Блог Почты

Блог Почты

Ваши популярные контакты

Чаще всего письма пишутся одним и тем же адресатам: друзьям, коллегам, родственникам, однокурсникам. Круг общения меняется со временем, но всегда есть люди, с которым вы общаетесь больше, чем с другими.

Благодаря Яндекс.Почте переписка с популярными собеседниками стала удобнее. На странице нового письма просто кликните в поле «Кому» — Почта предложит вам на выбор те контакты, которым вы за последнее время писали больше всего писем. Вспоминать адрес (и даже имя) больше не придётся.

81 комментарий
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Акиндин
28 января 2016, 00:42

Спасибо!

Комментарий удалён
Акиндин
28 января 2016, 00:42

Не туда? Извините. Почтой пользуюсь.

derasource
28 января 2016, 00:42

Это просто замечательно, спасибо Яндекс!

Сергей
28 января 2016, 00:42

Очень хорошая вещь

ol-luchik
28 января 2016, 00:42

Спасибо, комфортные фичи!!  (+1)

dawletshin.rafael
28 января 2016, 00:42

классно(+1):-D

surgutanov.mikhail
28 января 2016, 00:42

Раф,это ты или сон.пожалуйста подтверди.

dawletshin.rafael
28 января 2016, 00:42

да я

Андрей Николаевич
28 января 2016, 00:42

Теперь можно проверить с кем чаще всего переписываешься:) Но у меня в "популярных" присутствуют и контакты, от которых было 2-3 письма. Т.о., прибавляем к списку и недавние контакты(+1)

MEVOKS
28 января 2016, 00:42
Ураааа, наконец то :))
super.31337
28 января 2016, 00:42

ШО

 

surgutanov.mikhail
28 января 2016, 00:42

иногда чудеса случаются.

knijnic
28 января 2016, 00:42

(+1):-)

graff25
28 января 2016, 00:42

А если людей нет в адреске и автоматический сбор отключен - то не показывается, как я понял.

sash.zverev2012
28 января 2016, 00:42

да, долго не заходил

surgutanov.mikhail
28 января 2016, 00:42

был очень занят.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42
Да, именно так, иначе подсказке неоткуда брать информацию о контактах. Попробуйте добавлять адреса в Адресную книгу на https://mail.yandex.ru/neo2/#contacts и проставьте галочки в настройках на https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/abook – это действительно очень удобная функция!
graff25
28 января 2016, 00:42

Есть люди с которыми веду переписку пару дней. И не хочу сохранять их письма и не хочу добавлять в адреску. Потому что пото забуду удалить и там копится хлам. Ну нет так нет.

Данил Девятов
28 января 2016, 00:42

Ну так будем адреса и имена людей забывать, Яндекс почта будет помнить за нас. Спасибо Яндекс! =)

maksimkat#
28 января 2016, 00:42

Спасибо! Радуют полезные мелочи):-)

Юрий Михальчук
28 января 2016, 00:42

спосибо вам яндекс

dfilip
28 января 2016, 00:42

Слов нет, ребята, вы молодцы! Спасибо!

elena.golovanov2013
28 января 2016, 00:42

привет как дела

ilpiniade
28 января 2016, 00:42
bay thank you ,sicerelity richard
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42

пора бы внести изменения в год рождения, когда заходишь в контакты год начинается с 1900

mg015
28 января 2016, 00:42

ну ниче нормально, при ежедневной работе как то привык уже и это кажется нормой

Виталий
28 января 2016, 00:42

 

Молодцы! Только эту фишку сложно заметить самому (прочел, щелкнув на восклицательный знак на иконке настроек почты). До этого под строкой "Кому" были имена, их щелкаешь - все понятно. Как сейчас интереснее и наверное удобнее, но надо это как-то донести до людей...

В общем спасибо за почту! =) 

Лена Швыдкая
28 октября 2016, 01:57
Виталий,
Н
zorinaSA
28 января 2016, 00:42

Спасибо! очень удобно

Михаил
28 января 2016, 00:42

Раньше эта возможность была реализована удобнее, теперь, когда ящики одного адресата группируются, стало сложнее отправлять письмо сразу на несколько адресов одного человека. Проблема в том, что выбрав адресата и один его ящик, его уже не найти в списке автоподстановки для последующих адресов

karpoff.home
28 января 2016, 00:42

Спасибо. Очень удобно.

