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Спамооборона стала персональной

Почтовый трафик Рунета выглядит примерно так: 60-70% всех писем составляет спам, ещё около 5% — рекламные рассылки и примерно 17% — письма от социальных сервисов.

Вы сами можете посчитать сколько процентов приходится на переписку между людьми и понять, какая непростая задача стоит перед Спамообороной Яндекс.Почты. 

В рамках решения этой задачи несколько недель назад был запущен проект «Персональная Спамооборона». Это означает, что при принятии решения о том, в какую папку положить пришедшее письмо — в «Спам» или во «Входящие» — помимо общих правил, применяются также персональные. Правила создаются автоматически, при нажатии на кнопки «Это спам» и «Это не спам».



Достаточно нескольких жалоб на нежелательные письма, чтобы Спамооборона начала определять как спам все подобные им. В то же время, если нужное письмо попало в папку «Спам», вам достаточно нажать кнопку «Это не спам» и такие письма всегда будут поступать во Входящие.

При этом правила будут персональными для каждого почтового ящика. То есть, например, если один получатель рассылки считает письма полезными, а другой — нежелательными, то к первому они будут приходить во Входящие, а ко второму в Спам. Когда Персональной Спамообороной принимается решение о присвоении письму статуса «спам», учитывается множество параметров. Например, «карма» отправителя письма, которая складывается в том числе и из жалоб других пользователей. Также Спамооборона может понять, что владелец ящика пожаловался на письмо случайно (например, нечаянно нажал кнопку «Это спам» или не понравилось конкретно это письмо отправителя).

Надо сказать, что эти кнопки работали и раньше, но несколько иначе: жалобы учитывались и принимались во внимание при разработке правил для всей Спамообороны, то есть работали одинаково для всех пользователей.

Количество нажатий на кнопки «Это спам» и «Это не спам» показано на графике:



Даже невооруженным глазом видно, что внедрение Персональной Спамообороны положительно сказалось на спокойствии наших пользователей – нужные письма стали попадать в Спам в два раза реже, а количество жалоб на спам сократилось на 20-30 процентов.

P.S.
Службе поддержки Яндекс.Почты последнее время довольно часто приходится отвечать на вопрос «А что такое спам?». Поверьте, мы делаем всё, чтобы количество подобных вопросов от пользователей Яндекс.Почты увеличивалось ;)
101 комментарий
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KoKosov
28 января 2016, 01:07
"60-70% всех писем составляет спам, ещё около 5% — рекламные рассылки"

Вот тут не понял. Ведь рекламные рассылки - это и есть спам?

Кстати, у меня лично цифры другие. До сих пор количество спама в сутки составляло 500-600 писем, что в сумме превышало 1 гигабайт почтового трафика в месяц. При этом количество полезных писем в среднем 2-3 в сутки. Сколько это в процентах - сами посчитайте ;)

Надо заметить, что с тех пор, как я перешёл на я.почту, количество спама в сутки стало значительно ниже, около 100-150 писем в сутки, из них прорывается во "входящие" всего 2-3 письма. И это хорошо.

Только TheBat почему-то принимает письма как "уже прочитанные" :-(
ginkage
28 января 2016, 01:07
Спам - это нежелательные рекламные рассылки. А есть и такие, на которые человек сам подписывается.
KoKosov
28 января 2016, 01:07
Ну, значит неправильная формулировка, имелись в виду "почтовые рассылки" или "информационные"... На рекламу-то вряд ли кто по собственному желанию подпишется ;)
А реклама и спам - в данном контексте синонимы.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Заводя всякие скидочные карты в торговых центрах и бутиках, человек зачастую оставляет свой почтовый адрес, по которому потом компания, выдавшая ему эту дисконтную карту, производит рассылку про свои акции, продажи и  свою продукцию. Кроме как рекламой это  вряд ли еще как-то называется.

PS: рекламные рассылки тоже являются имформационными. Вопрос в желаемости  =) 
KoKosov
28 января 2016, 01:07
Если при получении карты и предоставлении адреса человек в явной форме на давал согласия на такие рассылки, то они являются спамом.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Он давал, только, скорее всего, не осознавал этого =) А потом начинаются возмущения, что его заваливают спамом. Ни для чего иного адрес электронной почты не может интересовать торговую компанию, обычно все это мелким шрифтом там пишется.
sovelektro1
28 января 2016, 01:07

действительно мудро свалить все на пользователя. пришел осаго сделал и на те спам

Gabriel
28 января 2016, 01:07
Привет, Кокосов :) Твой сервер еще работает? Спам собираешь?
KoKosov
28 января 2016, 01:07
Какой ещё сервер? Какой-такой "спам собираешь"? С кем-то перепутали?
Gabriel
28 января 2016, 01:07
Не узнал меня.. Я Пикс с Дамочки... Помнится неплохо тусили... Даже общие знакомые были :) 
KoKosov
28 января 2016, 01:07
У, как давно это было... Но спам я никогда не собирал ;)
Gabriel
28 января 2016, 01:07
Приятно встретить знакомое лицо на просторах Рунета, да еще и в такой интересной теме :) Всех благ :)
Vica
28 января 2016, 01:07

