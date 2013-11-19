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Почтовый офис для ваших рассылок

Обычно мы рассказываем об улучшениях, сделанных для людей, которые пользуются Яндекс.Почтой. Но нельзя забывать и о тех, кто пишет этим людям письма — в том числе, о компаниях, которые общаются со своими клиентами через почту.

Почтовые рассылки — один из самых эффективных способов взаимодействия с аудиторией. И сегодня мы запускаем сервис, который поможет сделать их максимально качественными и оградить получателей этих рассылок от ненужной и неинтересной корреспонденции.



Новый Почтовый офис от Яндекса позволит владельцам рассылок и e-mail маркетологам узнать о судьбе их писем, отправленных на адреса в Яндекс.Почте.
Он расскажет:
— сколько писем прочитали;
— сколько писем в спаме;
— сколько писем удалено;
— какой процент письма прочитывают;
— сколько времени читают письма;
— когда читают письма.

С помощью Почтового офиса также можно узнать портрет аудитории той или иной рассылки и её интересы — в этом нам помогает технология Крипта.



Почтовый офис позволяет экспортировать статистику по рассылкам в любую другую систему посредством публичного API. Для того чтобы начать пользоваться Почтовым офисом, авторам рассылки достаточно указать свой домен на странице сервиса. Статистика начнёт собираться через минуту после того, как владение доменом будет подтверждено.
120 комментариев
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serejqa.m
28 января 2016, 00:41

еще бы понять как это работает.... это будет что-то типа mailchimp?

 

 

в разделе "Статистика" "Данных пока нет. О том, как начать собирать статистику в этой вкладке читайте здесь." - ссылка "здесь" нерабочая.

Е.
28 января 2016, 00:41
спасибо. поправим.
mister.crutoi2013
28 января 2016, 00:41

(+1)я тоже

 

yaserpa
28 января 2016, 00:41

Это точно! А как это работает-то? :-|

peregrine77
28 января 2016, 00:41

Голая Дженифер фото

peregrine77
28 января 2016, 00:41

Новости России 22.09.2014

shuik
28 января 2016, 00:41

Круто попробую сейчас.

KoKosov
28 января 2016, 00:41
Кстати, отличным следующим ходом будет выделение подобных рассылок в отдельную папку почты, отличную от "Входящих". Вроде бы и не спам, а вроде бы и не полезная почта.
Я бы даже пошёл дальше и предложил разделение по отдельным папкам:
- Письма, посланные мне человеком (это сразу во "Входящие").
- Уведомления мне от роботов (комменты, форумы и т.д.)
- Письма, посланные многим адресатам, включая меня, но скорее всего не спам (рассылки).
Алексей Т.
28 января 2016, 00:41

+1

natalie90109
28 января 2016, 00:41

(+1)

shbr
28 января 2016, 00:41
Ну, Гугл так сделал, теперь жалуются, что рассылка не приходит. Кому надо, могут фильтры настроить, а остальные запутаются в папках.
natalie90109
28 января 2016, 00:41

Фильтры можно настроить только если ожидаешь этой рассылки и уже знаешь адрес отправителя. А есть ещё много рассылок, которые ещё никто не пометил как спам, но они мешают - например от сайта, на котором недавно зарегистрировался и забыл об этом. Когда нужно быстро найти важное письмо, а в папке "входящие" болтается такая шелуха, это очень раздражает.

shbr
28 января 2016, 00:41
Всегда использую поиск в таких случаях.
natalie90109
28 января 2016, 00:41

Я поиском никогда не пользуюсь - это ведь надо вводить точное название без ошибок, а если оно какое-нибудь заковыристое, то легче просмотреть всю папку.

