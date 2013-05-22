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Волшебная кнопка в Яндекс.Почте

В Яндекс.Почте появилась волшебная кнопка, которая делает работу с письмами ещё удобнее. Она позволяет ускорить доступ к тем возможностям почты, которые необходимы именно вам.


Кнопка уже умеет:

  • убирать письма из папки “Входящие”, оставляя их при этом в ящике;
  • перекладывать письма в любую папку и ставить метку одним кликом;
  • пересылать письма на заранее указанный адрес;
  • отвечать на письма шаблонами.


Но это только начало.

Каждый человек работает с письмами по-своему и должен иметь возможность максимально настроить Почту под свои потребности. Поэтому мы готовы расширять список действий по вашему желанию: если сейчас в Почте нет нужного или привычного для вас действия, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

Возможно, волшебная кнопка скоро появится во всех интерфейсах Яндекс.Почты.


231 комментарий
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Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Было бы здорово, если появится возможность включать чат для более тесного общения с адресатом.
Комментарий удалён
golubeva.Lg
28 января 2016, 00:44

отличная идея

maxim.bat
28 января 2016, 00:44

Чат, похоже, вообще убрали. Я уже давно потерял где он находится...

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:44

Спасибо!

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:44

А как, где и кому будет видно, что человек онлайн? И почему никто о нем не знает?

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:44

Спасибо за исчерпывающую информацию.:-)

dom281
28 января 2016, 00:44

а есть вариант для WM6? С аськой он связь тоже поддерживает?

dom281
28 января 2016, 00:44

а у кого и где это можно спросить?

SUPERL27
28 января 2016, 00:44

где найти кнопку этой обратной связи? после изменения пароля на могу попасть на свои ящики на яндексе, не помогают сервисы. которые указаны в разделе "помощь"

Ираида.
28 января 2016, 00:44

Есть приложение почта, в которой встроен чат: http://mobile.yandex.ru/#

Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Да. Чат убрали. Но неплохо бы проводить опрос среди пользователей по поводу такого изменения интерфейса.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Чатик убрали, потому что им практически никто не пользовался. Но для общения можно по-прежнему использовать любой jabber-клиент

Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Вы представляете себе, как округляются глаза у непосвящённых людей, когда они слышат слово "jabber-клиент"? А на страничке с письмами окошечко загружалось само, и там все самые близкие люди, и можно "поболтать как в асе". Грустно как то без чата.
maxim.bat
28 января 2016, 00:44

(+1)

Комментарий удалён
Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Не у всех есть способности к установке программ на свой компьютер
Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Чайники тоже разные бывают
Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Я-то знаю как устанавливать, а вот мои собеседники. И сколько ссылок не давай, и сколько инструкций не пиши ситуация каждый раз напоминает басню Крылова "Мартышка и очки"
Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
А с чатом в веб интерфейсе почты от Яндекса я с ними худо-бедно общался. Вот и негодую.
Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Сия тирада моему пониманию недоступна. Прошу прощения за недалёкость ума.
Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
После слова "кстати" я не понял ничего. Слишком мудрёно загнуто.
Благовестов Дмитрий
28 января 2016, 00:44
Это как?
۩Кисуля Нюсюля۩
28 января 2016, 00:44

Простите за вмешательство в Ваш диалог. Ещё раньше, до введения чата, в ленте друзей возле каждого ника стояла рамочка, куда можно было отправить личное сообщение. Если она была зелёного цвета - человек в онлайне, синего - нет. При желании её можно было отключить.

Лично для меня такой способ был намного удобнее. И даже самому чайниковому чайнику было просто и понятно.

۩Кисуля Нюсюля۩
28 января 2016, 00:44

Я же говорю, при желании не быть онлайн её можно было выключить. Точно так же, как например в ICQ, можно менять статус.

 

۩Кисуля Нюсюля۩
28 января 2016, 00:44

Тогда понятно, почему Вам не понятно. :)

۩Кисуля Нюсюля۩
28 января 2016, 00:44

Ясно.

schvedova.mascha
28 января 2016, 00:44

А некоторым как мне родители не разрешают ничего устанавливать на компьютер. А нам ведь тоже хочется иногда побыть взрослыми в детстве...

Ирина П.
28 января 2016, 00:44

успеете побыть взрослыми, еще надоест....а вот детьми уже не стать, когда вырастете....так что будь в детстве, это так прекрасно

Фомин Дмитрий
28 января 2016, 00:44

(+1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:44

Действительно нужная вещь! Жду её с нетерпением!

shapoan345
28 января 2016, 00:44

(+1)

columbow
28 января 2016, 00:44

А можно вопрос? Вот эта опция:

>убирать письма из папки “Входящие”, оставляя их при этом в ящике;

Она куда письма переносит? В архивную подпапку?

Е.
28 января 2016, 00:44
Именно так.
columbow
28 января 2016, 00:44

Удобно! А то я пока то же самое делаю ручками.

 

Иван Лымарь
28 января 2016, 00:44

А почему письма из папки "архив" удаляются?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Удаляться они не должны. Они просто у Вас пропадают или Вы находите их в Удаленных?

Никита Ю.
28 января 2016, 00:44

Если был бы ненавязчивый чат, как в Gmail, было бы круто.

CMS.Goldserfer
28 января 2016, 00:44

Gmail, отстойная почта, не пользуюсь ей. А в Яндекс почте давно нужна была функция шаблонов. Спасибо.

Елена S.G.Light
28 января 2016, 00:44
Большое спасибо!!! Яндекс.Почта радует нас!!))) Удачи Вашей команде и наши искренние симпатии!!!!
coxus2005
28 января 2016, 00:44

Подобная кнопка (да и вообще весь ряд кнопок) отсутствует в темах оформления, отличных от стандартной.

Sergey
28 января 2016, 00:44

Очень бы хотелось видеть расширенную реализацию шаблонов, как это реализовано в Гмыле.

dom281
28 января 2016, 00:44

а чего не хватает?

Катя Весенняя
28 января 2016, 00:44

У меня она появлялась, я нажала "отменить" и она исчезла раз и навсегда.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Наведите курсор мышки на то место, где была кнопка и задержите — появится шестерёнка настройки.

Катя Весенняя
28 января 2016, 00:44
Спасибо :-)
Александр
28 января 2016, 00:44

всех наверное это смутило в 1 раз... но некоторый нашли, а некоторым приходится показывать))

gfy222
28 января 2016, 00:44

не хватате окошка предпросмотра письма без его открытия, как в десктопных почтовых клиентах. сделай вы такое, напрочь бы убили все аутлуки the batы и прочих клиентов

vlmsk
28 января 2016, 00:44

Есть уже, правда нужно интерфейс в настройках переключить. Загляните туда. И хоть внизу, хоть справа будет. Правда мне этот интерфейс не нравится.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

В Яндекс.Почте есть интерфейс а-ля почтовая программа: http://mail-blog.ya.ru/12803 

Александр
28 января 2016, 00:44

я уже в другом блоге написал по этому поводу просьбу доавбить кнопку переключения с обычного оформления на тринити. так как всегда не нужно, а переключать не удобно.

vano25km
28 января 2016, 00:44

Поддерживаю. Кнопка быстрого переключения интерфейса пригодилась бы.

YaOlegK
28 января 2016, 00:44

Давно очень прошу сделать возможность менять тему входящего письма. При этом пускай цвет текста станет зеленым, например, что бы видно было, что тема изменена.

У меня половина писем приходит с темой "(Без темы)", треть "Fwd:", а остальное - мало характерезующее внутреннее содержание. Еще и файлы во вложении с названиями 111.pdf и так далее.. В итоге найти какой-то файл просто невозможно. А так сразу письмо получил, в теме вписал "Счет за согласование того-то" и при поиске потом находит письмо это.

