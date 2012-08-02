Блог Почты

Блог Почты

Перетаскивайте вложения и просматривайте фотографии

Квартальный отчёт, фотографии из отпуска, черновик новой книги, графический макет летающей тарелки — всё это и многое другое вы можете переслать с помощью Яндекс.Почты. Вложения — важнейшая часть переписки, и сегодня работа с ними стала ещё удобнее.

Прежде всего, Яндекс.Почта избавляет вас от лишних действий. Чтобы добавить файлы к письму, вам даже не обязательно нажимать на кнопку «Прикрепить файлы». Их можно перетащить мышкой из папки прямо на страницу создания письма — по одному или сразу все.


Пересылая несколько фотографий, легко перепутать файлы и, например, отправить что-то лишнее. В Яндекс.Почте для прикреплённых к письму изображений показываются их уменьшенные версии — вы сможете ещё раз удостовериться, что отправляете именно то, что хотели.


Изменения коснулись и входящих писем с вложениями. Уменьшенные версии изображений в письме стали крупнее, поэтому вы сможете просмотреть присланные фотографии, даже не скачивая их на компьютер.

62 комментария
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cool.elee2012
28 января 2016, 00:48

(+1)

alextovn
28 января 2016, 00:48

За котята +1:) 

krasko.serg
28 января 2016, 00:48

:-D Почему низкая отметка

alex.bayt
28 января 2016, 00:48

Буквально 2 дня назад пробовал так файлы прикрепить и подумал: "А что, ещё так не сделали?" :-)

ilnurkh
28 января 2016, 00:48

ура. наконецто. очень не хватало этих возможностей.

DOLLYSABEL
28 января 2016, 00:48

Спасибо!

NataliaSizowa
28 января 2016, 00:48

Круто! И удобно!

antimix
28 января 2016, 00:48

А когда можно будет прикреплять к письму файлы из я.файлов и сохранять присланные файлы в я.файлы?

Сергей
28 января 2016, 00:48

Смотреть файлы, прикрепленные к письму из Я.Диска уже можно!

В Я.Диске раздел "Почтовые вложения"

Можно и перетащить их в любую папку на Я.Диске.

 

Александрова Светлана
28 января 2016, 00:48

Спасибо, за информацию!
alexeylyubimov
28 января 2016, 00:48

Очень радует, что в почте появляются всё новые и новые удобства.
А когда, наконец-то, полная и лёгкая версии будут идентичны по функционалу?
Когда, наконец-то, при разработке новых функций будут учитываться стандарты accessibility (WCAG 2.0)?
Почему до сих пор сервис Яндекс-почты открывает ссылки в полной версии, если изначально работа ведётся в лёгкой или мобильной версиях? В ТехПоддержку замучился писать - эффект нулевой.

С уважением, эксперт по accessibility в России
Алексей Любимов

Дождь
28 января 2016, 00:48

Ура! Дождалась! Спасибо за эту возможность.

LemurrKorr2
28 января 2016, 00:48
Супер!!! Спасибо!!!
Дмитрий
28 января 2016, 00:48

Ну наконецто drag&drop . А когда нормальный клиент для android сделаете с пуш уведомлением.

ГуглЯн Поискалов
28 января 2016, 00:48

Классно что можно просматривать файлы прямо в почте, не скачивая их на комп)) за это спасибо!!!

Керамика-Золотое
28 января 2016, 00:48

Вот спасибо!(+1)

kadin.s
28 января 2016, 00:48

я хочу видеть только то что ниже пупика[:]||||[:]

ef.nastya2013
28 января 2016, 00:48

Спасибо!

 

Sonic
28 января 2016, 00:48

Это конечно всё круто, но вот лучше бы убрали горизонтальную прокрутку (даже при 1920x1080 она присутствует :-()

leha-chigik
28 января 2016, 00:48

натурально должно быть, перетащить значет буквально тащеш и ажур,а хуй там!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Сообщите, пожалуйста, о проблеме в службу поддержки. По умолчанию никакой горизонтальной прокрутки нет.

nikolaj.mareicheff
28 января 2016, 00:48

все классно....

ef.nastya2013
28 января 2016, 00:48

Огромное спасибо.

 

detectivemethod
28 января 2016, 00:48

Действительно удобно. Спасибо!

Александр Кащавцев
28 января 2016, 00:48

Отлично, ура, ура, ура!

Наконец-то ликвидировано последнее серьёзное преимущество Gmail перед Яндекс.Почтой (по крайней мере, в моих глазах). Очень давно ждал.

papavlad69
28 января 2016, 00:48

Заметил, что-то изменилось. Теперь прикрепляемые файлы более 20 Мб сохраняются не на Яндекс.Народ, а загружаются на Яндекс.Диск.

Боюсь, что так Я.Диск быстро заполнится, с Народом было удобно.

anyksenya
28 января 2016, 00:48
Почтовые вложения, которые загружаются на Яндекс.Диск, не занимают место на нём.
kalin2107od
28 января 2016, 00:48

БЛАГОДАРЮ

РАЗБЕРЕМСЯ

У ВАС ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПАМЯТЬ 

user1395
28 января 2016, 00:48

почему , при прикреплении фото, они не сжимаются (не аддаптируются)??? загружаются фото в максимальном объёме, это не удобно.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Яндекс.Почта действительно передаёт файлы именно в том виде, в каком Вы их загружаете. Изменять чужие файлы за пользователя мы не берёмся.

