Ваш телефон@yandex.ru

Записывайте адрес: «пэ» как русская «эр», «эль» как палочка, «а» как русская, «тэ», «о», «эн» как русская «пэ» … собака-яндекс-точка-ру. Записали? Зачеркните и забудьте навсегда. Теперь в Яндекс.Почте в качестве логина можно использовать свой номер телефона. Легко запомнить, легко продиктовать.
Блин идея супер! Ну если на то уж пошло, то без двух уровневой авторизации я не могу доверять Яндекс Почте до конца! Потомучто и куки могут украсть, и логин могут узнать третьи лица! Жду не дождусь уже когда ведут дополнительно авторизацию посредством смс к привязанному телефону!
Плюс хотелось бы увидеть больше настроек безопасности, таких как запрет двух одновременных сессий с разных IP-адресов.
Либо вплоть до того чтобы указывать в таблице с каких диапозонов IP адресов разрешен вход. Стоит это продумать!
мда с гугла пора бы уже авторизацию посредством смс к привязанному телефону перенять,было бы норм,а вот если бы ещё и указывать в таблице с каких диапозонов IP адресов разрешен вход,это было бы сказка,я на DigiSellere продавец,а потому эту систему знаю не понаслышке...:-|(+1)
Предлагаю делать Base57 на пароль (пароль + рандом биты (XOR) на всю длину пароля, а запоминать лишь Seed, и собственно, пароль), Seed по SMS, а пароль вводит пользователь. Ну и массив начальный сделать подлиннее :) 4096 бит зарандомить, и в них парольные биты прятать :) и на работу меня!!! )))
Простите но у Вас паранойя! Не важно какая будет степень авторизации, но Вы всеравно будете бояться что у Вас украдут очередную рассылку от какого-нибудь магазина! Как безопасник могу лишь посочувствовать что без смс бреда Вы не можете должным образом обеспечить себе безопасность.
Все что не в голове это не секрет и не тайна! Так что хоть сотни способов вводите. Тяжелее будет вам, а не тем кто хочет добраться до вас! И глупо хранить информацию связанную с финансами на почте! Если бы банки так делали то давно бы обанкротились!
Может еще хэш от шифрования пароля предложите? Проще держать все пароли в БД под паролем. Или текстовом файле, если пк защищен. И не нужно ничего тренировать. Ну для некоторых можно сделать проще. Взять слово которое с ними ни как не связано и с родными тоже + добавить цифры и набрать на английской раскладке. К примеру Кашелот1947 - Rfitkjn1947. А можно заменить на @. R@itkjn1947. Таким образом человек получит пароль достаточно сложный. Длина варьируется длиной слова. Букву О всегда можно заменить на 0, а на @, З на 3 и т.д. А для людей по замороченей есть другие способы создания и хранения паролей.
Жаль-не всякая почта может это удовлетворить,обычно больше 16 символов не принимает,да и не всякие символы,а только некоторые.Особенно мобильные операторы,на тиките.Я сам пользуюсь менеджером паролей,что делает жизнь значительно легче.Их полно,использую с открыми исходниками. А частоту и сложность регулирует сам сервис-это их работа.
для того чтобы так сделать, нужно иметь сканер отпечатка пальца на телефоне, а также специальное ПО. Сейчас очень мало телефонов делают с такими сканерами. Да, несомненно, когда-нибудь, так скорее всего и сделают, но уж точно не раньше, чем это сделает google (а скорее всего и они это сделают только через пару лет).
Но суть не в этом. Суть в том что Анна скорее всего насмотрелась на шуточные приложения - сканеры отпечатков пальца, которых полно на плей маркете и решила что сенсорный экран может как-то сканировать отпечаток пальца. Мой коммент относился именно к этому факту.
А вообще, не знаю в чем тут инновация, по-моему всегда можно было использовать в качестве адреса любой набор из цифр, кто мешал номер ввести?
Идея , хороша, но не совершенна. Любой акк, привязанный к телефону прослушифается спец, программами и устройствами Недавние события Вас не насторожили? Спам - программы были и будут, как ни крути, с конца 80-х, они как были, так и есть, а новые ничего не будут внедрять, не теми вышли на полит и властной структуре... )))
Яндекс отправит SMS только по международному формату. А не получив SMS с кодом подтверждения, завести цифровой логин невозможно. То есть завести логин с таким номером может только владелец номера, подтвердив это кодом из пришедшего SMS.
