, 01:10

но круто

mybeelineru.abonent
28 января 2016, 01:10

аналогично с QIWI, ставишь пароль на месяц, после истечения срока зайди и поменяй сразу

Светлана Ошина (Козикова)
28 января 2016, 01:10

солидарна

v
28 января 2016, 01:10

:-)(+1)

adsweets
28 января 2016, 01:10

глупое предложение. и будет еще один минус яндексу (-1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Басрбараббчарвьпвбрбкдркоюаплаг

rusakov.volodia2016
28 января 2016, 01:10

B-)

prsn69
28 января 2016, 01:10

"Назойливая"! ))) Всё-таки наш народ умеет шутить! 

madam.lidia1958
9 марта 2016, 07:25
Александр,
согласна с вами
dibirow.dibir2016
9 марта 2016, 18:55
Анна,
А вы пробували
leonid
20 марта 2016, 15:59
какую то хуйню пишишь Умная очень или умный? Я сразу разгодал
expodroid
8 ноября 2016, 17:41
Отличный пароль! Сам запомнишь такой?)))
Александр
9 ноября 2016, 22:18
expodroid,
около сотни таких помню, навроде H3c.k-TH3_$y$t3m
tchub.jan
17 января 2017, 20:07
Королёв Сергей,
гадяч
Z
3 февраля 2017, 10:58
Александр,
 ОХ и совет!!!! Вот так и вздамывают ваше автосохранение!!! 
doctor.vag
11 мая 2017, 09:32
kirschjoghurt,
+ 1000
sheralirasulov
22 ноября 2017, 14:43
Светлана Малова,
привет

sheralirasulov
22 ноября 2017, 14:44
alinka.zaicka2004,
привет
afina-LI-48
8 ноября 2018, 20:59
Александр,
Точно! Нужна такая ссылка-напоминание о смене пароля!
Виктор Б.
28 января 2016, 01:10
пррисоединяюсь! Очень полезная функция была бы!
LFRG
28 января 2016, 01:10
данная функция совсем не нужна, если не лениться и самому менять пароль... 
Виктория
28 января 2016, 01:10
Согласна) Меня бы эта полоса только раздражала)
Хотя, если делать такую функцию, то её надо сделать включаемой и выключаемой по желанию
wins2
28 января 2016, 01:10

Вот с этим я в полне согласен.

Хотя параноя менять пароль, кому надо взломают его.

Тогда совет вам, меняйте паролько каждый час, что бы уж наверняка! :-D

Arh31180
28 января 2016, 01:10

Друг ты мой любезный! Кому надо взламывать говоришь??? Вот мою страницу в контакте взломали. И спрашивается-КОМУ ПОНАДОБИЛОСЬ??? Напоминание о смене пароля вещь стоящаяя...

SunnyHedgehog
28 января 2016, 01:10

У тебя есть три приглошения для других (если не больше). Это значит что с тебя можно рассылать спам и с ещё 3х новых. Вот и понадобился.

Или же где-то забыл выйти из аккаунта и стал жертвой шутки.

vaza96
28 января 2016, 01:10

Вот я тоже по ссорилась с человеком в контакте из-за мелочи взломали и еще прикрылись что брат админ сайта помогает врагов взламывать=):-(

fialka.se
28 января 2016, 01:10

Не нужно хранить на себя компроматов в сети, можно к примеру чистить переписку. 

fialka.se
28 января 2016, 01:10

Пароль взломать не так уж и сложно, если знать сколько символов. Важна длина.

Если бы здесь был пароль периодический а не статический, было бы куда лучше. К примеру раз в определенное время меняется один из символов, главное знать принцип.

И опять же это можно сделать как не обязательную функцию.

ANIGMATEHNOLOGI
28 января 2016, 01:10

Возможно кто то удивиться, но в компании маторолла , что бы зайти на сервер разработчиков програмного обеспечения. Нужно ввести пароль который меняется каждую минуту. У каждого сотрудника имеющего к этому отношение есть специальный брелок чем то напомянающий часы электронные который синхронизирован с сервером доступа мотороллы и на нём каждую минуту отображается новый пароль. Это факт. Сам видел и держал подобный гениратор паролей...

Светлана Ошина (Козикова)
28 января 2016, 01:10
Я СТОБОЙ СОГЛАСНА
hohoho-andrey.nosoff2015
28 января 2016, 01:10

так напиши

NuArra777
3 мая 2016, 15:42
wins2,
Фильм Ред - "Код на замке меняется каждые полчаса, его невозможно взломать". И бах по стене рядом! А там гипсокартон... )))))))))))))))))
savuanton
28 января 2016, 01:10
плюсую к идеи
donbinsky
28 января 2016, 01:10

kiuyjbfdzx 

margarita.vatulyan
28 января 2016, 01:10
И я того же мнения! Было бы удобно.)
Ruslan Urban
28 января 2016, 01:10
+1
mazurkin1
28 января 2016, 01:10

[:]|||||||||[:]0

 

