Вложения в списке писем

Многие изменения происходят именно по результатам этих исследований.
На сей раз Яндекс.Почта упростила работу с ещё одним типом писем — это письма с вложениями.
Решение лежало на поверхности: в таких письмах главное — это вложенные файлы. В обычной переписке вас интересует только текст, а в письмах с файлами текста может и не быть. В них важнее фотографии любимого кота, архив с лекциями или договор купли-продажи.
Именно поэтому файлы, приложенные к непрочитанным письмам, теперь можно будет увидеть прямо в списке. Не открывая письмо, вы сможете с первого взгляда понять, что именно к нему приложено, а также сразу просмотреть или скачать вложение.
Удобнее стали и прочитанные письма — кликнув по цифре объёма вложений, вы увидите их все, сможете пролистать, просмотреть или скачать одним архивом.
Новый вид писем с вложениями пока доступен не всем, но уже совсем скоро оценить его сможет каждый.