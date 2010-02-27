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Почта с плюсом

Знаете ли вы, что Яндекс.Почта принимает письма на адреса вида «ваш почтовый адрес+слово» (например, login+vk@yandex.ru, login+litera@yandex.ru и т.п.)? Для чего это нужно? • Некоторые недобросовестные владельцы сайтов продают базы своих пользователей спамерам. При регистрации вы оставляете на сайте свой почтовый адрес, и через некоторое время вам начинает приходить спам или рассылки странного содержания. Покупка баз пользователей спамерами – не самый популярный способ получения адресов, но, тем не менее, имеет место. При регистрации вы можете использовать адрес вида login+slovo@yandex.ru. Если вдруг именно на этот адрес (что вы заметите в поле «Кому») вам начнёт приходить нежелательная почта, она в любом случае отфильтруется и попадёт в папку «Спам». Но вы сможете запросто отследить недобросовестный сайт, вспомнив, где вы оставляли такой e-mail. • Иногда случается, что вы уже использовали свой e-mail для регистрации на каком-либо сайте, но забыли пароль и никак не можете восстановить его. Согласитесь, было бы странно в такой ситуации регистрировать новый ящик. Просто поставьте после вашего обычного почтового адреса значок «+» и написанное латиницей слово, идентифицирующее название сайта – письма на такой адрес попадут в ваш ящик. Эта возможность сделана по просьбам пользователей Яндекс.Почты и для их удобства. Информация о таких адресах никак не будут использоваться в алгоритмах Спамообороны, которая использует принципиально другие методы распознавания спама.
53 комментария
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Комментарий удалён
Сергей Широков
28 января 2016, 01:08
Этот человек, по моему, работает где то в Google :)
Вафель
28 января 2016, 01:08
У гугла можно точкой разделять адрес, добавлять слова нельзя ;-)
Сергей Широков
28 января 2016, 01:08
А вот и неправда ваша :)
Вафель
28 января 2016, 01:08
Да, действительно. Прошу прощения, не знал.
lybin
28 января 2016, 01:08
Особой необходимости в + не ощушал, но может пригодится как-нибудь!;)
Андрей Синицын
28 января 2016, 01:08
А разве "+" можно использовать в e-mail адресах? Лень лезть в rfc, честно говоря :) Но мне кажется, что многие сайты будут дропать как "некорректный е-мейл адрес"
ЕG
28 января 2016, 01:08
The local-part of the e-mail address may use any of these ASCII characters:
Uppercase and lowercase English letters (a-z, A-Z)
Digits 0 to 9
Characters ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~
Character . (dot, period, full stop) provided that it is not the first or last character, and provided also that it does not appear two or more times consecutively.
Андрей Синицын
28 января 2016, 01:08
Спасибо :) Был неправ :)
eightsymbols
28 января 2016, 01:08
отлично придумано. даже и подумать не могло, что есть такая удобная фича
А.
28 января 2016, 01:08
хорошая новость! голосую за
bytestore
28 января 2016, 01:08
спасибо огромное!, очень ждал эту возможность у вас.
Olega Znak
28 января 2016, 01:08

Есть ли возможность замены плюса на другой символ?

Дело в том, что многие сервисы не принимают плюс в адресе электронной почты.

Макс Дранко
28 января 2016, 01:08
Нне вкурил. Примерчик бы на пальца попнятней. :-O
Maxim
28 января 2016, 01:08
прикольно)
Olega Znak
28 января 2016, 01:08
 Работает ли это с привязанным к Я.почте доменом?
Яндекс.Почта
28 января 2016, 01:08
Да, работает
rinatbakiev
28 января 2016, 01:08
мне кажется совсем не удачный пример "Некоторые недобросовестные владельцы сайтов продают базы своих пользователей спамерам"
Что им не составит труда отдельно написать скрипт, который будет "адрес вида «ваш почтовый адрес+слово» (например, login+vk@yandex.ru, login+litera@yandex.ru и т.п.)" переделывать в адрес вида «ваш почтовый адрес» (например, login@yandex.ru)

Если они занимаются недобросовестными делами, то от этого ни куда не деться - и в итоге получаем два ящика для спама
Reslayer
28 января 2016, 01:08
Да, и в сотни раз больше профит для Недобросовестных Продавцов?...


