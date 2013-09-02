Блог Почты

Блог Почты

Яндекс.Почта в августе

Август в Яндекс.Почте был посвящён оптимизации кода и исправлению того, до чего раньше не доходили руки. Однако и без заметных изменений не обошлось.

Мы добавили горячие клавиши для управления персональными кнопками. Вот такие:


Работа с шаблонами писем стала ещё удобнее: теперь при создании шаблона сохраняется не только тема и текст письма, но и адресаты из полей Кому, Копия и Скрытая.   

Переключатель между страницами результатов поиска по почте заменился кнопкой «Ещё». Просматривайте найденные письма на одной странице, не тратя времени на лишние клики.

По мнению Винни-Пуха, если кто-нибудь что-нибудь о чём-нибудь знает, то это, конечно, Сова. В Яндекс.Почте появилась тема оформления «Совы» с трогательными иллюстрациями Инги Пальцер. Включить её можно в Настройках.


Для тех же, кто предпочитает деловой интерфейс Почты, мы добавили кнопку Архивировать. С этой кнопкой в вашем списке писем больше не будет ничего лишнего.

Кроме того, с августа вход в Яндекс.Почту доступен только через протокол HTTPS. Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, защищая от прослушивания сетевого соединения. А переключиться на незащищённый протокол, который раньше можно было выбрать в Настройках, больше нельзя.
27 комментариев
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asatisme
28 января 2016, 00:43

1. запилите, пожалуйста, в деловом интерфейсе количество писем в каждой папке

2. подскажите, если почта неправильно добавила письмо в линейку (совпадает тема), как его оттуда вытащить в отдельный тред?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:43
Пожалуйста, напишите нам обращение на http://feedback2.yandex.ru/mail/-/ , приложив к письму скриншот, иллюстрирующий проблему и ссылки на письма из треда – мы разберемся, почему письмо неверно сгруппировалось в цепочку. Заранее благодарю!
Весёлый котик
28 января 2016, 00:43

Изъять письмо из цепочки невозможно. Если у нескольких писем совпадают темы, они в большинстве случаев будут объединены в одну группу. 

vitink
28 января 2016, 00:43

Можно ли удалить свой портрет из почты, оставив его при этом на Яру?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:43
Да, конечно. Вы можете загрузить портрет по умолчанию ( http://yadi.sk/d/HZ3h_2ND8aeH6 ) на страницу https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/sender , а портрет на Я.Ру – http://fotki.yandex.ru/tunes/ .
liuda.sereogina
28 января 2016, 00:43

(+1)

MapaKyg
28 января 2016, 00:43

Зашибательски работаете, ребят! Яндекс лучший!

and-ponomare
28 января 2016, 00:43

Спасибо.

mup.butstroj.2002
28 января 2016, 00:43

Чще нам присылайте Такого типа информацию!

ilpiniade
28 января 2016, 00:43
ok sincerelity riki ciao
Svetlana Derkunskaya
28 января 2016, 00:43

Дорогая яндекс.почта, передайте пожалуйста тв-программе, что ну невозможно плохо они изменили ее. программа не всех каналов грузится сразу, приходится ждать внизу сираницы. И самое главное - при клике на передачу раньше можно было во всплывающем окне добавить в список "хочу посмотреть", теперь же вся и без того тяжелая страница уходит по клику на эту передачу! 

Kipelovna
28 января 2016, 00:43

Не смотря на все кракозябры в подписках в последнее время, я довольна и люблю Яндекс почту!

Много хорошего появилось, что очень радует.

Отдельное спасибо за поздравления в ней с Днюхой, радостное оформление.))))

В ЖеЖешечке постик "состряпала" на эту тему. Респект!

 

Vivalyaeva
28 января 2016, 00:43

Как могла удалиться моя  страница????????????   Я ее не удаляла?

 

Kipelovna
28 января 2016, 00:43

Вы в мой трэд влезли, не?

У вас по видимому вопрос к Яндекс почте, не?

