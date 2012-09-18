Блог Почты

Блог Почты

Яндекс.Почта — быстрее, удобнее, надёжнее

Этой осенью Яндекс.Почта стала ещё быстрее, ещё удобнее и ещё надёжнее.

В первую очередь мы внесли существенные улучшения в процесс обработки информации. Благодаря этому время загрузки Почты уменьшилось, а скорость перехода между страницами увеличилась.

Более компактный формат представления данных уменьшил количество трафика, потребляемого Почтой. Кроме того, новые технологии позволяют точнее определять, какая именно часть Почты вам нужна в данный момент, и загружать только её. Это ускоряет загрузку и уменьшает трафик. Вы сможете комфортно пользоваться Яндекс.Почтой даже с медленным интернет-соединением.

Но и это ещё не всё. Новая система обнаружения ошибок позволит нам исправлять ошибки ещё до того, как вы их заметите.

Подробнее об изменениях в Яндекс.Почте вы можете почитать в нашей статье.
195 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Илья Андреевич
28 января 2016, 00:47

Отлично.Просто нет слов.Работают замечательно.

NataliaSizowa
28 января 2016, 00:47

Всегда приятно =)

WildVano
28 января 2016, 00:47

Видимо ввиду новых усовершенствований, контакты из адресной книги доступны 1 раз. Весь остальной день была ошибка "... контакты временно недоступны...".

Видимо почта работает так быстро, кто контакты за ней не поспевают.

имярек
28 января 2016, 00:47

..и письма тоже.. таряются по пути..

peregrine77
28 января 2016, 00:47
http://news24h-fn.cf/news/520-dtp-moskva-segodnya-23092014-traktor-nasmert-sbil-pensionera-v-moskve.html
anwintremi
28 января 2016, 00:47

А по моему медленнее стало работать((((и как то подвисает все...при отправке особенно

Nikita Kachaev
28 января 2016, 00:47

Было б ещё неплохо в списке писем видеть время, когда письмо получено. Сейчас это сделано только для "сегодняшних" писем, а для остальных стоит только дата. Кстати, при поиске среди писем год тоже не указывается..

Но вообще я хотел поблагодарить за "подсказку" при отправке письма: "возможно вы хотели приложить файл" — иногда в точку бьет, спасибо!

Сделайте ещё как в gmail — отмену отправки письма в течении первых нескольких секунд.

red578
28 января 2016, 00:47

+1

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

Интересные пожелания, мы подумаем над ними в будущем, спасибо!

abv-show
28 января 2016, 00:47

про время - поддерживаю! время иногда играет важную роль. особенно при нескольких письмах в день.

 

peregrine77
28 января 2016, 00:47
http://news24h-fn.cf/news/521-v-dtp-segodnya-23092014-dtp-s-bronirovannym-avtomobilem-tigr-pogibli-dva-cheloveka.html
vedernikoff
28 января 2016, 00:47

Молодцы, что стремитесь к лучшему :)

Все на ajax - замечательно.  Но. Крайне неудобно следующее: при большом списке папок для сортировки почты (у меня не влазит в 1920x1080), приходится пролистывать страницу вниз настолько, что логотип почты с "индикатором работы" не виден. В итоге получаются "тычки" вслепую. Я не понимаю, нажал ли на папку или не нажал, надо либо листать вверх и смотреть что там с прогресс-баром или ждать. Но опять не понятно: ждать или не ждать пока сработает скрипт? А вдруг не тыкнул - интерфейс никак не реагирует на клик )))

На интернет не жалуюсь, сижу на жирном канале. Если б все открывалось мгновенно, то вопрос был бы снят автоматически. Но все равно скрипт отрабатывает несколько секунд.

Одна мелочь решила бы проблему раз и на всегда - добавление прогресс-бара в верхнее меню (написать, проверить и т.д.), которое тянется вниз при скролле.

Конечно я мог бы вернуться к простой версии без асинхроннной обработки с перезагрузкой страницы. Но, что-то подсказывает, что это не комильфо.

PS Стоит погодная тема. Может в других темах мое предложение реализовано... Не смотрел. Каюсь. Нравится погодная :)

abv-show
28 января 2016, 00:47

и еще при кликах на метки - очень долго подбор выборки сообщений идет

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

Чем больше писем помечено этой меткой, тем сложнее все их найти и вывести. Но мы постоянно работаем над ускорением выполнения операций.

natali.bus2009
28 января 2016, 00:47

Спасибо.

MailTo-Anton
28 января 2016, 00:47
Проверка с андроидного планшета. Полный веб интерфейс стал быстро загружаться и переключаться между папками. Раньше долго грузилось и работать было затруднительно. Спасибо за полезное обновление :-)
Ardes-kirillov
28 января 2016, 00:47
Спасибо за улучшения! Теперь при низкой скорости веб интерфейс почты загружается без пробем.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:47

Чат зачем убрали? Верните!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

К сожалению, чатом в веб-интерфейсе пользовалось очень мало людей, он так и не приобрёл популярность, поэтому мы решили перестать поддерживать его, сконцентрировав свои силы на других не менее интересных сервисах Яндекса. Продолжить общение со своими знакомыми Вы можете при помощи Я.Онлайна  или других Jabber-клиентов.

Мы постараемся сделать так, чтобы работа с Яндекс.Почтой и другими сервисами Яндекса по-прежнему приносила Вам удовольствие.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:47

Спасибо, воспользовался. Понравилось. А чтобы переписываться в этом приложении-чате, надо чтобы и другие мои товарищи себе скачали эту тему?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

Не обязательно. Более того, Вы можете добавлять к своё контакт-лист и контакты из Gmail.com, и jabber.ru. Ваши друзья могут использовать разные приложения для общения, какие сами захотят.

lar75281786
28 января 2016, 00:47
простите, но куда девался чат??? или я совсем отупела или он как бы потерялся по дороге улучшений  :-(
WildVano
28 января 2016, 00:47

Читайте блог Я.

Выпилили его полмесяца назад, как неоправдавший доверия малоиспользуемый.

А ведь я с другом общался там. Он через QIP через жабер протокол, я из вебинтерфейса.

Эххх

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

В любом jabber-клиенте можно авторизоваться аккаунтом Яндекса и продолжить общение с друзьями :)

WildVano
28 января 2016, 00:47

Я очень не люблю 10 чат клиентов. Скайп + Lync все что у меня есть.

Но страница яндекс почты вичит открытой у меня очень часто, поэтому и чат яндекса фактически всегда был открыт

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

К сожалению, чатом в веб-интерфейсе пользовалось очень мало людей, он так и не приобрёл популярность, поэтому было решено перестать поддерживать его, сконцентрировав свои силы на других не менее интересных сервисах Яндекса. Продолжить общение со своими знакомыми Вы можете при помощи Я.Онлайна  или других Jabber-клиентов.

