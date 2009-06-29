Яркие письма

Сегодня у нас две новости.



Во-первых, мы обновили панель редактирования текста на странице написания письма, добавив туда много новых возможностей.

Теперь можно выбрать шрифт из предложенных вариантов, изменить его размер и цвет (букв и фона под ними). Еще вы можете изменить выравнивание текста. Письма перестали быть черно-белыми и скучными - теперь они цветные!

Кроме того, в Яндекс.Почте появились смайлики. Когда вы общаетесь по почте, вы не видите своего собеседника и не знаете, грустит он или смеется. А смайлы – простой и удобный способ выражения эмоций. Выбрать смайл, соответствующий вашему настроению, и разнообразить письма можно с помощью панели редактирования текста, которая доступна на странице написания письма в режиме «С форматированием».



Ну а во-вторых, с сегодняшнего дня письма от Facebook, FriendFeed, Хабрахабр, МирТесен и Twitter начнут помечаться «родными» значками, и их можно будет легко найти в списке писем. Напоминаем, что с момента запуска Новой Почты метками помечаются письма от сервисов Яндекса, а так же от сервисов Одноклассников, ВКонтакте, LiveInternet и LiveJournal.