Андрей
28 января 2016, 00:43

Здравствуйте, после всех этих нововведений почему-то перестал работать стандартный email-клиент на Android для почты на доменах, теперь потоянно пишет "Неверное имя пользователя или пароль". На компьютере все хорошо, а вот клиент никак не может соединиться. Раньше все работало, логин и пароль не менялись и на компе работают, а на Android нет. Тип безопасности стоит SSL/TLS. При чем обычная почта вида имя@yandex.ru с такими же настройками работает отлично, а вот с почтой имя@мойдомен.ру начались такие проблемы. В чем может быть проблема? Спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:43
Здравствуйте!
К сожалению, сейчас действительно существует проблема с доменными почтами при работе в почтовых клиентах. Вызвана она внеплановыми техническими работами на сервере. Увы, точно сказать, когда работа будет восстановлена, мы пока не можем и поэтому рекомендуем временно пользоваться веб-интерфейсом.
Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на Ваше понимание!
Андрей
28 января 2016, 00:43

Понятно. Спасибо за скорый ответ, теперь все прояснилось. Ну, значит подождем-с :-)

mary.alieva2011
28 января 2016, 00:43

Пр

woodson
28 января 2016, 00:43
Ссылки в письмах стали отбражаться в виде  http://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,og-lMomLJpjyROU7zThVxQ&l=aHR0cDovL3Byby5uZXRob3VzZS5ydS8

Раньше отображалась реальная ссылка и по ее виду можно было определить куда она ведет,
Нет возможности очищать папку  Удаленные из Облегченной версии почты. Чем больше улучшений тем "тяжелей" становится интерфейс.
Хотелось бы иметь легкий "плиточный" интерфейс.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:43
1) По поводу ссылок – пожалуйста, напишите нам в службу поддержки на http://feedback2.yandex.ru/mail/-/ , мы обязательно разберемся в ситуации.
2) Что касается очищения папки и плиточного интерфейса – благодарю за замечание и предложение, я направлю их разработчикам!
Legion-236
28 января 2016, 00:43

всё это хорошо. Но вот чего не хватает по настоящему, это горячей клавиши EXIT. Раньше выход совершался в 1 клик. Сейчас этот процесс очень неудобен... 

ya.olia.2003
28 января 2016, 00:43

совы только для любителей зделали б фон как переписка в вк иле твитере .

ishejnman
28 января 2016, 00:43

Здравствуйте!

Можно ли настраивать горячие клавиши в почте? Раньше была удобная горячая клавиша Delete, но теперь она перестала работать. Хотел ее восстановить, но не нашел в настройках управления этими функциями.

Где можно увидеть все текущие назначения горячих клавиш?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:43

Увидеть список всех комбинаций горячих клавиш можно на странице http://help.yandex.ru/mail/letter/hotkeys.xml , а также, если горячие клавиши активированы в настройках, вызвать подсказку можно, нажав символ ? (то есть комбинация Shift+7 в русской раскладке и комбинация Shift+/ в английской раскладке).

xxxxx
28 января 2016, 00:43
hi
misteriura
28 января 2016, 00:43

Из того ЧТО я прочел понял лишь что можно писать ...

Сергей Ковалёнок
вчера, 22:13
Вопрос:
-пришло письмо с ссылкой.  Переход по ссылке даёт "404. Несуществующая страница".
В чём дело?  Уже второй раз такая ситуация с ссылками из рассылок.  Смена браузера результата не даёт. 


(https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,gZ_cLswaylNKWdbgHHTnMA&l=aHR0cDovL2NsaWNrLmVtLmJsaXp6YXJkLmNvbS8_cXM9NjEwODAwMjI2ZGYyNDY1MzdlZmRmMmRjNTg3ZjNiMTkyMDJkMzMxYWE3ZTFlMzgwMzE4NWFkZGJhZGFiNDFmYmFhY2FlNTlhZWZmYTE2MmUxMGU1NzNiMTllNzY0NDU0MmQ2NjM3ZjliNjc4NDU2Nw)