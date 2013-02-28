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Яндекс.Почта: по вашим просьбам

Знаете ли вы, что Яндекс.Почта обновляется два раза в неделю? Дату последнего изменения можно увидеть в нижнем левом углу вашего почтового ящика.

Обновление Яндекс.Почты называется релизом. За то, что войдет в релиз, отвечает или один из менеджеров, или ответственный разработчик.

Релизы бывают разные. Какие-то состоят только из исправлений ошибок, которые влияли на качество или время работы сервиса. Какие-то содержат в себе нововведения — например, Весеннюю тему оформления или возможность бесплатной отправки писем в смс через Яндекс.Почту. Многие релизы собраны на основе пожеланий наших пользователей.

Новый релиз как раз включает исключительно те улучшения, о которых просили вы.

Во-первых, в правилах обработки почты стали доступны множественные операции. В одном и том же правиле вы можете указать сразу несколько действий, которые нужно выполнить с письмом.



Во-вторых, в свою подпись теперь можно добавлять картинки и оформление.



P.S. Мы читаем и комментарии к блогам, и письма в службу поддержки. Чем больше просьб сделать какую-то конкретную вещь, тем больше вероятность того, что она появится в самое ближайшее время.
222 комментария
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moskalarisa
28 января 2016, 00:45
Спасибо вам, картинки еще не добавляла, но многим пользуюсь, удобно!
ART-of-FaNtAsY
28 января 2016, 00:45

О, спасибо большое!

Правила обработки почты я давно ждал!

kimelv
28 января 2016, 00:45

Ура, свершилось! Спасибо.

crick
28 января 2016, 00:45

Защитайте, пожалуйста, один голос за отключение обработки цепочек как одного письма. Например перемещение всей цепочки из папки в папку и т.п.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

А как надо делать, если выбрали всю цепочку? 

intensa-seo
28 января 2016, 00:45

Вот простой пример. В цепочку попадают письма из "Отправленных". После окончания переписки (закрытия темы) я перемещаю цепочку писем в одну из подпапок, но с целью перемещения именно входяших писем. Сейчас же вместе с цепочкой перемещаются написанные мной письма, хотя их логично оставить в отправленных. Это реально неудобно.

crick
28 января 2016, 00:45

+1

crick
28 января 2016, 00:45

Вот еще несколько вопросов (нареканий, предложений) по работе с цепочками:

- при просмотре цепочки тяжело различать входящие, исходящие, пересланные. Приходится перечитывать отправители и получателя.

- когда последнее письмо в цепочке исходящее, это вообще сбивает с толку. Щелкаешь на письмо в папке "Входящее" а высвечивается исходящее письмо. Более ожидаемо увидеть последнее входящее в цепочке. А исходящие можно было бы смещать вправо, как это сделано, например, в этих комментариях. И добавить кнопку "1 ответ", опять же как в этих комментариях.

- когда выделяешь всю цепочку, было бы логично вместе с просмотром цепочки сразу показывать кнопки действий над всеми письмами в цепочке (удалить, переместить и т.п.)

И самое главное! Я пользуюсь новейшим интерфейсом с момента его появления и до сих пор не могу привыкнуть к цепочкам. Хотя у них есть несомненные плюсы. Идеальный вариант - добавить возможность включения/выключения цепочек. Причем лучше оперативного. Например, в виде кнопки "показать цепочку" в окне прочтения конкретного письма. Или кнопка "включить/выключить цепочки" на серой полосе (у меня стиль neo2).

 

PS мою первую просьбу очень правильно расшифровал. Именно это меня больше всего напрягало изначально.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:45

Присоединяюсь! Добавьте, пожалуйста, возможность отключения группирования в цепочки!

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:45
Спасибо, передам разработчикам Ваше сообщение в качестве предложения!
yanislav
28 января 2016, 00:45

Впервые слышу о расширении правил обработки почты и добавлении картинки в подпись. Пока "носом не тыкнёшь" не увижу ;-). Если бы рассылку от блога не получал бы, то и не знал бы о нововведениях.

Ну спасибо.

P.S. А вот дату последнего изменения не можно увидеть в нижнем левом углу вашего моего почтового ящика, т.к. у меня оформление почты "Справа от списка писем" :-P

Марина
28 января 2016, 00:45

Самая большая просьба-верните чат,пожалуйста.

Фомин Дмитрий
28 января 2016, 00:45

(+1) Удобная штука была. Не понимаю почему убрали. 

Развивать нужно было а не убирать...

Марина
28 января 2016, 00:45

Вот именно!очень недостает и многие ушли с яру именно из-за этого.

Kipelovna
28 января 2016, 00:45

Ну уж прямо, ВСЕ, утрируете сударыня.)))

Иван З.
28 января 2016, 00:45
Присоединяюсь к просьбе.
yanislav
28 января 2016, 00:45

(+1)

Марина
28 января 2016, 00:45

:-)(B)

Efor74
28 января 2016, 00:45

(-1)

нафиг не нужен

A.N.Bockanov
28 января 2016, 00:45

ты тоже

 

Kipelovna
28 января 2016, 00:45

Отлично сделали что убрали, полный отстой.

kob-ludmila
28 января 2016, 00:45

Спасибо, особенно за Берлиоза

Иван З.
28 января 2016, 00:45
Еще хотелось бы больше места для "окошка" с редактированием Дел, потому что когда их много, то неудобно среди них ориентироваться.
Владислав
28 января 2016, 00:45

Вот я не верю, просто не верю, что СМС уведомления о новых письмах никому не нужны.

Прошу - добавьте смс-извещения о новых письмах, как на мэйл-ру.

 

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Записали в копилку :) 

mihmig
28 января 2016, 00:45

Как-то давно рамблер внедрял такую фишку - но, видимо не укладывались в бюджет. Народ - то не будет париться - поставит галку и забудет, а яндексу рассылай уведомления о всяких пистмах от вконтактика и групонов...

Можете сами себе сделать (нахаляву) через email-sms-шлюз сервиса sms.ru (не реклама)

 

cleper
28 января 2016, 00:45

Пожалуйста услышьте меня [:]||||[:].

Давно просил уже реализовать функцию создания подписи для каждого ящика в отдельности.

Т.е. при выборе в поле "Отправлять письма с адреса" можно было делать разные подписи для каждого ящика.

Просто я пользуюсь около 10-ти ящиков на одном аккаунте. Один ящик личный, остальные для работы и приходится при ответе править "имя отправителя" и "подпись" под нужный ящик.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

И это записали в общий список. Спасибо :) 

cleper
28 января 2016, 00:45

Супер (+1)

mihmig
28 января 2016, 00:45

Скажите, а как правильно сообщить пожелание о новой фиче/доработе? Сюда?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Можно сюда, можно в службу поддержки

Blademan.ru
28 января 2016, 00:45

И меня на такую же просьбу запишите, чтобы имя отправителя и подпись были у каждого ящика свои.

abv-show
28 января 2016, 00:45

Поддерживаю и тоже давно об этом просили!

Хотя бы просто возможность делать и выбирать разные подписи.

Когда новое письмо пишешь - подпись подробная, со всеми сайтами-телефонами.

