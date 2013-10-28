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Вложения в списке писем

Время от времени мы проводим исследования, пытаясь узнать, что люди считают важным в разных типах писем — например, в письмах с бронированиями, со скидками, в письмах от людей.
Многие изменения происходят именно по результатам этих исследований.

На сей раз Яндекс.Почта упростила работу с ещё одним типом писем — это письма с вложениями.

Решение лежало на поверхности: в таких письмах главное — это вложенные файлы. В обычной переписке вас интересует только текст, а в письмах с файлами текста может и не быть. В них важнее  фотографии любимого кота, архив с лекциями или договор купли-продажи.

Именно поэтому файлы, приложенные к непрочитанным письмам, теперь можно будет увидеть прямо в списке. Не открывая письмо, вы сможете с первого взгляда понять, что именно к нему приложено, а также сразу просмотреть или скачать вложение.


Удобнее стали и прочитанные письма — кликнув по цифре объёма вложений, вы увидите их все, сможете пролистать, просмотреть или скачать одним архивом.


Новый вид писем с вложениями пока доступен не всем, но уже совсем скоро оценить его сможет каждый.
113 комментариев
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vikt.mironoff2014
28 января 2016, 00:41

Я новичок. У меня такой вопрос. На Яндексе есть такая функция смс, как в мобильных телефонах?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

При отправке письма можно воспользоваться функцией «отправить копию по SMS». Прочитать подробнее об этом можно на странице http://help.yandex.ru/mail/letter/create.xml#sms-notification

zolotnik.u
28 января 2016, 00:41

А эта услуга платная для адресата?

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Это бесплатно как для получателя, так и для отправителя. 

zolotnik.u
28 января 2016, 00:41

Спасибо. А то я как-то отправил письмо приятелю с копией в СМС, ну, типа, оповещение, чтобы он узнал о сообщении и заглянул в почту вечером, а он мне пишет, что за СМС с его счета списали средства.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

В SMS приходит ссылка на небольшую страничку с текстом Вашего письма. При переходе по ссылке страница открывается в браузере мобильного телефона, а за использование интернета действительно могут быть сняты какие-то средства со счёта по тарифам мобильного оператора.

В помощи по Яндекс.Почте Вы можете увидеть, как же выглядит эта самая страница с письмом, которая открывается по ссылке из SMS.

zolotnik.u
28 января 2016, 00:41

Понятно.

Это я тормознул, думал, что это просто извещение. Ну, типа, "на ваш E-mail поступило письмо от этого поца с вложением фото любимой кошки Мымры".

Да, кстати, телефон у моего приятеля простенький, чуть ли не нокия3110, к интернету не подключен.

Извините...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Ничего страшного! Если возникнут ещё какие-нибудь вопросы, можете задавать из прямо здесь или через форму связи со службой поддержки

zolotnik.u
28 января 2016, 00:41

Спасибо за ликбез для престарелого чайника.

zolotnik.u
28 января 2016, 00:41

Это радует.

shuik
28 января 2016, 00:41

КРУТО!

Как получить доступ?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Если у Вас сейчас не активировался новый вариант показа вложений, нужно немного подождать, пока обновление будет запущено для всех аккаунтов. 

DUworld
28 января 2016, 00:41

Это у всех так?

shuik
28 января 2016, 00:41

Ждем

Bakli
28 января 2016, 00:41

Только сегодня бесился, что при выборе "скрепочки" в списке писем есть только опция скачивания (для доков/пдф). Надеюсь теперь будет опция просмотра не заходя в письмо?

dkoryagin
28 января 2016, 00:41

Очень удачное решение, спасибо! Yandex почта рулит, молодцы :-)