В США нет номера 89123456789, а противном. насколько я знаю он набирают номер полностью, т.е. телефонный номер сместе с кодом города. Это только в нас придумал для межгорода звонить через 8-ку. Следовательно у них будет 9123456789 (хотя с кодом 912 я тоже сильно сомневаюсь), или +19123456789
Vot dlya etogo i nado raz i navsegda zakonchit' s debilizatsiey (tipa "79123456789" i/ili "89123456789"); est' t.naz. "mezhdunarodnyi format telefonnykh nomerov". Dlya Rossii eto (v DANNOM sluchae) imenno >
"... в любом из перечисленных вариантов — всё срабатывает одинаково./ --А сработает вариант без 8, 7 или +7 ..." > Ochen' plokho!.. Ya NE budu pol'zovat'sya etoy funktsiey, poka "Yandex" ne ostavit EDINstvenno vozmozhnyi variant - "KANONicheskiy": "+", "kod mestnosti/kod operatora", "tel. # abonenta" ("+7-495-123 45 67",-tipa togo).
"+": eto kod (tochnee, sovokupnost' kodov), rezul'tatom kotorogo est' t.naz."vykhod na mezhdunarodnuyu liniyu".
U nas v Ukraine provodili reformu ... Zvonim iz Kieva v Odessu 9primer).
Bylo (SSSR): "8-048-123 45 67";
stalo (Ukraine): "0-48-123 45 67".
Zvonim v iz Odess iz Moskvu (Ukraine): (a.) "+7-495-123 45 67";
Уточните, пожалуйста, о каких смс идет речь? Телефонный логин позволяет указывать Ваш адрес в виде номер@yandex.ru – отправленные письма на этот адрес попадут в Ваш ящик также, как если бы в качестве адреса Вы указали Ваш обычный.
Информация об изменении телефонного номера — достаточно важная, и именно поэтому уведомление об изменении отправляется всеми возможными доступными средствами. Это сделано на тот случай, если доступ к аккаунту получил злоумышленник и удаляет Ваш номер или добавляет какой-то свой номер телефона. При этом Яндекс не может знать, к какому из указанных Вами ранее дополнительных адресов Вы по-прежнему имеете доступ, на какой ещё иногда заходите, а какие совсем забросили и забыли. Поэтому письмо отправляется на все.
К сожалению, прав. На данный момент в интернете существуют правила только на кириллические домены (например, http://яндекс.рф ), и Яндекс.Почта со своей стороны одна из первых поддержала работу с такими доменами в почтовых адресах. Например, адрес baijan@яндекс.рф будет работать. К сожалению, многие прочие почтовые службы и почтовые программы не поддерживают работу с кириллицей в адресах. А про кириллицу в части адреса до символа @ даже нет общепринятых правил. Поэтому пока полностью русскоязычные адреса невозможны по причинам, независящим от Яндекса.
Тоже сейчас себе хотел замутить подобную фишку, но что-то яндекс код подтвердения ооооочень долго слать мне не хотел... пробывал 5 (пять) раз, но пока пришло только 2 кода и ни один конечно не подошел... жду еще 3 кода в надежде, что третий подойдет:-O
Вверху должно было «всплыть» сообщение с роликом. Но если этого не произошло, активируйте дополнительный почтовый адрес под одним из добавленных Вами ранее номеров телефона на странице https://phone-passport.yandex.ru
Ну ящик на яху у меня тоже был. Примерно тогда же. А если вы наивно считаете, что комуто нужен ваш номер телефона и такая невероятная проблема его раздобыть... ну ваше право заблуждаться. А ещё посоветую свежую книжечку почитать. ""Новый цифровой мир". Авторы Эрик Шмидт и Джаред Коэн.
Ах, оставьте вы писать без знаков препинания, блоги - это одно, а здесь другое, там личное пространство у каждого. Кстати, хотите попасть на американскую страницу paypal - воспользуйтесь VPN, ну или в крайнем случае через прокси, между прочим, там хоть рекламма нормальная (я имею в виду банеры) - сразу впечатление меняется о посещаемых сайтах.
