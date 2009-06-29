Блог Почты

Блог Почты

Яркие письма

Сегодня у нас две новости.


Во-первых, мы обновили панель редактирования текста на странице написания письма, добавив туда много новых возможностей.

Теперь можно выбрать шрифт из предложенных вариантов, изменить его размер и цвет (букв и фона под ними). Еще вы можете изменить выравнивание текста. Письма перестали быть черно-белыми и скучными - теперь они цветные!

Кроме того, в Яндекс.Почте появились смайлики. Когда вы общаетесь по почте, вы не видите своего собеседника и не знаете, грустит он или смеется. А смайлы – простой и удобный способ выражения эмоций. Выбрать смайл, соответствующий вашему настроению, и разнообразить письма можно с помощью панели редактирования текста, которая доступна на странице написания письма в режиме «С форматированием».

 


Ну а во-вторых, с сегодняшнего дня письма от Facebook, FriendFeed, Хабрахабр, МирТесен и Twitter начнут помечаться «родными» значками, и их можно будет легко найти в списке писем. Напоминаем, что с момента запуска Новой Почты метками помечаются письма от сервисов Яндекса, а так же от сервисов Одноклассников, ВКонтакте, LiveInternet и LiveJournal.

98 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
PORT-M
28 января 2016, 01:12
Большое спасибо, я очень доволен. Почта - то что я больше всего использую в Яндексе.
PORT-M
28 января 2016, 01:12
С большой улыбкой пошел тестировать.
Уважаемые администраторы, здесь можно будет оставить пожелания по данной функции?

P.S. Что значит корона у меня на аватарке? :)
Yalena51
28 января 2016, 01:12
корона означвает получение очередного Ку, в вашем случае полд номером 3
PORT-M
28 января 2016, 01:12
А что такое "Ку" ? О_о Дайте мне силку на "помощь"
PORT-M
28 января 2016, 01:12
Все, спасибо, нашел :)
Яндекс.Почта
28 января 2016, 01:12
Да, пожелания по работе Яндекс.Почты в целом и данного функционала в частности можно оставлять здесь.
PORT-M
28 января 2016, 01:12
Есть возможность включать HTML-режим для более продвинутих пользователей? Пример: форма добавления коментария здесь на блоге. Я бы с радостью воспользовался такой функцией.
Е.
28 января 2016, 01:12

Нет. До сего дня такой нужды не было.
Мы подумаем, спасибо.

Ming13
28 января 2016, 01:12
Помнится, пару недель назад отправлял в саппорт идею о иконках Твиттера и Хабра. И вот — реализовали!

Спасибо, ребят! Вы — лучшие!
Дмитрий Куликов
28 января 2016, 01:12
Немного не по теме новости, но всё же.
После ввода в эксплуатацию IMAP было бы логично сделать и синхронизацию контактов между веб-интерфейсом и десктопными приложениями. Если я ничего не путаю - это реализуется стандартными средствами протокола IMAP...
Е.
28 января 2016, 01:12

Спасибо за идею.
IMAP находится в режиме бета-тестирования, что означает в том числе и то, что не весь задуманный функционал удалось реализовать к этому моменту.

a-shen
28 января 2016, 01:12

:-)  вот этих кругленьких, желтеньких маловато. Хотелось бы побольше и анимированых, что бы одним смайлом заменить половину предложения. Часто так делаю, а в почте этого сильно не хватает. Очень прошу, это ж не трудно.

rjkz55555
28 января 2016, 01:12

Добрый день яндекс почта. Объясните мне пожалуйста, что показывает у меня в яндекс браузере счетчик непрочитанных писем. Всего входящих у меня 54, непрочитанных 0, а он показывает число - 35 новых писем. Подскажите, откуда эти 35 и если это неправильно, то как исправить.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:12

Добрый день! 

А на каком именно адресе возникает проблема? Мы всё проверим!

rjkz55555
28 января 2016, 01:12

rjkz55555@yandex.ru

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:12

Спасибо, проблемой уже занимаемся.

Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на Ваше понимание!

rjkz55555
28 января 2016, 01:12

 Спасибо Тимофей!

ramil1017
28 января 2016, 01:12
Офигеть! ЦВЕТНЫЕ Письма!
Доделали бы метки лучше.

