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Настройки и новости стали ближе

В Яндекс.Почте есть десятки настроек, которые помогут сделать вашу работу с письмами проще. Вы можете полностью настроить ящик под свои нужды, начиная с темы оформления и заканчивая сложными фильтрами. Чтобы сделать это было проще, мы изменили «шапку» почтового ящика. С её помощью легко добраться до всех возможностей Яндекс.Почты, о существовании некоторых вы, возможно, даже не знали.


Кроме того, по клику на иконку с шестерёнкой вы сможете, не выходя из почтового ящика, узнать обо всех самых важных улучшениях, произошедших в Яндекс.Почте. Список новостей обновляется в начале каждого месяца, в него попадают все заметные изменения — даже те, о которых мы не пишем в нашем блоге.
244 комментария
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Сергей
28 января 2016, 00:42

хорошая задумка

Alex™
28 января 2016, 00:42

Вопрос к продвинутым пользователям почты Яндекс:

почему верхняя кнопка *ПЕРЕСЛАТЬ* и нижняя кнопка *ПЕРЕСЛАТЬ* не равнозначны по функции.

Нижняя кнопка не пересылает письма с фото в теле письма!

Поясните пожалуйста! Админы не знают, я к ним обращался.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Верхняя кнопка «переслать» открывает полную форму написания письма, в которой модно применять оформление, вставлять картинки прямо в тело письма и использовать прочие прекрасные возможности Яндекс.Почты. 

Кнопка внизу страницы открывает так называемую «быструю» форму ответа или пересылки. В ней минимум возможностей, а письмо набирается в режиме «просто текст», без оформления. Всё оформление, которое было в исходном письме, в быстрой форме исчезнет, превратившись в «простой текст».

PhotoPOU
28 января 2016, 00:42

не удобно

пусть не будет оформления, но вложения должны оставаться

пару раз уже накалывалаь и отправлялпа людям пустые письма...

были неприятные ситуации

ashanbeckov.suren
28 января 2016, 00:42

чмо ебливое

rhfdxtyrj66
28 января 2016, 00:42

Слэнгом не пользуйся, гамадрил...

rastakot
28 января 2016, 00:42

:-)

Александр Николаевич Р.
28 января 2016, 00:42

Задумка была хорошая у хрома от гугл. А яндекс просто дописал к себе.

uncle.lem
28 января 2016, 00:42

В трехпанельном режиме пока не работает?

ЕG
28 января 2016, 00:42
Со временем будет и там. )
uncle.lem
28 января 2016, 00:42

Окей, жду с нетерпением :)

BTW, а иконка как-то изменяется, когда в новостях появляется новая запись? Или каждый раз самостоятельно туда заглядывать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Иконка действительно меняется. Вы точно заметите, когда это произойдёт ;) 

Виталий
28 января 2016, 00:42
Переадресацию бы сделали.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Расскажите, пожалуйста, о какой именно переадресации вы пишете? 

Виталий
28 января 2016, 00:42
О полной! Не фильтрами, которые как не настраивай, почему-то оставляют письма во входящих, а о обычной безусловной всех писем!
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Вероятно, Вы при настройке правила переадресации поставили галочку на пункте «сохранить копию при пересылке», поэтому письма и остаются.

Если же Вы хотите пересылать вообще все письма без остатка, то не нужно указывать никаких условий, а первое поле, которое предлагается для внесение условия, нужно удалить, нажав на красный крестик справа от поля. 

Виталий
28 января 2016, 00:42
Я не оставлял никаких галочек, я делал правильные фильтры без всяких условий, но письма остаются во входящих. Остаются не все письма, а какая-то часть. Фильтры я создавал сам, обращался в службу поддержки и делал по их инструкции (но они полностью совпали с моими фильтрами), но письма остаются! Просто вместо того, чтобы морочить голову, надо сделать обычную опцию по пересылке, а не придумывать квадратное колесо.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Мы выяснили, в чём проблема: в папке «Входящие» остаются те письма, что перекладываются туда настроенным Вами правилом из папки «Спам». Пересылаться такие письма не будут никогда, потому что письма, определённые нашей Спамообороной как спам, мы не пересылаем, чтобы наши почтовые серверы не попадали в чёрные списки как рассыльщики спама. Тот факт, что письмо было переложено из папки «Спам» во «Входящие», не делает его хорошим, не спамом.

Виталий
28 января 2016, 00:42
Но мне от этого не легче. Это я должен решать, что пересылать, а что нет, но не вы. "Антиспам" никогда не был идеальным решением, хоть и работает он вас лучше чем у других. Мне иногда присылают письма с одной лишь ссылкой, "Антиспам" перекладывает такое письмо в "Спам", где я его "вручную" нахожу. Поэтому я и говорю об БЕЗУСЛОВНОЙ ОБЫЧНОЙ переадресации. А вообще, было бы славно, если бы вы спросили, раз уж вы имеете отношение к этому, почему я, человек который уже много-много лет использует Яндекс почту, хочет пересылать ее в другое место))
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Как вариант могу предложить Вам настроить правило, которое будет уведомлять Вас на другой email адрес о письмах, которых определились как спам. Таким образом хорошие письма будут пересылаться, а о спаме Вы будете получать письма-уведомления, из заголовка которых вполне можно будет понять, спам Вам пришёл или нет.

Расскажите, пожалуйста, почему Вы, человек, который уже много-много лет использует Яндекс.Почту, хотите пересылать все письма в другое место?

kindly
28 января 2016, 00:42

А откуда вам известно, что человек много-много лет использует Яндекс.Почту? Это настораживает. У вас есть где-нибудь возможность обратной связи с пользователями. Или это дело безнадёжное - как дизайнеры, разработчики задумали, так и пользуйтесь. 

gencelev2012
28 января 2016, 00:42

класс это супер

alexgearbox
28 января 2016, 00:42
Иконки во всплывающем окне одни, на странице — другие. Это баг или фича?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42
Фича (:
DUworld
28 января 2016, 00:42

Ну.. тогда отлично)

 

dadnora
28 января 2016, 00:42

Что такое Баг и Фича? )))

lxblkv
28 января 2016, 00:42

баг - ошибка, фича - грубо говоря - выебон

LionLeon
28 января 2016, 00:42

Фича от слова feature, что есть не выебон, а элемент или функция чего-то.

demishina1962
28 января 2016, 00:42

привет всем

roma45500
28 января 2016, 00:42

bghgfhbgcvbbfb

Сергей Петухов
28 января 2016, 00:42

почту стало не открыть.еле грузится

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Уточните, пожалуйста, какой у Вас браузер и какой версии? Все другие страницы Яндекса открываются нормально, быстро? Например, Фотки http://fotki.yandex.ru или Видео http://video.yandex.ru.

Сергей Петухов
28 января 2016, 00:42

Яндекс последний.Но в Хроме тоже зависон.Видео и фотки быстро открываются.А почта,диск после последних изменений виснет на минуту.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Я отправил Ваш случай коллегам, чтобы они помогли разобраться в причинах происходящего. Пока что могу предложить Вам воспользоваться лёгкой версией Яндекс.Почты по адресу https://mail.yandex.ru/lite 

Сергей Петухов
28 января 2016, 00:42

Это понятно.Но скучновато.

Евгений
28 января 2016, 00:42

Та же беда. Последняя версия гугл хром. Тормозит так сильно, что проще начать ctrl-alt-del, чем ждать минуту-две. 

kir-lim
28 января 2016, 00:42

У меня тоже тормозит в хроме, MacOS.