Я думаю это было бы реально фишка.

InoY
28 января 2016, 00:44

частично эту проблему можно решить с помощью меток

Александр
28 января 2016, 00:44

тогда наверное не менять тему, а ставить письму заметку, например под темой. так как тему, как и чужой текст уже не сменить :)

YaOlegK
28 января 2016, 00:44

Пускай заметка, согласен. Главное что бы искало по словам в заметке.

Александр
28 января 2016, 00:44

ну вот и договорились :) создать возможность письму заметку поставить и искать его можно. ну и кнопку для вставки заметки)

allow495
28 января 2016, 00:44

(+1)именно тему менять! чтобы поиском потом найти можно было. На все письма меток не наберешься, это раз. А два - в метке не напишешь "Счет за газ от 22.02.2012г")))

maxim.bat
28 января 2016, 00:44

А мне бы пригодилась кнопка "Выход")). А то неудобно её каждый раз из настроек выковыривать.

allow495
28 января 2016, 00:44

Вобще надо под себя кнопки устанавливать и убирать, менятьместами. Как в Опере например, - "свои кнопки" на панель перетаскиваешь или убираешь если не надо! (+1)

knijnic
28 января 2016, 00:44

(+1)

Bakli
28 января 2016, 00:44

Чем кнопка "архивировать" отличается от "переместить в папку"? По сути создается папка "архив" и туда кидаются письма. Я и раньше мог так делать, обозвав папку "архив". Или тут что-то более интересное?

actrisa-julia
28 января 2016, 00:44

Скажем, вам прислали письмо, а в приложении много фоток. Вы хотите их скачать и чтобы не скачивать по одной, можете нажать на кнопку "скачать одним архивом" и будет у вас один файл в формате zip. Я считаю, что это весьма удобная функция.

Bakli
28 января 2016, 00:44

Как это относится к моему вопросу?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Просто меньше кликов :) 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Именно поэтому кнопка предлагается на выбор, не обязательно её устанавливать.

zapligor
28 января 2016, 00:44

полностью поддерживаю тебя в твоем вопросе, я тоже так ине понял что за волшебная кнопка "Архив", с таким же успехом мог бы ее создать и сам. Смысл этой кнопки?

zapligor
28 января 2016, 00:44

Вот лучше бы добавили кнопку ГРУППЫ рядом с контактами от куда пишешь сразу письмо.

allow495
28 января 2016, 00:44

(+1)

vano25km
28 января 2016, 00:44

Хотелось бы увидеть кнопку "Применить фильтр к выбранным письмам" с возможностью выбрать фильтр.

Алексей Rox
28 января 2016, 00:44

давно пишу в поддержку об этом - не добавляют. И не то что к выбранным, а ко всем письмам в том числе.

также хотелось бы, чтобы фильтры применялись к письмам с других ящиков (если они щас и применяются, то как-то криво, ибо всё-равно перекладываются не в те папки, которые указаны в фильтрах, а в ту, которая указана в настрйоках подключаемого ящика)

заметил баг: если в я.почте создать папку, в имени которой будет пробел, то этот пробел будет жестким ( & nbsp ; ), если собирать письма с других ящиков, в которых есть одноимённые папки, то в я.почте создаются новые папки ещё и без жестких пробелов

и ещё мне на mail[dot]ru нравится то, как можно отмечать письма прочитанными/не прочитанными (небольшая лампочка слева) - удобно отмечать письмо прочитанным, не читая его (когда знаешь, что там)

maxim.bat
28 января 2016, 00:44

Наверное, лучше не "к выбранным письмам", а "к письмам в выбранной папке"... На мейлру есть возможность сразу применить созданный фильтр к выбранной папке (например, к папке "Входящие"). Удобно - нажал кнопку - и папку автоматически почистил, и работу фильтра сразу проверил... А то сейчас создаёшь фильтр, а потом всё равно идёшь во Входящие, и вручную перетаскиваешь письма...

andrewtishkin
28 января 2016, 00:44

Кнопку бы поиска всех-всех писем от автора открытого письма

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Кликните по имени отправителя — в открывшемся окошке будет кнопка «Все письма от контакта»

andrewtishkin
28 января 2016, 00:44

В том и дело, что "контакта". Без добавления в контакты имя и адрес отправителя некликабельны, а заполнять адресную книгу только ради этого неудобно, да и как-то, мягко говоря, неправильно...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

А что тогда за «все письма»? 

andrewtishkin
28 января 2016, 00:44

Отрываем письмо, видим e-mail отправителя. хотим в один клик найти все когда-либо присланные с этого алреса письма. Без копирования адреса в строку поиска и нажатия enter.

 

Я уже как-то писал, что у mail.ru это уже сто лет как так просто и эффективно сделано - в конце строки "откуда" кнопка с "лупой", нажимаем - видим результат поиска.

В Яндекс.Почте же иногда удаётся выйти на эти «Все письма от контакта», но именно что иногда. Лучше расскажу на примерах, как это совершенно неинтуитивно выглядит. Каждый раз надо призадуматься, куда кликнуть и можно ли вообще это сделать, чтобы получить желаемое. Везде всё по-разному, нет единства.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

На странице чтения письма всегда есть колонка справа, в которой можно переключиться на вкладку с конвертом, где будут показаны все письма переписки с данным адресатом.

Если же письмо пришло не от робота, а от человека, то можно действительно кликнуть по самому адресу отправителя, чтобы найти кнопку «все письма от контакта».

andrewtishkin
28 января 2016, 00:44

Рассылка Одноклассников и Allsoft. Есть аватарка вроде favicon, клик по ней выполняет желаемый поиск. Псевдонимы ("Одноклассники" и "Allsoft – акции") некликабельны.

Рассылка с адреса groupme@e-mail.microsoft.com. Аватарки нет, просто серый квадрат-заполнитель, клик но нему (или псевдониму отправителя) открывает менюшку-окошко с «Все письма от контакта». Хотя сейчас контакты почистил и вроде как никаких больше окошек открываться не должно. Может что-то где-то не синхронизировалось, но всё равно в голове от этого каша получается.

Дальше рассылка уведомлений об ответах с форума ru-board.com. Тоже серая аватарка-заглушка, тоже есть имя-псевдоним Forum.Ru-board.com <robot@ru-board.com>. Но они уже некликабельны. В голове большой знак вопроса - почему так? Майкрософту по статусу положено, а какому-то форуму - нет? :-) Тоже самое для report_card@sbrf.ru - некликабельно, ни по квадрату-аватарке, ни по адресу.

 

 

Может это от каких-то служебных заголовков в письме зависит? Не могу уловить логику этого механизма...

allow495
28 января 2016, 00:44

(+1) полностью согласна! И неудобно и засорять не хочется и бывает простот не успеваешь или с другого устройства прочтешь, а потом найти надо.

elkoet
28 января 2016, 00:44

Хорошовы если былибы красивые красочные Темы , в основном темы для детей

Ktyz1992
28 января 2016, 00:44

Неплохо было бы ввести макрокоманды..

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Это какие?)

n70
28 января 2016, 00:44
Сделайте по кнопке функцию - Любимые адреса, что бы одним кликом выбрать быстро кому надо срочно и часто отправлять письмо!
Mihail
28 января 2016, 00:44

Здравствуйте. В почте собираются реализовывать отмену отправки сообщения? Т.е. чтобы после нажатия "отправить" письмо отправлялось не сразу, а с задержкой 5 - 60 сек., а в это время была кнопка "отмена отправки".

