Блог Почты

Блог Почты

Мгновенные уведомления о письмах во всех ящиках

Если вы — активный пользователь интернета, у вас наверняка больше одного почтового ящика. Как своевременно узнавать обо всех приходящих письмах? Вам поможет программа Я.Онлайн. Она позволяет мгновенно узнавать о новых письмах в ящике на Яндексе (или даже в нескольких ящиках), а также на любых других почтовых сервисах — Mail.ru, Rambler, Pochta.ru, Gmail и других. Вам больше не придётся всё время проверять все свои ящики, чтобы узнать, есть ли там новые письма – Я.Онлайн уведомит о них моментально. Всё, что нужно, — установить программу и на вкладке «Почтовые ящики» в окне настроек добавить почтовый ящик, указав свой логин и пароль. Уведомления о новых письмах (с меткой соответствующего почтового сервиса) будут появляться в левом нижнем углу экрана. Будьте в курсе и экономьте своё время!
71 комментарий
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Марина Петровна
28 января 2016, 01:08
Спасибо!
FreeGlobus
28 января 2016, 01:08
так это уже вроде было как 100 лет =) добавте в яндекс фотки [прогу] отправку фоток на емайл =)
Dmitrii
28 января 2016, 01:08
Хм… Может мой вопрос не к месту, но всё же задам. Есть какой-нибудь у «Яндекса» почтовый ящик, чтобы фичреквесты слать? 
ЕG
28 января 2016, 01:08
Про почту можно слать сюда: http://feedback.yandex.ru/?from=neomail
Андрей
28 января 2016, 01:08

Прошу прощения. а как сделать звуковое уведомление о входящих письмах на почтовый ящик яндекса?Заранее благодарен.

Андрей Полев
28 января 2016, 01:08

ПочтаНастройка → Прочие параметры

Внизу справа:

ЗвукВключить звуковые уведомления о новых письмах
AFrolov1993
28 января 2016, 01:08
и мне включите
Весёлый котик
28 января 2016, 01:08

Вы можете активировать звуковые уведомления самостоятельно на странице «Прочие настройки» вашего почтового ящика.

szerlock
28 января 2016, 01:08

мне помогли.. спасибо

Hi
28 января 2016, 01:08

А мне нет. так без звука и приходят.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Проверьте, пожалуйста, будет ли у Вас срабатывать звуковой сигнал в других браузерах?

IVSATIN
28 января 2016, 01:08
Почему перестало работать визуальное и звуковое уведомление о новых письмах?
koshkinamama1
28 января 2016, 01:08

было звуковое??? я только визуальное получала О_о

Александр Г.
28 января 2016, 01:08

Да да да, у меня тоже со звуком уведомление.

Андрей
28 января 2016, 01:08

Прошу прощения. а как сделать звуковое уведомление о входящих письмах на почтовый ящик яндекса?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:08

Сейчас это возможно только при помощи программы Я.Онлайн.

Михаил
28 января 2016, 01:08

Даже с помощью Я.Онлайн не могу настроить звук. Помогите пошагово. Очень надо!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:08

Чтобы включить звуки уведомлений и сообщений, в заголовке окна списка контактов кликните «Настройки», выберите вкладку «Общие» и установите флажок «Включить звуки».

Андрей Полев
28 января 2016, 01:08
ПочтаНастройка → Прочие параметрыЗвукВключить звуковые уведомления о новых письмах
kardibober
28 января 2016, 01:08

Извените, а как поменять этот звук на другой (Звуковой файл)?

Андрей Полев
28 января 2016, 01:08

Похоже что звук поменять нельзя, это же ЯНДЕКС!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Увы, менять звук действительно нельзя.

Спасибо за замечание, я направлю его в качестве предложения нашим разработчикам!

burov-aa
28 января 2016, 01:08

Неплохо бы поменять звук - на третий день как поставил - уже как будто по башке стукают молоточком - снимаю галку

Pro100Oboi
28 января 2016, 01:08

Звук в уведомлении так и не получается изменить? Можно надеятся что когда-нибудь такая возможность появится?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

К сожалению, ничего конкретного я Вам сказать не могу по поводу смены звука.

Но на данный момент, если Ваш браузер поддерживает Я.Элементы, Вы можете установить их и тогда при получении письма внизу экрана будут появлятся заметные окошки-уведомления о новом письме. 

