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Ваш телефон@yandex.ru

Записывайте адрес: «пэ» как русская «эр», «эль» как палочка, «а» как русская, «тэ», «о», «эн» как русская «пэ» … собака-яндекс-точка-ру. Записали? Зачеркните и забудьте навсегда. Теперь в Яндекс.Почте в качестве логина можно использовать свой номер телефона.
Легко запомнить, легко продиктовать.



Попробуйте.

366 комментариев
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John Doe
28 января 2016, 00:40

Блин идея супер! Ну если на то уж пошло, то без двух уровневой авторизации я не могу доверять Яндекс Почте до конца! Потомучто и куки могут украсть, и логин могут узнать третьи лица! Жду не дождусь уже когда ведут дополнительно авторизацию посредством смс к привязанному телефону!

Плюс хотелось бы увидеть больше настроек безопасности, таких как запрет двух одновременных сессий с разных IP-адресов.

Либо вплоть до того чтобы указывать в таблице с каких диапозонов IP адресов разрешен вход. Стоит это продумать!

А так БОЛЬШОЕ Вам спасибо команда яндекс почты!

ramirasonda
28 января 2016, 00:40

:-Dм-да,,,яндекс сервис,,,

graff25
28 января 2016, 00:40

двухфакторная не поможет, если слили куки:)

John Doe
28 января 2016, 00:40

Поможет SSL/TSL шифрование. Ну а на случай если слили куку то и должна быть галочка "Запрет паралельных сессий с разных IP" а раз уж зашел с другово адреса, то мол пройдите заново аутефикацию.

graff25
28 января 2016, 00:40

Изучите менюшку вверху внимательно. Там есть "выход на всех устройствах". Потом логиньтесь и меняйте пароль.

John Doe
28 января 2016, 00:40

И это что панацея? Я думаю после спуфинга быстрее за вас поменяют пароль и токены )))

terranium
28 января 2016, 00:40
?
Если гость уже у вас, от чего вы хотите защищаться?
igor.seleznev2014
28 января 2016, 00:40

Нет

Pk20
28 января 2016, 00:40

Почему же? Если слили куки "пользователя", то ни бэкапы ни мастер пароль не пострадают, а это - главное.

Vhadim
28 января 2016, 00:40

мда с гугла пора бы уже авторизацию посредством смс к привязанному телефону перенять,было бы норм,а вот если бы ещё и указывать в таблице с каких диапозонов IP адресов разрешен вход,это было бы сказка,я на DigiSellere продавец,а потому эту систему знаю не понаслышке...:-|(+1)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Спасибо большое за предложение, я передам его своим коллегам!

a.mustafin.navitek
28 января 2016, 00:40

Предлагаю делать Base57 на пароль (пароль + рандом биты (XOR) на всю длину пароля, а запоминать лишь Seed, и собственно, пароль), Seed по SMS, а пароль вводит пользователь. Ну и массив начальный сделать подлиннее :) 4096 бит зарандомить, и в них парольные биты прятать :) и на работу меня!!! )))

uschakov.yura
28 января 2016, 00:40

Очень жаль - 4 года работы с Яндекс почтой, придётся с неё уйти и заново находить друзей

ale6256
28 января 2016, 00:40

Привет а смс другие жулики просмотрят, не мне кажетса авторизация тупит сознание Мне кажеца чем проще тем лучше бандиты зайдут падумают оооо да тут простаки сидят, нечево делать, чеее их грабить

Евгений
28 января 2016, 00:40

Простите но у Вас паранойя! Не важно какая будет степень авторизации, но Вы всеравно будете бояться что у Вас украдут очередную рассылку от какого-нибудь магазина! Как безопасник могу лишь посочувствовать что без смс бреда Вы не можете должным образом обеспечить себе безопасность.

John Doe
28 января 2016, 00:40

Дорогой мой, рассылки из магазина видимо только у вас на ящике, потомучто других по себе не судят.

Когда у вас на ящике привязано различных аккаунтов на пару сотен зеленых то вы волей не волей задумаетесь о дополнительной аутефикации. На яндексе ее нет, вот и пользуюсь гуглом.

darcness
28 января 2016, 00:40

Я тут пытаюсь внушить Януксу, что в топку SMS. А вы все заэсемесить хотите?

 

W.Sterlikow
28 января 2016, 00:40

Гуглик предлагает смс-коды присылать в шифрованном смс,может перенять?

Евгений
28 января 2016, 00:40
Все что не в голове это не секрет и не тайна! Так что хоть сотни способов вводите. Тяжелее будет вам, а не тем кто хочет добраться до вас! И глупо хранить информацию связанную с финансами на почте! Если бы банки так делали то давно бы обанкротились!
Евгений
28 января 2016, 00:40
Просто ставьте пароль не менее 30 хаотичных символов, букв, циф. Тогда на Ваш взлом потребуется приличное количество времени. И не забывайте менять пароль раз в пол года!
a.mustafin.navitek
28 января 2016, 00:40

Тренировака памяти? Предлагаю делать Base57 на ваш (пароль + рандом биты, а запоминать лишь Seed, и собственно, пароль)

Евгений
28 января 2016, 00:40

Может еще хэш от шифрования пароля предложите? Проще держать все пароли в БД под паролем. Или текстовом файле, если пк защищен. И не нужно ничего тренировать. Ну для некоторых можно сделать проще. Взять слово которое с ними ни как не связано и с родными тоже + добавить цифры и набрать на английской раскладке. К примеру Кашелот1947 - Rfitkjn1947. А можно заменить на @. R@itkjn1947. Таким образом человек получит пароль достаточно сложный. Длина варьируется длиной слова. Букву О всегда можно заменить на 0, а на @, З на 3 и т.д. А для людей по замороченей есть другие способы создания и хранения паролей.

Евгений
28 января 2016, 00:40

Лично у меня в пароле N хаотичных символов. Где N это всегда разное число, но не меньшее чем K, где K это секрет :-)

W.Sterlikow
28 января 2016, 00:40

Жаль-не всякая почта может это удовлетворить,обычно больше 16 символов не принимает,да и не всякие символы,а только некоторые.Особенно мобильные операторы,на тиките.Я сам пользуюсь менеджером паролей,что делает жизнь значительно легче.Их полно,использую с открыми исходниками. А частоту и сложность регулирует сам сервис-это их работа.

Blackie
28 января 2016, 00:40

Вы правы на 100%

Роман Любезнов
28 января 2016, 00:40

Всё правильно подмечено. 

Поддерживаю ход твоих мыслей

Анна Завальская
28 января 2016, 00:40

а я думаю надо сделать такой вход в почту для сенсорных тел.,планшетов и кампов по отпечатку пальца

 

shurikby
28 января 2016, 00:40

не думайте. у вас плохо получается.

Хао Фан-Цзылинь
28 января 2016, 00:40

Вы зря хамите. Однажды могут именно так и сделать.

W.Sterlikow
28 января 2016, 00:40

может все-таки qr-код сфоткать в чик-бокс паспорта.

shurikby
28 января 2016, 00:40

для того чтобы так сделать, нужно иметь сканер отпечатка пальца на телефоне, а также специальное ПО. Сейчас очень мало телефонов делают с такими сканерами. Да, несомненно, когда-нибудь, так скорее всего и сделают, но уж точно не раньше, чем это сделает google (а скорее всего и они это сделают только через пару лет).

Но суть не в этом. Суть в том что Анна скорее всего насмотрелась на шуточные приложения - сканеры отпечатков пальца, которых полно на плей маркете и решила что сенсорный экран может как-то сканировать отпечаток пальца. Мой коммент относился именно к этому факту.

А вообще, не знаю в чем тут инновация, по-моему всегда можно было использовать в качестве адреса любой набор из цифр, кто мешал номер ввести?

alvaro45
28 января 2016, 00:40

Пусть лучше украдут куки, чем отрежут палец!

Aldeks-golybev
28 января 2016, 00:40

Идея , хороша, но не совершенна. Любой акк, привязанный к телефону прослушифается спец, программами и устройствами  Недавние события Вас не насторожили?  Спам - программы были и будут, как ни крути, с конца 80-х, они как были, так и есть, а новые ничего не будут внедрять, не теми вышли на полит и властной структуре... )))

W.Sterlikow
28 января 2016, 00:40

Может осуществить привязку макак-сколько устройств-столько сетевух? Или файл-токен...

Андрей Чувелёв
28 января 2016, 00:40

Хороший ролик.

graff25
28 января 2016, 00:40

Попробовал, нужная вещь. А вот еслиб сделали ваштелефон@ya.ru было бы ещё круче. У нас и яндекс не всегда набрать могут:)

melodiana
28 января 2016, 00:40
А уже так и сделали )
graff25
28 января 2016, 00:40

О, точно работает

mishagorchak
28 января 2016, 00:40

с googla не удалось отправить ....тел...@ya.ru - пишет что сообщение было отклонено сервером для доменя ya.ru   ????

graff25
28 января 2016, 00:40

я выше написал что у меня работает, в том числе с джимейла.

mishagorchak
28 января 2016, 00:40
 

 

 

с googla не удалось отправить ....тел...@ya.ru - пишет что сообщение было отклонено сервером для домена ya.ru   ????

 

ale6256
28 января 2016, 00:40

Я здесь с шестова года сижу, и не жалуюсь

graff25
28 января 2016, 00:40

Ну моему аккаунту у яндекса 14 лет:)

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
5+ !..
LisandreL
28 января 2016, 00:40

Идея-то ничего, но «Мой сотовый знаете? А потом @yandex.ru» упирается в то, что для многих мой сотовый 89123456789 или +791233456789, а вовсе не 79123456789.

melodiana
28 января 2016, 00:40
Адрес можно писать в любом из перечисленных вариантов — всё срабатывает одинаково.
LisandreL
28 января 2016, 00:40

А коллизий у телефонов из разных стран так не выйдет?

Е.
28 января 2016, 00:40
Известных нам - нет.
Брес Ши
28 января 2016, 00:40

А ты думаешь что кто-то в другой стране есть с таким же номером как у тебя? :-P

Насклько я знаю номер уникальный (я не беру во внимание хакертские атаки и мошенничество) :-)

LisandreL
28 января 2016, 00:40

В международном формате должны быть уникальны. А вот в междугороднем - не факт.

Например, у меня номер +7(912)345-67-89, где +7 - код России.

