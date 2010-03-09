Скачивайте вложения из списка писем

С сегодняшнего дня вложенные файлы можно скачивать прямо со страницы списка писем.
Вложенные файлы зачастую являются основным содержанием письма. К письмам с вложениями обращаются чаще, чем к простым письмам, видимо потому, что почту используют в том числе и как хранилище файлов.
Вот мы и подумали: если текст письма известен и нужны только вложения – зачем совершать лишние действия и открывать письмо?
И ещё одно нововведение, которое очень сложно заметить.
При отправке писем Яндекс.Почта оценивает максимальный размер письма, которое может принять получатель. Письмо будет отправлено в любом случае, но если, по нашим данным, получатель не сможет принять письмо – вы увидите сообщение об этом.