Двойные стандарты , блин!
А то , что вывешивать свой номер телефона в почте - это не совсем умно, тут я с вами совершенно согласен, я уже упомянул об этом в соседней ветке, весь мусор из ящика может полится на телефон в виде СМС. А вам это надо, чтобы ночью, так сказать - по щучьему велению, по моему хотению, вас будил какой-то злощастный спамер.
Нехватка знаний, всегда видел в настройках почты для домейна и подклучение и Алиаса домейна (надо будет попробывать) и возможность подклучить Алиас для Ящика. Но никогда этим не пользовался и не задумывался что это.
В Почте для домена не было ограничений на заведение цифровых логинов. Ограничения для доменных логинов сильно мягче — например, можно использовать символ _, чего нельзя для обычных логинов почты на yandex.ru. А после создания цифрового логина его можно сделать алиасом другого, основного ящика http://help.yandex.ru/pdd/additional/mailbox-alias.xml
На Яндекс.Почте невозможно зарегистрировать логин, начинающийся с цифр. Логин, состоящий только из цифр, теперь можно зарегистрировать, но только если эти цифры — номер телефона, и человек, желающий получить такой логин, владеет этим телефонным номером. Так что не беспокойтесь, другого такого логина быть не может.
Возможно, Вы используете масштабирование, поэтому крестик «не влезает» в экран и Вы его не видите. Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли у Вас?
Сейчас всё в норме. А тогда я не мог войти даже в почту. Сказка про Бонифация мне всегда нравилась, когда ходил в детский сад. Но сейчас бы хотел читать в русском изложении - телефонном алиасе. Почтовые алиасы (или псевдонимы, синонимы) — это разные адреса, относящиеся к одному и тому же почтовому ящику.
Настойчиво прошу Вас удалить это предложение из моей почты - воспринимаю его как личное оскорбление (я инвалид 1 группы, не могу ходить и у меня нет и никогда не будет сотового телефона (а может быть в суд на Вас подать - сколько можно выиграть (у меня естьюридическое образование)
Тимофей, спасибо за внимание, но у меня ни какой реакции по Вашему алгоритму (будто ничего не нажимал). Для меня это серьёзно многие меня знают только по этому адресу, но это предложение меня настолько злит, что я не могу нормально работать с Яндекс почтой - занимает серьёзную часть экрана и как положено рекламе отвлекает внимание, вплоть до того, что я начал думать перейти в Google почту, только придётся заново связыватся с многими знакомыми, которые знают меня только по Яндекс почте,это займёт много времени
То есть Вы находитесь в Почте, она функционирует, но большую часть экрана занимает предложение о привязке номера? Если так, то одновременное нажатие кнопок Ctrl и 0, если Вы используете масштабирование, привело бы экран в состояние по умолчанию и Вы бы увидели в верхнем правом углу крестик, на который нужно нажать, чтобы закрыть баннер о телефонном логине.
Вот висит теперь окно с этим предложением и ничего не могу сделать, полстаницы занимает. Как отклонить это предложение?? Как???? Если я не хочу этого, а мне навязывают. Пора на гугл почту переходить!!!!! Гланое, что окно висит и закрыть его нельзя! Как убрать то его??
Уточните, пожалуйста: Вы находитесь в Почте, но при этом сверху баннер с предложением о создании телефонного логина? Сверху справа от этого предложения должен быть крестик, нажав на который предложение можно закрыть. Если Вы не видите этого крестика, возможно, что у Вас изменено масштабирование экрана. Чтобы сбросить масштаб и вызвать появление крестика, Вам нужно одновременно зажать на клавиатуре кнопки Ctrl и 0.
Если же проблема не в этом или у Вас что-то не получается, сообщите мне об этом, пожалуйста.
Недавно моей почте на Яндексе исполнилось 3 года. Теперь хочу (ОЧЕНЬ) попрощаться с вами из-за навязчивого предложения "ваш телефон@yandex.ru", из-за которого не могу ознакомиться с содержимым своей почты
На Яндекс перестаёт приходить даже тот спам, что «на грани», если Вы активно пользуетесь этой самой Яндекс.Почтой и сообщаете ей, какие письма на Ваш взгляд являются спамом. Для этого нужно всё неугодное отмечать кнопкой «Это спам», чтобы персональные фильтры Спамообороны учились для Вашего почтового ящика, а также запоминали новые виды спама для обучения глобального.
