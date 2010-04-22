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Jabber для вашего домена

Учетная запись в Яндекс.Почте для домена поможет вам не только в переписке, но и в общении. Теперь она подходит для программ, использующих Jabber-протокол.

Данные для подключения:

   Сервер: domain-xmpp.ya.ru

   Порт: 5222

   Учетная запись/Jabber ID: ваш_логин@ваш_домен.ru

   Пароль/Password: ваш пароль на Яндексе



Как только  вы указали эти данные, можете приступать к общению с пользователями Яндекса и Почты для домена. Для того чтобы переписываться с другими собеседниками, пропишите в зоне своего домена SRV-записи. Редактирование зоны домена вы найдете в веб-интерфейсе регистратора.

Jabber для домена кажется неполным без мессенджера на страницах Почты, поэтому мы планируем сделать Я.Онлайн внутри Почты для домена, как это уже реализовано в Яндекс.Почте.


Общайтесь так, как вам нравится!

100 комментариев
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specialist
28 января 2016, 01:07

может ли jaber клиент быть реализован для домена, а не внутри почты.

Тем самым можно заменить онлайн консультанта на сайтах, а яндекс получит новых постоянных пользователей ?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Если у Вас есть jabber-клиент и у посетителя Вашего сайта есть jabber-клиент, что мешает Вам общаться? Например, тот же Я.Онлайн  http://online.yandex.ru .
specialist
28 января 2016, 01:07
то, что нужно и мне и человеку уйти с сайта и войти на почту.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Не обязательно общаться в Почте - тем более, что пока что в веб-интерфейсе такой возможности для доменов нет.  У вас обоих установлен на компьютере jabber-клиент - вы по нему общаетесь. Например, если какие-то сайты оказывают поддержку по ICQ, они же все не делают  в веб-интерфейсе своего сайта клиент аськи. Да и в этом случае, все-таки, задача ложится уже просто на разработчика сайта, не так ли?
specialist
28 января 2016, 01:07
не согласен. Для доменов такая возможность есть, но для этого нужно сделать две вещи.
1. Оба человека должны быть почте. (диалог открывается в веб интерфейсе в новом окне)
2. Необходимо найти человека. (Если бы можно было сделать, как со скайп, просто по ссылке, то было бы проще)

Проблема только в этом. Если была бы сслыка, автоматически открывающая нужное окно было бы проще.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Если Вы настроите на своем  домене все записи так, как сказано в инструкции, никому из вас вообще не нужно заходить в веб-интерфейс для общения. Нужно только иметь на компьютере клиент, который умеет общаться по jabber-протоколу и добавить в список контактов аккаунт ваш-логин@ваш-домен.ru. Если посетитель Вашего сайта не знает, что такое jabber, он и в веб-интерфейсе не сможет с Вами общаться.
specialist
28 января 2016, 01:07
данная инструкция интересная, но как ее применить в жизнь? Нужно тогда еще инструкцию по настройке типичных jaber клиентов делать, а таких клиентов не так мало.
Максимум, сказать, что у фирмы будет уникальная запись.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Не понимаю, какая разница, какой клиент? Вы настраиваете на своем домене SRV-запись. Затем в любом клиенте вводите данные, которые указаны в хелпе и - вуаля - общаетесь хоть с гуглотокавцами, хоть с жжшниками =)

Я.Онлайн там приведен только для примера. Настройки же для всех клиентов стандартные: логин, сервер подключения, порт подключения. Каких инструкций не хватат?
specialist
28 января 2016, 01:07
Если у Вас навыки есть, то хоть с чем, можно самому программу написать.

На практике покажите возможность? (у одного квип, у другого я.онлайн, у третьего майл агент и так далее, у каждого в разном месте пункт меню для добавления находится, и не каждый знает как это сделать. А услуги заказывают многие.

