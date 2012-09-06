При установке программы все файлы скачиваются с сервера на компьютер, это нормальное поведение программы. Синхронизация файлов может занимать некоторое время и использовать существенные (относительно возможностей модема) ресурсы соединения с сетью. Программа старается оптимизировать интернет-траффик, но при низких скоростях подключения к интернету описанное вами поведение может возникать.
ТОже не так давно заметил,долго искал что начинает забирать трафик,причем действительно начиналось сильное торможение, сделал выход с дика и скорость вернулась,нонсенс но факт проверенный путем повторных действий.Хорошо что Ростелеком безлимитный.
Если файл сделать публичным, а потом изменять этот файл локально (на компьютере), то в веб-интерфейсе остается видна старая версия файла (та, которая существовала на момент включения общего доступа к этому файлу).
То есть в папке яндекс-диска и в веб-интерфейсе оказываются разные версии одного файла (на вебе более старая).
Однако если зайти на сайт WebDAVом, видна последняя (актуальная) версия файла.
установка "диска" из под учётной записи с обычным доступом невозможна, даже после запуска исполняемого файла с правами администратора. долго не мог в это поверить, пробовал различные режимы совместимости с неизменно активной опцией "выполнять эту программу отимени администратора".
из под админской учётки всё встало ровно с первого раза.
Очень хотелось бы: 1. Перенос яндекс-диска и почты в Android на флешку. 2. Возможность заливать файлы на Диск с компьютера через браузер даже при устаревшем Flash Player (а то висит полчаса на одном месте и все...). 3. Увеличения плюшек (переименование и др.) в Яндекс-диске на Android
А планируется ли создать возможность выбирать какие папки с компьютером синхронизировать, а какие - нет. Например, у меня на работе стоит яндекс диск, но я хочу что бы синхронизировалась только папка "Работа". А между домашним компьютером и личным ноутбуком синхронизировалась и папка "Работа" и "Личное".
Спасибо что услышали, но это на самом деле очень нужная вещь.
Я вот приобрел ультрабук Samsung и по акции получил 260 Гб. А вся память ноутбука (теоритически возможная) 120 Гб. Закинул туда все со старого ноутбука и теперь Яндекс Диска у меня не установлено.. Тобишь пользоваться могу только при наличии интернета. А приходится много по работе ездить и выход только один - пользоваться другими хранилищами, что бы локально все файлы были. А так бы синхронизировал папку "Работа" и все) Вообщем лично для меня это жизненно важная функция.
У меня проблема - Диск не синхронизируется, причём с разных ОС, разных компьютеров из разных мест. "Обработка данных" не прекращается. Перелогинивание и переустановка не помогают. Что мне попытаться сделать, чтобы заработало?
Приветствую. Поставил яндекс диск в корень локального диска D. Там много всего, поэтому постояянно обработка файлов и всё. Нужно чтобы он либо выдавал сообщение о не возможности синхронизировать, либо чтобы синхронизировал по порядку все папки пока не закончится место на яндекс диске. Просто не вариант закидывать некоторые папки в яндекс диск, как в отдельную папку, а синхронизировать папки на выбор, так чтобы они оставались в своем местоположении, нельзя. И плохо что больше 10 Гигов нельзя, а то образ системного диска можно было бы закинуть. Совершенствуйте пожалуйста. БлагоДарю!
Спасибо за ваш отзыв! Совершенствовать продукт обязательно будем. Сейчас действительно существует проблема с синхронизацией очень большого количества папок и файлов, и мы работаем над тем, чтобы её решить.
Место на Диске нетрудно существенно увеличить — обо всех возможностях подробно рассказано в веб-интерфейсе Диска.
У меня толь что получилось прекратить постоянную "обработка данных", открыл папку яндекс-диска на компе и яндекс диск в браузере, и вручную перетащил один из файлов которого не было в облаке (в яндекс-диск на сервере) он залился а остальные новые файлы пошли за ним автоматом. Синхронизация прошла до "зеленой галки".
Передача информации с Вашего компьютера на Яндекс.Диск происходит по безопасному шифрованному протоколу. Работать с веб-интерфейсом Вы можете тоже по безопасному протоколу https, активировав его в настройках почтового ящика, если ещё не сделали этого.
Мы восстановили Вам все версии указанного файла в папку Restore. Файл повредился из-за некорректной работы WebDAV-клиент от MicroSoft. Если Вы будете использовать программу Яндекс.Диск для работы с файлами, такого не повторится.
А будет ли на файлы прямая ссылка ?. Для использования в IFREME. В CSS3. или в AJAXе на стороннем хостинге..Удобно бы было, нарисовал HTML, Всей пачкой кинул на диск, а на сайт только ссылку скинул ...
Процитируйте, пожалуйста, какие именно ошибки Вы получаете при попытке войти в Яндекс.Почту? Ещё лучше, если Вы сделаете снимок экрана, иллюстрирующий проблему. Опубликовать его можно прямо здесь, выбрав при комментировании пункт «ответить фоткой» справа от поля для набора текста комментария.
Поставила ЯндексДиск на компьютер, положила в папку файлы на 7 ГБ. В процессе загрузки на сервер Яндекса и синхронизации сколько трафика израсходуется (все 7 ГБ или меньше?). Так как у меня не безлимитка, это очень важно.
Мобильная версия Яндекс.Диск для iphone предусматривает выход из учетной записи, будет ли это реализовано в версии для Windows? Потому как бывает что пользуешься у знакомых или не очень знакомых людей, и не хотелось бы оставлять им доступ. А кнопки выйти из окаунта я не нашел. Есть только кнопка Выход, но приложение Яндекс.Диск на Windows все равно открывается и можно делать с файлами все что хочешь, хотя иконка в трее пишет НЕАВТОРИЗОВАН или ОШИБКА авторизации. Или это только у меня так (проверено на двух разных компах).
А как можно увеличивать объём пространства или эта услуга будет платной требуется для работы 1 Tb. Можно ли синхронизировать файлы между 2 пользователями, например у меня есть ящик под учёткой @yandex.ru а в будущем потребуется всё перетащить на @dyadyamisha.ru. (используется pdd.yandex.ru) Или как-то скопировать/переместить папку к такому-то пользователю