Когда идет переписка - подробные подписи мешают, тут достаточно имя-телефон.

Очень ждем!

htlady
28 января 2016, 00:45

(+1)

yanislav
28 января 2016, 00:45

(+1)

purplesky-rock
28 января 2016, 00:45

Тоже крайне необходима такая функция. На данный момент ровно 10 различных направлений (почтовых адресов) различных контор, и очень нужно чтобы у каждого адреса была своя подпись.

cleper
28 января 2016, 00:45

Полностью с Вами согласен, т.к. в основном подписи для бизнес-ящиков оч. важны и много времени уходит для правки. А еще хуже если забудешь сменить.

(+1)

ponosov.k
28 января 2016, 00:45

(+1)

gmk57
28 января 2016, 00:45

(+1) (особенно про имя отправителя, т.к. часто нужно написать от имени организации)

badgroove
28 января 2016, 00:45
+1
Павел Новосёлов
28 января 2016, 00:45

(+1)

abv-show
28 января 2016, 00:45

Поддерживаю и тоже давно об этом просили!

Хотя бы просто возможность делать и выбирать разные подписи.

Когда новое письмо пишешь - подпись подробная, со всеми сайтами-телефонами.

Когда идет переписка - подробные подписи мешают, тут достаточно имя-телефон.

Очень ждем!

mik-on
28 января 2016, 00:45

поддерживаю!(+1)

magzand
28 января 2016, 00:45
лучше б чат вернули
Андрей Кульбашный
28 января 2016, 00:45

Неожиданно приятная новость - прямо таки мои тикеты были услышаны))Спасибо, Яндекс (и отдельное спасибо за хороший саппорт: вежливость и быстрота ответа - это высокий уровень работников Яндекс)

 

Спасибо!

Дмитрий Абашев
28 января 2016, 00:45

Спасибо за новиночки!

А еще я продолжаю умолять о добавлении опции, позволяющей отключить группировку писем по теме для интерфейса "Trinity"!

Это уже тоже [:]|||||||||[:]

abv-show
28 января 2016, 00:45

тоже поддерживаю! нам нужна настраиваемая группировка по отправителям!

Илья Андреевич
28 января 2016, 00:45

Часто захожу в Яндекс.Почту и вижу,что дата последнего обновления находится в нижнем левом углу.Что ж,вещь очень хорошая. Большое спасибо тем,кто это все придумал. Надеюсь,что и дальше Вы будете так работать для пользователей Яндекс.Почты.:-)(+1)[:]||||||[:]

Дмитрий
28 января 2016, 00:45

А когда же наконец вы допилите контакты? Хотя бы до уровня того де Гугля. 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Что для Вас критично в адресной книге? 

Дмитрий
28 января 2016, 00:45

Все действия доступны только из карточки контакта. Допустим, мне нужно удалить 50 лишних контактов. Во сколько кликов мне это обойдется? ;-)

 

Используйте чекбокся и групповые действия.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Так ведь в адресной книге есть возможность выделить несколько контактов, а потом нажать на большую красную кнопку «Удалить» :) 

Дмитрий
28 января 2016, 00:45

Если у контакта не указан почтовый адрес, чекбокс для него не доступен. Это эпикфейл, разве нт?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Беда, действительно. Учтём, спасибо! 

YaOlegK
28 января 2016, 00:45

+100

В Яндексе не хватает нормальных контактов. Не понятно почему не развивать этот раздел? Для меня дико было, что оказывается нельзя создать контакт только с номером телефона без почты) Короче все круто у Яндекса окромя контактов. 

sergic-chist
28 января 2016, 00:45

Ребят, вот я мечтаю о паролях на определенные папки в почте))))

mihmig
28 января 2016, 00:45

Догадываюсь, вы в фирме пользуетесь одним ящиком для всех?

(или члены семьи пользуются Вашим ящиком)

Это методически не верно - например, при увольнении сотрудника нужно всем раздавать новый пароль. Яндекс-почта для домена Вам поможет.

mihmig
28 января 2016, 00:45

В панельке кнопок (Написать, Проверить..) есть место для 2-3-х кнопок. Можно сделать "кнопки быстрого набора" двум-трём частым корреспондентам.

Иван Дорошенко
28 января 2016, 00:45

О ГОСПОДИ!!!! ОДНИ СДЕЛАЛИ ЭТО!!!!

Спасибо!!!!

Наконец я уберу эти дебильные пары правил, что бы перенести пусьмо в папку уже прочитанным.

bdemon
28 января 2016, 00:45

Спасибо, отлично работаете. Хотелось бы увидеть функцию уведомления о новых письмах по СМС, если возможно...

Творческая студия Раисы Маринкевич
28 января 2016, 00:45

Спасибо Вам! Это удобно и все правильно.

 

romulpo
28 января 2016, 00:45

Круто! Молодцы!
Есть пожелание добавить возможность выбора и добавления нескольких подписей для писем!
Этого очень не хватает)

ydalinchuk
28 января 2016, 00:45

Не знаю как большинству. Но меня исключительно не устраивает, когда в поле "Кому" вместо обычного текста (email получателя) появляется как бы граффический элемент. На него можно навести и далее появится пунткы меню, типа редактировать, удалить и т.д.. Пож-та, сделайте настройку (галочку), для продвинутых пользователей (которым проще работать с клавиатурой, чем с мышкой), которая позволит поле "Кому" - сделать обычным тектовым полем, без всяких там перехватчиков и скриптиков )) Продвинутые юзеры - это залог успеха любой разработки! )) Спасибо.

А в остальном сервисы Яндекса - это круто. Гораздо лучше Гугла и прочих. Факт!

melodiana
28 января 2016, 00:45
А такая настройка уже есть: на этой странице http://mail.yandex.ru/neo2/#setup/abook поставьте галочку "Показывать имена получателей и отправителей вместо почтовых адресов".
Слава победителям
28 января 2016, 00:45
Почему в списке писем периодически появляется такая рамочка?

Она бесит меня, т.к. выделяет совершенно ненужное мне письмо, которое я не просил фиксировать. В результате каких моих действий это происходит, никак не могу понять. Можно ли отключить эту функцию? Или хотя бы как снимать эту рамочку?
Очень раздражает, когда  вместо свежих писем, появляющихся  сверху, тебе вновь и вновь показывают письмо в рамочке, которое уже где-то внизу, и надо крутить вверх, чтобы все же посмотреть те письма, какие только пришли.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Она появляется, когда Вы нажимаете на клавиатуре стрелочки ↑ или ↓

Если Вы не используете управление почтой при помощи горячих клавиш, отключить их можно на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/other

Слава победителям
28 января 2016, 00:45
Спасибо. Видимо, не замечаю, как нажимаю их (!?)
А где можно почитать про все горячие клавиши?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

На той же странице рядом с настройкой есть знак вопроса :) или просто нажмите Shift+7 (в русской раскладке) или Shift+/ (в английской)

Слава победителям
28 января 2016, 00:45
нажимал на знак вопроса, но неправильно, как выясняется (попал на несуществующую страницу).
Спасибо за ликбез.
Слава победителям
28 января 2016, 00:45

Нет, тут что-то не то. По вашему совету отключил использование горячих клавиш.
Вечером опять на одном из писем в списке появилась рамочка. На стрелочки не реагирует, т.е. не перемещается (ну да, ведь галка снята).
Мой вопрос был, не как ее перемещать, а как сделать, чтобы она не появлялась. Зачем Я.почта выделяет мне то, чего я не хочу?