Если же Вы заходите в Яндекс.Почту редко, то туда могут просачиваться полу-легальные рассылки, которые не совсем спам, но может быть назойливым, соглашусь. 99% спама отсекается совсем, не доходит даже до папки «Спам» Вашего ящика, не говоря уже о «Входящих». Остаются только вот такие полу-легальные рассылки, в которых до конца нет уверенности, хочет получать их пользователь или нет.
Да не хочу я заводить ящик с номером телефона и тем более не хочу использовать этот бред, меня вполне устраивало старое наименование ящика, верните как было, уберите рекламу и дайте нормально воспользоваться ящиком.
На данный момент у нас наблюдаются проблемы с авторизацией, пожалуйста, примите наши извинения, мы постараемся в максимально короткие сроки их устранить. Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения – получится ли тогда убрать эту картинку?
Какой крестик, нет никакого крестика в верхнем правом углу при нажатии той комбинации что вы сказали и вообще ничего не происходит. Я понимаю, что эту опцию можно не использовать, но из-за этой опции у вас, как вы сами сказали, проблемы с авторизацией, а день сейчас рабочий и многие люди почтой по работе пользуются.
В районе 12 часов, тоже не мог зайти на почту. После небольшого шума поднятого здесь проблему убрали, сейчас могу свободно заходить на почту безо всякой РЕКЛАМЫ с предложением завести почту с номером мобильного. Но у других такая проблема возникает и сейчас, что наводит на мысль - хотят не мытьём, так катаньем заставить народ подключить новую почту. Не делает чести Яндексу.
Бля! - какого хера случилось с Яндекс-почтой?!? Этот идиотский совет: "как мне засветить своё мобило" мне не в хуй не впился, за то теперь я не могу войти в почту как обычно!!! вам-бы за такие обновления, руки повыдёргивать по самую жопу!!!, - будьте вы прокляты, програмисты Яндекс-почты!!! долбоёбы!!! ...
Я понимаю, что Вас может какая-то функция расстроить или категорически не подойти, но давайте будем придерживаться светского тона общения, пожалуйста, без обсценной лексики – это же публичная страница.
Мы приносим свои извинения за временные неудобства и уже занимаемся устранением проблем с авторизацией. Подждите немного, пожалуйста, скоро почта вернется в строй.
Если речь идёт именно о добавлении номера, а не о добавлении почтового адреса, скорее всего, Вы не до конца подтвердили владение номером. Зайдите на страницу https://phone-passport.yandex.ru и подтвердите владение телефоном, введя одновременно пароль и код, пришедший в SMS.
Кроме того, раз в полгода или год Яндексу нужно удостовериться, что за прошедшее время Вы не поменяли номер телефона, и старый, указанный в настройках аккаунта, всё ещё актуален.
Друзья, я - один из ваших давних пользователей, эккаунту уже больше 10 лет. Не знаю, что вы там сейчас химичите с почтой, но в последнее время с ней стали происходить странные вещи (об этом ниже). Сегодня же произошла просто катастрофа!
Дело в том, что моя почта вся разложена по папкам. Зайдя сегодня в ящик, я не обнаружила часть этих папок. Их просто нет, как нет и писем, в них лежавших. Я просто в шоке. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
На этом фоне прошлые недоразумения кажутся мелочью. И тем не менее. Такая странность появилась - исчезают письма. Ситуация: я вижу письмо во входящих с домашнего компа. Открываю, читаю, решаю ответить позднее с работы. Прихожу на работу, захожу в Яндекс - пиьсма не вижу!!! Перекапываю все - удаленные, спам, другие папки. Включаю поиск, сортировки. НИЧЕГО. Письмо найти так и не удалось. Эта ситуация повторялась уже дважды.
Судя по информации от моих коллег, в Вашем случае произошёл взлом почтового ящика, то есть кто-то посторонний получил доступ к ящику и стал удалять письма. Увидеть последние 2000 операций, производимых в Вашем почтовом ящике за прошедшую неделю, можно на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/journal — на каждый день можно кликнуть, чтобы развернуть более подробные данные.
