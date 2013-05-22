Волшебная кнопка в Яндекс.Почте

В Яндекс.Почте появилась волшебная кнопка, которая делает работу с письмами ещё удобнее. Она позволяет ускорить доступ к тем возможностям почты, которые необходимы именно вам.
Кнопка уже умеет:
- убирать письма из папки “Входящие”, оставляя их при этом в ящике;
- перекладывать письма в любую папку и ставить метку одним кликом;
- пересылать письма на заранее указанный адрес;
- отвечать на письма шаблонами.
Но это только начало.
Каждый человек работает с письмами по-своему и должен иметь возможность максимально настроить Почту под свои потребности. Поэтому мы готовы расширять список действий по вашему желанию: если сейчас в Почте нет нужного или привычного для вас действия, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.
Возможно, волшебная кнопка скоро появится во всех интерфейсах Яндекс.Почты.