Александр Р.
28 января 2016, 00:41

в gmail такие письма часто попадают по ошибке. И получается просто разброс нормальных писем по папкам: одни во "входящих", одни в "рассылки", другие в "реклама"... какой то бардак получается. Это одна из причин по которой я и решил окончательно переходить на Яндекс.почту

natalie90109
28 января 2016, 00:41

Я Гугловской почтой вообще не смогла пользоваться. Возможно это потому, что пыталась уже после Яндекса. В результате просто подключила их ящик к Яндексовскому, и оставила только для уведомлений с гугловских сервисов.

samatv
28 января 2016, 00:41

В любой рассылки в письме присутствует возможность отписать от рассылки. Она всегда в конце письма.

natalie90109
28 января 2016, 00:41

Как бы да не так !!! 

Никто не обязывает рассылочников предусматривать такую возможность, поэтому полно таких рассылок, где её нет. Да ещё и такие есть, в которых по ссылке "отписаться" пользователь попадает на мошеннический сайт, где ему предлагают зарегистрироваться для удаления рассылки, а при регистрации в обязательном порядке требуют доступа к почтовому ящику, или прислать платное СМС. Я с таким много раз сталкивалась. Поэтому я никогда не отписываюсь от рассылок с незнакомых сайтов и никому не советую этого делать. Надо сразу отправлять такой адрес в чёрный список или хотя бы в "Спам".

peregrine77
28 января 2016, 00:41

Батальон Восток фото и видео

kukushew.rap
28 января 2016, 00:41

как тебя завут

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо большое за предложение, я передам его команде Я.Почты и мы его обязательно рассмотрим!

k.s.mail
28 января 2016, 00:41

Очень круто!

 Уже пробую.

Работник Дотошный
28 января 2016, 00:41

А где расположены сервера географически? Какова вероятность чтение почты зарубежными спецслужбами и технической разведки? Я где-то читал, что Яндекс это Голландская фирма. В свете последних событий прошла инфа, что только США, Англия и Голландия обмениваются перлюстрированными данными, остальных европейцев посылают лесом!

mister.crutoi2013
28 января 2016, 00:41

:-@:-@:-@

promo.smart
28 января 2016, 00:41

o_O

enxakers
28 января 2016, 00:41

Все спецслужбы следят за тобой ))) Именно за тобой! )))

K.
28 января 2016, 00:41

B-)...и за тобой тоже!)))

kukaracha11
28 января 2016, 00:41

Сервис обещает быть очень полезен!

Подключила на основном домене, но появились вопросы:

1. Если рассылка идет с отдельного домена, который не подключен к никакому сайту (домен используется только для рассылки). Как подтвердить владение доменом? файл-то загрузить некуда..  

 

2. При вводе нового домена предлагается заполнить даные о рассылках, например ввести шаблон. Как вернуться к этому шагу, когда домен уже создан? Т.е. как добавить шаблон?

Uzlux555i
28 января 2016, 00:41

Подскажите пожалуйста,а какой код надо в сайт воткнуть?чтоб подтвердить домен))

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

1. Пока что можно воспользоваться подтверждением домена через сервисы Яндекс.Почта для домена или Яндекс.Вебмастер — в каждом из них есть возможность подтвердить домен через настройки DNS. Пользоваться сервисами потом не обязательно, достаточно подтвердить владение доменом. 

2. Вернуться пока что нельзя. Эта информация предназначена для лучшего понимания Яндекс.Почтой типов рассылок. В дальнейшем, возможно, мы дадим возможность редактировать, мы подумаем над этим. 

mister.crutoi2013
28 января 2016, 00:41

:-);-)[:]|||||||||[:]:-$o_O:-@[:]|||||||||[:]

нет слов я ни чо не понял

 

natalie90109
28 января 2016, 00:41

Вот было бы хорошо, если бы вы ещё и для противоположной стороны полезное дело сделали (то есть для тех, кто эти рассылки получает) - возможность заблокировать весь домен сразу. А то сейчас развелось много спамеров, которые используют разные адреса, присылая письма якобы от имени реальных знакомых человека (данные воруют с соцсервисов). Вот например, сейчас у меня в почте лежат два таких письма, присланные доменом twoomail.com
Я бы очень хотела сделать так, чтобы все письма с этого домена автоматически попадали в папку "Спам".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Вы можете регулировать поступление подобных писем кнопкой «Это Спам» – достаточно нажатия кнопки на нескольких подобных писем, как наша спамооборона запомнит непорядочного рассыльщика и будет автоматически направлять подобные письма в соответствующую папку. 