Мы со своей стороны предпринимаем все возможные меры по защите почтовых ящиков от взлома: серверы Яндекса защищены, мы шифруем соединение от компьютеров пользователей до наших серверов, чтобы перехватить информацию нельзя было, стараемся предупреждать пользователей о мошенничестве.
К сожалению, без бдительности со стороны самого пользователя иногда все наши меры защиты становятся неэффективными. Например, если Вы давно не проверяли компьютер на наличие вирусов или же были неосторожны и ввели пароль от своего почтового ящика на каком-то небезопасном сайте, не на Яндексе.
Если из Вашего ящика были удалены письма, проверьте, пожалуйста, нет ли их в папке «Удалённые». Если они там, выделите их галочками и воспользуйтесь ссылкой «переложить в папку», чтобы вернуть письма во «Входящие».
К сожалению, если писем в папке «Удалённые» нет, мы никак не сможем восстановить их.
Нам очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с такой неприятностью!
спасибо за ответ. Да, похоже, это действительно взлом. Я уже нашла в отчетах заходы в мою почту из Таджикистана, друзья пробили IP-адрес - да, на нем действительно числятся разные гадости. Зачем они это делают? Ищут пароли от чего-нибудь денежного? Обидно, поскольку антивирус у меня свежий, и я всегда аккуратно отношусь к паролям и не ввожу их где попало.
Длина обусловлена тем, что логин и пароль на Яндексе используется в очень разных протоколах и на очень разных серверах, каждый из которых в разное время накладывал на пароль свои ограничения. Мы постараемся изменить ограничения, как только убедимся, что ничего не сломается. Об этом, скорее всего, будет новость в одном из блогов или в истории изменений, которая показывается в веб-интерфейсе Яндекс.Почты под кнопкой в виде шестерёнки.
идея гадость очень низкой пробы, пока жду, надеюсь, но настрой уйти в другую почту, клиентов очень жаль, заново наводить, у них мой Яндекс адрес, клиентов подбирал годами, у глупых людей всё просто, не понимают по своей не далекости, что мне нужна моя почта с моим адресом, который у клиентов
Идея интересная. При необходимости воспользуюсь. Но как убрать в списке писем панель с предложением вверху? А то уже немного раздражает - показали раз... два... три.. Хватит. Или пока не соглашусь - будут занимать место на экране?
Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре (если у Вас включено масштабирование экрана) и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли таким образом у Вас убрать предложение?
Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре (если у Вас включено масштабирование экрана) и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли таким образом у Вас убрать предложение?
Попробуйте, пожалуйста, одновременно зажать кнопки Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре (если у Вас включено масштабирование экрана) и затем нажмите на крестик в верхнем правом углу предложения. Получится ли таким образом у Вас убрать предложение?
Прошу прощения, что отвечаю с такой большой задержкой.
Один номер (первый добавленный) является основным, ополнительные номера Вы можете добавить и использовать в различных сервисах и приложениях Яндекса. Добавить их можно на странице Я.Паспорта Номер телефона .
Вот об этом я и говорил. Т.е. я могу быть владельцем нескольких номеров, но ящики с этими номерами при этом не будут моими, если кто то уже занял такой номер когдато, даже при условии что он не может подтвердить владение таким ящиком.
я например чичас не готов потключать алиас в виде номера телефона, а команда Уандекса не поставило кнопочку что закрыть на пол страницы эту г##### рекламу алиаса.И каждый раз приходится изворачиваться шоб почитать почту. а вообще думаю о смене почтового сервиса, Яндекс последнее время не отдаёт отчёта в своих действиях -пример введите в картинках запрос "зелёная кружка" , а скоко вируса лезет с сылок предложенных Яндексом при поиске на мобильных устройствах.
Не лучшая идея вводить телефонный номер. Если мыло ломанут, то много чего о Вас злоумышленники могут узнать, потом через мобильник разводить будут. Уважаемые администраторы и разработчики Яндекса, пожалуйста, сделайте возможность, чтоб рекламу этой услуги можно было из почты убрать, а то блочить её средствами браузера не очень хорошо.
