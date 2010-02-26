Яндекс.Подписки — только интересные вам новости

Яндекс.Подписки — это сервис, с помощью которого вы можете читать RSS-потоки любимых сайтов и блогов прямо в Почте. Если на сайте вы видите иконку (или надпись «RSS-поток») — это значит, что вы можете читать новости этого сайта в Яндекс.Подписках. Кликните на иконку и скопируйте адрес RSS-потока из адресной строки вашего браузера в форму на странице добавления потока

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Яндекс.Подписки значительно сэкономят ваше время — больше не придётся несколько раз в день обходить все интересующие вас сайты и блоги в ожидании новостей. Как только там появится обновление, вы тут же узнаете об этом. Но это ещё не всё. В Яндекс.Подписках вы также можете читать исключительно интересующие вас новости на любую тему. Например, если вас интересуют все новости, связанные со столицей Мадагаскара — в результатах поиска по Яндекс.Новостям нажмите на ссылку «Читать результаты запроса в Подписках». После этого обо всех новостях, где был упомянут город Антананариву, вы будете узнавать прямо на страницах вашей Почты.

А если вам интересно, что пишут блоггеры, например, о вулканах Камчатки — введите соответствующий запрос в Яндекс.Поиске по блогам и кликните на ссылку «Читать результаты этого запроса в Подписках». Читайте только интересные вам новости! Если вы ещё не пользуетесь Яндекс.Подписками, включите их на странице настроек в Почте.