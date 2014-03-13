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Яндекс.Почта разложила письма по полочкам

Чтобы быстро находить письма, вам больше не обязательно вспоминать их содержание, ключевые слова и даты.

Благодаря технологии Маркер, о которой мы уже рассказывали, Яндекс.Почта научилась разделять письма на несколько типов: письма от людей, от скидочных сервисов, уведомления от социальных сетей, авиабилеты, брони гостиниц и другие.

Теперь мы упрощаем поиск таких писем: достаточно выбрать тип в папке Входящие, и все нужные письма окажутся перед вами.


Это незаменимая возможность, если вы хотите, например, быстро найти билет или бронь гостиницы, скачать фотографию из письма или воспользоваться скидкой на абонемент в фитнес-клуб.
173 комментария
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dkpugachev
28 января 2016, 00:38

Когда это будет внедрено?

А то я не вижу изменений у себя... может что-то делаю не корректно?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Дмитрий, данная опция уже доступна всем пользователям Яндекс.Почты. Уточните, пожалуйста, у Вас на странице писем нет такой возможности? Если нет, то прикрепите к ответному мне комментарию скриншот, иллюстрирующий неактивное выпадающее меню с этой опцией.

Также проверьте, пожалуйста, повторяется ли проблема и в других браузерах.

krasnoperx
28 января 2016, 00:38

Все работает отлично

rfergf2014
28 января 2016, 00:38

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tyiu2015
28 января 2016, 00:38

)))

fnjgjmhjk
28 января 2016, 00:38

О консультациях по туризму.

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graff25
28 января 2016, 00:38

Самая прогрессивная почта

goshikvia
28 января 2016, 00:38

Стиль меток был удобнее и лучше старый вариант. т.к.

1.  Видно было без наведения кол-во меток

2. Видно было полное название. А если метки отличаются только последними буквами то сейчас ихт не видно. Например метки "прочитал", "прочитаю", "прочитай" - сейчас будет показываться "прочита...". И приходится лишний раз наводить курсор.

3. Несколько дней назад появился баг - когда пишу письмо, в поле "Кому" раньше можно было начать писать фамилию кому хочу отправить и почта выдавала сразу эл. адрес. Теперь же приходится полностью вручную вводить емейл

Е.
28 января 2016, 00:38
Добрый день.
1
2
Спасибо, будем чинить.

3. Воспроизводится регулярно?
goshikvia
28 января 2016, 00:38

1 и 2 - вернули как было буквально на следующий день после комментария. Спасибо :)

3. В тех поддержке написали что это из-за того что в адресной книге более 10 тыс чел.

Вопрос: это будет исправлено в ближайшее время или надо теперь лезть в адр. книгу и удалять пачками тех кто туда случайно (на автомате) попал?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

На данный момент исправления мы не можем гарантировать – я бы порекомендовал Вам удалить неиспользуемые/случайные контакты, чтобы саджест адреса при написании письма срабатывал корректно.

Но я непременно сообщу разработчикам о неудобствах для пользователей с Адресной Книгой в более чем 10 тысяч контактов. Спасибо!

goshikvia
28 января 2016, 00:38

Спасибо :)

Вячеслав Смирнов
28 января 2016, 00:38

Уважаемые разработчики ,не совсем лаконично и правильно оформлено  и можно сказать утеряно в интерфейсе путь к непрочитанным письмам,в старой версии все было понятнее,а щас галочка невзрачная...:-(

KoKosov
28 января 2016, 00:38
Спасибо за то, что воплотили мою "хотелку", озвученную где-то тут в комментах ;)

Вот только уведомления от роботов ни в одну из этих категорий не попадают, кроме как просто во "входящие".
А "билеты-гостиницы-скидки" можно же сразу отправлять в спам, зачем они там?
Это меню должно выглядеть как:
- Люди
- Соцсети
- Автоматические уведомления об ответах, комментариях, событиях
- Подписки
Всё остальное в спам.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Каждый пользователь сам решает, что для него спам. Вряд ли можно назвать электронный билет на перелёт спамом, за него деньги заплачены.

Но если какие-то письма Вы считаете спамом, смело жмите кнопку «Это спам», чтобы спамооборона запомнила это и скорректировала персональные фильтры на будущее.

KoKosov
28 января 2016, 00:38
Я в курсе про кнопку "спам", но я же не про это писал.
Не думаю, что многие ежедневно получают действительно нужную им почту на темы "билеты-гостиницы-скидки". А вот уведомления от роботов - о комментах и ответах в блогах и форумах, подтверждения каких-то действий, автоуведомления о событиях и т.д. - они могут приходить десятками в день. Многие подписаны на какие-либо рассылки. И для всего этого почему-то рубрики не предусмотрено.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Возможно, Вы не совсем поняли. То что описывается в посте — это не сортировка по теме. Это выделение именно по типу письма. То есть если Вы получили письмо от авиакомпании, внутри которого электронный билет, то Яндекс.Почты поставит на него тип «билет». Если пришло письмо с реквизитами о забронированном номере в гостинице, то будет присвоен соответствующий тип.

Яндекс.Почта ранее рассказывала про типы писем и технологию, которая для этого применяется:

http://mail-blog.ya.ru/15723

http://habrahabr.ru/company/yandex/blog/184788/

http://mail-blog.ya.ru/18807

В будущем, возможно, мы дадим возможность совершать автоматические действия на основе этой сортировки по типу писем.

KoKosov
28 января 2016, 00:38
Это вы не совсем поняли. Перечитайте ещё раз мой предыдущий коммент внимательнее.
Зачем нужна сортировка по типам писем, которые встречаются в почте 1-2 раза в год, и не вводить при этом типы писем, которые встречаются 10-50 раз в день?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

А каких типов, на Ваш взгляд, не хватает? Какую явную группу писем Вы бы выделили в дополнение к перечисленным на картинке?

