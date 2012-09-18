Яндекс.Почта — быстрее, удобнее, надёжнее
18 сентября 2012, 14:11
В первую очередь мы внесли существенные улучшения в процесс обработки информации. Благодаря этому время загрузки Почты уменьшилось, а скорость перехода между страницами увеличилась.
Более компактный формат представления данных уменьшил количество трафика, потребляемого Почтой. Кроме того, новые технологии позволяют точнее определять, какая именно часть Почты вам нужна в данный момент, и загружать только её. Это ускоряет загрузку и уменьшает трафик. Вы сможете комфортно пользоваться Яндекс.Почтой даже с медленным интернет-соединением.
Но и это ещё не всё. Новая система обнаружения ошибок позволит нам исправлять ошибки ещё до того, как вы их заметите.
Подробнее об изменениях в Яндекс.Почте вы можете почитать в нашей статье.