Дмитрий Шниперсон
28 января 2016, 01:08

нужно заменить звуковой фаил в самой программке я онлайн, в папке sound. Проверенно менял сам.

hotel@classiky.ru
25 февраля 2017, 15:43
Тимофей, служба поддержки,

Звук оповещения о новых сообщений был, а потом просто пропал!!!!А для работы очень нужно! Все галочки включены.
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:35
Добрый день!
Скажите, речь идет о веб-версии Почты? Или же о клиенте Я.Онлайн? 
anyuta-i
28 января 2016, 01:08

Пропали "конвертики" и звуковые сообщения о мнгновенном оповещении при получении нового письма. Ставила и полную версию и легкую,и даже старую 2010,результата нет!!!!!!!!!!!!!1 Помогите,что не так делаю? очень надо!!!!!!!!!!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:08

При получении писем в заголовке окошка должна появляться цифра, обозначающая, что в ящике есть новое письмо. Звуковые уведомления можно активировать на странице настроек почты, установив галочку на пункте «Включить звуковые уведомления о новых письмах» справа внизу.

annb.krk
28 января 2016, 01:08

здравствуйте! подскажите, в чем может быть причина и как исправить: после включения яндекс почты уведомления приходят со звуком некоторое время, а через час-два перестают...и письма новые загружаются только после нажатия кнопки "проверить"...??

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Эта проблема возникает с нашей стороны и мы уже заняты починкой. Очень извиняемся за неудобства и надеемся на Ваше понимание!

annb.krk
28 января 2016, 01:08

Тимофей, спасибо за столь скорый ответ!!!! буду надеяться, что быстро решится проблемка ))

Alexander Alexeyev
28 января 2016, 01:08

кстати,  мне так показалось или нет, но не стабильно работает (особенно звуковое уведомление)  на системе Win 8.1 ! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Уточните, пожалуйста, речь о нотификации Я.Онлайна или же именно звукового оповещения из настроек Почты

Denis
28 января 2016, 01:08

Добрый день, Тимофей,

Добрый день всем..

1) Я также хотел бы установить звуковое уведомление о новых письмах в Яндекс почте - очень необходимо по работе.

Однако то стандартное звуковое оповещение, которое есть в Настройках почты - очень краткое, его реально совсем можно не услышать, даже если сидишь прямо перед компом - я пропустил так уже много писем (специально пробовал).

Я так понимаю, что в Настройках еще ничего не поменялось, и звук там изменить нельзя?

Как тогда установить звуковое офромление с другой мелодией через Яндекс. Онлайн? И где его скачать - я его почему-то не нашел на сервисах Яндекса, а другие ссылки какие-то левые вроде.

 

2) Вид почты - 3 окна.

Установил данное оформление, чтобы приблизить его к привычным бизнесовым почтовым клиентам (Outlook и т.п.). Однако почему то входящие письма не всегда отображаются правильно... Например неколько связанных сообщений группируются вместе и показывается не все. Т.е. надо нажимать на стрелочку с кол-вом сообщений в ветке - чтобы увидеть другие нпрочитанные письма...

Кроме того, некоторые письма в папке Входящие отображаются также последними в ветке группы сообщений, хотя они являются отправленными....

Подскажите - может я чего то не понимаю, илил не так настроил...

 

Заранее все спасибо за быстрый ответ.

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Здравствуйте!

Извините, что овтечаю с задержкой.

1) Увы, пока звук только "Динь!" и установить другой невозможно. Спасибо, я передам Ваше замечание-предложение нашим разработчикам.

Программа Я.Онлайн в данный момент не развивается и не поддерживается. Возможно, ситуация изменится в будущем.

2) Группировка писем образует цепочки диалогов с одной темой. Если что-то не так, то нам потребуется скриншот проблемы и ссылки на примеры неверно отображающихся писем в цепочке – всю эту информацию можно прислать моим коллегам через обратную связь и мы постараемся во всём разобраться и помочь!

Брюнетка по жизни
28 января 2016, 01:08

скажите, а как отключить мгновенные уведомления о новых письмах?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Уточните, пожалуйста, какой у Вас браузер? Речь идет об уведомлениях-окошках внизу справа или слева?

Брюнетка по жизни
28 января 2016, 01:08

Яндекс-браузер. Окошки появляются внизу справа

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Спасибо за информацию, значит, это уведомления самого браузера. Их можно отключить в настройках: откройте Табло и выберите Дополнения → Все дополнения → Из других источников. 

Брюнетка по жизни
28 января 2016, 01:08

большое вам спасибо:-)

Константин
28 января 2016, 01:08

Добрый день!

Поддержка программы больше не осуществляется?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Здравствуйте!

Проект Я.Онлайн на данный момент находится в стадии заморозки и не поддерживается.

