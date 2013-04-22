Сохраняйте шаблоны в Яндекс.Почте

Написав письмо, которое собираетесь отправлять ещё несколько раз, нажмите на кнопку «Сохранить как шаблон». Яндекс.Почта автоматически создаст для вас папку Шаблоны и переложит туда письмо. Его можно будет использовать каждый раз, когда понадобится отправить очередное приглашение в гости или предложение о сотрудничестве.
Все сохранённые шаблоны вы сможете найти в одноимённой папке. Вам больше не придётся печатать в миллионный раз одно и то же или копировать сохранённый текст из Блокнота.
Яндекс.Почта, пишите быстрее.