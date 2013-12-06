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Новая Яндекс.Почта для мобильных браузеров

Некоторые из вас уже наверняка успели заметить, что на днях обновилась Яндекс.Почта для мобильных браузеров.

Новая Почта стала проще, быстрее и удобнее. Меню действий с письмом доступно теперь прямо в списке писем. Чтобы увидеть его, достаточно провести пальцем по нужному письму справа налево.

А письма, которые порой так нужны «здесь и сейчас», можно находить ещё быстрее: на страницу поиска мы добавили возможность фильтровать их по типам. Например, находясь в аэропорту, вы легко сможете найти письмо с авиабилетом, чтобы проверить номер рейса.

Новая версия доступна обладателям смартфонов на базе iOS и Android уже сейчас. Просто зайдите в вашу Яндекс.Почту и попробуйте сами.
196 комментариев
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av.yudin79
28 января 2016, 00:40
А как же WP? 😢
pROCKrammer
28 января 2016, 00:40
для WP даже мобильного приложения для почты нет :(
av.yudin79
28 января 2016, 00:40
Это дискриминация 😉
pROCKrammer
28 января 2016, 00:40
согласен.
Брес Ши
28 января 2016, 00:40

Самая натуральная. Ну ладно они уже год (или около того( не могут сделать нативный клиент для Яндекс.Почты (с поддержкой ПДД). Но они даже web-клиент уже давно не обновляли. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Мы обязательно исправимся, но все обновления будут только после Нового года. 

otido2010
28 января 2016, 00:40

Уважаемый Тимофей зачем оно вам надо ... Я считаю что WP не заслуживает внимания как мобильная платформа и молю Бога о скором ее закрытии ...

НУ ЧТО В НЕЙ ХОРОШЕГО

P.S. я не сторонник Андрея или iOS но это полное ujdyj (12 лет стажа в ремонте мобильных ТА) И ДА я считаю что на данный момет нет платформы на все 100 

НО у WP есть плюс это отлично продуманная функция  обновления ОС запустил zona вставил кабель и ок и обновил РЕСПЕКТ вот и все , а больше плюсов нету хотя нет что-то в ее интерфейсе есть наверное это их "удобное многоуровневое меню"  

 

[:]|||||||||[:]  С наступающим NY ЗДОРОВЬЯ

 

 

 

 

vinograd.kirik998
28 января 2016, 00:40

для Windows Phone 8 не нужен Zune

Афанасьев Вячеслав
28 января 2016, 00:40

Да вы, я посмотрю, знаток WP! Зачем говорить, если сам не работал с ней? Пользуюсь больше года Lumia 920, и меня в ней устраивает все!  И никакой ЯндексПочты там НЕ НУЖНО! Есть встроенный почтовик, настраивающийся на IMAP яндекса, работает как часы! В игры не играю. Есть даже приличный RDP клиент, TeamViewer, ЯНавигатор, Аськи, Вотсаппы, Виберы, ВК, итд. И не надо молиться, ваш Ведроид ничего из себя не представлял в момент своего появления, был глючным, функций где-то не хватало, и по стабильности он и сейчас не лучше WP, глюков ровно столько же. А сейчас WP - вполне вменяемая операционка, которой лично я пользуюсь в рабочих и мультимедиа целях. И ничерта тут Андроид не лучше. Про яблоко молчу - это отдельная песня и телефон не для всех (вопрос не в деньгах, а в имидже человека с яблофоном, а также его функционале).

Артём
28 января 2016, 00:40

Это веб-приложение, так что можете использовать на WP

Digo112
28 января 2016, 00:40

на WP отличный почтовый клиент встроен. Зачем нужен отдельный?

Knyaginya Olga
28 января 2016, 00:40

у меня на WP показываются только стандартные папки Яндекса, те, которые я создавала сама - не видно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, Вы подразумеваете встроенный почтовый клиент или веб-интерфейс? Если возможно, пожалуйста, приложите к отвеному письму скриншот, иллюстрирующий проблему.

Афанасьев Вячеслав
28 января 2016, 00:40

внизу кнопка ... там Папки - Показать все папки

Knyaginya Olga
28 января 2016, 00:40

картинку видите? эта кнопка уже нажата.

Афанасьев Вячеслав
28 января 2016, 00:40

Настраивали как POP3?

 

Knyaginya Olga
28 января 2016, 00:40

по-моему, вообще ничего не настраивала, просто ввела Yandex

Афанасьев Вячеслав
28 января 2016, 00:40

скорее всего да, посему варианта 2:

1. зайти в веб настройки яндекс ящика - Почтовые программы и отметить справа галками нужные для получения по POP3 папки

2. (рекомендую так). Выключить к чертям POP3, включить IMAP, перенастроить ящик на телефоне. И радоваться :)

and226454372romanova
28 января 2016, 00:40

ррг

Интернет-маркетолог
28 января 2016, 00:40

мобильного приложения даже для ipad нет

arteomfomin
28 января 2016, 00:40

Да :( Жду, не дождусь его!

fozk
28 января 2016, 00:40

да уж яндекс тормозит, конкурент давно сделали

Robin
28 января 2016, 00:40

Когда уже?

Venya
28 января 2016, 00:40

ближайшие 5 лет:-)

Alexey Dizer
28 января 2016, 00:40

WP Это бяка) 

mironoffslawik
28 января 2016, 00:40

Ну это до поры до времени,еще пару годиков и они(если конечно захотят) могут стать серьезными конкурентами для других ОС 

arteomfomin
28 января 2016, 00:40

(+1) в Google+ и Я.Ру. Шучу :)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Пока есть только только такие приложения для WP. Не расстраивайтесь, пожалуйста, мы что-нибудь придумаем! (:

Брес Ши
28 января 2016, 00:40

Честно говоря такой ответ, мягко говоря. не радует. Уже почти год как слышим нечто подобное ("мы уже работаем", "подождите"), но "воз и ныне там". 