ЗЫ: свою почту откатил до класик, ибо доделана, в отличии от модерн и нео.
Яндекс.Почта
28 января 2016, 01:12

Добрый день!
Скажите. пожалуйста, что именно в функционале меток вызывает у Вас чувство недоделанности?

ramil1017
28 января 2016, 01:12
Скажем, то, что я не могу сделать автоматическое добавление меток (в фильтрах нет такого действия как "добавить метку"), или вы этом есть тайный смысл?
По моему, метки - альтернатива папкам, но без автоматической фильтрации и добавления меток они не могут достойно конкурировать.

Я ещё о чем-то было писал в "ложке дегтя", но уже плохо помню.

В общем, из нововведений понравились, главным образом, цепочки писем, да, они замечательны.

Всё-же, надеюсь на дальнейшее развитие почты, и, после какого-нибудь из ваших постов здесь я на на нее снова перейду).
Е.
28 января 2016, 01:12

Меток в фильтрах на данный момент действительно нет, и в этом нет никакого тайного смысла - их просто еще не внедрили в бета-версию.
Что же касается "ложки дегтя", то вы просили сделать более эргономичный способ постановки меток, например, аля правое меню в windows.
Я думаю, что постепенно мы сделаем то, что понравится и Вам.
p.s. Спасибо за отзывы. Будем рады видеть вас среди постоянных пользователей Яндекс.Почты.

ramil1017
28 января 2016, 01:12
а, действительно, оно же ещё бэта, ладно, ждем)
Stanislav Pi
28 января 2016, 01:12
Увидел что речь зашла о функционале меток, поэтому решил вот добавить от себя.
Мне кажется что 8-ми цветов для меток явно маловато. У меня есть целлые группы писем которые мне не хочется распихивать по папкам, а удобнее было-бы увидеть все в одном месте. Так вот цвета меток у меня закончились очень быстро и поэтому пришлось использовать несколько меток однового цвета (например когда есть основная работа и фриланс, или рабочие контакты нескольких типов - коллеги, клиенты, руководство). При просмотре писем приходится вчитываться в тему письма, хотя метки, вроде как по замыслу, предназначенны для того, чтобы как раз этого не делать  На одном из импортных почтовых серверов (имен не называю :)) предложенно порядка 24 цветов для оформления меток - при этом меняется как сам цвет метки, так и цвет текста метки (но при этом остается читаемым), что очень удобно для таких пользователей, как я.
Поэтому хочу попросить Вас - постарайтесь довести метки в финальной версии до большего разнообразия нежели 8-мь цветов. Заранее спасибо :)

З.Ы. И мне кажется было-бы удобнее если в списках писем в папках, письма были-бы разделены тонкими горизонтальными линиями :)
Е.
28 января 2016, 01:12

Спасибо за замечания.
Мы обязательно их учтем.

Иван
28 января 2016, 01:12
спасибо за значки, оформлением не пользуюсь, не могу оценить. несколько предложений: 1. если нажимаем на ссылку "Просмотреть свежие сообщеиня в папке" и если сообщение одно, то хотелось, чтобы оно открывалось автоматически для просмотра 2. в метке "Непрочитанные" написано 81 (это неправильно, у меня 1 непрочитаноое + 71 непрочитанных спама) сообщение, нажимаю на неё, показывается только одно 3. серый блок сверху списка писем имеет место увеличиваться по высоте и список прыгает, это раздражает и сбивает (например когда сначала нет галочек он маленький, потом выбрали пару писем, в с сером поле написано выбрано столько-то и он стал 2 строки, разрешение экрана 1024 по ширине)
Иван
28 января 2016, 01:12
4. хотелось бы группировать не только по обсуждениям, но и по отправителю (вывести список писем от конкретного человека и переписку с ним) сейчас если он мне послал несколько писем, они показываются отдельно
Е.
28 января 2016, 01:12

1. Спасибо. Подумаем
2. Действительно, закралась небольшая ошибка. Поправим.
3. при 1024 вспомогательная строка не должна разъезжаться. Могу я попросить вас выложить снимок экрана?
4. Спасибо. На данный момент реализовано далеко не все, что задумано.

richlan
28 января 2016, 01:12
очень хочу, такую палитру - в меню редактирования моей подписи.