Дикие тормоза проявляются при ответе на письмо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, напишите нам в службу поддержки , подробно описав проблему: на каком именно этапе начинается зависание, повторяется ли проблема с отключенными расширениями и другие подробности, которые Вы заметили при появлении данной проблемы. Мы были бы Вам очень признательны и благодарны, если бы Вы к описаниям приложили бы и видео – это значительно поможет нам разобраться в причинах проблемы и найти решение.

В качестве временного выхода из ситуации мы можем порекомендовать пользоваться браузерами Firefox или Safari.

Заранее благодарю Вас за сообщение о проблеме и сотрудничество!

Gloomy-Hunter-V.R.A
28 января 2016, 00:42

Это будет смешно, но у меня IE10 и все работает отлично (может по тому, что ОСь нормальная, а не пиратка :-D W8Pro)

Alexey
28 января 2016, 00:42

Тема в виде "почтового клиента" больше не будет развиваться?

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Основные силы действительно прикладываются к развитию обычного интерфейса, потому что подавляющее большинство пользователей всё-таки предпочитают его, но и трёхпанельному варианту выделяются ресурсы, там тоже проводятся обновления. Не так давно, например, добавили туда кнопку «Архивировать» (тоже с небольшим отставанием от основного интерфейса). 

Так что всё будет, но не сразу.  

А.
28 января 2016, 00:42

Теперь Подписки и Календарь ещё больше выбиваются из общего стиля.

Иван
28 января 2016, 00:42

Хорошее нововведение. Активно пользуюсь и папками и фильтрами. Раньше ссылка "настроить" была не очень заметно.

relations5
28 января 2016, 00:42

ЛЮБИМАЯ ЯНДЕКС ПОЧТА СПАСИБО ЗА  ПОЗДРАВЛЕНИЕ С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ  , ВЫ  СДЕЛАЛИ  ПРАЗДНИК В  МОЕЙ  ДУШЕ.  ОЧЕНЬ  ЛЮБЛЮ   ОТДЫХАТЬ  НА  ЯНДЕКС ФОТКАХ.  СПАСИБО  ВСЕЙ  КОМАНДЕ  ЗА  УЛУЧШЕННЫЙ СЕРВИС И  ВНИМАНИЕ. relations5@yandex.ru[:]|||||||||[:]

Zhirov Mihail
28 января 2016, 00:42

"Список новостей обновляется в начале каждого месяца"
А в списке стоят даты: "Август, версии 7.19 - 7.23"
Баг или не каждый месяц меняется месяц? )))) Извиняюсь за тавтологию.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Номер версии не зависит от даты и никак к ней не привязан :) А какие-то изменения или обновления производятся регулярно.

Zhirov Mihail
28 января 2016, 00:42

Я немного не об этом. )))

Подразумевалось, что если обновление ежемесяцное, то месяц должен быть указан сентябрь (текущий) в остальном - это (какой месяц указан) вообще не очень важно лично для меня )))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Ну как месяц пройдёт, то в истории появится список того, что было сделано за прошедший месяц. Это и подразумевалось под фразой «список новостей обновляется в начале каждого месяца». 

Zhirov Mihail
28 января 2016, 00:42

А что тогда скрывается за словом "Август"?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

За ним скрывается информация о том, что перечисленные нововведения сделаны за август ;) Потому что каждый следующий месяц выкладывается список изменений за предыдущий, который закончился. Выкладываются новости только в начале месяца, и только за предыдущий.

Zhirov Mihail
28 января 2016, 00:42

Из очевидного надпись понятее, особенно тем, кто не читает новости, если добавить слова "нового за *месяц*", а так получается:

Август (смотришь на календарь - сентябрь)

версии 7.19-7.23 (если не знать о чем идет речь - это рпосто цифры непонятно чего и к чему)

Список (вот тут уже хоть немного понятно, что это было сделано, НО внимание будет приковано либо к сути пункта, либо к разгадыванию загадки в обратном порядке, т.к. оказывается, что эти изменения относились к версиям 7.19-7.23, которые вышли в августе. На последний шаг моей логики уже не хватило, т.к. меня гораздо больше интересовала суть изменений :) )

a03061960
28 января 2016, 00:42

Почему после приглашения на Яндекс Диск не прибавилось гигов ни у меня, ни у приглашенного? Приглашенный прошел регистрацию, довел объем диска до 10Гб, но подарочный 1Гб не появился. У меня тоже не появилось обещанных 0,5Гб

a03061960
28 января 2016, 00:42

проба ответа

 

Онлайн Фильмы !
28 января 2016, 00:42

какая на ....

Legai999
28 января 2016, 00:42

а мне так смс не отправляют.;-(

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Расскажите, пожалуйста, какие именно SMS вы не получаете? 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42
Если человек пользовался Диском до того, как Вы его пригласили, это не считается приглашением на сервис. За это бонусы не получить.
Серик Шокамбаев
28 января 2016, 00:42

настроит

ya.arinasakyra
28 января 2016, 00:42

;-)

natali46ja
28 января 2016, 00:42

как изменить язык оформления почтового ящика ?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Можно воспользоваться изображением флага в правом нижнем углу страницы или же изменить язык на странице http://tune.yandex.ru/lang 

natali46ja
28 января 2016, 00:42

Спасибо.Помогло.

a03061960
28 января 2016, 00:42

 

изменено сегодня, в 00:01

Почему после приглашения на Яндекс Диск не прибавилось гигов ни у меня, ни у приглашенного? Приглашенный прошел регистрацию, довел объем диска до 10Гб, но подарочный 1Гб не появился. У меня тоже не появилось обещанных 0,5Гб

Edward Nedeliaev
28 января 2016, 00:42

вколонку случайных новостей (слева) постоянно вижу новости для России хотя регион и город настроены на Украину. С начала сентября такое. Как вернуть назад на украинские новости нигде не нашёл в настройках.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42
Мы это скоро исправим. Извините за временные неудобства!
volodya.mit
28 января 2016, 00:42

я согласен.

shug61
28 января 2016, 00:42

спосибо  блок яндекс почта !!!

 

 

zxjl
28 января 2016, 00:42

Спасибо, здорово!

А когда в списке развития появится релиз поддержки синхронизации с мобильным устройством? Чтоб смартфон на Android, скажем, полноценно вливался и синхронизировался со всей инфраструктурой -- почтой, контактами, календарём?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Как только мы реализуем такую возможность, мы обязательно расскажем о такой новости в этом блоге, а также добавим её в список выпадающего меню в интерфейсе самой почты. Следите за новостями :) 

zxjl
28 января 2016, 00:42

Под Android пробовал CalDAV - работает более-менее, вроде даже двусторонее. CardDAV не работает совсем. Хочется чтоб как Андройд с Гуглем -- авторизовался и смартфон сразу глубоко интегрировался в общую среду, а не прилепливать сервис за сервисом через разные костыли да примочки, ещё и платные. 
Чтоб сделал Яндекс приложение для Андройд которое как большое агрегатор обеспечивало бы двусторонних обмен смартфона с контактами, календарём и почтой. А может и с диском заодно.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

CardDAV тоже есть, настройки такие же, как для CalDAV, только сервер в настройках, соответственно carddav.yandex.ru нужно указывать. Над синхронизацией мы думаем, в будущем обязательно будет.

zxjl
28 января 2016, 00:42

Всё это я настраивал, не работало с контактами. Сделали б лучше стандартный EAS, оно ещё на старых Nokia N82 контакты и почты с календарями синхронизировало хорошо, да в Андройдах с айфонами работает нормально. Зачем костыли городить из всяких там DAV-ов..