;-(

Knyaginya Olga
28 января 2016, 00:40

присоединяюсь ;-(

www.slavyansk.ru
28 января 2016, 00:40
У вас на WP браузера нет что ли?
triazole
28 января 2016, 00:40

А почему при попытке зайти на почту из встроенного браузера IE с мобильного под управлением WP в последние несколько недель выскакиевает ошибка о несовместимости какого-то там сертификата? Написть письмо с мобилного вообще невозможно, ошибка выскакивает постоянно!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Скажите, пожалуйста, проблема с сертификатом возникает до сих пор? Мы уже исправили эту проблему, сейчас всё должно быть в порядке.

Заранее благодарю за ответ и приношу извинения за неудобства!

triazole
28 января 2016, 00:40

Здравствуйте! Нет, проблема с сертификатом уже исчезла, теперь почта открывается без проблем. Если честно, то тот факт, что ошибка была устранена, я заметил сразу же, как написал предыдущий комментарий. Однако все равно страницы с первого раза продолжали открываться с "примитивным" оформлением, приходилось клацать "обновить страницу". Сегодня и это было исправлено.

Спасибо большое за техническую поддержку!

suschkov.aleksandr2014
28 января 2016, 00:40

скажите пож по чему я вот на компе зарегистрировался а вожу данные на тел пишет что не правельный логин или пароль хотя там все правельно что нужно сделать подскажите ?((((((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, Вы пытаетесь авторизоваться на мобильном устройстве? Каким именно образом: через почтовое приложение или же в браузере?

 

Денис
28 января 2016, 00:40

+++ :-(

excellion44
28 января 2016, 00:40

да нафиг она нужна IOS рулит

zefi.new
28 января 2016, 00:41

Очень хочется хорошего, современного нативного приложения под Android для Яндекс.Почты. 

Новый веб-интерфейс шикарен! Но ведь не будешь им пользоваться постоянно.

Виталий
28 января 2016, 00:41
Да уже им миллион раз писалось, что приложение отвратительное и работает через ж, но они другого мнения. На ихнем телефонЕ работает и ладно.
eastowl73
28 января 2016, 00:41

Это чем оно отвратительное?

Почту исправно принимает и отправляет, яндекс диск там же, все просто и понятно.

Виталий
28 января 2016, 00:41
Кнопкой "Ответить всем", диском, который нужен паре человек (включая вас) в почтовой программе, чатом, который вообще никому не нужен, постоянно отваливаюшейся связью, если вы передвигаетесь, а не только сидите за партой.
eastowl73
28 января 2016, 00:41

Кнопка может и есть, но не мешает.

Диск - пусть будет, это удобнее, чем ставить еще одно приложение.

Чат - тоже не пойму что это и зачем.

Связь -  пользовался этим летом в глуши, не жалуюсь. Такие вещи чаще зависят от качества собственно интернетов

Виталий
28 января 2016, 00:41
Она вам не мешает, потому что вам не приходят письма от различных поставщиков, фирм, которые свои письма рассылают всем клиентам сразу. Нажав на такую "Ответить", вы напишите письмо не только поставщику, а ваше письмо получат и все остальные, кто был упомянут в письме. Я вообще не имею ни единой идеи, кому интересна такая кнопка.
Диск в почте не функционален хотя бы тем, что вы не можете отправить в него файл, как вы можете это сделать в отдельное приложение для диска.
Связь, если сидеть на месте, держится нормально. Но, но как только вы начинаете передвигаться и сеть меняет вышки, или телефон начинает из-за передвижения менять точки доступа с вайфай на мобильный инет и обратно, то связь теряется и не восстанавливается сама до тех пор, пока вы не откроете приложение. Разработчик это игнорируют потому что наверное жопы свои со стула в офисе не поднимают, а птому и не знают о такой особенности. Или им пофиг, что по-моему более вероятно.
aectann001
28 января 2016, 00:41

Кнопка "Ответить всем" необходима в деловой переписке (в том числе - корпоративной), в которой участвуют несколько адресатов. Часто бывает, что кто-нибудь отвечает только одному адресату и остальные этого письма не увидят. Данная кнопка решает эту проблему.

По поводу потери связи у меня, например, впечатления обратные: светящийся синеньким значок ЯПочты в верхней части экрана - признак того, что интернет как-то, но работает.

Виталий
28 января 2016, 00:41
Если честно, то я уже за…ся объясняться по поводу этих всех недостатков в программе людям, которые дальше своего носа них… не видят. Я, в общем-то, давно этой гавно-программой не пользуюсь, хоть и жду, что наконец-то у разработчиков программы мозги включатся.
fitil15
28 января 2016, 00:41

Поддерживаю новая ЯПочта для мобилы большое Г.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за комментарий, мы всегда стараемся учесть замечания и пожелания наших пользователей! 

Что бы Вы хотели видеть в обновленном приложении, опишите, пожалуйста.

zefi.new
28 января 2016, 00:41

Тимофей, спасибо за реакцию.

Во-первых, хочется современного дизайна - по гайдлайнам для Android. Во-вторых, push-оповещений о новых сообщениях, а не периодических проверок. Удобную работу с несколькими аккаунтами (в частности с ПДД). Может быть как-то улучшить юзабилити. Мы привыкли получать эстетическое удовольствие, пользуясь удобными интерфейсами Яндекса, но почтовым приложением пока пользоваться не хочется.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за замечания и предложения по существу. Я обязательно передам их нашим разработчикам приложений и менеджерам!

zmey1992
28 января 2016, 00:41

Тогда и я добавлю, потому что достало:

Наверное, стоит убрать встроенный клиент для Я.Диска, т.к. есть сторонний и связать его переходом между пиложениями, как в остальных приложениях Яндекса (например Я.Метро ссылается на точки на Я.Картах). Чат - сомнительно. Но и то и то надо дать возможность полностью выключить и не отображать вовсе хотя бы, потому что у тех, кому нужна почта эти кнопки занимают много драгоценного места на экране. У меня это, к примеру, вся строка с кнопками, т.к. нужна только почта и не нужны 3-4 остальные кнопки.

Затем, не помешает переработанная навигация, нормальная иерархия папок, как в обычном веб-интерфейсе, отображение папок сборщиков почты.