Sivilla11
28 января 2016, 01:08

добрый день установила Яндекс элементы и очень пожалела как можно отключить у меня очень много писем приходит и каждую секунду звонок что пришло письмо в основном это спаам с соц сетей

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:08

Здравствуйте!

Элементы, как и все остальные дополнения, можно отключить в настройках браузера.

Попробуйте, пожалуйста, найти настройку дополнений в Вашем браузере и отключить Элементы.

Если не получится — уточните название Вашего браузера, буду рад подсказать точную инструкцию.

Sivilla11
28 января 2016, 01:08

Спасибо нашла:-)

Геннадий Николаевич Горшенкв
19 февраля 2016, 19:33
Ладненько. Благодарю и жду.
gardlend
14 июля 2016, 14:23
кто-нибудь может мне помочь, у меня пропало звуковое сообщение о приходе новых писем, хотя в настройках функция выбрана.
Тимофей, служба поддержки
14 июля 2016, 23:51
Здравствуйте!
Давайте уточним, речь идёт о полной веб-версии почты на компьютере? Или же о приложении?
gardlend
16 июля 2016, 20:04
Тимофей, служба поддержки,
Почта на компьютере
Тимофей, служба поддержки
19 июля 2016, 13:28
Возможно, Вы находитесь в лёгкой версии почты, где действительно нет уведомлений. Расскажите, пожалуйста, какой адрес Вы видите в адресной строке браузера при работе с почтой? Если адрес https://mail.yandex.ru/lite , то в этой версии действительно уведомлений нет.
ksgg
15 августа 2016, 17:14
хотел добавить ящики он не находит, пишет неправильный пароль или логин
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:37
Добрый день!


Уточните, пожалуйста, под "добавить ящики" Вы имеете в виду мультиавторизацию (кнопка "Добавить пользователя") или же сборщик в настройках?
Грачёв Андрей Борисович
10 сентября 2016, 20:04
Доброго времени суток!
Хочу задать такой вопрос, сегодня, просматривая дополнительные
настройки почтового ящика> прочее, поставил галочку на пункте
"Включить звуковые уведомления о новых письмах", как это работает
информации не нашёл. Ткнете носом пожалуйста. Интересует, если
я выхожу из почты, то уведомлений не будет?
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:27
Добрый день!
Оповещение работает только тогда, когда открыта вкладка почты. 
iva4555
7 октября 2016, 13:11
Я онлайн пишет, что соединение с сервером временно утеряно - вот уже третий день
sonya68tmb@yandex.ru
13 октября 2016, 09:38
iva4555,
то же самое
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:22
К сожалению, клиент Я.онлайн нами больше не поддерживается :( Рекомендую Вам подобрать альтернативу среди доступных на сегодняшний день коммуникаторов.
sonya68tmb@yandex.ru
13 октября 2016, 09:37
перестала работать почему то
nefer
15 октября 2016, 13:13
Несколько дней назад перестал работать Яндекс-дзынь! Катастрофа!!! 
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 15:41
Добрый день!
Вы говорите про Яндекс.Дзен https://yandex.ru/support/browser-mobile-android-phone/navigation/zen.xml ? Если нет, то расскажите, пожалуйста, о чем речь.
nefer
27 октября 2016, 15:48
Тимофей, служба поддержки,
Нет. Про уведомления Я-онлайн, которое вы перестали обслуживать 5 октября. 
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 19:12
Да, мы действительно перестали его поддерживать. Рекомендую Вам подыскать альтернативный коммуникатор, их сейчас очень много.
sonya68tmb@yandex.ru
19 ноября 2016, 17:35
перестала работать
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:27
Пожалуйста, опишите подробнее, что случилось и что конкретно перестало работать? Не могли бы Вы рассказать о своих действиях и получаемом результате?
Александр Михайлов-Донской
6 февраля 2017, 20:24
Ваше слово,товарищ  Маузер! Как я понял,этой информации  почти  7 счастливых лет. Актуальна ли она сейчас?
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:07
К сожалению, Я.Онлайн на сегодняшний день не поддерживается:( Могу предложить Вам для получения уведомлений использовать Элементы Яндекса:
https://element.yandex.ru/?from=wizard___one .
Вениамин
14 августа 2017, 15:48
ведь было раньше в яндекс оповещение без проблем-так зачем-то нужно было сделать проблему....
Yulii666
10 октября 2017, 12:45
Большое спасибо сервису.
Кузнец Никола
7 июля, 02:11
При получении писем в заголовке окошка должна появляться цифра, обозначающая, что в ящике есть новое письмо
У нас не отображается 
Подскажите пожалуйста,как настроить???