а так,,, просто молодцы. рисовалка, цветные письма...
Иван
28 января 2016, 01:12
сейчас еще раз проверил, вторая строка появляется когда выбираются галочкой и прочитанные и непрочитанные письма: Серая полоска в одну строку: Выбрано одно письмо. Пометить его как прочитанноенепрочитанное. Удалить, снять выделение, ответить. В две строки: Выбрано 2 из 30 писем на странице. Пометить их как прочитанные, непрочитанные. Удалить, снять выделение.
Е.
28 января 2016, 01:12

Скажите, пожалуйста, браузер и его версию.

Иван
28 января 2016, 01:12
система Ubuntu 9.04 (jaunty) браузер FireFox 3.0.11, в 3.5b4pre тоже самое размер серого блока 759x18 когда одна строка, 759x32 - когда две
Е.
28 января 2016, 01:12

Спасибо, нашли.
Будем чинить.

elga63
28 января 2016, 01:12
Класс!!!! А когда такая же панель будет у я.РУ? Со смайлами и ЦВЕТНЫМ текстом?
Systems.Architect
28 января 2016, 01:12
А почему "родные" значки только на новые письма? :(
akamenyar
28 января 2016, 01:12
У меня не работает нормально поиск по письмам. Ищет очень примитивно: кажется, только по теме письма. Не ищет по тексту письма и по вложенным файлам. В расширенном поиске никакой реакции на установку галочек "входящие" или "отправленные". Все равно ищет везде.
Объясните, если я что-то не так делаю. Но странно, что у такого монстра поиска как Яндекс, поиск в ящике реализован плохо.
Е.
28 января 2016, 01:12

Для того чтобы осуществить поиск по телу письма необходимо воспользоваться расширенным поиском, для этого в результатах поиска надо кликнуть по ссылке "расширенный поиск".

Что же касается поиска по папкам - спасибо. Посмотрим.

vremennyy
28 января 2016, 01:12
в новом оформлении не хватает шкалы, показывающей, на сколько процентов заполнен ящик.
Е.
28 января 2016, 01:12

В Яндекс.Почте ящики имеют неограниченный размер.
Поэтому шкала заполненности ящика просто не имеет смысла.

vremennyy
28 января 2016, 01:12
уже неограниченный? помню, не так давно был переход со 100 мб на 10 гб. но если так, то могу только сказать, что с каждым днём новая почта радует меня всё больше. :)
Е.
28 января 2016, 01:12
Спасибо. )
vremennyy
28 января 2016, 01:12
единственный недочёт только, что счётчик непрочитанных писем считает зачем-то письма с папки "спам". хотя открываешь непрочитанные письма - а там пусто.
Е.
28 января 2016, 01:12

Можно посмотреть на снимок экрана?

vremennyy
28 января 2016, 01:12
можно. только ближе к выходным. сейчас нет возможности.
кстати, можно как-нибудь пробить, когда я создал ящик на яндексе?
Е.
28 января 2016, 01:12
Обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки пользователей: support@yandex-team.ru.
vremennyy
28 января 2016, 01:12
обещанный снимок
http://s41.radikal.ru/i094/0907/5d/c547d2cbad63.jpg
Е.
28 января 2016, 01:12
Укажите, пожалуйста, на каком логине это воспроизводится? vremennyy?
vremennyy
28 января 2016, 01:12
да, именно vremennyy.
Е.
28 января 2016, 01:12
Спасибо. Действительно есть проблема. Починим в ближайшее время.
vremennyy
28 января 2016, 01:12
счётчик заработал, как надо. спасибо.
akamenyar
28 января 2016, 01:12
А почему в neo не работают горячие клавиши: http://help.yandex.ru/webmail/?id=932919
Е.
28 января 2016, 01:12

Правильная ссылка на список горячих клавиш для "Нео" - http://help.yandex.ru/neomail/?id=1045973.
На ссылке, по которой зашли вы, перечислены горячие клавиши "Модерна" - интерфейса образца 2006 года.

Пожалуйста, попробуйте, еще раз воспользоваться горячими клавишами в "Нео" (http://mail.yandex.ru/neo/).
Если не получится, убедитесь, что эта настройка у Вас включена. Проверить это можно здесь: http://mail.yandex.ru/neo/setup_interface.

lists
28 января 2016, 01:12

Егор, я правильно понимаю, что в помощи «Яндекс.Почты» нет раздела со списком горячих клавиш? Поиск в Интернете находит кучу сайтов с этим списком, от Хабра до всяких блогов, но не раздел помощи «Яндекса» (точнее, находит помощь по горячим клавишам «Подписок», но и только).