Поддержка нескольких аккаунтов будет весьма полезной.

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны нормальные звуковые уведомления, а не как сейчас - наложенное воспроизведение оповещения 10 раз, т.к. было получено 10 писем подряд. И всё это с виброй. Очень "здорово" подгружать письма из рассылок за долгий период. В целом есть необходимость бОльшего кол-ва настроек уведомлений. Посмотрите в этом плане на другие топовые клиенты, например Aqua Mail.

Пользоваться вашим приложением хочется, но сейчас оно не почтовый клиент, а баловство по сравнению с монстрами в маркете (хотя и там 100% удовлетворяющего меня клиента не обнаружилось).

Спасибо за внимание.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо большое за развернутый комментарий и аргументированные замечания, я их обязательно направлю нашим разработчикам!

smrus
28 января 2016, 00:41

Уважаемый ТИМОФЕЙ, вы конечно можете им передовать, но т.к. я иногда пишу вам свои предложения и что касается приложения почты для Андройда, так же писал,что вы как бы застыли на месте, а тем временем ваши конкуренты не только функционально развиваются, но и интерфейс приятный. 

         Скажу больше я поклонник всего нашего - РУССКОГО, средия Яндекса и Mail.Ru предпочтение отдаю Яндексу, но чего не возьми Календаря (Веб версии), Почты Веб версии - ну примерно одинаковы бы (это по моему мнению), приложение Новости от Яндекса и Майл.ру - НЕБО и ЗЕМЛЯ и к сожалению не в сторону Яндекса,писал об этом много - НИЧЕГО!!!!

         Последней каплей сталото что на прошлой неделе перевел сбор всех своих почтовыйх ников с Яндекс почты на Майл ру, т.е. теперь читаю письма присланные на Яндекс и Gmail через Андройд клиента от Mail.ru,  вы просто загрузите две версии на Андройд и сравните, интерфейс (ну незряже говорится в пословитце - встречают по одежке).

 

        Уважаемый Тимофей, как поклонник ЯНДЕКСА, прошу передайте не просто просьбу, а я считаю СТРАШНУЮ НОВОСТЬ, когда ваши поклонники начинают читать Яндекс почту на других клиентах и пусть ваши программисты посмотрят приложение Новости от Майл считаю у вас должнобыть что-то такое же а не просто вшитый виджет в вашу оболочку для Андройда.

 

      P.S. Яндекс Диск -РУЛИТ!!!! (но Облако от Майл не спит и они начали раздовать по Терабайту, т.е. они как раз виде как ваш один продукт Яндекс Диск стал просто доминировать в зоне РУ не спят и оперативно идут в атаку,считаю и вам не нужно спать по другим проектам.)

      С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ к ЯНДЕКСУ, Максим.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за интерес к нашим сервисам, страшную новость обязательно передам.

Над разработкой мы действительно трудимся, надеюсь, мы оправдаем ожидания и Вы вернетесь к нам!

butlerovo
28 января 2016, 00:41

уже больше года Вам говорят о том, чтобы сделать приложение под Ipad и толку "0", поэтому о каких замечаниях и пожеланиях идёт речь....

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

На данный момент ведется разработка (увы, ничего конкретнее я не могу Вам сообщить) – в процессе мы получаем замечания и предложения пользователей, который учитываются при формировании конечного результата. Безусловно, все замечания учесть мы не можем, но мы всегда их рассматриваем и многие реализуем. 

 

Robin
28 января 2016, 00:41

Сделайте уже приложение для iPad у всех конкурентов есть оба варианта приложенией для OS, только у вас нет, уж точно скоро можно будет на майл или гМаил сваливать.

Виталий Жакевич
28 января 2016, 00:41

В первую очередь хотелось бы чтоб приложение начало хотя бы запускаться на Android 4.4.2+ в среде ART, а остальное уже...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Уточните, пожалуйста, что именно происходит, когда Вы пытаетесь запустить приложение? 

zhmirenko
28 января 2016, 00:41

Пишет сообщение "Выполняется вход в Почту", затем сообщение исчезает, но программа все время пытается зайти в почту. При последующем запуске программы выскакивает сообщение "В приложении Яндекс.Почта произошла ошибка". Это все происходит в среде ART.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за подробное описание – я направлю проблему на решение нашим разработчикам и напишу Вам, как только причина и решение будут найдены.

atomlab2013
28 января 2016, 00:41

Так есть же. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.mail&hl=ru
Что с ним не так?

zefi.new
28 января 2016, 00:41

Я выше описал, что с ним не так: http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?parent_id=17712&item_no=17618&with_parent=1#reply-mail-blog-17712

xpaxaul
28 января 2016, 00:41

Обновите уже приложение на Android и верните Чат в окне почты, очень жаль, что отказались ...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за замечание, приложением обязательно займемся!

serejqa.m
28 января 2016, 00:41

КОГДА?

neatek
28 января 2016, 00:41

Лучше верните окно чата в почте... чтобы не качать Я.Онлайн

Алексей Морозов
28 января 2016, 00:41

Я думал что вы этим уже занимаетесь!

shtanko.petro
28 января 2016, 00:41

уважение команде Яндекса

vityawhite
28 января 2016, 00:41

Обновите приложение Я.П для iphone. Прошлый век.

Denys P.
28 января 2016, 00:41

Справедливо. Было бы ок, если приложение выглядело аналогично с новой мобильной веб-мордой.

anykeysas
28 января 2016, 00:41

Тем более что IOS 7 уже почти у большенства владельцов.

Denys P.
28 января 2016, 00:41

хах) ios7 определенно у большинства!!!

жаль я на 3жс, с 6.1.3 :( 

Anastasia899
28 января 2016, 00:41

Странно, никакого обновления не появилось, сейчас только что зашла в App Store, там выложена старая версия с последним обновлением от 4.02.13. А как скачать новую версию?

maksimkat#
28 января 2016, 00:41

написано же что обновилась веб-версия! А не приложение...