Ой как много спама было в вашей почте!  :-O Мне тоже каждый день приходят письма в папку спам! Пытаюсь бороться, заношу их в чёрный список и бесполезно! Лезут как тараканы всё равно пробираются! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07
Черный список создан для адресов реальных людей. Что касается спамеров и рассыльщиков, то для них в интерфейсе Я.Почты создана кнопка «Это Спам» – отмечая этой кнопкой письма, Вы помогаете нашей спамообороне и со временем она учится распознавать эти письма как спамовые.
Vica
28 января 2016, 01:07

Здравствуйте Тимофей! А вы как думаете письма в какую папку ко мне приходят? Конечно в спам! И отмечаю что спам и в чёрный список их всех и толку то,пролезают всё равно ( несматря что находятся их адреса в чёрном списке) Да у многих такая проблема) Да ладно российские пользователи шлют,я тут как на твиттере зарегалась так иностранцы больше наших спамов рассылают) Этим вообще похоже делать нечего,только и занимаются какими то акциями и расссылают по всему миру всякую хр) Будем бороться со всеми общими усилиями) Вот KoKosov наверное больше всех от приходило писем,не знал куда деться,по 500 - 600 писем спамов в день! Рекорд!  :-O Как на почту Я.ру перешёл 100-150 спамов,тоже не маленько у него было) Да это потому что ещё каждый кто на Я.ру зарегистрирован,в свободном доступе находится почтовый адрес у каждого) Заходи любой и смотри адрес и потом и рассылают спамы и всем кто на Я.ру зарегистрирован) 

ya.slavka39
28 января 2016, 01:07

Меня меньше - 5 писем в недельку. Теперь мой адрес кто-то умудрился залепить как контактный. И че делать, подскажите пожалуйста!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07

В таком случае, Вам следует обратиться к отправителю писем или администрации сайта, с которого эти письма приходят, с просьбой перестать Вам их присылать. 

Если же письма приходят в "Спам", а не во "Входящие", значит, всё в порядке – спамооборона соответствующе их определяет. 

ya.slavka39
28 января 2016, 01:07

Эх! Как я Вас понимаю!

Anodonta
28 января 2016, 01:07
Позаимствован аналог технологии рамблера?
Ntropy
28 января 2016, 01:07
Похожа функция очевидно была у The Bat
KoKosov
28 января 2016, 01:07
У бата не персонифицированная - действует на все ящики. Вот, кстати, там этого мне очень нехватает.
aaz
28 января 2016, 01:07
Боюсь, что нет. Я, к сожалению, не слышал про "технологию рамблера". Но вообще подход к решению проблемы достаточно очевидный, хитрости все в деталях.
pro.ocenka.kz
28 января 2016, 01:07
А в ПДД это тоже работает?
А то одна контора 5 дней в неделю присылает одно и тоже письмо с рекламой своего сайта, я все письма отмечаю как спам, а новые так и продолжают попадать во входящие :(
aaz
28 января 2016, 01:07
да, работает
Сергей
28 января 2016, 01:07
Ответ на P.S.

Если мне не изменяет память, спам определяется по трём основным признакам:

1. Письмо предназначено не вам лично. То есть, в качестве получателя или указан чужой (не ваш) адрес, или вы стоите в списке получателей пятидесятым-семидесятым.
2. Указан ваш адрес получателя, но письмо от незнакомого адресата и с содержанием, явно не относящимся лично к вам. Например, предлагают купить отходы нефтепереработки человеку, занимающемуся полиграфией.
3. Навязчивая (постоянная, одного содержания, но с разных адресов) реклама услуг и товаров, давно зарекомендовавших себя как шарлатанство и мошенничество. Например, оповещение о вашем выигрыше в лотерею в размере $23.462.854,45 с просьбой указать ваши контакты для связи.

Если я ошибаюсь - поправьте меня :-)
RuBo
28 января 2016, 01:07

Поправляю:


Письмо может быть не лично вам и ваш адрес может быть пятидесятым в списке, но если вы (также как и 50-сят других получателей) подписались на эту рассылку сознательно и вам эта информация интересна (даже если там реклама шарлотанских товаров и услуг), то это не спам.


Так-что ключевым в определении спама является фраза "нежелательная рассылка", а остальное уже косвенные признаки.

Сергей
28 января 2016, 01:07

Не согласен. Если я сам подписался на эту рассылку, то это письмо направленно именно мне. Кстати, письма, приходящие по такой рассылке, не ставятся в стоп-лист (точнее, моментально разблокируются) именно по этой причине - в соответствии с добровольным желанием адресата получать информацию от этого отправителя. Он же сам подписался на рассылку, и тому есть документальное подтверждение, позволяющее убрать домен рассылки из стоп-листа.

ya.slavka39
28 января 2016, 01:07

Первое - размещение так устроено, что все равно какой-то элемент будет первым.

Артемий
28 января 2016, 01:07
Постскриптум превосходный!
georgs53
28 января 2016, 01:07
Спасибо за заботу, работает весьма прилично.
dEvil123
28 января 2016, 01:07

а у меня наоборот

с конца года спам стал приходить как минимум по 5 писем ежедневно! сплошная порнуха (одни и те же ссылки). часть содержат адреса на зараженные сайты. регулярная пометка их как СПАМ - не помогает! что с вашей СПАМООБОРОНОЙ ? вы на все письма которые раньше считались спамом - сняли критерии оценки? персональные правила долны ДОПОЛНЯТЬ, а не ЗАМЕНЯТЬ? если кто-то хотел получать такие письма. то он как раз должен был создать персональное правило "это не спам", а не остальным теперь мучиться!!! фигню сотворили в общем!

ya.slavka39
28 января 2016, 01:07

По сути - согласен. Но спамооборона не ФИГНЯ.