Е.
28 января 2016, 01:12
Он есть в настройках Почты.
lists
28 января 2016, 01:12

Настройки → Прочие параметры? Но как догадаться, что справочную информацию надо искать там, а не в помощи?

Е.
28 января 2016, 01:12
Спасибо. Поправим.
TSVETx
28 января 2016, 01:12
Школяры прыгают от радости!!! А собственно, верстать_руками в почте можно? Так именно, чтоб это выглядело серьёзно, аскетично и по-деловому. [?]
artur.martoyan
28 января 2016, 01:12
ААПРРРТТППРОРТТР
taras-serg1967
28 января 2016, 01:12
Хорошая идея со смайликами, только в Opera они не работают. Нельзя ли как-то адаптировать.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:12
Как именно они не работают?
artamonovaob
28 января 2016, 01:12

Ну почему такие убогие смайлы? Ну ведь реально они отвратительны. 

o-roudneva
28 января 2016, 01:12

Здравствуйте! А можно как-то отключить отображение смайлов в теме писем? Строчка, в которой есть смайл, съезжает вниз и виден остаётся только смайл, догадаться от кого письмо и на какую тему очень трудно. Браузер Opera.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:12

Увы, отключить отображение смайлов невозможно. В других браузерах, кроме Оперы, проблема повторяется?

Пожалуйста, проиллюстрируйте проблему скриншотом – мы проверим, почему строчка может так сползать.

gralex-i
28 января 2016, 01:12

Не хватает ещё возможностей таблицу вставить, уже не первый раз сталкиваюсь с этим.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:12

Спасибо за предложение, я направлю его команде Яндекс.Почты.

alex-gr09
13 декабря 2016, 09:10
Тимофей, служба поддержки,
Два года прошло, а вставка таблиц так и не предусмотрена встроенным редактором писем. Приходится пользоваться сторонними почтовыми клиентами.
Тимофей, служба поддержки
14 декабря 2016, 19:54
К сожалению, мы не можем заранее анонсировать свои планы и оговаривать какие-то сроки. Сейчас все силы направлены на улучшение и продуктивность нового интерфейса Почты, а в будущем мы подумаем и над улучшениями редактора.
pyryalin
19 июля 2017, 11:53
Тимофей, служба поддержки,
серьезный Бренд, а действительно, такую мелочь добавить не можете. Тоже удивляюсь почему невозможно добавить таблицу. Шли годы, "Яндекс" улучшает интерфейс, а таблицы так и нет.
job@airat.info
24 июля 2017, 12:01
gralex-i,
Функцию "втавить таблицу" в почте когда сделаете?

Обновлено 24 июля 2017, 12:03
Тимофей, служба поддержки
27 июля 2017, 00:07
К сожалению, пока не могу отвеить Вам на этот вопрос. Как только в редакторе появятся обновления, мы обязательно об этом напишем здесь, в блоге.
Смирнов Алексей
19 июля 2018, 11:45
Тимофей, служба поддержки,
Шли годы, а таблицы так и нет. У меня в корпоративной почте где паршивенький клиент таблица вставляется на ура, а в Яндексе картинкой. Стыд и срам!
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 23:11
Смирнов Алексей,

Здравствуйте!
Лучше точно должно быть! Пожалуйста, расскажите, что именно не так? 
sa1@it-kub.ru
21 сентября 2018, 13:51
Тимофей, служба поддержки,
вероятно, «не так» — ситуация с таблицами. Их невозможно ни создать, ни корректно вставить, ни отредактировать в письме. Если, например, скопировать таблицу из MS Excel или LibreOffice Calc и вставить в письмо, то в письме будет картинка. Довольно странное и абсолютно неудобное решение.
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 17:46
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, нам об этом через форму обратной связи - нам очень нужны технические подробности. Сделать это можно на странице https://yandex.ru/support/mail/web/problems/web-problems-form.html#web-problems-form 
ТС "Светофор"
сегодня, 11:21
Тимофей, служба поддержки,
Еще год прошел. А как не было таблиц, так и нет. Вы же, вроде, не из госсектора, а ведете себя, как "Почта России".
ele3432
28 января 2016, 01:12

А почему у меня только старые смайлики? Как можно расширить их или обновить? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:12

Смайлики мы давно не обновляли. Но будем ещё работать над ними!