Anastasia899
28 января 2016, 00:41

сорри:) тогда с нетерпением жду обновление приложения!

maksimkat#
28 января 2016, 00:41

Я когда увидел эту новость, первая мысль была так же об обновлении приложеиня потому, что самого напрягает навигация в нем. и дизайн. а прочитав внимательнее, был растроен. Думаю в ближайшее время полюбому обновят. Так как у ближайших почтовых конкурентов, почтовые клиенты весьма симпотичные и удобные) 

Anastasia899
28 января 2016, 00:41

Полностью с вами согласна! Очень для меня нужное приложение, пользуюсь ежедневно. Была уверена, что после обновления IOS обязательно обновят и Яндекс почту....так как все программы практически адаптировались...но яндекс почему-то в затишье:)))

neatek
28 января 2016, 00:41

Согласен. Тоже подумал что приложение обновили. Но кто будет пользоваться веб-клиентом мобильным... боже, лучше уж сделали бы нормальные приложения и все.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Обязательно обновим, но когда именно пока не могу сказать, увы. Подождите, пожалуйста, всё обязательно будет!

maksimkat#
28 января 2016, 00:41

Отлично конечно, но приложение Яндекс.почта по прежнему выглядит убого! Надеюсь вы в ближайшее время так же удобно и красиво его переоформите!

Виталий
28 января 2016, 00:41
Надеюсь, что когда-нибудь вы доведете до ума мобильное приложение.
mup.butstroj.2002
28 января 2016, 00:41

спасибо!

karsot58
28 января 2016, 00:41

Ну ,ребята,не даете покоя,а лучше зайдите на :-)-http://cavatex.blogspot.com  и там найдете много интересного.Удачи!

Towtaver
28 января 2016, 00:41
Жду с нетерпением! Согласна . Чтобы было интересно
Te*mik
28 января 2016, 00:41
Новый дизайн крут. Вот бы на планшеты что-нибудь эдакое.
ivEjik
28 января 2016, 00:41

А прилодение под андроид обновить не планируется. Судя по скринам выглядит удобно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Планируется, но сообщить даже ориентировочные даты я Вам, к сожалению, не могу.

serejqa.m
28 января 2016, 00:41

Как мне кажется, вам первоочередно надо заниматься приложениями, а потом уже веб-версиями. Или там аудитория больше? ((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Дело не только в аудитории.

Чтобы выпустить качественный и красивый софт нужно некоторое время.

kimkorshunov
28 января 2016, 00:41

Тимофей, спасибо вам за реакцию на комментарии и оперативные ответы. Увы, вынужден присоединиться к комментариям об очень устаревшем интерфейсе приложения для айфона. Ждем и надеемся на обновления. Как можно уже скорее :)

 

Спасибо за работу! Привет команде Яндекс.почты! :)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Работаем-работаем!

Подождите, пожалуйста, обновление обязательно будет.

igdman
28 января 2016, 00:41
Зашел с мобильного firefox, чего-то без изменений, как была старая андроид- версия,так  и осталась.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Уточните, пожалуйста, версию Вашего мобильного браузера, а также версию Android – мы разберемся, в чем может быть проблема.

Заранее благодарю за ответ!

igdman
28 января 2016, 00:41

Firefox 25.0.1/Android 4.2.2 и на стоковом от Андроид тоже никаких изменений.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за информацию!

И последний вопрос – что у Вас отображается в адресной строке FF? Новая версия доступна по ссылке mail.yandex.ru/touch .

igdman
28 января 2016, 00:41

В адресной строке отображается mail.yandex.ru/lite/inbox, даже после перехода по вашей ссылке, и также на телефоне с Android 2.3.6, и при переключение с Андроид-версии почты на Легкую, этот же адрес mail.yandex.ru/lite/inbox, только интерфейс на легкий меняется, при обратном переключение все тотже старый вид андроид-версии.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо, направлю проблему нашим разработчикам! 

Приносим свои извинения за неудобства.

seubert
28 января 2016, 00:41

Могу подтвердить, что и в дефолтном браузере Android 2.3.6 Mobile Safari/533.1 ссылка mail.yandex.ru/touch перенаправляет на mail.yandex.ru/lite/inbox, новая версия не доступна (

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо, проверим.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

К сожалению, в версиях ниже четвертой новый веб-интерфейс не поддерживается. 

seubert
28 января 2016, 00:41

Очень жаль. Но в любом случае спасибо за ответ! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

К сожалению, в версиях ниже четвертой новая версия веб-интерфейса не поддерживается. 

serejqa.m
28 января 2016, 00:41

Приложение Яндекс.Почта будете развивать также? А то совсем уныло выглядит по сравнению с этим.

wbraha
28 января 2016, 00:41

почему нету версии в американском iTunes?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Это не приложение, это версия Я.Почты для мобильных браузеров. 

wbraha
28 января 2016, 00:41
аа, не правильно понял, извиняюсь :)
кстати, если бы Вы еще обновили само приложение, цены бы не было Вам :)
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Обязательно обновим, спасибо (:

egoroff.dr2014
28 января 2016, 00:41

Спасибо Всем хорошим людям.Спасибо что кто-то работает,чтобы тебе было

с кем общаться.Мне 57,но я полон энергии и хочу иметь друзей в разных точках страны.Чтобы люди писали что у них нового,какие радости и печали и помогать

им хотябы советом.С НОВЫМ ГОДОМ ВАС ДРУЗЬЯ.Александр202.(из Москвы).

lion1610
28 января 2016, 00:41

Я понимаю, что Windows Phone 7.8 и 8 не такие "разрекламированные" операционки, но избегать их и не обновлять...

Сайты Яндекса на WP уже не обновляли черт знает сколько.

Почта не удобная, страница авторизации не удобная, поиск не удобен, а приложения вообще не обновляют для WP.

Яндекс, может Вы обратите внимание на эту платформу, которой всё-таки пользуются, в том числе и Ваши пользователи...

Такая почта стала классная и удобная для йосов и дройдов...

