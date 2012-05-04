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Яндекс.Почта на страже безопасности вашей переписки

Яндекс.Почта делает всё возможное для обеспечения безопасности вашей переписки. Например, каждое письмо проходит проверку антивирусом Dr.Web — если в нём обнаружен заражённый файл, такое письмо автоматически удаляется.

Однако не только вложенные файлы могут быть опасны для вашего компьютера. Зачастую в письмах встречаются ссылки на различные сайты. Большинство из них вполне безопасны, но некоторые страницы могут содержать вредоносный код, способный нарушить работу вашего компьютера или привести к краже личной информации.

Для защиты от перехода на опасные сайты Яндекс.Почта начала применять технологию проверки страниц на наличие вредоносного кода. При переходе по ссылке на потенциально опасный сайт вы увидите страницу Яндекс.Почты с предупреждением. Дальше выбор за вами — не переходить на такой сайт или, на свой страх и риск, перейти.

Эта технология уже  используется в поиске Яндекса — подробнее о ней вы можете узнать на специальной странице.

Кстати, на сегодняшний день Яндекс.Почта предупреждает пользователей об опасных сайтах несколько тысяч раз в сутки.
121 комментарий
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kpkomi.ru
28 января 2016, 00:50

Предложения по почте для доменов:

1. Сделать возможность выбирать имя нового ящика при переносе почты или возможность её переноса при совпадении имени старого ящика с алиасом нового.

2. Упорядочить ящики в алфавитном порядке. При добавлении адресов в рассылку убрать постраничное деление и добавить графу Ф.И.О., логины пользователей не всегда очевидны.

3. В списке почтовых ящиков ввести графу с датой последней активности (помогает вычислять неактивные ящики) и вообще сделать его более информативным. Например указать рассылки в которых ящик состоит.

4. Сделать оповещатель о новой почте для трея. «Швейцарский нож» Я.онлайн не предлагать.

pch-svetliy
28 января 2016, 00:50

Поддерживаю, оповещатель нужен, с ним удобней, особенно, когда скорость интернет слабая, постоянно загружать браузер муторно.

Яндекс, сделай оповещатель, или, если он есть, подскажите, как его включить/установить

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

На данный момент можно использовать программу мгновенного оповещения о новых письмах Я.Онлайн.

uksusoff
28 января 2016, 00:50

сделайте пожалуста возможность отключить проверку ссылок, обещаю не гнать на яндекс за то что у меня вылез порнобаннер :)

Просто часто перехожу по одним и тем же ссылкам в письмах, оповещения на форуме и тд.

И они подсвечиваются посещенными. А когда не подсвечиваются начинается паника :)

melodiana
28 января 2016, 00:50
Проверка сайтов никак не влияет на цвет ссылок в письмах) Посещённые ссылки будут продолжать отображаться как посещённые.
uksusoff
28 января 2016, 00:50

неправда, у вас теперь все линки через r.mail.yandex.net :)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Но при этом каждой ссылке выдаётся уникальный идентификатор, который подсветится «посещённым» только если Вы уже перешли именно по данной конкретной ссылке.

uksusoff
28 января 2016, 00:50
а еще мобильный браузер dolphin орет про неверный сертификат :)
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Специально проверил на своей Bada: Dolphin вполне нормально отреагировал на открываемые ссылки. Какая у Вас версия прошивки, какая версия браузера? Можно ли там посмотреть какие-то подробности о сертификате, на который ругается? Какая дата установлена на телефоне?

uksusoff
28 января 2016, 00:50

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dolphin.browser

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/0b0ab3c85d16fd7dc6d993a3a0389609.png
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/56adb2a091189db6d02e3c6e68442da6.png
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/699105e59b481e61560494ad8c3a0611.png
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/b7cded9e78a3817f53e195221c39641f.png
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/12e3f1e40972ba4ff0a56972c9d7b0e1.png

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Спасибо, посмотрим!

uksusoff
28 января 2016, 00:50

Maxthon Mobile тоже самое показывает кстати

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Это та же ОС? Сертификаты ведь в ОС должны храниться.