KoKosov
28 января 2016, 00:38
Я же всё уже написал выше!
Подавляющее большинство полезных писем - это уведомления от роботов. И они никак не попадают ни в одну из ныне существующих категорий.

- Уведомления с форумов
- Уведомления с блогов
- Запросы подтверждения
- Отчёты об операциях
и т.д.
Это 99% полезного содержимого почты.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38
Спасибо! Мы это учтём в будущем.
adsweets
28 января 2016, 00:38

Тимофей! Вы очень вежливо обещаете всем все учесть в будущем. Но все-все-все учесть ведь невозможно и всем угодить.

Почему бы не сделать как в evernote голосование за улучшения и нововведения - на отдельной странице люди вносят свои конкретные предложения что-то добавить-исправить-улучшить. И чем больше народу за них проголосует - те улучшения делаются в первую очередь.

Демократично и наглядно будет.

 

(love)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Конечно, я всё передаю своим коллегам и мы ежемесячно собираем статистику, и, опираясь на общие планы сервиса, стараемся учесть пожелания пользователей. Всем угодить действительно невозможно, увы, но мы всегда слышим пользователя.

Спасибо за предложение по странице, сейчас же отправлю его своим коллегам!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38
Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под отчётами об операциях и запросами подтверждения?
KoKosov
28 января 2016, 00:38
Например автоматические письма-напоминания о необходимости пополнить счёт (провайдера, например), уведомления о том, что деньги успешно начислены.
При регистрации где-либо письма с просьбой, обычно, пройти по данной ссылке для подтверждения, что это именно я регистрировался.
То есть, уведомления не о том, что кто-то что-то мне ответил, а о том, что делал я сам.
adsweets
28 января 2016, 00:38

(+1)

m140168
28 января 2016, 00:38

Когда появятся эти фильтры в режиме оформления почты "Справа от списка писем?"
Также в этом оформлении хотелось бы иметь возможность делать отдельные кнопки папок, как это сделано в обычном оформлении, чтобы просматриваемое письмо быстро отправлять в эту папку.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Когда появятся, то мы обязательно сообщим об этом в блоге. Увы, заранее сообщать о подобных сроках я не могу.

Что касается переноса в папки, спасибо, передам Ваше предложение нашей команде. Спасибо!

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:38
Удобно, спасибо!
shuik
28 января 2016, 00:38

Спасибо за еще одну интересную фичу))

eugene20237
28 января 2016, 00:38

Интерфейс становится всё более и более отвратительным...

KlevanovaE
28 января 2016, 00:38

Раньше была функция : "Сортировать по авторам", куда делась? Очень нужна.

adsweets
28 января 2016, 00:38

да, очень нужно! и в мобильной почте тоже!(+1)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Посмотрите, пожалуйста, мой ответ к исходному комментарию.

В мобильной почте, увы, нет возможности ввести расширенные настройки показа, но мы возьмем на заметку Ваш комментарий! Спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Уточните, пожалуйста, Вы подразумеваете упорядочивание писем по отправителям в алфавитном порядке? Если да, то справа вверху в списке писем нужно нажать на «Упорядочить» и выбрать «По отправителю».

Val
28 января 2016, 00:38

А можно сделать так, чтобы нажимая на отправителя открывалось не само письмо, а отсортированный список только этого автора? И еще, новый поиск писем стал не очень удобным. Нет возможности поставить несколько галочек в поиске папок  и искать во всех папках

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Так можно сделать, если в списке писем Вы будете нажимать на иконку портрета отправителя письма. Что касается поиска, спасибо, я обязательно передам Ваши замечания нашей команде!

Val
28 января 2016, 00:38

Так как Вы предложили - не дейстует. Открывается отсортированный список по почтовому сервису Джаст клик и Сабскрайб, а это не то что хотелось бы.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Как именно не действует, уточните, пожалуйста? Нажатие на портрет не срабатывает или что-то не то открывается? Будет лучше, если Вы проиллюстрируете пошагово Ваши действия скриншотами.

Заранее спасибо за ответ!

Lavrov-Sergey
2 марта 2016, 10:27
Тимофей, служба поддержки,
А куда исчезло упорядочивание писем по отправителю в алфавитном порядке?

Вы ранее писали:
"Уточните, пожалуйста, Вы подразумеваете упорядочивание писем по отправителям в алфавитном порядке? Если да, то справа вверху в списке писем нужно нажать на «Упорядочить» и выбрать «По отправителю»."

Но сейчас в "Упорядочить" только: По дате/По теме/По размеру.
А в новом интерфейсе - вообще не нашёл возможности упорядочивания. Как мне быть? Нужно расфасовать 4000 писем по папкам. Раньше я это делал отсортировав по отправителям и вручную раскидывая по папкам. Вариант с упорядочиванием по теме не подходит - т.к. темы обычно разные.
alazik
16 марта 2016, 23:04
Lavrov-Sergey,
меня это тоже очень интересует, просто крылья обрезали.. я теперь даже не знаю как действовать.
Magic Box
8 августа 2016, 10:54
Lavrov-Sergey,
прошло прилично времени, но сортировку так и не вернули. Крайне неудобно стало пользоваться сортировкой((
viknaf
13 октября 2016, 20:12
Тимофей, служба поддержки,
Упорядочивание писем по отправителю не работает? Такую возможность вообще отключили???
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 16:26
Добрый день!