Не хочу оффтоп делать: страница поиска картинок Яндекса на Windows Phone отвратительна.(-1)

И кстати, когда с WP7.8 заходишь в почту - выдается сообщение "Возникла проблема с сертификатом сайта"...

Я прошу прощения, что понаписал тут много всякого, просто уже накипело от наплевательского отношения.

vdovets
28 января 2016, 00:41

А Мне Очень, Очень все понравилось молодцы ребята.

Все очень продуманно и дизайн хороший.

Из нововедений (по сравнениею моб.приложением для iphone) с ходу заметил:

- наконецтаки стали отображаться картинки в подписи  для (корпоративной почты почты для домейна) это важно.

- Появилось копия и скрытая копия

- сортировка по меткам с вложениями не прочитанные важные 

 

Из минусов папки не в алфавитном порядке но это глюк почты для домейна причем сразу во всех web вариациях на айпеде в облегченной версии то же.

Об это проблеме писал не исправили.

 

Но для тех кто раскладывает письма по папкам не очень удобный интерфейс.

Может лучше сделать что бы почта запускалась не с папки входящие а со списка папок ?



Но моб.приложение бросать нельзя а нужно доработать там и дела и чат еще бы туда и календарь добавить. Расширить функционал, добавить возможность создавать папки, ставить метки, добавить поля копия, скрытая копия и тд Попробывать максимально расширитьфункционал до уровня обычной почты. Да и давно не обновлялась да и пару глюков есть в моб. приложении о них писали обещали исправить в след. обновление. Ну и очень не хватает версии моб. приложения для ipad.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо большое за Ваш развернутый комментарий и дополнения по существу! Я сейчас же направлю Ваши предложения и замечания нашей команде Я.Почты на рассмотрение.

vdovets
28 января 2016, 00:41

Спасибо и Вам.  Я разжелтелся по цвету Яндекса.

Компанию, Производство или Лубой бизнес делают ЛЮДИ а не техналогии и станки.

Удачи.

 

uvv.postbox
28 января 2016, 00:41

Да, стало в 100 раз лучше в браузере, и что самое интересное - стало ЛУЧШЕ ЧЕМ В ПРИЛОЖЕНИИ! 

Надеюсь вы ребята доработаете так же хорошо и приложение, а то браузер как-то вообще не айс использовать. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо, мы постараемся!

Gulnara4791
28 января 2016, 00:41

Не могу найти с айпада мини с новым ай осем Яндекс почту для установки, хотя на айфоне она у меня работает уже несколько лет. Дайте ссылку на аппстори, плиз.  

правильно ли я поняла, что на айпады версии совсем нет? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Это не приложение для iOs – это новая мобильная Почта, Вы можете пользоваться ею через браузер Safari.

По поводу приложений пока ничего не могу сказать, увы.

Gulnara4791
28 января 2016, 00:41

Ок. Спасибо за ответ. 

Выкрутилась. Привязала ящик на Яндексе к стандартной почте на айпаде. 

n70
28 января 2016, 00:41
Здравствуйте. А что на старый андроид не будет обновленного клиента? У меня андроид 2.3.6. Только что в google play посмотрел и нет обновлений. Установлена версия 1.81 от 2го августа 2013г. и обновлений нет. Жалко.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Это не клиент, а новая версия почты в веб-интерфейсе. Ей можно воспользоваться, зайдя в почту через браузер мобильного устройства. 

Клиент будет обновлен, но позже!

vika-balashova
28 января 2016, 00:41

Поддерживаю высказавшихся за разработку приложения почты для WP8!! Нас уже много, а доступа к почте нет. На мэйл переходить что ли, чтобы был доступ к нормальной почте?

Ну Бог с ним с приложением, сделайте хотя бы, чтобы в браузере с телефона в лёгкой версии можно было прикладывать файлы. А то полная версия далеко не всегда грузится!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Мы приносим свои извинения за неудобства и обязательно исправимся в наступающем году!

smokimo-myaso
28 января 2016, 00:41

Когда приложение для ios обновите?????????????? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Обновим непременно, но, увы, точных данных пока не могу сказать. 

ANDRE
28 января 2016, 00:41

А мне нравится.(+1)Еще бы почтовый клиент обновить вообще бы вам цены не было.

Александр
28 января 2016, 00:41

Работает плохо нагружая телефон и долго загружается. Так же ни на вашем айфоне, ни на андроеде естественно, нельзя копировать тект. Требую возврата. Если хотите сделать почту модной, то просто поменяйте стиль и упростите, не знаю как это назвать, "систему".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за сообщение об ошибке, мы уже работаем над исправлением! Приносим свои извинения за неудобства!

musicgirl07
28 января 2016, 00:41

А у меня почему-то старая версия отображается через браузер (Safari). Зашла через другой тоже самое, тоже самое. Что я не так делаю?

 

Скрин http://yadi.sk/d/5yudq4zEEzSra

Интернет-маркетолог
28 января 2016, 00:41

Планируется ли приложение для iPad? После андроида без приложения для яндекс.почты совсем грустно

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Планируется, но сроки реализации не могу назвать пока. Надеемся на Ваше понимание!

Анатолий
28 января 2016, 00:41

А для iPhone обновить не хотите? И сделать под iPad (а то прошло больше года, а для iPad так и нету версии, ужас просто!).

sly-reg
28 января 2016, 00:41

Добрый день!

 

Новая почта получилась очень хорошая.

Но есть серьезный недочет, который касается этой почты, почты для android и т.д., а именно:

нет разделения на папки. После интенсивного использования папок и подпапок в обычной почте, выхожу через мобильный браузер или через android приложение и получаю хаос из множества неупорядоченных папок.

 

Исправьте, пожалуйста.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо, исправим!

crasavchic123
28 января 2016, 00:41

а как формат VXP найти?

Андрей К.
28 января 2016, 00:41

А когда вы уже обновите приложение под Андроид?? Нынешнее уже морально устарело, не говоря о том, что и технически

Игорь
28 января 2016, 00:41

вообще не заметил..как пользовался 3,40 сборка 3758, так никаких обновлений:-)

kvadro.74
28 января 2016, 00:41

1. Отвратный дизайн.