Мы постараемся сделать так, чтобы работа с Яндекс.Почтой и другими сервисами Яндекса по-прежнему приносила Вам удовольствие.

peregrine77
28 января 2016, 00:47
http://news24h-fn.cf/news/522-novosti-peterburg-segodnya-23092014-stroitelnyj-kran-ruhnul-na-zdanie.html
Алексей Долматов
28 января 2016, 00:47
Спасибо за Вашу работу
Ираида.
28 января 2016, 00:47

Большое спасибо!:-)

У меня просьба по подпискам. Вынесите пожалуйста флажки, чтобы были видны не открывая новость.

AndreyLe
28 января 2016, 00:47
Можно ли предусмотреть в интерфейсе почты помимо кнопки "спам", еще и кнопку "фишинг"? И чтобы реакции на фишинговые рассылки была оперативнее?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:47
Мы всегда готовы принять жалобы на фишинг по адресу abuse@yandex.ru или через форму http://feedback2.yandex.ru/mail/spam/abuse . Реагировать на подобные жалобы стараемся быстро, а также развиваем автоматические алгоритмы определения фишинговых писем. Но бдительность проявлять всё равно нужно :)
KoKosov
28 января 2016, 00:47
Это поэтому комменты из ЖЖ второй день уже не приходят?
Амир
28 января 2016, 00:47

Не быстрее. Быстрее почта от Mail.Ru

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

Я готов биться с Вами на шпагах, чтобы отстоять утверждение, что Яндекс.Почта быстрее!  B-)

Амир
28 января 2016, 00:47

Может быть всего лишь тем, что сервера почты расположены близко к Вам )) А скорость работы у Mail.Ru быстрее

Маринка
28 января 2016, 00:47

как увидеть свою цитату при получении ответа?В настройках "Прочие параметры"-Редактирование и отправка писем-Цитирование(стоит галочка)

"цитировать исходное письмо при ответе",тем не менее цитаты нет...

 ))))))))))))))))))  часто теряю "нить" в разговоре )))))))))))))) 

Люди добрые,сами мы не местные,помогите )))))))))))))))))))))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47
Если речь идёт о том, что в полученном от другого человека не видно текста письма, на которое он ответил Вам, вполне возможно, он не цитирует письма на своей стороне. Тогда цитату никак не узнать. Но справа от текста писем есть специальная колонка со списком всех писем по этой теме. Перемещаясь по списку, можно вспомнить «нить»
Маринка
28 января 2016, 00:47

Доброе утро,спасибо за ответ!Речь идёт о том,что товарищ,который получает от меня письма,не видит у себя своей цитаты,в настройках у него всё правильно.В службу поддержки  обращалась неоднократно.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

А у Вас в папке «Отправленные» письмо показывается полностью, с цитатами? Какой почтовой службой пользуется Ваш товарищ? 

Маринка
28 января 2016, 00:47

в "Отправленные" у меня письмо  показывается полностью,но без цитаты.У товарища такая же почтовая служба,что и у меня )

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

А в момент написания ответа цитата видна? Вы используете при работе полную версию интерфейса по адресу https://mail.yandex.ru/neo2 или лёгкую версию https://mail.yandex.ru/lite ? Можете проиллюстрировать пример такого письма без цитаты из папки «Отправленные» при помощи снимка экрана? Его можно опубликовать прямо здесь, выбрав при ответе вариант «ответить фоткой».

Маринка
28 января 2016, 00:47

Bonifaci,душевный Вы человек ))..терпеливый.спасибо!Отвечаю:В момент написания ответа цитата видна.При работе использую полную версию интерфейса,попробую и проиллюстрировать,хотя никогда не делала снимков с экрана...ну надо же когда-то начинать )

uksusoff
28 января 2016, 00:47

Когда уже фильтры для подписок сделяете? :(

Да и баг с картинками в подложке опять появился....

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

К сожалению, не могу обещать Вам добавление возможности дополнительной фильтрации потоков или каких-то постов внутри определённых потоков. На данный момент есть более приоритетные задачи, требующие много сил разработчиков.

Не могли бы Вы проиллюстрировать ситуацию с картинками снимками экрана? Для публикации их можно загрузить, например, на Яндекс.Диск.

uksusoff
28 января 2016, 00:47

Вот так: http://plasmon.rghost.ru/40979856/image.png

Причем оно пропадало, сейчас опять вылезло

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

Не получается воспроизвести. Может, специфичные потоки? Можете дать ссылку на тот поток, где воспроизводится проблема? Какие дополнения у Вас установлены в браузере? В другом браузере повторяется пробелма? Пришлите, пожалуйста, юзерагент со страницы http://whatsmyuseragent.com/

uksusoff
28 января 2016, 00:47

Любой поток где много картинок.

Например http://getalbums.ru/rss/ (правда блин у них редизайн и в ленте нет щас картинок).

Лента должна быть длииииная, выводится по 100 сообщений на странице.

Your User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0

Расширений стоит туева хуча, но на чистом ff тоже наблюдалось.

Список расширений: http://qiptester.ru/paste/?id=747b1d72f4

В хроме этого бага нет но там немного размазана панель на которой название потока http://smotr.im/8rHf

Александр Балашов
28 января 2016, 00:47

Господа, почта действительно стала работать чуть быстрее, но лично меня беспокоит одно досадное неудобство - прямоугольный блок справа в окне чтения письма закрывает собой часть текста переписки, если нажать кнопку "показать цитату". Можно это подправить, а еще лучше сделать возможность убрать в настройках данный плок ? 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

Не могли бы Вы связаться со службой поддержки и показать им, как блок справа накладывается на Ваше письмо?

peregrine77
28 января 2016, 00:47
http://news24h-fn.cf/news/523-novosti-novorosi-segodnya-23092014-bojtsy-ajdara-utopili-mirnuyu-zhitelnitsu-pod-luganskom-video.html
KoKosov
28 января 2016, 00:47
Удобнее, говорите, быстрее и надёжнее? Так я вам сейчас расскажу занимательную историю.

Вчера мне почему-то не пришло днём ни одного письма. Даже спама. Что вызвало смутные подозрения. Вечером, часов так в 7, внезапно свалилась куча почты, среди которой было уведомление о том, что "ваша почта для домена отключена, потому что..." и дальше что-то непонятное про какие-то MX-записи и DNS. При этом почта работала. То есть, как оказалось, заработала вечером. Я отфорвардил это письмо человеку, который мне хостинг настраивал, он сказал, что несколько часов висел DNS-сервер, вот сейчас заработал. Сегодня, 10 минут назад, мне пришло письмо о том, что я "успешно подключил почту для домена".

В итоге хочется спросить "Какого, собственно, х...рена?"
1. Письмо об отключении почты было отправлено на тот же ящик, который был отключён, соответственно прочитать его я не мог.
2. Почему поводом для отключения стала недоступность dns всего в течение нескольких часов? Ну я бы понял, если бы нескольких дней.
3. Почему письмо о включении почты пришло через 15 (!!!) часов после фактического включения?
4. Почему письмо пришло об "успешном подключении", а не об "возобновлении работы"?