Попробуйте, нажать на аватарку отправителя в общем списке писем или открыть письмо, нажать на имя отправителя, а затем на "Переписка". Будет ли это удобно? Также Вы можете воспользоваться поиском с параметром "в поле Отправитель".
oksion
21 ноября 2016, 11:35
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте! В моём случае - когда на почту массово приходят письма от студентов нескольких групп - это неудобно категорически. Чтобы выделить из потока отчёты каждого отправителя (сгруппировать), в новой версии интерфейса вместо одного действия сортировки по отправителю / теме приходится пользоваться поиском по каждому отправителю...
Если возможно, пожалуйста, передайте разработчикам, что опция "Упорядочивание писем по отправителю" не перекрывается ни возможностью сортировки по папкам, ни возможностью создания цепочек. Лично я буду признательна за её возвращение! 
Обновлено 21 ноября 2016, 11:35
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:35
Благодарю Вас за пояснения. Передал Ваше пожелание разработчикам, спасибо!
maninroll
15 августа 2017, 11:58
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Прошло почти 9 месяцев. У кого-то уже родились дети, а вопрос с сортировкой по отправителю так и не решен. В чем сложность, поясните.
epmatveeva
15 августа 2017, 13:58
Поддерживаю! Ничего удобнее клика по полю заголовка еще не придумали :) Один клик - и список сортируется по этому столбцу. Хочешь - по дате, хочешь - по теме, по отправителю и пр. 
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2017, 18:48
Мы не анонсируем свои планы и сроки, касаемые реализации того или иного функционала. К сожалению, я не могу Вам сообщить что-то конкретное по этой задаче и давать обещания. Все предложения были переданы команде разработки, а возможности их исполнения зависят от множества факторов. В случае каких-либо изменений мы обязательно сообщим об этом здесь, в блоге.
AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:38
Яндекс.Почта с каждым днём становится всё красивее и удобнее :)
vertex112
28 января 2016, 00:38

Не уверен, что в тему, но. Можно ли сделать так, что бы переписка с какими то конкретными люди окрашивалась в заданный цвет. Другими словами присвоить контакту цвет.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Увы, именно цвет на данный момент нельзя выбрать. Спасибо за предложение, я передам его менеджерам!

Но Вы можете ставить на письма от определенных адресов метки – можно задавать им название и цвет. Вы можете создать правило, которое бы помечало письма от отправителя определенной цветной меткой или же сортировать письма вручную и просто перетягивать метку на письмо. 

pirrio
28 января 2016, 00:38

Здравствуйте.

У меня скорее на развитие пожелание.

Было-бы удобно в том случае, когда приходят письма со своих привязанных сторонних ящиков, чтобы они выделялись из общего потока (цветом, иконкой). Или в настройках добавить возможность маркировать входящие источники вручную.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Спасибо за предложение! На данный момент Вы можете найти собранные письма по клику на адрес под левой панелью папок. Кроме того, при настройке сборщика Вы можете указать условие, чтобы на собранные письма ставилась соответствующая метка, которой можно задать название и цвет

Попробуйте, это действительно удобно!

lyoksa
28 января 2016, 00:38

Ребят, привет.

Не по теме, но может поможете.

С недавних пор в Аутлуке появляется табличка с надписью: "Невозможно проверить сертификат, продолжить использовать сервер?" И кнопки да/нет. Как избавиться?

Спаибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Здравствуйте!

Напишите нам обращение, пожалуйста, в службу поддержки – это проблема достаточно распространенная, мы Вам вышлем необходимые инструкции, чтобы её ликвидировать.

lyoksa
28 января 2016, 00:38

Спасибо. Все исправилось)

Skorpion-555
28 января 2016, 00:38

1. Пришло письмо с файлом мне на почту. Яндекс.Браузере нажимаю кнопку "Посмотреть" - открывается просмотр файла. Нажимаю ссылку "скачать" - снова открывается просмотр файла. Где логика? Если я нажимаю "скачать", значит я не хочу смотреть, я хочу скачать.

 

2. Ссылка в почте "служба поддержки" выдает ошибку "Страница, которую вы читаете, не существует.": http://yadi.sk/d/jkN0o5plL8kVm

 

http://yadi.sk/d/jkN0o5plL8kVm

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Уточните, пожалуйста, ссылка «Служба поддержки» – это та, что находится в самом низу страницы Почты?

Что касается прикрепления файла, то так быть не должно, конечно. Уточните, пожалуйста, версию Вашего Я.Браузера, со всеми ли файлами повторяется такая ситуация и повторяется ли она и в других браузерах? Заранее благодарю за ответ, это позволит мне направить проблему на решение нашим специалистам. 

Skorpion-555
28 января 2016, 00:38

1. Да, именно та ссылка, что находится в самом низу.

2. Версия браузера: Версия 14.2.1700.12508 (a8b3e2c). В других браузерах такого не повторяется, только в Яндекс.Браузере. Такое происходит конктерно с Word файлами (по остальным файлам я не в курсе).

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Спасибо большое за информацию, мы всё проверим и исправим!

Если нам потребуется дополнительная информация, то я Вам здесь же и напишу.

Skorpion-555
28 января 2016, 00:38

И еще вопрос, как навсегда отключить новую версию почтового интерфейфа для Android? Ужасно неудобный и тормознутый интерфейс. Намного удобнее пользоваться либо полной версией либо "легкой версией".

Есть такая настройка? Именно навсегда, а не каждый раз при заходе в почту?

Спасибо за ответ!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38
 

Попробуйте, пожалуйста, в строке браузера написать https://mail.yandex.ru/lite/inbox – тогда будет отображаться прежняя Лёгкая версия интерфейса. Если Вы не будете чистить куки браузера, то прежняя версия будет открываться по умолчанию.