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Мы подумаем об этом в будущем. Пока что не можем ничего такого конкретного пообещать :) 

notable-nvkz
28 января 2016, 00:44

Добрый день! Прошу реализовать функцию для ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ. Для удобства нужно что бы правило обрабатывало уже полученные письма в почтовом яшике, а не только новые.

В разделе помощь написано

"Обратите внимание, что правила обрабатывают только новые входящие письма. Письма, уже находящиеся в почтовом ящике, обработаны правилом не будут."

 

Мне как раз нужно (думаю и не только мне), что бы мои письма были обработаны созданным мою правилом!
Спасибо!

abv-show
28 января 2016, 00:44

поддерживаю! Очень надо!

ArBait88
28 января 2016, 00:44

+1

notable-nvkz
28 января 2016, 00:44

Добрый день! Прошу реализовать функцию для ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ. Для удобства нужно что бы правило обрабатывало уже полученные письма в почтовом яшике, а не только новые.

В разделе помощь написано

"Обратите внимание, что правила обрабатывают только новые входящие письма. Письма, уже находящиеся в почтовом ящике, обработаны правилом не будут."

 

 

Мне как раз нужно (думаю и не только мне), что бы мои письма были обработаны созданным мою правилом!
Спасибо!

vaserg
28 января 2016, 00:44

Вот была бы кнопка для переименования почтового ящика или переноса всех писем из всех папок на другой почтовый ящик.

Артем
28 января 2016, 00:44

или хотя бы создание псевдонимов для ящика, как в гугле или outlook

wipteam
28 января 2016, 00:44

все правильно работа с папками и подпапками  очень важна. Но при работе параллельно в яндекс почте на андроид, в последнем все папки перемешиваются

 

Елизавета
28 января 2016, 00:44

а мне не хватает сейчас кнопки "следующее" письмо ...или я её просто найти не могу ?

BotKam
28 января 2016, 00:44

Вы молодцы! Оперативно действуете, устраняя погрешности, подбирая необходимые установки и улучшения! Дальнейших успехов!

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:44

Спасибо за возможность архивирования, её очень не хватало ;)

Андрей Комков
28 января 2016, 00:44
подскажите как настроить на электронной почте чтобы приходили смс уведомление об входящих письмах?
FrauVitochka
28 января 2016, 00:44
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mail.tpolyakova
28 января 2016, 00:44

Очень не удобная стала почта.выхожу из круга друзей.

 

Артем
28 января 2016, 00:44

Добавьте кнопки - пометить всё как прочитанное и архивировать письма страше х дней

pyroman010
28 января 2016, 00:44

Долго сидел на ГуглПочте, но в силу ряда обстоятельств решил перевести компанию на ЯндексПочту и в данный момент изучаю её возможности. По ходу дела стали всплывать некоторые замечания, основанные на опыте работы с продуктом вашего конкурента и просто замечания. Надеюсь незамыленный вгляд и мои предложения будут вам полезны. Буду рад если вы реализуете их.

Рационализаторские предложения:

1. Сделать возможность в "правилах обработки почты" в случае с фильтрами "от кого/кому" задавать "входит в группу" и название группы контактов. Очень неудобно вбивать адресатов сначала в группу, а потом в фильтр.

2. Сделать возможность при добавлении адресата в контакты с помощью клика на его почтовом адресе в письме добавлять не просто в контакты, а сразу в заданную группу (выпадающий список).

3. Сделать общие правила сортировки/филтрации писем для всего домена, помимо персональной настройки. Это позволило бы настравить фильтрацию для всех, если испольузется общая адресная книга.

4. Вопрос: почему для почтовых адресов домена нет "Яндекс Диска"? По логике "Почта" и "Диск" - это два связанных сервиса и для небольшой компании такое решение было бы очень удобно. Если нет желания плодить аккаунты "Диска", то можно позволить админу домена явно указывать кому можно создавать "Диски", а кому нет, а сам аккаунт создавать только тогда когда пользователь сам активирует его.

5. При создании письма позволять добавлять адреса из заданной группы контактов. Это удобно при рассылке писем сотрудникам или клиентам. Если необходима защита от спама, то можно было бы проверять, что от данного контакта на этот ящик или ящик домена приходило письмо хотя бы раз.

6. Позволить переименовывать почтовые ящики (возмжо уже есть такая опция, не нашел)

7. Позволить сортировать/упорядочивать почтовые ящики и рассылки

8. Позволить создавать группы в списке почтовых адресов домена и разрешить раскладывать по ним ящики и рассылки. Для десятка ящиков список еще подходит, если ящиков несколько сотен, то становится не удобно работать. Фильтрация в списке ящиков домена тоже была бы не лишней.

9. Разрешить объединять или использовать почтовый ящик домена и ящик яндекса. Например: у меня есть два адреса: pyroman010@yandex.ru и я привезал домен pyroman010@mydomain.ru. Зачем мне два ящика? Было бы удобно, если бы я смог добавить pyroman010@mydomain.ru в качестве алиаса к основному ящику.

Возможно что-то из моих предложений уже сделано и я просто не нашел как ими воспользоваться. Буду вам благодарен, если подскажете как это сделать.

Буду рад обратной связи: pyroman010@yandex.ru

pyroman010
28 января 2016, 00:44

И еще один очень важный для меня вопрос: когда вы планируете сделать автоматическую синхронизацию контактов с андроидом? В том числе и корпоративных (домен привязанный к яндекс-почте)?

Cherenkov2005
28 января 2016, 00:44

Прошу вас, умоляю, заклинаю, колдую! Введите кнопку "Отказаться от цепочек" ну пипец как неудобно! Пожалуста!!!!!!!!!!!!!!!!

Е.
28 января 2016, 00:44
Галочка выключения тредов в правой верхней части экрана.
Cherenkov2005
28 января 2016, 00:44

где? У меня там кнопка настройки ...

 

Е.
28 января 2016, 00:44
Над списком писем.
Username
28 января 2016, 00:44

Нужно несколько таких кнопок

Marat S
28 января 2016, 00:44
Я тоже хочу не одну "свою кнопку", а несколько.

Надо чтоб после добавления своей кнопки,
оставалась кнопка "Добавить свою кнопку" и можно было бы
добавить их штук десять, двадцать.

CanSee
28 января 2016, 00:44

Кнопки - это, конечно, классно. Но кроме кнопок в области индивидуальной настройки есть куда расти. Вот, например, меня жутко задалбывает постоянно появляющаяся при перекладывании писем в другую папку надпись "перекладывать все письма от ... в папку ...?". Я не хочу перекладывать сразу все письма от этого адреса. Я хочу сначала увидеть их во "входящих", посмотреть, а уже потом переложить. Но надпись всё равно появляется каждый раз. И не исчезает до тех пор, пока не нажмёшь крестик. И на ней нет никакой кнопки, позволяющей отменить её появление в следующий раз. И в настройках этого нет. А может, есть, но найти жутко сложно. При этом надпись закрывает некоторые важные элементы интерфейса, расположенные сверху.

Почему бы не начать ещё большую индивидуализацию интерфейса с возможности отмены появления этой ужасно надоедливой фигни?

super-djda2014
28 января 2016, 00:44

ненашол

infoset343
28 января 2016, 00:44

Добрый день всем! "Волшебная кнока" "умеет пересылать письма", а на деле перенаправляет. Лично мне нужна именно пересылка на постоянный адрес, но чтобы можно было редактировать Тему.

snaked3
28 января 2016, 00:44

Хотелось бы видеть такую опцию, чтоб при клике по ссылке в письме ссылка открывалась в новой вкладке а само письмо удалялось бы.