2. Интуитивно непонятное меню, которое не видно.

3. Долгая загрузка, тяжелое приложение.

4. Лишние элементы, путающие глаз.

5. Нет меню для управления письмами на первом плане.

 

Самое плохое, это то, что вы принудительно заставляете по умолчанию пользователя пользовать новый интерфейс!

Предложите что-то новое, а навязывать это подло.

 

Лучшее, что есть, это лайт версия.

Не уподобляйтесь Майкрософту, не уродуйте лучшее, оставьте как есть.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за замечания! Если Вам не подходит новая версия, Вы можете пользоваться старой по ссылке https://mail.yandex.ru/lite .

yiaroshuk6421
28 января 2016, 00:41

А для симбиан когда будет обновление!!!? После нового года?

amvrosimova
28 января 2016, 00:41

Ох, сделайте, пожалуйста, нормальное приложение для iPhone и iPad

Сил нет! Работает отвратительно:-(((((((( 

ustinershovskiy
28 января 2016, 00:41

Обновите, наконец, приложение! Оно давно устарело.

Mustafa Köybaşı
28 января 2016, 00:41
Windows Phone 8 ?
Павел
28 января 2016, 00:41

Обновите приложения для андроид и айос,21 век на дворе а приложение приком из 20 !

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Обязательно обновим!

merlav
28 января 2016, 00:41
Хрень полная, неудобно. Верните старую
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Если Вам не подходит новая версия, то можно воспользоваться старой – нужно лишь перейти по ссылке https://mail.yandex.ru/lite

hitaisin
28 января 2016, 00:41

вот бы вы сделали отдельное приложение Яндекс.подписки для андроида.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за предложение, я направлю его команде Я.Почты на рассмотрение!

Rom
28 января 2016, 00:41

Сделали бы в таком стиле и мобильное почтовое приложение для Андроид. Было бы супер.

mspravo
28 января 2016, 00:41

Исчезла возможность перевода писем на русский язык.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Пожалуйста, опишите проблему подробнее – какие действия Вы совершаете и что получается в результате? Кроме того, пожалуйста, прикрепите скриншот, на котором была бы видна проблема с отсутствующим переводом. Заранее спасибо!

Rom
28 января 2016, 00:41

Сделаете интерфейс мобильного почтового приложения для Андроид как для мобильных браузеров?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Какой именно и когда не скажу, но сделаем точно! ;-)

pippa
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте. Последнее время почта для мобильного перестала нормально работать. Может быть, из-за этих обновлений? Сперва заходила с предупреждением о возможном вредоносном сайте, сейчас предостерегающее сообщение не выводится, но она там кривая и косая.

Телефон Лумиа 800

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Уточните, пожалуйста, проблема актаульна до сих пор? Пожалуйста, прикрепите скриншот в ответный мне комментарий, если да – мы займемся поиском причин и решением проблемы.

qwerty000
28 января 2016, 00:41

У меня версия 1.81. обновлений в плеймаркете нет. Старый дизайн меня ужасно раздражает. неудобно все. а новый по картинакам вроде бы как ничего. Как же мне обновиться?!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Дело в том, что это не обновленный клиент, а новая версия веб-интерфейса почты. Зайти в неё можно через браузер на мобильном устройстве, клиент же пока в разработке.

Владимир Миронов
28 января 2016, 00:41

Для WP даже с браузера войти невозможно.

Что-то вы там накосячили конеркетно с вашей новой защитой...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Уточните, пожалуйста, возникает проблема с сертификатом в WP или что-то другое? Опишите подробнее, пожалуйста.

Владимир Миронов
28 января 2016, 00:41

Открывается просто страница без стилей.
И еще - некоторые кнопки "Найти", например, на Яндекс.Блоги выглядит сплошной заливкой и без текста.

 

Что-то вы не заботитесь о мобильных устройствах...

Oleg Plett
28 января 2016, 00:41

В поездках активно пользуюсь Люмией на Windows Phone и Айпадом. Так как я человек руководящий, то мне позарез нужна почта под руками. Ни на том, ни на другом нет приложения почты от Яндекс. Конечно можно пользоваться  и родными приложениями, но дело в том, что  с Яндекс почтой они работают туговато - частенько глючат, очень долго синхронизируются, не всегда можно найти нужное письмо ..... И хоть я использую почту на своём домене от Яндекса, но всё больше стал присматриваться на корпаративную почту от Майл - ведь у них мобильные версии под все платформы. Не хотелось бы разочароваться.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте!

Мы, разумеется, уже думаем над тем, чтобы сделать приложения и под iPad, и даже под Windows Phone. К сожалению, пока что каких-либо сроков назвать не можем.

Если у Вас возникают какие-либо проблемы при работе по протоколу IMAP или POP, расскажите о них, пожалуйста, подробнее.

artsunlife.ru
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте! 

Итак, даю обратную связь по использованию Вашего почтового приложения для андроид.

Не писала бы этих строк, если бы вчера ВСЕ письма не достигли бы своих адресатов. О чем я узнала уже от тех людей, кому, как я думала, письма ушли. 

Не захожу и не проверяю каждое отправленное письмо в папке "отправленные", хотя, видимо, стоит это делать теперь!..

Так глобально это приложение еще не подводило, но были и мелкие "пакости", как, например, плохая работа черновиков. Реальная ситуация: пишешь, пишешь и бац, все пропадает, бэкапа нет, тк черновики не удосужились сохранить письмо, которое писалось дольше 1ой минуты. Вам есть чему поучиться у почты гугла, их приложение такие оплошностей не допускает. Пришлось забыть хорошую привычку доверять черновикам после перехода на Вашу почту. У Вас есть ряд неоспоримых преимуществ и, конечно, все не так плохо, но вот эти недостатки и коллапсы с отправкой, честно говоря, не добавляют лояльности, а только злят и мотивируют писать такие отзывы. Будьте так добры, доработайте свое приложение для андроид, пожалуйста! Ведь сохранение черновиков - это же не какая-то суперпупер функция, а простая необходимость.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Здравствуйте!