NiDaMaks
28 января 2016, 01:10
 Да! Это было бы не лишним!
Е.
28 января 2016, 01:10
Можете поставить себе напоминание в календаре: http://calendar.yandex.ru/month
grammila
28 января 2016, 01:10
все это бред просто надо усилить контроль за спамерами да и при входе на почту или хотябы сделать 3 попытки ввода логина и пороля после которого блокируется ввод или же что то по жоще включайте немыслимые идеи.а смена пороля не особо поможет машина итак подберет пароль
Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10
Согласен, с оговоркой, что этими делами занимаются не какие-то там хакеры, а сами яндексовики, майловцы и т.п.Я что? Шпион, чтобы меня взламывали? Да я не такой дурак, чтобы хранить  там важную информацию!Надо быть круглым или если хотите квадратным идиотом, чтобы верить тому, что какой-то хакер будет тратить время на то, чтобы взломать мой ящик!Он лучше  взломает какой-нибудь банк!Фигня всё это!Ложь, пи*дёж  и провокация!
Ostroverhova
28 января 2016, 01:10
+1000
Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10
Спасибо, что меня поняли!Вам +1000000000000000
klimel
28 января 2016, 01:10

Вас не будет ломать хакер по личной инициативе, просто его "попросят" за немногоденег и при этом цели и задачи взлома будут совершенно будничины и прозаичны, про то как кулхацкеры целыми днями ломают банки это вы телевизора насмотрелись. Большинство из них просто выполняют заказы, кто мелкие, кто крупные.

ЗЫ

Насчет формы идиота и что и где эти идиоты хранят, могу предложить подумать, в скольких ресурсах вы засветили свой адрес в качестве ретрива. А то выйдет как у меня однажды, сидел пил пиво и копался на форуме любимом, зацепился там с неадекватом, который начал жизни учить, причем в хамской манере. Ну залез я к нему в профиль, нашел почту, на почте посмотрел контрольный вопрос, далее прошарил по нику форум и интернет на предмет интересов клиента, обнаружил еще с десяток форумов где он зареген, ответ на вопрос был подобран минут за 20.

Итог, человек лишился почты, со всех форумов я ему сделал запрос пароля со сменой, ну и мелочи типа переписки за несколько лет попали ко мне в руки. Причем я ничего и не делал такого за что спросить могут. Просто предоставил человеку возможность погеморится при восстановлении прав на ящик у провайдера и в промежутке подумать о вечном.

Я тут не рисуюсь абсолютно, да и профессионалом меня назвать нельзя, просто правильно было использовано междуушье. Я к тому, что абсолютно любой человек может стать обьектом взлома, причем сломать его может даже не хакер, а просто сообразительный пользователь компьютера.

Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10

Ну, если вам интересно копаться в чужом грязном белье, милости просим...с пивом и без пива!

rexb0ba
28 января 2016, 01:10

ст. 272 УК РФ "Непровомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", чем является чужая электронная почта с личной перепиской.

metalservisregion
28 января 2016, 01:10
Все такие умные, а я вот полный ноль в компьютерных вопросах. Задолбали баннеры на сайте. Подскажите, что делать?
ele-besko
28 января 2016, 01:10

А для того, чтобы баннеры не мучили можно поставить программку, которая их блокирует.. Есть такая "коровка", которая их "кушает"..)))  Launch Ad Muncher называется.. Можно через Яндекс найти и поставить.. Блокирует всю ненужную фигню с рекламами и всплывающими окнами.. Я ей вполне довольна..

irina.1002012
28 января 2016, 01:10

Как Яндексе ПРАВИЛЬНО страничку создать?

grek-vitaly
28 января 2016, 01:10

попробуй

 

guerrilla
28 января 2016, 01:10

А вот и не разу нет.

Хакеру нужен не ты, а твой ящик. Как хакер будет взламывать банк???  Да с твоего ящика...  Он попробует взломать, а претензии службы безопасности по взлому - к тебе будут адресованы...  и выкручивайся, как хочешь.  Эта раз.

Попутно - в почте может быть любая информация.  Мелкие, незначительные детальки из твоей жисти...  Злоумышленник их узнает и представляется (тайно от тебя) твоему знакомому как твое

Valera Mendelson
28 января 2016, 01:10

Хрень!

guerrilla
28 января 2016, 01:10

знакомое...  пусть это ему удастся на полчаса...  он еще информацию соберет...  Мошенники не дремлют, а жируют. Есть такое "социальная инженерия"...  Ты  сам по себе никому не нужен, но если попал в разработку к мошенникам - мало не покажется.

БДИТЕ!

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Я сразу признаюсь, что не очень понимаю, о чём Вы здесь,,,,

но реально чувствую, что о моём, о главном,,,,Поэтому я с Вами

grek-vitaly
28 января 2016, 01:10

а не хер писать что попало

 

ed-cher
28 января 2016, 01:10

Нафига ломать почту какого-то дебила, если можно завести бесплатный ящик? И как с яндекс.почты можно взломать банк :-)

alena.er4ihina
28 января 2016, 01:10

Абсолютно с вами согласна.Все незаконные операции производятся именно с чужого почтового ящика,а так бы всех хакеров уже давно накрыли.Да и монипуляции  твоих анкетных данных,то же приносит не мало огорчений.Я с этим сталкивалась...

kodena2011
28 января 2016, 01:10

Абсолютно!!!

 

pcdrweb
28 января 2016, 01:10

;-)+100

maxim.petukhov2013
28 января 2016, 01:10

ДА ДА ДА!!!!!!

kbra.krs
28 января 2016, 01:10

o_Oslm

a--b--s
28 января 2016, 01:10

проба

 

Валерий Б.
28 января 2016, 01:10

Я полностью согласен!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Очень и очень верно; странно, почему многие этого не понимают!

raider-rec
28 января 2016, 01:10

100процентов! Поддерживаю мысль товарисча!)))

azat-karimov-2012
28 января 2016, 01:10

В точку

porfirij2011
28 января 2016, 01:10

Ангел, хотя и не знаком с Вами, но вопиющая безграмотность убивает !!!!!!! Вы что, на поезд торопитесь, когда пишете, или на горшок опаздываете ? Тошнит от таких грамотеев.

