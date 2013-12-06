Новая Яндекс.Почта для мобильных браузеров
6 декабря 2013, 13:27
Новая Почта стала проще, быстрее и удобнее. Меню действий с письмом доступно теперь прямо в списке писем. Чтобы увидеть его, достаточно провести пальцем по нужному письму справа налево.
А письма, которые порой так нужны «здесь и сейчас», можно находить ещё быстрее: на страницу поиска мы добавили возможность фильтровать их по типам. Например, находясь в аэропорту, вы легко сможете найти письмо с авиабилетом, чтобы проверить номер рейса.
Новая версия доступна обладателям смартфонов на базе iOS и Android уже сейчас. Просто зайдите в вашу Яндекс.Почту и попробуйте сами.