Вполне может где-нибудь в США быть номер +1(912)345-67-89 (+1 - код США). Если выход на межгород у них так же как и у нас через 8, то оба эти номера будут перетендовать на запись 8(912)345-67-89.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Яндекс отправит SMS только по международному формату. А не получив SMS с кодом подтверждения, завести цифровой логин невозможно. То есть завести логин с таким номером может только владелец номера, подтвердив это кодом из пришедшего SMS.
LisandreL
28 января 2016, 00:40

Ну вот я подтверждал только +79123456789, а как написали выше поучил не только +79123456789@yandex.ru, но и 89123456789@yandex.ru, хотя отдельно его не подтверждал.

Аналогично владелец +1912345678 сможет подтвердить его, но то ли не получит 89123456789@yandex.ru, то ли отберёт его у меня.

Брес Ши
28 января 2016, 00:40
В США нет номера 89123456789, а противном. насколько я знаю он набирают номер полностью, т.е. телефонный номер сместе с кодом города. Это только в нас придумал для межгорода звонить через 8-ку. Следовательно у них будет 9123456789 (хотя с кодом 912 я тоже сильно сомневаюсь), или +19123456789
LisandreL
28 января 2016, 00:40

Ну США это я для примера привёл. Бывать там не довелось.

Если 8-ка наше изобретение, то в какой-нибудь из стран бывшего СССР вполне может так же быть.

Ну если нет коллизий, то я очень рад за Яндекс.

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
"Это только в нас придумал для межгорода звонить через 8-ку...":
po forme-da;
po suti-net (bred!..)...

~
Сергей Иванович
28 января 2016, 00:40

в казахстане звонят через 8 , и код страны международный у них +7

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Posmotrite moy PREDidushchiy komment...
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Vot dlya etogo i nado
raz i navsegda zakonchit' s debilizatsiey
(tipa "79123456789" i/ili "89123456789");
est' t.naz.
"mezhdunarodnyi format
telefonnykh nomerov".
Dlya Rossii eto
(v DANNOM sluchae)
imenno
>

"+791233456789"!..

~
ibatullind
28 января 2016, 00:40
Я поддерживаю
steiner.photo
28 января 2016, 00:40

/Адрес можно писать в любом из перечисленных вариантов — всё срабатывает одинаково./ --А сработает вариант без 8, 7 или +7, просто 9123456789? 

Богданов Сергей
28 января 2016, 00:40

Сейчас проверим.

Богданов Сергей
28 января 2016, 00:40

Не сработало.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Увы, так не сработает. Отправка писем на телефонные алиасы работает только на полный адрес с 8, 7, +7 – таков формат телефонного номера.

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
"...
в любом из перечисленных вариантов — всё срабатывает одинаково./ --А сработает вариант без 8, 7 или +7
..."
>
Ochen' plokho!..
Ya NE budu pol'zovat'sya etoy funktsiey, poka "Yandex"
ne ostavit EDINstvenno vozmozhnyi variant
-
"KANONicheskiy":
"+", "kod mestnosti/kod operatora", "tel. # abonenta"
("+7-495-123 45 67",-tipa togo).

"+": eto kod (tochnee, sovokupnost' kodov), rezul'tatom kotorogo est' t.naz."vykhod na mezhdunarodnuyu liniyu".

U nas v Ukraine provodili reformu ...
Zvonim iz Kieva v Odessu
9primer).

Bylo (SSSR):
"8-048-123 45 67";

stalo (Ukraine):
"0-48-123 45 67".

Zvonim v iz Odess iz Moskvu
(Ukraine):
(a.)
"+7-495-123 45 67";

a RAVNO (pomnite pro "plyusik"?..):

(b.)
"0 [1-yi nul': "mezhgorod"]
0 [2-oy nul': "mezhdunarodka"]
7 [kod Rossii & Kazakhstana]
-123 45 67".

P.S.
Kstati, "+1...":
nachalo tel.##
i Shtatov, i Kanady...

~
Александр К.
28 января 2016, 00:40

Пробовал все три варианта и ни одной СМС не получил.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, о каких смс идет речь? Телефонный логин позволяет указывать Ваш адрес в виде номер@yandex.ru – отправленные письма на этот адрес попадут в Ваш ящик также, как если бы в качестве адреса Вы указали Ваш обычный.

Александр К.
28 января 2016, 00:40

Понял свою ошибку. Набирал с кодом страны (+7) с выходом в город (8) и без выхода, а потом сменил телефон Скайлинк на МТС и все получилось. Видимо стандарты разные у GSM и CDMA.

Юлия Б.
28 января 2016, 00:40
Пробую, в процессе, спасибо большое, команда Яндекс.Почты!!!
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Ya NE budu pol'zovat'sya etoy funktsiey, poka "Yandex"
ne ostavit EDINstvenno vozmozhnyi variant
-
"KANONicheskiy":
"+", "kod mestnosti/kod operatora", "tel. # abonenta"
("+7-495-123 45 67",-tipa togo).

"+": eto kod (tochnee, sovokupnost' kodov), rezul'tatom kotorogo est' t.naz."vykhod na mezhdunarodnuyu liniyu"
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Primer
(dlya "sotovogo" v Ukraine):

"+380-xx-yyy yy yy".

Comment:
a.
"xx"
=
telephony carrier's code
or
locality cody;

b.
"yyy yy yy"
=
a subscriber's code.

~
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Resume:
"+380967700077@ya.ru".

N.B.!
A NO other character's format (mode)!
Thank U in advance!

~
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Ya NE budu pol'zovat'sya etoy funktsiey, poka "Yandex"
ne ostavit EDINstvenno vozmozhnyi variant
-
"KANONicheskiy":
"+", "kod mestnosti/kod operatora", "tel. # abonenta"
("+7-495-123 45 67",-tipa togo).

"+": eto kod (tochnee, sovokupnost' kodov), rezul'tatom kotorogo est' t.naz."vykhod na mezhdunarodnuyu liniyu"
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Primer
(dlya "sotovogo" v Ukraine):

"+380-xx-yyy yy yy".

Comment:
a.
"xx"
=
telephony carrier's code
or
locality cody;

b.
"yyy yy yy"
=
a subscriber's code.

~
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Resume:
"+380967700077@ya.ru".

N.B.!
A NO other character's format (mode)!
Thank U in advance!

~
cleper
28 января 2016, 00:40

Все замечательно, но есть одно "НО".

Как только подключил на ВСЕ ящики привязанные к аккаунту (около 20 ящиков) пришло уведомление о возможности использовать теперь 790*******@yandex.ru в качестве ящика для получения.

Мне бы хватило уведомления на основной ящик ) 

Думаю нужно это исправить.

Константин К.
28 января 2016, 00:40

Согласен

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Информация об изменении телефонного номера — достаточно важная, и именно поэтому уведомление об изменении отправляется всеми возможными доступными средствами. Это сделано на тот случай, если доступ к аккаунту получил злоумышленник и удаляет Ваш номер или добавляет какой-то свой номер телефона. При этом Яндекс не может знать, к какому из указанных Вами ранее дополнительных адресов Вы по-прежнему имеете доступ, на какой ещё иногда заходите, а какие совсем забросили и забыли. Поэтому письмо отправляется на все.
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
5+!
Right!!!
~
Mike
28 января 2016, 00:40

русский логин можно сделать

LisandreL
28 января 2016, 00:40

Подозреваю многие программы да и почтовики на такой адрес отправлять откажутся. Да и стандарт этого вроде не позволяет, хотя может уже новые RFC приняли - не знаю.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

К сожалению,   прав. На данный момент в интернете существуют правила только на кириллические домены (например, http://яндекс.рф ), и Яндекс.Почта со своей стороны одна из первых поддержала работу с такими доменами в почтовых адресах. Например, адрес baijan@яндекс.рф будет работать. К сожалению, многие прочие почтовые службы и почтовые программы не поддерживают работу с кириллицей в адресах. А про кириллицу в части адреса до символа @ даже нет общепринятых правил. Поэтому пока полностью русскоязычные адреса невозможны по причинам, независящим от Яндекса.

Владислав
28 января 2016, 00:40

Сейчас попробовал отправить себе письмо на яндекс.рф. Получилось!

Первая мысль - всё, теперь будет так легко объяснить куда писать.

А потом понял, что половина людей будут путаться из-за того, что пол адреса латинскими буквами - пол русскими, другая половина людей будет на русском писать "яндэкс"... и сник.

Вот любую хорошую идею дурак испортит)))

Алексей Долматов
28 января 2016, 00:40

Зато вот так проще =)

79512773939@яндекс.рф

 

номер не мой - для примера

Владислав
28 января 2016, 00:40

Ну так я ж и говорю, что будут писать так как слышат - "яндЭкс")))  

И ещё - уже третий день не могу номер поменять... Не приходят смски.

 

 

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
"...
К сожалению,
многие прочие почтовые службы и почтовые программы не поддерживают работу с кириллицей в адресах
..."

>

K shchast'yu!..

~
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
A mozhno s takimi ( "... яндекс.рф ...")
povremenit";
nu, do vtorogo prishestviya...
Dol'she?..-Ne nado?..

~
Алексей
28 января 2016, 00:40

Тоже сейчас себе хотел замутить подобную фишку, но что-то яндекс код подтвердения ооооочень долго слать мне не хотел... пробывал 5 (пять) раз, но пока пришло только 2 кода и ни один конечно не подошел... жду еще 3 кода в надежде, что третий подойдет:-O

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

Удалось ли Вам в итоге подключить телефонный номер? Каким оператором сотовой связи Вы обслуживаетесь? 

Алексей
28 января 2016, 00:40

Сегодня утром удалось с первого раза. МегаФон

l-mihail35
28 января 2016, 00:40

На Теле2, к сожалению, так же только со второго раза пришла смс. Первая шла ну очень долго.

bormotov
28 января 2016, 00:40
нажимаю на ссылку "Попробуйте", попадаю во вкладку с открытой Я.Почтой.  Ааэээ??!!
Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

Вверху должно было «всплыть» сообщение с роликом. Но если этого не произошло, активируйте дополнительный почтовый адрес под одним из добавленных Вами ранее номеров телефона на странице https://phone-passport.yandex.ru

bormotov
28 января 2016, 00:40
спасибо.