Maxim Portnyagin
28 января 2016, 01:07

Я за всё время работы с яндекс почтой, это года 4, во входящие получил ну может писем 10 спама. Не то что пользователи mail.ru ;-)

LUSA14
28 января 2016, 01:07

можно ли боротся со спамом

valeka
28 января 2016, 01:07

сообщаю почтовый адрес спаммера, который зарегистрирован на Яндексе - reklama.2@yandex.ru Хорошо бы вам завести посчтовый ящик, куда можно было бы отправлять письма спаммеров с реальными e-mail зарегистрированными на Яндексе, а вы бы их удаляли.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Вы можете всегда написать на abuse@yandex.ru , приложив полные почтовые заголовки спам-писем, чтобы сотрудники Яндекса могли убедиться, что спам был отправлен действительно с того ящика, который указан в поле "От кого".
valeka
28 января 2016, 01:07
Да давно уж спаммеры не пишут в этих полях ничего своего. Толку от таких полей ноль. А вот внутри письма есть вполне реальные адреса, на которые можно написать и заказать спаммерскую рассылку (собственно это спамееры предлагают). Письмо, с вышеуказанным адресом в теле письма, я и отправил на abuse, и получил отписку мол в полях "От кого" Яндех не занчится, и только после высказанного сожаления об отписке, которое получил уже другой сотрудник, он потрудился посмотреть ТЕЛО письма и там обнаружил реальный адрес спаммера, который был зарегистрирован на Яндексе. Сейчас этот адрес заблокирован, о чем меня и уведомили. Вот о таких спаммерах и идет речь.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
В полных почтовых заголовках указываются не только почтовые адреса, но и IP, серверы, через которые шло письмо. Эта информация может помочь в рассмотрении спама.

А адрес в тексте письма я могу написать любой наугад, а потом проспамить этим письмом толпу. И в чем тогда будет виноват владелец адреса?
Riz234
28 января 2016, 01:07
Люблю вас, ребята из службы поддержки Яндекс! Никогда не оставляете ни одной даже самой глупой просьбы без ответа! Премию ВСЕМ!(love)
sainttodfromover
28 января 2016, 01:07
А вот интересно, персональной спамобороны на _исходящие_ письма не планируется? устал капчу набирать!
sova8773
28 января 2016, 01:07
 Меня лично интересует еще защита от хакеров!
admin
28 января 2016, 01:07
Персональная спамооборона - это очень полезная вещь. Очень хорошо, что я самостоятельно могу устанавливать некоторым наглецам статус спамера. И мне нет дела до того, что кто-то любит получать мусор из так называемых "социальных сетй" - пусть себе получают.
aleks.ewq
28 января 2016, 01:07
Есть любители так называемых "социальных сетй" (их цель потрындеть) и если  Ваш корреспондент по переписке такой любитель- Ваш E-mail может оказаться доступным другим завсегдатаям этой "социальной завленки". В силу своей общительности они захотят потрындеть и с Вами ("Мир тесен", "Мой мир", "В контакте"...). Если Вы ответите на такое письмо "Вам будет до того дело"- это как репьёв нацеплять. Я не отвечаю- пусть меня считают невежливым (или невеждой, что точнее не знаю).
 И в заключении совет всем возмущающимся- три раза подумайте прежде чем щелкнуть мышью и будет Вам счастье.
admin
28 января 2016, 01:07

Я и говорю - полезная фича. Все "социальные сети" забанены мной на вход из них любого флуда. И, повторюсь, МНЕ НЕТ НИКАКОГО ДЕЛА до любителей портындеть - пусть между собой гужуются, а у меня вся эта хрень фильтруется через очень мелкое ситечко.

avmaksimov
28 января 2016, 01:07
Очень не хватает интеграции с сервисом Thunderbird'а: там тоже есть персональный антиспам и кнопки - спам или не спам. Либо свою кнопку добавить в данный сервис через механизм плагинов - т.к. в основном пользуюсь данным почтовым клиентом. Ну и думаю, не я один :).
kaplyaya
28 января 2016, 01:07

Только что пришло на почту:

Пoжaлуйcтa, пoдтвeрдите aктивoсть Вaшегo пoчтoвoгo aккaунтa!
        5 окт. в 22:27сегодня в 22:27Яндekc <w-e-t-e-r@yandex.ru>▼×Цифровая подпись верна
Письмо отправлено с доменаyandex.ru
Тип подписиDKIM Что это?
25 получателей: w-e-t-e-r@yandex.ru▼,
                    ok826@yandex.ru▼,
                    cyd-cyrenov@yandex.ru▼,
                    hromoy1@yandex.ru▼,
                    dil-shaki@yandex.ru▼,
                    anatolyy-d@yandex.ru▼,
                    inter-prol@yandex.ru▼,
                    oneas@yandex.ru▼,
                    ann6944@yandex.ru▼,
                    toma-ru1955@yandex.ru▼,
                    poroschina-mila@yandex.ru▼,
                    papaschvili@yandex.ru▼,
                    svetbau@yandex.ru▼,
                    w-zhann@yandex.ru▼,
                    webfabrika-mark@yandex.ru▼,
                    fotinasv@yandex.ru▼,
                    minakova-natalia2012@yandex.ru▼,
                    dim7881s@yandex.ru▼,
                    demtzun@yandex.ru▼,
                    west20sw@yandex.ru▼,
                    kruts-evgen@yandex.ru▼,
                    alex-g-ilin@yandex.ru▼,
                    fixator10@yandex.ru▼,
                    я▼,
                    galinagyrkina@yandex.ru▼Кому: w-e-t-e-r@yandex.ru▼,
                    ok826@yandex.ru▼,
                    cyd-cyrenov@yandex.ru▼,
                    hromoy1@yandex.ru▼,
                    dil-shaki@yandex.ru▼,
                    anatolyy-d@yandex.ru▼,
                    inter-prol@yandex.ru▼,
                    oneas@yandex.ru▼,
                    ann6944@yandex.ru▼,
                    toma-ru1955@yandex.ru▼,
                    poroschina-mila@yandex.ru▼,
                    papaschvili@yandex.ru▼,
                    svetbau@yandex.ru▼,
                    w-zhann@yandex.ru▼,
                    webfabrika-mark@yandex.ru▼,
                    fotinasv@yandex.ru▼,
                    minakova-natalia2012@yandex.ru▼,
                    dim7881s@yandex.ru▼,
                    demtzun@yandex.ru▼,
                    west20sw@yandex.ru▼,
                    kruts-evgen@yandex.ru▼,
                    alex-g-ilin@yandex.ru▼,
                    fixator10@yandex.ru▼,
                    kaplyaya@yandex.ru▼,
                    galinagyrkina@yandex.ruПеревестиСоздать правилоКодировка ▼koi-8windosutf-8macСвойства письмаподробнеекратко
B cвязи c нeдaвними тeхничeскими рaбoтaми на нашем сервере сообщаем Вам,что каждый пользователь должен пройти обязaтельную прoцедуру авторизациина нашем сервере для подтверждения действенности аккаунта.Для авторизации прoйдитe пожaлуйтсa по следуещей ccылкеС уважением,Администрация Yаndеx.ru. Это что?!
M5299998
28 января 2016, 01:07

Я хочу вам написать о косяке, но невижу обратной связи. если письмо по ошибке помещаешь в спам а потом возвращаешь во входящие, то в письме не включаются ссылки!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07
Об этой проблемы мы знаем, и работаем над исправлением. Если просто обновить страницу, ссылки становятся активными.
Ссылка на службу поддержки есть внизу страницы каждого сервиса.
saasaa
28 января 2016, 01:07

Моя почта завалена спамом с Club Mnogo.Ru <club@mnogo.ru>. Каждое письмо я старательно отмечаю как спам, уже полгода, но письма всё одно летят в папку входящие.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Как правило в таких рассылках в конце письма есть описание, как отказаться от получения дальнейших писем с этого сайта. Если же отписаться не получается, жалуйтесь на такие письма кнопкой «Это спам» — каждое такое нажатие обучает персональную Спамооборону, чтобы в будущем похожие рассылки складывались в папку «Спам».

saasaa
28 января 2016, 01:07

Отписаться не получается, если это я сам и подписывался, то пароль забыл. Кнопку "спам" на эти письма нажимаю всегда, почему то эта "персональная спамоборона" не срабатывает.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Вероятно, письма не от одного и того же рассыльщика, или мало жалоб

jkkhfqn
28 января 2016, 01:07

Если появилась иконка "все письма от скидочных сервисов", то вероятно их можно как-то отфильровать в отдельную папку? Но никаких признаков, обобщающих подобного рода корреспонденцию, в меню настроек сортировки почты по папкам я не нашёл. 
Помечать их как спам - нецелесообразно - вдруг пригодится? 
Хотелось бы их видеть в отдельной папке.

Или они так и будут на общих основаниях глаза мозолить?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Подумаем о такой возможности, спасибо! 

zbiratel
28 января 2016, 01:07

Ув. Яндекс, подскажите как заблокировать спам от ALLSHOPS.RU ?

понаставлял все что только мог - спам проходит всё равно.

Спасибо

G0NZ0
28 января 2016, 01:07

постоянно приходят письма от фейсбука. постоянно жму "спам", так же стоит фильтр (если адрес или тема содержит facebook то кидать в спам), ничего не помогает. достали уже. как от них избавиться?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

А что это за письма? Вы зарегистрирован на Facebook?

G0NZ0
28 января 2016, 01:07

да обычные письма. они постоянно рассылают всякую фигню, типа "а вот этого чувака вы знаете?", "а вот этих чуваков с сонительной ориентацыей вы должны знать, вы же не указали какая у вас ориентацыя" и тд. я и отпысываться на фб пробывал, и фильтры на яндексе делал (по facebook например), а пофег, всё равно проходят. в итоге удалил акаунт на фб (во всяком случае они говорят, что акаунт удалён. но мы-то знаем этих египетских), вроде помогло. мутные там ребята, обратной связи вообще никакой

VOVOSHKA
28 января 2016, 01:07

подскажите, это правильное поведение почты?

http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/4818712.17/0_a2d3c_34939791_XL.jpg

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Письма удаляются через 10 дней после попадания в папку (то есть с момент удаления), а не с того момента, когда они были получены. Справа в списке писем указывается именно время получения. 