Нашел метод, как убрать ее - обновить страницу. Хотя обычно в обновлении не было необходимости, т.к новые письма "падают сверху" сами (наверно, у меня браузер "с элементами Яндекса".  FF 19.0), и это очень удобно, никакой чат не нужен.

НО! Как только приходит следующее письмо, рамочка вновь появляется. На том же письме, где возникла (непостижимым для меня образом). тут уж я точно ничего не нажимаю. Специально сидел и просто смотрел. Горячие клавиши сейчас отключены.

Новые письма все падают. падают, рамочка уходит вниз за границу экрана. и теперь, даже если скролл в крайнем верхнем положении, при появлении очередного нового сообщения, страница сама прокручивается вниз, чтобы показать мне осточертевшую рамочку.

P.S. посмотрел в Хроме и в Опере. Там рамочка не появляется.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45
Спасибо за информацию! Проверим, почему так может происходить.
Kipelovna
28 января 2016, 00:45

Не дурно, мне немного нравится.))

Не знаю что вы сделали, но спама стало больше приходить.

Хотя я и люблю нашу почту, но тех-поддержка осталяет желать лучшего!

Может и не в тему, у меня перестали приходить письма на почту kgam.ru, просто у меня много аккаунтов завязано на неё, что делать ума не приложу.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Уточните, пожалуйста, какие проблемы возникают при общении со службой поддержки? 

Если Вы получаете спам в папку «Входящие», отмечайте такие письма кнопкой «это спам». Это скорректирует персональные фильтры Спамообороны, а также поможет анализировать все новые виды спама в целом. 

С проблемой доставки писем нужно разбираться более детально. Насколько мне известно, не так давно с доменом kgam.ru были проблемы на стороне администрирования и его настроек, о чём Вам рассказали в нашей службе поддержки. Когда домен был неправильно настроен, на него действительно могли не приходить письма, но мы ничего не могли с этим сделать на стороне Яндекс.Почты, так как проблема была в настройках самого домена. 

Aleksandr Hovanov
28 января 2016, 00:45

Cкажите, когда появиться яндекс Диск в почте для Домена

galinafedorovna1
28 января 2016, 00:45

Из-за вашего обновления почты я не могу попасть в свой ящик. У меня на яндекс 2 уч. записи, в одной из них  сообщения сделала на конверте. Туда не могу попасть. Не принимает логин, пароль. А в другую, без использования конверта попасть можно. Исправте, пожалуйста. galinafedorovna1@yandex.ru 906 081 88 55 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Попробуйте воспользоваться рекомендациями на странице http://feedback2.yandex.ru/mail/access/

galinafedorovna1
28 января 2016, 00:45

Из-за вашего обновления почты я не могу попасть в свой ящик. У меня на яндекс 2 уч. записи, в одной из них сообщения сделала на конверте. Туда не могу попасть. Не принимает логин, пароль. А в другую, без использования конверта попасть можно. Исправте, пожалуйста. galinafedorovna1@yandex.ru 906 081 88 55

nushon2008
28 января 2016, 00:45

Все это отлично.

 

Когда же появится возможность автоматической смены подписи при выборе " Отправлять письма с адреса" в разделе Информация об отправителе?

 

Хотелось бы иметь свой шаблон подписи для отправки с разных ящиков.

Сейчас очень не удобно т.к отправляя с разных ящиков нужно подписывать в ручную.

 

Подобная функция имеется в outlook и других клиентах, но мы за вэб интерфейс Яндекс!!!

 

 

Антон С.
28 января 2016, 00:45

Вопрос и рекомендации по Я.Почта для домена:

1. почемув почте для домена нет "отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма"?

2. сделайте чтобы по приходящим письмам отправлялось SMS-уведомление о новом письме и пусть в SMS-ке будет хотя бы Subject - это очень полезно было бы...

3. А вообще - связь смс и почты - это ОЧЕНЬ сильный инструмент. Здесь есть столько вариантов использования!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

К сожалению, в настройках аккаунтов Почты для домена невозможно указать номер телефона. В будущем мы это обязательно исправим, а пока что это означает, что никакой провязки с SMS для доменных аккаунтов недоступно. 

aigevron
28 января 2016, 00:45

Сделайте тогда, пожалуйста, календарь ПО ДАТАМ в Я.ру, тов.разработчики!

Михаил Королев
28 января 2016, 00:45

1. сделайте возможность иметь несколько заготовок подписей на разные случаи жизни, как в outlook

2. сделайте то, что давным давно есть у mail.ru - применение правил к папке, я хочу навести порядок в почте, создал правило, и новые письма по нему обрабатываются, а я хочу применить к старым

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Спешу порадовать, что мы всё же реализовали возможность делать несколько заготовкой автоматических подписей к письму. Подробности в новом посте блога Яндекс.Почты :)

Константин Тычинкин
28 января 2016, 00:45

Мне интресно, а когда они изменя справа винзу дату с 2012 на 2013? Знаю мелочь, но тесть предчуствие нехорошего

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Уточните, пожалуйста, на какой странице Вы видите неправильный год? 

Константин Тычинкин
28 января 2016, 00:45

Оу, уже поправили, просто больше месяца не изменяли дату

Константин Тычинкин
28 января 2016, 00:45

Но в подписках осталось

Комментарий удалён
Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Самый простой и одновременно надёжный способ не получать ненужную корреспонденцию — реагировать кнопкой «Это спам». Тогда наша Спамооборона будет корректировать персональные правила для Вашего ящика, а также учитывать жалобы при дальнейшей обработке спама и улучшения алгоритмов работы. Разумеется, это работает только в том случае, если речь идёт не о письмах, которые кладутся в папку «Спам» по умолчанию — эта папка предназначена для тех писем, в которых Спамооборона сомневается, и на всякий случай не удаляет их. 

ergaster
28 января 2016, 00:45
о!
sipayRT
28 января 2016, 00:45

Добрый день.

Что-то у меня после последних обновлений в трехколоночной дизайне на почте перестал работать кнопка "Отправленные" :(

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45
Уточните, пожалуйста, актуальна ли проблема в настоящий момент? Если перейти по ссылке https://mail.yandex.ru/neo2/#sent , что открывается?
sipayRT
28 января 2016, 00:45

добрый вечер.

да, проблема актуальна.

при переходе по этой ссылке в третьей колонке появляется отправленное письмо ,а во второй колонке список писем остается тот же, что и во входящих. Т.е. при нажатии на "Отправленные" я перехожу на https://mail.yandex.ru/neo2/#inbox/message/ID_отправленного письма 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Можете проиллюстрировать ситуацию снимком экрана? Если на нём конфиденциальная информация, пришлите его мне на адрес bonifaci@ya.ru 

Светлана
28 января 2016, 00:45
Пожалуйста!!! Верните расположение почты в левый нижний угол экрана!!! Сейчас его расположение вверху справа просто убивает :(
sunmy
28 января 2016, 00:45

Здравствуйие!