выключатель есть только под одним. Это так и должно быть?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Действительно, сейчас можно сделать почтовый алиас только из основного телефонного номера.
Дмитрий Игоревич
28 января 2016, 00:40

А вот у меня нескладушка вышла: СМС код долго шел (минут 3..5), и со страницы (может я обновил её) ушла форма, где требовалось ввести код подтверждения. Как снова вызвать эту форму?

P.S. Ссылка "Попробуйте" открывает просто мою почту без формы приглашения.

 

 

 

Paulus
28 января 2016, 00:40

подключить-отключить телефон и логин можно на страничке https://phone-passport.yandex.ru

some63th
28 января 2016, 00:40

Это - очередная провокация спецслужб.

 Они добиваются тотального контроля над нами.

 Судите сами:  вот был ваш почтовый ящик

  под ником где была хотя бы  иллюзия анонимности.

  Если к нему будет привязан ваш номер

телефона -  это прямая связь с вашим

 настоящим именем,  а поскольку у спецслужб есть все базы данных -

  то и отслеживается все -  адрес, местополжение.

  Все данные в почте и так сканируются компьютерами спецслужб.  теперь -

новый уровень тотальной слежки.

 

   более того мне лично не понравилось

  что это предложение появилось прямо

  в почтовом ящике.

   ну что письмо не могли прислать или

ссылку???!!!

  Это - уже не частный почтовый ящик -

  это общественный туалет на вокзале где каждый может зайти и ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graff25
28 января 2016, 00:40

Продаю шапочки из фольги. Недорого.

some63th
28 января 2016, 00:40

Я вам господин Кириллов отвечу следующее..

1. если вы не в состоянии оценить ситуацию -

просто не надо ничего писать - руки чешутся -

 как грится почеши в другом месте...

   По делу.

Я лично недавно зарегистрировал на hotmail com.

ящик.  ну думаю все нормально.

  проходит дня 3 -   мне блокируют аккаунт  и

нагло так выманивают мой номер телефона

(ясно что hotmail - microsoft -  CIA)

 типа у меня там подозрительная деятельность и т.д.

Я им отвечаю -  номер не дам - типа нарушаете мои права.  и еще -  предъявите конкретно - где

там у меня подозрительная деятельность - факты дайте.

молчат.   я им еще 4 письма написал в том же духе.

ну и от себя добавил.

Через неделю разблокировали аккаунт -  типа

извинились  ну пишут -  microsoft respects your

privacy)

Далее -  вы наверное не помните но я сам в

1998 году легко открывал ящик на yahoo.com

 Попробуйте это сделать сегодня -  

у вас ничего не получится -  требуется

 ваш номер телефона - причем он должен начинаться

с +1 - код штатов.   ТО есть идет четкая привязка

вашего почтового ящика к номеру телефона -

далее все ваши действия отслеживаются элементарно - кнопочку нажали там - и все на виду -

где кто и когда.

    наилучшие пожелания

ps.  меня эта дискуссия не интересует. точка.

 

 

 

 

 

graff25
28 января 2016, 00:40

Ну ящик на яху у меня тоже был. Примерно тогда же. А если вы наивно считаете, что комуто нужен ваш номер телефона и такая невероятная проблема его раздобыть... ну ваше право заблуждаться. А ещё посоветую свежую книжечку почитать. ""Новый цифровой мир". Авторы Эрик Шмидт и Джаред Коэн.

some63th
28 января 2016, 00:40

  Я вам господин Кириллов скажу следующее.

лично меня это вообще не касается -

 я не владимир ильич в польше -  переписку не веду

 с кем не надо..

  я и при коммунистах пожил достаточно - меня

 этим не возьмешь...

 

  это - вопрос ограничения прав и свобод личности.

 

       меня просто это раздражает.

 вот смотрите

 эти гэбисткие долбоебы все гнобят законопослушных

и как правило ни в чем ни повинных граждан

  а по сути -  у нас в татрии сожгли 8 церквей

   за 2 недели !!!!

   так хули вы (в смысле гэбисты)  мозги ебете -  идите и ловите тех кто это сделал .  поймали - расстреляли

 все нормально.

а не лезьте в наши почтовые ящики.

 

     еще один факт -  

я тут зарегистрировался на paypal

вот обратите внимание -  я просто не смог выйти

на американский сайт этой конторы.

меня автоматом сбрасывает на русское отделение.

 

 что за херня? 

  я за 16 лет в инете

такого сроду не видел...

  типа -  вот загон для скота -  вот сюда вам можно

 а сюда ни-ни

 а вы мне говорите...

 

  меньше надо порнуху смотреть да в контакте

сидеть -  вообще все просрете.

     

graff25
28 января 2016, 00:40

Клинника. Удачи в борьбе с мельницами.

some63th
28 января 2016, 00:40

fuck

я посмотрел на твою страничку.

fuck.   на кого я потратил 5 минут времени

 это охуевшее жирное чмо учит меня

fuck

Dmitriy
28 января 2016, 00:40

Ах, оставьте вы писать без знаков препинания, блоги - это одно, а здесь другое, там личное пространство у каждого. Кстати, хотите попасть на американскую страницу paypal - воспользуйтесь VPN, ну или в крайнем случае через прокси, между прочим, там хоть рекламма нормальная (я имею в виду банеры) - сразу впечатление меняется о посещаемых сайтах.

Двойные стандарты , блин!

А то , что вывешивать свой номер телефона в почте - это не совсем умно, тут я с вами совершенно согласен, я уже упомянул об этом в соседней ветке, весь мусор из ящика может полится на телефон в виде СМС. А вам это надо, чтобы ночью, так сказать - по щучьему велению, по моему хотению, вас будил какой-то злощастный спамер.

ale6256
28 января 2016, 00:40

А миня как бы твая дискусия чеее за хуйня пишите сами сибе коды и зачем это скандировать...

имярек
28 января 2016, 00:40

(+1)

:-$

Рагнаросс
28 января 2016, 00:40

Хоспади. Кому вы нужны.

some63th
28 января 2016, 00:40

 мне понравился ваш ник

зачот!!!

 

   беда в том что вы просто не осознаете

когда ваши  права

умело урезаются и нарушаются.

по сути -

  за последние 6 месяцев в нашем инете

много чего урезали и перенаправили потоки инфы.

это неприятно.

 

Сергей Блохин
28 января 2016, 00:40

Скажите свой адрес, я вам учебник русского языка подарю.

Зачем вы проявляете такое неуважение к читающим вас людям?

И это не смотря на то, что вы пишите откровенный бред параноика, конечно.

some63th
28 января 2016, 00:40

я не знаю как отключить этот мусор кот.посыпался ко мне в почтовый ящик ..

 

  1. не надо считать себя умнее других = это не работает.

 зачем вы отвечаете на пост кот. написан не по русски?  раз не по русски значит не по русски

вы ничего не поняли - язык то не родной.

2. если же вы чудом поняли о чем идет речь в

моем посте -  то значит коммуникативный аспект соблюден? не так ли ?  содержание преобладает над

формой. (кстати в блогах это модный тренд без знаков препинания)

   Не думаю что вы достаточно образованный человек

чтобы меня чему-либо учить

    что касается паранойи или как это будет по русски-

  вы прочитали 2 моих поста -  там просто изложены

факты -  вы же пытаетесь меня оскорбить

 

ну ладно  оскорбили -

что , вам лучше стало?

  но почему-то факты изложенные в постах не комментируете - это что новый признак интеллектуального превосходства или что ???

 

думаю вам нужно мои посты прочитать раз 20

со словарем чтобы просто понять о чем речь идет

 

 

    кстати спасибо за заботу - за учебник русского.

   я вам могу в ответ выслать учебник английского -

 у меня их тут коробок двадцать  ха ха

 

alimovex
28 января 2016, 00:40

согласен я клал на этот алиас, и блять я хочу войти в почту

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте войти в Почту еще раз. Сейчас все должно быть в порядке.

krotpaul
28 января 2016, 00:40

Не в порядке!!!

Как уйти от этого назойливого приглашения завести новую и попасть в свои письма на основном ящике?????? Уже час не могу войти в свой ящик!!!!

krotpaul
28 января 2016, 00:40

Слава богу, починили.

l-mihail35
28 января 2016, 00:40

Вам везде видится сговор?

Вообще-то привязка к телефону на яндексе уже давно.

vdovets
28 января 2016, 00:40

Эх почта для домейна как всегда в пролете?

 

 

Брес Ши
28 января 2016, 00:40

Я тоже подумал об этом, но помоему адрес @ и так работать будет. Вся почта будет приходить на ваш главный адрес. К тому же, кто мешает наделать псевдонимов?

P.S. адрес в формате +7@, по моему, все таки зарегистрировать нельзя

vdovets
28 января 2016, 00:40

Согласен.

Вы абсалютно правы.

Нехватка знаний, всегда видел в настройках почты для домейна и подклучение и Алиаса домейна (надо будет попробывать) и возможность подклучить Алиас для Ящика. Но никогда этим не пользовался и не задумывался что это. 

Теперь знаю !!!!!

с + нельзя проверил а вот цифры без проблем.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
В Почте для домена не было ограничений на заведение цифровых логинов. Ограничения для доменных логинов сильно мягче — например, можно использовать символ _, чего нельзя для обычных логинов почты на yandex.ru. А после создания цифрового логина его можно сделать алиасом другого, основного ящика http://help.yandex.ru/pdd/additional/mailbox-alias.xml
vdovets
28 января 2016, 00:40

Простите Выше уже написал. Нехватка знаний вы абссалютно правы.

Но вот, отсутствие привязки телефона к почтовому ящику в почте для домейна, точно урезает и функционал и Наши Констуционные права :).

 

Хотя Я понимаю, что смс сервис это деньги и не малые.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Спасибо за комментарий, команда Я.Почты уже работает над привязкой номера в доменной почте, однако никаких конкретных сроков, увы, я пока назвать не могу.

vdovets
28 января 2016, 00:40

Ура!!! Ждем !!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
В Почте для домена цифровой логин можно создать и без привязки к телефону — там нет таких ограничений.
cleper
28 января 2016, 00:40

Думаю удобная вещь, особенно если телефон красивый, но я чаще использую имя@фамилия.ком и всем удобно )))

Но в целом идея хорошая.

cleper
28 января 2016, 00:40

Еще возник вопрос, если вдруг кто-то зарегистрировал аккаунт уже 790********@yandex.ru именно с цифрами моего телефона, то как произойдет привязка???

