Яндекс.Почта: по вашим просьбам

Обновление Яндекс.Почты называется релизом. За то, что войдет в релиз, отвечает или один из менеджеров, или ответственный разработчик.
Релизы бывают разные. Какие-то состоят только из исправлений ошибок, которые влияли на качество или время работы сервиса. Какие-то содержат в себе нововведения — например, Весеннюю тему оформления или возможность бесплатной отправки писем в смс через Яндекс.Почту. Многие релизы собраны на основе пожеланий наших пользователей.
Новый релиз как раз включает исключительно те улучшения, о которых просили вы.
Во-первых, в правилах обработки почты стали доступны множественные операции. В одном и том же правиле вы можете указать сразу несколько действий, которые нужно выполнить с письмом.
Во-вторых, в свою подпись теперь можно добавлять картинки и оформление.
P.S. Мы читаем и комментарии к блогам, и письма в службу поддержки. Чем больше просьб сделать какую-то конкретную вещь, тем больше вероятность того, что она появится в самое ближайшее время.