ну и наверное если сделаете такую фичу и пользователь её активирует, то  нужно чтоб Яндекс анализировал письмо на наличие ссылок, и если они есть в письме, то пользователь бы  видел  уведомление что письмо будет удалено при клике по ссылке

это удобно когда на почту приходит уведомление с какого-нибудь форума что по такой то ссылке в теме оставлен ответ,или когда приходит уведомление с ютуба,контакта...,

а то потом приходится возвращатся на вкладку письма и удалять его, когда писем много - очень напрягает.

Спасибо за прекрасные сервисы!

alexandra.sokolova2014
28 января 2016, 00:44

молодцы! хорошо придумали!!!:-)(+1)

infoset343
28 января 2016, 00:44

Добрый день всем! Волшебная кнопка умеет: "пересылать письма", а на деле перенаправляет, что для меня неудобно. Нужен доступ к Теме пересылаемого письма, чтобы дописывать комментарии.

sedovfedia
28 января 2016, 00:44

(+1)

Макс
28 января 2016, 00:44

Бало бы шикарно ввести смс уведамления о новых письмах на привязанный номер   

телефона...

max4396
28 января 2016, 00:44

Было бы неплохо немного изменить макет списка писем и добавить кнопку "прочитано" между темой сообщения и временем. Сейчас это приходится делать в два клика, хотя некоторые письма понятны по теме письма и не имеет смыслы смотреть что внутри

 

trvioletta
28 января 2016, 00:44

Вопрос к автору блога. У меня стояли  настройки автоматического сохранения паролей от почтовых ящиков Яндекса. Сегодня один знакомый попросил проверить свою почту с моего компьютера, я разрешила, но видимо когда он входил то поставил галочку -НИКОГДА НЕ СОХРАНЯТЬ ПАРОЛИ. После его ухода я увидела, что все-все пароли мои слетели из настроек. Как мне их восстановить? Обозреватель Хром, если это важно для решения моего вопроса. Помогите с решением. Спасибо.

Svetlana
28 января 2016, 00:44

Доброго времени суток! 

Когда я в Опере открываю почту, то сразу появляется табличка, что сертификат не соотвествует имени узла: принять или отвергнуть. Что мне делать в таком случает подскажите пожалуйста.

 

 

Владимир Воронов
28 января 2016, 00:44

У тебя проблема или в бараузере, можно почистить кеш или поставить другой браузер, либо проблема в антивирусе который все вообще блокирует, либо самая главное что может быть это не правильная дата и время на твоем компе...

r-sila
28 января 2016, 00:44

часто приходится с одним и тем же письмом делать несколько повторяющихся операций.

например:

получил файл в письме, мне нужно 1) файл сохранить у себя, 2) переслать файл заказчику, 3) ответить написьмо

 

т.е. 3 действия с одним и тем же письмом и приходится каждый раз возвращаться к письму, открывать его и делать перечисленные действия.  хорошо бы было иметь такую возможность работы с письмом как, открыв письме создать несколько действий с ним и потом одной кнопкой запустить их выполнение.

 

olyka95
28 января 2016, 00:44

Молодцы! Вы всегда впереди планеты всей! Феодосия отдых

super.rcf2013
28 января 2016, 00:44

Удобная почта я недавно тут создала почту у меня одна почта на майле вторая тут очень удобно круто :-)

Микс
28 января 2016, 00:44
Хорошо было бы вообще всю панель иметь возможность настраивать. Например, я кнопкой "прочитано" пользуюсь редко, функция её дублируется в меню "Поставить метку", а на её место поставил бы что-нибудь более востребованное.
AMEC1999
28 января 2016, 00:44

Мне вообще нужно чтобы я мог пересылать как есть не на один ящик, а на несколько (т.е. нужна не одна кнопка с адресом).

Вообщем нужна 2 панель ниже для всех умных кнопок, можно не такую высокую как основная даже).

Colonel
28 января 2016, 00:44

У вас пропала А-запись для mx.yandex.ru, соответственно почта не ходит.

Вот ответ авторизованного DNS-сервера ns4.nic.ru:

 

Header:

  ID=1, QR=Query, Opcode=QUERY, RCODE=NO ERROR

  AuthoritativeAnswer=Yes, Truncation=No

  Recursion Desired=Yes, Recursion Available=No

  QDCOUNT=1, ANCOUNT=4, NSCOUNT=0, ARCOUNT=0

 

Question:

  Name=mx.yandex.ru, QTYPE=*, QCLASS=INET

 

Answer Section:

* Name=mx.yandex.ru

  Type=SOA, Class=INET, TTL=3600(1 Hour), RDLENGTH=40

  Name Server=ns3.nic.ru, Mailbox=support.nic.ru

  Serial=1367170141

  Refresh=14400( 4 Hours)

  Retry=3600(1 Hour)

  Expire=2592000(30 Days)

  Minimum TTL=600( 10 Minutes)

 

* Name=mx.yandex.ru

  Type=NS, Class=INET, TTL=600( 10 Minutes), RDLENGTH=6

  Name Server=ns8.nic.ru

 

* Name=mx.yandex.ru

  Type=NS, Class=INET, TTL=600( 10 Minutes), RDLENGTH=6

  Name Server=ns4.nic.ru

 

* Name=mx.yandex.ru

  Type=NS, Class=INET, TTL=600( 10 Minutes), RDLENGTH=2

  Name Server=ns3.nic.ru 

а должно быть примерно так (ответ открытого DNS-сервера Гугля, IP 8.8.8.8):

  Header:  ID=1, QR=Response, Opcode=QUERY, RCODE=NO ERROR  AuthoritativeAnswer=No, Truncation=No  Recursion Desired=Yes, Recursion Available=Yes  QDCOUNT=1, ANCOUNT=5, NSCOUNT=0, ARCOUNT=0Question:  Name=mx.yandex.ru, QTYPE=*, QCLASS=INETAnswer Section:* Name=mx.yandex.ru  Type=A, Class=INET, TTL=1197( 19 Minutes 57 sec), RDLENGTH=4  IP Address=77.88.21.89* Name=mx.yandex.ru  Type=A, Class=INET, TTL=1197( 19 Minutes 57 sec), RDLENGTH=4  IP Address=87.250.250.89* Name=mx.yandex.ru  Type=A, Class=INET, TTL=1197( 19 Minutes 57 sec), RDLENGTH=4  IP Address=93.158.134.89* Name=mx.yandex.ru  Type=A, Class=INET, TTL=1197( 19 Minutes 57 sec), RDLENGTH=4  IP Address=213.180.193.89* Name=mx.yandex.ru  Type=A, Class=INET, TTL=1197( 19 Minutes 57 sec), RDLENGTH=4  IP Address=213.180.204.89
t80y
28 января 2016, 00:44
Полезная информация. Была
(+1)


lesold
28 января 2016, 00:44

Серьезная брешь в безопасности в расширенном функцоинале Яндекс.почты !

 

Я.почта - одно из лучших веб-приложений, насколько я понимаю, во всем мировом интернете. Она сильно обгоняет альтернативы, т.к. эти альтернативы не смогли справиться с задачей самоопределения и ушли в тупиковые линии развития, подменив главное пустыми обманными модными тенденциями. Тут требуется прокричать, что я.почта тоже многократно пыталась сделать такие же ущербные стратегические шаги. И благо слова пользователей, в т.ч. мои, были услышаны среди традиционного для интернета моря спама и пустой болтовни, и последние месяцы я вижу, что это печальная тенденция разрушения основ прекратилась.

Думаю секрет здесь в том, что я.почта в отличии от аналогов тяготеет к русской культуре. Не буду расшифровывать эту фразу, пусть она останется такой - с признаками культуро-боязни. К тому же надо переходить к сути письма, хоть обязательные слова и не менее важны.