Не начнет ли народ сейчас регистрировать такие аккаунты? :)

vlmsk
28 января 2016, 00:40
нет не будет, запрещено регистрировать только цифры. одна буква должна быть.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
На Яндекс.Почте невозможно зарегистрировать логин, начинающийся с цифр. Логин, состоящий только из цифр, теперь можно зарегистрировать, но только если эти цифры — номер телефона, и человек, желающий получить такой логин, владеет этим телефонным номером. Так что не беспокойтесь, другого такого логина быть не может.
k.s.mail
28 января 2016, 00:40

Уже подключила.

Сергей
28 января 2016, 00:40

Идея супер!

magzand
28 января 2016, 00:40
если выбрана тема "Под списком писем", ссылка Попробуйте не работает
Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Мы это обязательно исправим. А пока что можно активировать дополнительный адрес на странице https://phone-passport.yandex.ru
vader76
28 января 2016, 00:40
Ваш телефон@yandex.ru - теперь это возможно!
Вопрос: КАК убрать это к чертовой матери из почты?
vlmsk
28 января 2016, 00:40
На странице привязки номера перевести в Выкл. Положение
vader76
28 января 2016, 00:40
Спасибо, уже пробовала. Не сработало.
Предложение подключить к ящику дополнительный адрес появляется каждый раз при заходе во входящие.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте, пожалуйста, нажать на крестик в верхнем правом углу предложения (при необходимости нажмите Ctrl и 0, если пользуетесь масштабированием).

Если это не поможет, уточните, пожалуйста, у Вас в браузере не настроено автоочищение cookies и кэша? Если настроено, то нужно отключить эту настройку, тогда предложение возникать не будет.

vader76
28 января 2016, 00:40
Спасибо, еле нашла этот крест.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Закрыть плашку с предложением включить дополнительный адрес можно, нажав на кнопку с изображением крестика в правом верхнем углу.
Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

Бонифаций - не вижу у себя никакого крестика в правом верхнем угле.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Возможно, Вы используете масштабирование, поэтому крестик «не влезает» в экран и Вы его не видите. Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли у Вас?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
А Вы видите сообщение о телефонном алиасе, уже когда попали в почтовый ящик? Или Вас даже в почту не пускает?
Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

Сейчас всё в норме. А тогда я не мог войти даже в почту. Сказка про Бонифация мне всегда нравилась, когда ходил в детский сад. Но сейчас бы хотел читать в русском изложении - телефонном алиасе. Почтовые алиасы (или псевдонимы, синонимы) — это разные адреса, относящиеся к одному и тому же почтовому ящику.

Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

Присоединяюсь. Мне это тоже ДАРОМ не нужно.

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:40

Спасибо, не надо!!!!  Сыты.

Суховерхов Алексей
28 января 2016, 00:40

:-)

tavrida1954
28 января 2016, 00:40

А вы можете не присылать мне на мой адрес, всю эту ДРЕБЕДЕНЬ?

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:40

 

Ваш телефон@yandex.ruЗаписывайте адрес: «пэ» как русская «эр», «эль» как палочка, «а» как русская, «тэ», «о», «эн» как русская «пэ» … собака-яндекс-точка-ру. Записали? Зачеркните и забудьте навсегда.

 

preobrazhensky
28 января 2016, 00:40

Попробуем.Спасибо.

Me4me
28 января 2016, 00:40

Ух-ты! Суперкласс! Яндекс - зе бест! :-)

spryzhkov
28 января 2016, 00:40

Молодцы! Наконец-то реализовали мою идею (предлагал Яндексу года 2 - 3 назад).

А на мейл.ру почтовые ящики типа 123456789@mail.ru можно было заводить всегда, что я и делал для рабочей почты.

bashkov.o.i.2013
28 января 2016, 00:40

«пэ» как русская «эр», «эль» как палочка, «а» как русская, «тэ», «о», «эн» как русская «пэ» … собака-яндекс-точка-ру.

vlmsk
28 января 2016, 00:40

Яндекс. Почему-то всё же ошибки проскакивают при отправке если использовать например не 7901...@ya.ru, а 901...@ya.ru. То отправляет, то приходит сообщение что нет такого адресата. Нужно поправить.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Адреса без 7, 8 или +7 не работали и не будут работать. Ну только если речь не об иностранных номерах, которые начинаются не с +7, а с другого кода.
uschakov.yura
28 января 2016, 00:40

Настойчиво прошу Вас удалить это предложение из моей почты - воспринимаю его как личное оскорбление (я инвалид 1 группы, не могу ходить и у меня нет и никогда не будет сотового телефона (а может быть в суд на Вас подать - сколько можно выиграть (у меня естьюридическое образование)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли тогда закрыть предложение?

uschakov.yura
28 января 2016, 00:40

Тимофей, спасибо за внимание, но у меня ни какой реакции по Вашему алгоритму (будто ничего не нажимал). Для меня это серьёзно многие меня знают только по этому адресу, но это предложение меня настолько злит, что я не могу нормально работать с Яндекс почтой - занимает серьёзную часть экрана и как положено рекламе отвлекает внимание, вплоть до того, что я начал думать перейти в Google почту, только придётся заново связыватся с многими знакомыми, которые знают меня только по Яндекс почте,это займёт много времени

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

То есть Вы находитесь в Почте, она функционирует, но большую часть экрана занимает предложение о привязке номера? Если так, то одновременное нажатие кнопок Ctrl и 0, если Вы используете масштабирование, привело бы экран в состояние по умолчанию и Вы бы увидели в верхнем правом углу крестик, на который нужно нажать, чтобы закрыть баннер о телефонном логине.

 

uschakov.yura
28 января 2016, 00:40

Тимофей, большое спасибо за внимание, я методом тыка нашёл решение - занёс телефон@yandex.ru   

в чёрный список и он удалился

79200459922
28 января 2016, 00:40

ЙОООПЭРЭСЭТЭ

 

идея Очень хорошая

но вот пока дождешься этих смс-сок

телефон новый (андроид мать его) стормозил

поэтому смена основного телефона не произошла так как надо

удалил старый номер

мне нужно сделать ящик на новый номер

но старый я жду удаления 30!!!! дней

(да он мне уже нахрен не нать)

сделал новый дополнительным

а на основнйо его перевода нет!

и сильнейшим образом раздражает что везде тыкаюсь как дурак в справке и нет нигде контакта с человеком

одна справочная роботня мать ее

вспомнил что тут хоть сидят живые люди

а ответа в справке НЕТ

КАК мне БЫСТРО удалить старый основнйо номер

ждать 30 дней ??? в наше время 30 дней - это вечность!

почему нет перевода нового номера на основной после удаления старого?

 

badikowa.sveta
28 января 2016, 00:40

Вот висит теперь окно с этим предложением и ничего не могу сделать, полстаницы занимает. Как отклонить это предложение?? Как???? Если я не хочу этого, а мне навязывают. Пора на гугл почту переходить!!!!! Гланое, что окно висит и закрыть его нельзя! Как убрать то его??

Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

Присоединяюсь

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста: Вы находитесь в Почте, но при этом сверху баннер с предложением о создании телефонного логина? Сверху справа от этого предложения должен быть крестик, нажав на который предложение можно закрыть. Если Вы не видите этого крестика, возможно, что у Вас изменено масштабирование экрана. Чтобы сбросить масштаб и вызвать появление крестика, Вам нужно одновременно зажать на клавиатуре кнопки Ctrl и 0.

Если же проблема не в этом или у Вас что-то не получается, сообщите мне об этом, пожалуйста.

VicaKolp
28 января 2016, 00:40

Теперь вместо моих писем идет эта дурацкая реклама телефона-почтового ящика. Верните мне мои письма - я не могу работать из=за этой рекламы

Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

Присоединяюсь

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Проблема с доступом в Яндекс.Почту на данный момент устранена. Попробуйте войти в свой ящик ещё раз. Извините нас за временные неудобства!
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте войти в Почту еще раз. Сейчас все должно быть в порядке.

v-belikov
28 января 2016, 00:40

МНЕ НЕ НАДО ПОЧТУ С ТЕЛЕФОНОМ, хотелось бы просто, чтобы почта "Надёжная почта

Яндекс.Почта работает 24 часа 7 дней в неделю" РАБОТАЛА!!
Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

Присоединяюсь

Е.
28 января 2016, 00:40
У некоторых пользователей сейчас есть проблема с авторизацией.
Разбираемся.
Пожалуйста, попробуйте через несколько минут.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте еще раз войти в Почту. Сейчас все должно быть в порядке.

faritovich
28 января 2016, 00:40

Не могу зайти теперь на свою почту.;-(

Е.
28 января 2016, 00:40
У некоторых пользователей сейчас есть проблема с авторизацией.
Разбираемся.
Пожалуйста, попробуйте через несколько минут.
komikar
28 января 2016, 00:40

А у меня и на доменной почте возникли проблемы с авторизацией - причем исправил только 30 минут назад - сбросом пароля. Причем проблема была на 1 ящике из 6.

Так что ну его, этот телефон!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте войти в Почту еще раз. Сейчас все должно быть в порядке.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Проблема с доступом в Яндекс.Почту на данный момент устранена. Попробуйте войти в свой ящик ещё раз. Извините нас за временные неудобства!
komikar
28 января 2016, 00:40

ПОВТОРЮСЬ: А у меня и на доменной почте возникли проблемы с авторизацией - причем исправил только 30 минут назад - сбросом пароля. Причем проблема была на 1 ящике из 6.

Так что ну его, этот телефон!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Проблемы были не связаны с созданием возможности использовать цифровые почтовые адреса. Причины проблемы уже найдены и устранены.
Иван Солодимов
28 января 2016, 00:40

Я закрыл, как только мне эта новость вверху почты выскочила. А теперь не могу ее вернуть, чтобы привязать телефон. По ссылке "Попробуйте" открывается страничка входящие и всё.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте, пожалуйста, сделать это на странице https://phone-passport.yandex.ru/phones . Получится ли?