VOVOSHKA
28 января 2016, 01:07

письма туда были помещены спамобороной почты яндекса а не помещены\перемещены ручной или иной сильно позжей обработкой. то есть дата получения письма равна дате попадания в папку.

зы. в данный момент вроде работает нормально. 

k.khonicheva
28 января 2016, 01:07

Всем привет ко мне на почту пришло вот такое письмо:

Здравствуйте, уважаемый пользователь tyfelka !
_____________________________________________

*****************************************************
Настоящим письмом поздравляю с Новым 2013 Годом
Желаю всего самого наилучшего.

... В 2012 году ничего не было сделано. так как времени нет на это...

P.S. такие уведомление не приходят к вам часто а раз в год.

НУ вообщем празднуйте Новый Год, Что бы прочитать, пройдите по этой ссылке
Вы можете обсуждать, проголосовать и прокомментировать.
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C Наилучшими пожеланиями, M-UNIT

Данное письмо отправлено автоматически, на него отвечать не нужно. 
MonahVoroneg
28 января 2016, 01:07

У меня сломали почту. И помоему с моей почты начали рассылать спам. Но больше беспокоет остались уних коды и данные хронящиеся на почте?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Вам стоит выполнить наши рекомендации со страницы http://feedback2.yandex.ru/mail/access/crack/ 

Узнать, какая информация имеется у злоумышленников, невозможно.

Елена Б.
28 января 2016, 01:07

Вот пришло письмо от какой-то проститутки, которое вообще не на мой адрес отправлено. Я, конечно, нажму, что это спам, но почему вообще мне доставили чужое письмо? разница в адресе существенная, только начало одинаковое, а дальше после одного слова идут у меня 2 цифры, а там целых 4 совсем других цифры. Я волнуюсь просто как бы мне не начали присылать все письма с таким началом, а дальнейших цифр ведь можно скомбинировать бесконечное количество.:-@

IVSATIN
28 января 2016, 01:07

Не нашёл, где написать в поддержку. Почта Яндекса сделала хитрую обратную связь, только кнопочки "да" "нет" и т.п. А чтобы написать о своей проблеме, этого они не допустили, иначе шквал писем с жалобами будет. У меня уже неделю во входящие приходит автоответ с сайта, который уже миллион раз помечен кнопкой "ЭТО СПАМ", создано миллион фильтров и правил в настройках обработки почты, но всё это уже две недели не работает! И писать не куда! Вот и удаляю вручную по 300 писем каждый день. Браво работникам Яндекса, спасибо за "обратную связь".

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Уточните, пожалуйста, какого рода письма к Вам приходят? Вы регистрировались на том сайте, откуда приходят письма? Можете проиллюстрировать ситуацию снимком экрана? Опубликовать его можно прямо здесь, выбрав при ответе вариант «ответить фоткой» справа от поля для набора текста. 

Константин
28 января 2016, 01:07

Каким способом ко мне попало пись мне не адресованное

https://mail.yandex.ru/neo2/#message/2060000003412321235

 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Здравствуйте! Мы не можем открыть письмо, которое находится в Вашем ящике, у нас нет доступа к его содержимому. Письма, адресованные другим людям, могут приходить по разным причинам, описанным на странице http://help.yandex.ru/mail/spam.xml#strange-messages

З.Подколодный
28 января 2016, 01:07

Меня замучил СПАМ с этого адреса : contact@hsmedia.ru . Я это письмо не только пометил как СПАМ , но и адрес этот внес в "черный список". А сегодня почему-то письмо со СПАМом , отправленное с этого адреса , опять у меня в почте . Я проверил "черный список" - этот адрес там есьб . Как такое происходит ?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:07

Здравствуйте! Не могли бы Вы прислать свойства сегодняшнего письма с адреса contact@hsmedia.ru, чтобы мы проверили, почему оно к Вам пришло, несмотря на наличие адреса в чёрном списке?

kronadrevajizny
28 января 2016, 01:07

меня просто заваливают какие-то непонятные письма без адреса и  темы, внутри непонятно что, смесь букв цифр, даже страшно. они все приходят во входящие! я тысячу раз настраивала правила и меняла пароль почты, они продолжают приходить. что мне делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07
Пожалуйста, обратитесь к нам в службу поддержки на http://feedback2.yandex.ru/mail/-/ , приложив к обращению свойства одного из таких писем – мы непременно Вам ответим и подскажем необходимые действия конкретно для Вашей ситуации.
О том, как открыть свойства (полные почтовые заголовки) письма, Вы можете узнать на http://help.yandex.ru/mail/faq.xml#mail-titles .
Евгений Востриков
28 января 2016, 01:07

 

Я достаточно давно работаю с Яндекс-почтой и всё меня устраивает. Удобно, одним словом. И со спам-обороной всё понятно.

У меня иная проблема со спамом, а вернее с работой и функциональностью фильтров. Получая спам в папку "входящие", я создаю правило, воспользовавшись предложенным механизмом фильтрования.