uksusoff
28 января 2016, 00:50

Я не знаю :) в остальных местах где используется хттпс все нормально

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Давайте определимся с понятием «место» уже? :) Место — это другие сайты или другие браузеры, другие ОС? А то Вы меня путаете, и сами путаетесь :) Если какая-то ОС считает сертификат какого-то сайта не совсем безопасным, то это будет повторяться в любом браузере.

uksusoff
28 января 2016, 00:50

Место это другие сайты :)

Старнно, неужели у меня одного андройд жалуется на ваш сертификат?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Зависит от версии прошивки. Мы разбираемся в причинах

uksusoff
28 января 2016, 00:50

А ну дата еще, нормальная дата :) Сегодняшняя

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:50

Не могли бы вы подробнее написать, что такое вредоносный сайт? 

Всё, что вы написали выше, мы все знаем. 

А не приведёт ли это к тому, что некоторые сайты будут заблокированы.

melodiana
28 января 2016, 00:50
Яндекс не блокирует сайты, он только предупреждает вас о том, что они могут быть опасны.
Подробнее о технологии (и о том, как определяется вредоносность сайта) можно почитать здесь: http://company.yandex.ru/technologies/antivirus/
sakhalin.kholmsk1
28 января 2016, 00:50

все хорошо все удобно

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Ответы на многие частые вопросы, связанные с пометкой сайтов опасными, Вы можете найти в Помощи http://help.yandex.ru/search/?id=1059439

Андрей Воробьёв
28 января 2016, 00:50

Если в письме есть файл с вирусом, то такое письмо до меня не дайдёт и я об этом знать не буду?

 

Как проверяются ссылки? Робот переходит по ссылкам в письме?

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

У поисковой системы Яндекса есть алгоритм, по которому сайты Интернета постоянно мониторятся и много раз перепроверяются в момент индексации (как Вам, наверное, известно, чтобы попасть в поисковый индекс, сайт должен быть посещён поисковым роботом). Если при индексации было обнаружено, что сайт может представлять опасность, он заносится в базу Безопасного Поиска. Более подробно об этом Вы можете прочитать в описании технологии. Если в момент перехода система замечает, что ссылка совпадает с помеченной как опасная, Вы получите предупреждение.

 

Письма с вирусами на Яндекс.Почту не доставляются.

AlexTheRaven
28 января 2016, 00:50

Совершенно верно, письма с файлами, которые антивирусный сканер Dr.Web считает заражёнными, на почтовые ящики Яндекс.Почты не приходят и с них не отправляются.

Почта проверяет ссылки на то, что они уже известны Безопасному поиску Яндекса как опасные. Приватные ссылки не обходятся, не индексируются и не проверяются. Впрочем, если вы опубликовали что-то в интернете в открытом доступе (без пароля, ключа, в незашифрованном виде) – будьте готовы к тому, что рано или поздно это увидят не только те, для кого вы это опубликовали.

Всё, что мы можем рассказать о проверке ссылок, написано здесь. Больше, к сожалению, ничего рассказать не можем, чтобы не оказывать услугу злоумышленникам.

Андрей Воробьёв
28 января 2016, 00:50

Сделайте, хотя бы, извещения о том, что письмо заблокировано от такого-то адресата по такой-то причине. Ибо, вдруг, ложное срабатывание?

А еще лучше - просто перемещайте в папку спам или какую-нибудь другую.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Если наши серверы отбрасывают письмо обратно, это обязательно сопровождается причиной отказа: не важно, идёт ли речь о вирусе, спаме, каких-то других причинах.

Канайкин Сергей
28 января 2016, 00:50

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, система яндекс позиционирует себя как система ДЛ и тем ни менее формирует ТИЦ  сайтов  без учета цитируемости сайтов через почтовые сервисы? На мой субъективный взгляд ссылка тет-а-тет может и должна влиять на описанный индекс. А как обстоит дело реально? 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Ссылки, передаваемые в письмах, охраняются законами о тайне переписки. Они не могут стать известны поисковым системам и влиять на позиции сайта. Кроме того, это больше выглядит как дополнительное поле для поискового спама, нежели какое-то реальное преимущество :) Пользователи, которые реально подписались на получение этой ссылки, уже посещали сайт, от которого они получили письмо, а значит о сайте они узнали из других источников. Если же письмо не было запрошено человеком, оно по всем правилам может быть расценено как спам. С такими письмами постоянно борется Спамооборона.