Алексей Т.
28 января 2016, 00:41

а зачем такие заморочки, почему не сделать единым сервисом - вложения в почте и Я.Диск? Файл Word весит 1 мб? Отлично, залить в Я.Диск, оттуда открывать и скачивать при необходимости. Zip-архив более 50 МБ? Тем более, не спрашивая пользователя, автоматически загружать туда же, ведь и так очевидно, что переслать нужно, а вы тут всякие препоны на ограничение максимального объёма ставите...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Если файл весит более 25 МБ, он и так автоматически загружается при отправке в Яндекс.Диск. В данном случае же команда Яндекс.Почты решила сделать более быстрым взаимодействие с файлами, присылаемыми в письмах — их вывели в виде маленьких иконок (превью) прямо в список файлов, чтобы каждую отдельную картинку или файл можно было открыть прямо из списка писем, не открывая письмо. Это никак не отменяет наличие Яндекс.Диска и того, что в нём есть отдельный раздел «Почтовые вложения», где Вы сможете найти все файлы из писем вашего почтового ящика.

Kipelovna
28 января 2016, 00:41

Спасибо за ваш труд, почта становится, всё более комфортной! Респект! Молодцы!

kustoff
28 января 2016, 00:41

Не знаю что вы там упростили, но у меня с почтой какие-то не понятки приключились, все письма в одной куче, все папки куда-то девались. Какое уж тут удобство, Тоже самое у всех кого я спросил.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Уточните, пожалуста, какой антивирус Вы используете? Можете проиллюстрировать проблему снимком экрана

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41
Удалось ли Вам решить возникшую проблему? Открывается ли у Вас Яндекс.Почта хотя бы в лёгком интерфейсе по адресу https://mail.yandex.ru/lite ?
webserfer
28 января 2016, 00:41

Значит и вы чужие письма читаете?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41
Ни один сотрудник Яндекса не имеет возможности читать письма, находящиеся в ящиках пользователей.
vdovets
28 января 2016, 00:41

Огромная просьба не забыть и почту для Домейна от Яндекса.

Мы Вас очень Любим и Вы реально делаете лучший продукт на рынке а служба поддержки реально работает и докручивает по просьбе клиента нужные вещи.

 

Но очень хотелось бы получить на домейне:

- Яндекс.Диск (необходим как воздух)

- Живые письма (работать в команде как раз для корпоративного сектора)

- почтовое приложение для ipad

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Живые письма уже доступны для пользователей Почты для доменов. Нужно записаться на тестирование на странице https://letters.yandex.ru (обратите внимание, что перед этим нужно выйти из своей учётной записи на домене yandex.ru, чтобы не попасть на страницу создания письма в этом ящике).

Над остальными пожеланиями мы уже думаем, следите за новостями! :) 

vdovets
28 января 2016, 00:41

Записан очень давно, Жду когд придет приглашение с нетерпением.

 

steve.ji
28 января 2016, 00:41
lovipro
28 января 2016, 00:41

Когда вы обновите приложение для андроид?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Каких-либо сроков пока назвать не можем, к сожалению. Расскажите, чего Вам не хватает в мобильном приложении Яндекс.Почта? 

lovipro
28 января 2016, 00:41

1. Более красивый, удобный интерфейс
2. Возможнось работы с несколькими аккаунтами.
3. убрать старые фичи, например чат. Ведь он уже давно не используется.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Спасибо, постараемся учесть это в будущем!

Даниил Иванов
28 января 2016, 00:41

Присоединюсь: свайповых жестов для быстрого удаления или архивации письма

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Постараемся учесть это пожелание при развитии приложения. Спасибо!

sasha-1405
28 января 2016, 00:41

говно полное!

 

k.s.mail
28 января 2016, 00:41

Стильно.

Zhirov Mihail
28 января 2016, 00:41

Осень удобное нововведение!