Сехмет
28 января 2016, 00:40

Недавно моей почте на Яндексе исполнилось 3 года. Теперь хочу (ОЧЕНЬ) попрощаться с вами из-за навязчивого предложения "ваш телефон@yandex.ru", из-за которого не могу ознакомиться с содержимым своей почты

Е.
28 января 2016, 00:40
У некоторых пользователей сейчас есть проблема с авторизацией.
Разбираемся.
Пожалуйста, попробуйте через несколько минут.
Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

:-)И на почту Гугла не идёт спам в отличии от Яндекса.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

На Яндекс перестаёт приходить даже тот спам, что «на грани», если Вы активно пользуетесь этой самой Яндекс.Почтой и сообщаете ей, какие письма на Ваш взгляд являются спамом. Для этого нужно всё неугодное отмечать кнопкой «Это спам», чтобы персональные фильтры Спамообороны учились для Вашего почтового ящика, а также запоминали новые виды спама для обучения глобального. 

Если же Вы заходите в Яндекс.Почту редко, то туда могут просачиваться полу-легальные рассылки, которые не совсем спам, но может быть назойливым, соглашусь. 99% спама отсекается совсем, не доходит даже до папки «Спам» Вашего ящика, не говоря уже о «Входящих».  Остаются только вот такие полу-легальные рассылки, в которых до конца нет уверенности, хочет получать их пользователь или нет. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте войти в Почту еще раз. Сейчас все должно быть в порядке.

 

alimovex
28 января 2016, 00:40

да я не хочу делать себе этот алиас, меня и так все устраивает дайте блядь войти в почту номрально

Е.
28 января 2016, 00:40
У некоторых пользователей сейчас есть проблема с авторизацией.
Разбираемся.
Пожалуйста, попробуйте через несколько минут.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте войти в Почту еще раз. Сейчас все должно быть в порядке.

Александр
28 января 2016, 00:40

при входе в https://mail.yandex.ru выскакиевает окно рекламы. не могу войти в почту.... ПОМОГИТЕ!!!

Е.
28 января 2016, 00:40
У некоторых пользователей есть проблема с авторизацией.
Разбираемся.
Пожалуйста, попробуйте через несколько минут.
Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

:-)Рекламу с почтой с номером телефона убрали. зашёл к себе в почту.

simon100500
28 января 2016, 00:40

Если перейти по предложенной ссылке — в деловом представлении почты не работает!!!! Сначала вообще выбрасывало из почты, сейчас починили.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

У нас были временные проблемы с авторизацией, всё сейчас должно быть в порядке. Проверьте, пожалуйста.

simon100500
28 января 2016, 00:40

Да, сейчас всё в порядке, спасибо. Я как раз в эти проблемы и попал. :-)

simon100500
28 января 2016, 00:40

Опять проблемы со входом в почту!!!!
Да что же это такое?? Сначала Я.Диск, теперь Я.Почта... Фэйл за фэйлом! Конец года не задался.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, проблема та же, что и была три-четыре часа назад?

Мы очень сожалеем и приносим свои извинения за неудобства.

simon100500
28 января 2016, 00:40

Да, проблема проявлялась так же. Сейчас снова в порядке. Нужно отметить, что у меня стиль оформления почты — деловой. Кажется мне — всё из-за этого.

e.nedelcho
28 января 2016, 00:40

Добрый день.

я нажала кнопку подключить - ничего не происходило... так несколько раз..

я тогда закрыла всплывающее окно, подумала, что может быть что-то зависло.

вышла и зашла в почту заново, но этого окошка больше не всплвает (((

а сейчас мне пришли сразу несколько кодов подтверждения, но теперь не понятно куда их вводить ((

помогите, пожалуйста.

 

заранее спасибо.

Е.
28 января 2016, 00:40
Добрый день.
В таком случае, рекомендуем воспользоваться вот этой страницей
https://phone-passport.yandex.ru/phones
e.nedelcho
28 января 2016, 00:40

а что нужно сделать на этой странице? удалить номер и телефона и потом добавить его еще раз?

Е.
28 января 2016, 00:40
Там есть бегунок "использовать дополнительный логин"
поставьте его в положение "вкл.".
m89263262898
28 января 2016, 00:40

наконец-то.

Провели исследование и поняли, что куча народа из-за этого на мэйлру свалила?

а то правило "логин обязательно должен содержать латинскую букву"...

alexwebmas
28 января 2016, 00:40

Я теперь свою почту просмотреть не могу, навязчиво предлагает зарегистрировать ящик с номером телефона...

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Вы можете легко избавиться от предложения – Вам следует нажать одновременно клавиши Ctrl и 0 (если используется масштабирование экрана) и затем нажать на крестик в верхнем правом углу.

coolwell1
28 января 2016, 00:40

Вот только один вопрос. Старым логином то пользоваться можно?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Конечно!

Если у Вас возникли проблемы с авторизацией, то мы приносим свои глубочайшие извинения – уже знаем об этом и устраняем причины проблемы.

coolwell1
28 января 2016, 00:40

Так, на почту вроде зашло. благодарю

Елена
28 января 2016, 00:40

МНЕ ЭТО АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО! ПОЧЕМУ МНЕ НАВЯЗЫВАЮТ ВСЯКУЮ ДРЯНЬ, НЕ ДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЧТОЙ? ЧТО ЗА ПАКОСТЬ!

Smileck
28 января 2016, 00:40

Да не хочу я заводить ящик с номером телефона и тем более не хочу использовать этот бред, меня вполне устраивало старое наименование ящика, верните как было, уберите рекламу и дайте нормально воспользоваться ящиком.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Если Вы наблюдаете проблему при входе в Почту, то мы приносим свои глубочайшие извинения – у нас возникли некоторые проблемы, которые уже устраняют наши специалисты.

Подождите немного, пожалуйста, вскоре всё будет в порядке!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Чтобы закрыть предложение о телефон@yandex.ru, Вам следует нажать одновременно клавиши Ctrl и 0 (если используется масштабирование экрана) и затем нажать на крестик в верхнем правом углу. 

ozubk
28 января 2016, 00:40

Объясните малограмотной!

Теперь старый ящик (который с буквами был) не работает?

Меня не пускают в мою почту. Уже и пароль поменяла. Думала, может быть забыла старый. Всё равно выходит картинка, где мне предлагают завести "телефонную" почту.

А я не хочу!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

На данный момент у нас наблюдаются проблемы с авторизацией, пожалуйста, примите наши извинения, мы постараемся в максимально короткие сроки их устранить.
Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения – получится ли тогда убрать эту картинку?

 

jc.everest
28 января 2016, 00:40

Тимофей, то что у вас наблюдаются проблемы - очевидно последние 2 часа.

Вопрос когда у вас будут наблюдаться РЕШЕНИЯ???

Не могли бы вы просто У СЕБЯ ТАМ нажать на крестик и оставить затею до лучших времен?!

У народу реально почта РАБОЧАЯ.



Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Сожалею, что это приносит Вам неудобства, мы действительно сейчас уже заняты решением. 

Smileck
28 января 2016, 00:40

Какой крестик, нет никакого крестика в верхнем правом углу при нажатии той комбинации что вы сказали и вообще ничего не происходит. Я понимаю, что эту опцию можно не использовать, но из-за этой опции у вас, как вы сами сказали, проблемы с авторизацией, а день сейчас рабочий и многие люди почтой по работе пользуются.

Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

В районе 12 часов, тоже не мог зайти на почту. После небольшого шума поднятого здесь проблему убрали, сейчас могу свободно заходить на почту безо всякой РЕКЛАМЫ с предложением завести почту с номером мобильного. Но у других такая проблема возникает и сейчас, что наводит на мысль - хотят не мытьём, так катаньем заставить народ подключить новую почту. Не делает чести Яндексу.

Е.
28 января 2016, 00:40
Вы не понимаете о чем говорите.
Сейчас есть проблема с авторизацией, некоторые пользователи попадают на mail.yandex.ru, которая обычно доступна, когда пользователь не авторизован.

Данная проблема никак не связана с промотирование цифровых логинов.
Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

:-)Никогда раньше не попадал на mail.yandex.ru. С рекламой. Так что НЕ ВЕРЮ.

Е.
28 января 2016, 00:40
Вы никогда не ходили в пешее путешествие вокруг земли.
Но верите вы или нет, земля, тем не менее, круглая.
Александр Сальхин
28 января 2016, 00:40

По отзыву ниже вас - программистов и менеджеров с Яндекса похоже в пешее путешествие посылали и наверное не один раз.

Евгений Андреев
28 января 2016, 00:40

Правда? А мне говорили квадратная :-(

M89163860751V
28 января 2016, 00:40

Бля! - какого хера случилось с Яндекс-почтой?!? Этот идиотский совет: "как мне засветить своё мобило" мне не в хуй не впился, за то теперь я не могу войти в почту как обычно!!! вам-бы за такие обновления, руки повыдёргивать по самую жопу!!!, - будьте вы прокляты, програмисты Яндекс-почты!!! долбоёбы!!! ...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Я понимаю, что Вас может какая-то функция расстроить или категорически не подойти, но давайте будем придерживаться светского тона общения, пожалуйста, без обсценной лексики – это же публичная страница. 

Мы приносим свои извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблем с авторизацией. Подждите немного, пожалуйста, скоро почта вернется в строй.

Mr.T2050
28 января 2016, 00:40

А если 1 телефон на нескольких почтах?:-P

Алексей Долматов
28 января 2016, 00:40

Читай внимательно:

Можно использовать для входа только 1 номер, в других почтах он будет просто числится.

Если Вы задали для входа на другую почту, то происходит перепривязка логин входа\телефон входа

komikar
28 января 2016, 00:40

В смысле - числиться? Почта куда придет?

 

Алексей Долматов
28 января 2016, 00:40

Там переключатель - зайди и увидишь

Включишь в одной почте, отключится автоматически в другой

Письма будут приходить на ту, где включен этот переключатель

komikar
28 января 2016, 00:40

Крестик то я в правом углу нашел - но теперь 

Этот номер телефона все еще ваш?


 


Вообще-то я паспортные данные подтверждал и телефон тоже. Мне может еще раз в Питер к Вам в офис ехать?

wbraha
28 января 2016, 00:40

а при смене мобильного телефона в будующем, можно его будет сменить и привязать потом за месть текущего номер@ya.ru на новыйномер@ya.ru?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40
Да, это возможно. Нужно будет поменять номер телефона на странице https://phone-passport.yandex.ru и там же активировать новый цифровой алиас.
wbraha
28 января 2016, 00:40

спасибо большое за ответ :) 

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:40

 

Записывайте адрес: «пэ» как русская «эр», «эль» как палочка, «а» как русская, «тэ», «о», «эн» как русская «пэ» … собака-яндекс-точка-ру. Записали? Зачеркните и забудьте навсегда

Классный бред. Я понимаю, что это специально.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

Почему сразу специально? :) Вполне реальные случаи ;)

Алексеев Роман
28 января 2016, 00:40

А что раньше я такой ящик завести не мог?