Канайкин Сергей
28 января 2016, 00:50

Спасибо за ответ. Остался один вопрос, если ссылки охраняются законом и недоступны для поисковых систем, то проверка их безопасности происходит как?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

При переходе по ссылке специальный алгоритм сверяет конечный адрес с базой известных опасных ресурсов.

sakhalin.kholmsk1
28 января 2016, 00:50

и правильно что не доставляются

яндекс отличная система

mu.kostya
28 января 2016, 00:50

В принципе правильно не у каждого плагин ВОТ стоит!

prokopenkonata54
28 января 2016, 00:50

безопасность  это правильно

 

lianagai
28 января 2016, 00:50

Спасибо за заботу:-). Яндекс - лучший!

dawletshin.rafael
28 января 2016, 00:50

увы вы  неаднава вируса не паказали   так статья скудная получилась канкретные вирусыпакажите чтоб позаватели ядекса знали

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Вы хотите, чтобы Вам прислали вирус? :)

AidinTheViking
28 января 2016, 00:50

Скажите, а вот если мне этот файл реально нужен? Или Dr.Web посчитает файл вирусом, а это нормальный файл, просто не такой как все? Я просто не особо доверяю данному антивируснику.

Мне придется всем кто присылает файлы просить чтобы они архивировали с паролем, чтобы антивирусник не заблочил?

Такая же ерунда у меня на локальной машине происходит с avast!, приходится выключать чтобы запустить файл.

Было бы замечательно, если бы данное новшество можно было отключать, т.е. предоставлять выбор пользователю, нужна эта функци или нет.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Письма в Яндекс.Почте проверяются антивирусом Dr.Web более 10 лет. Пока проблем с доставкой нормальных «не таких» файлов не было. 

AidinTheViking
28 января 2016, 00:50

Спасибо за ответ!

Просто подумал что может быть что-то подобное как у avast!, когда антивирусник банально не дает скачать файл, поскольку по данным каких то там "рейтингов" фал имеет минимальные показатели ))))

Я занимаюсь игровыми серверами и часто присылают файлы (или скачиваю с форумов) разного типа, которые люди пишут сами и они нигде толком не светятся.

 

Сергей
28 января 2016, 00:50

Благодаю за заботу.

schura.simonenko
28 января 2016, 00:50

Огромное Вам спасибо,что вы уделяете внимание безопасности нашей почте,с уважением к Вам Симоненко Александр.

el.belyaeva2013
28 января 2016, 00:50

спасибо за заботу.

tolya.kardash
28 января 2016, 00:50

Очень к стати. Спасибо огромное. Безопасность прежде всего. Легче предотварить , чем лечить. СПАСИБО

 

tolya.kardash
28 января 2016, 00:50

Спасибо огромное. Легче предотвратить, чем лечить.

mariyina
28 января 2016, 00:50

спосибо за информацию.

Oleg Schelmanoff
28 января 2016, 00:50

почему не работет почта?

SWATyshenko
28 января 2016, 00:50

Почту не просмотреть...Скоро исправят...

ibsv
28 января 2016, 00:50

Новость такая! Вот которую неделю борюсь со спамом на своем ящике Янд., но все тщетно, тех поддержка безмолвствует спам сыплет как из рога изобилия по 3000 - 7000 писем в день и не остановить кнопка анти спам не работает. Спасибо Гуглу помог выручил в трудную минуту. Где бы его ящик не оставлял ни откуда не сыплется спам только в Янд., такое ну и Майл в котором просто ящик закрыли из-за того что в него не входил больше полгода, теперь сижу на Гугле просто спас в трудную минуту. Здесь можно безопасно получать почту. И это не реклама реально помог. http://ibsv.ya.ru/

d-r52
28 января 2016, 00:50

Уважаемый Яндекс )

Пожалйста, не изменяй моих ссылок внутри письма!

