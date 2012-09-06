Блог Почты

85 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ilja2012.ru
28 января 2016, 00:48

Посмотрим,что из этого всего выйдет.

lar.grigorjewa2010
28 января 2016, 00:48

поставила яндекс диск и комп стал тормозить в интернете. может он весь трафик съел? у меня модем.День оплаты был 03 сентября

Icobutcher
28 января 2016, 00:48

Уже давно поставил, тормозов не замечал, отлично работает.

anyksenya
28 января 2016, 00:48
При установке программы все файлы скачиваются с сервера на компьютер, это нормальное поведение программы. Синхронизация файлов может занимать некоторое время и использовать существенные (относительно возможностей модема) ресурсы соединения с сетью. Программа старается оптимизировать интернет-траффик, но при низких скоростях подключения к интернету описанное вами поведение может возникать.
ruan1982
28 января 2016, 00:48

Может просто модем не качественный.

Может такое быть или нет ???

astanaweb
28 января 2016, 00:48

Не может быть.

ruan1982
28 января 2016, 00:48

Почему

 

Saligali k.
28 января 2016, 00:48

ТОже не так давно заметил,долго искал что начинает забирать трафик,причем действительно начиналось сильное торможение, сделал выход с дика и скорость вернулась,нонсенс но факт проверенный путем повторных действий.Хорошо что Ростелеком безлимитный.

ljakisheva
28 января 2016, 00:48

Привет всем!!!!!!!!!!!!!!!

Icobutcher
28 января 2016, 00:48

Ура! :-D

jakovliva.r
28 января 2016, 00:48

чо такое яндекс диск !!??;-(;-(

Icobutcher
28 января 2016, 00:48

не скажу :-P

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Почитать о Яндекс.Диске можно в помощи :)

MailTo-Anton
28 января 2016, 00:48
Есть ли возможность делать откаты измененных или удаленных файлов до предыдущего(их) состояния(ий)? (дифференциальная история файла)
Icobutcher
28 января 2016, 00:48

Что в папке на компе то и на диске будет,  какие откаты))

MailTo-Anton
28 января 2016, 00:48
Откаты к предыдущей версии файла. Это есть в dropbox. Если файл редактировался/изменялся, то можно вернуться к раннему состоянию.
Icobutcher
28 января 2016, 00:48

Вот у вас проблеммы то)) Ну можно копию редактировать, пока не надоест ;-)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Обязательно подумаем о такой возможности в будущем. Спасибо!

Sikchin
28 января 2016, 00:48

А вот и снова обман. Не для Всех! 

Учетки пользователей ящиков в домене не подходят! при попытке ввести учетку ящика в домене (подключенного к yandex естественно) выдает почему-то ошибку 404

Очень обидно.  хотелось бы пользоваться сервисом, но не выходит.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Да, к сожалению, пользователи Почты для доменов пока что не имеют возможности использовать Яндекс.Диск, но мы уже работаем над исправлением этой ситуации. Следите за новостями в блоге.

dyadyamisha.ru
28 января 2016, 00:48
Очень нужная вещь! )
andvin75
28 января 2016, 00:48

Если файл сделать публичным, а потом изменять этот файл локально (на компьютере), то в веб-интерфейсе остается видна старая версия файла (та, которая существовала на момент включения общего доступа к этому файлу).

То есть в папке яндекс-диска и в веб-интерфейсе оказываются разные версии одного файла (на вебе более старая).

Однако если зайти на сайт WebDAVом, видна последняя (актуальная) версия файла.

 

Когда планируете это поправить?

 

Спасибо.

rusinov
28 января 2016, 00:48

Действительно, такая проблема иногда может проявлятся, мы занимаемся ее решением. Спасибо!  

sssx666
28 января 2016, 00:48

привет.

krasnoff
28 января 2016, 00:48

Win7 32bit максимальная рус:

установка "диска" из под учётной записи с обычным доступом невозможна, даже после запуска исполняемого файла с правами администратора. долго не мог в это поверить, пробовал различные режимы совместимости с неизменно активной опцией "выполнять эту программу отимени администратора".