Как реализовано сейчас:
1. Ссылка для запуска программы которая передает данные для поиска и связи с человеком (mailto, skype:specialist-seo?call и т.д)
2. Веб клиент.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
В данном случае, если человек знает, что такое джаббер, он настроить любую программу (которая стоит у него и до этого - он ей пользуется). Если человек вообще впервые видит слово джаббер, ему достаточно скачать Я.Онлайн, ибо джаббер-клиента у него, скорее всего, нет вообще.
specialist
28 января 2016, 01:07
занятый человек пришел на сайт купить утюг, из-за утюга ему нужно системное администрирование изучать?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Зачем? Какие-то несопоставимые вещи Вы пишете. Чтобы скачать Я.Онлайн или перейти в веб-интерфейс Я.Почты не нужно изучать ничего.
specialist
28 января 2016, 01:07
Вы сами на практике пробовали такое реализовать?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Какое? Перейти в веб-интерфейс Почты или установить Я.Онлайн? Пробовал =)
specialist
28 января 2016, 01:07
Интерфейс для общения с клиентами?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Для этого нужно нанять разработчика, который создат специальную страничку. Jabber тут ни при чем. Jabber можно использовать для общения с клиентами, но через специальные программы, иногда интерфейсы. Яндекс.Почта сделала возможность общаться с другими людьми в своем интерфейсе.
specialist
28 января 2016, 01:07
)) это сделал не только Яндекс, поэтому нужен более серьезный рывок.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Вы родом из Советского Союза =))))))))))
"догнать и обогнать!"
specialist
28 января 2016, 01:07
))) иногда старое вспомнить тоже нужно)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
В данном случае речь идет всего лишь о том, что при помощи аккаунтов на Почте для доменов Вы можете общаться со всеми, кто сделал такую же возможность - общаться по протоколу jabber.
specialist
28 января 2016, 01:07

Это я поддерживаю, только как на практике использовать, пока придумываю.


С друзьями общаться - это понятно, но хотелось бы большего.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Если же Вы всего лишь имеете ввиду, что в Почте для доменов должен быть Я.Онлайн как в обычном ящике Яндекса, так ведь написали, что сделают =)
specialist
28 января 2016, 01:07
с этим то проблем нет.
Попробую на примере.
Есть интернет магазин, каталог или что-то в этом роде.
Менеджер рассказывает клиенту, перейдите на эту страницу и т.д., вроде бы все нормально. Можно организовать кучей способов.В том числе и через джабер клиенты.

Но как заставить клиента войти в свою почту и тем более на яндексе, а еще и если такой почты нет, так как у него любимый сервис gmail ?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Если клиент знает, как пользоваться Gtalk, и пользуется им, ему достаточно добавить в контакт-лист указанный Вами логин, адрес Вашей почты на домене.
specialist
28 января 2016, 01:07

Да мне бы хватило и я.онлайн, если бы можно было на автомате запись менеджера добавить, чтобы человеку руками не вводить. Это реализовано на яндексе. Кнопка "кто онлайн", там можно писать сообщение сразу.

Как уже говорил, джабер программ очень много, но речь не о них

Евгений
28 января 2016, 01:07
да ему надо чтоб добавить контакт лист, легко было для трудных пользователей)))
reklamarik
28 января 2016, 01:08
поддерживаю. правда такой сервис есть у гугл ток (показывает онлайн или оффлайн. если онлайн — дает возможность оставить общения прямо на сайте), но хотелось бы от яндекса.
specialist
28 января 2016, 01:08
учитывая, что большинство пользуются им и у многих есть почта, то особенно
kazakov
28 января 2016, 01:08
Кстати, надеюсь планируется реализовать отключения jabber для домена в админке? Иначе если кто-то решит использовать сторонний сервер для него, то он не сможет общаться с пользователями данного сервиса.
Ольга
28 января 2016, 01:08
В случае, если вы корректно пропишите SRV-записи на вашем домене, будет работать и сторонний жаббер-сервер.
kazakov
28 января 2016, 01:08
Странно, на практике получалось всё иначе.
kazakov
28 января 2016, 01:08
Если я использую почту Яндекса и свой jabber сервер, а Вася использует всё ваше, то мы не сможем с ним общаться, потому что его сервер будет биться лбом в мой домен, который прописан у вас.
swan
28 января 2016, 01:08
"его сервер будет биться лбом " туда куда положено. а положено в днс.
kazakov
28 января 2016, 01:08
В теории да, а вот на практике пробовал?
swan
28 января 2016, 01:08
Если твой сервер не смотрит в нс-срв это проблема в приложении.
kazakov
28 января 2016, 01:08
да, проверил только что, на самом деле всё нормально сейчас.
elurin
28 января 2016, 01:08
С том случае, если srv-запись у вас корректно прописана, то jabber для доменов установит s2s соединение согласно srv-записи.
kazakov
28 января 2016, 01:08
Да это понятно, что в теории так и должно быть, но на практике не совсем всё прекрасно получается, по крайней мере раньше на Google Apps данная проблема всплывала неоднократно.
elurin
28 января 2016, 01:08
Ну во всяком случае мы вроде это предусмотрели у нас и постараемся проверить ваш кейс.
kazakov
28 января 2016, 01:08
Я уже проверил, всё нормально :)
elurin
28 января 2016, 01:08
Спасибо :)
kazakov
28 января 2016, 01:08
Кстати, закладки и метаконтакты вернёте для доменов?
elurin
28 января 2016, 01:08
Угу, посмотрим в ближайшее время где мы их случайно моги забыть :)
Olega Znak
28 января 2016, 01:08