Если взломщики получат доступ к почтовому ящику, они и так узнаю очень много личной информации, ведь на почту приходят уведомления от многих очень важных сайтов. И номер телефона — самое меньшее и невинное из того, что можно узнать.
Просто узнать номер мобильного телефона — не опасно, пока сам телефон находится у Вас в руках. Отвязать номер телефона тоже нельзя, не получив доступ к самому телефону. Таким образом телефон становится наилучшим средством возвращения ящика, если доступ был по каким-то причинам потерян.
А у меня после добавления этого нового адреса для почты перестали приходить уведомления о действии моих друзей на Яру. Знала бы, ни за что не стала бы этого делать. Пусть уж была бы смешная почта, чем то, что я сделала. И скорее всего теперь уже ничего не исправят, также как не исправили вкладку видео, которую на моей странице теперь не вернуть. Зачем так делать-то? Хоть бы уж предупреждали людей о последствиях.
Мария, данная проблема и новый адрес не связаны между собой! Увы, на данный момент действительно существует проблема с почтовыми уведомлениями Я.Ру, наши разработчики уже занимаются решением проблемы и вскоре всё будет в порядке, оповещения о записях и комментариях вновь начнут приходить. Приносим свои извинения за эти неудобства!
Что касается вкладки Видео – пожалуйста, опишите подробнее, где именно располагалась вкладка и что с ней произошло? Вы писали в службу поддержки?
Спасибо за разъяснение, просто у меня эти события совпали.
Про проблему с вкладкой "видео" я писала в обратную связь и мне ответили, что занимаются этим. Но прошло много времени и ничего не изменилось. Письмо с ответом от Яндекса я сейчас не нашла в своих письмах.
Проблема в том, что раньше на странице моего видео была функция - "для всех - для друзей - только для меня". Я в то время выбрала - только для меня. Но потом мне понадобилось вернуть - "для всех", но я такой кнопки уже не обнаружила. Она просто исчезла из сервиса Яру. Теперь на моей странице вкладку - "видео" вижу только я одна.
Спасибо за подробное описание, действительно, я нашел от Вас старое письмо по этой жалобе. Я направил обращение моей коллеге, в ближайшее время он с Вами свяжется по поводу этой вкладки или же я напишу Вам здесь.
здравствуйте не знаю что у вас за система но начинаю писать письма и на майл ру и на яндексе не могу отослать письма сразу же приходить что письмо не доставлено уандехом и так далее почему я не могу отправить письма? ответьте
хахах реклама вообще суперская))) и иедя сама замечательная)! но хотелось бы тоже чтобы смс-ки приходили на телефон , когда заходят на почту и меняют пароль или изменения другие на почте , вдруг взломают))B-)
Убрать эти адреса нельзя – это алиасы, они совершенно безобидны и даже необходимы для сохранения Вашего логина, а также не отображаются на страницах почты, если Вы не нажимаете кнопки выбора алиаса при написании письма. То есть Вы можете ими просто не пользоваться.
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Давайте попробуем разобраться ещё раз. Видимо, Вы регистрировали новый адрес, этого делать не нужно, чтобы воспользоваться телефонным логином. Нужно в уже существующем Вашем ящике на странице привязки номера указать Ваш номер мобильного, подтвердить владение им и переключить ползунок у подтвержденного номера в положение «Вкл. использовать дополнительный логин».
После этого в настройках у Вас будет возможность использовать телефонный логин. Попробуйте, пожалуйста, и сообщите мне, всё ли получилось.
Звучит всё красиво. Но есть большая дыра в безопасности.
Допустим, вы всем раздаёте свой цифровой адрес. А потом теряете этот номер телефона (причин бывает много). Через пол года сотовый оператор даёт этот номер другому человеку, он регистрирует его на Яндексе.
И вуаля - все письма от ваших знакомых идут ему ))))))
Я подтверждала номер в настройках, потом недели две им не пользовалась, а потом возникла ситуация, когда было необходимо дать адрес электронной почты для отправки письма и я дала с телефоном - он на слух проще. Когда попыталась войти, чтобы прочитать письмо - тут-то в Яндексе и выскочило окно с информацией, что логин не может начинаться с цифры. Попробую разобраться поэтапно. Спасибо большое за информацию.