 

С нетерпением жду момента, когда буде возможность не только просматривать, но и редактировать файлы (для начала - ворд)

Илья
28 января 2016, 00:41

перенесите кнопки диска,контактов,подписок,календаря наверх-неудобно каждый раз вниз лазить когда вся работа в верхней части монитора.переработайте календарь,контакты-неудобно и выглядит по-древнему,подписки тормозят-спустя несколько дней после feedly обновляются

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Все кнопки располагаются в верхней части интерфейса – пожалуйста, напишите нам в службу поддержки, приложив к обращению скриншот проблемного отображения. Тогда мы сможем разобраться в причинах некорректного отображения Почты. 

Что касается подписок, то с какими именно подписками возникает такая проблема?

Спасибо!

Илья
28 января 2016, 00:41

версия интерфейса почты-тринити.там книпки снизу,причем календарь тот же надо еще из меню кликнуть.вообще тринити сделали и забыли про него-в обычной почте добавляется что-то,здесь-потерпите,появится.
в outlook очень нравится как все сделано.присмотритесь

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо большое за подобное описание, я направлю его нашей команде Я.Почты в качестве отзыва и предложения!

manok4
28 января 2016, 00:41

Вы, молодцы!!! Спасибо.

xoras
28 января 2016, 00:41

а как отключить новомодное введение?

melodiana
28 января 2016, 00:41
В Настройках (https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/other) уберите галочку "показывать вложения в списке писем".
Вадимьян
28 января 2016, 00:41

Пока ещё не применилось, но спасибо за нововведения.

motor-cyclist
28 января 2016, 00:41

молодцы . спасибо .

ggmot
28 января 2016, 00:41

У меня на работе the bat стоит ,ноя им не люблю пользоваться. Пользуюсь яндекс почтой. Единственное что не нравится это адресная книга. Постоянно ищу человека от которого письмо получал, копирую его адрес почтовый. А представте, что у меня 20-30 поставщиков и 50-100 постоянных покупателей. приходится пользоваться отдельной программой органайзером. Вот была бы в почте яндекс адресная книга по удобнее, чтобы можно было людей по папкам раскладывать и, например хочу я письмо написать определенному поставщику-открываю папку и тык-тык по нему и вя инфа о нем тут. А так спасибо , все классно! 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Уже сейчас можно создавать группы контактов на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/abook

Кроме того, достаточно при написании письма начать вводить первые символы имени или адреса какого-либо контакта, чтобы получить список подходящих адресатов, из которого очень удобно выбирать. Так что в адресную книгу даже заходить не придётся. Но и в самой адресной книге поиск работает точно так же. 

Над интерфейсом адресной книги мы обязательно ещё подумаем, чтобы сделать его удобнее!

Bars-STO
28 января 2016, 00:41

В одном из ящиков уже заработало - спасибо. Очень удобно, когда имеешь возможность скачивать сразу все вложения, не заходя в письмо. Еще б распечатывать можно б было сразу, так вообще счастье - через край (есть у меня такой рабочий момент - так лениво с каждым возиться))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Вы хотите распечатывать именно картинки? То есть файлы jpg, gif, png? 

schkola21
28 января 2016, 00:41

А эту функцию можно как-то отключить, мне неудобно?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Это возможно. Нужно зайти в настройки почтового ящика и снять галочку с пункта «показывать вложения в списке писем», после чего сохранить изменения.

ashilnikov55
28 января 2016, 00:41

А когда в бизнес-оформлении станет возможно отключать группировку писем по теме?

В стандартных оформлениях при открытии писем в новом окне такая галочка есть, а при оформлении с открытием письма снизу списка - галочки нет.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Увы, пообещать Вам реализацию опции и, тем более, её сроки я не могу, но я с радостью передам Ваши замечания по группировке нашим разработчикам. Уточните, пожалуйста, что именно не так в группировке и чем она Вам неудобна. Спасибо!

ashilnikov55
28 января 2016, 00:41

Если я отправляю разным получателям письмо с одинаковой темой, то ответы от них объединяются в одну группу. Мне такая группировка не удобна, а возможности отключить ее в бизнес-шаблоне нет.