 

SanekXBA
28 января 2016, 00:42

Отличные нововведения. Всё удобно. Спасибо разработчикам! (+1)

senya-semenov
28 января 2016, 00:42

Добрый день!!! Скажите, кто знает, что случилось с почтой???? Я заходил в почту предпоследний раз 25.09.2013, последний раз сегодня - 27.09.2013. Изменилось отображение сообщений в папках, удалить сообщения с клавиатуры нажатием клавишы "Delete" не получается вообще!!!! никак!!!! Кроме того, не получается удалить некоторые сообщения используя навигационные инструменты!!!! Что это такое????? Кто знает, напишите.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Насколько я Вас понял, то речь идет об изменившемся формате писем в общем списке. Попробуйте, пожалуйста, зайти в Прочие настройки и снять галочку с пункта «Показывать портреты отправителей», сохраните изменения – сообщения будут отображаться как прежде. 

Что касается горячих клавиш – проверьте, пожалуйста, на той же странице настроек у Вас проставлена галочка у пункте «Использовать горячие клавиши»? Если да, но удаление так и не работает, напишите нам через форму обратной связи, мы обязательно разберемся в причинах такой ситуации. Заранее благодарю!

senya-semenov
28 января 2016, 00:42

спасибо за ответ. Изменил настройки в почте по Вашей рекомендации. Всё получилось. Прежний вид сообщений вернулся. Удалять сообщения с помощью клавиатуры тоже получилось.

t7103690
28 января 2016, 00:42

Такой вопрос, может он запоздал но у меня только сегодня проявилось)))

В почте все письма получили картинки, получили первые буквы названия почты человека.

 

Как это убрать? Напрягает ппц как. Да удобно что всякие фейсбуки контакты и прочих хлам получили картинки, признаю удобно но эти буквы реально напрягают))))

 

 

Или это уже нововведение без точки возврата как было с народом и картинками?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Данные иконки получили только организации, а не человеческие почты (:

Дело в том, что персональными иконками мы отрисовали самые популярные сервисы, а для остальных создали подобные логотипы. Если они Вам не по нраву, Вы можете просто снять галочку «Отображать портреты отправителей» на странице Прочих настроек и сохранить изменения. 

t7103690
28 января 2016, 00:42

Спасибо но не сильно помогло)))) У людей вернулись фейсы но от некоторых сайтов как появились буквы так и остались

 

Но хотя бы хоть что то вернулось ))))

Виктор С.
28 января 2016, 00:42

О, спасибо за подсказку. А то из-за большого размера этих иконок меньше писем на экране помещалось в списке.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42

Как сделать чтобы почта Я.ру была видна на Главной странице Яндекса

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Вы подразумеваете отдельный виджет на главной странице? Если да, то установить его можно по ссылке – наведите курсор мыши на Новые письма Яндекс.Почта и нажмите «Добавить», а затем просто установите перетягиванием в удобное для Вас место на главной странице.

Также счетчик писем есть в верхнем правом углу главной страницы Yandex.ru.

ыаваываыаыва
28 января 2016, 00:42

Сделайте, пожалуйста, настроку, которая бы включала самую обычную постраничную навигацию в папках. Без месяцев, без подгрузки писем аяксом.

ыаваываыаыва
28 января 2016, 00:42

Или дайте возможность включить по-умолчанию Lite версию интерфейса. (https://mail.yandex.ru/neo2/go2lite.jsx)

Константин
28 января 2016, 00:42
Можно ли сделать в настройках галочку "Письма из соцсетей определять как спам"?  Иначе, если у человека большая переписка и его адрес находится в адресной книге сотен пользователей спасу нет от всяких приглашений в фэйсбуки, вкругудрузей и т.д.
Пользователям некоторых соцсетей агрессивно навязывается этот способ "поиска друзей", некоторые вообще не соображают, что делают, когда дают соцсети пароль от электронной почты - в результате друзей не найдено, зато все оповещены о существовании данной соцсети. По сути это спам и есть.
Сделайте пожалуйста такую галочку ("Письма из соцсетей определять как спам") - рекламной эффективности этого сомнительного изобретения Цукерберга пора, наконец,  положить конец.)
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Константин, по сути подобные письма не являются спамом, но избавиться от них Вы можете и сейчас без описываемой Вами галочки.

Вы можете настроить фильтр со следующими условиями: если «От Кого» содержит (например) facebook – удалить. Тогда письма от Facebook, поступающие в Ваш ящик, будут автоматически удалены из папки «Входящие». 

Таким образом Вы можете настроить фильтры на письма от Одноклассников, Вконтакте и других социальных сетей – просто в полученных письмах обращайте внимание на доменную часть адреса (то, что идет после @) и создавайте описанные мною правилах, используя эту часть адреса. И всё будет в порядке!

Серёга Джедай
28 января 2016, 00:42

Хорошоб сделать синхронизацию контактов с андроидом. Типа чтоб резервная копия была

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за предложение, я направлю его разработчикам!

Ольга А.
28 января 2016, 00:42

Скажите, пожалуйста, почему каждый раз при выключении браузера или просто страницы, у меня выходит из пользователя почта?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Причин может быть несколько. Чтобы узнать наверняка, почему так происходит, пожалуйста, уточните, каким браузером Вы пользуетесь? Не ставите ли Вы галочку «Чужой компьютер» при авторизации? 

apollo2k4
28 января 2016, 00:42
Похоже на интерфейс в бета поиске :) Всегда мечтал о том, что все проекты будет иметь общий интерфейс…
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42

Такой интерфейс намного приятнее и удобнее предыдущего. Спасибо разработчикам. Только я бы еще скроллинг сделала бы в настройках, а то не удобно так...

EK
28 января 2016, 00:42

Который месяц пытаюсь настроить "Правила обработки входящей почты".

В итоге..

Настройки перемещения письма в определенную папку работают некорректно (например задана папка А, но письма пересылаются в папку В). Снова и снова задаю папку А. Яндекс Почта упорно пересылает в папку В. Заколебало честно говоря.

Настройки перемещения в папку "спам" тоже не работают. Ненужные письма как лезли так и лезут. 

При этом работает "черный список". 

 

 

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Попробуйте, пожалуйста, изменить условия правил с «совпадает» на «содержит» – скорее всего, проблема заключается именно в этом. Если же это не поможет, пожалуйста, пришлите нам в службу поддержки свойства письма одного из необработанных правилом – мы непременно найдем причину проблемы и поможем настроить правило правильно, чтобы оно срабатывало, для каждого конкретного случая. 