Или же Вы бы хотели с помощью правил фильтровать письма от всякого адреса домена? Тогда Вы можете создать правило , согласно которому все письма, содержащие twoomail.com, будут направляться в «Спам» или «Удаленные».

natalie90109
28 января 2016, 00:41

Спасибо, я попробую внести в правило только название домена, может быть это поможет. А то они каждый раз присылают письма с разных адресов. Кстати, адреса они, похоже, воруют прямо из почты: я получила несколько писем на адрес, с которого я не регистрировалась ни на каком соцсервисе, но 2 из них пришли якобы от людей, с которыми я реально знакома, и которые знают этот адрес (и он у них в адресной книге). Эти люди сказали мне, что не присылали мне никаких приглашений, и даже не регистрировались на этом сервисе. Я не удивлюсь, если и от моего имени такой спам рассылается. Как с этим бороться? :-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Прошу прощения, что так поздно отвечаю Вам.

Есть множество способов, которые спамеры используют для надоедливых рассылок, но прямо из почты (то есть, из Вашей адресной книги, не имея непосредственного доступа в Ваш ящик) своровать они ничего не могут. Возможно, Ваши знакомые были зарегистрированы в других сетях, настройки которых позволяют пользователю предоставить доступ к его адресной книге – мы можем только гадать. Вам следует соблюдать правила почтовой безопасности и помогать нам кнопкой «Это Спам» на подобных рассылках, тогда совместными усилиями мы сможем максимально обезопасить Вашу почту и оградить её от ненужных писем!

natalie90109
28 января 2016, 00:41
Большое спасибо за советы.
Я примерно представляю себе как это происходит (сама я не заходила на этот сервис по ссылке, но читала отзывы в интернете): человек попадается на удочку, проходит по ссылке и попадает на страницу, где ему предлагают "поделиться с друзьями", он на что-то незаметное нажимает - и в результате мошенники получают доступ к его адресной книге или списку "друзей" в Фэйсбуке. А у Фэйсбука похоже с конфиденциальностью вообще проблемы (даже по телевизору я слышала о скандалах), и в результате фэйсбучным друзьям человека отправляются "приглашения" от него на их электронную почту, причём используются аватарки с Фэйсбука, убеждающие в "подлинности" приглашения.

К сожалению очень многие пользователи неопытны в таких "играх" и не знают, что нельзя переходить по ссылкам в подобных письмах. Мои знакомые наверное из них.
shbr
28 января 2016, 00:41
Видимо вам ещё не приходили письма "посланные" с вашего адреса ;-(
natalie90109
28 января 2016, 00:41

Приходили года 2 назад, я так и не поняла, что это было ... Я тогда написала в службу поддержки (думала, что мою почту взломали), но ответа так и не получила. Хотя такие письма приходить перестали, и я успокоилась.

shbr
28 января 2016, 00:41
Вы же не стали бы при этом блокировать весь домен?

Адрес отправителя легко подделывается, в служебной части письма видно, с какого сервера на самом деле ушло письмо, но это мало чего даёт в вопросе борьбы со спамом, так как и легальные отправители могут посылать письма с сервера отличающегося от своего домена.
natalie90109
28 января 2016, 00:41

Это - совсем другая ситуация. Адрес twoomail.com никто не подделывал. Там действительно работают мошенники, которые владеют всем доменом - весь интернет наводнён их "приглашениями" и возмущёнными отзывами пользователей. Я думаю, надо всем советовать сразу блокировать этот домен, чтобы даже не начинали приходить эти письма. Или ещё лучше, чтобы производители антивирусных программ занесли этот домен в список опасных сайтов.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