 

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:40
Теперь в Яндекс.Почте...
И какой умник, не знающий русского языка, это написал?
smokimo-myaso
28 января 2016, 00:40

а нынешний логин на номер телефона можно поменять?

aleksan5bond2
28 января 2016, 00:40

Здравствуйте!Мой номер телефона +79038850249 ДАВНО НЕ СУЩЕСТВУЕТ.Сейчас мой номер +79511401319.С уважением.Александр Васильевич.Вы только что выслали мне код на старый номер.

a-k-n
28 января 2016, 00:40

Прошу убрать со страницы почты объявление о добавлении мобильного телефона  +79167840811. Оно уже сработало и больше не нужно. Спасибо.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

Если речь идёт именно о добавлении номера, а не о добавлении почтового адреса, скорее всего, Вы не до конца подтвердили владение номером. Зайдите на страницу https://phone-passport.yandex.ru и подтвердите владение телефоном, введя одновременно пароль и код, пришедший в SMS.

Кроме того, раз в полгода или год Яндексу нужно удостовериться, что за прошедшее время Вы не поменяли номер телефона, и старый, указанный в настройках аккаунта, всё ещё актуален. 

Dmitriy
28 января 2016, 00:40

ха ха , хорошая рекламма, объявление действительно сработало)))

nick757
28 января 2016, 00:40

Интересно, а для почты своего домена услуга так же доступна?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Увы, на данный момент такой возможности нет.

Алексеев Алексей
28 января 2016, 00:40

Такую идею могут проталкивать только СПАМеры. Как тока сделаете такой адрес, они вас завалят своей рекламой.:-D

Евгений Андреев
28 января 2016, 00:40

Это какие же базы будут собраны???

Dmitriy
28 января 2016, 00:40

Наверно имеется в виду, что на телефон попрет весь спам с почты!!! Это ведь действительно так.

beautifully09
28 января 2016, 00:40

работа  этой почты всё хуже!зачем опять вносите "улучшения",от которых ещё неудобнее всё.оставьте уже как было,и не меняйте ничего.Всё равно уже ничего хорошего не выходит у вас.

kulinvlado
28 января 2016, 00:40

нннеееттт

super.marusm2013
28 января 2016, 00:40

Cоседям снизу я никогда не доверяла.Не устойчивость психики и характерное пиканье портит все.

Адам Рисман
28 января 2016, 00:40

Ребята, ролик превосходный. Молодцы :)

 

viktor-kalmaev
28 января 2016, 00:40
Dmitriy
28 января 2016, 00:40

глючите? почему не появляются отправленные письма в папке отправленные и в черновике? хотя уведомление о том , что сохранено в черновик появляется!!! подправьте свой совтец плиз.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, повторяется ли проблема до сих пор? В исключительных случаях, письмо может появится в папке с небольшой задержкой.

Dmitriy
28 января 2016, 00:40

Интересно с кем ваш platon разговаривает, вроде бы латиницу с детских лет в школах учат, представьте себе - даже на клавиатуре компьютера она есть.

uahvasty
28 января 2016, 00:40

(+1)c как c++

Алексеев Алексей
28 января 2016, 00:40

Не годится! Завалят спамом....

federika
28 января 2016, 00:40

Друзья, я - один из ваших давних пользователей, эккаунту уже больше 10 лет. Не знаю, что вы там сейчас  химичите с почтой, но в последнее время с ней стали происходить странные вещи (об этом ниже). Сегодня же произошла просто катастрофа! 

Дело в том, что моя почта вся разложена по папкам. Зайдя сегодня в ящик, я не обнаружила часть этих папок. Их просто нет, как нет и писем, в них лежавших. Я просто в шоке. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

На этом фоне прошлые недоразумения кажутся мелочью. И тем не менее. Такая странность появилась - исчезают письма. Ситуация: я вижу письмо во входящих с домашнего компа. Открываю, читаю, решаю ответить позднее с работы. Прихожу на работу, захожу в Яндекс - пиьсма не вижу!!! Перекапываю все - удаленные, спам, другие папки. Включаю поиск, сортировки. НИЧЕГО. Письмо найти так и не удалось. Эта ситуация повторялась уже дважды. 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

Судя по информации от моих коллег, в Вашем случае произошёл взлом почтового ящика, то есть кто-то посторонний получил доступ к ящику и стал удалять письма. Увидеть последние 2000 операций, производимых в Вашем почтовом ящике за прошедшую неделю, можно на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/journal — на каждый день можно кликнуть, чтобы развернуть более подробные данные. 

Мы со своей стороны предпринимаем все возможные меры по защите почтовых ящиков от взлома: серверы Яндекса защищены, мы шифруем соединение от компьютеров пользователей до наших серверов, чтобы перехватить информацию нельзя было, стараемся предупреждать пользователей о мошенничестве. 

К сожалению, без бдительности со стороны самого пользователя иногда все наши меры защиты становятся неэффективными. Например, если Вы давно не проверяли компьютер на наличие вирусов или же были неосторожны и ввели пароль от своего почтового ящика на каком-то небезопасном сайте, не на Яндексе. 

Несколько советов по защите своего почтового ящика есть на странице http://blog.yandex.ru/post/72690/

Если из Вашего ящика были удалены письма, проверьте, пожалуйста, нет ли их в папке «Удалённые». Если они там, выделите их галочками и воспользуйтесь ссылкой «переложить в папку», чтобы вернуть письма во «Входящие».

К сожалению, если писем в папке «Удалённые» нет, мы никак не сможем восстановить их. 

Нам очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с такой неприятностью!

federika
28 января 2016, 00:40

 спасибо за ответ. Да, похоже, это действительно взлом. Я уже нашла в отчетах заходы в мою почту из Таджикистана, друзья пробили IP-адрес - да, на нем действительно числятся разные гадости. Зачем они это делают? Ищут пароли от чего-нибудь денежного? Обидно, поскольку антивирус у меня свежий, и я всегда аккуратно отношусь к паролям и не ввожу их где попало.   

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
http://MID-2-WAP.ya.ru/2514
MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40

Subject:
Yandex Account's
Password Format

InRe:
Ya.Account's
Breakdown

Vopros:

Pochemu Yandex reshil za menya
(i milliony svoikh klientov),
chto parol ne mozhet byt' dlinnee 20 [!..] znakov?...

(Sravnite!..
Na OpenID u menya parol' dlinnee 50 znakov;
poka ne vzlomali:
bez "gemorroynykh" sovetov,
tipa, "regulyarno menyayte" i t.d, i t.p.).

Spasibo!

~

P.S.
Menya uvedomite, kogda
limit podnimite
nu, khot' do 64 znakov?..

~
Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

Длина обусловлена тем, что логин и пароль на Яндексе используется в очень разных протоколах и на очень разных серверах, каждый из которых в разное время накладывал на пароль свои ограничения. Мы постараемся изменить ограничения, как только убедимся, что ничего не сломается. Об этом, скорее всего, будет новость в одном из блогов или в истории изменений, которая показывается в веб-интерфейсе Яндекс.Почты под кнопкой в виде шестерёнки.

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
...mozhet, dozhivu?..
~
blloger
28 января 2016, 00:40

Упорно не приходят смс, для получения кода. Оператор Билайн Казахстан.

uschakov.yura
28 января 2016, 00:40
идея гадость очень низкой пробы, пока жду, надеюсь, но настрой уйти в другую почту, клиентов очень жаль, заново наводить, у них мой Яндекс адрес, клиентов подбирал годами, у глупых людей всё просто, не понимают по своей не далекости, что мне нужна моя почта с моим адресом, который у клиентов
uschakov.yura
28 января 2016, 00:40
Пробуют пусть такие, как вы не далёкие, номер моего сотового знают только надёжные люди - вы не в их числе
ya.tktrnhjybr
28 января 2016, 00:40

Лучше бы сделели Яндекс заработок

lenoblast.dacha.primorsk
28 января 2016, 00:40

Забавный видеоролик. ))) Посмотрела от Темы ))) теперь и у себя повешу.

oxti
28 января 2016, 00:40

Хочу сказать ребятам из yandex, что они большие молодцы. Вы стараетесь для нас.  В России yandex почта, поиск, блоги самые лучшие...

MID-2-WAP
28 января 2016, 00:40
Phone Number
in

I n t e r n a t i o n a l
( e.g.:
"+7-495-123 45 67":
++74951234567@ya.ru")
Format

>

[
http://countrycode.org/

http://www.ehow.com/how_5547899_write-phone-number-international-format.html
].

~
Олег
28 января 2016, 00:40
Эй а может научитесь работать?? или вам скрин о ваших касиках предоставить??? Тока давайте в офицеали мол тогдато во времини мы яндекс обосрались и не работали!!!
bunevich.sergey
28 января 2016, 00:40

Доброго времени суток, а для корп.почты такая штука работает? (Сервис "Почта для домена")

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Здравствуйте!

Увы, доменная почта пока ещё не умеет работать с телефонными номерами, поэтому такой возможности на данный момент нет.

slavilus
28 января 2016, 00:40

Идея интересная. При необходимости воспользуюсь. Но как убрать в списке писем панель с предложением вверху? А то  уже немного раздражает - показали раз... два... три.. Хватит. Или пока не соглашусь - будут занимать место на экране?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре (если у Вас включено масштабирование экрана) и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли таким образом у Вас убрать предложение?

slavilus
28 января 2016, 00:40

Спасибо. Писал в поддержку - там тоже это подсказали. Я просто не заметил крестик - очень светлый.

ckroeger
28 января 2016, 00:40

Как всегда на высоте что и желаю на все века  держать финишную дистанцию всегда при всех обстоятельствах. УДАЧИ УСПЕХА В 2014 B-)(+1)

zy-2000
28 января 2016, 00:40

Ребят, спасибо! КОГДА уже добавите ВОЗМОЖНОСТЬ СТАВИТЬ МЕТКУ для отправляемого письма ПРЯМО при его составлении??

Бесит выыскивать в отправленных с ставить метки...