К примеру, я отправил трем клиентам письмо с темой "Коммерческое предложение по call-центру", мне они отвечают и я продолжаю общение с каждым из них, но все группируются в одну "кучу" по теме письма.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за подробное описание – я направлю Ваш отзыв нашим разработчикам!

y-efremova
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте. В пароле к яндексу есть занчок "№" на англ. раскладке

в андроиде нет такого значка, соотв. не могу выйти в почту с телефона... не хотелось бы менять пароль.... Что можно сделать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Скорее всего, в Вашем пароле используется не символ №, а символ #, который находится на той же клавише, но именно в английской раскладке. А символ № ставится этой клавишей, если включена русская раскладка. 

Попробуйте вводить символ # в пароле со своего телефона.

y-efremova
28 января 2016, 00:41
получилось! спасибо! обожаю яндекс!
ziabko.ia
28 января 2016, 00:41

Добруй день. Почта мне нужна прежде всего для работы. И отправляю я много писем - практически все с вложенными файлами. Часто при отправке письма, когда вложила файл, нужно что-либо в нем изменить № документа или другую мелочь и вообще удостовериться, что во вложенном файле все в порядке. Было бы очень удобно если бы кроме подписи под файлом скачать, удалить - была редактировать. И когда сам вложил файл - просто скачать его нет смысла, если при этом изменения не сохраняются.   

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за предложение, я обязательно направлю его нашей команде разработчиков и менеджеров на рассмотрение!

ITISI1
28 января 2016, 00:41

У меня не у всех писем отображается "мини ярлыки вложений". в чем может быть проблема?

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

На данный момент превью файлов показываются в списке писем, только если письмо не прочитано. После прочтения письма превью можно увидеть на странице чтения письма. 

ITISI1
28 января 2016, 00:41

Ок, Спасибо. Кстати, как можно настроить в почте правило сортировки, чтобы оно автоматически пересортировало старые письма согласно этому правилу?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Увы, на данный момент подобной функции нет. Спасибо за комментарий, я направлю его в качестве предложения нашей команде Яндекс.Почты на рассмотрение!

ITISI1
28 января 2016, 00:41

Также было бы удобно создать кнопку для отбора писем. Например, напротив письма поставил галочку (выбрал письмо), потом бы нажал "Некую" кнопку и у тебя бы отразились все письма от этого отправителя.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Эта опция уже реализована в виде поисковой строки вверху справа (нужно просто ввести адрес и нажав «Найти») и кнопки почтовой карточки. Вы можете открыть все письма адресата, нажав на его имя в письме, и в открывшейся почтовой карточке кликнув на «Все письма от контакта».

Сиухин Станислав
28 января 2016, 00:41

А как отключить эти картинки вложений?

Я сторонник строго-классического оформления почты, т.к. приходят по рабочим вопросам 100-и писем, а если еще и картинки начнут мелькать перед глазами - вообще пожар...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Нужно зайти в настройки почтового ящика и снять галочку с пункта «показывать вложения в списке писем», после чего сохранить изменения.

kharushin.vlad
28 января 2016, 00:41

ужасное нововведение, есть ли возможность возврата к прежнему интерфейсу?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Для отключения показа файлов в списке писем нужно зайти в настройки почтового ящика и снять галочку с пункта «показывать вложения в списке писем», после чего сохранить изменения.

prod-av-styd
28 января 2016, 00:41

Крупные значки вложения, очень не удобны! Глаза разбегаются, нашей компании очень не удобно(( Можно вернуть как было?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Да, нужно лишь в настройках снять галочку с поля «показывать вложения в списке писем» и сохранить изменения – вернется прежний вид Почты. 

pol-alena
28 января 2016, 00:41

Могу ли я в настройках отключить это нововведение и вернуть старый вид почты?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Чтобы вернуть прежний вид Почты, Вам нужно зайти в настройки почтового ящика и снять галочку с пункта «показывать вложения в списке писем»,  сохранить изменения.