С такими случаями, к сожалению, могут столкнуться пользователи любой почтовой службы. Подробнее можно прочитать на странице http://feedback2.yandex.ru/mail/abuse/spoofing/

natalie90109
28 января 2016, 00:41

Bonifaci, спасибо за информацию, Вы меня успокоили.

natalie90109
28 января 2016, 00:41

А не дадите ли мне совет ещё вот в такой ситуации: у меня есть пожилая знакомая, живущая в другой стране и плохо ориентирующаяся в тонкостях работы интернета. С её электронного адреса мне всё время приходят письма с какой-то ерундой, преадресованные с других адресов, причём в графе "кому" значится огромное число адресатов. Это - явная спамерская рассылка, однако я совершенно уверена, что эта женщина умышленно таким делом заниматься не может. Она наверняка что-нибудь путает, или в её почте завёлся вирус, или её почта взломана, или ещё что-то случилось. Такое продолжается уже несколько месяцев. Может быть Вы знаете, в чём может быть причина этого и как с этим бороться? У неё почтовый ящик на mail.ru 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Скорее всего, кто-то просто призвел рассылку с адресом Вашей знакомой в качестве обратного. Это называется «спуфингом» – фактически спамеры не имеют доступа в ящик, но подделывают заголовки писем в поле отправителя. Обычно они в скором времени прекращаются, но на всякий случай я бы порекомендовал Вашей знакомой, как минимум, срочно поменять пароль на почтовом ящике и проверить компьютер на наличие вирусов. Если проблема будет продолжаться, то Вашей знакомой обязательно нужно обратиться в службу поддержки Mail.Ru.

natalie90109
28 января 2016, 00:41

Спасибо, я передам ей Ваши советы.

shbr
28 января 2016, 00:41
Почему-то в рассылке посланной через Юнисендер (usndr.com) не показывает картинки в тестовой рассылке (на других сервисах показывает). Картинки хостятся на img.usndr.com, кроме счётчика, который на usndr.com и который видно в письме. Картинки также отключились во всех старых письмах этой рассылки. Видно, что они берутся из кэша Яндекса.
Замечено на следующий день после включения почтового офиса.
peregrine77
28 января 2016, 00:41

Красноярск пожар 22.09.2014

jno
28 января 2016, 00:41

Очередной спамогенератор. Прямо от Яндекса. С подпиской на всё по умолчанию. Зашибись просто...

yuyuyu
28 января 2016, 00:41

 

также можно узнать портерт аудитории

 похоже, вкралась ошибка    :-@

melodiana
28 января 2016, 00:41
Спасибо, поправили!
v8462692492s
28 января 2016, 00:41

Замечательный инструмент в помощь спамеру. Печально.

dima2741
28 января 2016, 00:41

Упс, что-то сломалось. Просто обновите страницу.

{"code":"ETIMEDOUT"}
Весёлый котик
28 января 2016, 00:41
Команда сервиса уже активно работает над устранением возникшей проблемы. Извините за временные неудобства!
Евгений Ларионов
28 января 2016, 00:41

Господа, Яндекс.Почта позволяет отправлять письмо единовременно только лишь на 50 адресов. О каких рассылках идет речь? 

Наталья К.
28 января 2016, 00:41

да, согласна с вами. 

Мне тоже не понятно о каких рассылках идёт речь, если мой домен не привязан к Яндексу.
 

rustamborisov
28 января 2016, 00:41

Смотрите, допустм вы владелец сайта, на нем можно зарегистрироваться, подписаться на рассылку, задать вам вопрос через обратную связь и т.д. Пользователям вашего сайта ведь будут же приходить какие-то письма, например о новостях, например о подтверждении регистрации, ваш ответ на вопрос заданный вам через форму обратной связи - все это и есть рассылки. Если у вас интернет магазин, то вашим пользователям, точнее клиентам будет приходить письмо с уведомлением о доставке, об акциях и спецпредложениях, о поступлении товара

Вы согласитесь со мной что все эти письма будут приходить не из космоса, а с какого-то почтового адреса, сервера. Так вот статистику отправленных писем с этого почтового адреса и будет показывать Почтовый офис Яндекса.