Это мои ссылки, я не хочу при щелчке на них попадать на "специальный сайт".

А для проверки ссылок на "потенциальную опасность" у меня есть Google Chrome и Dr.Web.

 

sakhalin.kholmsk1
28 января 2016, 00:50

это очень полезно и важно очень выручает в поиске ваша подсказка о угрозах

И еще спасибо за скорость - лучше других .

brest.west
28 января 2016, 00:50

Спасибо.Вы-радуете.Очень приятно иметь дело с профессионалами.

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:50
Предложение (вопрос!)
Использую несколько ящиков в одном, при ответе отправляется письмо с ящика по умолчанию...
Можно что бы ответ был с того ящика на который пришло письмо... (хотя бы настройку такую сделайте)
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

По-идее, всё так и должно работать. Вы используете сбор почты или переадресацию?

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:50
да сбор почты... но отправляется все от поставленной по умолчанию (тоже из сбора почты...)
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Если проблема до сих пор повторяется, проверьте, пожалуйста, провалидированы ли все дополнительные адреса, с которых Вы собираете письма, на странице http://validator.yandex.ru . Если этих адресов на странице нет, добавьте их туда и подтвердите.

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:50
все подтверждены, но проблема так и есть)
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50
А используете Вы полную форму ответа (кнопка вверху) или быструю, набирая ответ прямо на странице чтения письма?
©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:50
быстрая, набирая на странице чтения, хотя переходя  в полную тоже смотришь а там по умолчанию ящик стоит
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Если Вы переходите из быстрой в полную, то имя отправителя останется таким же, как в быстрой форме. Попробуйте использовать именно кнопку вверху страницы. Сразу, не используя быструю форму.

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:50
может не то нажимаю но нажимая большую иконку Ответить, ящик по умолчанию вылезает(
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Опишите, пожалуйста, как можно подробнее проблему службе поддержки. По возможности пришлите примеры писем, на которые Вы пытаетесь ответить.

Барышников Сергей Семёнович
28 января 2016, 00:50

Cпраздником наших отцов и дедов! Они любили этот праздник. С днём победы!

http://www.flickr.com/photos/baryshnikov/6144072326/in/set-72157627661320344
       

ya.vlad0904
28 января 2016, 00:50

спасибо

 

Денис
28 января 2016, 00:50

А может все-таки вынести в настройки, удалять письма с вирусом или нет, вдруг это ценное письмо, а у отправителя просто заражен компьютер... (это я про вложения)

______

Кстати что за фигня с почтой сегодня пришло сообщение, которое должно было быть получено совершенно другим получателем?

Касячок. 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Никто не удаляет письма. Если письмо заражено, оно возвращается отправителю с причиной отказа в доставке. Тогда он сможет проверить компьютер, если причина в этом.

Ответ на свой второй вопрос Вы сможете прочитать в Помощи.

bequral
28 января 2016, 00:50

Это, конечно, здорово все, но вот регулярное наблюдение заставки: Загрузка почты занимает больше времени, чем мы ожидали. Вероятно, это связано с низкой скоростью интернет-соединения. При интернет-соединении на 3 мбит/сек  мягко говоря, раздражает. Нелдьзя сделать так, чтобы все НОРМАЛЬНО работало без необходимости каждый раз щелкать по "упрощенной версии"?

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

А что за браузер? Какая версия? Вы уверены, что у Вас действительно стабильно 3 мбит/с? Попробуйте проверить в момент возникновения проблемы на с транице http://inet.ya.ru

bequral
28 января 2016, 00:50

3482/682 а проблема является постоянной с 5 мая.
Разработчики почему-то считают, что я ДОЛЖЕН сменить версию браузера и предлагают установить IE9, несмотря на то, что XP не поддерживает.
ПОЧЕМУ до 5 мая ВСЕ было нормально и ПОЧЕМУ я должен менять что-либо по причине неких изменений на почте???

