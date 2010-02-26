Блог Почты

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Яндекс.Подписки — только интересные вам новости

Яндекс.Подписки — это сервис, с помощью которого вы можете читать RSS-потоки любимых сайтов и блогов прямо в Почте. Если на сайте вы видите иконку (или надпись «RSS-поток») — это значит, что вы можете читать новости этого сайта в Яндекс.Подписках. Кликните на иконку и скопируйте адрес RSS-потока из адресной строки вашего браузера в форму на странице добавления потока

.

Яндекс.Подписки значительно сэкономят ваше время — больше не придётся несколько раз в день обходить все интересующие вас сайты и блоги в ожидании новостей. Как только там появится обновление, вы тут же узнаете об этом. Но это ещё не всё. В Яндекс.Подписках вы также можете читать исключительно интересующие вас новости на любую тему. Например, если вас интересуют все новости, связанные со столицей Мадагаскара — в результатах поиска по Яндекс.Новостям нажмите на ссылку «Читать результаты запроса в Подписках». После этого обо всех новостях, где был упомянут город Антананариву, вы будете узнавать прямо на страницах вашей Почты.

А если вам интересно, что пишут блоггеры, например, о вулканах Камчатки — введите соответствующий запрос в Яндекс.Поиске по блогам и кликните на ссылку «Читать результаты этого запроса в Подписках». Читайте только интересные вам новости! Если вы ещё не пользуетесь Яндекс.Подписками, включите их на странице настроек в Почте.

55 комментариев
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YurHin
28 января 2016, 01:09
Лучше ленту развивайте.
Ольга
28 января 2016, 01:09
Подписки являются логическим продолжением развития сервиса Лента.
alexs-846
28 января 2016, 01:09
кому как )
kazakov
28 января 2016, 01:09
Оно так и есть.
YurHin
28 января 2016, 01:09
Странное продолжение. Из отдельного сервиса сделали опцию к почте.
alexs-846
28 января 2016, 01:09
согласен с вами, идти по пути комбайна не всегда гуд... хочу развития ленты... этот пост говорит только об одном, что их подписки не небирают популярности, возможно в будущем мы увидим провал и возврат к ленте...
Артём Папилов
28 января 2016, 01:09
Обновили бы Яндекс.Бар, чтобы можно было потоки в Подписки сразу добавлять, а не в Ленту. Да и сборки Fx - там среди веб-ридеров, в которые можно добавить поток одним кликом, Лента, Подписок нет.
Ольга
28 января 2016, 01:09
Добавление потока в Ленту, добавляет его и в Подписки, т.е. набор потоков на этих сервисах одинаковый. Но замечание верное : )
Артём Папилов
28 января 2016, 01:09
Ну, у меня, например, ничего не выходит - у меня нет папок, все потоки "Вне папок", добавлять через интерфейс Ленты не получается.
Ольга
28 января 2016, 01:09
А, действительно. Я выше написала, что ваше замечание верное, будет и в Баре праздник.
eightsymbols
28 января 2016, 01:09
как все сложно для простого пользователя... скопировать-вставить... а предложить сразу "кнопку-закладку" для быстрого добавления не?
Ольга
28 января 2016, 01:09
Вы про такую кнопку наверное?
http://help.yandex.ru/neomail/?id=1111187
eightsymbols
28 января 2016, 01:09
уже есть? молодцы :) только надо было в посте написать про это
Ольга
28 января 2016, 01:09
В один пост не вместиться бесконечное количество наших возможностей : )
eightsymbols
28 января 2016, 01:09
эээ... ну открыть-посмотреть-добавить хватило места :)
Андрей К.
28 января 2016, 01:09
а когда Подписки заработают в "Почте для домена"?
Ольга
28 января 2016, 01:09
Есть необходимости в Подписках на домене?
Андрей К.
28 января 2016, 01:09

Раз есть на обычной почте, то почему "Подписки" не могут быть на "почте для домена"? К тому же, в списке папок ссылка на Подписки висит, но настроек никаких нет.

Я активно использую почту Яндекса на своем домене, использовал бы и "Подписки", если бы они работали.

greenkod
28 января 2016, 01:09
 

Раз есть на обычной почте, то почему "Подписки" не могут быть на "почте для домена"? К тому же, в списке папок ссылка на Подписки висит, но настроек никаких нет.

Я активно использую почту Яндекса на своем домене, использовал бы и "Подписки", если бы они работали.

+1 . И ведь  прикрутить несложно же..Тоже бы пользовался.
Reunn
28 января 2016, 01:09
Ой, господа... Мне очень нравился внешний вид Ленты, и неприятны Подписки. Как можно всё назад?
Ольга
28 января 2016, 01:09
В Ленте ничего и не менялось, пользуйтесь, если вам так больше нравится. А чем лучше Лента?
lists
28 января 2016, 01:09
 Вот чем Лента лучше сейчас. Полагаю, год назад всё было более ярко.
russian-flower
28 января 2016, 01:09
А у меня почему-то перестала обновлятся яндекс-подписка. В чем может быть дело? Вот адрес потока: http://feeds.feedburner.com/blogspot/anglomania  Помогите, пожалуйста! Пдскажите, как это исправить? Заранее спасибо!
chepurnykh86
28 января 2016, 01:09
Такая же проблема, примерно с 26 февраля не появляются новые записи в подписке из RSS-ленты блога, хотя публиковались новые посты. В других ридерах все появляется без проблем.
russian-flower
28 января 2016, 01:09
И что же с этим делать? Куда жаловаться?)
chepurnykh86
28 января 2016, 01:09
Написал в службу поддержки, жду ответа.
Ольга
28 января 2016, 01:09
Правильно сделали, спасибо! А вы написали адрес потока, который не обновляется?
chepurnykh86
28 января 2016, 01:09

Адрес потока такой: http://feeds.feedburner.com/vidabonitoru

 

Заметил такую вещь, что при появлении новой записи в RSS она появляется и в подписках (виджет показывает, что есть новые сообщения), но когда открываю вкладку подписок в почте, новой записи не видно. Если поставить галочку "только непрочитанные", сообщение появляется и его можно открыть. Когда становится "прочитанным", оно снова исчезает и его не видно в подписках при любом положении галочки. Так ведут себя все сообщения, которые появились в ленте после 26 февраля.