Спасибо, давно ждал.

Единственный вопрос — как отключить уведомления о новых письмах? (Адиум 1.3.8 на маке)

Ольга
28 января 2016, 01:08
Нужно отправить сообщение
u[nsubscribe] -- отписаться
контакту lastmail. Единственное в Адиуме его как-то не просто вытащить наружу. Попробуйте поискать в настройках, или завтра напишу.
lybin
28 января 2016, 01:08
А функциональность останется прежней или например, как у некоторых хостингов, нет vcard, сервер не поддерживает список блокирования и список закладки для конференции?
elurin
28 января 2016, 01:08
Vcard редактируем, private_storage (для хранения настроек клиента) тоже работает.
Kuznetsova Tatyana
28 января 2016, 01:08

Историю не пишет на сервер, как с обычным аккаунтом @yandex.ru. Планируется ли? Очень большой минус, на мой взгляд. 
Ольга
28 января 2016, 01:08
История пишется на сервере. Сейчас вы можете посмотреть ее по адресу:
http://mail.yandex.ru/for/ВАШ_ДОМЕН/neo/webchat_history.
Нам кажется такой доступ до истории не совсем удобным, об улучшениях читайте в нашем блоге.

Kuznetsova Tatyana
28 января 2016, 01:08
"Не совсем удобен" - это мягко сказанно. Но уже хорошо, что хоть так.
Тогда вот ещё одно неудобство: http://mail.yandex.ru/for/домен/neo/setup_chat
Опции есть, но изменения не принимаются. Тоже с настройками рекламы и блока новостей. И если с рекламой в какой-то степени можно понять, то блок новостей должен убираться. Хотя, по поводу рекламы... Аккаунты в @ya.ru тоже бесплатные, но реклама там убирается.
Это я всё к тому, что если это баг, то его не грех испраить. А если это будущие опции, который в процессе настройки и доработки, то мы (пользователи) подождём.
:-)
Ольга
28 января 2016, 01:08
Вебчата для домена просто нет.
Обновили интерфейс истории, смотрите тут: http://mail.yandex.ru/for/ДОМЕН/neo/webchat_history_all
the.nevian
28 января 2016, 01:08
Ни в старом ни в новом варианте истории нет? Мож ее включить как-то надо или собеседника в адресную книгу занести?
Ольга
28 января 2016, 01:08
История есть. Вы наверное не правильный урл набираете, какой у вас домен?
saabeilin
28 января 2016, 01:08
Спасибо вам за все!
Сначала мы перестали настраивать своим клиентам почтовые сервера, потому что появился ПДД. Теперь наши клиенты не получат подарок - настроенный jabberd2. Потому что в добавок к ПДД появляется ДДД (:))
Ну и ладно, будет больше времени на более интересные задачи :)
the.nevian
28 января 2016, 01:08
А вот _без_ почты можно? Мне бы только jabber.
kuyantus
28 января 2016, 01:08
возник вопрос! в srv записи у вас написано, что надо прописывать _xmpp-server._tcp, без .my_domain. на конце. это реально так надо? у меня раньше всегда были записи в виде _xmpp-client._tcp.my_domain.
kuyantus
28 января 2016, 01:08
ну и значение записи, нужно писать именно domain-xmpp.ya.ru.? domain - не мой домен, а просто слово domain? спасибо.
denanik
28 января 2016, 01:08
Все именно так. Если прописали и не работает, то сообщите ваш домен, мы разберемся.
skonvrz
28 января 2016, 01:08
не работает vCard, нельзя без танцев с бубном просмотреть историю. в веб интерфейсе нет чата.. Все это будет?
leksey
28 января 2016, 01:08
как оно в caravan.ru и на домене третьего уровня мейл и жаббер