Doberm@n
28 января 2016, 00:38

Зачем из Контактов убрали возможность в телефонах указывать что это за телефон, домашний/сотовый, оператора, и.т.д....???((((( Очень неудобно!!!(((((((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Подобной возможности и не было в Адресной книге – Вы всегда можете добавлять несколько телефонов в Почтовую карточку контакта, набирая номер в поле «Добавить ещё телефон» и сохраняя изменения.

altimerev
28 января 2016, 00:38

как настроить вид почты ПО СВОЕМУ усмотрению?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Уточните, пожалуйста, а что именно Вы бы хотели настроить? Если речь об оформлении почты, то на данный момент самостоятельно что-то в нём изменить нельзя. Возможно, такая опция появится в будущем, но пока можно выбрать что-то из предложенных тем оформления. 

altimerev
28 января 2016, 00:38
:-) всё, вы ответили.
Nurlan
28 января 2016, 00:38

Спасибо за все нововведения. действительно становится намного проще работать с ЯП.

не могли бы вы сделать такую функцию. когда отправляешь ссылку на видео, чтоб появлялось изображение этого видеоролика

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Спасибо за интерес к Почте и предложение, я направлю его нашей команде Я.Почты на рассмотрение!

flashtuchka
28 января 2016, 00:38

дизайн интерфейса Яндекс-почты 

последнее обновление вида интерфейса и изменение дизайна кнопок меня не устраивает. не нравится и неудобно. 

как мне вернуть на место старый интерфейс, с доброй старой иконкой "красный крестик"  для удаления писем, вместо новой иконки удаления - "красный большой театр"? есть такие настройки, чтобы к нему вернуться? или установить свои, кастомные кнопки. тоже было бы хорошо. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Увы, на данный момент такой возможности нет.

Скажите, пожалуйста, чем именно не любо Вам изменение дизайна и кнопок? Я непременно передам Ваш отзыв нашим разработчикам.

rubra-ra
28 января 2016, 00:38

А куда делись папки? У меня пропали все папки, письма невозможно найти

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Ирина, попробуйте, пожалуйста, в левой панели папок нажать на значок стрелки у папки «Входящие»– папки должны развернуться.

Если не поможет, то сообщите мне об этом в ответном комментарии.

rubra-ra
28 января 2016, 00:38

Все получилось, всё нормально теперь. Спасибо большое!

sashenka88
28 января 2016, 00:38

Это очень хорошее и полезное обновление. Огромное спасибо. Стало очень удобно. При подготовке к путешествиб значительно упрощает поиск нужного письма.

Андрей Скрябин
28 января 2016, 00:38

что делать,я забыл пароль,а номер телефона потерял,и мне сказали что через мою почту кто то сидит(нужна помощь

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Андрей, если у Вас не получается восстановить пароль с помощью предложенной формы, то Вам нужно обратиться в службу поддержки Паспорта.

Мои коллеги постараются Вам помочь!

marinanik351
28 января 2016, 00:38

Здравствуйте! Быть может, удобства некоторые и имеются, но я их оценить не могу никак: переведя меня с моей почты 74.ru на яндекс.почта, причём ,не спрашивая, вы куда-то потеряли все мои контакты - ни одного адреса в памяти! О каких выгодах можно говорить? С сожалением. До свидания.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Марина, давайте попробуем разобраться в ситуации. Уточните, пожалуйста, в каком именно ящике и после каких действий пропали контакты?

Константин Хорин
28 января 2016, 00:38

Было бы здорово, если бы можно было как отсортировать прочитанные от непрочитанных писем.. Если эта функция уже есть, то до сих пор не понял как..?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Чтобы выбрать только непрочитанные письма, нужно у папки «Входящие» нажать на выделенное жирным шрифтом число – откроются только непрочитанные письма. 

leto-tol
28 января 2016, 00:38

У меня пропали папки архивов входящие и отправленные. Нахожу их в настройках , но они не активны. SOS!!! Как мне их активировать ? Там вся работа:-@

leto-tol
28 января 2016, 00:38

Работают только в легкой версии. Оооочень неудобно... приходится менять версии что бы посмотреть архив. Может есть кнопочки которые дают видимость архивов в новой версии?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38
Скорее всего, у Вас просто свернулся список папок. Попробуйте, пожалуйста, в полной версии нажать на стрелку рядом с папкой «Входящие» в левой панели папок – они должны появиться.
leto-tol
28 января 2016, 00:38

Ура!!!! ЗаработалА!!!! Тимофей, с-пасибо! ну чайник я.....

Alexandr Smirnov
28 января 2016, 00:38

Яндекс.Почта сделала очень удобно разложив письма по полочкам

AN-April
28 января 2016, 00:38

д.день! я теперь не могу пересылать полученные письма заинтересованным лицам. исчезла команда "переслать"  и "прикрепить файл". вчера еще было! это у меня только? или в связи с обновлениями? к кому обратиться?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Добрый день!

Скорее всего, Ваш браузер просто устарел и не поддерживает полную форму Почты, где эти опции доступны. Попробуйте, пожалуйста, обновить Ваш браузер или установить другой. Появятся ли тогда кнопки?

AN-April
28 января 2016, 00:38

спасибо, попробую. в принципе пересылка есть, но она не там, где я привыкла. было удобнее. Мне.

Богословская
28 января 2016, 00:38

Как убрать всплывающее меню в поиске писем?. Оно очень мешает, поскольку его приходится хакрвать стрелочкой, само оно н закрывается.

Кормилец Филипп
28 января 2016, 00:38

Действительно,хорошая функция:-)!!!Мне больше всего нравится именно Яндекс-Почта!!!Все очень удобно и быстро!!!

info@arenda-keys.ru
28 января 2016, 00:38

Подскажите как сделать так что бы письма от моей почты приходили c пометкой гостиница когда я высылаю гостям подтверждение о бронировании.