Вы подразумеваете смс-уведомления? Если да, то нужно узнать специальный номер уведомлений у Вашего оператора мобильной связи и создать правило, которое бы высылало уведомление на указанный адрес, чтобы оповещение о письмо приходило в виде смс на Ваш телефон.
Если у Вас возникнут вопросы или сложности, то смело сообщайте об этом в комментарии мне!
Скажите, пожалуйста, а можно ли отказаться от очень навязчивого предложения завести новый адрес по номеру телефона? Очень раздражает!!!
Я это так понимаю: дело это добровольное, мне предложили, и я либо отказалась, либо согласилась -- всё! Тут же измором берут. Вот и висит это "предложение" в самом верху страницы. Не хотелось бы отказываться от ящика, но, если так навязчиво будут "предлагаться" новинки, то, к сожалению, придётся завести себе другой ящик.((
Эта услуга действует уже достаточно,что бы оценить-насколько всё безопасно в плане,того что сим карты умеют клонировать. Может быть поэтому я из-за паранойи яндекса не смог изменить номер телефона в настройках, ведь что бы переименовать/дописать свой аккаунт нужно.что бы этот телефон был привязан и всегда был с собой. Теперь я еще больше неуверен-что такая операция будет оправдана.Особенно тем у кого номер красивый. Хотя бы потому,что в сети хакеры не прекратили свое существование.
Schmakovjyrij@yandex.ru В феврале пришло письмо от Анатолия с вложением в BADOO месяц не могу прочитать. Вошел в Яндекс почту, вошел в Баду , апрочитать письмо нигде НЕЛЬЗЯ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ такая возможность ни в одной из этих программ. Письмо как лежало в почте так и лежит. Ни программы не совмещаются, ни письмо не передаётся в другую программу, и нигде нет указания как это сделать. С Е Р В И С В А Ш П Р Я М О Г И Г А Н Т С К И Й Ф А Л....!!!
Уточните, пожалуйста, Вы не можете в письме перейти по ссылке или открыть скаченный файл? Попробуйте, пожалуйста, это сделать в другом браузере. Если не получится, то опишите подробнее проблему, приложив проблемное письмо в обращение к службе поддержки. Спасибо!
Я уже отвечал на подобный комментарий в этом посте – чтобы иметь возможность отправлять письма с цифрового алиаса городского номера, сначала необходимо номер верифицировать. На мобильных это можно сделать с помощью смс, а вот городские телефоны, увы, не имеют пока подобной возможности.
А вот и нет, несколько раз пыталась. Семизначный просто не дает, а было бы клево. Даже если ставишь впереди код города, и с восьмеркой, и с семеркой, и с плюс семь впереди, не приходит смс-ка. В принципе мне друзья пытались и раньше смс отправить, не проходило через городской номер, только через федеральный.
На семизначный номер уже какое-то время и позвонить нельзя, только с указанием кода города. Что уж говорить про SMS. Попробуйте указать номер в федеральном формате на странице https://phone-passport.yandex.ru/phones. Если это не поможет, сообщите нам, пожалуйста.
Теперь постоянно, когда я отправля письма, они отправляются не с neznajka@ya.ru, а с телефон@ya.ru! И что самое идиотское, даже если мне письмо пришло на neznajka@ya.ru, то ответ - всё равно с "телефона"!
Залезал в настройки, ставил почту по умолчанию neznajka@ya.ru - no penis, всё равно всё возвращается на круги своя!
Как мне убрать это идиотское нововведение, от которого практически никакой пользы?!
У меня из почты исчезли входящие и отправленные письма, их было очень много, в основном письма по работе, помогите пожалуйста настроить почту, что бы входящие и отправленные всегда были в почте, и подскажите как вернуть эти письма?
Вы можете вернуть письма только если они ещё есть в папке "Удаленные" – их можно выделить галочками и нажать вверху справа кнопку "Переложить в папку", выбрать "Входящие" или "Отправленные" соответственно.
Пользуетесь ли Вы почтовой программой или сборщиками? Именно они могли стать причиной пропажи писем. Если же не пользуетесь, то обязательно проверьте журнал посещений и, при обнаружении постронних IP-адресов, незамедлительно смените пароль, ответ на котрольный вопрос и проверьте компьютер несколькими антивирусами, чтобы избежать подобной ситуации в будущем.