http://jawiki.ru/Jabber_for_domain_%28Yandex%29
skonvrz
28 января 2016, 01:08
и не дает соединяться по SSL на порт 443 :( Хотя xmpp.ya.ru такую возможность имеет.
elurin
28 января 2016, 01:08
Такая возможность появится в ближайшее время
zverku
28 января 2016, 01:08
а где скачать эту штуку?
Ольга
28 января 2016, 01:08
общаться через жаббер для пользователей на домене позволяет мобильная почта: http://mobile.yandex.ru/mail/download.xml
tr0n
28 января 2016, 01:08
А хистори уже хранятся? Когда вы включите вебинтерфейс будет ли доступна текущая история сообщений?
Ольга
28 января 2016, 01:08
История доступна в веб-интерфейсе:
http://mail.yandex.ru/for/ВАШ_ДОМЕН/neo/webchat_history_all
tr0n
28 января 2016, 01:08
Странно. У меня там кажет пустую страницу. Хотя как минимум с двумя человеками я общался уже через доменный джаббер.
Ольга
28 января 2016, 01:08
Как давно общались? Если недавно (2-3 недели), то напишите, пожалуйста, в службу поддержки: http://feedback.yandex.ru/?from=pdd
tr0n
28 января 2016, 01:08
Да вообще вчера вечером и сегодня ночью. Спасибо. Написал в поддержку.
Извините за вопрос: а вы случаем не разработчик? Меня очень интересует вопрос можно ли сделать загрузку хистори на сервер? Например я общался с неким человеком несколько лет в icq, а теперь оба пересели на джаббер. Хотелось бы иметь возможность залить в формате какого-либо популярного клиента и присоеденить к текущему контакту. Благо лог-конвертер позволяет их леко сконвертировать в нужный формат. я уже писал такую просьбу год назад (если не больше), но решил попробовать ещё раз.
persinval
28 января 2016, 01:08

Добрый день!


Можно ли использовать сначала только jabber для домена без почты?


Есть ли у почты для домена https интерфейс? Можно ли организовать его на своём домене со своим сертификатом?


Заранее спасибо!

Ольга
28 января 2016, 01:08

Добрый день,


домен в любом случае нужно подключить к Яндексу: http://pdd.yandex.ru/domains_add/


У почты на домене есть https, поэтому нет необходимости беспокоиться о собственном сертификате.


 

vlsereb
28 января 2016, 01:08
Нечаянно нажал не ту кнопку. Текст письма перевелся на английский с русского.Как вернуть его назад на русский? Иеще вопрос: в норме печатает только большими буквами, приходится норму переворачивать наоборот, как вернуть норму?
Evgeniya
28 января 2016, 01:08
Добрый день.

Нечаянно нажал не ту кнопку. Текст письма перевелся на английский с  русского.Как вернуть его назад на русский?


Чтобы отменить транслитерацию (конвертацию набранного кириллицей текста в латиницу), верните курсор в поле ввода письма и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z
Или в режиме "с оформлением" нажмите кнопку "отменить":



Иеще вопрос: в норме печатает только большими буквами, приходится норму переворачивать наоборот, как вернуть норму?


Проверьте, не нажата ли кнопка Caps Lock на клавиатуре :)
Дмитрий Власенко
28 января 2016, 01:08
Почему то при просмотре истории через
http://mail.yandex.ru/for/домен.ру/neo/webchat_history_all
В jabber'е подключается пользователь с клиентом yandex-webchat. 
Зачем он нужен? Если вебчата вообще для доменов нет.
Можно ли его отключить?
Алеша
28 января 2016, 01:08

Непонятно. Там нельзя чтоли список контактов иметь и визитку?


Там урезаный XMPP чтоли который с почтой для домена?


Обычный от яндекса нормально пашет.


Который с почтой для домена сообщения вроде шлет и принимает.


Но ни визитку не открывает ни редактирует. Ни в список контактов никого добавить не могу.


