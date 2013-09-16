Благодаря Яндекс.Почте переписка с популярными собеседниками стала удобнее. На странице нового письма просто кликните в поле «Кому» — Почта предложит вам на выбор те контакты, которым вы за последнее время писали больше всего писем. Вспоминать адрес (и даже имя) больше не придётся.
Ваши популярные контакты
16 сентября 2013, 15:12
Благодаря Яндекс.Почте переписка с популярными собеседниками стала удобнее. На странице нового письма просто кликните в поле «Кому» — Почта предложит вам на выбор те контакты, которым вы за последнее время писали больше всего писем. Вспоминать адрес (и даже имя) больше не придётся.