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Увы, когда не могу сказать, но ещё раз напомню разработчикам о Вашем предложении!

tabakusov
28 января 2016, 00:40

яндекс был бы неплох, если бы по первому кашлю не сливал любую информацию в "спец. службы" .. )

 

хотя, с другой стороны, коммерческие секреты я держу в азиатских "облаках", а другая информация - пусть сливается, буду рад..  )

lezhenko.a
28 января 2016, 00:40

Лучше сообщите как удалить навязчивую рекламу этого сервиса со странички Я-почты? (сервис мне не нужен, а трафик и время жрёт).

 


Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре (если у Вас включено масштабирование экрана) и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли таким образом у Вас убрать предложение?

Серега
28 января 2016, 00:40

Блин как убрать этот баннер? Я лично не собираюсь привязыват номер телефона к почте.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре (если у Вас включено масштабирование экрана) и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли таким образом у Вас убрать предложение?

Корнев Евгений
28 января 2016, 00:40

Господа, обращаюсь к разработчикам этого нововведения.

Точно такая же проблема и у Сбербанк онлайн. Итак.

Сейчас каждый добропорядочный абонент мобильных сетей имеет как минимум 2-3 номера (контракта). Как я могу привязать к своему ящику кроме одного номера еще и остальные мои мобильные номера?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Прошу прощения, что отвечаю с такой большой задержкой.

Один номер (первый добавленный) является основным, ополнительные номера Вы можете добавить и использовать в различных сервисах и приложениях Яндекса. Добавить их можно на странице Я.Паспорта Номер телефона .

Корнев Евгений
28 января 2016, 00:40

Но будут ли другие номера при этом являться синонимами почтового ящика???

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40
Нет, не будут – телефонный алиас может быть только один на адрес почты.
Корнев Евгений
28 января 2016, 00:40

Вот об этом я и говорил. Т.е. я могу быть владельцем нескольких номеров, но ящики с этими номерами при этом не будут моими, если кто то уже занял такой номер когдато, даже при условии что он не может подтвердить владение таким ящиком.

Евгения Таран
28 января 2016, 00:40

класно!(+1)(+1)(+1)(+1)(love)+380676077094@ya.ru

Сергей Шатилов
28 января 2016, 00:40

этой фишкой уже вся европа давно пользуется :))

Vlanisimov
28 января 2016, 00:40

Не у всех статические IP адреса.

vovanvi
28 января 2016, 00:40

я например чичас не готов потключать алиас в виде номера телефона, а команда Уандекса не поставило кнопочку что закрыть на пол страницы эту г##### рекламу алиаса.И каждый раз приходится изворачиваться шоб почитать почту. а вообще думаю о смене почтового сервиса, Яндекс последнее время не отдаёт отчёта в своих действиях -пример введите в картинках запрос "зелёная кружка" , а скоко вируса лезет с сылок предложенных Яндексом при поиске на мобильных устройствах.

angelnovator
28 января 2016, 00:40

Никакой двойной тройной авторизации не нужно. Если яндекс введет это по просьбам писающих пользователей я удалю такую почту, еще не хватало смс авторизации. Меня все устраивает.

andrej1741
28 января 2016, 00:40

Не лучшая идея вводить телефонный номер. Если мыло ломанут, то много чего о Вас злоумышленники могут узнать, потом через мобильник разводить будут. Уважаемые администраторы и разработчики Яндекса, пожалуйста, сделайте возможность, чтоб рекламу этой услуги можно было из почты убрать, а то блочить её средствами браузера не очень хорошо.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:40

Если взломщики получат доступ к почтовому ящику, они и так узнаю очень много личной информации, ведь на почту приходят уведомления от многих очень важных сайтов. И номер телефона — самое меньшее и невинное из того, что можно узнать. 

Просто узнать номер мобильного телефона — не опасно, пока сам телефон находится у Вас в руках. Отвязать номер телефона тоже нельзя, не получив доступ к самому телефону. Таким образом телефон становится наилучшим средством возвращения ящика, если доступ был по каким-то причинам потерян.

А чтобы ящик не взломали, следуйте нашим рекомендациям по безопасности.

Но и отключить предложение указать телефон можно: нажмите на крестик справа вверху. 

Александр
28 января 2016, 00:40

А что тут нового, ведь адрес почты может состоять из цифр, вот и делайте номер телефона. У нас служебный почтовый адрес уже несколько лет наш номер телефона. Да и на других фирмах встречал.

galka-galkina1
28 января 2016, 00:40

А у меня после добавления этого нового адреса для почты перестали приходить уведомления о действии моих друзей на Яру. Знала бы, ни за что не стала бы этого делать. Пусть уж была бы смешная почта, чем то, что я сделала. И скорее всего теперь уже ничего не исправят, также как не исправили вкладку видео, которую на моей странице теперь не вернуть. Зачем так делать-то? Хоть бы уж предупреждали людей о последствиях.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Мария, данная проблема и новый адрес не связаны между собой! Увы, на данный момент действительно существует проблема с почтовыми уведомлениями Я.Ру, наши разработчики уже занимаются решением проблемы и вскоре всё будет в порядке, оповещения о записях и комментариях вновь начнут приходить. Приносим свои извинения за эти неудобства!

Что касается вкладки Видео – пожалуйста, опишите подробнее, где именно располагалась вкладка и что с ней произошло? Вы писали в службу поддержки?

galka-galkina1
28 января 2016, 00:40

Спасибо за разъяснение, просто у меня эти события совпали.

Про проблему с вкладкой "видео" я писала в обратную связь и мне ответили, что занимаются этим. Но прошло много времени и ничего не изменилось. Письмо с ответом от Яндекса я сейчас не нашла в своих письмах. 

Проблема в том, что раньше на странице моего видео была функция - "для всех - для друзей - только для меня". Я в то время выбрала - только для меня. Но потом мне понадобилось вернуть - "для всех", но я такой кнопки уже не обнаружила. Она просто исчезла из сервиса Яру. Теперь на моей странице вкладку - "видео" вижу только я одна. 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Спасибо за подробное описание, действительно, я нашел от Вас старое письмо по этой жалобе. Я направил обращение моей коллеге, в ближайшее время он с Вами свяжется по поводу этой вкладки или же я напишу Вам здесь.

Подождите немного, пожалуйста, мы разберемся!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Попробуйте, пожалуйста, на http://my.ya.ru/options_style_widgetscatalog.xml в самом низу включить блок видео. Будет ли тогда он отображаться в виде вкладки? Заранее благодарю за ответ.

galka-galkina1
28 января 2016, 00:40

Сейчас включила этот блок, видео внизу страницы есть для всех, а вкладка "Видео" всё равно не появилась.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Спасибо за ответ!

Тогда, пожалуйста, напишите моим коллегам из Я.Ру, прислав ссылку на нашу с Вами переписку – они уже в курсе этой проблемы и запросят у Вас дополнительную информацию для её решения. 

galka-galkina1
28 января 2016, 00:40

Тимофей, почту сегодня починили, спасибо. Жизнь налаживается. )

itcom-yug
28 января 2016, 00:40

Ролик бомба! ни кино...так хоть рекламу умеют снимать!)))

skinmurat
28 января 2016, 00:40

на майле так и сделал еще три года назад)))

eudokia.privet
28 января 2016, 00:40

здравствуйте  не знаю что у вас за система но начинаю писать письма  и на майл ру и  на яндексе   не могу отослать письма   сразу же приходить  что письмо не доставлено  уандехом и так далее  почему я не могу отправить письма? ответьте 

konstantileb
28 января 2016, 00:40

Клевый ролик. смешно:-@(+1)

ingushka060606
28 января 2016, 00:40

хахах реклама вообще суперская))) и иедя сама замечательная)! но хотелось бы тоже чтобы смс-ки приходили на телефон , когда заходят на почту и меняют пароль или изменения другие на почте , вдруг взломают))B-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Спасибо за предложение, я направлю его нашей команде на рассмотрение!

abv-show
28 января 2016, 00:40

как удалить теперь из этого списка адресов абсолютно ненужные мне адреса в доменах ua, kz, by и прочую фигню? Или хотя бы сделать их неотображаемыми?

Очень мешают! помогите пожалуйста, сервис-мены!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Сервис-мен спешит на помощь!

Убрать эти адреса нельзя – это алиасы, они совершенно безобидны и даже необходимы для сохранения Вашего логина, а также не отображаются на страницах почты, если Вы не нажимаете кнопки выбора алиаса при написании письма. То есть Вы можете ими просто не пользоваться.
Юрий Петрович
28 января 2016, 00:40

не работает нововведение:-$

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, что именно не работает? Вы не можете завести телефонный алиас или же письма не приходят? Опишите подробнее и я постараюсь помочь Вам.

Александр Ножнов
28 января 2016, 00:40

Меня и такая устраевает B-)

VADIM896286435321027
28 января 2016, 00:40

 

Доброго времени суток! Хочу рассказать Вам, как очень просто начать зарабатывать деньги. Для этого Вам необходимо пройти по ссылке http://gold-birds.com/?i=16877  , и зарегистрироваться на этом сайте. Остальные пошаговые действия Вы увидите после регистрации. Желаю Вам удачи в начинаниях и больших денег! 

sergej.sysoeff
28 января 2016, 00:40

Удобно,очень удобно для таких юзеров (а их не мало) кто исполбзует почту чисто в домашних целях.Ведь логин то у себя в кармане лежит,а пароль не стоит забывать.

И слюбой "машины" можешь спокойно войти в почтовое отделение Яндекса

Dmitriy.Z.A
28 января 2016, 00:40

Ролик отпадный)) Впрочем как и сама новость! Но ролик, круче!
Зачёт!

milares
28 января 2016, 00:40

Ага. Попробовал.

кучу вариантов ввел, в ответ пишет

"Логин должен состоять из латинских символов, цифр, одинарного дефиса или точки, начинаться с буквы и заканчиваться буквой или цифрой и содержать не более 30 символов."

Ничего не сделали нового, а раздули. Чего обманывать-то?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Давайте попробуем разобраться ещё раз. Видимо, Вы регистрировали новый адрес, этого делать не нужно, чтобы воспользоваться телефонным логином. Нужно в уже существующем Вашем ящике на странице привязки номера указать Ваш номер мобильного, подтвердить владение им и переключить ползунок у подтвержденного номера в положение «Вкл. использовать дополнительный логин».

