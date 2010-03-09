Блог Почты

Блог Почты

Скачивайте вложения из списка писем

С сегодняшнего дня вложенные файлы можно скачивать прямо со страницы списка писем. Вложенные файлы зачастую являются основным содержанием письма. К письмам с вложениями обращаются чаще, чем к простым письмам, видимо потому, что почту используют в том числе и как хранилище файлов. Вот мы и подумали: если текст письма известен и нужны только вложения – зачем совершать лишние действия и открывать письмо? И ещё одно нововведение, которое очень сложно заметить. При отправке писем Яндекс.Почта оценивает максимальный размер письма, которое может принять получатель. Письмо будет отправлено в любом случае, но если, по нашим данным, получатель не сможет принять письмо – вы увидите сообщение об этом.
11 комментариев
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kazakov
28 января 2016, 01:08
Рад, что сейчас много внимания уделяется почте и она с каждым разом всё удобнее. Спасибо.
Ильин Артём
28 января 2016, 01:08
Спасибо, я тоже использую почту для хранения файлов. :-)
Маргарита М.
28 января 2016, 01:08
 Очень хорошо !!
egor.cuznetsov
28 января 2016, 01:08
Спасибо, администрации сайта. Конечно удобнее.
annavsidorova
28 января 2016, 01:08

да уж, ни в какое сравнение с gmail'ом. молодцы.

Ричард М.
28 января 2016, 01:08
Мне очень нравится Яндекс почта. Просто, удобно, без всякого мусора. Молодцы. Спасибо за заботу! Согласен с Вами
А.
28 января 2016, 01:08
Хотелось бы иметь в перспективе возможность скачивать письма, например в сжатом архиве. Я понимаю это большие расходы со стороны Я.Почты, но было бы очень полезно имхо...
Е.
28 января 2016, 01:08
А что вы будете делать со скачанными в архиве письмами?
А.
28 января 2016, 01:08
Иметь возможность офлайн-поиска.
Александр Кочнов
28 января 2016, 01:08

Не уверен, что мне такая функция пригодится. Вложения обычно комментируются в теле письма...

sher20zod00
6 декабря, 14:55
Sherzodj156@gmail.com