из под админской учётки всё встало ровно с первого раза.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:48

Очень хотелось бы: 1. Перенос яндекс-диска и почты в Android на флешку. 2. Возможность заливать файлы на Диск с компьютера через браузер даже при устаревшем Flash Player (а то висит полчаса на одном месте и все...). 3. Увеличения плюшек (переименование и др.) в Яндекс-диске на Android

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Если Вы работаете с Яндекс.Диском не через браузер Internet Explorer, Flash Player в процессе не участвует.

Об остальных пожеланиях мы подумаем, спасибо.

jeremy001
28 января 2016, 00:48

это довольно таки неплохо

YaOlegK
28 января 2016, 00:48

А планируется ли создать возможность выбирать какие папки с компьютером синхронизировать, а какие - нет. Например, у меня на работе стоит яндекс диск, но я хочу что бы синхронизировалась только папка "Работа". А между домашним компьютером и личным ноутбуком синхронизировалась и папка "Работа" и "Личное".

Будет же, да?)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Мы подумем над такой возможностью в будущем, спасибо за предложение!

YaOlegK
28 января 2016, 00:48

Спасибо что услышали, но это на самом деле очень нужная вещь.

Я вот приобрел ультрабук Samsung и по акции получил 260 Гб. А вся память ноутбука (теоритически возможная) 120 Гб. Закинул туда все со старого ноутбука и теперь Яндекс Диска у меня не установлено.. Тобишь пользоваться могу только при наличии интернета. А приходится много по работе ездить и выход только один - пользоваться другими хранилищами, что бы локально все файлы были. А так бы синхронизировал папку "Работа" и все) Вообщем лично для меня это жизненно важная функция.

Илья
28 января 2016, 00:48

определенно нужна такая функция! (+1)

qwedc
28 января 2016, 00:48

У меня проблема - Диск не синхронизируется, причём с разных ОС, разных компьютеров из разных мест. "Обработка данных" не прекращается. Перелогинивание и переустановка не помогают. Что мне попытаться сделать, чтобы заработало?

terion.name
28 января 2016, 00:48

Та же петрушка... Нифига не работает. Синхронизатор — хуже не придумаешь

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Уточните, пожалуйста, сколько файлов в папке «Яндекс.Диск» на Вашем компьютере? Каков их общий объём? Есть ли файлы с длинными названиями?

qwedc
28 января 2016, 00:48

У меня 1800+ файлов, около 3 гигов, длинных названий нет. Другие подобные сервисы нормально справляются с таким.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Свяжитесь, пожалуйста, со службой поддержки по инструкции на странице http://help.yandex.ru/disk/?id=1125178 .

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Уточните, пожалуйста, сколько файлов в папке «Яндекс.Диск» на Вашем компьютере? Каков их общий объём? Есть ли файлы с длинными названиями?

prirodnyi
28 января 2016, 00:48

Приветствую. Поставил яндекс диск в корень локального диска D. Там много всего, поэтому постояянно обработка файлов и всё. Нужно чтобы он либо выдавал сообщение о не возможности синхронизировать, либо чтобы синхронизировал по порядку все папки пока не закончится место на яндекс диске. Просто не вариант закидывать некоторые папки в яндекс диск, как в отдельную папку, а синхронизировать папки на выбор, так чтобы они оставались в своем местоположении, нельзя. И плохо что больше 10 Гигов нельзя, а то образ системного диска можно было бы закинуть. Совершенствуйте пожалуйста. БлагоДарю!

anyksenya
28 января 2016, 00:48
Спасибо за ваш отзыв! Совершенствовать продукт обязательно будем. Сейчас действительно существует проблема с синхронизацией очень большого количества папок и файлов, и мы работаем над тем, чтобы её решить.