Ольга
28 января 2016, 01:09
Спасибо за репорт, посмотрим!
russian-flower
28 января 2016, 01:09
Спасибо)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:09
Уточните, пожалуйста, под каким логином Вы подписаны на этот поток?
russian-flower
28 января 2016, 01:09
russian-flower@yandex.ru
Весёлый котик
28 января 2016, 01:09
Проверьте ещё раз, пожалуйста. Проблема должна была устраниться.
russian-flower
28 января 2016, 01:09
Ура! Чудо! Все работает! Спасибо)))))
rom8883
28 января 2016, 01:09

Не пойму: нахрена на моей странице ваши записи.

alexey1130
28 января 2016, 01:09

Будет ли поиск по Подпискам такой же как по Письмам?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:09

А для чего это нужно? Возможно, лучше воспользоваться поиском по блогам?  Там даже есть достаточно удобный расширенный поиск.

alexey1130
28 января 2016, 01:09

спасибо)

foxberry
28 января 2016, 01:09

Где большая и понятная кнопка "Удалить поток"?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:09

Зайдите в поток, нажмите вверху на кнопку «Настроить», а затем на ссылку «отписаться».

Наталия
28 января 2016, 01:09

Не нашла там такой кнопки

Весёлый котик
28 января 2016, 01:09

Чтобы отказаться от определённого потока, нужно зайти на страницу этого потока (выбрать его в списке слева, как в списке папок), а затем вверху нажать на кнопку «Настроить», нажав на которую, Вы увидите ссылку «Отписаться от потока».

Наталия
28 января 2016, 01:09

Спасибо!

atomlab2013
28 января 2016, 01:09

Яндекс.Подписки  имхо удобный сервис. Чтение почты и новостей  для меня обычно соединяются в один процесс. И то что они находятся вместе с почтой это удобно впринципе.

Нехватает поиска по подпискам как в гугле. Очень удобная штука. Переодически возникает потребность найти название какой-нибудь программы,которая точно недавно в новостях проскакивала. Это быстрее сделать по тематическим rss лентам,чем гуглить. Надеюсь прикрутят поиск.

Вообще все работу с разными почтовыми ящиками  аккумулировал в яндекс почте. Очень удобно. Это универсальный почтовый клиент.  Ребята молодцы.

Сергей К.
28 января 2016, 01:09

lenta.yandex.ru прибили, а там был поиск по моим лентам, было удобно пользоваться - читал что-то когда-то где-то, но не помнишь где, но помнишь что в ленте. Ищешь по ленте - и результаты только оттуда. То есть релевантность гораздо выше.

А в новых "подписках" поиска по ленте нет! :( :( :(

Прошу, сделайте!

И в комментах к данному посту просьба неоднократно была.

Как же так, по почте поиск есть, а по подпискам нет?!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:09
Мы обязательно подумаем над такой возможностью
Сергей К.
28 января 2016, 01:09

Если бы это была другая компания, можно было понять трудности сделать поиск. Но ведь Яндекс знаменит именно своим поиском, даже слоган - "Найдётся всё!". А тут, в случае с подписками - получается, что теперь уже не всё. :( Сделайте, пожалуйста! :)

tim16310
28 января 2016, 01:09

эта крута B-)(+1)

ivan17ivan18
16 сентября 2017, 17:10
Как писать письма?
Тимофей, служба поддержки
20 сентября 2017, 18:32
Здравствуйте! 


Чтобы написать письмо, в ящике нужно нажать кнопку «Написать». На открывшейся странице в поле «Кому» необходимо указать адрес получателя. Уже после этого можно отправить письмо. Представляете, как легко!


А можно добавить тему, написать текст письма и загрузить картинки или другие вложения. Это тоже не очень сложно. Более подробно можно почитать в нашей Помощи: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#create-letter . 


Пишите, пожалуйста, если возникнут вопросы по инструкции. 
Vacij
2 декабря 2017, 13:11
х.з. так ине нашёл свои подписки.... где их смотреть - то пишет такой страницы нет, то у вас нет почты(хотя она есть) и я в неё вошёл перед этим.... мож я и тупее паровоза, но..... зачем так сложно?
Тимофей, служба поддержки
4 декабря 2017, 14:02
Добрый день! 


Этой функции больше нет.  
Евгений Осипов
20 января 2018, 16:37
Тимофей, служба поддержки,
а аналоги какие-нибудь есть? Можно ли с помощью сервисов яндекса агрегировать RSS-каналы?
fetisov@a-3.ru
2 октября 2020, 15:47
Куда делись подписки? Как подключить RSS ленту чтобы читать из яндекс почты?
Янина Познянская
вчера, 09:23
Сервис уже не актуален? Ссылки битые 