Очень хочется получить ответы на все 4 вопроса.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:47

Если у домена не работает DNS сервер, значит, ни один другой сервер в интернете не получает информации о настройках сервера, а значит, он не видит, что письма для данного домена нужно отправлять на Яндекс.

К сожалению (но и к счастью тоже) система DNS достаточно инертна по своей сути: каждый сервер в интернете какое-то время хранит старые настройки о множестве доменов, и перепроверяет их не постоянно, а раз в несколько часов, иногда раз в сутки. Поэтому информация как об отключении DNS, так и о возобновлении его работоспособности распространяется по сети не мгновенно.

Уведомление о неработоспособности домена, подключённого к Яндекс.Почте, оптарвляется на тот ящик на yandex.ru, под которым подключён домен. Возможно, Вы просто не просматриваете этот аккаунт на наличие новых писем или пересылаете их на другой аккаунт. Помимо основного аккаунта, под которым подключён домен, письма с уведомлениями отправляются на адрес, указанный в качестве дополнительного на странице http://validator.yandex.ru .

KoKosov
28 января 2016, 00:47
Сходил по ссылке. Обнаружил кучу "своих" адресов, о существовании которых я даже не подозревал (обведены квадратиком) - и их даже удалить нельзя. И уж тем более не "подтверждал" их, ибо не знал об их существовании. Один из двух оставшихся как раз доменный, а на второй ничего не приходило.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:47
Судя по всему, в качестве дополнительного в Яндекс.Паспорт у Вас значится именно адрес  e-mail@kokosov.ru. Так как он не работал, то и письмо на него не пришло. С адреса же kosov-kv@yandex.ru у Вас настроена переадресация всех писем без сохранения копий, и снова на адрес e-mail@kokosov.ru.
В данной ситуации я рекомендую Вам изменить правило переадресации, указав, что нужно сохранять копии писем при пересылке.
KoKosov
28 января 2016, 00:47
А можно как-нибудь удалить оттуда все адреса, обведённые в рамочку? Я ими не пользуюсь и пользоваться не собираюсь, я вот даже забыл, что когда-то переадресацию включил.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:47
Эти адреса удалить нельзя — это алиасы Вашего основного адреса на yandex.ru. Такой набор адресов-синонимов предоставляется всем пользователям Яндекс.Почты.
KoKosov
28 января 2016, 00:47
Мой основной (да и фактически единственный) адрес - доменный. Второй на скриншоте - резервный, я его читаю раз в полгода, да и то по крайней нужде. Есть ещё пара адресов которые я в принципе афишировать нигде не хочу. Так что в данной ситуации очевидное решение - никаких уведомлений не слать на "алиасы адреса", ибо их для меня не существует. А только на дополнительно указанные адреса.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:47
Письмо было отправлено на административный аккаунт, то есть на адрес kosov-kv@yandex.ru и на дополнительный, а именно на e-mail@kokosov.ru. Проблема лишь в том, что с административного аккаунта настроена переадресация без сохранения копий.
KoKosov
28 января 2016, 00:47
Ну так я про это и говорю. Я даже не предполагал такой ситуации. А сохранение копий на аккаунте, который я никогда не читаю, мне и не нужно.
Надо бы переадресовать с него куда-нибудь ещё.
KoKosov
28 января 2016, 00:47
Вот чёрт... Изменил переадресацию, так что же теперь получится, все уведомления о комментах здесь, например, мне тоже теперь не туда будут приходить? Мне их надо строго на доменный!

Upd: Уфф, не.. посмотрел настройки - всё в порядке, там указано правильно, куда уведомления слать.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:47
Адрес для уведомлений от Я.Ру можно установить отдельно в настройках своего блога http://my.ya.ru/options_notification.xml — самый последний пункт списка.
hmelkovv
28 января 2016, 00:48

было бы неплохо, если бы номер мобильного телефона в СМС-оповещение вставлялся автоматически из контакта

Вячеслав
28 января 2016, 00:48

Можно мне вместо медвежат сделать НОРМАЛЬНОЕ!!!! открытие ссылок из подписки на вакансии на "Моём круге"??Чтобы открывалась не только ОДНА!!! ссылка.а все????И как можно убыстрить рассмотрение моих просьб,посылаемых уже ТРЕТИЙ!!! раз???

chiwell
28 января 2016, 00:48
А почему в историю переписки (mail.yandex.ru/history) попадают далеко не все сообщения?
mafin3F
28 января 2016, 00:48

Замучил спам! Никакие меры не помогают. Просьба принять меры! Вот постоянные рассылки, на которые я не подписывалась.

Групон Москва <daily@deals.groupon.ru>

Напишите, пожалуйста куда можно обратиться с жалобой.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Как правило в таких рассылках в конце письма есть описание, как отказаться от получения дальнейших писем с этого сайта. Если же отписаться не получается, жалуйтесь на такие письма кнопкой «Это спам» — каждое такое нажатие обучает персональную Спамооборону, чтобы в будущем похожие рассылки складывались в папку «Спам».

kc2006
28 января 2016, 00:48

Очень хотелось бы получить на Яндекс-почте возможность заносить некоторые адреса в "чёрный список".

Мне, например, ежедневно в "спам" падает от двух до четырёх писем с адреса

Групон Москва <daily@deals.groupon.ru

И даже уже задолбало чистить папку "спам", честно говоря -- хотелось бы чтобы эти спамеры отсеивались ещё до момента попадания в мою почту.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Черный список не предназначен для адресов, письма с которых попадают в папку «Спам» – ведь наша система и так их распознает как спам. Чаще всего, обратный адрес в таких письмах подделан или используется только для разовой рассылки. Если Вы не хотите получать письма в эту папку, Вы можете настроить фильтр на их удаление: http://help.yandex.ru/mail/?id=1113121 . В черный же список необходимо помещать только те адреса, письма с которых пришли к Вам в папку «Входящие», но Вы не хотите получать их по каким-либо причинам (не обязательно спам).
i.domokom
28 января 2016, 00:48

Предложение по улучшению Яндекс.Почты  - сделать возможность архивировать письма, как в g mail.

Согласитесь, приятно, когда у тебя только непрочитанные и самые важные прочитанные письма во входящих. А к остальным всегда можно получить доступ из каталога Архивные. Притом, в архиных должны сохраниться флаги, указывающие на то, что это письмо входящиее или исходящее.

contra-777
28 января 2016, 00:48

а я то безуспешно пытаюсь получить полный вариант почты, но кроме кастрированной (лёгкой) версии не могу открыть и никакая "помощь" не помогает. Оказывается причина в ваших "улучшениях". И что теперь делать?

delusl
28 января 2016, 00:48

Сегодня зайдя на свой аккаунт обнаружила, что почтовый сервис в нем заблокирован. Не то чтобы я ничего не могу отправить (как это бывает в других почтовиках) а именно вся наша деловая корреспонденция, легкомысленно доверенная Яндексовскому облаку стала для нас недоступной.
Есть только издевательская надпись «доступ ограничен напишите туда-то чтобы узнать подробности» и это после того как у меня закрыли доступ к «напишите».
Пришлось срочно регистрировать ящик на майле и писать в поддержку.