Место на Диске нетрудно существенно увеличить — обо всех возможностях подробно рассказано в веб-интерфейсе Диска.
ikill79
28 января 2016, 00:48

У меня толь что получилось прекратить постоянную "обработка данных", открыл папку яндекс-диска на компе и яндекс диск в браузере, и вручную перетащил один из файлов которого не было в облаке (в яндекс-диск на сервере) он залился а остальные новые файлы пошли за ним автоматом. Синхронизация прошла до "зеленой галки".

isel-alex-12
28 января 2016, 00:48

попробую,

спасибо вам! 

NETBYTE
28 января 2016, 00:48

А что с шифрованием данных на диске ? Известные истории с DROPBOX-ом настораживают. И с шифрованием при обмене данными ?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Передача информации с Вашего компьютера на Яндекс.Диск происходит по безопасному шифрованному протоколу. Работать с веб-интерфейсом Вы можете тоже по безопасному протоколу https, активировав его в настройках почтового ящика, если ещё не сделали этого.

bk-info.net
28 января 2016, 00:48

Сервис очень удобный, но пора бы уже открыть доступ для тех кто не зарегистрирован.

Часто бывает нужно залить файлы без входа на почту. Например чужой компьютер или еще что...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Это невозможно. Яндекс.Диск — персональное хранилище, не хранилище вареза и не торент :)

vortepsa
28 января 2016, 00:48

ВСЕ ПРАВИЛЬНО!  ЯНДЕКС ДИСК ЭТО ЗДОРОВО!

lphoto2012
28 января 2016, 00:48

Добрый день. Повредился файл,который хранится на Ядекс Диске. Можно-ли как-то его восстановить?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Уточните, пожалуйста, о каком именно файле идёт речь?

lphoto2012
28 января 2016, 00:48

Таблика экселевая. позавчера все было нормально, вчера утром оказался файл нулевого размера.

имя файла "10 Продажи Октябрь.xlsx"

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Мы восстановили Вам все версии указанного файла в папку Restore. Файл повредился из-за некорректной работы WebDAV-клиент от MicroSoft. Если Вы будете использовать программу Яндекс.Диск для работы с файлами, такого не повторится.

SHEMYR
28 января 2016, 00:48

А будет ли на файлы прямая ссылка ?. Для использования в IFREME. В CSS3. или в AJAXе на стороннем хостинге..Удобно бы было, нарисовал HTML, Всей пачкой кинул на диск, а на сайт только ссылку скинул ...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Делать прямые ссылки на все файлы в Яндекс.Диске не планируется. Возможно, в будущем мы сделаем, прямые ссылки на изображения, но каких-либо сроков назвать не могу. Следите за новостями в блоге.
Mikcheran
28 января 2016, 00:48

Яндекс-ГОНОПОЧТА!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Процитируйте, пожалуйста, какие именно ошибки Вы получаете при попытке войти в Яндекс.Почту? Ещё лучше, если Вы сделаете снимок экрана, иллюстрирующий проблему. Опубликовать его можно прямо здесь, выбрав при комментировании пункт «ответить фоткой» справа от поля для набора текста комментария.

non-mag
28 января 2016, 00:48

Хотелось бы иметь возможность ИЗ почты, при создании нового письма, прикладывать либо ссылку на файл на Диске, либо сам файлик, не закачивая его повторно с локального диска ;-)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Спасибо, подумаем о реализации такой возможности.

Belyev-lex
28 января 2016, 00:48

а на другие языки собираетесь переводить Яндекс.Диск? (украинский, кахаский, белорусский)

buhgalter.azov
28 января 2016, 00:48

Поставила ЯндексДиск на компьютер, положила в папку файлы на 7 ГБ. В процессе загрузки на сервер Яндекса и синхронизации сколько трафика израсходуется (все 7 ГБ или меньше?). Так как у меня не безлимитка, это очень важно.

i.krasovsky
28 января 2016, 00:48

Мобильная версия Яндекс.Диск для iphone предусматривает выход из учетной записи, будет ли это реализовано в версии для Windows? Потому как бывает что пользуешься у знакомых или не очень знакомых людей, и не хотелось бы оставлять им доступ. А кнопки выйти из окаунта я не нашел. Есть только кнопка Выход, но приложение Яндекс.Диск на Windows все равно открывается и можно делать с файлами все что хочешь, хотя иконка в трее пишет НЕАВТОРИЗОВАН или ОШИБКА авторизации. Или это только у меня так (проверено на двух разных компах). 