В спаравочнике яндекс регистрация гостиницы есть, 

Arenda-keys

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:38

Вышлите, пожалуйста, на адрес mail@support.yandex.ru примеры всех рассылаемых писем. Кроме того, на Вашем домене должны быть настроены SPF и DKIM

Николай
28 января 2016, 00:38

Пожалуйста, сделайте эти пункты меню опциональными. Они мешают переключаться между почтовыми ящиками.

info@samohodoff.ru
28 января 2016, 00:38

скажите, а как отключить эту штуку. ОЧЕНЬ неудобно стало. раньше ВСЕ письма валились мне в почту в порядке очереди, по времени сортировались. и именно это меня и устраивало. я их разгребал по мере поступления и НИЧЕГО не пропускал. теперь мне приходится постоянно переключаться между папкой ВХОДЯЩИЕ и папкой для сообщений ил соцсетей и это рельно неудобно

как валить всё В ОДНУ ПАПКУ?

kiselev.ee2015
28 января 2016, 00:38

Здравствуйте!

Подскажите решение проблемы - у меня настроена сортировка входящих и исходящих писем по папкам, но почему-то правило для исходящих сообщений не работает. После отправки они остаются в отправленных. Перенос в нужную паку возможен только в ручном режиме, при повторном использовании "применить правило".

tan.xtg
2 марта 2016, 14:35
Здравствуйте! Да нет кнопки для входящих писем,чтоб упорядочитьвсе письма "по отправителю." Есть -:о дате и по теме,а по отправителю не получается. Спасибо,может научите где тут кнопка...
Fon
8 августа 2016, 17:32
tan.xtg,
Способ есть но он вам не понравится ((( 


1. Воспользоваться поиском по ящику http://help.yandex.ru/mail/letter/search.xml . Нужно просто вписать нужный Вам адрес в строку поиска и нажать «Найти». При этом можно будет выбрать определенные папку и/или метки на письме и др. Подробнее о поиске по ящику можно почитать на страничке Яндекс.Помощи: https://yandex.ru/support/mail/letter/mail-search.xml .
2. Открыть письмо, кликнуть на адрес отправителя и нажать кнопку «Переписка». Таким образом будет произведен поиск по отправителю без необходимости искать, копировать и вставлять необходимый адрес. При этом будут доступны все возможности поиска по ящику. 
alazik
16 марта 2016, 23:08
Доброго вечера! Просто крылья обрезали.. я теперь даже не знаю как действовать. Раньше из папки отправленные раскидывал по нужным папкам соответствующие письма, отсортировав отправленные по отпровителю (или по адресату, сейчас не вспомню как точно было там). Теперь в выборе сортировок такого нет. Я честно говоря вообще не понимаю почему не реализовано автоматическое добавление отправленных писем в нужные папки. Мне например очень удобно, что бы письма и пришедшие от одного адресата и отправленные ему же, были в одной папки, что бы было удобно как бы посмотреть процесс переписки с ним. В почте гугла например письма вообще прилипают друг у другу и можно посмотреть переписку с одним адресатом вообще практически в виде чата, что не совсем удобно реализовано, но оно есть. А тут, ну ведь правилом без проблем можно добиться, что бы письмо при поступлении в ящик перекладывалось в нужную папку. Почему же нельзя сделать, что бы отправленные письма так же можно было бы правилом направить в нужную папку. А ещё бы хорошо, если они в той папке как-то можно было посмотреть подряд письма с одной темой. Грубо говоря открыв письмо, было видно дальше следующий ответ именно на это письмо и так далее. Может это трудно, ладно. Но был же хоть ручной способ более менее удобный, та сортировка, и убрали(( Верните пожалуйста!!!
tatochkazaharina.zaharina
26 марта 2016, 23:26
я завела преидущий свой почт ящик 3 года назад и пользовалась без проблем с вашими сраными нововведениями о которых не просила потеряла важную переписку задолбали своими обновлениями мне они не нужны вы их присылаете по 20 штук за день
Fon
8 августа 2016, 17:29
Удалением сортировки по отправителю, просто убили!   Теперь как "20 лет назад" либо copy paste в поиск, либо сначала проваливаюсь в тело письма, потом проваливаюсь в контакт, и только потом в переписку с контактом, причем если это не контакт, тогда снова копипасте!!!! Слов нет, один мат.. Перечеркнули этим изменением всё!!!! И молчат как в танке. Уверен я не один такой!!!
k-b-g
26 августа 2016, 16:10
Fon,
Согласен! И, да, Вы не один такой. Не понимаю, кому эта функция мешала? Реально удобно с ней работать. Но важно чтобы при упорядочению по контактам не слетал контакт на котором был курсор. То есть получил я письмо, нажал упорядочить по контактам и увидел все письма от этого контакта списком отсортированные по дате. Это работает в оутлук, неужели это так сложно сделать в яндексе?
uzgeozem-2007
16 сентября 2016, 00:02
почту сделали отвратительную, мало своих проблем в работе так теперь и почта добавилась, "большое спасибо"
uzgeozem-2007
16 сентября 2016, 00:09
uzgeozem-2007,
А не можете мне сделать почту как было, а то я уже пожалела что я на яндексе, сколько лет была довольна яндексом, зачем так сделали, я же не просила, теперь голова раскалывается.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:42
Добрый день!
Есть ли что-то конкретное, что вызывает головную боль?
SOKOL87
22 сентября 2016, 07:34
Верните сортировку по отправителю  ! ! ! 
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:55
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться советом ниже https://yandex.ru/blog/mail/19146/57ee7cb7ccb9760017cf4c4b .
conradkurze
23 сентября 2016, 21:22
Просьба пожалуйста вернуть вроде бы простейшую функцию сортировки писем в папке входящие "По отправителю". Раньше сортировка 500 писем занимала у меня около получаса. С текущей системой последний раз на 200 убил больше часа. Теперь даже не берусь, просто роюсь в общей куче.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:54
Добрый день!
Вы можете просто нажать на аватарку отправителя в строке с письмом - тогда появятся все письма от одного адресата.
conradkurze
1 октября 2016, 15:08
Тимофей, служба поддержки,