Вчера моему почтовому ящику исполнилось 10 лет - даже марочка была, но не устела я её сохранить, думала подольше будет висеть :-(

Как-нибудь можно её получить?

Ну или пошлите туда, куда можно обратиться :)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Можно, например, скопировать марку со страницы http://mail.yandex.ru/promo/new/10let/10 внизу 

zhxjl
28 января 2016, 00:45

Добрый день.

Использую Яндекс.Почту для своего домена. Не могу понять как включить функцию уведомления получателя о письме по SMS, в обычной почте Яндекс (не для домена) эта опция сразу есть.

Если такой фичи в PDD нет - можно ли ждать её появления? Нужная штука.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

К сожалению, пользователи Почты для доменов не могут пока что указать в настройках своих аккаунтов номер телефона по техническим причинам, а значит, не могут и получать какие-либо уведомления по SMS. В будущем мы обязательно это исправим! 

zhxjl
28 января 2016, 00:45

Тогда ещё вопрос: а как быть с Windows Phone - не вижу способов синхронизировать с почтой Яндекса контакты и календари. Есть хоть какие-нибудь адаптеры?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

И снова вынужден Вас разочаровать. Календарь в Яндексе поддерживает синхронизацию по протоколу CalDAV, а Windows традиционно игнорирует этот протокол :) Мы уже думаем над другими способами синхронизации как календаря, так и контактов. Следите за новостями :) 

zhxjl
28 января 2016, 00:45

Я бы не сказал, что вы меня разочаровали сильно. Насколько известно из новостей, Microsoft активно работает над поддержкой протоколов CalDAV и CardDAV в WinPhone 8, во многом благодаря известным закидонам Google в отношении поддержки EAS. Так что если у Яндекса будет возможность синхронизации календарей по CalDAV и контактов по CardDAV, то для владельцев WP всё не безнадёжно.
И ещё вопрос один по почте уже. Если пользоваться почтой Яндекс через IMAP с Windows Phone, то для отправленных с телефона писем создаётся во Входящих отдельная подпапка Sent Items, в то время как из веб-интерфейса исходящие письма помещаются в "Отправленные". Такая же ситуация с удалёнными - с телефона письма помещаются в Deleted Items, а через веб-интерфейс в "Удалённые". Известен ли вам такой "косяк" и есть ли какие-то рецепты по исправлению - чтобы исходящие и удалённые письма с телефона и через веб ложились в одну папку, а не в разные?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

CalDAV поддержан уже сейчас http://help.yandex.ru/calendar/?id=1123254 

Проблема с папками, создаваемыми через IMAP связана с тем, что на нашем сервере папки названы именами, отличающимися от системных папок, принятых в настройках программы, используемой Вами в телефоне. К сожалению, многие программы для системных папок используют собственные названия. В настольных программах чаще всего бывает настройка, позволяющая указать, какие папки нужно использовать в качестве системных, но в клиенте, который установлен в WP по умолчанию, такой настройки нет. И над решением этой проблемы с раздвоением папок мы тоже думаем :) 

zhxjl
28 января 2016, 00:45

Я с IMAP примерно так и понял, просто думал есть какие-то хаки или костыли, чтобы эту проблему решить. Ладно, не буду больше надоедать с вопросами, спасибо за ответы которые в целом обнадёживающие.

 

Я знаю, что Яндекс традиционно не раскрывает своих планов. Но хочется надеяться, что где-то в недрах идёт разработка клиента почты для WP по аналогии с клиентом почты для Android. :)

Удачи!

zimin.zi
28 января 2016, 00:45

Мне не нужно доп опций. От Вас требуется простая пересылка и доставка. Если еще раз подобное получится. я найду другого оператора.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Расскажите, пожалуйста, что именно у Вас не получается настроить или сделать? 

Andrew T.
28 января 2016, 00:45

В конце января в техподдержке пообещали передать вам моё пожелание про размещение рядом с адресом отправителя кнопки поиска всех писем от него (фишка давно существует у mail.ru). Но пока что-то кнопки не видать. Ждём-с дальше:-(

Обнаружил ссылку "Найти все письма от контакта", но не добавлять же ради этого всех в контакты...

Кстати, обнаружил эту же ссылку в информационном "окошечке" после клика по значку цифровой подписи. Думал, что фича, а оказывается - БАГ!:-)

После клика на "дополнительно" нужно оставить появившуюся менюшку открытой, потом сразу нажать на крестик, потом открыть всё повторно. Видимо, незакрытая менюшка по этому сценарию не очищается. Можно и удвоить, и устроить кол-во повторов, и так далее:

Ну и для отображения сведений о цифровой подписи видимо используется она же, потому я эти ссылки и увидел после клика по иконке цифроподписи

apollo2k4
28 января 2016, 00:45
Было бы неплохо если бы в фильтрах автоматического ответа можно было прикреплять файлы.
Чтобы можно было настроить отправку ответа с файлом при письме с определенной темой.
andxbes
28 января 2016, 00:45

верните в почту "яндекс чат "

A.N.Bockanov
28 января 2016, 00:45

А чат разве был?

Никогда его не видел

 

andxbes
28 января 2016, 00:45

Был .  Рядом с "делами",

такая же иконка висела "я онлайн "

ЗРВ
28 января 2016, 00:45

Попробовал загрузить картинки...в настройках показывает,  в письмах нет...видимо еще не все работает?

ya.ya-nfcz
28 января 2016, 00:45

Маргарита Булгаковна

vladimirk2011
28 января 2016, 00:45

Уважаемые сотрудники команды Яндекс. Почта. Наверное. это хорошо, что Вы совершенствуете работу в этом блоге. Но меня вполне устраивала прошлая настройка. Зачем Вы убрали  почтовый ящик? Я привык к внешнему оформленю окна поиска и другим атрибутам странички, когда я открывал интернет, Прошу Вас, верните мне прежнюю заставку и не надо ее менять без моего разрешения. Пожалуйста. Вы парализовали мою работу. Я не очень продвинутый пользователь ПК. Адрес:VladimirK2011@yandex.ru С уважением. Владимир.

charta2013
28 января 2016, 00:45

но издеваться над людьми пустьсть я и тупой но переделать мне Яндекс что проал домик для ввода пароля и логина не приличьно спасибо надеюсь что вы исправите

Дарья Зиновьева
28 января 2016, 00:45

Очень большая просьба, сделайте наконецто полноценную прогу под Ipad!!!

superwear.ru
28 января 2016, 00:45

Коллеги, я столкнулся ВКонтакте с постом на тему Гмейл почты... Высказал своем мнение, о том, что сервис Гмейл весьма не удобен,  тяжел, не современен и не оринтирован на дружелюбность к пользователю, сравнив его с Яндекс.Почтой, которая, на мой, исключительно субъективный взгляд, гараздо лучше. В процессе обсуждения, мне удалось превести массу возможностей, которых нет в Гмейл, но есть га Яндекс.Почте. Однако, был один момент, по которому Яндекс.Почта отстает. Пож-та, исправьте. Нет возможности понять кол-во непрочитанных писем помеченных тои или иной меткой с главной страницы интерфейса.