Мои действия:

1. получив спам во входящие, открываю письмо и создаю фильтр - положить в папку "Спам". При этом в условии "От кого" оставляю лишь неизменную часть адреса (например: @debian.50.lenny.64.minimal).

2. Нажимаю кнопку "Создать правило"

Но письма всё равно продолжают попадать в папку "Входящие" и мне вручную приходится их отправлять в папку "Спам" в ожидании срабатывания спам-обороны.
Фильтр не функционирует. Я почему то подозреваю, что и спам-оборона будет работать так же надёжно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07

Давайте разберемся в ситуации с самого начала.

Проверьте, пожалуйста: если Вы оставляете только доменную часть адреса (то, что стоит после @ в адресе), то в условии Вам следует указывать не «совпадает», а «содержит». После этого сохраните изменения и зажмите полученное правило в списке левой клавишей мыши, а затем перетащите его в самый верх этого списка. Тогда правило будет срабатывать. Если всё же нет, пожалуйста, напишите нам, приложив к обращению свойства (заголовки) письма, которое не было обработано перенастроенным правилом – мы найдем причину, по которой правило не работает. 

Евгений Востриков
28 января 2016, 01:07

Внедрил. Фильтр работает как надо.
Спасибо!

 

vasilij-sevastyanov
28 января 2016, 01:07

Доброго. Подскажите откуда пришло письмо.

 

Received: from mxfront1o.mail.yandex.net ([127.0.0.1])
    by mxfront1o.mail.yandex.net with LMTP id T4MeBusK
    for ; Sat, 16 Nov 2013 13:29:04 +0400
Received: from abox-1.allegro.pl (abox-1.allegro.pl [91.194.188.90])
    by mxfront1o.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id 2JCOViynLk-Sw8mc9me;
    Sat, 16 Nov 2013 13:28:58 +0400
X-Yandex-Front: mxfront1o.mail.yandex.net
X-Yandex-TimeMark: 1384594138
Authentication-Results: mxfront1o.mail.yandex.net; spf=pass (mxfront1o.mail.yandex.net: domain of allegro.pl designates 91.194.188.90 as permitted sender) smtp.mail=www-data@allegro.pl
X-Yandex-Spam: 1
Received: from unknown (HELO allegro.pl) ([10.64.36.19])
  by smtpfarm2.allegro.pl with ESMTP; 16 Nov 2013 10:28:58 +0100
Received: by allegro.pl (Postfix, from userid 33)
    id 050E2800F90; Sat, 16 Nov 2013 10:28:57 +0100 (CET)
To: name@host.ru
Subject: =?UTF-8?B?INCS0L7Qv9GA0L7RgSDQviDQu9C+0YLQtQ==?=
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-type: text/html; charset=UTF-8
From: =?UTF-8?Q?=D0=9C=D0=BE=D0=BB=D0=BE=D1=82=D0=BE=D0=BA.=D0=A0=D1=83?= 
Reply-To: sssr9229@mail.ru
Message-Id: 
Date: Sat, 16 Nov 2013 10:28:57 +0100 (CET)
Return-Path: www-data@allegro.pl
X-Yandex-Forward: 7d1307badb0c4c91c2538f7249afd3dc





    
    



Сообщение от: -



Содержание сообщения

Продавец : SSSR9229
http://molotok.ru/show_user.php?uid=24150388

Здравствуйте,вы делали ставку на лот:
http://molotok.ru/shtyk-bucher-germaniya-ideal-i3694296128.html
У победителя торгов возникли трудности.
Если лот, вас все еще интересует то напишите мне на почту:
SSSR9229@mail.ru

За последние 2 месяца:

- вы не покупали какие-либо лоты у автора этого сообщения


- вы не продавали какие-либо лоты автору этого сообщения


- вы не делали ставки на аукционе автора сообщения


- автор сообщения не делал ставки на ваших аукционах



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С уважением,

Служба поддержки Молоток.Ру

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etr23
28 января 2016, 01:07

Добрый день!

На мою почту раз в день приходит спам от моего же адреса почты. что уже поддостало изрядно. причем в отправлееных активности никакой нет. Приходят письма сне и моим сотрудникам.

Это свойство письма, отправленного 21 декабря

Received: from mxfront31.mail.yandex.net ([127.0.0.1])

by mxfront31.mail.yandex.net with LMTP id h4TiKp6T;

Sat, 21 Dec 2013 23:43:04 +0400

Received: from pipen.rtt4.net (pipen.rtt4.net [46.4.126.132])

by mxfront31.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTPS id uKhITiRqWw-ghCq042L;

Sat, 21 Dec 2013 23:42:43 +0400

(using TLSv1 with cipher AES256-SHA (256/256 bits))

(Client certificate not present)

X-Yandex-Front: mxfront31.mail.yandex.net

X-Yandex-TimeMark: 1387654963

X-Yandex-Uniq: b8e50f99-2992-4acd-90e2-3cc2ac1161b6

X-Yandex-Spam: 4

Received: by pipe.rtt4.net (Postfix, from userid 33)

id A2D74293B389; Sat, 21 Dec 2013 03:28:24 +0100 (CET)

To: 1@etrs-yug.ru,spirdonovss@etrs-yug.ru,alex@etrs-yug.ru,nboltak@etrs-yug.ru,malcev@etrs-yug.ru,euro-tips@yandex.ru,eurotips@yandex.ru,client@evakuatorom.ru