Спасибо, работает. Хотя и не так удобно, как сортировка...
Впрочем, я уже сортирую через почтовый клиент.

pronin.vg
8 января 2017, 02:46
conradkurze,
Прошще перейти на майл.ру у них все "по человечески" правда уведомить все придется, но это стоит того!!!  Или настроить сбор писем из яндекса в майл. Я так и сделал, и сейчас сортирую как хочу! Ну или как вы, через клиента. Верните сортировку  и  позвольте нам решать как упорядочить свою переписку. 
idv-ug
9 октября 2016, 16:11
ДД! У меня нет таких пунктов!
Тимофей, служба поддержки
25 октября 2016, 18:06
Добрый день!
Скажите, а о каких пунктах идет речь? Вы говорите о типах писем, что описаны в статье? 
idv-ug
9 октября 2016, 16:26
Хочу добавить, что функция "Создать правило" не работает! Создаешь правило для всех писем этого отправителя на удаление! А они тут как тут! Бессмертные наверно!
Тимофей, служба поддержки
25 октября 2016, 18:18
Добрый вечер!
Непорядок, давайте во всем разберемся. Пришлите, пожалуйста, нам свойства бессмертного письма через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/sup-filters.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). Найдем его слабое место.
uborschik7
25 октября 2016, 03:45
Раньше, когда можно было к примеру упорядочить по отправителю, было удобнее. Вот как сейчас быстро избавиться от писем с конкретного адреса?! По ушлепски сделали! Дебилы! Зачем было убирать сортировку по дате или отправителю? Что у меня сейчас в меню? "Все письма" и "Люди"! И... Листай тысячу писем что бы подчистить конкретную переписку? Или найти письмо с логином и паролем какого то форума? Или всю переписку с каким либо сервисом? ПО УШЛЕПСКИ!!!
Тимофей, служба поддержки
15 ноября 2016, 17:55
По отправителю сейчас можно упорядочить письма, задав нужный адрес в поисковом запросе поиску по Почте, либо нажав на аватарку отправителя в списке писем - увидите список всех писем от данного отправителя. Возможно, такой способ будет удобен? Кроме того, избавиться от писем с конкретного адреса можно при помощи правил обработки писем. Если этот вариант Вам интересен, то я могу рассказать подробнее, как это сделать.
mog@sklad777.ru
5 декабря 2016, 10:12
как сортировать по дате письма как раньше????????????????????????????????????????????????????? куда делась эта опция?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2016, 13:01
Добрый день!
Сейчас Вы можете воспользоваться полосой прокрутки по месяцам, она находится внизу страницы, или же поиском по письмам по определенным датам. 
mog@sklad777.ru
5 декабря 2016, 13:15
Тимофей, служба поддержки,
подскажите , А ПО ДНЯМ НЕ КАК НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬ? У МЕНЯ МНОГО ОТПРАВЛЕННЫХ СООБЩЕНИЙ И ПРИХОДИТСЯ ЛИСТАТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО ДО НАЧАЛА МЕСЯЦА, и как сделать поиск письма по определенной дате
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2016, 16:28
Добрый вечер!
Увы, не вернуть. Попробуйте, пожалуйста, поставить курсор в поисковую строку, нажать на стрелку вниз в этой строке и выбрать нужную дату и папку. Будет ли это удобно? 
mog@sklad777.ru
6 декабря 2016, 08:16
Тимофей, служба поддержки,
К сожалению не получается, очень жаль(((  А не как нельзя вернуть прежнюю версию?
Тимофей, служба поддержки
7 декабря 2016, 16:56
Не могли бы Вы подробнее описать, что именно у Вас не получилось? Опишите свои действия по шагам, пожалуйста. Это поможет мне понять, как я могу Вам помочь. Прежнюю версию вернуть нельзя, как я уже говорил ранее.
pronin.vg
8 января 2017, 02:48
mog@sklad777.ru,
 открываешь ящик на майле, настраиваешь сбор писем с яндекса и сортируешь как хочешь :)
pronin.vg
8 января 2017, 02:38
Это все хорошо но бесполезно... Как отсортировать письма по отправителю? Все письма,  просто по алфавиту?  Включая людей, и всех остальных одним списком? Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:19
Добрый день!
Вы можете просто нажать на аватарку отправителя (эта функция работает только в некоторых видах Почты) или же открыть письмо от него, нажать на имя - Переписка, чтобы отсортировать письма по отправителю. Сортировки по алфавиту сейчас в Почте нет. Расскажите, чем была бы удобна такая функция? 
panina.alexa
21 апреля 2017, 14:32
Тимофей, служба поддержки,
пожалуйста, верните эту функцию, она очень нужна! так проще искать письма от нужного адресата. И чистить почту удобнее.
postmaster@linkor.su
6 февраля 2017, 09:31
ну жесть, ребята. Сортировка писем отсутствует как вид! Вы могли спрятать эту функцию в настройки, но зачем совсем убирать? Пример: приходят письма из магазина о заказах. Первое письмо о том что заказ сделан, второе что отправлен, третье что выполнен. Если бы отсортировать по теме по алфавиту, сразу видно, в каком состоянии какой заказ. Сейчас это просто невозможно. Я прямо вижу как вы присели на собрании и обсуждаете, что сортировка никому никогда не пригодится. Так вот вы не правы
postmaster@linkor.su
6 февраля 2017, 09:39
а в принципе можете ничего не менять, настроил сборщик в майл.ру, там все работает
Тимофей, служба поддержки
6 февраля 2017, 15:48
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, Вы пробовали воспользоваться группировкой писем по теме? Тогда все письма от магазина были бы в одной цепочке. 
postmaster@linkor.su
6 февраля 2017, 19:50
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо за внимание, но эта функция в моем случае бесполезна - темы писем содержат разные номера заказов, магазин один, а заказов сотни. Ситуация весьма специфическая, но это один из случаев когда банальная алфавитная сортировка незаменима, а ее нет
Обновлено 6 февраля 2017, 19:51
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:05
Сейчас такая возможность сортировки реализована через поиск по письмам. Попробуйте, пожалуйста, ввести нужный адрес в поиске, чтобы увидеть все письма от магазина. Ваше пожелание я услышал, передам его разработчикам, спасибо!
panina.alexa
21 апреля 2017, 14:33
Тимофей, служба поддержки,
пожалуйста, верните как было
mmv.17
17 февраля 2017, 20:04
КАК НАСТРОИТЬ ПОЧТУ ПО АДРЕСАТАМ? САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОРТИРОВКИ.. СДЕЛАЙТЕ,
 БУДЕТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ....
Обновлено 17 февраля 2017, 20:07
Тимофей, служба поддержки
17 февраля 2017, 20:14
Добрый вечер!
Поясните, пожалуйста, что именно имеется в виду "по адресатам"? 
mmv.17
17 февраля 2017, 20:50
Извините , не разобрался. нужно нажать на иконку адресата и будут все их письма для удаления или сортировки...
vipernk
2 марта 2017, 17:14
Здравствуйте! а как удалить накопившиеся письма от одного отправителя?