Змеяныч

kabarojka
28 января 2016, 01:10

(+1)Совершенно верно!

gamajun2008
28 января 2016, 01:10

Порфирий, ва вопиющий агрессивный тон и выражения про горшок и тошноту куда неприятнее врезаются в обсуждение чем пара ошибок-опечаток  в неагрессвином тексте по сабжу.

kodena2011
28 января 2016, 01:10

согласен. Ребята, добрее быть надо!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Не  все  же  такие  грамотные  как  Вы .   Главное  написано   то, что  нужно  знать  каждому.   Кто   находится    в  интернете .  Горшок    помнят    все  это   кажется  из  далёкого    детства,    билетов  нет   поет  Пугачева.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Ребята    осторожно  програмой  (  qip 2012  )   это  такое  брахло   приставучия    лучше  не  трогайте   зту  хигню,  ели избавился    от   этой  заразы    это   типа  (   meil.ru ),  Вот  так  это  выглядит  (  http:/www  qip  ru  )  Приставвучия    это  просто  кашмар..

irina.pokrovskaja
28 января 2016, 01:10

Я тоже согласна в отношении безграмотности!!!!!!!!!

tishenko.jurij
28 января 2016, 01:10

Абсолютно с Вами согласен!!! Неужели люди не понимают, что безграмотность их унижает? Но, я думаю, что и Вы обратили внимание на то, что всё это преподносится с апломбом: "А чё тут думать, наливай да пей!!!" Ещё и мата добавят. Интересно, кому приятно, когда его обольют помоями? Именно натурально помоями! А ведь мат  -  это помои!!! И как привыкли обливать друг друга помоями!   В итоге, что мы имеем? Привычку  -  быть в грязи. Нам "до лампочки" -  во что мы одеты, в каких условиях потребляем пищу (хоть "верхом" на урне, среди помоев и мусора), а попробуйте войти в лес: везде Вы встретите горы мусора... С уважением к Вам jorjisam.

stilaudit
28 января 2016, 01:10

Три попытки ввода:у меня на некоторых ресурсах не получается прочесть надпись с картинки(((

Частая смена пароля:машине,действительно,какая разница когда изменён пароль? Она же текущий взламывает, а не прошлогодний. А вот личностный подход к генерации паролей тем проще вычислить, чем больше паролей индивидум сгенерировал. То есть:первый пароль может быть любым(у незнакомца), а вот сто первый уже вполне закономерен, не говоря о тысяче втором.

LEVMIKH
28 января 2016, 01:10

(+1)(+1)согласен!!!!!!!!!!!!!!

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Я удивляюсь,,, Я думала, что я что-то знаю,, Сегодня поняла: Вы поняли гораздо раньше,

Приходиться признать; Я - тормоз!

stilaudit
28 января 2016, 01:10

разве Вы специалист в этой отрасли,чтобы быть столь категоричной?

exc5
28 января 2016, 01:10

Если Ваш пароль пытаются взломать методом перебора, то на взлом достаточно сложного пароля может понадобится весьма много времени, однако если Вы смените пароль, то есть вероятность, что этот пароль уже был проверен и тогда время, потраченное хакером, пропадет впустую! Но смена раз в три месяца или раз в пол года, как по мне и правда параноя.

 

A_l
28 января 2016, 01:10

 У меня  не получается прочесть также довольно часто. Тогда пользуюсь экранной лупой Virtual Magnifying Glass (намного удобнее стандартной). 

Catgirl97
28 января 2016, 01:10

Не скажи. Года четыре назад я хотела зарегистрировать почту tanyacat@rambler.ru, причём tanyacat4@rambler.ru меня не устраивало ни в коей мере. Контрольный вопрос на ящике tanyacat был "Ты - хомяк?". Я ответила "Нет" и получила ящик в своё распоряжение

Иванов Серёга
28 января 2016, 01:10

Ах ты какая негодница.....  )))))))))))))):-O

Атджанов Руслан
28 января 2016, 01:10

Да как ты могла )

kbra.krs
28 января 2016, 01:10

slm

vuiko
28 января 2016, 01:10

хи-хи...

по жёстче, а не по жопсчше

 

sergey482
28 января 2016, 01:10

Вы тут пишите бред полный!

Александр Юшин
28 января 2016, 01:10

Я согпасен,по поводу 3-х попыток,Авот после 3-ей попытки,можно добавить авторизацию через СМС код.o_O

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Спасибо за предложение, я передам его коллегам на рассмотрение!

leonid
20 марта 2016, 16:04
Valera Mendelson,
Совершенно верно Кому мы нищета нужны Эти умные ребята работают по крупному
Arhangel-666
28 января 2016, 01:10

Яндекс Примите к сведению)) Все оценят данный сервис!

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Какой такой Сервис. Это не сервис, Даже я не знаю - что Это (хотя 15 лет искала ответ - кто)

muzungu.kilibosa
28 января 2016, 01:10

Для хранения паролей используйте программу KeePass. В ней можно задавать время жизни пароля. И при входе в неё она скажет вам какой пароль пора менять.

SergeyGraf
28 января 2016, 01:10

Чем обычный бумажник из KDE хуже?

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Я в программах не очень-то разбираюсь (и слава Всем БОГАМ),

но время жизни пароля опредилить могу - БЕСКОНЕЧНОСТЬ.