Diffuzia
28 января 2016, 00:41

Умоляю а как отключить этот новый вид писем? МНЕ ДИКО НЕУДОБНО!!!! Пожалуйста, давайте я буду платить за свою почту, а вы не будете включать мне новые опции?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Не надо платить! Вы можете отключить эту опцию в настройках совершенно бесплатно! Нужно просто снять галочку с поля «показывать вложения в списке писем» и сохранить изменения. Тогда вложения в списке писем примут прежний вид.

ВедаВеб
28 января 2016, 00:41

Как бы эту хрень отключить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Вы можете отключить эту опцию в настройках – просто снимите галочку с поля «показывать вложения в списке писем» и сохраните изменения.

Александр Лесин
28 января 2016, 00:41

Как уменьшить иконки вложений в заголовках писем?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Вам следует в настройках снять галочку с поля «показывать вложения в списке писем» и сохранить изменения – иконки станут прежними.

Demen4enok-gangstermc
28 января 2016, 00:41

Какие еще будут новые усовершенствования на яндекс почта и диск? Если будут то для чего и с чем можно на ней работать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Обо всех нововведениях и новостях Почты Вы можете прочитать в этом блоге или нажав на шестеренку вверху справа в интерфейсе Почты – новости будут появлятся по мере их реализации.

Заранее все карты я не могу Вам раскрыть (: 

 

Demen4enok-gangstermc
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте )я бы хотел что б видео было тут доступно в просмотре всех форматов?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Уточните, пожалуйста, что именно Вы подразумеваете – чтобы в Почте и Диске можно было просмотреть видео (не скачивая) в любом формате? Или что-то другое?

Kvanto
28 января 2016, 00:41

Когда будут новости про мобильное приложение Яндекс.Почты? Обновления функционала в приложении не было уже больше года! Господа, это же не дело. Мобильная аудитория растер экспоненциально, по всем опросам люди больше всего на телефонах пользуются соц.сетями и почтой, а у Яндекса древнее приложение, которое уже давно отстало от веб-версии.

Будут ли хорошие новости, или редиректить всю почту на GMail и пользоваться прелестями их приложения с почтой Яндекса? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Увы, пока точных сроков я не могу Вам сообщить. Уточните, пожалуйста, какие функции Вы бы добавили в приложение и что бы изменили? Я с радостью направлю Ваши замечания и предложения нашим разработчикам и менеджерам. Спасибо!

ITISI1
28 января 2016, 00:41

Также в почте настравается только Подпись в конце письма, хотелось бы и настраивать и "Приветствие"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо, и это пожелание направлю нашей команде!

ITISI1
28 января 2016, 00:41

У меня есть еще одно пожелание к почте. Было бы удобно при выборе письма (не заходя в него) методом проставления галочки слева. чтобы была доступна кнопка "Написать письмо".   Сейчас есть только "Ответить" "Снять выделение"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Увы, не совсем Вас понимаю. Опция «Написать письмо» предполагает написание абсолютно нового письма, не подставляя в качестве адресата из выделенного галочкой письма. 

Не могли бы Вы, пожалуйста, подробнее описать пожелание? Если возможно, пожалуйста, приложите и скриншот, иллюстрирующий нынешний недостаток Почты. 

annazuykova
28 января 2016, 00:41

Есть ли опция отключения этого оформления? Ломает всю верстку, мне нужно много работать с почтой, использую много папок, много меток. и мне удобно, когда список писем компактный, и я сразу могу в нем все найти. теперь же он растянулся просто на километр из-за иконок изображений во вложениях. Сделайте кнопку, чтобы это отображение можно было отключить, пожалуйста.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Вы можете отключить такое отображение вложений на странице настроек – нужно просто снять галочку с поля «показывать вложения в списке писем» и сохраните изменения. Тогда вложения в списке писем примут прежний вид.

Юлия ***
28 января 2016, 00:41

новый вид писем с вложеним, мне не нравится!
раньше было удобнее 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Вам следует в Настройках убрать галочку "показывать вложения в списке писем" и тогда вид писем станет прежним. 