Что касается кнопки спам, то она срабатывает не сразу же – необходимо отметить кнопкой «Это Спам» несколько подобных писем, чтобы наша спамооборона начала распознавать отмеченные Вами письма спамовыми.

ale-xb
28 января 2016, 00:42

Давно жду добавления в Яндекс.Почте правил обработки ИСХОДЯЩИХ писем, чтобы помечать их метками, раскладывать по папкам, добавлять автоматически определенных получателей копии письма и т.п. Возьмите это, пожалуйста, в качестве предложения разработчикам на заметку.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо большое за предложение, взяли-передали!

myvista
28 января 2016, 00:42
а почему нет возможности удалить текущее письмо, нажав кнопку , как было в прошлом интерфейсе? работает только иконка "удалить" справа вверху текущего письма
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Уточните, пожалуйста, о какой именно кнопке идет речь? Вы подразумеваете клавишу Del (если да, то необходимо, чтобы на странице настроек были активированы горячие клавиши)?

myvista
28 января 2016, 00:42
да, именно ее
myvista
28 января 2016, 00:42
горячие клавиши активированы
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

А Вы пробовали в различных браузерах воспроизводить проблему? Если  и в них клавиша не срабатывает, пожалуйста, напишите нам письмо – мы разберемся в причинах проблемы. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42

отлично, думаю, что многим понравилось

Simper
28 января 2016, 00:42

Почему кнопки работы с письмами не активны при нажатии "Выбрать все письма в этой папке"?? Как мне массово перемещать их в другую папку или помечать непрочитанными? :-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, попробуйте выполнить массовые действия с письмами в другом браузере (например, Вы можете скачать другой на http://browsers.yandex.ru ) – получится ли у Вас? Если нет, пожалуйста, напишите нам письмо, приложив скриншот проблемы к обращению – мы обязательно разберемся в причинах проблемы и поможем её решить!

webserfer
28 января 2016, 00:42

А что-то свое не придумать? Я такую шестеренку уже видел кое-у-кого.

k.s.mail
28 января 2016, 00:42

Очень стильно. Молодцы!

Егор Виноградов
28 января 2016, 00:42

Удобно!

NR
28 января 2016, 00:42
Побольше кошачьих тем...
stud-alex
28 января 2016, 00:42
Хорошо бы ещё возможность запускать фильтры для сортировки уже полученной корреспонденции.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за напоминание – мы обязательно рассмотрим возможность реализации применения правил к полученным письмам!

Елена
28 января 2016, 00:42

Посмотрела. Вроде все удобно. Мне нравится! :)

P.S. Теперь знаю, где вопросик задать, если что ;)

Сергей Ткаченко
28 января 2016, 00:42

Всё это конечно замечательно, но почему всё время кнопка "Выход" отодвигается всё дальше и дальше? Сначала сделали так, что для выхода из ящика надо, вместо простого нажатия на ссылку, выбрать выпадающее меню, а "Выход" найти уже там. Теперь ещё и в этом меню "Выход" сместился в самый низ, и лично у меня он вообще не влезает на страницу. В результате для выхода из ящика надо переходить на какой-нибудь другой сервис, на котором ещё не успели убрать нормальную ссылку "Выход". Неужели место в таком дефиците, что для одного пункта меню его катастрофически не хватает? Ну так сделали бы хотя бы маленькую иконку. Улучшения - это хорошо, но ломать-то зачем?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Проверьте, пожалуйста, не используете ли Вы масштабирование экрана. Для этого одновременно нажмите клавиши Ctrl и 0 (ноль) – масштабирование сбросится и меню с выходом должно влезть.

Спасибо за замечание, я направлю его нашим разработчикам!

Сергей Ткаченко
28 января 2016, 00:42

Спасибо за внимание. Да, я использую масштабирование экрана - из-за проблем со зрением мне удобней смотреть увеличенную версию страницы. Но проблема была бы легко решена, если бы ссылка "Выход" находилась вверху меню, или вообще была бы сделана отдельной кнопкой (как, например, на "Яндекс.Метрике)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Попробуйте тогда, пожалуйста, воспользоваться Лёгкой версией Почты – для этого пролистните страницу до самого низа и нажмите «Лёгкая версия». В этой версии отсутствует дизайн и некоторые функции, но при этом она быстрее грузится, в ней лучше читаются шрифты и есть отдельная кнопка «Выход», которая находится в правом верхнем углу.

Сергей Ткаченко
28 января 2016, 00:42

Да, вижу в "лёгкой версии" отдельную кнопку выхода. Попробую использовать её. Спасибо.

Malina
28 января 2016, 00:42

Значит продвигаемся.....Это хорошо

anuf982
28 января 2016, 00:42

Неплохо! :-)

vadim537
28 января 2016, 00:42

Как убрать круглую рамку на аватарке (выглядит, как на памятнике на кладбище) и вернуть квадратную?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Увы, круглую рамку убрать нельзя. Спасибо за замечание, я направлю его нашим разработчикам!

Возможно, аватарка будет смотреться менее траурно, если Вы вверху слева нажмете на знак минуса «-» у логотипа Яндекс.Почты. Тогда верхняя панель свернется и портрет в кружке будет выглядеть незаметной иконкой.

vadim537
28 января 2016, 00:42

Здравствуйте Тимофей.

Спасибо за быстрый ответ.

Не хотелось бы уменьшать размер.

Просто, круглые рамки не применяются ни на каких документах и в нашей стране в настоящее время используются в основном для надгробных изображений :-@ наверное, не только у меня такие ассоциации. Я думаю, такие ассоциации Яндексу не нужны,

С уважением к Яндексу и его сотрудникам,

Вадим

igo7861
28 января 2016, 00:42

Спасибо Яндекс.Почта!))):-)

Йонас Данилов
28 января 2016, 00:42

Не плохо (+1)

vikmaster
28 января 2016, 00:42

Новое меню ето хорошо, но есть замечания по созданию собственных папок, все новые папки почемуто создаются только в разделе "Входящие". Было б более удобно если б опции "Поставить метку" и "Переложыть в папку" находились под основными кнопками или возле них.

 

vikmaster
28 января 2016, 00:42

И еще, нет функции пересортировки уже пришедшых писем по созданым правилам обработки

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за замечания и предложения – я обязательно направлю их нашей команде на рассмотрение!

super.musochka
28 января 2016, 00:42

Прикольно придумано)

Артём
28 января 2016, 00:42

Кнопку "выход" на весто верните, дизайнеры...

natlud2012
28 января 2016, 00:42

ув. команда.

 яндекс-почта

 

 

я Вас люблю.

Вы самая лучшая почта

 

 

 

Андрей Борисов
28 января 2016, 00:42

Ждём внедрения в остальные сервисы, такие как "подписки". Спасибо.

Лена
28 января 2016, 00:42

Всё очень красиво и почти всё удобно. Добавили бы только прозрачности, а то все эти красивые темы оформления не видны за горой писем и рекламы)

ehm27
28 января 2016, 00:42

как мне включить картинки в письмах?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Уточните, пожалуйста, картинок нет ни в каких письмах или только в письмах папки «Спам»?

Если первое, то уточните, пожалуйста, каким браузером Вы пользуетесь.

Если второе, то чтобы просмотреть картинки в спамовом письме, то нужно это письмо переместить кнопкой «Переложить в папку» в любую другую папку и тогда картинки откроются. Или же нажать в самом письме у верхней панели инструментов кнопку «Включить».

ehm27
28 января 2016, 00:42
картинок нет во всех письмах, настройки в компе включены на показ картинок. картинок нет при использовании всех браузеров, включая эксплоер. подскажите в чем может быть причина.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, напишите нам в службу поддержки – мы обязательно разберемся в причинах отсутствия картинок и найдем решение!

pichugin.slava
28 января 2016, 00:42

(+1)

v.shakhunov
28 января 2016, 00:42

Хорошо

aleksey.zaprudnov
28 января 2016, 00:42

Фото лучше выводить в рамке, как у кнопки настройки. Круглая фотка смотрится как на памятнике :(

didyouknow-whoiam
28 января 2016, 00:42

Молодцы! Продолжайте в том же духе улучшать функционал и юзабилити! :-)

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 00:42

А куда, собственно, делась "газета" из почты?