N.B.: У меня так спам один фиг сыплется сюда гораздо больше, чем в почту МылоРу... Несмотря на то, что у них на страницах проектов каждое упоминание тебя всегда содержит MailruAgent-ссылку с адресом электропочты.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
А все эти письма сыплятся Вам в "Спам" или во "Входящие"?  Каким адресом Вы пользуетесь активнее: Яндекс.Почтой или mail.ru?
Reslayer
28 января 2016, 01:08
Сыплются во Входящие.
Искали в настройках, что и как. Экспериментировать любим же. Не нашлось пока что.


МылоРу -- некий "смертельный" ящик, и, по-моему, указываем чаще. Но спама существенно меньше.
Рэмблер -- опц. AOL -- опц. Гуггле -- время от времени. @qip.ru (ненавижу!!!) -- только зайти да поудалять информеры.
Yahoo!Mail -- почти никогда.
Итог: Яndex/MailRu почти одинаково, с перевесом по количеству в пользу второго.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
Скорее всего, какие-то проблемы с настройками все-таки ;-)  Напишите в тех.поддержку - Вам помогут =)
http://feedback.yandex.ru/?from=neomail
Reslayer
28 января 2016, 01:08
Опыт (или больше гонор?) дебаггера заставил приняться за дело своими силами. В течение двух минут предполагаемый нарушитель спокойствия был выявлен и обезврежен. Ждём результатов.


Вас интересует продолжение, если что? =)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
Вы знаете, когда человек заболевает, нужно обращаться к врачу. Когда что-то не работает, нужно обратиться к  специалисту ;-) В противном случае, как правило, все становится только хуже.

О результатах, конечно, напишите.
Reslayer
28 января 2016, 01:08
Помогло.


Знаю насчёт специалистов; именно потому доверяюсь профессионалу: себе. Опыт саппорта доставляет и заставляет перепроверять доступные для автономной диагностики источники неприятности.


Благодарю, кстати.
Алексей Светлов
28 января 2016, 01:09
А какое именно слово нужно добавить после логина? Или это не принципиально? Слово должно быть обязательно написано латиницей?
ЕG
28 января 2016, 01:09
Слово может быть любое и обязательно латиницей.
Владимир Салаев | Я
28 января 2016, 01:09
Спасибо огромное. Искренне надеюсь, что вы получаете столько же удовольствия от работы, сколько даёте пользователям ваших всех служб!!! Успеха вам всем и побольше здоровья и поменьше грязи.Спасибо ещё раз.
Immeasurability
28 января 2016, 01:09
Проверил топ 10 CMS`ок не одна не пустила с данной структурой е-майла как и предположил сразу :) Похожа что почта с плюсом станет почтой с минусом :) из за "дополнительной нагрузки" :(
ЕG
28 января 2016, 01:09
Это лишь говорит о некачестве этих CMS.
Символы, упомянутые в RFC:

Повторюсь:
The local-part of the e-mail address may use any of these ASCII characters:
Uppercase and lowercase English letters (a-z, A-Z)
Digits 0 to 9
Characters ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~
Character . (dot, period, full stop) provided that it is not the first or last character, and provided also that it does not appear two or more times consecutively.
Immeasurability
28 января 2016, 01:09
Речь не о качестве CMS систем а уровне безопасности!
Странно что знающий человек это: The local-part of the e-mail address may use any of these ASCII char... говорит о качествах CMS ;) ты разработками CMS или web сайтов занимаешься?
ЕG
28 января 2016, 01:09
Я бы порекомендовал вам заменить слово "адрес", на "address". Использование кириллических символов в почтовых адресах запрещено повсеместно.
ЕG
28 января 2016, 01:09
Замените "test", например, на свой логин.
Reslayer
28 января 2016, 01:09
Не упускайте из виду, что "ни одна не пустила" пишется именно как "ни одна". ^^]
valera-kokurin
28 января 2016, 01:09
Ну и умный же народ, однако...
nik.vasianin
28 января 2016, 01:09
 
А это отлично!
 
Reslayer
28 января 2016, 01:09
Хм. Ещё один аргумент за то, чтобы не удалять дефолтную RSS-подписку из Яндекс-аггрегатора.
Порадовали, надо будет потестить... ^^]
myvista
28 января 2016, 01:09
честно? не въехал
Vasya N.
28 января 2016, 01:09
Т.е. вы хотите быть на один шаг впереди спамеров?
Ведь спамеры тоже поймут про букву "+" - и научатся посылать письма на обрубленную версию..