 

Кстати запрет доступа приложению по адресу oauth.yandex.ru/list_tokens тоже не помогает.

 

Вот ссылка на скрин http://yadi.sk/d/89ueCZEA0yMCi

dyadyamisha.ru
28 января 2016, 00:48
А как можно увеличивать объём пространства или эта услуга будет платной требуется для работы 1 Tb.
Можно ли синхронизировать файлы между 2 пользователями, например у меня есть ящик под учёткой @yandex.ru а в будущем потребуется всё перетащить на @dyadyamisha.ru. (используется pdd.yandex.ru) Или как-то скопировать/переместить папку к такому-то пользователю
razenko.oleg
28 января 2016, 00:48

 

razenko.oleg

сегодня, 22:20

Я залил файл 8 гб архив с игрой гта 4 ....обработка данных стоит уже целую вечность ....что делать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Уточните, пожалуйста, проблема актуальна на данный момент? 

pva-mail
28 января 2016, 00:48

Добрый день.

Установил программу на компьютер. Состояние "Обработка данных" висит 4 часа. Файлов 2 шт. Объем 8 КБ.

На сервер не копируются. Перезагрузка компьютера не помогает.

Что делать?

duboshin
28 января 2016, 00:48

такая же проблема! обработка данных... и все на этом

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

А сейчас проблема повторяется? 

duboshin
28 января 2016, 00:48

Сюда не отписал, у меня на 2 ПК через пару дней Я.Д. показал наконец значок синхронизации и сейчас все работает ок!

Lazaev-Aleksandr
28 января 2016, 00:48

Обработка данных не прекращается, на win7 все работало поставил win 8.1 обработка данных минут 5 и прога зависает ни открыть ни закрыть.

Переустановка не помогает...

Alelula
28 января 2016, 00:48

у меня такое было из-за Аваста, отключил, синхронизировал и опять включил.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Повторяется ли проблема в настоящий момент? 

Alelula
28 января 2016, 00:48

Здравствуйте, по моей ссылке

https://disk.yandex.ru/invite/?hash=SJHTVN3J

не добавляет 0,5 Гб мне и 1Гб новому пользователю, по прежнему 10Гб, приложение яндекс диск он установил. Ставил с того же IP.

Может есть какие-то ограничения ?

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Такое может быть, если у получателя уже был ЯНдекс.Диск до получения приглашения от Вас.
Khelgar
28 января 2016, 00:48

Здраствуйте. Установил из Play Market диск. После ввода имени пользователя и пароля - пишет ошибка авторизации. Учетные данные - правильные. В чем может быть проблема?

shew4encko.denis2018
2 февраля 2017, 09:17
ignat250770
13 февраля 2017, 12:26
sergej.belikov2018
22 февраля 2017, 14:50
tchepula
18 апреля 2017, 18:26
chepularoman

Женька Малаховский
27 декабря 2018, 14:02
Поработаем с вами
hasbulat69
31 января, 18:42
...
zamsha2054
25 марта, 16:55
 хочу найти свою книгу в яндексдиске Человек! Воспитай Человека!  Где она?
kirichek.antonina
9 августа, 21:11
Ienina332
kirichek.antonina
9 августа, 21:12
Войти в яндекс
kirichek.antonina
9 августа, 21:14
kirichek. antonina@yandex.ru
undergr77
вчера, 00:28
Undergr77
undergr77
вчера, 00:29
antonio 2003
Обновлено вчера, 00:29