-----------

С уважением, Рустам Борисов.

Евгений Ларионов
28 января 2016, 00:41

Спасибо, но Вы не упомянули волнующий меня момент. Меня интересуют рассылки не менее чем на 500 адресов единовременно с последующим получением анализа результатов (доставки, прочтения, спам и т.д.) Вэб-интерфейс моего почтового ящика, который я не привязывал и не собираюсь привязывать ни к каким доменам и сайтам, не позволяет отправлять письмо более чем на 50 адресов.

rustamborisov
28 января 2016, 00:41
О каком именно веб-интерфейсе Вы говорите? Я могу порекомендовать Smartresponder, JustClick, Unisender для бизнеса хорошо подойдет, суть в том что получая письма отправленные из этих сервисов, подписчики (клиенты) в колонке отправителя видят мою личную почту, например rustamborisov@yandex или rustamborisov@gmail и если добавить эти адреса почтовых ящиков в сервис Яндекса, то можно будет получать доп. статистику.

Различные cms и crm предоставляют возможность вести клиентскую базу и вести массовые рассылки, в большом количестве, в практически неограниченном... Почтовые адреса, как Вы знаете могут быть привязаны к домену, например как это можно сделать с помощью pdd.yandex.ru, в таком случае в данный сервис Яндекса - Почтовый офис, можно добавить этот домен и тогда вся почта отсылаемая с привязкой к этому домену будет собирать статистику. В дальнейшем, конечно, те сервисы ручной и автоматической рассылки что я упоминал выше начнут по api подключаться и давать возможность видеть эту статистику прямо в своих интерфейсах. А пока что можно смотреть ее на Яндексе. Надеюсь я дал ответ на Ваш вопрос!   
Наталья К.
28 января 2016, 00:41

Руслан, спасибо, в общих чертах понятно, с деталями буду разбираться.
 

rustamborisov
28 января 2016, 00:41
пожалуйста!)
rustamborisov
28 января 2016, 00:41

о любых рассылках идет речь, о любых... когда добавляли туда домен или почту вы хотя бы обратили внимание что вообще делали?) Там же чекбоксы нужно отметить, с примерами того какие письма могут приходить пользователям Яндекс.Почты с вашего домена или почтового адреса. 

Подтверждение о доставке, уведомление о личном сообщении, подтверждение регистрации и др. ...

boykovpn
28 января 2016, 00:41

Интересная вещь.... но

Упс, что-то сломалось. Просто обновите страницу.

{"code":"ESOCKETTIMEDOUT"}

Весёлый котик
28 января 2016, 00:41

Команда сервиса уже активно работает над устарнением возникшей проблемы. Извините за временные неудобства!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:41

Гавнище полное,  программистам приходится хлеб отрабатывать? хоть что то придумывать, придурки задолбали

ev-romano
28 января 2016, 00:41

Новый Почтовый офис от Яндекса позволит владельцам рассылок и e-mail маркетологам узнать о судьбе их писем, отправленных на адреса в Яндекс.Почте. 

--------------

Для кого конкретно предназначен этот сервис? 

Что нужно иметь, чтобы пользоваться им?

mr.kasumi
28 января 2016, 00:41

Это аналог сервиса postmaster от mail.ru (postmaster.masil.ru).

Если Вы не знаете, зачем он нужен - значит он Вам не нужен :-) А вообще штука очень полезная.

Wouw
28 января 2016, 00:41

Я провожу рассылку по своим пользователям через "Почту для домена".

Но (особенно в последнее время) очень быстро натыкаюсь на ошибку

554 5.7.1 Message rejected under suspicion of SPAM CTc6QZvD0P-dIqicdKn


Например, сейчас у меня активная фаза регистрации в проекте и некоторые пользователи просто не могут получить письмо с подтверждением регистрации.