Тимофей, служба поддержки
3 марта 2017, 16:57
Добрый день!
Могу Вам порекомендовать воспользоваться поиском, чтобы найти все письма от отправителя, выделить все письма и нажать "Удалить". Попробуйте, пожалуйста!
aryagin
7 ноября 2017, 20:03
Тимофей, служба поддержки,
Добрый вечер.
Подскажите, как можно выбрать все письма для удаления на странице, которые выведены в результате поиска.
Как это было раньше. Поиском находим письма от одного адресата и выбираем одно из писем выведенного списка. Появляется верхняя строка с галочкой, которая позволяет выбрать все письма на странице. Теперь эта галочка не появляется, а точнее её закрывает форма поиска. То есть нет возможности выбрать все письма на странице, которые вывелись после использования поиска.
без поиска: https://yadi.sk/i/XIO4tQqz3PVMBh

с поиском: https://yadi.sk/i/YFm9xuoU3PVMGr
Обновлено 7 ноября 2017, 20:05
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2017, 08:32
Доброе утро! 


К сожалению,  кнопки работы со списком писем иногда пропадают при включении компактного вида верхнего меню. Наши разработчики знают о проблеме и обязательно скоро исправят. 


Пока могу предложить отключить компактное меню. Для этого нажмите кнопку «Вид» справа над письмами и снимите галочку «Компактное меню». 