W.Sterlikow
28 января 2016, 01:10
Вполне согласен-сам использую этот хранитель паролей. Но чтобы быть уверенным в использовании-на сайте есть языковой пакет-русский.Скачал, распаковал и бросил в дирикторию(папку) с программой а в настройках выбрал язык-русский(вид). Теперь смело открываем другие настройки и задаем так как нам нужно.Просто и понятно. Давно дружу, раньше использовал скарабей-тож легкая прога в освоении-можно начать с нее. Рекомендую.
Скопина Анна
28 января 2016, 01:10

Да, это было бы классно.

lebedev.ivashkax
28 января 2016, 01:10

У МЕНЯ ОДИН ПАРОЛЬ НА ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯЩИКИ (а их у меня окло 7 штук) И НИ КТО НЕ РАЗУ НЕ ВЗЛОМАЛ. Если иметь голову на плечах а ещё и думать ей это будет просто превосходно. Если ставишь пароль, то он должен быть надёжным. И не надо указывать свой номер телефона при мсене пароля. его также можно автоматической программой подобрать.

Будьте немножко по хитрее этих машиин. не будьте вы простыми пользователями. Обычно пофигисты ставят свои пароли 123.

agasyants2013
28 января 2016, 01:10

мне тоже:-)

super.loganin
28 января 2016, 01:10

Абсолютно Согласен!!!

yesnik
28 января 2016, 01:10

Да, можно в настройках предусмотреть галочку для напоминания смены пароля. Однако можно предложить более удобный способ. Как-то facebook выдал мне сообщение о том, что кто-то заходил в мой аккаунт - и указал место планеты, откуда был совершен вход. Оказалось, что это было из города США.

Предлагаю:

1. Установить на Яндексе CAPTCHA при неправильном вводе пароля более 5 раз, подобно той, что на gmail.com.

2. Предусмотреть доступ к статистике посещения почтового ящика подобно той, что есть на сайте в Контакте. Там можно зайти в Настройки и посмотреть историю последней активности: IP адрес и время захода.

P.S.: Понимаю, что если каждый владелец почтового ящика на Яндексе раз в год будет перечислять Яндексу хотя бы 50 руб., то этот почтовый сервис обгонит все на нашей планете. Хотя, он и таким меня полностью устраивает.

apollo2k4
28 января 2016, 01:10
Зачем всё это делать если оно уже давно есть:
1. После некоторого количества попыток авторизации тебя попросят подтвердить, что ты не робот.
2. Посмотри повнимательнее в интерфейсе. Там есть ссылка последний вход и там написано когда и с какого IP осуществлялся доступ к почтовому ящику…

Ты не прав пользователей почты на Яндекс сильно меньше чем пользователей даже того же Gmail не говоря уже про Hotmail или Yahoo! Mail
yesnik
28 января 2016, 01:10

Эх! И действительно! Спасибо за ответ! :)

1. Да, действительно, после 10 попыток ввести некорректный пароль высветилась captcha. Яндекс вырос в моих глазах еще больше! :)

2. Класс, а я и не знал, что на Яндекс-почте есть информация о
последних входах на почту. Она расположена по пути: Настройки ->
Безопасность -> Журнал учета посещений.

Еще раз благодарю за комментарий к моему комментарию! :)

p.guskoff
28 января 2016, 01:10

Народ а могут ли закинуть жучка какого нибудь на почту для уничтожения маила?

yesnik
28 января 2016, 01:10

Уничтожить мейл - это, конечно, вряд ли удастся, но, наверное, возможно - хакеры народ умный! :)

Поэтому важно соблюдать элементарные правила безопасности:

1. не переходить по ссылкам с незнакомых адресов

2. не открывать вложенные фото

3. помещать полученное письмо в "спам". Благо, Яндекс позволяет легко добавить адрес в спам-базу.

И еще: я был в шоке, когда узнал, что в обычное изображение можно внедрить вредоносный код! Поэтому будьте бдительны - не ведитесь не развод проказников! :)

sarasaraeva
28 января 2016, 01:10

Кто объяснит, что значит окно с записью: "..... эта страница может быть свободно прочитана третьей стороной..." Что делать с этим диалогом? Приходится закрывать и вводить пароль как обычно.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Сообщите, пожалуйста, в службу поддержки, на какой страницы Вы видите это сообщение и при каких действиях. К письму приложите снимок экрана, иллюстрирующий проблему.

kostin-i-a
28 января 2016, 01:10

Cпасибо) пойду "жечь мосты")))B-)

furtickovg
28 января 2016, 01:10

Меня всё устраевает молодцы,всё супер ;-)

n.rubleva2012
28 января 2016, 01:10

Спасибо, :-)очень полезная информация, я присоединяюсь

McOmel
28 января 2016, 01:10

я считаю что администраторам нужно больше работать,а не спать, поскольку спец программы показывают,что заходить на яндекс почту можно только в режиме HTTPS иначе меняй не меняй пароль,а тебя разрывают перенаправлениями на нехорошие сайты и без спец програм никто этого не видит(это касается всех).Ситуация скатывается к положению на MAIL.RU-

там вообще всё близко к тому как это происходит на порно сайтах.

УВАЖАЕМЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ НЕ проспите свою почту!!!!!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Работать вообще рекомендуется по https в любом случае — это же гораздо безопаснее.

Почему Вы решили, что Яндекс перенаправляет Вас на какие-то другие сайты?

super.annasalim2012
28 января 2016, 01:10

почему заходя со своего компьютера не запрашивает пароль, может это не владелец ящика входит в данный момент >:-)

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Если Вы не хотите, чтобы Ваши логин и пароль автоматически высвечивались в окошке для авторизации, запретите в настройках браузера опцию автоматического заполнения полей различных форм (логинов, паролей и т.п.). Сделать это можно по инструкции в нашей Помощи.

