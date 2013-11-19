Почтовый офис для ваших рассылок
19 ноября 2013, 12:58
Почтовые рассылки — один из самых эффективных способов взаимодействия с аудиторией. И сегодня мы запускаем сервис, который поможет сделать их максимально качественными и оградить получателей этих рассылок от ненужной и неинтересной корреспонденции.
Новый Почтовый офис от Яндекса позволит владельцам рассылок и e-mail маркетологам узнать о судьбе их писем, отправленных на адреса в Яндекс.Почте.
Он расскажет:
— сколько писем прочитали;
— сколько писем в спаме;
— сколько писем удалено;
— какой процент письма прочитывают;
— сколько времени читают письма;
— когда читают письма.
С помощью Почтового офиса также можно узнать портрет аудитории той или иной рассылки и её интересы — в этом нам помогает технология Крипта.
Почтовый офис позволяет экспортировать статистику по рассылкам в любую другую систему посредством публичного API. Для того чтобы начать пользоваться Почтовым офисом, авторам рассылки достаточно указать свой домен на странице сервиса. Статистика начнёт собираться через минуту после того, как владение доменом будет подтверждено.