Но к данному случаю вышесказанное иммеет непосрдственное значение, определяя причины и образования выявленной прорехи, и причины ее выявления, а также подсказывает какие правильные выводы надо сделать из ситуации.

Я.почта достаточно системна. Браво! В частности, система прослеживается в возможности достаточно четкого деления функционала на базовый и расширенный.

Расширенный функцоинал более сложен для понимания неопытным пользователем. Поэтому какие-то моменты в работе этого функционала нужно додумывать за этого пользователя. Ошибка многих ведущих (по рынку, но не по удобству и качеству программ) производителей в том, что они делая подобные вещи не только делают их плохо, но и забывают о других пользователях, которым в культруном срезе отрасли ай-ти отводится важная роль, даже более важная, чем у самих программистов и у огромнейшей массы неопытных пользователей, к тому же эти другие пользователи - а наверное уже все догадались, что речь об опытных пользователях - тоже весьма многочислены и потмоу имеют значение и для рыночных приоритетов, а не только для культурных и функциональных-потребительских. Я.почта в этом аспекте гораздо более успешен, чем те же детища Микрософта. Но ошибки возможны, куда деваться.

И вот в одной очень ожидаемой и достаточно хорошо реализованной по первому разу функции расширенного интерфейса, как раз, один важный момент был упущен, возможно, полностью, потому что он не только был упущен технически, но и информационно, что важно в той стороне интерфейса, которая важна неопытным пользователям.

Т.е. прореха в безопасности есть, она не по причине какой-то ошибки, а из-за выбраного механизма реализации, причем основанного на общепринятых правилах. И все работает. Но информации о прорехе обычные пользователи не смогут получить. Они не предупреждены об особенностях этого традиционного механизма. Однако надеятся, что предложенная функция работает соответственно ее назначению, а по факту оказывается, что это не так. И прореха может работать. А опытные пользователи, благодаря опять же прекрасной машине я.почты, имеют возможность проверить наличие этой прорехи. И поэтому могут сами решать, когда пользоваться новой функцией, а когда, причем в абсолютном большинстве случаев, отказаться по соображениям безопасности.

Безопасность в интернете, что понятно, воспринимается большинством людей узко - только в техническом преломлении. И только люди, работающие по этой безопасности - не создающиее ее, а наоброт, проверяющие на прочность - смотрят на эти вопросы реально. Понятно, что они относятся к группе опытных пользователей.

Вот и касательно данной прорехи можно предположить, что ее не замечают специалисты яндекса, т.к. смотрят на вопрос безопасности узко - в тех. преломлении. Надо поменять это представление. Курсы могут достаточно простыми - дать специалистам творческие (т.е. в сводобном формате) задания в аналогии типичных хакреских задач, только не сугугбо программных хакерских задач, а прикладных. Хотя конечно, в этой моей идее не очень с этическим аспектом, наверное она плохая или требует доработки.

Уже давно в я.почте можно подключать сбор писем с других ящиков - вводишь логин и пароль. Не очень давно даже в левой панели эти ящики стали выводиться списком. Функционал, по моему, иделален или близок к этому.

Не так давно наконец-то был сделан следующий шаг в этом полезном направлении. А именно появилась возможность не только получать, но и отправлять почту с подключенных других ящиков. И здесь есть недоработки и прорехи.

Во-первых, недароботка. Когда нажимаешь ответить в письме с другого ящика, то автоматом включается отправка с основного ящика, а не с соотвествующего. Так и было и до включения этой функции. Понятно, что по поводу обратного решения возникает сразу много опасений. Но ведь и по поводу существующего порядка есть еще больше опасений, поэтому и возникает потребность в функции отправки с другого ящика. Видимо, надо сделать соотвествующую опцию в настройках, а по умолчанию оставить существующий порядок.

Во-вторых, недароботка. Когда выбираешь другой ящик для отправки, то имя отправителя не меняется - остается имя от основного ящика. Тут недароботка очевидна. Но видимо есть вопросы по реализации. Можно в опциях настройки сбора почты добавить поле "от кого", если его нельзя автоматом взять из другого ящика (что например доступно для других ящиков с я.почты, но, правда, не уверен, нет ли в таком действии нарушения информационной безопасности и возможно этичности).

В-третьих, прореха в инфо.безопасности. Когда все-таки отправляешь письмо от другого ящика, то в тех. данных письма, которое доходит до получателя, явно заявлен основной ящик. Кто смотрит на интернет-безопасность не узко, прекрассно понимает огромный масшаб угрозы.

ilja2012.ru
28 января 2016, 00:44

Не сразу,но всё же я заметил ту волшебную кнопку,про которую вы пишете.Рад,что она появилась.:-)

nprasolova1511
28 января 2016, 00:44

Волшебная Кнопка ОЧЕНЬ полезная! Спасибо создтелям!!! (+1)(love)

Amasonka21
28 января 2016, 00:44

хрень это сплошная - переложила в другую папку письма а теперь не могу их найти - оказывается они во входящих есть но справа эта папка не показывается

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Валентина, попробуйте слева от папки "Входящие" нажать на стрелочку – появятся ли папки и сможете ли Вы тогда найти письма?

Amasonka21
28 января 2016, 00:44

спасибо вам, служба поддержки мне  уже разъяснила, но зачем они мне их свернули, я ведь сама этого не делала, не люблю я всего этого, ну рассказывайте о новшествах но зачем без моего ведома - не пойму, прямо как МТС, введет новую услугу( и часто платную) и подключит автоматом. а потом звони выясняй куда деньги деваются и как отключить эту услугу. Вот и тут - понадобилось срочно сохраненное письмо со ссылкой а его нет и папка пропала и все папки пропали кроме входящих:-@;-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Валентина, данная опция существует достаточно давно. Возможно, что Вы просто случайно нажали на "Входящие" так, что папки свернулись.

Если ситуация повторится и Вы будете уверены, что не сворачивали папки, то сообщите нам об этом, будем разбираться!

Amasonka21
28 января 2016, 00:44

хорошо, спасибо вам:-)

pav52
28 января 2016, 00:44

А что сталось с отправкой писем из клиентов на порт 465 с TLS - отключили?

oronemirabo.sergeev
28 января 2016, 00:44

Будет здорово, если появится возможность пересылать письмо нескольким адресатам сразу.
Другая идея - поддержка нескольких волшебных кнопок. Это, наверное, сложно устроить, но идея есть.

kamalov1952
28 января 2016, 00:44

а почему одна? места хватает. если предлагаете несколько функций, логично, что может понадобиться минимум две таких кнопки

и когда же появится быстрая отправка адреса в черный список, нынешняя реализация не функционирует во многих письмах и в папке спам, это же сколько времени теряется: копировать-настройка-ч.список-добавить!!!!!!!!!!!!!

IGrebennikovav
28 января 2016, 00:44

почему письма при нажатии кнопки удаления удаляютя, а потом появляются вновь

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44
Здравствуйте! Актуальна ли ещё проблема?
skoch
28 января 2016, 00:44
Было бы клёво иметь возможность "Прочитать и архивировать" за одно нажатие.
Владимир Воронов
28 января 2016, 00:44

Очень сильно в новой теме оформления где есть выбор показывать письма справа или снизу списка писем, такой волшебной галочки как не группировать письма...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

В ближайшее время её реализация не планируется, потому что в трёхпанельном интерфейсе вся задумка в показе цепочки писем в виде ленты: вместо прочтения одного письма в той части, где показывается его тело, Вы видите сразу ленту всей переписки.