Было бы круче, мне кажется, если бы вы ввели доп.адреса, _по которым нельзя восстановить главные адрес_. Например, разрешать пользователю регистрировать сколько угодно почтовых адресов вида id120925123@yandex.ru.

Уникальные имена вы не сильно теряете - эти id-шники не жалко ИМХО. Чтобы человек помнил какому id что соответствует - можно как раз использовать "+". (id13242+livejournal@yandex.ru)

________
что-нибудь такое планируется? А то задалбывает уже вручную регистрировать десятки адресов на яндексе и создавать везде forward-ы.:)
Шелпитотир
28 января 2016, 01:09
Это надо попробовать. Теорию понял, только прочтя трижды (а вроде, не дурак :)
Vasya N.
28 января 2016, 01:09

Спасибо, классная фича! И настолько классная, что уже сильно к ней привык

и очень хочется... Иметь возможность использовать такой адрес в качестве "отправителя".

Например, чтобы можно было, имея почту abc@yandex.ru,  отправить письмо от имени abc+123@yandex.ru

Чтобы минимально изменять функционал почты и не отвлекать простых пользователей ничего не знающих о "+", предлагаю следующую возможность:

На уже существующей странице я.почты  https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/sender
 есть пункт "Добавить адрес".  https://validator.yandex.ru/
В нём можно указывать свои дополнительные мэйлы.
Предлагаю, чтобы при попытке добавления адреса abc+123@yandex.ru  такой адрес действительно добавлялся в список.

 

Скажите, есть ли какие-нибудь шансы на реализацию этого?

 


P.S. Применений такого исходящего адреса может быть достаточно много. Например, создание спам-фильтров, поиск по письмам, логическая группировка своих адресов.

Сергей Морозов
28 января 2016, 01:09

Поднимаю вопрос!

Как мне отправить письмо с псевдонима (пример, abc+123@yandex.ru)?

Через Web-интерфейс не получается. Может быть есть другой способ?

Техподдержка другого ресурса, где я регистрировался с псевдонимом, просит им отправить письмо с указанного псевдонима, а сделать это не могу.

Извечный русский вопрос: что делать?

 

me76
7 июня 2016, 16:37
Возможность использовать плюсик всё ещё существует? Узнал о ней только сегодня, отправил для проверки несколько писем себе на адрес с плюсом, и ничего не пришло (папку Спам проверял). Отправлял как на домен ya.ru, так и на yandex.ru.
anatoly
8 мая 2017, 04:16
me76,
я только что отправил себе на тот же ящик, с которого отправлял, и на вообще другой аккаунт. на другой пришло, на тот же — нет. думаю, письма самому себе просто не показываются. короче, фича актуальна. проверял на почте для домена.
me76
10 мая 2017, 07:48
anatoly,
Да, я и сам выяснил, пообщавшись с техподдержкой. Отправка самому себе с плюсом не работает, но с другого ящика – вполне.
russkoe-slovo
24 декабря 2017, 22:40
как восстановить свой e-mail: russkoe-slovo@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:11
Добрый вечер! 


Заполните анкету восстановления доступа к ящику https://passport.yandex.ru/restoration/form?uid=83059575 . Если что-то пойдёт не так, наши специалисты свяжутся с Вами. 
Arman Hayots
31 мая 2018, 21:11
В аутлуке с незапятных догугловых времён плюс-адресация используется для попадания в нужную папку, т.е. письмо на arman+work@outlook.com попадёт в папку work. В яндексе такое возможно?
me76
1 июня 2018, 06:34
Arman Hayots,
Можно вручную: создайте фильтр, перекладывающий письмо в нужную папку, если письмо адресовано имя+ключевое_слово@yandex.ru
Arman Hayots
1 июня 2018, 10:35
me76,
тоже неплохо, спасибо!
Валентин
22 марта 2019, 01:48
очень плохо, Яндекс. эта возможность не описана нигде в документации
Владимир
29 августа 2020, 14:27
Случайно узнал об этом через 10 лет после появления фичи...

Когда получил письмо со странным адресом, имя моего ящика+буквацифра@ya.ru
и пошёл гуглить что это за такое.


Владимир
29 августа 2020, 14:31
А спамеры то, ведь, тоже не лыком шиты и понимают как регекспом убрать текст от плюса до собаки и получить чистый адрес.



Так что для борьбы со спамом не годится. но как множественная регистрация на сайте - вполне.
Обновлено 29 августа 2020, 14:31
Геннадий Архипович
18 июня, 10:53
Попробуем, ваше новшество!