Юлия ***
28 января 2016, 00:41

спасибо!

LeoRfox
28 января 2016, 00:41

Хорошая фишка.

Но. Если письмо прочитано, то для просмотра щелкни "... по цифре объёма вложений ...", а затем закрой это окошко. А если, в поиске нужного вложения, надо просмотреть десяток-другой писем? Устанешь, или ненароком кнопку мыши поломаешь.

Миниатюры вложений лучше показывать вне зависимости от "прочитанности" писем.

Или настраивать показ через настройки.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо большое за замечание, я направлю его на заметку нашим разработчикам!

 

Евгений ВОЕВОДИН
28 января 2016, 00:41
Еще бы хотелось, чтобы реализовались возможности по чтению вложений из контейнеров Microsoft Outlook, его знаменитые .dat файлы.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Евгений, спасибо за комментарий. Мы уже работаем над этой возможностью, однако точных сроков я сообщить, увы, пока не могу.

Константин К.
28 января 2016, 00:41

Мне, например, удобно, чтобы миниатюры вложений отображались всегда, а не только у непрочитанных писем.

У меня много писем с вложениями и мне, простите, тупо лень искать в каком именно письме нужная картинка, нажимая на скрепку у каждого письма.

 

Было бы здорово, если бы Яндекс добавил возможность выбора отображения, а не только галочка "показывать вложения в списке писем".

Спасибо за внимание. =-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за предложение, уже направил его нашим менеджерам на рассмотрение!

mishel-katerina
28 января 2016, 00:41

Почта на яндексе очень испортилась, последние несколько дней практически не возможно отправить не одно вложение, уже серьёзно подумываю о смене ящика.День отправляет, на следующий тоже вложение не отправляет.

ITISI1
28 января 2016, 00:41

Добрый день,

 почему не всегда сработывают правила обработки писем?,зачастую они не ложаться автоматически в папки , а поступают во входящие???

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте!

Уточните, пожалуйста, о каком именно правиле идет речь? Нам потребуются заголовки письма, которое не было обработано правилом – прикрепите их в ответный комментарий, пожалуйста, и я подскажу Вам, в чем может быть проблема.

vol5513
28 января 2016, 00:41

У меня 4 письма не могу их выцарапать) что делать караул)) задолбало пороли писать....

 

haipsy
3 декабря 2016, 12:24
Так как же скачать вложение туда, куда нужно мне, а не в загрузки?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2016, 13:12
Добрый день!
Данная опция зависит от самого браузера и его настроек. Если Вы подскажете мне версию своего браузера, то я смогу помочь. 
bysinkaya2017
23 марта 2017, 16:07
Вот у меня не отражается в непрочитанном письме вложения. Пробовала версию как полную так и легкую не там не там не отображаетса
Тимофей, служба поддержки
24 марта 2017, 13:26
Добрый день!
Скажите, есть ли у Вас какие-либо расширения в браузере? Попробуйте, пожалуйста, временно отключить все расширения. Будут ли тогда вложения отображаться? 
bysinkaya2017
10 апреля 2017, 12:07
Тимофей, служба поддержки,
Пользуюсь Мозилла, расширения все отключены
Тимофей, служба поддержки
10 апреля 2017, 16:47
Добрый день!
Не могли бы Вы прислать нам скриншоты, а также оригинал письма, с которым возникает проблема (необходимо сохранить свойства письма в виде файла eml https://yandex.ru/support/search-results/?text=как+сохранить+оригинал+письма&service=mail-new-guide? ). Так мы сможем понять в чём заключается причина проблемы.

Написать нам можно на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/site-displays-incorrectly.html (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли").
Елена М.
сегодня, 10:23
Нужно скачать все вложения из многих (штук 100) писем. Каждое письмо открывать или жмякать 100 раз скачать вложение???