Владимир Воронов
28 января 2016, 00:44

Очень жаль, ведь это лично мне и не только мне крайне неудобно, так как если работать с цепочкой писем а не в самом письме, он даже отправленные перекидывает в одну папку при перемещении, и еще минус что только по теме сообщений делает групировку, к примеру бывают ситуации что мне части пишет один и тот же человек письма с разными темами, и получается половина писем в группе и да удобно от части видно переписку, а другая часть по одному письму, и за счет этого там черт ногу сломит...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Группировка и задумывалась как «беседа по одной теме», а не как «общение с определённым контактом». Возможно, в будущем мы добавим возможность группировать по контактам, но пока обещать не можем. 

Управлять отдельными письмами при группировке тоже можно: в той части страницы, где показывается тело писем, всегда есть кнопки управления  каждым отдельным письмом. Кроме того, в списке писем группу можно развернуть, кликнув по количеству писем в группе справа от темы. 

Владимир Воронов
28 января 2016, 00:44

Спасибо за ответ, буду ждать когда подобное появится или же без групировки ;), а пока придется сидеть на старых версиях по структуре темах :)

val230148
28 января 2016, 00:44

Как получить эту кнопку на мо. почту? Почему теперь каждый день мне приходится называть логин и пароль, раньше я входила в почту сразу с экспресс-панели?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Проверьте, пожалуйста, не стоит ли случайно в форме, куда Вы вводите логин и пароль, галочка «Чужой компьютер» — она должна быть обязательно снята, чтобы в следующий раз не пришлось заново вводить логин и пароль. 

Волшебную кнопку можно активировать справа от основного набора кнопок управления письмами: задержите на этой строчке курсор мыши, чтобы увидеть маленькую шестерёнку, на которую надо нажать. 

val230148
28 января 2016, 00:44

Спасибо.

YashKukMo
28 января 2016, 00:44

Здорово, а можно сделать "Волшебной кнопкой" настраиваемое ниспадающее меню, чтобы раскладывать письма по папкам?

И за одно еще, хоть это совсем "не в тему", можно сделать так, чтобы ли авторизовываться на "чужих" компьютерах с помощью СМС (как в google) или дополниетльного пароля.

Amasonka21
28 января 2016, 00:44

а ты разложи их по папкам и будет тебе счастье как и мне -  не могу их найти - вроде во входящих а как их найти и прочитать повторно - не могу

stonewolf
28 января 2016, 00:44

То, что нужно, но одной кнопки мало. Больше кнопок!

abv-show
28 января 2016, 00:44

поддерживаю!

bakanin1
28 января 2016, 00:44

Здравствуйте! У меня возникла проблема - я хочу разослать письмо большому списку адресатов (я член Ассоциации), но появляется табличка "Нельзя одновременно послать почту более чем 50 адресатам". В то же время я получаю рассылки, где копии получают все члены ассоциации, а их больше 50. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы снять это ограничение?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44
При отправке с Яндекс.Почты указать большее количество получателей одного письма нельзя. Попробуйте отправить несколько писем или воспользуйтесь специализированными сервисами рассылки писем. Яндекс.Почта не предназначена для рассылок — это почта для личного общения.
abv-show
28 января 2016, 00:44

Почему в такой удобной возможности только 1 метку можно ставить? мне не нужен автоответ и архивация, а нужно 3 папки для перемещения указать и 4-5 меток постоянных. как это сделать?

Selprom-bux
28 января 2016, 00:44

Добрый день! Можно ли что нибудь придумать со списком контактов? ну к примеру если много адрессатов по переписке ,то можно было бы как то группировать их в папке

dm8822
28 января 2016, 00:44

добавьте пожалуйста кнопку - "добавить в черный список"

internet.koleso38-ru
28 января 2016, 00:44

сделали бы против спамеров лучше сервис..если постоянно создавать правила против таких писем,то в один прекрасный момент вообще все письма (не только спамерские,но и нужные) просто перемещаются в папку удаленные=глюк почты вследствие кол-ва созданных правил...проверено на горьком опыте..так что оцениваю это введение как почти бесполезное с точки зрения критичности..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Спамерские письма следует помечать кнопкой «Это Спам!», чтобы наша система со временем научилась их распознавать и направлять в соответствующую папку.
Что касается правил, то они срабатывают исключительно согласно заданным условиям – из-за количества глюк не происходит, просто возможны противоречия между условиями правил. Я с радостью помогу Вам корректно их настроить, если Вы напишите мне письмо на http://feedback2.yandex.ru/mail/-/ с описанием несрабатывающих или срабатывающих неверно правил. Спасибо!
tat.alekc
28 января 2016, 00:44

:-)

tat.alekc
28 января 2016, 00:44

:-)

volodia.g2013
28 января 2016, 00:44

Уважаемые  сотрудники   "Яндекса"  .  Благодарен  Вам   за  всё.

За  ту  информацию,  которую  черпаю  из  ваших  источников,  за  постоянное  внимание   к  моей  скромной  персоне,  за  сегодняшнее  поздравление.

Храни    Вас  БОГ!

 

Balbota
28 января 2016, 00:44

в интернет блоках многие предпочтения дает яндексу из за того что можно сразу при регистрации можно получит ру, кз, ком. по быстроте не уступает гуглу и если создать дополнительную папку и туда распределить письма от того у кого часто получаешь письма то следующие письма он автоматический туда бросает сразу при получении новых писем. и при сборке писем из других почты тоже удобно. да и по простоте удобно. Те кто предпочитает гугл они криком шумом говорят о защищенности гугла но на мой взгляд и яндекс защищен очень даже не плохо. Единственное разницу могу сказать то что контакты записать в почте и синхронизовать на свой гаджет. Что очень конечно удобно. Контакты гаджета тоже можно перебросить на почту и автоматический добавляется на чат почты.
Зачем мне нужно просто сейчас не знаю что именно выбрать конечным сборщиком всех почты. Долгое время у меня было яндекс привыкла. ну из за этих контактов телефоне и почте переключилась на гугл. там создается автоматический несколько папок на каждую почту то есть папка входящая яндекс.ру папка входящая яндекс.кз папка входящая яндекс.ком папка входящая май.ру папка входящая рамблер.ру и дальше папка отправленные всех обратно повторяет. И если создать отдельную папу на каждую фирму(я в нескольких фирмах бухгалтер и сними переписку распределяю на разные папки  чтобы легче найти) то приходиться каждый раз поступивший письмо новый в ручную перемещать на определенную папку. Что очень не удобно. Так как время мало чтобы красоту творить в почте то есть ручную распределять.
Теперь думаю что же выбрать 
а еще в яндексе можно привязать все соц.сети

яндексе контакты автоматический синхронизовать на гаджет нельзя но можно бесплатную смс уведомления отправить что ты отправила на почту письмо

майл через какое-то время прикрепленные файлы к письму удаляет и через месяц уже не можешь снова скачать отправленный или полученный файл прикрепленную в письмо уже не говоря о годах. что очень неудобно

так чтоАдмин почты очень прощу сделайте то единственное отличие с гуглом и я квам вернусь. ведь я так вас очень люблю

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Спасибо большое за такой подробный и положительный отзыв о нашей работе!
Я обязательно передам нашим разработчикам Вашу просьбу.
Андрей Воробьёв
28 января 2016, 00:44
А как удалить папку Архив (которая создаётся вашей чудо-кнопкой)?

В настройках https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/folders при клике на
эту папку "Архив" кнопка "удалить" не активна.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Папка «Архив» является системной папкой и не подлежит удалению, как и другие системные папки (например, «Входящие»).
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:44

Полностью поддерживаю   Постоянно путаю эту папку с созданными мной :-|

drantares
28 января 2016, 00:44

Хотелось бы иметь возможность все-таки удалить эту папку из интерфейса, поддерживаю alex.aoki и

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Спасибо за предложение, я отправлю Ваш комментарий нашим разработчикам и менеджерам!