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Так а какая версия браузера у Вас?  Вы так и не ответили. Прямо сейчас у Вас проблема повторяется?

bequral
28 января 2016, 00:50

1) ПРОБЛЕМА ПОСТОЯННА c 5 мая
2) Версия браузера - ПОСЛЕДНЯЯ для WIN XP - IE8

bequral
28 января 2016, 00:50

На сем общение закончилось?
Версия IE актуальна, НИГДЕ не написано, что она НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ яндексом, но вместо решения пролблем - молчок?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

К сожалению, в браузере Internet Explorer невозможно произвести дополнительную диагностику проблемы, а с нашей стороны проблем не обнаружено.

Не могли бы Вы проверить, повторяются ли описываемые Вами проблемы в каком-либо другом браузере? Нам нужно выяснить, не связаны ли они с особенностями именно используемого браузера. Например, Вы можете скачать любой браузер со страницы http://browser.yandex.ru .

bequral
28 января 2016, 00:50

Отличная позиция!
Мы тут накосячили что-то, но что - не знаем. Поэтому "мопед не мой".
С особенностями броузера связано. Но мне ПРИНЦИПИАЛЬНО работать под IE.

Покупать новую версию Windows ради яндекс-почты не готов.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

К сожалению, помочь Вам не получится, если Вы не идёте на сотрудничество. Я не обладаю магией и экстрасенсорными способностями, чтобы видеть особенности устройства Вашего компьютера на расстоянии.

Если полная версия в Вашем браузере не работает, а переходить на другой Вы не хотите, в сложившейся ситуации я могу предложить Вам только воспользоваться лёгкой версией.

bequral
28 января 2016, 00:50

В чем Я не иду на сотрудничество?
На все Ваши вопросы я отвечаю. Что Вы не каждый раз понимаете ответы - так у меня тоже нет экстрасенсорных способностей, чтобы вложить Вам ответы в голову.

Я готов даже пользоваться легкой версией, НО не нажимая каждый раз дополнительную ссылку, а сразу переходить на нее. (Правда остается вопрос - что же такое накосячили разработчики, если нормальная версия не работает).

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Разрботчики не косячили, таких неопознанных проблем у других нет. Легкую тему запоминать на компьютере уже скоро научимся.

bequral
28 января 2016, 00:50

>таких неопознанных проблем у других нет
- откуда такая уверенность?
Вы всех опросили, у кого возникает подобная ошибка?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Других подобных жалоб нет.

bequral
28 января 2016, 00:50

А запись  чуток пониже - это не подобная проблема/жалоба?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

У этого пользователя очень плохой интернет, о чём он сам сказал.

bequral
28 января 2016, 00:50

Если разработчики не косячили, то ПОЧЕМУ с момента введения "стражи безопасности" перестал работать старый интерфейс? При этом еще и обработчик ошибок написали так, что он сообщает неадекватные данные. Предлагает мне обновить последнюю версию браузера или проверить скорость соединения, которой хватает с лихвой.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Введение проверки ссылок в письмах никак не может сказаться на загрузку самого почтового ящика. Просто каждая ссылка проходит через дополнительную проверку при открытии.

bequral
28 января 2016, 00:50

Великолепно. Тогда объясните, КАКОЕ произошло изменение, которое привело к тому, что полная версия не работает. Проблему решать будем или ограничимся объяснением, что проблемы не могло возникнуть, вопреки тому, что ПРОБЛЕМА ЕСТЬ.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Для того чтобы решать проблему, нам нужна дополнительная информация. Вы её предоставить отказываетесь, вцепившись в Internet Explorer, как в последнюю краюху хлеба в Вашей жизни. Простите, но при всём огромном желании помочь, сделать в такой ситуации что-либо невозможно, поэтому предлагаю воспользоваться лёгкой версией интерфейса.

bequral
28 января 2016, 00:50

Вопросы по существу проблемы будут с Вашей стороны?

Те, на которые я не ответил. Или которые Вы не задали еще.