Вадим Иванович
28 января 2016, 00:42

почта зделайте штоб ссылки которые вирус в комп приносят не действовали(+1)[:]|||||||||[:]

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Письма со вредоносными ссылками можно помечать кнопкой «Это Спам» – тогда наша система сделает их неактивными. 

Кроме того, все письма, поступающие в Ваш ящик на Яндекс.Почте проверяются антивирусной системой Dr.Web. То есть письма проходят двойную фильтрацию: антивирусом, спамообороной и, если вдруг письмо с такой ссылкой всё же хорошо замаскировалось и проскочило в Ваши «Входящие», то Вы можете сами отметить его спамовым и сделать ссылку неактивной.

andryugist
28 января 2016, 00:42

Ещё бы бесплатно всё было, как раньше на яндекс-народ, а то пытаются деньги практически из воздуха делать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Большинство сервисов Яндекса абсолютно бесплатны, включая Яндекс.Почту (кроме дополнительного места на Яндекс.Диске).

Уточните, пожалуйста, какая именно проблема возникла и за что именно пришлось платить? 

andryugist
28 января 2016, 00:42
кроме дополнительного места на Яндекс.Диске

Я вот про это и писал. Очень обидно,

NASTYAF5
28 января 2016, 00:42

непонимаю(-1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42
Скажите пожалуйста, как теперь можно прямо из почты попасть в свой дневник Я.ру
Раньше это было просто, а сейчас я никак не могу найти такой функции, для меня это важно.
Вместо "Я.ру" стоит кнопка "Диск" .
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Можно кликнуть по логину в правом верхнем углу и нажать в появившемся списке на пункт «Я.Ру».

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42
Огромное вам спасибо, видно я невнимательно читаю ваши новости..
Очень всё здорово!!!
Дмитрий Куц
28 января 2016, 00:42

Здравствуйте. Планируете ли развивать мобильное приложение Яндекс.Почта для Android ? Web интерфейс развиваете, а про мобильное приложение забыли.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42
Здравствуйте! Развитие и обновление обязательно будет. Расскажите, пожалуйста, чего лично Вам не хватает в мобильном приложении? Какие особенности или возможности были бы полезны?
Дмитрий Куц
28 января 2016, 00:42

Поддержка Яндекс.ПДД , возможность работать с несколькими учетными записями. темной темы тоже не хватает.

Нет настройки положение подписи к письму. нельзя прикрепить разом несколько файлов, 

Убрать бы все лишнее с почты - Яндекс.Диск. и Чат. 

Спасибо.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42
Доменные аккаунты мобильным приложением уже очень давно поддерживаются. http://help.yandex.ru/pdd/access/mobile.xml
Остальное постараемся учесть, спасибо за отзыв и пожелания :)
Дмитрий
28 января 2016, 00:42

Я бы тоже хотел присоединиться к просьбе по мобильным приложениям: не хватает нормального клиента для чтения rss-подписок. Спасибо.

NEXUS4000
28 января 2016, 00:42

Все супер!!! молодцы!! Еще бы календарь довели до ума (например как в Google)

demon.311
28 января 2016, 00:42

Как убрать афишу из почтового ящика??? реально раздражает.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Скорее всего, Вы просто используете тему оформления, частью которой является Афиша. Увы, убрать её нельзя, но Вы можете выбрать любую другую тему на странице оформления Яндекс.Почты, в которой Афиши нет. 

CRICKEY97
28 января 2016, 00:42

Че хйн!

Яндекс говнО!

abotagoz
28 января 2016, 00:42

У меня пожелание, возможность установить пароль на отдельные папки внутри почты! Или на папку "архив".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за пожелание – я направлю его своим коллегам на рассмотрение!

volodimir.bgd
28 января 2016, 00:42

Написано хорошо, но в моём серо-белом офрмлении neo2 - письма справа ни шестерёнки, ни, что важнее, рубрики "Почта развивается"  не появилось.

А жаль

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Уточните, пожалуйста, у Вас шапка вообще не изменила свой внешний вид? Или изменила, но отображается не так, как надо?

Пожалуйста, напишите в службу поддержки, приложив скриншот шапки – мы найдем причину проблемы и устраним!

Carapax
28 января 2016, 00:42
Вылавливаю из спама письма с адресов, указанных в "белом списке". Не один раз. С пометкой Оборона-спам. Посмотрите, пожалуйста...
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, напишите нам в службу поддержки, приложив к обращению свойства письма, которое попало в «Спам», хотя адрес занесен в «Белый Список». Я и мои коллеги обязательно найдем причины некорректной работы списка. 

sAmoXX.irytch.KOtjy.samokh
28 января 2016, 00:42
щито за фигня?! неврубайшин!!!
adrenalinufa
28 января 2016, 00:42

Что-то фигня какая-то получилась! Сегодня включил браузер и не узнал , не нашёл привычные кнопки. Пропали многие удобстваю Что Вы натворили! А я сначала жену винил!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Убедитесь, пожалуйста, что Вы находитесь в Полной версии почты. Для этого пролистните почту до самого низа и нажмите «Полная версия». Все ли кнопки и удобства на месте после этого?

Если нет, пожалуйста, сделайте скриншот изменившегося интерфейса Я.Почты и пришлите нам с описанием в службу поддержки – мы поможем вернуть всё на свои места!

adrenalinufa
28 января 2016, 00:42

Да, включена полная версия. И так на двух рабочих столах. исчезли кнопки радио, курса валюты, погоды, почты mail и тд.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Тогда, пожалуйста, напишите нам – мы обязательно разберемся. Спасибо заранее!

adrenalinufa
28 января 2016, 00:42

:-( Так и не разобрались. Просил вернуть версию 7.23 . Нельзя?!  Нет кнопок: радио, соц сетей, курса валют (это кажется информер), погоды, состояния яндекс кошелька, состояния почты mail. А тормозить при загрузке стало давно. Даже жена заметила. Биржевой спам вообще не отсеивается ни при каких настройках.  "Классные" улучшения.  >:-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Сообщите мне, пожалуйста, номер тикета (Тему письма, которое пришло от службы поддержки), в котором мы так и не решили проблему – мы решим проблему.

Сергей Shevtsov
28 января 2016, 00:42

Здравствуйте! А когда Ваш сервис внедрит одноразовый пароль через СМС (как в банковских услугах уже год-другой) для входа в личную электронную почту - для реальной безопасности переписки? Многие бы заплатили за такое повышение безопасности своего электронного ящика. Я бы платил 100 рупий в месяц за это легко :)

tiblin1
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, уберите собирание писем в цепочки, или предjставьте выбор пользователям. Невозможно нормально видеть входящие, письма собираются неправильно - по телу письма, а не по отправителю. Реально очень хороший у вас почтовый сервис, но эти цепочки не дают нормально читать письма.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Пожалуйста, в правом верхнем углу Почты найдите поле «Группировать по теме» и снимите с него галочку – тогда письма будут отображаться отдельно друг от друга.
Спасибо за интерес к нашему сервису! 

tiblin1
28 января 2016, 00:42

ткните меня носом, а то я не могу найти

tiblin1
28 января 2016, 00:42

все, не надо

atom-2003
28 января 2016, 00:42

скажите, плиз, а как сделать, чтобы при отправке писем выделенный кусочек письма ссылкой  нажимался, а не как у меня просто становился тестом? т.е. ни одна ссылка не работает как ссылка

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Вам следует при написании письма справа от поля для ввода текста нажать на кнопку «Оформить письмо». После этого выделить текст или ссылку, при нажатии на которую должен осуществляться переход, и нажать на кнопку с иконкой замочка – я сделал для Вас скриншот. В открывшейся форме следует вставить ссылку и нажать «Ок». Тогда в полученном тексте выделенное слово или ссылка станут активными. 