Также Вы можете установить на странице Яндекс.Паспорта в настройках доступа опцию «не узнавать меня никогда» — тогда для входа в почтовый ящик Вам нужно будет каждый раз набирать логин и пароль.

sherstniova.tanya2012
28 января 2016, 01:10

Лично я вообще ничего в этом не понимаю, но очень хочеться знать: какой-такой пароль нам нужен, что-бы нам было приятно и полезно общаться...

Надеюсь, сообщите, как это можно сделать.

vash.drug2011
28 января 2016, 01:10

Подскажите пожалуйсто как поменять ответ на определенный вопрос?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Если речь о секретном  вопросе, изменить его можно на странице Яндекс.Паспорта по ссылке «Изменить персональные данные»

pavel.ilija
28 января 2016, 01:10

общий ответ.навязывание сервиса о смене пароля ,сложный или простой - я вам улыбаюсь,смените ящик на майл ру и увидите всю прелесть и незащищенность.яндекс тем хорош(пока),что за него не брались.зачем ломать и кто вам внушил. все гораздо проще,тот кто нужен- его откроют и без его ведома а пароли оставьте,они нужны вам... чтобы вы сами между собой по ящикам не лазили друг у друга.ведь не все так умеют ?

tok.sofi
28 января 2016, 01:10

:-)

Vlad5224
28 января 2016, 01:10

Итого: менять пароль всё же иногда нужно. Если ставить задачу, что ваш пароль не будет взломан никогда, ну это бред сумащедшего!:-)

ru77
28 января 2016, 01:10

А можно в на стройках добавить опцию напоминание, т.е. Кому надо привыкнуть к новшествам пусть ставит напоминание,и не только по этому поводу, к примеру день рождение и т.д.  Как бы записная на поминающая книга, кто привыкает и помнит тот будет сокращать или обновлять эти сами напоминания. А хуями раскидываться и критиковать мы все умеем, а удобно для всех сделать это и есть выход из положения и незачем столько демогогий вокруг этой не проблемы!о.к.?

gal.kononova2012
28 января 2016, 01:10

Люди!!!АУ!!!!МОЖЕТ МНЕ КТО ПОДСКАЖЕТ,ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ??? После обновления системы у меня пропал почтовый ящик на Яндэкс и никак не могу теперь восстановить,забыла ответ на секретный вопрос и мне теперь предлагают выслать свою фотку с предъявленным паспортом в раскрытом виде,да так чтобы там были видны все данные!!!!Глаза на лоб лезут!!!!!!!!Мне сын говорит,может приложить еще и счет в банке???Что это за ерунда такая.неужели нельзя мне просто сменить пароль,без таких премудростей?!Что Вы мне посоветуете???Как бы ВЫ поступили?????А бросать мне эту почту тоже жалко,так как многое у меня с ней связано.Или всетаки придется заводить новую?????...............

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Откуда же Яндекс может знать, что Вы именно тот человек, который регистрировал аккаунт? Именно для таких случаев при регистрации указывается ответ на секретный вопрос, номер мобильного телефона, дополнительный почтовый ящик для связи. Но если все эти три способа восстановления доступа по каким-то причинам не помогли, то помочь может только идентификация по паспорту, да и то только в том случае, если при регистрации, опять же, Вы достаточно полно заполнили анкету, указав свои настоящие имя и фамилию.

 

Высылать данные службе поддержки можно смело — это стандартная процедура, а кроме того, вся персональная информация, которую Вы передаёте Яндексу, конфиденциальна, не передаётся третьим лицам. Подробнее о политике конфиденциальности информации в Яндексе Вы можете прочитать на странице  http://legal.yandex.ru/confidential .

gal.kononova2012
28 января 2016, 01:10

Спасибо за столь подробный ответ.Но,если я и указывала любимый номер телефона(который я забыла),но его у меня давно уже нет и я сменила номер.как же тогда быть.?А данные паспорта я не указывала при регистрации,так для чего им и мой номер и серия,не понимаю.А там четко написано.чтобы видна была вся регистрация.и номер и серия.Вы бы дали такие сведения???Мне что то не хочется((((((((((((

 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Другого способа, к сожалению, нет.

Если автоматически при помощи формы по адресу http://passport.yandex.ru/passport?mode=restore восстановить доступ не получилось, то возможно восстановление только по паспорту.

yesnik
28 января 2016, 01:10

Это нормальная практика. Я сам помню отправлял фото с паспортом и монитором, на котором была заполнена анкета о восстановлении доступа к аккаунту в vk.com. Это единственный способ узнать, что вы - владелец почтового ящика.

workcont
28 января 2016, 01:10

Насчет капчи абсолютно согласен. При наличии этой опции путем перебора пароль взломать злоумышленникам будет труднее.

holodkov1mg
28 января 2016, 01:10

я думаю и 500 не жалко будет !!

kirovets59
28 января 2016, 01:10

Очень разумно.

Пункт 2 - спустя три года уже есть, нужная вещь. Сегодня, после взлома моего ящика и попыток мошенников снять из яндекс.кошелька 1900 рублей, наблюдал колличество мошенников с сайта http://chitachok.ru копошившихся в моём почтовом ящике. Чувства конечно - брррррр.

Напоминание смены пароля - надо сделать обязательно!