Или проще снять с себя ответственность за происходящее, заявив, что ошибка к Яндексу не относится?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Я уже ответил ранее, что для диагностики проблемы нужно воспользоваться, например, браузером Mozilla Firefox, если в нём она воспроизводится, потому что Internet Explorer не приспособлен никак для выявления проблем на стороне пользователя, не имея других дополнительных программ.

bequral
28 января 2016, 00:50

Простите, может Вы все-таки начнете ЧИТАТЬ ответы?
Написал же, что на других браузерах проблема НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ.
НИ на мозиле, ни на опере, ни на хроме, ни на сафари.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Вы впервые об этом сообщили за всё время переписки. Мы попробуем найти следы проблемы, возникающей у Вас, но пока что обещать ничего конкретного не могу. 

bequral
28 января 2016, 00:50

Прошло 13 дней.
Запоминать легкую версию не научились. Проблема не решена. Настройки из-под легкой версии недоступны, выбрать почтовый ящик, с которого писать ответ под легкой версией тоже нельзя. Прогресс будет или все разработчики живут уже в 2014  году, когда Microsoft планирует прекратить поддержку Windows XP? Вернитесь в настоящее и ПОПРОБУЙТЕ сделать работу КОМФОРТНОЙ.

Артем
28 января 2016, 00:50

подскажите куда можно нажать или куда отправить адрес отправителя МОЩЕННИЧЕСКОГО письма. Однажды у меня уже украли 250 рублей с кошелька. Тогда тех поддержка яндекса отписались тем что готовы предоставить любую инфомацию о  мощенике органам милиции (полиции). Так я понял что мощенники остались не наказаны и хотел бы что бы акуант с которого отпавляются такие письма  был забанены  службами яндекса, т.к. ограны МВД этим точно заниматься не будут. Куда сообщить о подобных письмах

 



Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Посмотреть на Яндекс.Фотках
Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

В таких письмах обратные адреса подделаны. Кроме того, они расположены не на Яндексе, потому что с нашей стороны мы следим, чтобы подобные рассылки не совершались. Присылать примеры мошеннических писем можно через форму обратной связи или пересылать по адресу abuse@yandex.ru . Но в данном случае Вам лучше действительно обратиться в правоохранительные органы, потому что всё, что было возможнос со стороны Яндекса, мы уже сделали.

Артем
28 января 2016, 00:50
спасибо за информация и адрес куда можно переслать письма ворующие пароли. т.к.  подобные письма приходят не редко.  Что касается  обращений в полицию, то по опыту знаю что полиция и более серьезные нарушения спускает на тормозах, а за 250 рублей они просто посмеются. Если честно была бы там сумма серьезнее я бы наверно был бы не так беспечен.
pra-alla
28 января 2016, 00:50

Мне постоянно ломают пароль ,устала уже менять :-(

Что делать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Нужно составить более сложный пароль по инструкции на странице http://help.yandex.ru/passport/?id=888365 . Также надо изменить ответ на секретный вопрос, да и сам воспрос можно тоже. Сделать это надо на странице «Персональные данные», перейдя по ссылке «Изменить персональные данные». Для подтверждения сделанных изменений Вам потребуется ввести свой текущий пароль.

Кроме этого, проверьте свой компьютер на наличие вирусов парой бесплатных онлайн-антивирусов помимо своего обычного антивируса. Например, Вы можете воспользоваться антивирусной утилитой CureIt от «Dr.Web»ESET Online Scanner или Virus Removal Tool Лаборатории Касперского. Или поискать любой другой http://yandex.ru/yandsearch?text=антивирус+online

Taganka10
28 января 2016, 00:50

Здравствуйте. К сожалению не смог найти сообщение о принудительном вводе нового интерфейса, поэтому откомментирую здесь. Так вот, после принудительного перевода моей учётки несколько недель назад на новый интерфейс почты работать в ней стало невозможно. На работе у меня крайне медленный интернет, дома пока вынужден сидеть через раздающий интернет по вайфаю в качестве роутера телефон, т.е. тоже крайне не быстро. Однако это не мешает загрузке почтовых ящиков ваших конкурентов, которые также недавно сменили интерфейс. У вас же, несмотря на объявлявшееся в качестве плюса нового интерфейса увеличение скорости, я любуюсь по 5-10 минут на надпись "Подождите, пожалуйста", а потом на сообщение, что загрузка заняла больше времени, чем ожидалось. Надписи, конечно, прекрасные, только меня совершенно не устраивающие. В старом интерфейсе всё грузилось нормально.

