Почта с плюсом

Знаете ли вы, что Яндекс.Почта принимает письма на адреса вида «ваш почтовый адрес+слово» (например, login+vk@yandex.ru, login+litera@yandex.ru и т.п.)?
Для чего это нужно?
• Некоторые недобросовестные владельцы сайтов продают базы своих пользователей спамерам. При регистрации вы оставляете на сайте свой почтовый адрес, и через некоторое время вам начинает приходить спам или рассылки странного содержания. Покупка баз пользователей спамерами – не самый популярный способ получения адресов, но, тем не менее, имеет место.
При регистрации вы можете использовать адрес вида login+slovo@yandex.ru. Если вдруг именно на этот адрес (что вы заметите в поле «Кому») вам начнёт приходить нежелательная почта, она в любом случае отфильтруется и попадёт в папку «Спам». Но вы сможете запросто отследить недобросовестный сайт, вспомнив, где вы оставляли такой e-mail.
• Иногда случается, что вы уже использовали свой e-mail для регистрации на каком-либо сайте, но забыли пароль и никак не можете восстановить его. Согласитесь, было бы странно в такой ситуации регистрировать новый ящик. Просто поставьте после вашего обычного почтового адреса значок «+» и написанное латиницей слово, идентифицирующее название сайта – письма на такой адрес попадут в ваш ящик.
Эта возможность сделана по просьбам пользователей Яндекс.Почты и для их удобства. Информация о таких адресах никак не будут использоваться в алгоритмах Спамообороны, которая использует принципиально другие методы распознавания спама.
The local-part of the e-mail address may use any of these ASCII characters: Uppercase and lowercase English letters (a-z, A-Z) Digits 0 to 9 Characters ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ Character . (dot, period, full stop) provided that it is not the first or last character, and provided also that it does not appear two or more times consecutively.
мне кажется совсем не удачный пример "Некоторые недобросовестные владельцы сайтов продают базы своих пользователей спамерам" Что им не составит труда отдельно написать скрипт, который будет "адрес вида «ваш почтовый адрес+слово» (например, login+vk@yandex.ru, login+litera@yandex.ru и т.п.)" переделывать в адрес вида «ваш почтовый адрес» (например, login@yandex.ru)
Если они занимаются недобросовестными делами, то от этого ни куда не деться - и в итоге получаем два ящика для спама
Да, и в сотни раз больше профит для Недобросовестных Продавцов?...
N.B.: У меня так спам один фиг сыплется сюда гораздо больше, чем в почту МылоРу... Несмотря на то, что у них на страницах проектов каждое упоминание тебя всегда содержит MailruAgent-ссылку с адресом электропочты.
Сыплются во Входящие. Искали в настройках, что и как. Экспериментировать любим же. Не нашлось пока что.
МылоРу -- некий "смертельный" ящик, и, по-моему, указываем чаще. Но спама существенно меньше. Рэмблер -- опц. AOL -- опц. Гуггле -- время от времени. @qip.ru (ненавижу!!!) -- только зайти да поудалять информеры. Yahoo!Mail -- почти никогда. Итог: Яndex/MailRu почти одинаково, с перевесом по количеству в пользу второго.
Спасибо огромное. Искренне надеюсь, что вы получаете столько же удовольствия от работы, сколько даёте пользователям ваших всех служб!!! Успеха вам всем и побольше здоровья и поменьше грязи.Спасибо ещё раз.
Это лишь говорит о некачестве этих CMS. Символы, упомянутые в RFC:
Повторюсь: The local-part of the e-mail address may use any of these ASCII characters: Uppercase and lowercase English letters (a-z, A-Z) Digits 0 to 9 Characters ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ Character
. (dot, period, full stop) provided that it is not the first or last
character, and provided also that it does not appear two or more times
consecutively.
Речь не о качестве CMS систем а уровне безопасности!
Странно что знающий человек это:
The local-part of the e-mail address may use any of these ASCII char...
говорит о качествах CMS ;) ты разработками CMS или web сайтов занимаешься?
Т.е. вы хотите быть на один шаг впереди спамеров? Ведь спамеры тоже поймут про букву "+" - и научатся посылать письма на обрубленную версию..
Было бы круче, мне кажется, если бы вы ввели доп.адреса, _по которым нельзя восстановить главные адрес_. Например, разрешать пользователю регистрировать сколько угодно почтовых адресов вида id120925123@yandex.ru.
Уникальные имена вы не сильно теряете - эти id-шники не жалко ИМХО. Чтобы человек помнил какому id что соответствует - можно как раз использовать "+". (id13242+livejournal@yandex.ru)
________ что-нибудь такое планируется? А то задалбывает уже вручную регистрировать десятки адресов на яндексе и создавать везде forward-ы.:)
Возможность использовать плюсик всё ещё существует? Узнал о ней только сегодня, отправил для проверки несколько писем себе на адрес с плюсом, и ничего не пришло (папку Спам проверял). Отправлял как на домен ya.ru, так и на yandex.ru.
я только что отправил себе на тот же ящик, с которого отправлял, и на вообще другой аккаунт. на другой пришло, на тот же — нет. думаю, письма самому себе просто не показываются. короче, фича актуальна. проверял на почте для домена.