Grbul
28 января 2016, 00:48
здорово!!! удобно!!!! Спасибо!!!
Юрий Андреев
28 января 2016, 00:48

очень приятная новость спасибо!;-)

Комментарий удалён
Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

В будущем мы подумаем над такой возможностью. Сейчас же все письма от одного контакта можно увидеть непосредственно из адресной книги, кликнув по имени контакта, а в открывшемся окне по ссылке «Все письма от контакта», или же на странице просмотра письма при помощи списка справа: http://help.yandex.ru/mail/?id=1126742

Anonymous
28 января 2016, 00:48

А у меня несколько файлов через обзордаже не выделяются, возле кнопки Прикрепить файл ничего не написано, а в письмо вообще не перетаскиваются. Что за ерунда?:-(

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Видимо, Вы используете браузер Internet Explorer, где такой функционал не доступен. Вы можете скачать любой другой браузер со страницы browsers.yandex.ru — в них функционал Яндекс.Почты более полный.

buhgalter-prm
28 января 2016, 00:48

отлично, я и не знала что так можно

dom3v2
28 января 2016, 00:48

кого спросить и соответственно узнать , что с чадом - личкой на Яндексе, она у меня вообще пропала

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

К сожалению, чатом в веб-интерфейсе пользовалось очень мало людей, он так и не приобрёл популярность, поэтому мы решили перестать поддерживать его, сконцентрировав свои силы на других не менее интересных сервисах Яндекса. Продолжить общение со своими знакомыми Вы можете при помощи Я.Онлайна или других Jabber-клиентов. История общения  доступна по старому адресу.

Мы постараемся сделать так, чтобы работа с Яндекс.Почтой и другими сервисами Яндекса по-прежнему приносила Вам удовольствие.

ilpiniade
28 января 2016, 00:48

:-|.ciao.ya ru

Mihail
28 января 2016, 00:48

Хотелось бы, чтобы когда открываешь письмо с фотографиями, то эти фотографии можно было листать в увеличенном размере при просмотре, а не открывать каждую фотографию отдельно.

komissarova20
28 января 2016, 00:48

Я просто обожаю почту на яндексе. Ребята, спасибо за работу. Радуете каждый день. Совершенствуетесь, улучшаете сервис. Молодцы! Ваш преданный пользователь ))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Спасибо за такой приятный отзыв! Я передам его команде :)
elena.stasyukkozak
28 января 2016, 00:48

привет.

avmaksimov
28 января 2016, 00:48

Может "интегрируетесь" в Thunderbird Filelink - гораздо удобнее будет пользователям и сервис будет популярнее.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Есть такая идея. Подумаем, как можно сделать. Спасибо за предложение!
rusbluecats
28 января 2016, 00:48

Круто, удобно,толково!

ilja-Joker.97
28 января 2016, 00:48

kruto

KorotkihGrigoriy
28 января 2016, 00:48

А почему перетаскивать можно только Google Chrome или Яндекс.Браузере?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:48

Отлично! Полезно для тех кто незнает.

mybox709
28 января 2016, 00:48

А почему в почте нет возможности прикрепления файлов с Яндекс диска?

Хотя бы в виде ссылки на скачивание. Нужно кописровать и вставлять в ручную.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Прямо в интерфейсе Яндекс.Диска есть специальная кнопка в виде почтового конвертика прямо под публичной сслкой на скачивание файла. Нажав на эту кнопку, Вы попадёте в форму написания письма, куда уже будет вставлена ссылка на скачивание.

mybox709
28 января 2016, 00:48

А если я хочу вставить несколько файлов?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Мы поумаем о такой возможности, спасибо! 

mybox709
28 января 2016, 00:48

Подскажите, а по поводу работы Яндекс диск куда лучше писать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Да хоть прямо сюда :) А вообще у каждого сервиса внизу страницы сайта есть обратная связь ;)

mybox709
28 января 2016, 00:48

Большое спасибо. А то я как то не обращал внимание.

senchen-irina
28 января 2016, 00:48

Подскажите пожайлуста, у меня на яндекс почте не отображаются вложения (картинки), я их даже скачать не могу чтобы просмотреть. Пересылаю на другую почту, напр майл, все просматривается, а на яндекс почте нет. В чем дело?

akshuded
4 ноября 2017, 15:02
если перетащить  фото в  поле с надписью "переместите сюда файлы", ограниченное пунктирной рамкой  с приглушенным светом, то  фото или другие файлы  при перетаскивании резко увеличиваются в размере, помещаются под подписью в теле письма и получатель  только и может его рассмотреть, используя вертикальные и горизонтальные лифты прямо в письме и скачать его невозможно. А вот перетащив файл за пределами  рамки без специального  приглашения всё происходит нормально, как описано. Почему это так происходит не знаю.
Тимофей, служба поддержки
7 ноября 2017, 18:47
Добрый вечер! 


Все работает как и задумано: в первом случае Вы добавляете фото в текст письма (картинка в тексте), а во втором случае файлы добавляются к письму как обычные вложения. 
akshuded
8 ноября 2017, 16:14
Тимофей, служба поддержки,
Но вы вводите людей в заблуждение, особенно новичков, предлагая "перетаскивать сюда" и не обозначая столь категорично другой вариант, который наиболее  часто примеряется как вложение, которое легко скачать, просмотреть не выходя из почты, и которое можно просмотреть  целиком, а не отдельные куски сильно увеличенного изображения, с шумом и квадратами при малом формате и разрешении. Да ещё не все догадываются о горизонтальном и вертикальном лифте, и получатель тоже не понимает, что с этим делать и пишет ответ, что обещанную фотографию не получил, а какие-то куски.
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2017, 18:16
Добрый вечер! 


Вы правы, это действительно может запутать. Передал Ваш отзыв команде в качестве идеи по улучшению Почты. 
orklasik
вчера, 19:53
А если мне нужно перетащить фотографию документа на Госуслуги, но не на почту, как быть?