Subject: Ознакомьтесь пожалуйста

X-PHP-Originating-Script: 33:error.php

From: 1@etrs-yug.ru

X-Mailer: The Bat!  (v3.5)

Content-type: text/html; charset=windows-1251

Message-Id: <20131221032116.A2D74293B389@pipe.rtt4.net>

Date: Sat, 21 Dec 2013 03:28:24 +0100 (CET)

Return-Path: www-data@pipe.rtt4.net

X-Yandex-Forward: 2ca385ee3ef31391b3959b9fbdab9d95

X-Yandex-Forward: bf38f9c455889644539e2625e2609a07

X-Yandex-Forward: 6641c2a042981b1a673f58337faee97b

X-Yandex-Forward: 90932a74c43ad1405cfe6536bc5c4eb1

X-Yandex-Forward: f132bdc763bf3a6dae695d5bf33c338d

 

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Подскажите, кто нибудь, как с этим бороться?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07

Скорее всего, кто-то произвел рассылку с Вашим обратным адресом. Это так называемый «спуфинг»: спамеры используют поддельные адреса отправителей в заголовках писем для рассылки спама. Данные письма отправляются не из Вашего почтового ящика, просто Ваш адрес использован в качестве адреса отправителя. Cпамеры не имеют доступа в Ваш почтовый ящик, они не знают списка Ваших контактов и отправляют спам только известным им самим адресатам.Данная проблема имеет повсеместный характер, и пользователи любой почтовой службы сталкиваются с ней достаточно часто. К сожалению, всемирная сеть электронной почты организована так, что решить эту проблему пока не представляется возможным. При получении писем с поддельным обратным адресом наша Спамооборона складывает их в «Спам» или отбрасывает полностью.

projecting
28 января 2016, 01:07

У меня другая проблема, валиться весь день спам (точнее чужая переписка) с назнакомых адресов единственное что их всех объединяет это в поле "Копия" стоит адрес clients@telros-telecom.ru  что делать в таком случае? Поскольку отметка "Это Спам!" загоняет в спам отправителя а не того кому это письмо было отправлено, возможно сбой системы у этих ребят или вирусы?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07

Пожалуйста, обратитесь к нам в службу поддержки, приложив свойства (полные почтовые заголовки) таких писем – мы проверим, в чем может быть причина проблемы и устраним их!

Заранее спасибо. 

self-ya-open
28 января 2016, 01:07

Подскажите что за ерунда происходит! Мне стали приходить письма с адресов, начало которых до @ аналогично адресу моей корп. почты,  только после символа @в каждом письме разные буквенно-циферные символы, затем .commandocenter.ru

Что с моей почтой? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07

Не переживайте, пожалуйста, это обыкновенный спам. Вам следует на этих письмах нажимать кнопку "Это спам", чтобы система спамообороны Яндекс.Почты начала обрабатывать письма и отправителя соответствующе.

kolenika2009
28 января 2016, 01:07
Добрый день подскажите почему почта пропускает файлы с вирусама а обратно отправить не разрешает? Теперь все файлы на компе зашифровались.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07

А такое письмо пришло в папку "Входящие"? Все письма в Я.Почте проверяются антивирусом Dr.Web. Пожалуйста, попробуйте обратиться к их службе поддержки, описав ситуацию. 

Иван Лымарь
28 января 2016, 01:07

А почему сейчас нет кнопки "Это не спам"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:07

Кнопка "Это не спам" отображается только на тех письмах, которые находятся в папке "Спам".

for-good-mail
20 марта 2016, 12:25
Добрый день,

хочу вам предложить разнести кнопки "удалить" и "это спам" подальше друг от друга, потому что периодически при удалении писем промахиваешься и письма улетают в спам.
Или это уже можно самостоятельно сделать?
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 18:58
Здравствуйте!
Спасибо, подумаем!
bogatov.wilard
7 апреля 2016, 13:24
А для доменной посты отключить спамо резку можно? Очень не удобно настривать на каждого пользователя белые списки, есть механизм общедоменный???
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 18:58
Здравствуйте!
Увы, нет. А чем бы это могло быть полезно?
bogatov.wilard
11 августа 2016, 12:31
Тимофей, служба поддержки,
 Ну тогда внутри домена общий белый список, и общий черный список, c возможностью внесения в список по доменам вида *@domain.ru? А полезность данной функции во вторичной обработки спама и сложностей с разбирательством на каком этапе именно спаморезка среагировала, у вас или на рабочем месте у пользователя касперским... :о( 
Тимофей, служба поддержки
12 августа 2016, 11:21
Спасибо, теперь понимаю Вашу боль. Отправляю пожелание команде. 
Анатолий
16 июня 2016, 18:26
Вот надоело мне получать сообщения из Facebook. Определил этот, недостойный моего внимания, вертеп как спам. Но сообщения всё приходят и приходят, и не как спам. А почему?
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 18:58
Здравствуйте!
Обычно Facebook не рассылает спам, поэтому для корректировки поведения механизма спамообороны необходимо несколько раз нажать на однотипное письмо.
На самом деле, есть способ лучше - внизу письма должна быть ссылка "Отписаться" - она полностью прекращает поток писем на нежелательную тематику.
Попробуйте, пожалуйста!
prototip76
29 октября 2016, 16:38
Здравствуйте! При отправке писем с моего хостинга/домена на Яндекс-Почту в заголовках писем наблюдается:


(using TLSv1.2 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA256 (256/256 bits))
(Client certificate not present).