Скажите, поможет ли этот инструмент рассылать мне большее число писем?
Вероника Литвакова
28 января 2016, 00:41

Подскажите, пожалуйста, как настроить обращение к клиенту? Можжно ли его вытащить из адресной книги? К примеру: Адр: Иван Иванович. При создании письма данному адресату высвечивается автоматически: "Здравствуйте, Иван Иванович" Впереди Новый Год, такая функция просто необходима...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Увы, на данный момент подобной опции нет, но я направлю Ваш комментарий в качестве предложения команде Я.Почты.

TH-NET
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте. 

Проблема в украинском интерфейсе.

Со страницы http://postoffice.yandex.ru/ есть ссылка «Настройте DKIM и SPF» которая ведёт на  http://help.yandex.ru/postoffice/advices.xml#dkimspf уже на этой странице ввеху в «хлебных крошках» такая линейка: почтовый офис → допомога при этом под словом «допомога» ссылка нормальная http://help.yandex.ru/postoffice/ а под «почтовый офис» ссылка http://postoffice.yandex.ua/ на которой 404

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо большое, обязательно исправим!

TH-NET
28 января 2016, 00:41

Спасибо. Будем ждать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Мы исправили, смотрите!

TH-NET
28 января 2016, 00:41

Ура, заработало.

ks-123
28 января 2016, 00:41

Как узнать куда направляется моя почта

?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Если Вы подразумеваете пересылку писем, то нужно проверить страницу правил – если пересылка писем с Вашего ящика существует, то на этой же странице правило пересылки можно отключить. Если же письма собираются в другой ящик, то узнать в какой именно невозможно, но сбор легко прекратить просто изменив пароль.

sl24.tv
28 января 2016, 00:41

Добрый день!

Не удается подтвердить домен, хотя файл загружен и домен уже и так подтвержден в Вебмастере. Помогите, пжлста.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте!

Если домен уже подтверждён в Вебмастере, то и в Почтовом офисе он должен автоматически подтвердиться. Если это не происходит в автоматическом режиме, пожалуйста, направьте название домена и Вашего аккаунта на Яндексе нашим специалистам через форму обращения – они помогут Вам решить возникшую проблему!

mr.kasumi
28 января 2016, 00:41

Подскажите, пожалуйста, как можно отслеживать статистику по каждому письму?

Все, что есть в помощи по почтовому офису:

 

"Добавляйте в письма поле «List-id»

Это необходимо для того, чтобы просматривать статистику по каждому письму, даже если они одинаковые."

 

В каком формате необходимо указывать List-id? Какова максимальная длина List-id? Куда можно направлять свои вопросы по поводу "Почтового офиса"? (на странице с помощью нет ссылки на обратную связь, которая присутствует на всех остальных сервисах яндекса).

for.joomla.test
28 января 2016, 00:41

внимательно курим:

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2919.html

list-id-header = "List-ID:" [phrase] "" CRLF

думаю, именно это и имеется в виду, когда говорится про List-id

mr.kasumi
28 января 2016, 00:41

ТП ответила с некоторой задержкой:

"В поле «List-id» Вы можете вписать англоязычный текст и буквы длиной до 128 символов."

gfy222
28 января 2016, 00:41

а как перейти к статистике  то?

из этого интерфейса нет ссылки на статситику по ящикам

https://postoffice.yandex.ru/list/

 

но статситику я смог увидеть когда от вас пришло письмо

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Возможно, домен или email добавлен в Почтовый офис под другим логином, а не под тем, под которым Вы авторизованы и пытаелесь зайти по ссылке http://postoffice.yandex.ru. Попробуйте вспомнить, под каким логином подключали домен или email или спросите об этом в службе поддержки.

Ramzes
28 января 2016, 00:41
Планируется ли внедрить FBL?
http://en.wikipedia.org/wiki/Feedback_loop_(email)

На майл ру внедрили, очень полезная вещь оказалась
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Яндекс сотрудничает со многими крупными почтовыми службами, чтобы обмениваться опытом и информацией о всплесках спама. Для рассыльщиков же Яндекс не так давно запустил новый сервис Почтовый офис.