Вячеслав Д.
28 января 2016, 00:42

Как навсегда убрать этот назойливый рекламный баннер яндскс-браузера?!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Убедитесь, пожалуйста, что у Вас не включено масштабирование в браузере. Для этого нажмите одновременно кнопки Ctrl и 0, а затем закройте баннер с помощью крестика в правом верхнем углу. 

Или же Вы уже делали эти операции, но баннер всё равно возвращается при каждом открытии Яндекс.Почты?

entius
28 января 2016, 00:42

Лучше бы убрали идиотский буряковый цвет всей строки, когда письмо отмечаешь флажком! Кто вас просит вносить такие идиотские "новшества"? Если уж вводите такие "улучшения", так сделайте так, чтобы каждый мог или оставить их, или убирать!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Попробуйте, пожалуйста, вместо флажка использовать метки в Яндекс.Почте. Создавать их можно на странице настроек: Вы можете задать метке цвет и название. Чтобы проставить метку, нужно выделить письмо и вверху справа нажать на кнопку «Поставить метку» или же просто найти нужную метку под левой панелью папок и, зажав её левой клавишей мыши, просто перетащить на письмо. 

Тогда письмо не будет подсвечено красным цветом, как при флажке, а просто рядом с заголовком письма появится метка с заданными Вами названием и цветом.

entius
28 января 2016, 00:42

Да зачем мне эти ваши пояснения? Как пользоваться метками, я знаю и без них! Получается, что идиотскими дополнениями, Яндекс в своей почте лишают меня возможность выделять письма, как важные! А метки эту проблему не устраняют! Навязчивые выделения, придуманные на почте просто портят настроение. Лишний раз использовать эту дурацкую почту не хочется именно из-за этого!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Но ведь флажок важности по сути и является меткой и работает по тому же принципу, что и метки – я Вам предложил тот же флажок, только без красного подсвечивания строки письма.

entius
28 января 2016, 00:42

Вы мне предложили использовать метки, а не устранить идиотский буряковый цвет! А для меня важна важность, в которую входят все критерии. Работать с метками я мог бы и без вашей помощи - для этого большого ума и отдельных разъяснений не требуется. А у нас на Яндексе получается как: какому-то идиоту пришла в голову мысль окрасить в неубираемый пользователями по желанию всю строку в этот цвет при постановке флажка. А мы все должны думать, как теперь ЗАМЕНИТЬ эту придумку! Ну, бред же!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

К сожалению, не всегда и не на каждую настройку возможно сделать так, чтобы была опция выключения. Если выделение всей строки красным цветом для Вас неудобно, то мы всё же рекомендуем при работе с письмами вместо флажка воспользоваться другими метками, которые можно создать в настройках.

Пока что команда Яндекс.Почты считает, что флаг «Важное» должен соответствовать своему названию и выделять письмо из списка всех прочих — изменение цвета строчки соответствует этой цели лучше всего.

entius
28 января 2016, 00:42

Ваши настройки стали "не ближе", а дальше! Я не пойму: Яндекс делает почту под себя или под нас, потребителей! Вы спросили: хотим мы иметь в строке с флажком идиотский буряковый цвет? Вы считаете, что так должно быть и обязываете и нас так считать! А теперь я, чтобы убрать этот критинизм, должен придумывать, а как мне использовать другие метки! Да это вы должны себе делать и использовать свои метки, а нам верните возможность использовать метки "флажок", без всяких буряковых выделений, которые делают вид страницы почты просто идиотическим! Лишний раз на эту почту Яндекса не хочется из-за этого заходить! Ни на какой другой почте этого кретинизма нет - чтобы сама почта навязывала клиентам вид, который ей нравится и не нравится клиентам! Ну бред же! 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Яндекс при развитии старается учитывать мнения сразу всех пользователей, но, понятное дело, что иногда сразу всем не угодишь, как и не всегда возможно сделать все возможности настраиваемыми. Если так делать, Яндекс.Почта станет неповоротливым тормозным чудовищем. 

Нам очень жаль, что выделение важной строки цветом Вам не нравится, но на данный момент мы можем предложить только использовать вместо флажка собственную метку — это так же быстро, достаточно просто перетащить метку на письмо, чтобы пометить его. 

Интернет и все сайты в нём постоянно развиваются, и развитие сайтов определяют команды, создающие эти сайты. Разумеется, мы по возможности стараемся учитывать интересы и мнения пользователей. 

antlerova
28 января 2016, 00:42
а что у нас  вообще с яндексом творится? где ответы? где комментарии? почему я не могу переделать настройки уведомлений? что за фикня?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Уточните, пожалуйста: проблемы с настройками уведомлений возникли на http://my.ya.ru/options_notification.xml ? Расскажите подробнее, пожалуйста, что именно не так.

lizawetka.iljina2013
28 января 2016, 00:42

как избавиться от темы немо

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Вы можете установить прежнюю тему на странице настроек оформления Почты. Попробуйте, пожалуйста, и сообщите мне, всё ли у Вас получилось.

amvrosimova
28 января 2016, 00:42

Сделайте, пожалуйста, яндекс почту для айпада! Очень неудобно.....:-(((( 

Иванов А.
28 января 2016, 00:42

Очень хотелось бы иметь возможность изменять верхнее меню.

Например, сейчас оно такое: Поиск Почта Диск Деньги Музыка Мой Круг Фотки ещё

Я думаю каждый, хотел бы добавить сюда приоритетные для него сервисы.

Не удобно, каждый раз нажимать ещё и заходить в Карты или еще хуже Все сервисы -> Вебмастер.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за предложение, я направлю его команде Яндекс.Почты на рассмотрение!

Дмитрий
28 января 2016, 00:42

Простите, а когда сделают фиксацию левой панели с папками писем как это сделано в разделе ленты подписок? Часто приходится просматривать большие письма и чтобы заглянуть в другую папку писем приходится возвращаться к началу страницы, чтобы левая панель наконец отобразилась на экране. При больших письмах, не помещающихся по вертикали на экране, левая панель всё равно пустует - все папки остаются где-то наверху и к ним приходится постоянно вовзращяться перемоткой страницы.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Увы, я не могу обещать Вам реализацию и сроки, однако я обязательно направлю Ваше предложение нашим разработчикам. Спасибо большое!

regina84369
28 января 2016, 00:42

привет всем

Dareen H.
28 января 2016, 00:42

 У меня почему-то над списком писем исчезла иконка "Отметить как непрочитанное", а мне она регулярно нужна. Как ее вернуть?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Попробуйте сначала сбросить масштабирование, одновременно зажав клавиши Ctrl и 0 (ноль). Кнопка вернулась на своё законное место?

Если нет, уточните, пожалуйста, не находитесь ли Вы в Лёгкой версии интерфейса? Для этого пролистните Почту до самого низа – нет ли внизу кнопки «Полная версия»? 

Если же Вы находитесь в полной версии и кнопки нет, пожалуйста, напишите в службу поддержки Я.Почты обращение со скриншотом, иллюстрирующим отсутствие кнопки, а также проверьте, повторяется ли проблема с отсутствием кнопки в другом браузере. Мы обязательно разберемся в ситуации и вернем кнопку на место!