Из QIP 2010.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
Редактировать визитку можно через jabber-клиент, если программа позволяет это.  На данный момент Яндекс сохраняет только поля NICKNAME,  BDAY, EMAIL, PHOTO. Попробуйте отредактировать визитку через другой клиент.
kasp
28 января 2016, 01:08
Здравствуйте.

Соединяюсь со своим jabber'ом для домена contact@site-home.ru. Всё проходит отлично.
Но редактировать и даже смотреть свою информацию о клиенте не даёт. Как отредактировать её?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
А каким клиентом соединяетесь? В качестве сервера указываете domain-xmpp.ya.ru?
kasp
28 января 2016, 01:08
Сервер указываю domain-xmpp.ya.ru.

Сначала соединялся qip 2010. Он не давал редактировать. 

Потом перешёл на миранду и редактирование удалось. Теперь даже в qip 2010 редактируется.

Но контакткам отдаётся пустая визитная карточка. Хоть я её и заполнял. В визитной карточке, которая отдаётся контактному-листу написано только слово contact (видимо ник создаётся из адреса — contact@site-home.ru).

Прогресс в том, что визитка хотя-бы уже доступна. Но пустая. Как это исправить?
kasp
28 января 2016, 01:08
Вот подтверждение тому, что vcard пустая или даже тому, что её нет.
http://jrudevels.org/products/VCV/index.php?JID=contact%40site-home.ru
Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
А Вы в настройках jabber-клиента используете сервер domain-xmpp.ya.ru?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
Ох, извините, пропустил другой Ваш комментарий =)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:08
Я правильно понимаю, что сейчас Вы перешли на использование другого сервера в качестве jabber?
kasp
28 января 2016, 01:08
Да, перешёл на бесплатную услугу от hc.ru, т.к. яндекс не давал редактировать информацию о контакте.
Kirya
28 января 2016, 01:08

Подскажите plz, а 28-29 апреля ничего не менялось на сервере ?

Мои jabber аккаунты на домене kirya.ru перестали проходить авторизацию.

Используемые клиенты Qip Infium и PSI.

Yury Matveev
4 декабря 2016, 18:14
чёт всё сломалось у яндекса(

Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2016, 13:01
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, что конкретно сломалось? 
lexa26
15 января 2017, 15:26
Тимофей, служба поддержки,
domain-xmpp.ya.ru не работает
Juk36
11 января 2017, 13:20
Почему не соединяется с сервером?

domain-xmpp.ya.ru



все? прикрыли?
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:23
Добрый день!
Увы, поддержка xmpp для работы с Jabber-клиентами больше не осуществляется. 
lexa26
13 января 2017, 22:55
сервер domain-xmpp.ya.ru  работает или нет? официальная информация будет?
Обновлено 13 января 2017, 22:57
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:26
Добрый день!
Пользователям рассылались письма с оповещением о закрытии xmpp. Поддержка jabber-клиентов больше не осуществляется. 
lexa26
16 января 2017, 17:05
Тимофей, служба поддержки,
а для доменов?
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 15:55
Добрый день!
В том числе и для доменов.  
egr-post
15 июня 2017, 15:09
Какую альтернативы Вы можете предложить чату для домена?
Тимофей, служба поддержки
15 июня 2017, 17:14
Можем предложить Ямб - мессенджер, доступный пользователям Яндекс.Коннекта:
https://connect.yandex.ru/messenger
Stronger412
27 мая 2018, 06:38
"Если Вы настроите на своем домене все записи так, как сказано в инструкции...." - а не могли бы вы уточнить новое местоположение данной инструкции?

Тимофей, служба поддержки
1 июня 2018, 20:25
Здравствуйте! К сожалению, статья, к которой Вы обращаетесь, устарела. Мы можем предложить Вам новый корпоративный мессенджер - Ямб https://connect.yandex.ru/messenger . Его не нужно настраивать специально.
BSB
22 июля 2019, 14:55
Умрёт ваш Ямб смертью Google Reader. Как конкурент Телеграму он никакой. Интеграции особо никакой нет, поэтому как только у телеги будет конечное решение для интеграции на сайты, он вообще будет не нужен. Сейчас либо лёгкое и ходовое (вроде XMPP), для чего уже есть рабочие инструменты интеграции, либо перекрывать то, что ещё не реализовано в Телеграм. Но вы не успеете.
verbatemvipseo
8 июня, 13:50
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, Jabber для домена еще поддерживается?