Хотя TLS-сертификаты на сервере присутствуют. Скажите пожалуйста, что это значит, и каким образом это побороть? Прошу ткнуть носом в конкретный мануал, либо дать конкретные указания/рекомендации. Гугление результатов не дало. Заранее благодарен.
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:46
Вы видите эти записи именно в заголовках (свойствах) письма или в логах отправки? Пожалуйста, напишите нам в поддержку с данной проблемой, и расскажите о ней подробнее: каким образом осуществляется отправка, адреса/домены отправителя и получателя, полные свойства проблемного письма/логи его отправки. Постараемся во всем разобраться. Написать можно здесь https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/receive-read.xml#undelivered-to-me (в самом низу страницы "Рекомендации на странице не помогли")
vkarmane-online.ru
21 декабря 2016, 12:44
Доброго дня. От лица компании делаю рассылку клиентам. Со всеми почтовыми сервисами разобрались, кроме яндекса - у пользователей яндекса все письма попадают в папку спам. Рассылку организовываем с помощью Unisender. DKIM, SPF и все прочее у нас есть. Ниже кусок заголовка: 
Received: from mxfront5h.mail.yandex.net ([127.0.0.1])
by mxfront5h.mail.yandex.net with LMTP id HXHn6zkZ
for <имя@доменполучателя(почта для домена на Яндексе)>; Wed, 21 Dec 2016 12:22:04 +0300
Received: from smtp924.usndr.com (smtp924.usndr.com [185.18.54.193])
by mxfront5h.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id pJ2HVg9ex4-M3camsLl;
Wed, 21 Dec 2016 12:22:03 +0300
X-Yandex-Front: mxfront5h.mail.yandex.net
X-Yandex-TimeMark: 1482312123
Authentication-Results: mxfront5h.mail.yandex.net; spf=pass (mxfront5h.mail.yandex.net: domain of goeml.com designates 185.18.54.193 as permitted sender) smtp.mail=postman1218587@goeml.com; dkim=pass header.i=support@доменотправителя.ru
X-Yandex-Spam: 4
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=us; d=доменотправителя.ru;
h=From:To:Message-Id:Subject:MIME-Version:Content-Type:List-Help:List-Unsubscribe:Date:no; i=support@доменотправителя.ru;
bh=ug2z8zUPEWa/AWs0tngVkGlbx6Q=;
b=kNP+7KVVMuaKxErN+Khj+Y/8vW2t3mY22t6fihj28bC8WZ4bekAAr5S81cfVU4EUOu3TlDJmKf6q
vIJ+hGxmlbnO/Nr9g5E1h06AXb1T/k+3Bt1gbQ3/NMuXb8XkPuSnGu+7Lgi2BhKKDOfSJix4iHNn
YcXtdW3XU6oQn8L72fo=
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=jul2015; d=topeml.com;
h=From:To:Message-Id:Subject:MIME-Version:Content-Type:List-Help:List-Unsubscribe:Date;
bh=ug2z8zUPEWa/AWs0tngVkGlbx6Q=;
b=GoI+ADvFRdqaGVmwIXKEK1hzGYzF4QQ1tcNd6j1zx2wP6FF2B/DDZbpCJiAm1bHuYLLaKpNL43Y3
Gqt1AJisaXARYoWL2CRc1iKuz/A+3sB3V+n7j+Fe70pvq6W+e3oQ/YISt26XFh9FOSTduU6O6ud7
PhbLJaVyrodDT4tNApI=
Тимофей, служба поддержки
21 декабря 2016, 19:22
Пожалуйста, напишите нам о данной проблеме через форму в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/sup-spam.xml (Рекомендации на странице не помогли). С Вами свяжется наш специалист из Спамообороны и проконсультирует по данному вопросу.
Михаил Боровинских
4 октября 2017, 03:43
Вам не лень лопатить весь этот бесполезный трафик и хвастать обучающимся алгоритмом?...
Не иначе как вы эксперименты ставите на своих пользователях. Со спамом борются несколько иным способом. И спам, фишинг и прочий мусор не должны даже обрабатываться сервером не иначе, как просто отбивать их на входе от сервера присылающего. Вы пользуетесь тем, что нет нормальных альтернативных почтовых систем, которые бы предоставляли лучший сервис...
Но ничего!.. Возможно, скоро вы потеснитесь...
bot@spb-accountant.ru
вчера, 10:43
Есть доменная почта, создал ящик  для отправки письма по событию (bot@*******.ru) Использую для этого smtplib в python. 
Письма доходят на мой ящик (*****@yandex.ru) но блокируются на mail.ru и на gmail.com 


Яндекс отправляет эти письма с пометкой


Received: by sas2-b0ca3cd64eaa.qloud-c.yandex.net (smtp/Yandex) with ESMTPSA id Hq8OVEAwzb-WW1CqUJN;
Wed, 20 Nov 2019 10:32:32 +0300
(using TLSv1.3 with cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256/256 bits))
(Client certificate not present)


и


X-Yandex-Spam: 1



Что делать?