Mkasatik
28 января 2016, 00:42

раньше когда просматриваешь общий перечень писем кнопки удалить, переложить, переслать (и т.д.) были фиксированы и чтобы сделать то или иное действие не надо было  с самого низа писем возвращаться в самый верх. верните пожалуйста! а то совсем неудобно стало(( и было бы бы неплохо при сортировке по отправителю переходить сразу на какую-нибудь букву, а то приходится крайне долго искать письма...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за замечания, направлю их в качестве предложений команде Яндекс.Почты на рассмотрение!

Павел
28 января 2016, 00:42

где настроить чтобы входящие отображались на рабочем столе (уведомления о получении почты). Раньше было -------наверно по умолчанию стояло. Потом пропало. Мозила у меня. Ставить программы для этого--не хочу.  Спасибо. А так да стало удобнее.....

ginka
28 января 2016, 00:42

А где подевались мои папки? Че то не пойму я ничего. Вроде все, что у меня было, исчезло :( 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Попробуйте, пожалуйста, нажать на знак «+» (плюс) в левой панели папок у «Входящих» – возможно, Вы просто случайно свернули папки. Получилось?

ginka
28 января 2016, 00:42

Нет, уже пробовала. В легкой версии все на месте, но в полной нет никакие папки. Когда нажимаю "переложить в папку", тоже пусто. Так же пусто и когда пытаюсь настроить папки. Весьде вижу только возможность создавать новая папка. 

cotowa.sofya
28 января 2016, 00:42

Не плохой совет я не против!!!(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)=5+

Виталий Зданевич
28 января 2016, 00:42

Почему нет клиента под iPad?

Илона
28 января 2016, 00:42

Пожалуста сделайте функцию: ставишь галочку на письмо и одной кнопкой "выделить все письма с этого адреса" только на данной видимой странице входящих. Это ужасно не удобно искать каждое письмо и ставить галочку!

 

И по поводу сборки писем с других ящиков можно ли сделать автоматически, что бы все письма из другого ящика были в отдельной папке со своей структурой, а не в общей папке входящие (и тоже самое касается отправленных). Структру чем-то похожа на почтовик летучей мышки:) 

Я сделал сборку с другого ящика и в итоге пришлось все удалять и чистить папки. В другом ящике у меня около 30 разных папок и не все в ветке входящих, есть отправленные. В итоге все разные письма из отправленных упали в общюю папку отправленных.

А в папке входящие упали все письма из другого ящика где соответственно тоже есть папка входящие.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

1) Вы можете отмечать так письма следующим образом. Сначала нажмите на портрет адресата в общем списке писем. Откроется почтовая карточка, в которой есть кнопка «Все письма от контакта». На открывшейся странице результатов можно поставить галочку в поле «Результаты поиска» – это выделит все письма от контакта. 

2) Сборщики работают по двум протоколам, как и почтовые программы: IMAP и POP3 – подробнее Вы можете прочитать об этом на странице нашей Помощи.  Когда Вы создаете сборщик и ставите галочку «Копировать письма вместе с папками», это значит, что сборщик настроится по протоколу IMAP и структура всех папок исходного ящика будет скопирована. Если не поставить эту галочку, то сборщик будет собирать письма по протоколу POP3, тогда Вы сможете выбрать отдельную папку для сбора писем. Из Вашего описания следует, что Вы настроили сборщик по IMAP. Попробуйте создать по POP3, как я описал – всё получится и письма, собранные сборщиком, будут попадать в выбранную Вами папку, которую Вы сможете создать специально для этих целей на странице настроек.

Grafova Anna
28 января 2016, 00:42

Случайно закрыла КОТА с одноклассниками-вк и пр.

Как вернуть кота?!

dima.novichkoff2013
28 января 2016, 00:42

Норм

LiaWulfs2008
28 января 2016, 00:42

А куда вдруг делись все мои папки с письмами? Как теперь просмотреть их содержимое?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Расскажите, пожаоуйста, нашли ли Вы все папки? Может быть, список папок просто свернулся? Если так, то надо нажать на кнопку «+» слева от названия папки «Входящие»

novik.pillau
28 января 2016, 00:42

Здравствуйте! У меня Яндекс установлен давно! Но уже больше месяца существуют проблемы с почтой:  При загрузке сайта появляется каждый раз страничка без моих растроек почты, виджетов - т.е. пустая страничка, хотя каждый раз я подтверждаю, что желаю сохранить свои настройки. 2. В почте, при просмотре   сообщений открывается окно с ошибкой 404, с текстом, что такого пользователя не существует. Я пытался зарегистрировать почту с другим логином - та же проблема! Пытался использовать различные Ваши настройки браузера, но ничего не получается. Прошу рассмотреть мои вопросы и определить причину с моей почтой. Я не хочу менять свой логин и переустанавливать свою страничку еще раз!             

Петр В.
28 января 2016, 00:42

Было бы хорошо сделать получение почты со сторонних хостингов RoundCube

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Вы можете настроить сбор почты с любой почтовой службы, которая поддерживает работу по протоколу IMAP или POP. Сделать это можно в настройках ящика, указав адрес сервера, с которого собирать письма, и логин с паролем о того ящика, в котором находятся письма. 

l-lexpuc-l-b
28 января 2016, 00:42

не знаю, куда писать, но темы у яндекса говно. половина женских. половина детских.

ни одной серьезной дизайнерсокой работы

Mihail-Potapoff
28 января 2016, 00:42

Мне не нравятся все изменения, которые происходят "по умолчанию", будь то работа сотовых операторов или интернет-сервисов. Каждое изменение для меня, как маленькое ЧП, на которое необходимо уделить некоторое время для изучения, что порой выбивает из привычного ритма работы и создает некий хаос. Считаю, что различные инновации должны предлагаться как альтернатива.

viggo
28 января 2016, 00:42

В аккаунте яндекса есть сервис почта для домена. Привязан домен, который содержит несколько ящиков. В настройках этих ящиков нет пункта загрузить портрет отправителя.

 

Есть возможность загрузки фото отправителя для ящика домена?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

На данный момент это возможно только при помощи сервиса gravatar.com http://feedback2.yandex.ru/pdd/mailbox/ava/

pautckin2014
28 января 2016, 00:42

а мне новая нравится:-@o_O(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

KKWAS
28 января 2016, 00:42

Скажите пожалуйста,можно ли продлить использование яндекс диска? дело в том что глупые людишки укравшие у меня ноутбук,по своей тупости залили свои фотки на мой диск(а как я понимаю залить мог туда только тот ,кто имел доступ к моему ноутбуку).Просто я сейчас уезжаю в командировку на 2-3 месяца,по приезду думаю это станет неоспоримым доказательством кражи ноута.Общий доступ к фоткам закрыл,пароль к почте естественно поменял.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Мы рекомендуем Вам обратиться в правоохранительные органы как можно скорее, потому что спустя 2-3 месяца у сервиса Яндекс.Диск может не оказаться логов с историей операций, фиксирующих информацию о том, кем были загружены указанные Вами файлы. 

Яндекс.Диск никто отбирать у Вас не будет, спустя 2-3 месяца Вы увидите все файлы, которые были загружены в Ваш аккаунт. 

lyudgruzdev
28 января 2016, 00:42

Здравствуйте ! Прошу вашей помощи и подсказки! У меня 9 ноября со страницы почты пропали все папки и письма! Как всё востановить?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Здравствуйте! Не настраивали ли Вы какую-либо почтовую программу в мобильном телефоне? По нашим данным удаления осуществлялись именно через мобильный телефон. Проверьте, нет ли писем в папке «Удаленные».