Ramzes
28 января 2016, 00:41
Вы не поняли.
Работает эта штука так. В их аналоге вашего почтового офиса добавляю почтовый адрес для FBL. Эта опция доступна для доменов с настроенным DKIM, ящик этот проверяется отправкой письма с подтверждающей ссылкой.
В конечном итоге, когда получатель рассылки тыкает кнопку спам, на этот ящик приходит уведомление с текстом «This is an email abuse report for an email message received from». В это уведомление вложено оригинальное письмо на которое пожаловались.
Это позволяет настроить отписку пользователей, жмущих кнопку спам, просто мега удобная возможность.
n.federeva
28 января 2016, 00:41

"Новый Почтовый офис от Яндекса позволит владельцам рассылок и e-mail маркетологам узнать о судьбе их писем, отправленных на адреса в Яндекс.Почте. "

То есть нет и не будет статистики о судьбе писем, отправленных на адреса на других почтовых сервисах - mail.ru, hotmail.com, gmail.com и т.д.?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Нет, статистика ведется только по письмам, оптправленным на ящики Яндекс.Почты (обычные и ПДД).

peregrine77
28 января 2016, 00:41

голые звезды 22.09.2014

rsd-cool
28 января 2016, 00:41

Круто сделано, красиво, но по моему вычислению 1% из 100 просматривает почтовые рассылки, при том многим уже известен развод массовых почтовых рассылок. За офис отдельное спасибо. Библия

Varlamov.D.V
28 января 2016, 00:41

Прежде чем смотреть статистику, письма нужно как то отправить. Лучше бы ссылку дали через кого или чего отправлять. Кому свои честно заработанные отдать. 

Varlamov.D.V
28 января 2016, 00:41

Прежде чем смотреть статистику, письма нужно как то отправить. Лучше бы ссылку дали через кого или чего отправлять. Кому свои честно заработанные отдать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Увы, не совсем понимаю Ваше замечание. У Вас не получается оптравлять письма или именно рассылать их?

Стройматериалы ББГ
28 января 2016, 00:41

http://yandexfbl.senderscore.net/

А по русски нельзя было сделать?

Что он хочет и что где вводить?

Особенно непонятно с IP.

gortenzia12
11 апреля 2016, 18:29
почему на отправленые мной эл.письма приходят сообщения оневозможности их отправки ни с одного сервера?А мне срочно нужно отправить эл.письмо!Разберитесь,пожалуйста побыстрей!gortenzia12@yandex.ru
gortenzia12
12 апреля 2016, 09:11
gortenzia12,
Почему на отправленное мной вчера эл.письмо вам опять не отправили?!сколько еще это будет продолжаться!!!
Hyve Expo
26 мая 2017, 15:00
Здравствуйте! У нас постоянно выскакивает "Упс, что-то сломалось. Просто обновите страницу." и гифка с котиком) Подскажите, когда поправится?
Тимофей, служба поддержки
26 мая 2017, 16:33
Добрый день!
Скажите, Вы не можете войти или не отображается статистика? 
yasinowsky2015
8 июня 2017, 00:51
Тимофей, служба поддержки,
не отображается статистка. Постоянно Упс, что-то сломалось. Просто обновите страницу.
Тимофей, служба поддержки
9 июня 2017, 18:43
Эта ошибка должна быть исправлена в течение месяца. Сервис переезжает на новую платформу, поэтому могут быть неполадки. Подождите немного, пожалуйста. 
info@hiking-tenerife.com
4 июля 2017, 12:12
Тимофей, служба поддержки,
всё ещё переезжаете? Зайти в постофис невозможно, милый котик надоел=(
Тимофей, служба поддержки
4 июля 2017, 22:28
Всё ещё переезжаем. :(
Подождите, пожалуйста, ещё немного. 