Ну, и 50 рублей - тоже правильно. Тогда, может, мошенники аккаунты Яндекса не смогут так легко взламывать.

nagovitsyn.volodya
28 января 2016, 01:10

согласен!

marina.1412
28 января 2016, 01:10

а для спамеров и хакеров и т.д. все это не преграда:-)

marina.1412
28 января 2016, 01:10

не поняла, у меня в адресе не дефис, а точка

yuraks911
28 января 2016, 01:10

Я согласен что каждый может предложить свои  идеи но они должны подходить всем.Поэтому предлагаю. сделать общею фразу для всех посетителей 1 раз в неделю  метку"СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ КТО НЕ СМЕНИЛ"крупным текстом в определеный день 1раз утром и вечером.С приветом юрий

alena.er4ihina
28 января 2016, 01:10

Согласна

Антон
28 января 2016, 01:10

А почему забыта такая важная вешь как включение и постянное использование HTTPS ?

adeni1
28 января 2016, 01:10

ха несоглас

mornov.alex
28 января 2016, 01:10

да в полне нормально

a26s-1085
28 января 2016, 01:10

Солидарен

vova.popowitch2013
28 января 2016, 01:10
ПРІВЕТ
Сергей Кокарев
28 января 2016, 01:10

привет

Alex.De-lun
28 января 2016, 01:10

Была бы хуета

ya.marana2003
28 января 2016, 01:10

канешно

evgeniya-storm
28 января 2016, 01:10

вы  совершенно  правы, пусть  такие  находят  себе  подобную  аудиторию!

STAR.BLIN
28 января 2016, 01:10

Почему сейчас хамы плодятся быстрее мух?

 

evgeniya-storm
28 января 2016, 01:10

Мне  не  нравится  мат  в  беседе, вы  же  не  в  компании  братков. Выражайтесь  там, как  хотите! Здесь хотелось  бы  читать нормальные  комменты, так  дружелюбнее, или  вы  думаете, только  вы  знаете  маты? Я  жила  в  шахтерском  городе...

 

gpk54
28 января 2016, 01:10

blbjn

gaepkulova.adelya
28 января 2016, 01:10

пожалуйста, пополняйте словарный запас

gaepkulova.adelya
28 января 2016, 01:10

пожалуйста, пополняйте словарный запас

Дамир
28 января 2016, 01:10
Ни в коим случае такого не надо! Именно такие сообщения рассылают злоумышленники.
schian.aleksandr
28 января 2016, 01:10

да

elya.dzhibran
28 января 2016, 01:10

Да,действительно!

cube_mentore
28 января 2016, 01:10

Да, было бы классно.

isvetashov
28 января 2016, 01:10

для чего тогда это все это создавалось -чтобы менять .легче правительство сменить

valsez
28 января 2016, 01:10

Сдурели...у меня от этих паролей с разных сайтов башка кругом, а бывает ни с чего менеджер паролей заглючит; и имеешь гиморой...Ну не передаю я разведсведений, чё мне шибко шифроваться? Кому захочется моё "бельё" ворошить? Меняйте , усложняйте пароли по мере секретности материала ( ито не факт , что спецслужбы не доберутся, если захотят - спросите хоть у Сноудена). В этом вопросе категоричность не годится, каждый сам решает меру зашифрованности

air845
28 января 2016, 01:10

О чём разговор, полезно! 

Александр Бохонов
28 января 2016, 01:10

Да вот еще, надоедать будет. Я не согласен.

Данил Усов
28 января 2016, 01:10

;-)(-1)[:]||||[:]

Данил Усов
28 января 2016, 01:10

 

Введите текст цитаты
шалапай
28 января 2016, 01:10

было бы COOL

treekapital
28 января 2016, 01:10

я за только ненавящевую галочку..чтоб о...нашол..ыы))) нуна поменять тда!...


aleksander.balykin
28 января 2016, 01:10

я пароль забыл как изменить

 

Данил Усов
28 января 2016, 01:10

(-1)

раге
28 января 2016, 01:10

Я все время забываю про смену пароля и напоминание было бы классно

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Нлкднкжунунжжцжныуййууййуххххуууйуйуйухухууцйэхйххузуууухухуйххйхй

vadim200383
28 января 2016, 01:10

как сменить пороль

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

Сменить пароль можно по ссылке в Паспорте аккаунта. Необходимо ввести старый пароль и вписать новый. Попробуйте, пожалуйста.

mister.prutckov2016
28 января 2016, 01:10

всё это какаята хуйня.:-O

olexandr.krivenckij
28 января 2016, 01:10

:-) прикольно

parfianovich78
28 января 2016, 01:10

2й раз почта сломана и по...барабану ваш сложный пароль!!! привязка к телефону всё разруливает в 5 сек! привяжите к телефону и не партесь

alexsolja
28 января 2016, 01:10

ЕШЁ ЛУТШИ ЗДЕЛАЛИ БЫ СМС ПРИ ВХОДЕ В АКАУНТ

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:10

В Я.Почте есть кое-что получше смс при входе – это Яндекс.Ключ. Подробнее о нем можно прочитать в нашем блоге. 