Спасибо.

Anystarye
28 января 2016, 00:45

Круто ж, блин :) Уже лет пять пользуюсь Яндексопочтой - для людей сделано, чес-слово ^_^

Но старая стартовая страница Яндекса куда удобнее ^_^

 

 

Чего не хватает - возможности делать папки внутри папки "Отправленные".

Или я просто что-то не так делаю? :(

 

 

 

 

clickcenter
28 января 2016, 00:45

Очень большая просьба прикрутить к Почте для домена Яндекс.Диск. Очень ждем! Можем учавствовать в бето тестирование!

Oleg NE
28 января 2016, 00:45

Почему нельзя прикрепить файлы из Яндекс Диска к почтовому отправлению?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45
Быстрой кнопки с выбором из списка файлов Яндекс.Диска действительно нет, но находясь в Яндекс.Диске Вы можете воспользоваться кнопкой в виде конвертика под публичной ссылкой на файл.
В будущем мы подумаем над возможностью добавления описанной возможности в Яндекс.Почту.
Oleg NE
28 января 2016, 00:45

Если отправлять один файл, вроде ничего, но при отправке нескольких файлов начинается гемор.. 

Софья
28 января 2016, 00:45

Чего хотела бы...

1) Чтобы можно было настроить автоматический сбор в папку не только входящих, но и отправленных сообщений - чтобы при настройке правил обработки почты, письма, направленные по определенному адресу, самостоятельно перемещались в папку для этого адресата. И был бы в ящике порядок!!!!

2)Чтобы была возможность отключить опцию показа первой строки письма без его открытия - это не всегда удобно - в идеале, должна быть возможность отключения этой функции избирательно в отношении отдельных писем.

adoborshhuk
28 января 2016, 00:45

Здорово!

 

Еще бы поиск к Яндекс.Ленте в интерфейсе почты прикрутить. Просил об этом, когда лента еще только начала переезжать с lenta.yandex.ru .

 

В свете кончины greader - это просто A MUST

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

В будущем обязательно подумаем, а пока можно воспользоваться поиском по блогам.

ꓗꓥꓣ
28 января 2016, 00:45

Ну сделайте Вы уже крутую технологическую тему, наподобие современных интерфейсов в Adobe или Office 2013. Конечно лучше по примеру Adobe.

Помню один пользователь писал такую просьбу в вашей группе ВКонтакте. Я даже ему зааплодировал, когда прочитал его пост. Даже отлично бы смотрелись кнопки и визуальный стиль наподобие интерфейса Метро из 8-ки. Вот например - очень классный мой взгляд стиль кнопок, или вот - очевидный пример ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ удобного, техно-интерфейса в Adobe.

Я понимаю, что я говорю очень ограниченным языком, но Вы должны меня понять))

Просто хочется чего-то именно вот такого. А то всякие цветочки, медвежонки и снежки уже надоели :(

Еще бы узнать, как называется пободный стиль интерфейсов в программах. Как его звать.

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:45

Было бы очень неплохо разделить список адресов на два: основной и дополнительный. По умолчанию открывается основной, в котором адреса мамы, папы, кошки и т. д., а в дополнительном - куча адресов, которыми пользуемся редко или храним на всякий случай.

ab-bnlx.ru
28 января 2016, 00:45

Сделайте почту и все настройки максимально похожими на Gmail.

megabyte1024
28 января 2016, 00:45

Люди, подскажите как группировку писем по теме отключить?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45
В двухпанельном интерфейсе группировка по теме отключается одноимённой галочкой над списком писем. В трёхпанельном варианте Яндекс.Почты, там, где письма видно одновременно со списком, отключить группировку невозможно.
megabyte1024
28 января 2016, 00:45

Спасибо.

A.N.Bockanov
28 января 2016, 00:45

Тёмик ты кто?

давай дружить 

 

kipiwpartner
28 января 2016, 00:45

Подскажите, возможно ли в Я.Почте импорт(экспорт) "Правила обработки входящей почты"? Спасибо.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Это невозможно.

nespovityy@kinoplan.tech
вчера, 17:09
6 лет прошло, а функционал так и не добавили.
Александр М.
28 января 2016, 00:45

Если на ПК выставлена дата «в прошлом», то опция отправки писем с задержкой работает неправильно. Например «сегодня» – подставляется из неверных настроек ПК. Соответственно в «Исходящие» ложится письмо из прошлого.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Могу порекомендовать выставить дату из настоящего :) Прекратите жить прошлым сегодня же! :) 

Александр М.
28 января 2016, 00:45

Если Вы больше ничего не хотите добавить, то вынужден заметить, что не все шутки способствуют взаимопониманию.

mmarshagina
28 января 2016, 00:45

не знаю куда обратиться..зашла в почту ,а тут такое написано -

Произошла ошибка.

Попробуйте обновить страницу браузера или повторить попытку через несколько минут.

что делать???никогда такого не было...

bv-dom
28 января 2016, 00:45

Друзья, поддержите, пожалуйста, мою идею, чтобы она дошла до Яндекса: необходимо сделать так, чтобы можно было группировать письма по автору письма, т.е. сейчас письма группируются по теме, но это весьма глючная вещь, она скидывает письма разных авторов в кучу где в теме есть одно и тоже слово. Я предлагаю сделать группировку чисто по автору, чтобы в одном месте лежала вся переписка с этим человеком - все его письма и все мои ответы на них.

A.N.Bockanov
28 января 2016, 00:45

Как поёт Иван Дорн мне нравится.

У него и песни хорошие для меня-(+1)певец 10 баллов.

golubeva-t
28 января 2016, 00:45
несколько дней не могу зайти в нормальную почту. Загружается только "облегченная версия", это неудобно. Скорость соединения проверила, браузер обновила - без толку. :( что это может быть? Что еще можно попытаться сделать?
LyudVik
28 января 2016, 00:45
Почему в Почту стали приходить не все комментарии под фотками? Это как-то выборочно, кому повезло? Нахожу их случайно под самими фотками, в то время как в почту они не приходили.
rose19902006
28 января 2016, 00:45

У меня возникла следующая проблема,я вставляю в подпись письма картинку и сохраняю ее в настройках подписи,но когда начинаю письмо или пишу ответ,картинка не появляется.  

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Картинка может появляться только в том случае, если Вы пишете ответ через полную форму, используя кнопку «Ответить» вверху страницы, над текстом письма, а не внизу. 

Игорь Л.
28 января 2016, 00:45

Будет ли возможность читать подписки на Андроиде? Если этот вопрос не по адресу, то подскажите пожалуйста кому его задать.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Вы и сейчас можете читать подписки через мобильный интерфейс по адресу http://m.lenta.yandex.ru

Игорь Л.
28 января 2016, 00:45

Да. Но это требует авторизации. В то время как приложение Яндекс-почты для Андроида использует авторизацию из списка сохраненных аккаунтов. Хотелось бы какое-то подобное приложение для чтения подписок.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Вближайшее время такое приложение обещать не можем, но в будущем мы подумаем о такой возможности.