К слову, пользуюсь Хромом последней версии, поэтому отсылать меня к рекомендации обновить браузер не советую. Всяческие куки, java и прочая фигня включены.

Кстати, дизайн кнопок в новом интерфейсе для меня, как человека с достаточно плохим зрением, просто отвратителен. Именно поэтому ещё с полгода назад, потестировав новый интерфейс, я вернулся на старый и в комментарии писал, что новый крайне неудобен - необъёмные кнопки при плохом зрении как-то вот не очень удобны. Приходится терять больше времени на ползанье мышкой по экрану.

Также в новом интерфейсе достаточно регулярно наблюдается проблема с переходом по ссылкам - например, в Блог почты я смог попасть только после копирования ссылки в новое окно, т.к. тыканье по ссылке эффекта не давало.

 

Как результат - так называемое "улучшение" вами почты лично для меня, с моим медленным интернетом, стало катастрофой, после которой я не могу нормально пользоваться ящиком, которым уже лет 8 пользуюсь. И, естественно, наблюдаю ту же проблему на нескольких админских ящиках на своих сайтах, подключённых к сервису "Почта для домена". Планируется ли сделать что-то для загрузки почты у людей с медленным интернетом хотя бы до уровня скорости старого интерфейса, или пора с сожалением прощаться с привычным ящиком на яндексе?

Артём
28 января 2016, 00:50

Добрый день! Есть серьёзный вопрос по поводу DKIM. Как прикрутить DKIM на свои домены если почта на Яндекс почте для домена. Знаю точно что нужно сначало записи DNS сделать, а вот как разместить private key чтобы Яндекс почта для домена могла использовать его для подписи писем исходящих с моего домена.... Помогите пожалуйста...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Пока что такой возможности нет, но мы уже думаем над ней.

termix2012
28 января 2016, 00:50

Среди всякой компьютерной заразы есть не только вирусы, трояны и черви, от которых можно прикрыться антивирусом со свежими базами. 

Хуже всего, что есть дыры в софте, через которые можно делать всё что угодно: заставлять комп выполнять команды, загружать, удалять, красть и запускать удалённо любые файлы и тут вам уже никакой антивирус не поможет. А дыры эти существуют в любой программе, первоочередно в вашем любимом браузере с кучей надстроек, с помощью которого бродите по Сети.

Каждый может проверить свою безопасность тут: surfpatrol

Но стоит иметь в виду, что сервис проверяет только на паблик уязвимости, поэтому не стоит считать, что если сервис обозначил все безопасным, то вас не пробьёт новая связка.

ggguest
28 января 2016, 00:50
"Предупреждает об опасных сайтах" - это хорошо, как насчет еще одного www.tns-counter.ru которому передается имхо излишняя информация кто я, что я, куки и т.д., даже в почте и по https ?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:50

очень интересно я всё прочитало!

 

steptah05
28 января 2016, 00:50

почему мне не дают прочитать письма с -флирчи--

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Пожалуйста, опишите проблему более подробно: перечислите Ваши действия и перешлите нам полный текст сообщения об ошибке.
Если возможно, приложите к Вашему ответу снимок экрана, иллюстрирующий проблему. Он поможет нам быстрее разобраться в ее причинах.

steptah05
28 января 2016, 00:50

я не могу прочесть письма присланные с Флирчи -нажимаю-прочитать-и меня опять кидают на флирчи 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:50

Не совсем понятно, что такое Флирча. Правильно ли я понимаю, что речь идёт о том, что Вы получаете уведомления с какого-то сайта, в которых есть ссылка на пришедшие Вам сообщения? Можете проиллюстрировать ситуацию снимком экрана? Опубликовать его можнопрямо здесь, выбрав при ответе пункт «Ответить фоткой» справа от поля для набора текста.