Ромашка
28 января 2016, 00:42

Молодцы, что развиваетесь:)

Стало интереснее и удобно!!!

pc-new
28 января 2016, 00:42

супер

 

pichugin.slava
28 января 2016, 00:42

(+1)

ft-robert.robertov
28 января 2016, 00:42

Интересно по какой причине не сохраняются даже многократные контакты? Ранше сохранялись все, которые при желаеии я мог удалитть. Сейчас сохроняются только некоторые, причём дублируясь. Как Яндекс почта может опредилить какие контакты важны какие не? Если что то не работает- то исправте.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Проверьте, пожалуйста, на странице настроек у Вас стоит галочка в поле «Автоматически сохранять»? Если галочка стоит, а контакты не сохраняются, пожалуйста, напишите нам в службу поддержки – мы обязательно разберемся в причинах ситуации и устраним проблему. 

leonid-ovs
28 января 2016, 00:42

Спасибо!

paparatnik2012
28 января 2016, 00:42

Чудесно! Очень удобно, спасибо![:]||||[:]

Star Key
28 января 2016, 00:42

СУПЕР! МОЛОДЦЫ!!!

Browse You
28 января 2016, 00:42

На яндекс-почте зарегистрировался недавно и отсутствие этой фичи удивило. Хорошо что добавили, правильные движения.

///
28 января 2016, 00:42

Хэлп! Подскажите,  почта перестала искать адресатов в отправленных, что сделать ???

Пишет что  адресата не найдено, хотя  письма отправлял.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, напишите в службу поддержки обращение со скриншотом примера условий поиска и результата, который Вы получаете. Уточните в обращении, по какому именно критерию не находятся письма и раньше какого временного периода? Благодаря этой информации мы сможем разобраться в проблеме и решить её.

Заранее благодарю Вас!

alla.alekseevna2014
28 января 2016, 00:42

Спасибо)

Надежда А.
28 января 2016, 00:42

давно мучаюсь - не могу понять, могу я  в почте упорядочить письма по адресату?? 

Надежда А.
28 января 2016, 00:42

я имею ввиду, выделяю я в почте того, от кого мне пришло письмо и хочу увидеть все письма, которые мне приходили от него. как в аутлуке

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Надежда, отдельной группировки по адресату в Я.Почте нет, как в Аутлуке.

Но Вы можете посмотреть все письма от адресата, если кликните на его портрет в списке писем. Или же если откроете письмо, нажмете на имя адресата в шапке письма и в открывшейся почтовой карточке выберете опцию «Все письма от контакта».

shanur.bayramedow
28 января 2016, 00:42

очен харошей сайт;-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42

А у меня вопрос. Все мои входящие письма почему-то автоматически через  минуту переходят в папку "Удаленные". Пыталась изменить настройки - ничего не меняется. Главное, я вовсе не настраивала почту таким образом. Что мне делать, чтобы было все "как у людей"? И почему такое могло произойти?:-|

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Скажите, пожалуйста, в каком ящике это происходит, olgalexandria@yandex.ru ? Я проверил его – скорее всего, проблема заключается либо в правилах обработки, либо в работе с письмами через почтовую программу. Чтобы наверняка узнать причину, пожалуйста, напишите в службу поддержки, приложив к обращению свойства письма, которое было автоматически удалено. Мы разберемся в ситуации и подскажем, как отменить это удаление!

petr.achilov
28 января 2016, 00:42

Всё очень хорошо! Пётр Азизович.

Aaqil Mahmood
28 января 2016, 00:42

Loving Yandex.Mail

 

Keep making it better than american email providers. 

diana.axmatvalieva
28 января 2016, 00:42

круууууууууууууууууууууууууууто

 

oxi.56
28 января 2016, 00:42
Дорогие девочки,я представитель косметики Avon в Самаре,если вас интересует новый каталог или вы хотите что то посмотреть и заказать пишите в коментариях или звоните 9879404057
PYLOTRON
28 января 2016, 00:42

 

В ТОПКУ!!!

Недавно пришлось собирать адрес мыла из трёх кусков. Аферист подсунул адрес похожий на адрес оф-диллера. Простенькая операция которая раньше занимала доли секунды - теперь протрахался минут двадцать! когда закончил - пошел к соседу за нейролептиком. Он алкоголик и у него почти всегда есть таблетки от псиза...

Ну спасибо тебе друг-яндекс! Удружил!

Кстати - а за так называемое самообучение системы поиска вам вообще поотрывать бошки нижние нужно! Нихера найти немогу!

 

 

 

 

 

 

denispl07
28 января 2016, 00:42

Отлично! Спасибо!

Вячеслав Смирнов
28 января 2016, 00:42

Уважаемый Яндекс ! Сделайте сортировку и объединение схожих контактов .

Очень надо...Спасибо.

Мила
28 января 2016, 00:42

Я не могу при отправке открытки попасть на общий список моих получателей,когда заполняю справа от открытки адресата и  его адрес.Раньше выходил список и я отмечала получателей,а сейчас выходит пустое поле.Почему?В вопросах по отправке открытки не отмечено.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, прикрепите в ответный мне комментарий скриншот (снимок экрана) этого пустого поля и проверьте, будет ли повторятся проблема при вводе адреса в любом другом браузере – я буду ждать Вашего ответа, так как это поможет нам разобраться в проблеме!

Заранее спасибо.

Мила
28 января 2016, 00:42

Добрый день,Тимофей.Спасибо Вам,что откликнулись на мою просьбу.У меня с обычной почтой проблем нет.Проблема возникла при отправке открыток из раздела Открытки.Раньше я могла нажать на галочку(выбор из адресной книги) и вставлять любого дресата в автоматическом режиме,список выходил сам.А сейчас при нажатии на эту галочку у меня выходит просто пустое поле,на котором вверху указан раздел Открытки.Может это где-то настраивается?Я не смогла найти в настройках.Буду рада,если сможете подсказать.С уважением,Мила. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

К сожалению, описанная Вами проблема у меня воспроизводится. Пожалуйста, прикрепите здесь, или же напишите в службу поддержки отдельным сообщением следующие данные, которые нам потребуются для решения проблемы:

1) скриншот (снимок экрана), который бы иллюстрировал пустое поле в «Открытках»;

2) версию и название Вашего браузера;

3) повтряется ли проблема в других браузерах.

Как только наша команда получит эти данные, мы сразу же займемся решением проблемы. Спасибо!

Мила
28 января 2016, 00:42

Добрый день,Тимофей.Отправила в службу поддержки все как Вы просили.У меня ни на гугле,ни на яндексе нет автоподбора адресов.Раньше все работало.Сейчас подбираю вручную.Где у Вас подбор адресатов идет при отправке открыток?Может я не знаю.Но в описании, в помощи написано ,что нужно нажимать на алочку,как и раньше.Но раньше сразу список адресатов выходил,а теперь пустое поле.

pav835
28 января 2016, 00:42

Спасибо.Очень удобно!

kukushev.rap
28 января 2016, 00:42

спасиба

ra0fu
28 января 2016, 00:42

Не надо силой навязывать то, что мне не хочется... У меня есть почтовый адрес, которым я пользуюсь уже лет 10, и дайте мне просто зайти в почтовый ящик, а не подсовывать новую услугу:-(

Е.
28 января 2016, 00:42
У некоторых пользователей сейчас есть проблема с авторизацией.
Разбираемся.
Пожалуйста, попробуйте через несколько минут.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Попробуйте войти в Почту еще раз. Сейчас все должно быть в порядке.

rsd-cool
28 января 2016, 00:42

Не знаю, как многие, но я основную перепись веду, через скайп, но почта конечно незаменимая вещь, особенно если вам нужно отправить письмо за границу. Спасибо за ваши старания и разработку. Библия

ni-stepano
15 июня 2016, 19:36
Обращаюсь за помощью - не работает вкладка Контакты, и при наборе фамилии в адресной строке больше не всплывает эл. адрес.
Мамамаша
15 июня 2016, 20:36
ni-stepano,
"Рада", что это общий глюк! 
Мамамаша
15 июня 2016, 20:35
Контакты из адресной книги недоступны. Что делать? SOS
Кузьмич
23 августа 2016, 12:07
А как очистить архив контактов, которые были удалены?
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 14:17
Добрый день!
Если я правильно Вас понимаю, Вы хотели бы удалить контакты без возможности восстановления. Такой возможности пока нет.
ІСТ-Захід Сергій
7 сентября 2016, 16:51
А можно еще добавить функцию присоединения к групе присоздании (сохранении контакта), а не как сейчас, после сохранения контакта, нужно зайти в журнал контактов и оттуда добавить к групе. Єто немного не удобно, вам не кажется
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:49
Добрый день!
Спасибо, обязательно подумаем!
it@edu15.ru
5 октября 2016, 11:19
Добрый день!

Подскажите, что необходимо сделать, чтобы при написании нового письма в поле "кому" была возможность выбора контактов из разных групп ?
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:23
Попробуйте начать вводить в поле "Кому" первые буквы нужного адресата. Вам будет предложено выбрать нужный контакт в выпадающем списке. Подходит ли Вам такой вариант? А ещё можно зайти в адресную книгу в настройках (шестеренка в правом верхнем углу, раздел "Контакты"), а там выбрать из всей адресной книги нужные адреса, а затем нажать "Написать".
Удалённый пользователь
28 октября 2016, 06:10
Подскажите,  как теперь при написании нового письма в поле "кому"  выбрать  других адресатов, раньше можно было нажав "все контакты" и дальше  по списку. Вы теперь лишили такой возможности? 
maximov.sevastjan
13 июня 2018, 17:52
круто
Vladimir
14 августа 2020, 10:28
А как добавить или удалить адрес в список именно популярных контактов?
sergey-lebedev1950
16 октября 2020, 17:56
этот сервис у меня не работает
mark0vka198
26 января, 15:47
Зайка