После этого в настройках у Вас будет возможность использовать телефонный логин. Попробуйте, пожалуйста, и сообщите мне, всё ли получилось.

Константин М.
28 января 2016, 00:40

А потом Яндекс будет слать рекламу на указанный номер телефона. Ура!! Только этого мы ждали!!!

Missyurova2.iurova
28 января 2016, 00:40

вот и хорошо что я оформилась навсех направлениях может не будет больше мороки с оформлением кукарача

Arthur A
28 января 2016, 00:40

Звучит всё красиво. Но есть большая дыра в безопасности.

Допустим, вы всем раздаёте свой цифровой адрес. А потом теряете этот номер телефона (причин бывает много). Через пол года сотовый оператор даёт этот номер другому человеку, он регистрирует его на Яндексе.

 

И вуаля - все письма от ваших знакомых идут ему  ))))))

lesha030385
28 января 2016, 00:40

БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ЧТОБЫ МОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА СТАЛ АДРЕСОМ ПОЧТЫ 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, у Вас что-то не получается? Если да, то что именно? Я обязательно Вам помогу.

hoihy
28 января 2016, 00:40

маилру давно в этом плане в переди и с обычной не домороченой регистрацией!

swet.barinova
28 января 2016, 00:40

Завела я почтовый ящик под своим номером телефона и теперь он не желает открываться - пишет мне, что логин НЕ может начинаться с ЦИФРЫ! Нажила себе кучу проблем, т.к. уже многим дала этот адрес(((

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, где именно так пишет? Если Вы пытаетесь завести новый адрес, то это неверно. Сначала Вам следует подтвердить свой номер на странице персональных настроек, а затем просто завести этот адрес в качестве алиаса (дополнительного) к Вашему основному адресу на Яндексе. 

Можно отправлять письма на адрес с номером телефона, а также отправлять письма от имени этого адреса, однако входить в Почту под этим логином и регистрировать его как отдельный адрес нельзя. 

swet.barinova
28 января 2016, 00:40

Я подтверждала номер в настройках, потом недели две им не пользовалась, а потом возникла ситуация, когда было необходимо дать адрес электронной почты для отправки письма и я дала с телефоном - он на слух проще. Когда попыталась войти, чтобы прочитать письмо - тут-то в Яндексе и выскочило окно с информацией, что логин не может начинаться с цифры. Попробую разобраться поэтапно. Спасибо большое за информацию.

FIGOWA13
28 января 2016, 00:40

СМС-информирование о новых письмах не собираетесь ввести?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Такая функция уже есть: можно создать правило на странице настроек, указав в пункте "Уведомить по адресу" специальный адрес уведомлений, который Вы можете узнать у своего оператора мобильной связи. 

Понимаем, что это не очень удобный способ настройки уведомлений, поэтому работаем в этом направлении.

Если у Вас возникнут сложности с настройкой или вопросы, то сообщите мне об этом, я постараюсь Вам помочь!

CER8851
28 января 2016, 00:40

как настроить уведомления о сообщениях?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Вы подразумеваете смс-уведомления? Если да, то нужно узнать специальный номер уведомлений у Вашего оператора мобильной связи и создать правило, которое бы высылало уведомление на указанный адрес, чтобы оповещение о письмо приходило в виде смс на Ваш телефон. 

Если у Вас возникнут вопросы или сложности, то смело сообщайте об этом в комментарии мне!

liubov.soloveva
28 января 2016, 00:40

Скажите, пожалуйста, а можно ли отказаться от очень навязчивого предложения завести новый адрес по номеру телефона? Очень раздражает!!!

Я это так понимаю: дело это добровольное, мне предложили, и я либо отказалась, либо согласилась -- всё! Тут же измором берут. Вот и висит это "предложение" в самом верху страницы. Не хотелось бы отказываться от ящика, но, если так навязчиво будут "предлагаться" новинки, то, к сожалению, придётся завести себе другой ящик.((

js63522
28 января 2016, 00:40

БАЛДА

W.Sterlikow
28 января 2016, 00:40

Эта услуга действует уже достаточно,что бы оценить-насколько всё безопасно в плане,того что сим карты умеют клонировать. Может быть поэтому я из-за паранойи яндекса не смог изменить номер телефона в настройках, ведь что бы переименовать/дописать свой аккаунт нужно.что бы этот телефон был привязан и всегда был с собой. Теперь я еще больше неуверен-что такая операция будет оправдана.Особенно тем у кого номер красивый. Хотя бы потому,что в сети хакеры не прекратили свое существование.

schmakovyurij
28 января 2016, 00:40

 Schmakovjyrij@yandex.ru  В феврале пришло письмо от Анатолия с вложением в BADOO месяц не могу прочитать.  Вошел в Яндекс почту, вошел в Баду , апрочитать письмо нигде НЕЛЬЗЯ,   НЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  такая возможность ни в одной из этих программ. Письмо как лежало в почте так и лежит. Ни программы не совмещаются, ни письмо не передаётся в другую программу, и нигде нет указания как это сделать.  С Е Р В И С   В А Ш     П Р Я М О    Г И Г А Н Т С К И Й    Ф А Л....!!!   

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, Вы не можете в письме перейти по ссылке или открыть скаченный файл? Попробуйте, пожалуйста, это сделать в другом браузере. Если не получится, то опишите подробнее проблему, приложив проблемное письмо в обращение к службе поддержки. Спасибо!

evakuzn
28 января 2016, 00:40

Жаль не дает короткий городской так сделать, было бы вообще супер.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Я уже отвечал на подобный комментарий в этом посте – чтобы иметь возможность отправлять письма с цифрового алиаса городского номера, сначала необходимо номер верифицировать. На мобильных это можно сделать с помощью смс, а вот городские телефоны, увы, не имеют пока подобной возможности.

evakuzn
28 января 2016, 00:40

У меня сотовый короткий, разве его нельзя верифицировать? Правда если я с него звоню отражается длинный федеральный номер...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Можно, так как на сотовый Вам придет смс-ка для подтверждения, а вот на стационарный телефон – нет.

evakuzn
28 января 2016, 00:40

 А вот и нет, несколько раз пыталась. Семизначный просто не дает, а было бы клево. Даже если ставишь впереди код города, и с восьмеркой, и с семеркой, и с плюс семь впереди, не приходит смс-ка. В принципе мне друзья пытались и раньше смс отправить, не проходило через городской номер, только через федеральный.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

На семизначный номер уже какое-то время и позвонить нельзя, только с указанием кода города. Что уж говорить про SMS. Попробуйте указать номер в федеральном формате на странице https://phone-passport.yandex.ru/phones. Если это не поможет, сообщите нам, пожалуйста.

igor.seleznev2014
28 января 2016, 00:40

  Извините. Почта загружается по часу.Помогите .С уважением Игорь

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Здравствуйте, Игорь! Конечно, это не дело. Пожалуйста, попробуйте отключить используемый антивирус и все расширения в браузере – будет ли тогда корректно загружаться Почта? Если нет, то попробуйте открыть почту в другом браузере и также измерьте скорость Вашего интернет-соединения

Константин Ситников
28 января 2016, 00:40

Угораздило повестись на это.

Теперь постоянно, когда я отправля письма, они отправляются не с neznajka@ya.ru, а с телефон@ya.ru! И что самое идиотское, даже если мне письмо пришло на neznajka@ya.ru, то ответ - всё равно с "телефона"!

Залезал в настройки, ставил почту по умолчанию neznajka@ya.ru - no penis, всё равно всё возвращается на круги своя!

Как мне убрать это идиотское нововведение, от которого практически никакой пользы?!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? Вы можете отключить телефонный логин на странице настроек телефона и выбрать нужный в настройках Почты. 

Константин Ситников
28 января 2016, 00:40

Кажется, уже нет... Телефонный алиас пока не отключал, вдруг пригодится... ;-)

allex1259
28 января 2016, 00:40

У меня из почты исчезли входящие и отправленные письма, их было очень много, в основном письма по работе, помогите пожалуйста настроить почту, что бы входящие и отправленные всегда были в почте, и подскажите как вернуть эти письма? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Вы можете вернуть письма только если они ещё есть в папке "Удаленные" – их можно выделить галочками и нажать вверху справа кнопку "Переложить в папку", выбрать "Входящие" или "Отправленные" соответственно.

Пользуетесь ли Вы почтовой программой или сборщиками? Именно они могли стать причиной пропажи писем. Если же не пользуетесь, то обязательно проверьте журнал посещений и, при обнаружении постронних IP-адресов, незамедлительно смените пароль, ответ на котрольный вопрос и проверьте компьютер несколькими антивирусами, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. 

Катина Ольга
28 января 2016, 00:40

почему папка удалённые письма не очисщается , не удаляются письма уже дня 4 ?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Уточните, пожалуйста, проблема всё ещё актуальна? После очистки папки у Вас возникает сообщение об успешном удалении писем или нет? Заранее спасибо за ответ!

Катина Ольга
28 января 2016, 00:40

два дня не удалялось, теперь всё прошло , всё !

seocu.ru
28 января 2016, 00:40

Это как вообще ?

Улитин Дмитрий
28 января 2016, 00:40

А нельзя еще сделать возможност прикрутить стационарный номер телефона? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:40

Увы, на данный момент такой возможности нет, но я передам Ваш комментарий в виде предложения нашим специалистам. 

rsd-cool
28 января 2016, 00:40

Конечно очень плохо, что все нормальные логины практически заняты. Может Яндексу стоит добавить новый домен для почты? Библия

tshool2
20 апреля 2018, 13:45
привет

Достонжон Муртозаев
16 декабря 2018, 16:49
,я хочу робота
Достонжон Муртозаев
16 декабря 2018, 16:52
Я хочу робота
Достонжон Муртозаев
16 декабря 2018, 16:54
Я автомастер механик ходовая
GWKGaly
27 декабря 2018, 19:48

wad1mzhidkov
29 декабря 2018, 19:24
Wad1mzhidkov@yandex 
Юлия Алмазова
13 января 2019, 10:11
 О чем спрашивать? Помогите пожалуйста
rahim26011980
17 января 2019, 15:51
Добрый день денги вовремя не получаю хотелбы узнать причину спасибо 
Олег Солнцев
вчера, 14:00
Делать надо от сюда  мне 2 раза блокировали телефон за то как написал им  гадости заслужили.