Бережливость и Качество
25 августа 2017, 11:06
Тимофей, служба поддержки,
еще не переехали? 
Тимофей, служба поддержки
28 августа 2017, 15:54
Всё ещё нет. :(
payease
29 августа 2017, 10:33
Здравствуйте Тимофей, служба поддержки! Подскажите пожалуйста, наша рассылка клиентам  не доходит. В большинстве на сервер Яндекспочты. Вроде бы сделали все по требованиям к честным рассылкам, но...Кроме того клиенты не получают и уведомления о регистрации на сайте. Как сделать такие сообщения "доходящими" ,  как посмотреть что не так?
Тимофей, служба поддержки
1 сентября 2017, 14:10
Уточните, пожалуйста, Ваши письма совсем не дсотавляются или попадают у получателей в Спам? После отправки Вы получаете сообщение о недоставке от сервера?
Kard-al
6 сентября 2017, 17:17
Тимофей, служба поддержки,
Сообщения о недоставке получаем. Яндекс сервера пишут - спам. IT-шники говорят, что все поправили в соответствии с "требованиями к честным рассылкам" По поводу куда попадают сказать не могу, оценочно и в спам и вообще  не доходят. Помогите пожалуйста выяснить в чем проблема и как решить.
Тимофей, служба поддержки
11 сентября 2017, 14:59
Доброго времени суток! 
Уточните, пожалуйста, доставляются ли письма теперь? 
Обновлено 11 сентября 2017, 14:59
lk29
26 сентября 2017, 14:37
Хм, а проект мертв ? или Все же жив ?

Тимофей, служба поддержки
26 сентября 2017, 15:09
Добрый день! 


Проект точно не мёртв. Он переезжает с одной платформы на другую, но сроки, к сожалениию, не известны.  
lk29
26 сентября 2017, 15:46
Тимофей, служба поддержки,
пробовал начать пользоваться
непрерывный "котик" .. о том что фсе сломалось :-(
stblru
7 мая 2018, 23:45
Тимофей, служба поддержки,
   
Здравствуйте, есть новости?

Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 12:22
Здравствуйте! Пока всё идёт медленней, чем нам бы хотелось. :(
toriramdog
7 июня 2018, 14:50
Тимофей, служба поддержки,
добрый день! А есть ли вообще ориентиры когда Яндекс Постмастер заработает? Он не работает только для новых клиентов? Я пытаюсь прикрутить домен к вам и постоянно выдает ошибку "Произошла ошибка на сервере
Мы знаем о проблеме и работаем над её решением.
Попробуйте обновить страницу через некоторое время."

Есть ли сроки, когда ориентировочно дадите доступ к статистике? Спасибо)
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2018, 12:25
Здравствуйте!
Ориентиров, увы, нет, но мы не отказываемся от сервиса и не закрываем его. :) Мы над ним работаем, честно-честно. Намного медленней, чем хотелось бы, но работаем.
heln18
26 марта 2018, 00:01
lk29,
По моему мертв, раз уже неделю вижу "Произошла ошибка на сервере
Мы знаем о проблеме и работаем над её решением.
Попробуйте обновить страницу через некоторое время." Поддержка молчит.
Обновлено 26 марта 2018, 00:02
golubnata11
6 мая, 23:25
Как вообще попасть  в почтовый офис? 
Виктор Каргин
23 июня, 20:47
golubnata11,
а уже никак. его закрыли еще в том году, или раньше
onlinednepr
7 июля, 14:44
Видимо, произошло торжественное закрытие сервиса. И заодно, какие-то мощные перетурбации с доставкой на Яндекс как обычной почты , так и рассылок. Иногда на адрес Яндекса письма не доходят в принципе - не то что во Входящие, а даже и в Спам. Как с этим бороться, непонятно - пока в таких случаях перерегистрируюсь с другим (не Яндекс) адресом почты - но это неудобно.
quorumguru
30 октября, 15:31
onlinednepr,
пидарасы