Stiforov
28 января 2016, 00:44

Добавте кнопку "выйти" в самый верх страницы чтоли. Пусть она будет на виду, не надо ее убирать под название ящика.

cesedi
28 января 2016, 00:44

Хочу убрать все иконки напротив почты, которые сейчас появились мне жутко мешают? 

Как это сделать?

Не хочу уходить с яндекса, но может стоит делать изменения опциональными, а не портить рабочий вариант?

Похоже вариантов кроме gmail не остается, яндекс.почту делают хуже и хуже.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:44

Уточните, пожалуйста, вы имеете ввиду иконки в списке писем, которые ставятся рядом с именем отправителя письма? 

cesedi
28 января 2016, 00:44

Да, именно их. Так как их высота больше, чем высота букв имени отправителя, они приводят к тому, что страница растягивается и интервал между письмами увеличивается, а это очень неудобно. Мне это изменение крайне не понравилось, очень хочется его отключить по какой-либо настройке.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Зайдите, пожалуйста, на https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/other и снимите галочку с поля «Показывать портреты отправителей», сохраните изменения.
m-sid
28 января 2016, 00:44

Хочу кнопку "Добавить в черный список"!!! 

У меня почта уже давно и куча всякого мусора приходит на почту! 

Копировать адрес отправителя - открыть настройки - правила оформления почты - добавить в черный список..... ДОЛГО!!! Хочу быстрее!! Сделайте плиз! :)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
На данный момент Вы можете добавлять в Черный список адресатов прямо из письма, которые добавлены уже в Вашу Адресную книгу. Остальных адресатов можно лишь вручную добавить в Черный список описанным Вами образом.
Дело в том, что такого рода мусор (спам) следует отмечать кнопкой «Это Спам», чтобы наша система смогла распознавать правильно подобные письма и направлять их в соответствующую папку. Черный же список предназначен для живых людей, с которыми Вы желаете прекратить общение.
m-sid
28 января 2016, 00:44
Если я помечу это спамом , то в следующий раз оно опять мге прийдет на почту. Добавьте функцию "добавить в спам и черный список".
skubastive
28 января 2016, 00:44

Удобная кнопка, но очень хотелось бы что бы можно было несколько меток рядом разместить. Я, к примеру, активно использую четыре метки, но волшебная кнопка позволяет повесить только одну.  Ну или пускай будет выпадать меню со списком меток при нажатии кнопки "метка". Спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Спасибо за предложение, я направлю его менеджерам Яндекс.Почты.
turushin
28 января 2016, 00:44

нужна отдельная кнопка "Чёрный список", т.к. иногда многие спам-письма одним кликом в  "Чёрный список" не кинешь... сегодня один адрес вроде скинул, а завтра глядишь то же самое шлют с того же адреса, только первую букву поменяли. Если спамовщики уже к этому приспособились, то не плохо бы и нам иметь возможность одним кликом избавляться от хлама и мусора в нашей почте. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Для спамовых писем в Яндекс.Почте существует кнопка «Это Спам!». Чтобы наша система научилась распознавать данные письма спамовыми, необходимо на нескольких подобных письмах нажать кнопку.
Есть и возможность фильтровать эти письма, если письма приходят от того же рассыльщика с одной измененной буквой. Вы можете зайти на https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/filters и создать правило, согласно которому все письма, содержащие в адресе общую часть, удалялись бы.
После сохранения правила новые письма от данных адресов будут автоматически удаляться.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:44

Такое предложение - сделать возможность изменять порядок Волшебной кнопки и всех кнопок рядом с ней. А то я включаю функцию архивации и две последние нужные кнопки тут же уезжают в подменю с троеточием, а менее нужные "Переслать" или "Это спам" - торчат на виду(((

budubogatim
28 января 2016, 00:44

кнопка-позиция "выход"  очень неудобно расоложена... или переместите вниз вместо "выход на всех устройствах", а лучше выделить жирным, а лучше выделить отдельно прямо в почте.   пользуюсь двумя п.ящиками  ... (нового интерфейса и старого) .. десятки раз на день щёлкаю.. выйти и войти.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:44

Это можно исправить с помощью дополнения Stylish, там всего пара строчек кода (выделить жирным и - если нужно, скрыть "выход на всех устройствах")

Если не обладаете знаниями CSS, могу написать код.

 

А вот положение кнопок с помощью сторонних решений - фиг изменишь :-|

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Спасибо за предложение, направлю его нашим менеджерам!
alternativ-xxx
28 января 2016, 00:44

Первое.Приходит письмо от адресата нового. я хочу сразу сохранить в списках контактов его адрес и другие данные - нет такой функции в упрошенном режиме. Можно сделать?

Второй вопрос - быстрой кнопкой созлать папку для писем этим пользователем. Как?

Третье. Как настроить , чтобы письма от разных аолбзователей и!!!! Мои ответы им складировались по отдельным заведеннным для переписки с каждым адресатом папкам - у меня не полуается, особенно с моими ответами

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
1. В упрощенном режиме – это в «Легкой версии»? Если да, то увы, автоматически сохранять контакт невозможно. Эта опция доступна только в «Полной версии» при отмеченной галочке «Автоматически собирать» на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/abook . Но спасибо за замечание, я направлю Ваш комментарий в качестве предложения нашим разработчикам.
2. Вы хотите на каждого адресата заводить папку с его перепиской? Но в таком случае, если адресатов будет много – как Вы будете пользоваться интерфейсом Почты с таким количеством папок?
3. На исходящие письма пока невозможно настроить таким образом правила – входящие письма же можно сортировать, создав правило на https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/filters .
Marat S
28 января 2016, 00:44
Хочу не одну свою кнопку, а несколько.

Надо чтоб после добавления своей кнопки,
оставалась кнопка "Добавить свою кнопку" и можно было бы
добавить их штук десять, двадцать.
regiser
28 января 2016, 00:44

Сделайте кновку выход рядом с адресом почты, а еще лучше что бы пользователь сам мог добавить или удалить любые кнопки

akiff
28 января 2016, 00:44

Было бы отлично если бы сделали кнопку "Применить фильтры к этой папке", которая бы применяла только что настроеные фильтры к содержимому этой папки, а не только к новым входящим.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44
Да, было бы здорово!
Мы обязательно рассмотрим возможность реализации этой кнопки, спасибо.
abv-show
28 января 2016, 00:44

Хорошая кнопка, но почему только по одной функции? по какому принципу они отбирались?

Мне,  например, совершенно не нужна архивация и автоответ, но зато нужно 3 метки и 2 папки для перемещения.

Как это сделать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Увы, на данный момент такой возможности нет. Но я направлю Ваше предложение нашему менеджеру. Спасибо!

ArBait88
28 января 2016, 00:44

Очень нужно сделать для "Волшебной кнопки" возможность пересылать

не на один, а на несколько ранее заданных адресов. Чтобы при нажатии письмо пересылалось сразу нескольким адресатам.

Дмитрий Вертей
28 января 2016, 00:44

Да вы просто волшебники!))) Ни разу не пожалел о том что выбрал Яндекс!