Игорь Л.
28 января 2016, 00:45

Спасибо.

ira.coda
28 января 2016, 00:45

Прошу выслать действующий пароль для входа в почту.

tat.el2013
28 января 2016, 00:45

Добрый день. Может я, что то не так делаю? Собрала письма в свою папку, а как потом это письмо открыть не понятно. Нажимаю "папки", а там письмо не открывается. :-(Если в папку положил-то уже ни открыть, ни ответить нельзя?!

max4396
28 января 2016, 00:45

Планируется ли добавление функционала "отправка письма с другого почтового ящика". По сути превратить Яндекс.Почту в полноценный почтовый клиент. Я забираю письма с нескольких почтовых ящиков, а отвечать приходится с каждого ящика в отдельности. По этой причине я предпочитаю почтовый клиент, а не сайт Яндекс.Почты

Спасибо! Растите дальше ;)

 

abv-show
28 января 2016, 00:45

А куда делась возможность из письма автоматически создавать Дело?

когда-то где-то было и пропало, когда понадобилось...

odemysheva
28 января 2016, 00:45

Здравствуйте! Я необычайно благодарна Вам за предложенное оформление почтового ящика.Ваше стремление к постоянному обновлению очень симпатично. Ольга

Алексей П.
28 января 2016, 00:45

Было бы удобно сделать, чтобы при прикреплении файла - его имя автоматически подставлялось как тема письма.

nel.litowchina2013
28 января 2016, 00:45

На    сколько    мне     кажется   ,   что     этот   человек  .   Есть   такой  персонаж   из  нашумевшего    романа  М,  А.    Булгакова  Мастер   и     Маргарита.   И   погибнет,   он   очень    страшно.  Трамвай     отрежет   ему     голову.

iTriz
28 января 2016, 00:45

Единственный веб-интерфейс почты которым я могу пользоваться вместо привычного почтовика.

Есть небольшая просьба - сделайте возможным менять порядок созданных папок в "Почта → Настройка → Папки и метки"

 

 

sun-horse
28 января 2016, 00:45

Здравствуйте! Я в один ящик собираю почту со всех своих адресов. Огромная просьба! Добавьте возможность создать разные подписи для разных учетных записей. И еще, было бы гораздо удобнее, если вы добавите функцию ответа на письмо с того же адреса на который оно и прилетело, а то ужасная путаница получается.

Святослав Бойков
28 января 2016, 00:45

Сделайте, пожалуйста, возможным смс оповещение.

kapitulskyag
28 января 2016, 00:45

Привет. Сервис отличный, есть одна просьба по работе "Почты для домена".

Почему-то нельзя загрузить фотку или логотип компании в настройках почты, хотя в обычной почте есть загрузка фотографии владельца ящика, которая отображается потом рядом с письмом при получении. Просьба добавить возможность загружать фотку автора письма (или логотип компании) и в "Почту для домена". А то мои клиенты сейчас получают письма от меня без картинки - мелочь, но она некоторых раздражает

Наталья
28 января 2016, 00:45

А куда делась кнопка "сохранить как черновик"?  неудобно стало ждать пока почта автоматически сохранит (особенно если интернет зависающий и ждать долго).

я черновиками пользуюсь для сохранения нужной инфы, потому что потом можно из любого места получить к ней доступ. 

apelsin270703
28 января 2016, 00:45

здравствуйте! подскажите, как закрыть страничку? 

vgryshchenko
28 января 2016, 00:45

Прошу Вас убедительно вернуть в Яндекс.Почту функцию раскладки входящей почты по папкам, а также обозначение писем метками. Я переслал и скриншот, терпеливо ожидал выхода исправления, но вынужден настойчиво просить Вас, так как ящик входящей почты растет с очень большой скоростью, а вести архивирование невозможно.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45
Уточните, пожалуйста, куда Вы отправляли скриншот? Можете опубликовать его здесь в комментариях? Возможность раскладывать письма по папкам как вручную, так и автоматически, а также ставить на письма метки по-прежнему есть и работает.
vgryshchenko
28 января 2016, 00:45

я пытался подцепить скриншот здесь через блог. Но не нашел места для подключения файла

cheremshantsev.sasha
28 января 2016, 00:45
vse goood
ODC.COM
28 января 2016, 00:45

Добрый день

Подскажите как отключить цепочки писем?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:45

Вам следует снять галочку «Группировать по теме» вверху справа в Почте. Тогда письма будут отображаться отдельно друг от друга.

propipo
28 января 2016, 00:45

Сделайте возможность отключения группировки писем в цепочки, чтобы почта выглядела обычно.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:45

Отключить группировку возможно, сняв галочку с пункта «группировать по теме» над списком писем. 

lidertrans888
28 января 2016, 00:45

Добрый день,а у меня не получается в подпись логотип. в вариантах выбора подписи она с картинкой,а в отправленных-без. Что я делаю не так?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:45

Добрый!

Если в настройках логотип корректно отображается, то при написании письма нужно просто нажать кнопку "Оформить письмо" справа от поля для ввода текста. Тогда всё получится!

kir-lim
28 января 2016, 00:45

Подскажите, пожалуйста.

У меня работает сбор почты с другого ящика. Как сделать, чтобы к этим письмам применялись правила обработчика?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:45

Добрый вечер!
Вам следует в настройках сборщика изменить протокол на POP и выбрать папку сохранения писем "Входящие". Сохраните изменения и тогда правила будут срабатывать и на собранные письма! 

htlady
28 января 2016, 00:45

Спасибо за вашу работу!

Ящик на ya.ru у меня давно №1. Не тормозит, достаточно просто и при этом функционольно, можно передавать большие файлы, часто обновляется/дополняется/что-то новое (иногда так часто, что не успеваешь вникать :-O).

Вопрос про "шаблоны" писем.

Доступ к созданным шаблонам действительно только через "черновик" (в "теме письма" можно выбрать один из существующих шаблонов)?

Или я не заметила, и где-то на главном интерфейсе почтового ящика тоже есть кнопка доступа к шаблонам?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:45

Спасибо за такой комментарий!
"Шаблоны" – это подпапка "Черновика". То есть если у Вас развернут список папок слева, то в один клик Вы можете нажать на "Шаблоны" слева и открыть список созданных. Или же, как Вы указали, при написании письма в поле "Тема" кликнуть на "Шаблоны". 

htlady
28 января 2016, 00:45

Точно, есть!

Говорю же, "не успеваешь вникать"))

Спасибо

remont@inside-decoration.ru
28 января 2016, 00:45

Проблема. В настройках подписи настроил текст и картинку, но при созданиии отображается только текст. Почему это может быть? Формат картинки пнг. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:45

Добрый вечер!

А как именно Вы вставляли картинку? Нужно загрузить её на хостинг, а затем вставить прямую ссылку на картинку в подпись.