Благодарю за развернутый комментарий и приношу извинения, что отвечаю с такой задержкой. Скажите, пожалуйста, сейчас проблема с отправкой писем из приложения актуальна? Письма не нашлись в папке «Отправленные» в приложении и веб-интерфейсе? 

Что касается черновиков, то сообщите мне версию Вашего Android и время последнего неудачного сохранения – мы проверим, в чем может быть проблема.

Заранее благодарю за ответ и содействие в решении проблемы, над приложением мы уже работаем!

ftyfty
28 января 2016, 00:41

Новая почта супер! Спасибо.

Вот бы еще приложение Яндекс.Фотки обновить ;-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

А что бы Вы хотели видеть в приложении Я.Фоток? Я передам Ваши замечания и идеи разработчикам приложения.

ftyfty
28 января 2016, 00:41

Нужно оптимизировать его под 5/5s разрешения. Часто возникают ошибки при загрузке. Бывает что при загрузке приватность просмотра изменяется на противоположную.

Стрелочка на иконке чересчур контрастная, вот у приложения «Перевод» хорошо ее ослабили.

Ну и оформление бы как у седьмой оси.

Спасибо.

 

Кстати, новая почта что-то перестала на айфоне открываться, за место нее десктопная версия появляется :-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за замечания, я передам их моему коллеге из Я.Фоток и мы обязательно донесем все замечания до разработчиков!

Что касается новой Почты – пожалуйста, сообщите, какая ссылка у Вас отображается в адресной строке и в каком браузере. Также попробуйте, пожалуйста, зайти на главную Яндекса, переключиться на мобильную версию и вновь зайти в Почту. 

mironoffslawik
28 января 2016, 00:41

Мне вот интересно,когда она в андроид маркете появится? Или я что-то не доглядел ;-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Дело в том, что это не приложение, которое Вы можете скачать в маркете. Это новая версия веб-интерфейса Почты в мобильных браузерах, а не приложение – над ним мы пока ещё работаем.

Как только приложение будет готово, Вы сразу же сможете его скачать в Маркете.

Юджин
28 января 2016, 00:41

 

Добрый день,Яндекс.Почта.

Просьба помочь с этой проблемой.

Я сначала создал учетку Outlook c РОР3,понял,что совершил ошибку,т.к. письма залились с сервера на комп,а теперь их нужно вернуть(изначально надо было Imap делать)!

Большая просьба о помощи...как вернуть письма на сервер?

 описание проблемы было тут,чтобы не писать полотнище.

http://forum.oszone.net/showthread.php?p=2291952#post2291952

Спасибо,мне очень нужно вернуть почту туда,она рабочая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Вы можете настроить Я.Почту в бесплатной почтовой программе Thunderbird по протоколу IMAP и, настроив учетную запись, войти в программу, выделить собранные письма, кликнуть по ним правой клавишей мыши и выбрать «Сохранить как» (выберите папку, в которую сохраняться письма).

Затем настройте в этой же почтовой программе учетную запись по IMAP того ящика, с которого сборщик собрал письма.

Откройте папку, в которую Вы ранее сохранили письма, выделите письма и перетащите их во второй ящик – после синхронизации письма будут в том ящике, с которого Вы их собрали.

Попробуйте, пожалуйста. Если будут сложности или что-то не получится, то сообщите мне – я постараюсь Вам помочь.

kuznetsovandrey
28 января 2016, 00:41

добрый день!

может быть, это уже где-то было, но тогда повторюсь.

не срабатывает функция копирования текста из сообщения. по долгому нажатию на текст в андроиде по умолчанию вываливается меню - выделить, выделить все, копировать.

в новом интерфейсе это не работает.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за комментарий!

Мы уже знаем о неполадке и чиним её.

 

evgnpopov
28 января 2016, 00:41

Херню какую-то учудили. Пытаешься забить почту набором с банка данных - улетучивается, вместо этого - назойливо СмС услуга лезет на поле. Явно не случай, когда ЛУчшее - враг хорошего. а наоборот - перемудрёжь. Остановитесь вы на оптимале, не мудрите излишне, мать вашу...

zhivkost
28 января 2016, 00:41

А для Симбы будет? Жаль если нет.

lion1610
28 января 2016, 00:41
Интересно...
Обещали такое же обновление почты сделать и для Windows Phone после нового года. Но новый год уже прошел. А моб.почта как была неудобная/убогая так такой и осталась.
Пишу специально, из будущего так сказать, в эту тему. Может услышат "послание"...
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

 Сделали уже!  

Если не работает, то опишите, пожалуйста, как Вы заходите на WP в Почту: через приложение или браузер? Какая ссылка в адресной строке?

lion1610
28 января 2016, 00:41

Через браузер IE. Ссылка mail.yandex.ru/lite/inbox

Видимо я понял, почему у меня всё по-старому: Windows Phone 7.8 у меня (Lumia 710), а почту сделали только для 8-ой версии Windows Phone.

 

volodimir.bgd
28 января 2016, 00:41

Я пользуюсь Я.Почтой для WP7.8 через стандартный IE браузер и считаю, что это настолько удобно, что часто предпочитаю маленький экран смартфона полноформатной версии.

Конечно, разрекламированные чудеса, (в частности с прокруткой содержимого письма без его открытия) привлекают, попробую поискать новое приложение, если оно есть для WP7.8 .

Считаю, что нападки на WP необоснованы, я всё же больше доверяю давно известным фирмам и продуктам. Дырявость и, мягко говоря, безответственность Гугла раскрыта на хакерских сайтах, Что угодно только не его браузер Хром, который к тому же по необъяснимой для меня причине занимает в сотни раз больше места, чем тот же файерфокс. На что он тратит мои мегабайты? На свой интерес? Мне это не нужно.

 

Однако, по существу.

Я заметил, что в адресной книге Я-почты поле отчество фактически не работает в поиске.

По моему это ошибка, которую иногда трудно заметить, потому что отчество может дублироваться в поле адреса почтового ящика, русскими или английскими буквами - оба варианта срабатывают при поиске.