vg-svetlichniy
18 февраля 2016, 01:04
Можно ли проследить за человеком с фамилией zakolotneva svetlana и сделать ей предупреждение, т.к. Она присылает и на почту и куда только можно непотребные фото и пишет всякие гадости. У меня она заблокирована, но она больна и преследует всех знакомых.
vg-svetlichniy
18 февраля 2016, 01:14
vg-svetlichniy,
Zakolotneva1983@mail.ru. Этот человек болен и использует связь не по назначению.
chelgeo-info
26 февраля 2016, 10:01
Добрый день!
В одном из полученных писем на мой почтовый ящик во вложении оказался вирус-шифровальщик. Файл я уже отослал в лабораторию ДрВеба, но вирус часть информации на моём рабочем компьютере успел испортить. Подскажите, что мне сделать, чтобы вы тоже были в курсе, хотя бы на будущее.
chelgeo-info
26 февраля 2016, 10:04
chelgeo-info,
Кстати, было до сего дня большое доверие к вашей почте, поэтому и позволил себе открыть заражённый файл, хотя многое указывало на сомнительного отправителя, даже тема письма.
teslaobn
7 июня 2016, 07:42
Уважаемая команда Яндекса! Не нашел способов с вами связаться, кроме этого. 
У меня пропали очень важные письма из папки "Отправленные". Все разом с 19.05.16 по сегодняшний день. Как все восстановить?
POLI
22 февраля 2017, 13:13
При открытии почты появилось предупреждение о вирусе:
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2017, 17:39
Не могли бы Вы уточнить, каким образом Вы переходили на страницу Почты? По ссылке откуда-то или вручную вводили mail.yandex.ru в адресной строке?
POLI
22 февраля 2017, 21:34
Тимофей, служба поддержки,
по привычной закладке в браузере. https://mail.yandex.ua/neo2/?uid=хххххх
Обновлено 22 февраля 2017, 21:36
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 13:58
В данном случае необходимо добавить Почту в исключения антивируса. Судя по скриншоту, все должно быть в порядке. Попробуйте, пожалуйста. 
Обновлено 27 февраля 2017, 14:03
poli@at.ua
1 марта 2017, 12:13
Тимофей, служба поддержки,
это произошло несколько раз в течении дня. Сейчас проблемы нет, никаких манипуляций с антивирусом не производилось.
Тимофей, служба поддержки
1 марта 2017, 21:30
Мы всё проверили и не выявили неполадок или каких-либо опасностей со стороны Почты. Скорее всего дело действительно в антивирусе, это мог быть какой-то баг самого ПО, который впоследствии был устранён.
v.petrov@accord-avto.ru
25 апреля 2017, 13:43
Что толку от этих проверок. Вот если бы архивы в письмах сканировалась на наличие 
ADE, ADP, BAT, CHM, CMD, COM, CPL, EXE, HTA, INS, ISP, JAR, JS, JSE, LIB, LNK, MDE, MSC, MSI, MSP, MST, NSH PIF, SCR, SCT, SHB, SYS, VB, VBE, VBS, VXD, WSC, WSF, WSH и блокировались. Вот это было бы дело. Надеюсь понятно про, что я. )))
man150
28 августа 2018, 17:18
Яндекс почта пропускает вирусы и по сей день, а самое обидное, то вирусы позопрошлогодние
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 17:24
Добрый день!
Перешлите, пожалуйста, нам такое письмо на адрес abuse@yandex.ru . Уточните, пожалуйста, каким образом удалось установить, что вирусу уже несколько лет?
pav.belyanin2016
21 марта, 09:21
у меня в папке вирус лежит письмо с вирусом и я думаю не простым.Отправить его вам я не могу на тот адрес куда надо он не прикрепляться.В тех поддержку написал ну там больше вопрос может у вас это или это у меня не это заберите вирус на проверку.
Ирина Гостищева
вчера, 00:44
у меня письма оказались в этой папке. Написано. что хранятся 10 дней. Дайте прочитать, мне надо .