Поможет ли это?
aryagin
9 ноября 2017, 19:00
Тимофей, служба поддержки,
Конечно поможет! Спасибо, пока будем пользоваться стандартным меню.
admin@tdpap.ru
16 марта 2017, 04:47
Подскажите пжл. Нужно раскладывать входящие в отдельную папку если размер письма более 1Мб. Как это сделать с помощью фильтра?
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:44
К сожалению, фильтры нельзя настроить по размеру письма, однако письма более 1Мб обычно содержат вложения, поэтому Вы можете создать правило с условием "Применять к письмам с вложением". Подойдёт Вам такой вариант?
admin@tdpap.ru
17 марта 2017, 11:59
Нет, хотелось бы фильтровать именно по размеру, т.е. 1Мб в эту папку, 5Мб в другую. Жаль..  В перспективе возможно появление такой функции в фильтрах?
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 18:40
В планах такого нет. Передал Ваше пожелание команде сервиса! 
hhghgh
4 апреля 2017, 14:45
Всем привет! Новые папки можно создавать только внутри "Входящих". А как можно раскидать "Отправленные" по папкам, как настроить правила обработки? Да так, чтобы эти папки не находились во "Входящих", и в списке писем была бы колонка "Получатель", а не только "Отправитель" (и так понятно, что отправитель - это я)?
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2017, 17:33
К сожалению, внутри папки Отправленные вложенные папки создавать нельзя. Кроме того, правила обработки писем автоматически не работают для отправленных писем. Однако благодарю Вас за предложение, я направлю его команде разработки! Возможно, в будущем мы пересмотрим возможности сортировки писем.
Виктор Горпинич
10 апреля 2017, 22:19
КАК ВСЁ ЖЕ У НАС  КРАСИВО В УКРАИКЕ И КАКАЯ  БОГАТАЯ.НО КОГДА ЖЕ 
zapros@nsk1001tur.ru
20 апреля 2017, 07:33
Добрый день, у Вас есть функционал очистить папку и можно выбрать письма старше двух  месяцев. У нас корпоративная почта писем накопилось за много лет и удалять их по 30 штук очень неудобно, удалять все кроме последних 2х месяцев тоже накладно, сделайте старше года, 2х лет, было бы прекрасно! :) Спасибо! Очень нужная вещь
Тимофей, служба поддержки
20 апреля 2017, 18:21
Добрый день! Передал Ваше пожелание команде разработки, спасибо!
panina.alexa
21 апреля 2017, 14:30
Как отсортировать письма по отправителю?
Тимофей, служба поддержки
21 апреля 2017, 17:28
Добрый день!
Отсортировать письма по отправителю возможности нет. Могу Вам предложить воспользоваться поиском, выбрав при этом нужные параметры. Будет ли такой вариант удобен? 
mail-22
29 апреля 2017, 10:07
у меня  почему то в веб интерфейсе  видны только старый письма (за 2015 год),
но если переключить веб интерфейс в "легкая версия" то все работает нормально
(броузер хром)
Тимофей, служба поддержки
2 мая 2017, 18:42
Не могли бы Вы написать нам об этой проблеме через форму обратной связи https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/read.html#troubleshooting ("Рекомендации не помогли" в самом низу страницы)? К обращению приложите скриншот, пожалуйста, иллюстрирующий версию Вашего интерфейса со списком писем. Постараемся во всём разобраться!
alina-bogaeva1995
14 мая 2017, 22:31
Тимофей, доброго времени суток! 
Скажите, пожалуйста, почему через некоторое время, письма из одной папки  оказываются в другой? 
ЯП сама сортирует входящее письмо по его содержанию? 
Письма теряются без ответа, не можем понять в чем причина. Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
15 мая 2017, 17:25
Добрый день!
Само произвольно письма перемещаться из папки в папку не должны. Не могли бы Вы прислать нам ссылку на любое такое письмо? Проверим, что с ним произошло. 
Enny20113
18 мая 2017, 06:37
Здравствуйте!
Можно ли каким-то образом средствами Яндекс.Почта настроить резервное копирование Отправленных сообщений? Может это правило сортировки, автоматической пересылки или еще какие-либо способы есть? Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
18 мая 2017, 16:24
Технически настроить переадресацию для отправленных писем не получится, но Вы можете настроить сборщик с ящика, из которого Вы хотите получать отправленные письма – https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/collector.html . Сборщик по IMAP будет собирать письма из всех папок, включая Отправленные, а для POP3 можно выбрать папки, сбор писем из которых следует осуществлять.
moykin.v
16 октября 2017, 22:34
Я в шоке, яндекс, что ты делаешь, почему нельзя сортировать письма, по отправителю ?


Тимофей, служба поддержки
17 октября 2017, 14:00
Добрый день! 


Правильно ли я понимаю, у Вас возникли какие-то проблемы с поиском писем по отправителю? Пожалуйста, поделитесь подробностями, я непременно сообщу о них команде. 
Tany762008
18 октября 2017, 12:37
 - Раньше из папки отправленные раскидывал по нужным папкам .Сейчас эти папки можно найти только тогда ,когда перекладываешь.старый интерфейс был удобней.сейчас не все папки можно даже в поисковике найти.очень не удобно!
Тимофей, служба поддержки
18 октября 2017, 15:00
Добрый день! 


Мне кажется, у Вас просто свернулся список папок. Чтобы развернуть его, нажмите кнопку «▼» слева от папки «Входящие». 


Поможет ли это? 
Tany762008
19 октября 2017, 07:57
Тимофей, служба поддержки,
Благодарю,помогло,
puchnin@forvardavto.ru
9 апреля 2018, 13:54
Добрый день. Не первый день борюсь с сортировкой писем. Ничего не получается(
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 13:54
Добрый день! 


Давайте разбираться вместе! Расскажите подробнее, что именно не получается? 
mbatyrk
19 июля 2018, 19:31
Есть ли тут возможность такая, как это реализовано в Мейл-почте, чтобы когда перекидываешь письмо в какую-то папку, была возможность запоминать этот выбор и в дальнейшем письма от этих отправителей автоматически распределялись по папкам? А также старые письма собирались в эту папку?
 а то возможно, еще не разобрался, и приходится это все вручную делать

Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 23:04
mbatyrk,

Здравствуйте!
Если Вы переместите несколько писем от одного отправителя в какую-либо папку вручную, Вам будет предложена возможность создать фильтр на перемещение всех последующих писем от этого адресата. Уже пришедшие письма можно переместить с помощью настройки применения правила к существующим письмам. Подробней о ней можно прочесть по ссылке https://yandex.ru/support/mail/web/preferences/filters/create-filter.html#create .
kotova.oksana1
23 октября 2018, 14:09
Как удалить все письма от одного адресата?
Тимофей, служба поддержки
30 октября 2018, 11:31
Добрый день!



Специальной возможности, чтобы удалить письма от одного адресата, увы, нет.

Попробуйте настроить правило обработки писем, которое будет удалять письма от этого отправителя, и примените его к существующим письмам. Подробнее: https://yandex.ru/support/mail/web/preferences/filters.html .



Если Вы не хотите, чтобы будущие письма от этого отправителя удалялись, обязательно удалите его после применения к имеющимся в ящике письмам.



Подойдёт ли такой вариант?
OIdugin
13 февраля, 07:25
Здравствуйте, как отключить автоматическое распределение писем во входящих (Рассылки, Социальные сети), я таких правил не формировал, почта сама создала эти папки они мне не нужны и не удобны.
pecatum
21 мая, 10:36
OIdugin,
тоже не пойму, как это сделать. Зачем мне тыкать на отдельные папки, проверяя их? Удобнее, когда все во "входящих", нет риска пропустить нужное письмо.
iv-strelkov
13 августа, 14:07
pecatum,
"Все настройки" -> "Прочие параметры" -> "складывать рассылки и уведомления из соцсетей в отдельные папки"