Рада Туякбаева
28 января 2016, 00:44

Я хочу убрать кнопку архивировать, как это сделать? Это функция для моей работы не удобно, помогите быстрее поставить на место и отключить архивацию.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Вам следует навести курсор мыши к правому нижнему краю последней кнопки в верхней панели кнопок и нажать на появившуюся маленькую шестеренку. Чтобы убрать кнопку архивации, следует просто нажать ещё раз на кнопку «Архивировать» и сохранить изменения. 

dxer1
28 января 2016, 00:44

У меня в интерфейсе пропала звезда с меткой "Добавить кнопку". Хотел ещё одну папку сделать, но нечем. Гадство

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Волшебная кнопка пропадает тогда, когда Вы уже с её помощью создали хотя бы одну кнопку.

Вы можете навести курсор к правому нижнему краю последней кнопки в панели инструментов – появится маленькая шестеренка. Нужно кликнуть на неё и тогда Вы сможете создать ещё одну кнопку.

e-marin
28 января 2016, 00:44

А кнопка "скачать на компьютер" не планируется?Пользуюсь такой в почте mail.ru. Нужна бывает и в Яндекс. Почте, но ее нет.

tatjana.nazar2013
28 января 2016, 00:44

спасибо за прекрасную почту и заботу о пользователях,поздравляю с новым годом и желаю всего самого прекрасного в новом году.

Atorus
28 января 2016, 00:44

Хорошо бы полную настройку строки. Например, чтобы оставить самые востребованные кнопки или изменить их порядок

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:44

Уточните, пожалуйста, теперь "Удалить" спряталась под кнопку "Ещё"? Если да, то попробуйте сбросить масштабирование экрана, одновременно зажав клавиши Ctrl и 0 – если кнопка не появится, пожалуйста, прикрепите мне к ответному комментарию скриншот проблемы. 

tema.tania
19 августа 2016, 15:55
как мне вытащить письмо из архивировации ? прошу помогите пожалуйста 
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 13:20
Добрый день!
Чтобы достать письмо из Архива, Вам нужно перейти в папку Архив в списке писем, найти нужное письмо и перетащить его мышью в другую папку.
ninaredckina
17 сентября 2016, 16:36
В Яндекс-почте всегда была кнопка СКАЧАТЬ, но насколько дней назад формат страницы изменился и кнопка исчезла. Без неё материалы ВОРДа  не пересылаются в редакцию Как вернуть эту кнопку?
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 16:28
Добрый день!
Попробуйте навести курсор мыши на файл, должна появиться кнопка для скачивания файла (стрелка вниз). 
sergey.malugin@biolika.ua
28 октября 2016, 06:52
В данное время при нажатии на КОМУ не вываливается весь список клиентов. Раньше это было. Неудобно стало делать рассылки одновременно большому количеству людей
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:22
Вы можете нажать на вкладку "Контакты" в верхней части страницы, выбрать нужные адреса галочками и нажать "Написать". Подходит ли Вам такой вариант? Также при нажатии на "Кому" можно начать вводить первые буквы нужного адресата и далее выбрать его в выпадающем списке из предложенных.
sergey.malugin@biolika.ua
17 ноября 2016, 10:56
Тимофей, служба поддержки,
Большое спасибо. Разобрались
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:15
Всегда рад помочь!
tam140
28 октября 2016, 20:51
tam140    28.10.16

В моей Яндекс-почте пропала кнопка "Отменить".
Она мне нужна.
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:27
Уточните, пожалуйста, где именно у Вас пропала такая кнопка и при каких действиях Вы ей ранее пользовались?
tam140
16 ноября 2016, 18:54
Кнопка "Отменить" находилась ранее внизу справа на поле под письмом, которое я пишу или отвечаю на полученное. Иногда я решаю это написанное удалить, а кнопки нет теперь, к сожалению.
Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:45
Понял Вас, спасибо! Сейчас вместо этой кнопки работает крестик. Он находится при написании письма вверху справа, на уровне с желтой кнопкой "Отправить". Проверьте, пожалуйста.
Alim-post
27 февраля 2017, 11:54
Желтая кнопка в левом углу мешает мне, нечаянно могу нажать, а потом вернуть нельзя, я не знаю что было прочитанным, что нет. Нельзя ли там сделать запрос "вы хотите пометить все письма прочитанными?", а потом если нажать да, тогда, а так случайно нажимается, почтой пользуется три человека, ну очень не удобно. Или дать менять интерфейс и переставлять куда нужно эти функций, я бы подальше вниз куда нибудь убрал бы эту кнопку, она мне не нужна. 
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:48
Добрый день!
Спасибо за Ваш отзыв относительно желтой кнопки! Убрать её совсем или сделать подтверждающий запрос возможности нет. Передал Ваши пожелания команде сервиса. 
makena77
28 августа 2017, 01:34
Я просто плюну и уйду с этой почты,которая крадет мои письма.
Тимофей, служба поддержки
28 августа 2017, 16:04
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, что случилось с письмами? Постараюсь помочь разобраться. 
makena77
28 августа 2017, 16:31
Вчера ночью,а скорее уже сегодня после 24.00 ,мне пришло важное письмо после покупки дорогого тренинга и я взял как важное письмо не прочитав положил его в архив для сохранности. Оно исчезло от всюду и я его так и не прочитал.
Тимофей, служба поддержки
1 сентября 2017, 14:07
Вы пробовали воспользоваться поиском по ящику? Письмо не нашлось? Если нет, то укажите адрес ящика, в который поступило письмо, а также адрес отправителя. Посмотрим, куда оно делось!
makena77
1 сентября 2017, 15:04
Письмо поступило на ящик   makena77@yandex.ru.Ящика отправителя я не знаю.Знаю откуда. Это РБС  Реальные бизнес системы.
Тимофей, служба поддержки
4 сентября 2017, 19:13
Добрый день! 
Мы проверили, в эту дату в Вашем ящике были архивации, и письма всё ещё находится в папке "Архив". Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться поиском в папке "Архив" по адресу reas111@mta01.e-autopay.org. Найдется ли нужное письмо? 
Обновлено 4 сентября 2017, 19:15
makena77
5 сентября 2017, 00:40
Я туда заглянул,но увы пользоваться им я не умею.
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2017, 17:04
Добрый день! 
Попробуйте войти в папку "Архив" и ввести в поисковую строку (в правом верхнем углу) нужный адрес, после чего нажмите на кнопку "Найти".  Вы также можете нажать на стрелку "вниз" в поисковой строке и задать точные даты прихода письма. 
uk240
9 февраля 2018, 10:48
Добрый день!
Простите за тупость, но что-то я не понимаю,  как из Вашей почты отправить письмо нескольким адресатам, выбирая адреса из адресной книги, ну или, в крайнем случае, добавляя адреса в адресную строку письма.
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 15:52
Добрый день! 


Расскажите, что именно Вам непонятно? После добавления одного адреса Вам не удаётся добавить ещё один? 
daniil-pikas2012
3 апреля 2018, 21:17
Хотелось бы чтобы письма, достигающие определенной давности, к примеру два-три месяца, автматически отправлялись в архив,а то сил моих нету, ПОДСКАЖИТЕ, может такое уже есть??!! а то надоели эти полторы тысячи мельтешащие  перед глазами
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 14:28
Добрый день! 


Пока такой возможности нет . Спасибо за идею, передал её команде. 
MISTY
20 февраля, 09:21
Есть рабочая почта, в которую сыпались письма с незапамятных времён. Сейчас во входящих уже 100302 письма. Мне нужно или удалить письма все начиная с 2016 года, или заархивировать их. Не листать же мне по 50--100 писем, чтобы каждый лист выделить и удалить-заархивировать. Как это сделать? 
georgii.puxjv
4 марта, 22:37
Чудо кнопка!Пригодиться в работе!
reg347
вчера, 12:37
Приветствую появление кнопки "Архив", но хотелось бы расширить ее функционал опцией переноса или копирования папки на соответствующий аккаунту яндекс-диск. Спасибо.