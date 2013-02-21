Яндекс.Почта — теперь и в SMS

С сегодняшнего дня вы можете совершенно бесплатно отправлять копию письма прямо на мобильный телефон.
Ваш собеседник сможет ответить на письмо откуда угодно, и ему вовсе не обязательно открывать свой почтовый ящик и вводить логин и пароль.
Адресату достаточно перейти по уникальной ссылке в SMS, прочитать письмо и ответить на него на той же самой странице. Ответ придёт вам как обычное письмо — и вы сможете продолжить общение.
Не имеет значения, каким почтовым сервисом пользуется адресат — он сможет прочитать письмо в SMS и ответить в любом случае.
Написав письмо, просто укажите номер мобильного телефона, поставив галочку «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Остальное Яндекс.Почта сделает за вас.