sonia.klimova2016
28 января 2016, 01:10

cмысл

Александр Бохонов
2 марта 2016, 12:14
apollo2k4,
один вопрос - зачем? Хочешь - меняй. У меня лет 7 один пароль и ничего, живу.
egarovski
19 октября 2016, 11:32
apollo2k4,
ДА!Отличная идея
Башир Х. Курмаев
26 января 2017, 21:19
apollo2k4,
Может быть но лучше так как написано.
Комментарий удалён
Nemets39
28 января 2016, 01:10
Да уж! У интерфейсов Нео и Классик -- разные разработчики. 
roma5555555555
28 января 2016, 01:10
Апдейтик маленький к посту посоветую - мошенники могут дать ссылку так: http://www.yandex.ru Ссылка выглядит, как ссылка на яндекс, а ведёт на яндекс-фотки) Так могут дать ссылку на вконтакте, которая через не буду говорить как, ведёт на имитацию.
nu-laura
28 января 2016, 01:10
извините... и ЧТО именно вы советуете? ))
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Не переходить по ссылкам в сомнительных письмах. Подробнее здесь.
nu-laura
28 января 2016, 01:10
спасибо - прочитала,
но как распознать, что страница фальшивая?? :-|
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
По тому, что написано в адресной строке. На изображении ниже видно, что адрес на самом деле на Яндекса:


Максим
28 января 2016, 01:10

Нормальны Mozila firefox все мошшеннические сайты сам блокирует. Так что вы дяденька скриншот непонятно откуда взяли.:-)

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10

Firefox блокирует только те сайты, о которых ему сообщили. Не всегда о мошенническом или вредоносном сайте успевает кто-то сообщить в Mozilla или другие организации.

tchijikova.katya
28 января 2016, 01:10

ололо    какой  дяденька?

dan7340
28 января 2016, 01:10

Установи Касперского и будет тебе счастие...)

rusbear4712
28 января 2016, 01:10
В строке состояния слева, при наведении на ссылку, показывается реальный адрес.
nu-laura
28 января 2016, 01:10
интересно...
и очень познавательно!
СПАСИБО!!! :-)
rusbear4712
28 января 2016, 01:10
Всегда Пожалуйста ;-)
Anton-ph
28 января 2016, 01:10
Ага, всегда смотрите, особенно вконтакте. В группах это легко сделать с помощью вики-вконтакте!
merz1974
28 января 2016, 01:10

вот ЭТО правильней!!;-)(+1)

Эль
28 января 2016, 01:10
http://yandex.rua>

при включенном JS показывает
LFRG
28 января 2016, 01:10
это называется гиперссылка... Тоже мне Америку открыли...
tsa100not
28 января 2016, 01:10



Вечная борьба добра и зла




sergey-kudren
28 января 2016, 01:10
Спосибо за подсказку.
vorzarika
28 января 2016, 01:10
http://mail.yandex.ru/neo2/#setup а эта ссылка настоящая????
A-livee
28 января 2016, 01:10
да))
merz1974
28 января 2016, 01:10

конечно настоящая ...:-DЭТО ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК! (такая же ссылка у любого другого,только разница в паролях и соответственно аккаунтах)

merz1974
28 января 2016, 01:10

а может она выглядеть так же,но вести ,скажем на ВАШ профиль для примера : http://mail-yandex.ru/neo2#setup:-D

merz1974
28 января 2016, 01:10

ЭТО зависит от того ,КАК ВЫ её копировали!!!! если просто ВЫДЕЛИЛИ и просто КОПИРОВАЛИ выделенное --,то НАСТОЯЩАЯ!

если же ССЫЛКА была уже что называется "заряжена" и ВЫ копировали ПРАВОЙ кнопкой мышки "КОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ"---тогда эта ссылка получается уже НЕ НАСТОЯЩЕЙ (в буфере обмена будет не ЭТА ,а РЕАЛЬНАЯ ССЫЛКА)

yurij.smir2011
28 января 2016, 01:10

а что делать чайникам в интернет вообще не лезть?

merz1974
28 января 2016, 01:10

ну почему..?:-) лезьте на здоровье,только аккуратно!

tashafilip
28 января 2016, 01:10

Добрые люди помогите чайнику, какую программу мне установить, чтобы читать письма  с английского на русский.? в вашей почте нет автопереводчика. 
Надеюсь на ваше понимание и помощь, С уважением Наташа.

Е.
28 января 2016, 01:10
В результате автоматического перевода вы получите лишь приблизительное представление о содержании текста.
Можете попробовать, например, http://translit.ru/
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
а в Яндекс.Баре есть переводчик слов: http://bar.yandex.ru/firefox/faq/#translator . Если текст письма не очень сложный, при помощи него можно понять смысл  ;-) 
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10

Загрузи Яндекс-бар, а вообще внимательно читай на Яндексе- там много полезных приложений.

fams1
28 января 2016, 01:10
поставь браузер google ghrome он сам автоматически переводит страницу когда она на английском
Mike59
28 января 2016, 01:10
http://translate.google.com/translate_buttons - Кнопки-переводчики для браузеров. Перетаскиваете курсором нужную (-ые) кнопку (-и) на панель закладок ЛЮБОГО (!!!) браузера и прекрасный переводчик от Google всегда у вас под руками!
robert.kolesnikoff
28 января 2016, 01:10
Я у себя установил программу X-Translator DISCOVERY англо-русский /русско-английский переводчик очень удобна для копирования ctrl-c почти не ползуюсь
Лицензионный  диск Поддержка Windows Vista
Volzhanka
28 января 2016, 01:10
копируй и переходи в гугл - переводчик
Елена
28 января 2016, 01:10
Позаботиться о безопасности.
Комментарий удалён
kolxoz37
28 января 2016, 01:10
все пароли должны быть в голове[:]|||||||||[:]
kolxoz37
28 января 2016, 01:10
:-)это замечательно
Виталий Лай
28 января 2016, 01:10

у меня голова забыла пороли записываю по новой в голову:-D [:]|||||||||[:][:]|||||||||[:][:]|||||||||[:]