 

Хочу внести пожелание,

в Windows Phone поиск в адресной книге сделан принципиально удобнее. По моему опыту там адресная книга позволяет вести поиск не только имени и отчеству, а фактически позволяет организовать неограниченное число своих полей, назовём их Виртуальными полями.

А хитрость всего лишь в том, что пробел, введённый, например, в поле имя делит это поле как бы на два поля.

Таким образом мне удаётся разделить своих знакомых, например по увлечениям и по местам знакомства, отделить компьютерщиком от велосипедистов. И ещё множество применений. С ростом колчества контактов функция становится незаменимой.

Такой функционал позволяет организовать поиск в списке контактов по списку ключевых слов, выбранных владельцем телефона. Это, на мой взгляд, удобнее, чем группировка конактов в группы, потому хотя бы, что требует меньше кликов.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за предложение по поиску контактов, я обязательно передам его команде Яндекс.Почты!

Что касается WP, то это не приложение, а веб-версия для WP8. То есть ничего скачивать не нужно, следует лишь зайти в Почту с помощью браузера.

volodimir.bgd
28 января 2016, 00:41

Да, согласен, это просто адрес страницы в интернет оформленный мной в виде красивой кнопки. И это хорошо, поскольку при просмотре страницы в верху экрана виден уровень сигнала GSM, а все приложения вообще не позволяют видеть уровень сигнала, и в этом недостаток всех приложений.

Можно пол часа смотреть на экран и ждать, а сигнала то нет, (особенно в метро это непредсказуемо)

gs-fapi
28 января 2016, 00:41

скорее бы обновление программы для мобильного(( iPhone и Android

music-flowers
28 января 2016, 00:41

Почта для домена, не работает в данном интерфейсе! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Уточните, пожалуйста, каким устройством и на какой именно платформе Вы пользуетесь почтой? Доменная почта также доступна, как и обычная, в новом интерфейсе на iOs, Android и WP 8.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:41

Я вот уже который год никак не могу добиться более разнообразных смайликов в почте яндекса,в том числе и анимированных смайликов.Всё какие-то не совсем нужные обновления начали появляться,а смайликов как не было,так и нет.Если посмотреть на почтовый ящик мейл ру,то яндекс просто в заднице в этом вопросе...Да и не только мейл ру...Мейл ру кстати и работает быстрее,никогда не тянет,а яндекс нередко "тянет" при отправке почты,..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:41

Спасибо за замечание по смайликам, я непременно предам его команде Яндекс.Почты.
Что касается непосредственно работы Я.Почты: опишите подробнее, пожалуйста, что именно не так при отправке? Отправка долго осуществляется или же браузер зависает при отправке? Мы обязательно разберемся!

petersolodov
28 января 2016, 00:41

Дурацкий слайд вниз для проверки почты. Работает не всегда. В ландшафтном режиме (iphone5) высоты экрана не хватает, чтобы это сработало. Верните кнопку "проверить почту".

Родная браузерная кнопка "назад" в приложении не работает. Вот зашел я в почту, ткнул в письмо, прочитал и жму назад, а оно меня выкидывает из почты на страницу, на которой я был до того, как вообще в почту зашел. 

seocu.ru
28 января 2016, 00:41

спасибо!

уже давно ждем

lexx-inc
22 июля 2016, 07:25
Этот вопрос даже не к представителю яндекс.почты, а к кому-нибудь кто не заинтересован заставить меня пользоваться "touch" версией почты. Очистил полностью firefox на телефоне, в том числе и закладки. До этого на закладках стояла lite версия почты.
Теперь автоматически переадресует на touch версию. Я не думаю, что просто так совпало, что я очистил браузер и не могу попасть на Lite версию. Никакие подмены адреса в строке браузера не помогают. Видимо, теперь стала происходить какая-то автоматическая переадресация. Как эту переадресацию обойти и продолжить пользоваться lite версией?


Для представителей яндекса:
Touch версия жутко неудобна, очень сильно тормозит, по крайней мере на моём телефоне. Я практически лишился возможности написать какое-нибудь полноценное письмо с прикладыванием документов и длинным текстом. Теперь только с компьютера, а он не всегда доступен. Как пользоваться lite версией? Она просто прекрасно работала.
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 11:06
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, а чем именно неудобна версия? Кнопка добавления вложения есть в тач-версии почты. 
lexx-inc
25 июля 2016, 23:23
Тимофей, служба поддержки,
ну не убедите вы меня, что она удобная.

Я прекрасно вижу, что там есть все те же возможности, что и в обычной версии, но только пользоваться ими очень неудобно из-за диких тормозов.



И телефон я сейчас сменить не могу. Но даже когда сменю, не уверен, что она заработает нормально. Судя по комментариям, неудобства испытываю не я один.
Дорабатывайте её сколько угодно, но дайте пользователям выбор.
art@force.fm
3 августа 2016, 15:02
Тимофей, служба поддержки,
мне тоже lite-версия нравится больше, чем touch. Но при заходе на mail.yandex.ru/lite браузер всегда перенаправляется на touch, вероятно потому, что сервер обрабатывает значение User-agent и, видя там Android 4.4.4, считает, что ему виднее, что мне на самом деле нужно.


У меня (и, вероятно, не только у меня, я видел похожие отзывы) к вам огромная просьба - донести до разработчиков, что при заходе на url, начинающийся с "mail.yandex.ru/lite", сервер должен показывать то, что от него просят. То есть lite, а что-то иное.


Для пользователей, столкнувшихся с невозможностью вернуться на lite-версию: нужно убрать слово "Android" из User-agent, если браузер это поддерживает (у меня Orbitum). Тогда lite не будет перенаправляться на touch.
Партизанское Радио
8 октября 2016, 10:03
Как вернуть старое оформление Яндекс-почты? Мне не нужны темы

Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:24
Старое оформление вернуть никак нельзя. Расскажите, пожалуйста, чем Вам не понравился новый интерфейс?
skul2
вчера, 19:51
Пропала мобильная версия почты на браузере телефона. Открывает только лайт