Также надо не забыть при создании письма справа нажать "Оформить письмо". Тогда всё в письме будет отображаться так, как и в настройках. 

remont@inside-decoration.ru
28 января 2016, 00:45

1) Картинку вставлял через хостинг, а затем прямую ссылку на картинку в подпись.

2) При ответе вам через почту, подпись и катинка отобразилась великолепно.

3) Создал новое письмо. написал текст. Нажал "оформить письмо" все осталось без изменений. только текст. картинка не отображается

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:45

А можете, пожалуйста, прислать нам ссылку на изображение и скриншот проблемы через форму обратной связи? Будем уже детально разбираться. 

talant@scentlinq.kz
28 января 2016, 00:45

Такая же проблема. Картинка на подписи есть, при отправке ее нет совсем.

vadim.medyanowsky
28 января 2016, 00:45

А помощь обновляется?

kamalov1952
19 февраля 2016, 12:26
нужна кнопка занесения в черный список в письмах в папке Спам
popov@bimeas.com
12 апреля 2016, 18:09
у меня не получается добавить картинку в подпись- а в этом крайняя необходимость.
эта функция точно работает?
kosta1020
30 апреля 2016, 03:49
Уже нескольколько месяцев как  исчезла функция УПОРЯДОЧИТЬ ПО ОТПРАВИТЕЛЮ,остальные остались--интересно это будет исправлено--функция очень удобная когда приходит много писем от разных отправителей
as0611
13 мая 2016, 13:10
kosta1020,
я думаю, теперь у них эта возможность реализована через поиск по письмам с последующим уточнением параметров поиска.
kosta1020
13 мая 2016, 15:39
as0611,
да я уже как только не пыталась,у меня много контактов ,от которых постоянно в течение суток идет много писем  и вот эта функция очень подходит сгруппировать как надо----больше всего я боюсь,что будет так же как несколько лет назад--мне пришлось отказаться от Яндекс браузера--хотя очень нравилось---в рождественские праздники там что-то глюкануло,написала в техподдержку,они вели со мной долго переписку,в результате  которой я поняла-вопрос перекладывается с одного на другого ,а решения нет-в результате пришлось удалить Яндекс браузери уже искать чем пользоваться---и про это я писала в тех поддержку-и опять то же  самое--сюда написала как уже крик души-может тут услышат
М М
4 мая 2016, 14:43
Что толку писать, нас здесь все равно НЕ СЛЫШАТ. Уже сколько писала и от этого сообщения мало толку. Прошу вернуть кнопку для работы с почтой УПОРЯДОЧИТЬ ВСЕ ПИСЬМА ПО ОТПРАВИТЕЛЮ. Работать стало не удобно, приходится тратить много времени. Если не вернете перейду на мейловскую почту.
http://f20.ifotki.info/org/4dfe52f0889dc8c3d9cab2416132ccb9d5187f245021486.jpg
as0611
13 мая 2016, 13:07
Здравствуйте! У меня такая проблема: недавно попробовал добавить простую картинку JPEG размером примерно в 100 кб путём перетаскивания её в поле для редактирования подписей. Затем я обозначил её как объект гиперссылки, указывая сайт моего работодателя.
Всё вроде бы хорошо, данная информация отображается в поле для подписи при создании письма, но на следующий день картинка куда-то исчезает. При попытке повторного редактирования виден какой-то мелкий бесцветный объект, который также обозначен как объект гиперссылки, но визуально сама картинка нигде уже не отображается. Досадно!
Помогите советом, можно ли что-нибудь сделать?
Спасибо.
ceo@shpharma.ru
24 мая 2016, 13:17
ну и как добавить картинку? с диска не загружается, а предлагает вставить инет-ссылку
v.yamin@restream.in
15 июля 2016, 18:24
Ребят, раз у вас есть почта для бизнеса, так сделайте фичу или хотя бы hotlink - out of office. Когда уходишь в отпуск это ж адок, сколько нужно кликов сделать, чтобы настроить уведомлялку, что с такого-то по такое ты в отпуске.
Тимофей, служба поддержки
18 июля 2016, 16:48
Здравствуйте!


Спасибо за интересное предложение! :) Отправляем команде!
alonet
20 июля 2016, 20:15
У Вашего почтового ящика имеется ценная функция - "Сбор почты с других  ящиков". Но исполняется она  бесконтрольно, что сводит на "нет "преимущество этой функции для почты в целом, в случае ожидания срочного письма на другой ящик.

Я считаю что необходимо ввести функцию "Проверить почту" на каждом отдельно подключённым "другом" ящике, в таком случае функциональность операции "Сбор почты с других ящиков" поднимется на порядок, и снимет необходимость для клиента выхода из почтового ящика Яндекса, и вход другой ящик (особенно касается ящиков Яндекса), для получения срочной почты. С Уважением Вадим Борисов.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 18:21
Добрый день!
Увы, не совсем понятно, что именно Вы имеете в виду под словами "бесконтрольно". Расскажите, пожалуйста, какие именно трудности Вы испытываете при использовании сборщика?
alonet
6 сентября 2016, 19:31
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день. "Бесконтрольно" я имел ввиду отсутствие  информации о периоде,  возможности контроля и изменения периода опроса подключенных почтовых ящиков к основному.
У меня довольно часто возникает проблема оперативного получения информации из дополнительных ящиков, при подтверждении паролей, регистраций, при работе с банками, где таймируется период подтверждения пароля.

И мне, имея подключенный ящик проверки писем к основному ящику, приходится выходить из основного , заходить в дополнительный для получения оперативной информации.

Имененно поэтому я и предложил создать возможность  проверки почты подключенного дополнительного ящикя, по требованию пользователя.
 С Уважением Вадим Борисов.
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:53
Вадим, сборщик работает в интервале от 5 минут до нескольких дней. И основная причина - это доступность самого сервиса, с которого собираются письма. Если Вам необходимо, чтобы письма приходили мгновенно, Вы можете настроить переадресацию с ящика, в который они приходят в Ваш основной ящик. Могу помочь Вам с такой настройкой.
Управление образования
6 сентября 2016, 16:02
Задавал вопрос: "Как сделать правило, чтобы все письма по дате старше 1 месяца автоматически перекладывались в заданную папку. (При входе в почтовый ящик через web интерфейс)"
получил ответ от "Служба поддержки Яндекса": "К сожалению, в правилах на сегодняшний день нет возможности указывать временные интервалы, когда нужно обработать письма. Они срабатывают или моментально, или же применяются к существующим письмам вручную, с помощью кнопки "Применить к существующим".


