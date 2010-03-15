Мгновенные уведомления о письмах во всех ящиках

Если вы — активный пользователь интернета, у вас наверняка больше одного почтового ящика. Как своевременно узнавать обо всех приходящих письмах?
Вам поможет программа Я.Онлайн. Она позволяет мгновенно узнавать о новых письмах в ящике на Яндексе (или даже в нескольких ящиках), а также на любых других почтовых сервисах — Mail.ru, Rambler, Pochta.ru, Gmail и других.
Вам больше не придётся всё время проверять все свои ящики, чтобы узнать, есть ли там новые письма – Я.Онлайн уведомит о них моментально. Всё, что нужно, — установить программу и на вкладке «Почтовые ящики» в окне настроек добавить почтовый ящик, указав свой логин и пароль.
Уведомления о новых письмах (с меткой соответствующего почтового сервиса) будут появляться в левом нижнем углу экрана.
Будьте в курсе и экономьте своё время!
Пропали "конвертики" и звуковые сообщения о мнгновенном оповещении при получении нового письма. Ставила и полную версию и легкую,и даже старую 2010,результата нет!!!!!!!!!!!!!1 Помогите,что не так делаю? очень надо!!!!!!!!!!!!
При получении писем в заголовке окошка должна появляться цифра, обозначающая, что в ящике есть новое письмо. Звуковые уведомления можно активировать на странице настроек почты, установив галочку на пункте «Включить звуковые уведомления о новых письмах» справа внизу.
здравствуйте! подскажите, в чем может быть причина и как исправить: после включения яндекс почты уведомления приходят со звуком некоторое время, а через час-два перестают...и письма новые загружаются только после нажатия кнопки "проверить"...??
1) Я также хотел бы установить звуковое уведомление о новых письмах в Яндекс почте - очень необходимо по работе.
Однако то стандартное звуковое оповещение, которое есть в Настройках почты - очень краткое, его реально совсем можно не услышать, даже если сидишь прямо перед компом - я пропустил так уже много писем (специально пробовал).
Я так понимаю, что в Настройках еще ничего не поменялось, и звук там изменить нельзя?
Как тогда установить звуковое офромление с другой мелодией через Яндекс. Онлайн? И где его скачать - я его почему-то не нашел на сервисах Яндекса, а другие ссылки какие-то левые вроде.
2) Вид почты - 3 окна.
Установил данное оформление, чтобы приблизить его к привычным бизнесовым почтовым клиентам (Outlook и т.п.). Однако почему то входящие письма не всегда отображаются правильно... Например неколько связанных сообщений группируются вместе и показывается не все. Т.е. надо нажимать на стрелочку с кол-вом сообщений в ветке - чтобы увидеть другие нпрочитанные письма...
Кроме того, некоторые письма в папке Входящие отображаются также последними в ветке группы сообщений, хотя они являются отправленными....
Подскажите - может я чего то не понимаю, илил не так настроил...
1) Увы, пока звук только "Динь!" и установить другой невозможно. Спасибо, я передам Ваше замечание-предложение нашим разработчикам.
Программа Я.Онлайн в данный момент не развивается и не поддерживается. Возможно, ситуация изменится в будущем.
2) Группировка писем образует цепочки диалогов с одной темой. Если что-то не так, то нам потребуется скриншот проблемы и ссылки на примеры неверно отображающихся писем в цепочке – всю эту информацию можно прислать моим коллегам через обратную связь и мы постараемся во всём разобраться и помочь!
Возможно, Вы находитесь в лёгкой версии почты, где действительно нет уведомлений. Расскажите, пожалуйста, какой адрес Вы видите в адресной строке браузера при работе с почтой? Если адрес https://mail.yandex.ru/lite , то в этой версии действительно уведомлений нет.
Доброго времени суток! Хочу задать такой вопрос, сегодня, просматривая дополнительные настройки почтового ящика> прочее, поставил галочку на пункте "Включить звуковые уведомления о новых письмах", как это работает информации не нашёл. Ткнете носом пожалуйста. Интересует, если я выхожу из почты, то уведомлений не будет?