Макаров Олег
28 января 2016, 01:10
Вы бы сделали ещё пароли на папки, как в mail.ru - очень удобное дело и существенно повышает безопасность.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Вы можете создать любую папку на странице управления папками и метками.
Макаров Олег
28 января 2016, 01:10
А как на "любую папку" поставить пароль?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
А зачем Вам это нужно?
Макаров Олег
28 января 2016, 01:10
Вы не читаете то, на что отвечаете, да?
Это тут форма троллинга такая?
Я всё написал, перечитайте выше
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Чем пароль на папке может повысить безопасность? Объясните, пожалуйста. Кроме того, как злоумышленник попадете в ящик, если у Вас хороший пароль, Ваш компьютер не заражен вирусом, а Вы не разбрасываете везде бумажки с указанием Вашего логина и пароля?
Макаров Олег
28 января 2016, 01:10
Чем два пароля лучше одного, Вы об этом спрашиваете?

Простите, но меня не покидает ощущение, что Вам просто хочется с кем-нибудь пообщаться.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Нет, мне непонятна логика. Объясните, пожалуйста. А потом еще задумайтесь над другим вопросом: если Вы вдруг забыли пароль от этой "секретной" папки, как Вы в нее зайдете?
Макаров Олег
28 января 2016, 01:10
А если Вы забыли пароль от ящика, как Вы  в него зайдёте?

Я сказал, что два последовательных пароля надёжнее одного.
Если эта логика Вам непонятна, то я помочь не cмогу, это вопрос образования, а не ночных бесед.

Всего Вам доброго.
Я уверен, что Вы сможете найти более эффективное применение своему времени.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Не убедили  =) 

Если оба пароля - 1234567 - это не спасет Вас от взлома и не обезопасит Ваши письма. Если Ваш кампьютер наполнен троянами  и кейлоггерами, или снифферами, передающими все вводимое Вами на другой комп, Вас не спасут даже десять паролей.

А если Ваш компьютер чист, а Ваш пароль составлен из символов разного регистра, цифр (а, может, еще и спец. символов) и он не короткий, то зачем Вам второй пароль в Вашем ящике, если в него никто не попадет, кроме Вас? Что за русская народная сказка про яйцо в утке, утку в зайце, зайца в лисице, а та, в свою очередь закована в сундуке златом на дубе далеком.

И да, если я забуду пароль от своего ящика, я воспользуюсь ссылкой «Забыли пароль». Но, как показывает практика, у большинства пользователей именно это место в настройках ящика слабое. Цитирую: самым любимым блюдом интернет-пользователей почему-то является «шашлык».
Макаров Олег
28 января 2016, 01:10
Похоже, Вы можете и сами с собой общаться.
продолжайте, успехов!
tomarik1990
28 января 2016, 01:10
Да уж,сделали бы пароли на папки,допустим у меня почтой пользуются 2 пользователя и некоторые письма хочется перенести в запароленную папку,неужели сложно сделать???
macron1ru
28 января 2016, 01:10
Да, было бы полезно.
cibik7
28 января 2016, 01:10
Спасибо!!!! Очень важная и интересная информация!!!!(+5)
nikolayshegolev
28 января 2016, 01:10
На Майл.ру постоянно приходит спам или на Рамблер.Почту, а тут его мне вообще не присылают или спам находится в папке для спама, которую я очищаю, не открывая.
laddassm
28 января 2016, 01:10
А вместе со спамом не приходит и половина почты...
vaza96
28 января 2016, 01:10

Если б не чат я бы из-за спама уже покинула mail.ru   а на rambler.ru ко мне спам не разу не приходил хотя я там уже 2года. И на yandex.ru мне приходят все сообщения, и в спам не разу не попало то что угражало бы безопастности моих ресурсов.;-(

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Написал в службу поддержки, заполнил анкету на восстановление аккаунта. Прошло 2 дня - ничего не происходит. Сколько нужно ждать?
Мне уже смс шлют с требованием заплатить 1000 рублей, чтобы получить пароль от моей прежней почты на Яндексе.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
У всех бывают выходные ;-)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:10
Ну, понимаю. Но выходные тогда ещё не начались, а сейчас уже давно закончились, а моя почта, мой блог, мой кошелёк, мои подписки и мои файлы по-прежнему в чужих руках.
Anton-ph
28 января 2016, 01:10
Вы зайдите на сайт касперский. Там можно установить прогу, которо что-то сделает, и все будет нормально!
admin
28 января 2016, 01:10
Полезные советы, я мог бы добавить ещё один, но тогда я раскрою принцип, по которому составляю очень сложные и ОЧЕНЬ дегко запоминаемые пароли.
slav.che4ulin
28 января 2016, 01:10
А лучше всего доверить такие данные бумаге и позаботиться о том,чтобы" подальше положишь- поближе возьмешь!":-P
Volzhanka
28 января 2016, 01:10
жгите мосты
a.bernadetta
28 января 2016, 01:10
А как изменить контрольный вопрос, если я уже на один ответила?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:10
Изменить любые персональные данные можно на странице Яндекс.Паспорта, перейдя по ссылке «Изменить персональные данные», а затем - «Изменить секретный вопрос/ответ».
a.bernadetta
28 января 2016, 01:10
Большое спасибо за совет:)
marat-As11
28 января 2016, 01:10
Везде мошенники...:-@
natali.krutova2011
28 января 2016, 01:10
Не пользоваться клавиатурой, а вставлять скопированный пароль, тогда шпиёны его видят, как темное пятно