В ответ пишут (спасибо ответили) за спам и в качестве доказательства прислали мне   письмо отосланное из яндексовского-же центра обслуживания партнеров рекламной сети яндекса . Есть там такая форма письма рефералу. Вот я ею и воспользовалась написала текст указала емайл для ответа. Вот его то они-же и заблокировали.
Вот сижу жду чем дело кончится

 

andrey.sweet-toy
28 января 2016, 00:48

что вы гоните: "быстрее", "удобнее", не могу уже полчаса в неё попасть

fora19
28 января 2016, 00:48

Аналогично! Работа стоит на месте! Нервы шалят(((

Яндекс.Почта
28 января 2016, 00:48
В данный момент проводятся технические работы, скоро всё будет в порядке.
Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
Яндекс.Почта
28 января 2016, 00:48
В данный момент проводятся технические работы, скоро всё будет в порядке.
Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
Rammstein-12
28 января 2016, 00:48

Хотя-бы сроки можно узнать?

Ольга Шатохина, писатель
28 января 2016, 00:48

А то, что сегодня уже полдня вместо почты - "произошла ошибка, попробуйте обновить страницу или зайти через несколько минут" - это тоже следует считать существенным улучшением?!!

Rammstein-12
28 января 2016, 00:48

Да С*бака, мне в вов надо пандарию осваивать а тут эта байда

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
yuliya-021
28 января 2016, 00:48

НИ Х... СЕБЕ ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВО-УЖЕ 27Е ЧИСЛО!-ОСОБЕННО КОГДА ЖДЁШЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАРПЛАТЕ

ДА ПРОВАЛИСЬ ОНА,ВАША НОВАЯ ПОЧТА,КОТОРАЯ ТО ОТКРЫВАЕТСЯ,ТО ОПЯТЬ ИСЧЕЗАЕТ-ЛИЦЕНЗИИ ПРОСРОЧЕНЫ

ТАК И СКАЖИТЕ,ЧТО ЯНДЕКС В ДЕРЬМЕ-ЕГО УЖЕ КОМПЬЮТЕР БЛОКИРУЕТ

ПРИДЁТСЯ ДРУГУЮ ПОЧТУ ОТКРЫВАТЬ

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Опишите, пожалуйста, подробнее проблему, которая у Вас возникает. В своём комментарии выше я писал о ситуации, которая была исправлена ещё 25-го числа. Судя по Вашему комментарию, у Вас какие-то проблемы с сертификатами при работе с Яндекс.Почтой? Можете проиллюстрировать проблему снимком экрана?

yuliya-021
28 января 2016, 00:48

ВЧЕРА ПОСЛЕ ПИСЬМА ВСЁ ВСТАЛО НА МЕСТА,КАК И РАНЬШЕ-НАЧАЛА ОТКРЫВАТЬСЯ СТРАНИЦА"ВХОДЯЩИЕ",

А СЕГОДНЯ ВНАЧАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ,А ВТОРИЧНО НЕТ-

ВЫХОДИТ ЧЕРЕЗ РАЗ ТО НОВЫЙ ЯЩИК,ТО СТАРЫЙ

КАК ВЕРНУТЬ СТАРТОВУЮ СТРАНИЦУ"ВХОДЯЩИЕ"?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Не совсем понятно, что значит «то новый, то старый ящик». У Вас есть несколько логинов на Яндексе? Или просто сам сайт выглядит по-разному? Можете ли Вы проиллюстрировать ситуацию снимками экрана? Опубликовать их можно, например, на Яндекс.Диске, чтобы затем дать ссылку на скачивание картинки.

red578
28 января 2016, 00:48

Здравствуйте!

Перестала нормально работать почта. У вас какие-то технические работы? То письмо не могу отправить долго, то во входящие войти не получается... 

fora19
28 января 2016, 00:48

Слушайте вы невовремя затеяли технические работы! Сейчас рабочий день! Я РАБОТАТЬ НЕ МОГУ!!!

Валя Егорова
28 января 2016, 00:48

мда, у клиента почта на "мэйле" и он все никак не может понять, как это: интернет есть, а почта не работает. сколько еще ждать?  

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
kalinsky30
28 января 2016, 00:48

За последние 3 месяца Яндекс почта "радовала" неоднократно. Я, например, фрилансер и реально "попадаю" на бабки если почта не работает. Если такое будет продолжаться уйду на  МЭйл.РУ. Там кстати уже и IMAP нормально настроили.

lana152
28 января 2016, 00:48

Насчет ошибок, которые мы не заметим. Вдруг почтовый ящик стал выдавать ошибку. И куда вся почта пропала? А надолго ли?

krosna.ac
28 января 2016, 00:48

Да! слов нет, только ещё бы она и работала как почта, а то только 404 или 500 показывает, может на майл переходить или на гуугл...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
blc.sbyt
28 января 2016, 00:48

ЯЩИК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПИСЬМА (blc.sbyt@yandex.ru), ОТКРЫВАЕТСЯ, НО ПИСЕМ НЕТ, ПИШЕТ ОБНОВИТЕ СТРАНИЦУ БРАУЗЕРА ИЛИ ПОПРОБУЙТЕ ПОЗЖЕ.

НЕ ПОМОГАЕТ. пОСМОТРИТЕ ЧТО ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЖАЛУЙСТА, А ПОТОМ УЖЕ ПРО МОЩНОСТЬ ЯНДЕКС ПОЧТЫ БУДЕТЕ РАССКАЗЫВАТЬ (А ТО НЕ ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ).

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Борис Ценин
28 января 2016, 00:48

я не знаю что именно стало быстрее у вас, а я в свой ящик часами войти не могу!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
lantern.larisa
28 января 2016, 00:48

Сегодня целый день в почте работать не могу. Вот такое сообщение выдает:

"Произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу браузера или повторить попытку через несколько минут."

Причем  с разных машин заходила.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
AJIEXANDER
28 января 2016, 00:48

Уже 4 часа висит "Произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу браузера или повторить попытку через несколько минут." Ну сколько можно? Мне письмо по работе надо отправить! Как назло профилактика! Знал бы, отправлял чере меилру!

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Решением проблемы с доступностью Яндекс.Почты мы уже активно занимаемся. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Илья Андреевич
28 января 2016, 00:48

Прекрасно.К тому же сменился фон,когда нажимаешь на вкладку,где "Яндекс.Почта".Я пользуюсь ей уже 3 месяца и буду обращаться только к ней.

fora19
28 января 2016, 00:48

Продолжение следует! Ну а сегодня что опять тех работы?

>:-)

OSKuznetsova
28 января 2016, 00:48

С утра почта вообще не работала. А когда заработала - с ужасом обнаружила, что ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПАПОК ПОЛНОСТЬЮ ПРОПАЛИ ВСЕ ПИСЬМА!!! ВОТ ЭТО ПОДСТАВА!