Ладно, упростим для понимания, что я хочу 
создаем правило 
Применять ко всем письмам, кроме спама с вложениями и без вложений
Если выполняется хотя бы одно из условий
"здесь необходимо добавить такое условие - дата получения письма или диапазон дат"

Выполнить действие Положить в папку


Правило буду запускать вручную, надо чтобы письма с определенной датой или диапазоном дат перекладывались в заданные папки
Неужели так сложно сделать условие - отбор писем по датам их получения?
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 17:43
Добрый день!
Насколько я вижу, коллеги Вас поняли и направили Ваше пожелание команде сервиса. Не переживайте, оно не затеряется.
Н1
20 сентября 2016, 07:26
Новый интерфейс почтового ящика очень неудобный. Как вернуть прежнюю версию? Как поставить метку на письме? Почему не оставляете выбора остаться на старой версии или выбрать новую? какое-то неуважение к пользователям
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:40
Добрый день!
Выберите письмо галочкой, а затем нажмите на кнопку Метка в панели кнопок действия над письмом. Если кнопки не видно, необходимо нажать на кнопку в виде трёх точек, а затем выбрать пункт Метка в выпадающем списке.
Увы, технически невозможно поддерживать две разных версии. Предыдущий интерфейс устарел морально и технически. Мы уважаем мнение наших пользователей, поэтому в течение нескольких месяцев будем ещё меняться с помощью всех предложений, что мы получаем.
Удалённый пользователь
19 октября 2016, 11:41
Не отображаются картинки в подписи. Картинка с яндекс диска
Тимофей, служба поддержки
11 ноября 2016, 18:50
Добрый вечер!
Напишите, пожалуйста, о проблеме в службу поддержки через форму на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). Коллеги обязательно помогут. 
info@gift2gift.ru
28 октября 2016, 11:30
Простите, теперь нет возможности добавлять картинку в подпись? https://yadi.sk/i/g-bjfi5QxjEQd
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:25
Возможность есть! Нужно нажать на квадратик (вот то место, куда указывает стрелочка на Вашем скриншоте). Попробуйте, пожалуйста! "Деревце" мы на этом месте дорисуем, но чуть позже:)
SM7681104
20 января 2017, 13:19
Добрый день!
столкнулся с проблемой добавления фото в подпись.
К сожалению нет ярлыка что бы загрузить лейбл с жесткого диска ПК.
Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 16:37
Добрый день!
На кнопке действительно может не отображаться картинка, но сама она должна работать. Проверьте, пожалуйста. Кроме того, картинку можно просто перетащить в подпись.
alliance-klimat
21 марта 2017, 17:44
С недавних пор заметил, что форматирование подписи для винды и для андроида перестало совпадать. 
В андроиде к переносу строки добавляет дополнительные пустые строчки, т.е. если отправлять письма с ПК, тогда подпись выглядит красиво. Если отправлять через андроид, в подписе появляются пустые строки, например между телефоном и именем четыре пустые строки..
Несколько раз полностью переписывал текст подписи (без копирования со сторонних редакторов), ничего не помогает.
Тимофей, служба поддержки
23 марта 2017, 21:33
Уточните, пожалуйста, речь идёт о приложении для Андроид или о мобильной веб-версии? Вы используете планшет или телефон?
Олег Г
23 марта 2017, 21:47
Тимофей, служба поддержки,
пробую через телефон как в мобильной версии, так и в приложении (результат одинаковый). 

Подпись пробовал переписывать с нуля в разных браузерах, т.е. от браузера это не зависит.

Также обратил внимание, что при каждом сохранении подписи появляются дополнительные пустые строки, даже если ничего не редактировал а просто зашел в редактор подписи и нажал сохранить. При одном сохранении появляются по одной доп. пустой строчке, при повторном сохранении уже четыре пустые строчки.
Обновлено 23 марта 2017, 21:48
Тимофей, служба поддержки
24 марта 2017, 14:23
Добрый день!

С подобной проблемой мы ещё не сталкивались. Информацию об этом стоит передать разработчикам. Не могли бы Вы сообщить о проблеме через форму обратной связи приложения (Настройки - Помощь и обратная связь)?
office@kazecology.kz
6 июня 2017, 05:44
Здравствуйте, перестала работать почта люди пишут,  письма не доходят и от нас тоже не уходят подскажите что делать? 
Тимофей, служба поддержки
6 июня 2017, 22:36
Уточните, пожалуйста, Вы получаете отчёты о недоставке писем при отправке из ящиков домена?
Удалённый пользователь
27 апреля 2018, 12:26
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, логику того, что Правила обработки автоматически применяются только к исходящим письмам.
И, второе - если по первому воопросу есть у вас свои соображения, почему так, то почему бы не сделать кнопку ручного применения правил, но сразу всех (например может быть несколько адресатов, а нужно по каждому поставить свою метку по отдельному правилу для каждого человека)
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:32
Здравствуйте!
Правила обработки НЕ применяются к исходящим письмам.  На исходящие письма можно ставить метки (и для этого можно сделать отдельное правило). Если речь идёт именно об уже отправленных письмах, то на них правда можно применить правило обработки вручную.
Если есть возможность, пожалуйста, опишите свою задачу чуть более подробно и предметно - я постараюсь Вам помочь.

Андрей Жуков
10 мая 2018, 14:04
Тимофей, служба поддержки,

чтобы применить правило вручную, надо  внимательно вычитать получателей и можно ошибиться с выбором правил (да ещё и в правило сначала надо зайти, нет же кнопки Применить на каждом правиле, рядом с Вкл/Выкл и Редактировать), а если бы была кнопка Применить все правила ко всем имеющимся письмам, то ошибок бы не было. Правила обработки существуют для упорядочивания, а как реализовано сейчас (см. выше, надо следить какие правила применяешь,) то для всех , кроме входящих, теряется смысл.


А , если не секрет, почему нет автоприменения правил для всех писем, а только ко входящим?
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 14:17
Андрей, спасибо! Понял Вас про применение.
По поводу автоприменения - не совсем понятно, каким образом в этом случае работать с отправленными письмами. Человек может забыть про правило и ожидать письма в этой папке.
Андрей Жуков
10 мая 2018, 16:40
Тимофей, служба поддержки,

Хм, логично. Но вот я, к примеру, в своей работе не фасую по разным папкам а леплю правилами и вручную ярлыки  с людьми и названиями проектов.  
Может , хотя бы, для правил, где из действий - нет перемещений, а только, например, пришпиливание ярлыка, возможно автоприменение реализовать без опасений ?


А по поводу "Человек может забыть про правило" - а если человек специально завёл ящик под конкретную цель и точно не "забудет" и ему позарез нужна эта возможность?
Тимофей, служба поддержки
14 мая 2018, 11:39
Здравствуйте! Большое спасибо за более подробное описание! Теперь Вас понял. Команде обратную связь направил!
zwilling
5 ноября 2018, 22:04
Тимофей, служба поддержки,
Присоединюсь к просьбе ввести автоматическую сортировку отправленных. Аргумент «Человек может забыть про правило и ожидать письма в этой папке» точно также можно применить к входящим. А лучше его вообще не применять, потому что человек, наверное, для того и делает правило, чтобы искать все письма определённого типа в определённое папке. А когда для того, чтобы посмотреть некоторую переписку как целое, нужно нажать кнопку настроек, потом ссылку «правила», потом найти нужное правило в списке, потом зайти в его редактирование, нажать кнопку применения и наконец вернуться к письмам — это крайне неудобно.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2018, 13:05
Добрый день!



Прошу прощения, что долго не отвечал. Понял и передал Ваше пожелание команде. Кстати, пожелания можно оставлять вот здесь: https://yandexmail.userecho.com/ .
zwilling
29 декабря 2018, 17:49
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо!