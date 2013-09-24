Кроме того, по клику на иконку с шестерёнкой вы сможете, не выходя из почтового ящика, узнать обо всех самых важных улучшениях, произошедших в Яндекс.Почте. Список новостей обновляется в начале каждого месяца, в него попадают все заметные изменения — даже те, о которых мы не пишем в нашем блоге.
Настройки и новости стали ближе
24 сентября 2013, 14:53
Кроме того, по клику на иконку с шестерёнкой вы сможете, не выходя из почтового ящика, узнать обо всех самых важных улучшениях, произошедших в Яндекс.Почте. Список новостей обновляется в начале каждого месяца, в него попадают все заметные изменения — даже те, о которых мы не пишем в нашем блоге.