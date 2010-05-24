Спамооборона стала персональной
24 мая 2010, 12:52
Вы сами можете посчитать сколько процентов приходится на переписку между людьми и понять, какая непростая задача стоит перед Спамообороной Яндекс.Почты.
В рамках решения этой задачи несколько недель назад был запущен проект «Персональная Спамооборона». Это означает, что при принятии решения о том, в какую папку положить пришедшее письмо — в «Спам» или во «Входящие» — помимо общих правил, применяются также персональные. Правила создаются автоматически, при нажатии на кнопки «Это спам» и «Это не спам».
Достаточно нескольких жалоб на нежелательные письма, чтобы Спамооборона начала определять как спам все подобные им. В то же время, если нужное письмо попало в папку «Спам», вам достаточно нажать кнопку «Это не спам» и такие письма всегда будут поступать во Входящие.
При этом правила будут персональными для каждого почтового ящика. То есть, например, если один получатель рассылки считает письма полезными, а другой — нежелательными, то к первому они будут приходить во Входящие, а ко второму в Спам. Когда Персональной Спамообороной принимается решение о присвоении письму статуса «спам», учитывается множество параметров. Например, «карма» отправителя письма, которая складывается в том числе и из жалоб других пользователей. Также Спамооборона может понять, что владелец ящика пожаловался на письмо случайно (например, нечаянно нажал кнопку «Это спам» или не понравилось конкретно это письмо отправителя).
Надо сказать, что эти кнопки работали и раньше, но несколько иначе: жалобы учитывались и принимались во внимание при разработке правил для всей Спамообороны, то есть работали одинаково для всех пользователей.
Количество нажатий на кнопки «Это спам» и «Это не спам» показано на графике:
Даже невооруженным глазом видно, что внедрение Персональной Спамообороны положительно сказалось на спокойствии наших пользователей – нужные письма стали попадать в Спам в два раза реже, а количество жалоб на спам сократилось на 20-30 процентов.
P.S.
Службе поддержки Яндекс.Почты последнее время довольно часто приходится отвечать на вопрос «А что такое спам?». Поверьте, мы делаем всё, чтобы количество подобных вопросов от пользователей Яндекс.Почты увеличивалось ;)