birdfly
8 февраля 2016, 18:00
не хватает смайликов!!
sergeo13
16 апреля 2016, 09:05
Поясните, пожалуйста, почему на главной странице в Яндексе мне показывает непрочитанных писем 109, а на самом деле их - 11. От чего это зависит? Что за странности?
roshin.moskva
29 июля 2016, 20:58
как фотку вшить в тело письма
lidiapopelo
30 июля 2016, 21:14
roshin.moskva,
можете просто скопировать картинку в буфер обмена и вставить в тело письма, куда захотите. Либо просто перетащите фотку в тело письма мышкой в процессе его составления. 
marina@foodplanet.su
13 октября 2016, 04:49
Пожелания к почте: ранее очень удобно было использовать кнопку Кому, высвечивались группы контактов, можно было выбрать любой из группы при пересылки письма , а сейчас нет этого, очень плохо, потому что очень много контактов, всех запомнить сложно.   
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 15:12
Добрый день!
Возможность увидеть все контакты еще не была перенесена в новый интерфейс. Сейчас разработчики занимаются решением этого вопроса. А пока попробуйте, пожалуйста, начать вводить имя или адрес контакта/группы, Почта подскажет подходящие варианты.
Калюжный Роман
24 октября 2016, 19:04
Прикольно, только смайликов маловато... А в общем очень даже неплохо :-)
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 15:19
Добрый день!
Спасибо за отзыв! Передал Ваше пожелание относительно смайликов. ^-^
info@atelier-online.ru
25 октября 2016, 20:42
полезная инфа 
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 19:10
Рад, что для Вас она оказалась актуальной:) Пользуйтесь, пожалуйста!
marina@foodplanet.su
28 октября 2016, 04:01
Спасибо, будем ждать обновлений.
caucasianwool
2 ноября 2016, 19:25
Жаль, что нельзя сохранять изображения в шаблонах писем (имеется ввиду не прикрепленные к письму, а изображения в теле самого письма). Этого очень не хватает.
Причем, в Отправленных письмах эти изображения сохраняются, а в шаблонах почему-то нет. 
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 19:04
Я передам Ваше пожелание разработчикам, спасибо!
caucasianwool
16 ноября 2016, 19:09
Тимофей, служба поддержки,
Благодарю!
-Татьяна- Сергеева (Лещёва )
28 декабря 2017, 18:57
 Приятно когда появляется что - то НОВОЕ!
PrigodinaSYA
21 февраля 2018, 19:07
Подскажите , пожалуйста, как увеличить смайлики. Они копируются в письмо очень мелкие. У меня планшет iPad.  4g
PushkinNet/buh
30 апреля 2018, 20:29
А вообще планируется добавлении функции для создания фирменного стиля для каждого отправляемого письма по умолчанию? Или так и будем в каждом новом письме менять шрифт и цвет текста?
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:23
Здравствуйте! В качестве временного решения Вы можете сделать шаблон, в котором будут установлены все стили. При этом мы понимаем необходимость делать шрифт по умолчанию, но не можем сказать приоритетов. Всё очень зависит от обстоятельств.
Elena R.
2 июля 2018, 17:36
Здравствуйте!
Прочла все комментарии по поводу смайликов и ваши неоднократные обещания поработать над ними. Но пока никаких сдвигов. Практически каждый раз, набирая письмо, я испытываю неудовлетворение от их маленького количества и непривлекательности. Думаю, что не только я. Мне кажется, это самое простое, что можно сделать для ваших пользователей!!!
Во всём остальном я очень довольна: имея ящики на Mail и Google, я предпочитаю пользоваться почтой Яндекс.  
Обновлено 2 июля 2018, 17:37
Тимофей, служба поддержки
11 июля 2018, 15:49
Здравствуйте! 
Мы рады, что Вы поддерживаете наш сервис и используете ящик на Яндекс. Понимаю, что ситуация относительно смайликов может вызывать грустные эмоции, мы бы тоже хотели их обновить. Вместе с тем, к сожалению, поскольку ресурсы команды ограничены, мы вынуждены выполнять пожелания в порядке приоритета.  Мы уверены, что обязательно доберёмся до задачи!
admin@ideal-spec.ru
30 мая, 14:33
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день!  почему в письмо таблица из экселя вставляется как изображение? 
felix1539
7 февраля, 13:12
У меня слишком длинные строки при печатания письма - во всю ширину компьютера. Прошу перевести в нормальный режим. 