Е.
28 января 2016, 00:48

Добрый день.

Это очень странно.

Можете уточнить из каких папок пропали письма и какие (тема, отправитель, дата)?

wm-silva
28 января 2016, 00:48

Боюсь, что с ТАКОЙ стабильностью сервиса Вы больше потеряете пользователей, чем обретёте. Вторые сутки проблемы с доступностью почты - это уже не просто временные проблемы, а катастрофа для такого серьёзного проекта. ;-(

Я пользуюсь Вашей почтой через клиент M2 Opera и вот уже вторые сутки каждые 10 минут (да, я уже увеличил период проверки со стандартных 5 минут) он выдаёт мне сообщения об ошибке соединения с сервером по протоколу POP3. К тому же, получение писем с трёх подключенных ящиков на Рамблере не работает уже как минимум неделю...

На кой мне такие заморочки?

namusha
28 января 2016, 00:48

а почему я никак не могу зайти на свою почту, мне все время предлагается завести новый почтовый ящик. Никаких сил уже нет.

 

shishkowa.tat
28 января 2016, 00:48

Ерундовая ваша почта!!!!!!!!! Я сегодня не могу попасть в свой ящик,Не удается авторизоваться,сервер не пропускает. Это называется УДОБНАЯ И БЫСТРАЯ!!!!!!!!!!!!!  Что за дурацкие шутки!!!!!Не могу ни одного письма прочесть!!!!

shishkowa.tat
28 января 2016, 00:48

Пришлось новый ящик завести,а на фига он мне?! Мне мой старый нужно!!!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Попробуйте ещё раз войти в свой старый ящик. Проблема должна быть устранена. Извините за неудобства!

Alexander Abramov
28 января 2016, 00:48

Почта стала работать только в "лёгкой" версии. Во всех браузерах. Обратился в поддержку, сначала ответили и обещали помочь. Прислали инструкцию, как собрать информацию, нужную специалистам поддержки. Всё сделал и отправил менеджеру... с тех пор - тишина...  пишу периодичеки письма уже 2 недели, но мне никто не отвечает вообще. А ящик нормально так и не работает...

Низкий поклон вам, ребята! :-@ 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Не могли бы Вы прислать номер  переписки со службой поддержки? Также рекомендую Вам проверить, будет ли работать нормально почта, если отключить фаервол, антивирус и прокси-сервер если Вы используете хотя бы что-то из перечисленного.

pro.xakery
28 января 2016, 00:48

Быстрее? да! надежнее ? НЕТ

Взломали как 2 пальца, + каким то образом изменили ответ на секретный вопрос (ответ был набор букв, которых я сам не знал!)

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Учетные записи на Яндексе хорошо защищены от взлома при условии соблюдения мер предосторожности самим пользователем. Мы описываем некоторые меры предосторожности в другом нашем посте блога Яндекс.Почты.

Мы сочувствуем Вам, но в данном случае обезопасить Ваш аккаунт можете только Вы сами. Рекомендую поменять пароль в Яндекс.Паспорте, ответ на контрольный вопрос и проверить компьютер на вирусы. К сожалению, иногда даже последние версии антивирусных программ не могут определить некоторые вирусы или трояны. Попробуйте проверить компьютер на наличие вирусов не только своей программой, но и антивирусом другого производителя.  На данный момент многие ведущие производители предлагают бесплатные одноразовые онлайн версии своих программ. Например, Вы можете воспользоваться антивирусной утилитой CureIt от «Dr.Web»ESET Online Scanner или Virus Removal Tool Лаборатории Касперского.

uaz-club
28 января 2016, 00:48

Как убрать кошку с почтовой страницы?

Не ожидал от вас такой подляны.

melodiana
28 января 2016, 00:48

Просто выберите любое другое оформление почтового ящика: http://mail.yandex.ru/neo2/#setup/interface/

uaz-club
28 января 2016, 00:48

Спасибо! Исправил.

v-kolosovskiy
28 января 2016, 00:48

Сделайте, пожалуйста, две простых вещи. Мне, как пользователю "Почты для доменов" по протоколу IMAP, было бы очень удобно в созданных папках иметь возможность менять поле  "От" на поле "Кому", как можно сделать в большинстве почтовых программ. А то получается, что во всех папках, кроме "Отправленные", стоит поле "От" и отображается моё имя, хотя мне важнее понять, кому письмо отправлено (если я его переношу в созданную для этой группы получателей папку). Второй момент: расширьте, пожалуйста, действие правил не только на входящие, но и на исходящие письма. Чтобы письмо, отправляемое определенному адресату, можно было автоматически положить в его личную исходящую папку. Спасибо!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Спасибо за предложение, мы подумаем над такой возможностью в будущем.

irin.koroleva2011
28 января 2016, 00:48

Я не знаю, какие там супер усовершенствования сделали, пока не  вникала до конца, но из - за этих  усовершенствований у меня не работает ключик на Опере с паролем и логином. Каждый раз , чтобы войти на почту, требуется вновь вводить логин и пароль. Очень грустно....

Что касается быстроты, то все по старому, особой быстроты не заметила. 

vovk.black111
28 января 2016, 00:48

тупорылые понты.........галимотья....фуфло........нафига мне ваш хрен-грейд если открыть нифига не реально.........яндька сдыхает-так и пишите.......есть чем пользоваться......

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Если у Вас возникают какие-либо проблемы при работе с Яндекс.Почтой, опишите их, пожалуйста, подробнее: что именно Вы делаете, с какой и на какую страницу переходите, какие сообщение об ошибках получаете. По возможности проиллюстрируйте ситуацию снимками экрана. Опубликовать их для просмотра можно, например, на Яндекс.Диске.

tolikaykpo
28 января 2016, 00:48

не  все так хорошо как пишите

собирает почту с других яндекс адресов ДОЛГО - по 20 минут не может собрать === проверено

пожелания - сделайте возможность временных адресов как на мэйл уа, и будет вам счастье и полно пользователей

эта возможность заменит всякие сборщики почт, которые плохо работают

Ольга Шатохина, писатель
28 января 2016, 00:48

уже несколько дней все входящие письма сразу оказываются в удаленных:-( разумеется, подобного правила не устанавливали

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Такое может происходить по нескольким причинам, описанным на странице http://feedback2.yandex.ru/mail/read/lost .

polinka.husenova
28 января 2016, 00:48
сделайте пожалуйста удаление выделенных сообщений, было бы просто супер, а в общем все устраивает)))
Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Уточните, пожалуйста, о каких именно сообщениях Вы пишете? Если о письмах, то их можно удалить при помощи кнопки «Удалить», выделив ровно столько, сколько необходимо для удаления.

Дмитрий
28 января 2016, 00:48

Верните, пожалуйста, кнопку "Выход" в яндекс почту (справа вверху). То, что теперь сделали меню и полностью написан адрес почты вместо логина - это нормально. Но чтобы выйти теперь приходиться щелкать каждый раз дважды вместо привычного одного клика.

Учитывая, что приходиться делать это довольно часто, очень неудобно.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Мы стараемся как можно больше облегчить внешний вид интерфейса, убирая не самые используемые элементы. Ссылкой «Выход» пользуется мало людей, поэтому мы приняли решение перенести её за клик в выпадающее меню. Возможно, в будущем мы пересмотрим это решение.
Alexander Abramov
28 января 2016, 00:48

Вот уже три недели жду ответа от "поддержки", но на мои письма никто не отвечает, а почтовый ящик так и работает через раз... то в полном интерфейсе, то в полностью урезанном...

dfilip
28 января 2016, 00:48

Яндекс почта - это круто. Сделайте, пожалуйста, её ещё круче. Предлагаю слева возле входящих писем поставить поле с флагом, меняющим статус письма - "прочитано"-"не прочитано". На мэйл.ру  это реализовано в виде точки слева сообщения. Жмакаешь на неё, моментально меняется статус.

Сейчас у вас подобный функционал реализован, но действий надо делать больше - сначала отметить галочкой письма, статус которых хочешь изменить, а потом жать кнопку "Прочитано".

Чтобы не было похоже на Мэйл.ру - сделайте не точку, а в виде галочки. Будет похоже на LotusNotes : )))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Спасибо за предложение. Обязательно рассмотрим возможность создания такого функционала в будущем.
vlad.ua4han
28 января 2016, 00:48
спасибо...
удач вам впредь и всегда...
lesold
28 января 2016, 00:48

Добрый день!
Сегодня обнаружил изменение в интерфейсе почты.
Теперь ссылка "выход" вместе с рядом другим менюшек спрятались в расскрывающийся список под именем ящика.
Таким образом, Яндекс в очередной раз скопировал не самое лучшее решение у конкурентов, от которых пользователи бегут в Яндекс.
Давайте, лучше не будем брать неудобные непродуманные заимствованные с запада решения, а использовать свои российские !
В принципе, завесить менюшку на логин хоть и неудобно, но более-мнее приемлемо. Поэтому, пожалуйста, подумайте еще раз, не было ли ранее хороших решений вместо этой полумеры, может стоит вернуться на них и их развивать?
Но вот кнопку "выход" вернуть нужно обязательно ! Для россиян она является хорошим тоном. Убирая ее Вы демонстрируете неуважение к русским пользователям и русской культуре.

И общее пожелание. Вместо того, чтобы делать мелкие и неудачные переделки, правильнее заделывать очевидные промашки. В Яндексе после перехогда на интерактивный интерфейс до сих пор так и не создан нормальный вид для копирования письма, даты в письмах указываются неточно (год не пишется, а порой и вся дата убирается), нет удачного решения по организации и чтению писем с пометкой "непрочитано" и другое, уже не помню.

 

Кстати, вот сейчас зашел в почта-блог и вижу, что тут старый интерфейс еще работает. Кнопка "выход" на своем месте )

Получается, что вернуть ее еще достаточно просто. Действуйте правильнее!

Дмитрий
28 января 2016, 00:48

Полностью поддерживаю, и насчет кнопки "выход", и насчет дурного формата отображения дат.

Кнопку хотелось бы видеть на прежнем месте, а даты - в едином формате - число, месяц, год.

lesold
28 января 2016, 00:48

Спасибо за поддержку. Попробую развить тему в стратегическом ключе. Может, специалистам яндекса кажется, что указанные недоделки - фигня и мелочь. Но на практике стратегические решения, влияющие на жизнь проекта / компании в ближайшие годы, выражены как раз в таких же мелочях.

Можно вполне ожидать, что тренд на тупоголового потребителя, заданный рекламными махинаторами Эпл, скоро исчерпает себя. Ведь трудно предположить, что так много людей тупы и не могут понять, какая техника и какой программный интерфейс лучше подходить для жизни и применения в бизнесе, за счет чего легко подвергаются обману, и не делают выводы из своих ошибо ? История любого рынка и большинства продуктов показывает, что обманщики и махинаторы всегда через какое-то время теряют все свои позиции, т.к. потребитель становится опытным, а рынок взрослеет. Так зачем тогда яндексу, уже имеющему хороший бэкграунд, ломиться в сторону краткосрочного тренда от махинаторов ? Зачем присоединяться к ним и пытаться с большим трудом выравать у них частичку краткосрочного преимущества за счет обмана своих юзеров, ведь уже через несколько лет это движение может просто убить весь бизнес яндекса ? Тем более, что у яндекса есть наглядный пример - неудача Гугла в России. Да, падкая на броские, не важно пустые или состоятельные, картинки молодежь поддалась атаке Гугла. Но де-факто же Гугл потерпел поражение в своих планах и не смог захватить Россию. Почему Яндекс устоял ?? -- это очень важный вопрос. Потому что у него были очень стойкие кокнурентые преимущества, суть-источник которых - русская культура. А теперь яндекс пытается скопировать слабые решения западных кокурентов. Где тут логика ? Это ошибочные решения. Это ошибочные недоделки в почте, причем имеющие стратегическое значение ! Это опасно для яндекса !

И также хочется пояснить, почему я поднимаю эти сложно и необычно звучащие темы. Ответ очень прост. Потому что я потребитель, и мне очень не хочется оказаться в ситуации, когда на рынке будет доступен только убогий продукт для еще не поумневших тупиц, без альтернатив.

lari-zarubina
28 января 2016, 00:48

Почему не работает тех. поддержка? У меня папки из почтового ящика пропали. Их видно в настройках, но вернуть обратно ящик не могу. Теперь не могу читать письма из папок. Писала в тех.поддержку , но письма не отправляются туда, пишет:

413 Request Entity Too Large

nginx/1.2.1Как мне быть? Как читать письма?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Форма обратной связи должна была заработать. Иногда такие проблемы могут быть при отправке больших файлов. Но их Вы можете загрузить на Ядекс.Диск, например, и отправить вместе с сообщением о проблеме публичные ссылки на скачивание файлов.

lari-zarubina
28 января 2016, 00:48

я не про форму отправки говорю, папки из почты пропали, их видно только в настройках или в лёгкой версии. Как их вернуть обратно?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Вероятно, список папок просто свёрнут. Нужно нажать на плюсик слева от названия папки «Входящие».

Брес Ши
28 января 2016, 00:48

Все работает просто отлично. Прямо уходить не хочется. Вот только ещё бы одно: почему бы дать возможность вставлять фотографии прямо в текст письма (как это реализовано в Gmail) ? Это было бы просто шедеврально ))))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Мы подумаем о такой возможности, спасибо за предложение!
Alpine76
28 января 2016, 00:48

ПОЧЕМУ стало невозможно зайти в почту???

Е.
28 января 2016, 00:48

Была небольшая техническая проблема.

Сейчас все улажено. Извините за временные неудобства.

briskbetta
28 января 2016, 00:48

Я не могу войти в свою почту, всё набираю верно, но снова и снова меня выбрасывает к началу: ввести логин и пароль.

Е.
28 января 2016, 00:48

 

Была небольшая техническая проблема.

Сейчас все улажено. Извините за временные неудобства.

vijei
28 января 2016, 00:48
Говоря о надёжности! Скажите, а есть такая возможность, добавить дополнительную авторизацию по коду в смс на мобильный номер телефона? И чтобы эту функцию, по желанию, можно было выбирать в настройках почты. Мне кажется, так почта будет ещё более безопасной, а значит более надёжной. Ведь по сути, почта - это ключ к доступу на многие другие сайты и сервисы. Было бы замечательно, если бы этот ключик был максимально надёжно защищён.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Сейчас такой возможности нет, но мы уже работаем над разработкой различных дополнительных инструментов усиления надёжности авторизации. Над описанной Вами идеей тоже подумаем, спасибо!

vijei
28 января 2016, 00:48
Спасибо Вам. Будем ждать.)
Не понимаю, почему так много недовольных. Меня яндекс почта устраивает всем. Ни разу не замечал сбоев. Если они и были, то явно не серьёзные. Яндекс.Почта супер. Развиваете, улучшайте. Спасибо, ещё раз. Очень хочется чтобы была возможность авторизации по коду в смс. Ждём'с.))
gfy222
28 января 2016, 00:48

Вот сделали бы вы возможность предпросматривать письма не входя в них и не снимая при этом с них пометку о прочтении - цены бы вам не было.

все , особенно корпоративные клиенты просто бы отказались от почтовы программ , и пользовались бы чисто вашим сайтом

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

А зачем «не снимая пометку о прочтении»? Что за шпионские игры? Прочитал — так прочитал :) «Умерла — так умерла»

gfy222
28 января 2016, 00:48

ну когда почтой пользуешся в деловых целях, то удобно отмечать некоторые письма не прочитанными, чтобы можно было легко поднять их в будущем и дозавершить некое дело

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Можно в таком случае после прочтения письма использовать кнопку «Не прочитано».

gfy222
28 января 2016, 00:48

ну уж понятно что её можно использовать. дело то в ускорении рабоыт почты. Вообщем люди актвино пользующиеся почтой по работе через почтовые клиенты меня поймут. в любом почтовом клиенте предпросмотр письма без его открытия это чуть ли не заглавная функция

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:48

сделайте в Подписках, Поделится по емейл, как в google reader

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Спасибо, мы подумаем над этим!

Izmegul
28 января 2016, 00:48

С каждым нововведением все больше раздражжения, что от него нельзя отказаться. Пользуюсь ящиком почти 10 лет, еще 2 года назад считал яндекс самым удобным и простым в обращении. А потом начались то редизайны, то  левый функционал. Сегодня добило что нельзя в адресную строку вставить копированный адрес!  Пора съезжать...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Опишите, пожалуйста, как именно Вы пытались вставить адрес и куда? Что произошло, когда Вы это попытались сделать? Каким браузером Вы пользуетесь?

Izmegul
28 января 2016, 00:48

написать новое письмо - при клике правой кнопкой мыши в строке где указывается адрес появляется не менюшка со *вставить-копировать-удалить*, а обычное окно как в любом пустом месте браузера.

Браузер хром.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Попробуйте сперва установить в поле для вставки адреса курсор, а потом просто нажать Ctrl и V на Вашей клавиатуре. Или же сперва установить курсор, а потом кликнуть по нему правой клавишей мышки.

lesold
28 января 2016, 00:48

Ну вот, неприятный сюрприз.

Почта опять работает с ошибками, а Яндекс выключил форму обратной связи.

Видимо, не справляется с потоком сообщений об ошибках.

Неприятно, что никаких объяснений про отключение не последовало.

Заходя в тех. поддержку или помщь тупо утыкаешься в ФАК для новичков и долго пытаешься тыкать в темы, сразу не поняв, что формы больше нет. Когда наконец понимаешь, что ее отключили, остается неприятный осадок.

 

Можно предположить, что у Почты сменилось руководство. И новый менеджер страдает болезнью сис-админа. Поэтому мы все чаще фиксируем неприятные мелочи в я.почте, ограничивающие ее функциональность. Кстати, у него одновременно наблюдается и симптомы эпл-сюрреализма.

Поставьте, пожалуйста, нормального менджера. Российского желательно, с опытом, понимающего недостатки устройств эпл и никогда не работавшего сис-админом, а только программером (желательно как можно ниже низкоуровневым - хард) и менджером. А действующего следует отправить на лечение.

lesold
28 января 2016, 00:48

Кстати, эти комменты похоже никто не читает.

По крайней мере, в блоге почты почти отсутствуют цепочки обсуждений.

И ответы представителей яндекса редки.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Если в форме обратной связи по ссылкам не просто тыкать, а осмысленно, то добраться до формы обращения не сложно. Но над идеей национального и истинно русского менеджера подумаем, спасибо :)

 

А какие именно ошибки возникают при работе Почты?

lesold
28 января 2016, 00:48

Спасибо за ответ!

Насчет осмысленного - так это не получилось, т.к. узкий очень перечень тем, он не охватывал ошибку.

Ошибка такая:

В каталоге папок в Исходящих показывается 4 письма.

Хотя я создал 3 письма с отложенной отправкой. И расскрытая папка Исходящие соответственно содержит 3 письма.

Ошибка не критичная, т.к. все нормально отправилось.

sanya3950
28 января 2016, 00:48
Я на яндексе все потерял-и нихрена она неработает
Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Уточните, пожалуйста, что именно у Вас не работает?
mobiles.china
28 января 2016, 00:48

При медленном подключении девиз "быстрее, удобнее, надёжнее" не работает.. Аякс загрузка идет больше минуты... 

av140248
28 января 2016, 00:48

Несколько дней назад в папке перечня входящих писем ("классический" вид почтовой страницы) слева от письма начали "исчезать", а потом "восстанавливаться" аватары моих контактов. Вчера и сегодня они уже не восстанавливаются, исчезли напрочь. Почта Яндекса решила, что зту "мелочь" нужно убрать из "старого" интерфейса и оставить только в "новом"? Или опять очередные регламентно-технические работы в "эфире"? Просьба тестировать усовершенствования почты каким-другим способом. Верните, пожалуйста, отображение аватаров адресатов до прочтения письма (при раскрытии и чтении письмя они появляются, но это не совсем удобно). ЯП одна из немногих, в которой достаточно хорошо реализована зта функция. Mail.ru пддерживает эту функцию только для "своих", а "чужие отображаются символической картинкой или пустым "квадратом"

Использую браузеры M.Firefox 13 (ноутбук), на стационарном M.Firefox 8 с удалённым расширением Live Tools, так как эти версии "работают" быстрее других.

Спасибо за внимание и понимание.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Не могли бы Вы проиллюстрировать ситуацию снимком экрана? Что Вы подразумеваете под «классическим видом страницы»? Опубликовать снимок экрана можно на Яндекс.Диске или прямо здесь, выбрав при ответе вариант «ответить фоткой» в списке справа.

bobck.igor2012
28 января 2016, 00:48

Я не знаю какие скорости, но я не могу на свою почту зайти уже сутки, и ваша сервисная служба не мычит не телится.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Насколько мне известно, мои коллеги уже общаются с Вами по проблеме доступности почтового ящика. В качестве временного решения могу предложить Вам воспользоваться лёгкой версией по адресу http://mail.yandex.ru/lite . Также прошу Вас выслать всю необходимую моим коллегам информацию в ответ на их письмо.

 

Не могли бы Вы проверить, повторяются ли описываемые Вами проблемы в каком-либо другом браузере? Нам нужно выяснить, не связаны ли они с особенностями именно используемого браузера. Например, Вы можете скачать любой браузер со страницы http://browsers.yandex.ru .

bobck.igor2012
28 января 2016, 00:48

Ну слава Богу через шесть дней почта заработала. на этом браузере я завёл почту в Виндоус лайв всё нормально работает, а я из-за почты потерял время и деньги.

DRU987
28 января 2016, 00:48

сыровато немного ещё

apkhromov
28 января 2016, 00:48

Ваша Яндекс.Почта при попытке просмотреть состояние переводит меня постоянно в облегчённый вариант, что меня никак не устраивает. Так что бросте ваши недостойные восторги, а приведите программное обеспечение к варианту , который устраивает нас - пользователей.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Пожалуйста, зайдите на страницу http://whatsmyuseragent.com и пришлите нам значение строки "Your User Agent".

Александр М.
28 января 2016, 00:48

Проблема с контактами. Александр и Александра – муж и жена. Фамилия одинаковая. Ящики разные. Все время объединяются в один контаткт с двумя ящиками. Никак не могу разделить. Как побороть?

StudDraw
28 января 2016, 00:48
>Яндекс.Почта — быстрее, удобнее, надёжнее

Ага, аж два раза!
Перешел по ссылке mailto:
"Загрузка почты занимает больше времени, чем мы ожидали.

Вероятно, это связано с низкой скоростью интернет-соединения."
Вероятно 40Mbit/s очень низкая скорость!
Сергей
28 января 2016, 00:48

Много лет пользуюсь почтой на Яндексе. Уже привык к этому поисковику  и переходить на другой не хотелось бы. Но в последнее время все чаще начинаю об этом задумываться.

Не знаю у кого как, а у меня в последнее время почта грузится очень долго, если интернет через YOTA, то вообще частенько не загружается. И при отправке писем с вложением размером от 80 килобайт так же зависает. Не связываю это с плохим интернетом, так как Gmail c поставленной задачей справляется.

Вот такие мысли вслух (((

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

К сожалению, при работе через провайдера Yota действительно могут наблюдаться проблемы со скоростью работы Яндекс.Почты. Мы уже пытаемся разобраться в причинах. Сообщите, пожалуйста, о проблеме в службу поддержки.

lady.plyshkin
28 января 2016, 00:48

Добрый вечер! к сожалению у меня почта на протяжении 3-х месяцев не открывается в обычном режиме. Появляется сообщение: "Произошла ошибка.

Попробуйте обновить страницу браузера или повторить попытку через несколько минут.

Подождите, пожалуйста..." и всё, что бы я не делала, результат нулевой. помогите, пожалуйста, в чем причина? p.s. со скоростью интернета все нормально.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Не могли бы Вы прислать значение строчки «Your User Agent String is» с сайта http://whatsmyuseragent.com ? Используете ли вы фаервол или антивирус? Если да, то какие? Используете ли Вы программы, ограничивающие показ рекламы в интернете, например, AdBlock?

valera.uva2013
28 января 2016, 00:48

спасибо

KorotkihGrigoriy
28 января 2016, 00:48

Давно пора

alex262k
28 января 2016, 00:48

В последние недели Почта Яндекса стала периодически внезапно не реагировать на команды. Бывает, не печатается письмо, а потом вдруг появляется напечатанное. Раньше такого не бывало. Все остальные программы работают нормально–это именно Поста Яндекса. Что делать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Уточните, пожалуйста, в каком именно браузере Вы работаете? Не видно ли в такие моменты признаков выполнения других операций? Например, крутится полосатая полоска под логотипом Яндекс.Почты в левом верхнем углу страницы, или в шапке всего окна, в табике видно, что страница не дозагрузилась, «думает».
alex262k
28 января 2016, 00:48

Internet Explorer. Никаких признаков недозагрузки нет. Просто работаешь с Почтой Яндекса, и вдруг перестаёт отвечать. Бывает, что потом снова включается. Или печатаешь не глядя, и вдруг перестают печататься буквы. А через некоторое время может вдруг появиться всё, что не напечаталось. Часто печать не работает, а отправить такое письмо можно. Или для удаления письма ставишь галочку, а сама команда не срабатывает. Но повторяю: все эти проблемы–только в Почте Яндекса. Все остальные программы работают нормально.

columbow
28 января 2016, 00:48

Хотел найти более подходящее место, чтобы задать вопрос, но не нашел. Попробую спросить здесь.

Есть два сервиса - Яндекс-Почта и Я.ру. Аккаунты на обоих сервисах связаны. Например, если на Я.ру есть пользователь vasya.ya.ru, то у него будет несколько почтовых ящиков, например, vasya@ya.ru.

Это все понятно и логично. Меня интересует вопрос, если у пользователя почты в его имени присутствует знак точки, то как она (точка) отобразится на Я.ру?

Т.е. вопрос: как будет выглядеть адрес странички на Я.ру, если адрес почты vasya.pupkin@ya.ru?

Ну явно же это не будет домен 4 уровня, так?

Или вы как в gmail игнорируетет точки и подчеркивания?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48

Точка заменится на дефис. Дефис и точка в логинах Яндекса — взаимозаменяемые символы. 

columbow
28 января 2016, 00:48

Ах вон оно как. Спасибо! Буду знать.

Ika-88
28 января 2016, 00:48

Вот мне для удобства не хватает кнопки "наверх", когда список писем длинный или содержание письма объемное, то откат к папкам возможен только с помощью колесика мышки, или у меня что-то где-то не включено?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:48
Такой кнопки на данный момент действительно пока нет, но в будущем мы подумаем о её создании.
peregrine77
28 января 2016, 00:48
http://news24h-fn.cf/
hrustalinka
9 марта 2016, 21:29
Почему отправленные письма идут до адресата с большим опозданием - чуть ли не в час?
Vezan
18 ноября 2016, 10:42
Почему яндекс так долго собирает почту с прикрепленных доменов? Человек высылает письмо, и приходиться ждать не мtytt 10 минут, и часто это ооооочень неудобно!
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:24
Речь идет о сборщиках писем, верно? Сборщики действительно собирают письма не мгновенно. Сессии сбора осуществляются несколько раз в час. Это обусловлено особенностями протоколов, по которым они работают. Чтобы мгновенно получать письма, лучше настроить правила переадресации в тех ящиках, письма из которых Вам необходимо получать.
alek.dao
10 февраля, 11:52
ЛАДА