Если Вы точно не настраивали почтовуб программу, воспользуйтесь нашими рекомендациями на странице http://feedback2.yandex.ru/default/enter/security/

lyudgruzdev
28 января 2016, 00:42
Здравствуйте! Нет с мобильным телефотом я ничего не делала. На следующий день я открыла (удалённые) там был микс  я подумала что буду разбираться но и от туда всё исчезло.Как буд то кто то почистил ХИ !ХИ!
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42
Не могли бы Вы зайти сейчас на страницу http://internet.yandex.ru и процитировать оттуда значение строчки «Мой IP»?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Нам всё-таки очень хочется разобраться, что же произошло с Вашим почтовым ящиком. Если можете, расскажите подробнее:

  1. используете ли Вы почту от mail.ru активно?
  2. вводили ли на сайте mail.ru самостоятельно пароль от своего почтового ящика на Яндексе?
  3. какой у Вас IP адрес на странице http://internet.yandex.ru?
  4. если у Вас смартфон, не установлено ли на нём приложение Мобильная Яндекс.Почта? http://mobile.yandex.ru/mail

Будем очень благодарны за подробности!

lyudgruzdev
28 января 2016, 00:42
Так ! Я нашла все папки на почте Mail.ru Как они туда попали? Что нужно сделать чтобы вернуть на ЯНДЕКС т к я больше с ним работаю????
Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Скорее всего, Вы ввели пароль от своего почтового ящика lyudgruzdev@yandex.ru на странице https://e.mail.ru , решив, что форма, выглядящая как вот на этой картинке http://yadi.sk/d/dM5befHACZLFF — это форма авторизации в Яндекс. На самом же деле это не так. После того как Вы ввели пароль от Яндекса на mail.ru, там был создан сборщик писем, который выкачал всё содержимое.

Для того чтобы исправить произошедшее, нужно зайти на страницу https://e.mail.ru/settings/collector и отключить сборщик писем, который Вы там увидите. После этого нужно зайти на страницу https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/collectors и ввести логин и пароль от почтового ящика на mail.ru, чтобы наш сборщик выкачал все письма обратно на Яндекс. 

Если по ходу процесса возникнут вопросы, пишите — постараюсь помочь!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

И на всякий случай всё же рекомендую Вам изменить пароль на странице https://passport.yandex.ru 

kobuch
28 января 2016, 00:42

Круто! Самая удобная почта в России. )

 

Добавьте группировку по теме беседы (иногда нужно), сделайте более удобными беседы (сейчас путает наличие в заголовке беседы наличие последнего письма -- особенно это путает из-за того, что заголовок беседы никак визуально не отличается от письма), и просачивайтесь в мобильники под эгидой программы для менеджмента списка контактов, да ещё и с одновременным подключением к крутым и самым удобным в России, самым расчитанным на живого человека web-сервисам. 

 

Юзабилити-команде Яндекса -- большой виват и действительно спасибо за очень удобную и добрую почту. 

 

Как вариант при "просачивании в мобильники" -- предлагать всем, кто в настоящий момент не-пользователь Яндекса, логин и пароль без необходимости их вводить (программа всё предлагает сама по номеру телефона) + бонусом автоматический сбор и просмотр почты с Яндекса, с других почтовых сервисов. 

 

И чтоб почта и смс-ки, и ммс-ки, и звонки, и контакты отображались  в одном единообразном интерфейсе. С возможностью всё удобно одним кликом фильтровать (например, только звонки, только ммски, или ммски и звонки), группировать (по партнёру по беседе или по нескольким партнёрам по беседе, по теме беседы, по партнёрам и по темам -- например, очень удобным usecase'ом может быть: "беседа с Аней, за последний месяц, звонки, смс-ки, ммс-ки, email'ы"). 

 

Такой мендежер контактов -- скрытое ожидание пользователей многих относительно дешёвых по сравнению с Apple мобильных телефонов -- на Anroid и других относительно бюджетных платформах. 

 

Разработчики мобильных телефонов это никогда не сделают -- не реализуют это скрытое ожидание аудитории. А если и сделают, то за большие деньги, которые не всем по карману. 

 

Разработчики создают ядро системы и дают пользователю телефона процессор, на который пользователь может закачать и исполнить то, что ему удобней. 

 

А зря не сделают -- был бы очень удобным и реализующим мечты единообразный менеджментов почты с разных аккаунтов, единообразный менеджмент смс-ок, ммс-ок, звонков, служебных сообщений телефона, которые обычно не сохраняются в списке контактов (из-за чего, например, набрав служебную команду *555# на своём Android, я не могу её увидеть в истории и поэтому не могу её сразу же сохранить в контакт "Доверительный платёж" -- приходится ещё раз вводить вручную, что вызывает фрустрацию ожиданий, либо ещё раз звонить в службу поддержки через неделю, потому что за неделю я её забываю). 

 

И если всё это будет с одновременным отображением почты и смс-ок в одном списке с удобной оболочкой от Яндекса -- это будет проект-бомба. 

 

Тогда это будет круче, чем аська, потом и видео прикрутить можно, как в скайпе (причём вообще без проблем -- например, по началу это может быть просто видеозвонок)

 

Будет достаточно интересное продвижение и развитие сервиса через интеграцию в мобильные телефоны.

 

По сравнению с прибылью которую это может дать -- вложения в наём и обучение команды из 20 программистов, которые это всё кросс-платформенно реализуют за год, минимальны )

 

Желаю Яндексу не пропустить это сообщение, и поскорей реализовать эту стратегию, не оглядываясь на запад. 

 

Уж раз инновации в России -- так уж пусть инновации в России, а не с запада )

 

Ещё раз спасибо за самую крутую российскую почту! 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:42

Спасибо за такой приятный отзыв! Яндекс.Почта не планируется останавливаться на достигнутом, как в плане веб-интерфейса, так и при развитии мобильных приложений. Подумаем и над предложенными Вами идеями!

ploxix04
28 января 2016, 00:42

оч хорошая задумка

John Doe
28 января 2016, 00:42

Уважаемая команда яндекс почты! Пожалуйста внедрите двух уровневую аутефикацию посредством одноразовых СМС! Это давно пора бы уже сделать на уровне с шифрованием канала! БОЛЬШОе спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за предложение, я непременно передам его своим коллегам Яндекс.Почты!

aigerim-mcs
28 января 2016, 00:42

Добрый день, когда я захожу в почту у меня вся страничка мелким шрифтом. Как настроить?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Попробуйте, пожалуйста, изменить масштабирование экрана. Для этого одновременно зажмите кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре. Станет ли после этого шрифт обычного размера?

Morgan
28 января 2016, 00:42

как старую обратно поставить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Уточите, пожалуйста, что Вы подразумеваете под «старой»? Сильно интерфейс не изменился, поэтому я не совсем Вас понимаю.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:42

В новой версии в "Настройках" убрали функцию удаления писем в папке "Удалённые" при выходе из почты и увеличили срок хранения писем до 1 месяца, это не удобно - теперь нужно удалять удалённые письма самому. Было бы хорошо зделать опции или удалять или сохранять и пользователь зделает свой выбор.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:42

Спасибо за предложение, я передам его команде Яндекс.Почты!

Игорь
18 декабря, 16:02
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста:
как убрать в письме значок "Без оформления" ?